13 kostenlose Vorlagen für Finanzprognosen zur exakten Planung

Haben Sie schon einmal manuell Projektionen in einer Tabelle berechnet, die sich endlos anfühlt?

Wahrscheinlich haben Sie sich gefragt, wie Sie alle Daten kombinieren können, ohne Stunden mit manuellen Berechnungen zu verbringen oder kostspielige Fehler zu riskieren. Die Antwort lautet: Vorlagen für Finanzprojektionen.

Bei diesen Tools handelt es sich nicht um irgendeine Tabellenkalkulation, sondern um Tools, mit denen Sie Daten organisieren, Berechnungen automatisieren und Finanzprognosen in einer leicht zu interpretierenden Form präsentieren können.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Finanzprognosen vor, die von Finanzanalysten getestet wurden, die das Chaos der Prognosen in der Praxis verstehen. Von vierteljährlichen Umsatzprognosen bis hin zu umfassenden Cash Flow-Analysen - diese Vorlagen erledigen die schwere Arbeit für Sie.

Fangen wir an!

Was sind Vorlagen für Finanzprognosen?

Vorlagen für Finanzprognosen sind vorgefertigte Tools, die dabei helfen, die finanziellen Ergebnisse eines Geschäfts auf der Grundlage von Verlaufsdaten, aktueller Leistung und zukünftigen Zielen abzuschätzen.

Diese Vorlagen werden mit eingebauten Formeln und strukturierten Formaten geliefert, um kritische finanzielle Elemente wie Einnahmen, Ausgaben, Cash Flow und Rentabilität über bestimmte Zeiträume zu prognostizieren. Sie werden häufig für die Planung, die Sicherung von Investitionen und die Bewertung der finanziellen Stabilität verwendet.

🌻 Beispiel: Eine Vorlage für eine Umsatzprognose hilft bei der Vorhersage künftiger Einnahmen durch die Analyse vergangener Umsatztrends und erwarteter Kosten. Eine Vorlage für den Cash Flow hingegen kann die Nachverfolgung von Einnahmen aus Verkäufen oder Investitionen gegenüber Ausgaben wie Gehaltsabrechnungen und Versorgungsleistungen ermöglichen und so aufzeigen, ob ein Unternehmen Überschüsse erwirtschaftet oder mit einem Defizit arbeitet.

Einige Vorlagen für Finanzprognosen unterstützen auch die Szenarioanalyse. Instanz kann ein Unternehmen beispielsweise die "Best-Case"- und "Worst-Case"-Ergebnisse für die Markteinführung eines neuen Produkts modellieren. Solche Prognosen helfen bei der Entscheidungsfindung, indem sie klare, datengestützte Erkenntnisse liefern.

Was macht eine gute Vorlage für Finanzprognosen aus?

Wenn Sie Analyst oder Teil eines Finanzteams wären, würden Sie wahrscheinlich wollen, dass Ihre Vorlage sich in einigen Schlüsselbereichen auszeichnet. Erstens sollte sie präzise Berechnungen ermöglichen. Zweitens sollte sie rasche Anpassungen ermöglichen. Und schließlich sollte sie eine klare und effektive Datenvisualisierung bieten.

Das macht eine gute Vorlage für eine Finanzplanung aus:

📊 Automatisierte Berechnungen: Dies ist besonders hilfreich für Metriken wie die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) oder den Kapitalwert (NPV), bei denen es auf Genauigkeit ankommt

🔄 Flexibilität: Eine gute Vorlage ermöglicht es Ihnen, Annahmen wie Umsatzwachstumsraten, Kostenstrukturen oder Markttrends mühelos zu ändern

📈 Visuelle Hilfen: Vorlagen für Umsatzprognosen mit integrierten Funktionen zur Erstellung von Grafiken und Diagrammen machen komplexe Finanzdaten leichter verdaulich. Zum Beispiel ein Balkendiagramm, das den monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) über zwei Quartale oder das Aktienwachstum über denselben Zeitraum vergleicht

🛠️ benutzerdefiniert: Die Vorlage sollte sich an die Bedürfnisse Ihrer Branche anpassen. Ob Nachverfolgung des Lagerumschlags im Einzelhandel oder Konzentration auf die Kundenakquisitionskosten (CAC) im SaaS-Bereich, ein benutzerdefinierter Ansatz bringt immer einen Wert

Wussten Sie schon? Webvan, einer der frühen Pioniere der Lebensmittellieferung, sammelte fast eine Milliarde Dollar in der dot-Com-Boom brach aber 2001 wegen schlechter Finanzplanung zusammen.

13 Vorlage für Finanzprognosen

Nun werden Sie sich fragen, ob es eine Vorlage gibt, die die besten Features in sich vereint? Tatsächlich gibt es sie! Im Folgenden haben wir die besten Vorlagen für Finanzplanungen im Detail vorgestellt.

1. ClickUp Vorlage für Finanzanalyseberichte

ClickUp Finanzanalyse-Berichtsvorlage: buchhaltung excel vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Finanzanalysebericht ist ein leistungsfähiges tool zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens und zum Treffen fundierter Entscheidungen.

Mit dieser Vorlage können Finanzexperten, Investoren, Geschäfts- und Aktienanalysten wichtige Metriken wie Umsatzwachstum, Verschuldungsgrad und Trends beim Free Cash Flow an einem Ort nachverfolgen. Sie bietet visuelle tools wie Kreisdiagramme für die Aufschlüsselung der Einnahmen und Trendlinien für die Aktienentwicklung, wodurch komplexe Informationen einfach dargestellt werden können.

Das sind die Gründe, warum die Vorlage so besonders ist:

Vorgefertigte Tabellen für eine einfache Nachverfolgung der Daten: Die Vorlage enthält gebrauchsfertige Blätter zur Erfassung von Einnahmen, Ausgaben, Gewinnen und Verlusten und minimiert so das manuelle Setup

Die Vorlage enthält gebrauchsfertige Blätter zur Erfassung von Einnahmen, Ausgaben, Gewinnen und Verlusten und minimiert so das manuelle Setup Umfassende Finanzbewertung: Sie analysiert wichtige Metriken wie Liquiditätskennzahlen, Verschuldungsgrad und Cash Flow-Trends in einem strukturierten Format

Sie analysiert wichtige Metriken wie Liquiditätskennzahlen, Verschuldungsgrad und Cash Flow-Trends in einem strukturierten Format Eingehende Risikobewertung: Die Vorlage enthält eine Risikoanalyse, die auf realen Daten wie Abhängigkeiten in der Lieferkette und regulatorischen Herausforderungen basiert

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Die Vorlage konzentriert sich auf wichtige Metriken wie Nettogewinnspannen, aktuelle Kennzahlen, Verschuldungsgrad und Bewertungsindikatoren wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse.

🌟 Ideal für: Finanz- und Aktienanalysten, Wirtschaftsprüfer und Investoren zur Durchführung oder Präsentation umfassender Finanzbewertungen.

2. ClickUp Buchhaltungsvorlage

ClickUp Buchhaltungsvorlage

Die ClickUp Buchhaltungsvorlage hilft dabei, genaue Finanzaufzeichnungen zu führen, Ausgabenmuster zu erkennen und die allgemeine finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten.

Diese kostenlose Vorlage ist besonders nützlich für die Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten, die Dokumentation von Journaleinträgen, die Analyse von Gewinn und Verlust und die Bewertung des Cash Flow. Sie macht Schluss mit dem Rätselraten im Finanzmanagement, indem sie die Finanzen des Unternehmens in übersichtlichen, umsetzbaren Listen und Boards mit Leisten für den Fortschritt organisiert.

Es kommt mit benutzerdefinierten Ansichten wie :

Kontengruppen Liste: Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben durch Gruppierung in relevante Kontokategorien

Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben durch Gruppierung in relevante Kontokategorien Journal Liste: Protokolliert alle finanziellen Transaktionen mit detaillierten Einträgen für Soll und Haben

Protokolliert alle finanziellen Transaktionen mit detaillierten Einträgen für Soll und Haben Hauptbuch: Erfasst Einträge in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Erfasst Einträge in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung Profit & Loss Board: Bietet eine visuelle Darstellung der Einnahmen und Ausgaben

Bietet eine visuelle Darstellung der Einnahmen und Ausgaben Cash Flow Liste: Verfolgt die Bewegung von Geldmitteln, um Einnahmen- und Ausgabenmuster zu analysieren

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Nachverfolgung von Rentabilität, Cash Flow, Einnahmen, Ausgaben und Trends, um ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation zu erhalten.

Ideal für: Buchhalter und Business Manager, die ein praktisches Tool zur Automatisierung der Rechnungsverfolgung, zur Überwachung der Finanzlage oder zur Vorbereitung von Steuerübermittlungen und Berichterstellungen benötigen.

📖 Weiter lesen: 10 hervorragende finanzielle KPIs, die Sie nachverfolgen müssen

3. ClickUp Break Even Analyse Vorlage

ClickUp Break-Even-Analyse Vorlage

Die Bestimmung des Break-Even-Punktes ist wichtig, um zu verstehen, wann Ihr Geschäft beginnt, Gewinn zu erwirtschaften. Die ClickUp Break Even Analysis Vorlage hilft bei der Durchführung dieser kritischen Analyse. Sie ermöglicht es Ihnen, fixe und variable Kosten zu ermitteln, die finanzielle Leistung zu bewerten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Hier sehen Sie, warum die Vorlage so gut ist:

die Analyse und die Kostenprofilansicht listen die fixen und variablen Kosten auf und ermöglichen es Unternehmen, ihre Finanzstruktur zu visualisieren

und die listen die fixen und variablen Kosten auf und ermöglichen es Unternehmen, ihre Finanzstruktur zu visualisieren ansicht Variable Kosten hilft bei der Nachverfolgung von Ausgabenänderungen im Laufe der Zeit

hilft bei der Nachverfolgung von Ausgabenänderungen im Laufe der Zeit Die Zusammenfassende Ansicht fasst alle Daten zusammen und enthält eine Formel zur sofortigen Berechnung von Break-even-Einheiten und Umsätzen. Dies hilft bei der Bestimmung des Umsatzes und des Verkaufsvolumens, die erforderlich sind, um Verluste zu vermeiden

Abgedeckte Schlüssel-Metriken

Die Vorlage überwacht die gesamten Fixkosten, die variablen Kosten pro Einheit und die Umsatzschwellen, so dass ein abschließendes Bild der Gewinnschwelle entsteht.

🌟 Ideal für: Entscheidungsträger, die Klarheit und Präzision bei finanziellen Bewertungen suchen.

4. ClickUp Hauptbuch Vorlage

ClickUp Vorlage für das Hauptbuch

Die ClickUp Hauptbuch-Vorlage bietet eine strukturierte und effiziente Möglichkeit zur Nachverfolgung von Belastungen, Guthaben, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die eine klare Ansicht über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens ermöglicht.

Sie können den Cash Flow überwachen, Ansichten von Gewinn- und Verlustrechnungen erstellen und sicherstellen, dass die Finanzdaten mit den rechnungslegungsstandards . Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Einhaltung von Vorschriften und macht die Abstimmung von Konten einfach und mühelos.

Hier sehen Sie, warum die Vorlage so gut ist:

Ansicht der Transaktionen ermöglicht es Ihnen, alle Einträge im Soll und im Haben in Echtzeit zu überwachen und sicherzustellen, dass jede Transaktion verbucht wird

ermöglicht es Ihnen, alle Einträge im Soll und im Haben in Echtzeit zu überwachen und sicherzustellen, dass jede Transaktion verbucht wird Gewinn- und Verlustansicht hilft bei der Analyse von Einnahmen und Ausgaben, um die Rentabilität zu beurteilen und fundierte Entscheidungen zu treffen

hilft bei der Analyse von Einnahmen und Ausgaben, um die Rentabilität zu beurteilen und fundierte Entscheidungen zu treffen Hauptbuchansicht konsolidiert alle Finanzdaten in einem umfassenden Hauptbuch zur nahtlosen Nachverfolgung

✅ Abgedeckte Schlüssel-Metriken

Die Vorlage verfolgt Gesamtbelastungen, Gesamtguthaben, Kontosalden und Gewinnspannen, um eine abschließende Ansicht der finanziellen Leistung Ihres Unternehmens zu erhalten.

Ideal für: Buchhalter, Analysten und Eigentümer von kleinen Geschäften, die genaue Finanzunterlagen führen und sich auf Prüfungen vorbereiten wollen.

5. ClickUp Kosten-Nutzen-Analyse Vorlage

ClickUp's Vorlage für Kosten-Nutzen-Analyse

Die ClickUp Kosten-Nutzen-Analyse Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur Bewertung der finanziellen Auswirkungen jeder Geschäftsentscheidung. Diese Vorlage bietet einen visuellen Rahmen, der jeder Kosten-Nutzen-Kategorie unterschiedliche Farben zuordnet:

Grün: Hohe Kosten, geringer Nutzen

Hohe Kosten, geringer Nutzen Blau: Hohe Kosten, hoher Nutzen

Hohe Kosten, hoher Nutzen Rot: Geringe Kosten, geringer Nutzen

Geringe Kosten, geringer Nutzen Gelb: Niedrige Kosten, hoher Nutzen

Anhand dieser farbcodierten Kategorien können Teams schnell einschätzen, welche Optionen die beste Kapitalrendite bieten und ihre Ressourcen entsprechend ausrichten.

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Die Vorlage hilft, wichtige Metriken wie Kosten, Nutzen, Kapitalrendite (ROI) und die zur Kostendeckung benötigte Zeit zu visualisieren und zu vergleichen.

Ideal für: Business-Analysten, Finanzplaner und Entscheidungsträger, die die finanzielle Durchführbarkeit wichtiger Geschäftsentscheidungen beurteilen müssen, wie z. B. die Einführung neuer Produkte, die Erschließung neuer Märkte oder die Bewertung von Investitionsmöglichkeiten.

📖 Weiter lesen: Die Durchführbarkeit von Projekten meistern: 7-Schritte-Leitfaden für eine einwandfreie Durchführbarkeitsstudie

6. ClickUp Kostenanalyse Vorlage

ClickUp Kostenanalyse Vorlage

Die ClickUp Kostenanalyse Vorlage bietet eine rationelle Lösung zur Nachverfolgung, Bewertung und Verwaltung von Kosten während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts.

Ein Schlüsselvorteil der Vorlage ist die Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten. Businesses können eine Zu-Tun-Liste zur Nachverfolgung der Kosten erstellen, Zuständigkeiten zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen, und Aufgaben nach Prioritäten ordnen, um sicherzustellen, dass jeder kostenbezogene Aspekt des Projekts berücksichtigt wird.

Ganz gleich, ob es um die Bewertung fester oder variabler Kosten oder um die Analyse potenzieller Kosteneinsparungsstrategien geht, mit der Vorlage bleibt alles organisiert und auf dem richtigen Weg.

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Die Vorlage konzentriert sich auf wichtige Metriken wie die Gesamtkosten des Projekts, die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Aufgaben und die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.

🌟 Ideal für: Jeder, der für das Management verantwortlich ist projekt-Budgets nachverfolgung kostenbezogener Aufgaben und Gewährleistung der Kosteneffizienz in allen Phasen der Projektdurchführung.

7. ClickUp Projekt Kostenanalyse Vorlage

ClickUp Vorlage für die Kostenanalyse von Projekten

Ohne ein effektives System zur finanziellen Nachverfolgung ist es schwierig, das Projektbudget einzuhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die ClickUp Vorlage für die Projektkostenanalyse hilft bei der Lösung dieses Problems, indem es einen strukturierten Ansatz zur Gewährleistung der Finanzkontrolle bietet.

Die Vorlage ermöglicht es Unternehmen, Ausgaben effizient zu prognostizieren und zu verfolgen, und bietet eine klare Übersicht über die Kosten für jede Aufgabe oder jedes Element innerhalb eines Projekts. Dies erleichtert die Nachverfolgung Ihrer Finanzen und die Identifizierung von Bereichen zur Kostenoptimierung.

✅ Die wichtigsten Metriken

Die Vorlage verfolgt Metriken wie Stückkosten, Gesamtkosten pro Aufgabe und Kostenaufschlüsselungen für Materialien, Gemeinkosten, Variablen und Fixkosten.

Ideal für: Projektmanager, die die Projektkosten, einschließlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Gemeinkosten, genau im Auge behalten müssen.

📖 Weiter lesen: 10 hervorragende Vorlagen für Kostenvoranschläge für genaue Kostenvorhersagen in ClickUp, Excel und Word

8. ClickUp Finanzmanagement Vorlage

ClickUp Vorlage für das Finanzmanagement

Die ClickUp Finanzmanagement Vorlage hilft Geschäften bei der Nachverfolgung von Budgets und Ausgaben, um die Finanzplanung zu organisieren. Außerdem werden Aufgaben wie Ausgaben, Zahlungen, Rechnungen und Bestellungen kategorisiert, um eine klare und genaue Budgetierung zu ermöglichen.

Die Registerkarte 'Ausgaben/Zahlungen' ermöglicht die Nachverfolgung von ausgehenden Zahlungen und Belegen, während die Registerkarten Verkauf' und Rechnungen' eine konsolidierte Ansicht der eingehenden Einnahmen und ausstehenden Zahlungen bieten.

Das Beste an der Vorlage ist, dass Sie Fälligkeitsdaten, Prioritätsstatus und Aufgabenzuweisungen hinzufügen können, damit Teams nahtlos zusammenarbeiten können.

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Die Vorlage deckt Metriken wie Budgetverfolgung, Ausgabenmanagement, Cash Flow und Verkaufsleistung ab.

🌟 Ideal für: Teams, die mit Finanzplanung und Budgetierung befasst sind.

9. ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage

ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage

Sie möchten sich einen Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens verschaffen? Die ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage ermöglicht Geschäften die Überwachung des Cash Flow, die Nachverfolgung von Anlagevermögen, Verbindlichkeiten und Investitionen sowie die Berechnung von Finanzbilanzen.

Die Vorlage zeichnet sich durch ein leicht verständliches Layout mit Registerkarten für Kontengruppen, Vermögensarten und den Status der Liquidität aus und bietet einen klaren Überblick über die finanzielle Position des Unternehmens.

Businesses können Konten nach Kategorien wie Aktiva oder Passiva gruppieren und Transaktionen effizient nachverfolgen. Die DrCr-Formel hilft bei der Berechnung der Differenz zwischen Soll und Guthaben und sorgt so für eine genaue Berichterstellung.

✅ Die wichtigsten Metriken

Nachverfolgung von Soll- und Guthabenwerten, Liquiditätsstatus, Kontengruppen und Gesamtleistung des Kontos.

Ideal für: Eigentümer von Geschäften und CFOs zur Überwachung und Nachverfolgung ihrer finanziellen Leistung bei regelmäßigen Buchhaltungsprüfungen oder bei der Erstellung von Finanzberichten.

💡Pro-Tipp: Planen Sie in Ihren finanziellen Prognosen immer einen Puffer für unerwartete Ausgaben ein. Mit den Vorlagen von ClickUp können Sie die Nummern leicht anpassen, um Änderungen in Echtzeit zu berücksichtigen.

10. Vorlage für Finanzprognosen von HubSpot

via HubSpot Verwenden Sie noch Excel oder Google Tabellen zur Nachverfolgung Ihrer Finanzdaten? Die Vorlage für Finanzprognosen von HubSpot ist eine zuverlässige Option. Sie hilft bei der Vorhersage, Verwaltung und effektiven Analyse der Unternehmensfinanzen.

Diese Vorlage verfügt über drei Blätter: Umsatzprognose, Ausgaben und Ist-Zahlen, gestaltet in leuchtendem Orange und Grün.

Hier sehen Sie, was die einzelnen Blätter enthalten:

Umsatzprognose: Nachverfolgung von Umsatzprognosen mit Spalten wie Einheiten, Preis pro Einheit, COGS pro Einheit und Marge pro Einheit. Mit diesen Feldern können Geschäfte den erwarteten Gewinn pro Einheit und den zukünftigen Gesamtumsatz berechnen

Ausgaben : Umfasst eine detaillierte Nachverfolgung der Kosten, einschließlich Werbung undmarketing-Budgetsgehaltsabrechnung, Bürobedarf, Miete/Hypothek und Versorgungsleistungen. Es hilft bei der Aufteilung der Budgets auf verschiedene Ausgabenkategorien

: Umfasst eine detaillierte Nachverfolgung der Kosten, einschließlich Werbung undmarketing-Budgetsgehaltsabrechnung, Bürobedarf, Miete/Hypothek und Versorgungsleistungen. Es hilft bei der Aufteilung der Budgets auf verschiedene Ausgabenkategorien Istwerte: Detaillierte Layouts für Cash Flow Statements, Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen. Automatisierte Formeln berechnen fortschrittliche Metriken wie Nettoeinkommen/Ertrag und Umlaufvermögen/Umlaufverbindlichkeiten für einen Zeitraum von drei Jahren und vereinfachen so die Finanzanalyse

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Zu den Metriken gehören die Umsatzentwicklung, die Kostenanalyse und Finanzkennzahlen wie Verbindlichkeiten/Aktiva und Nettoeinkommen/Gesamteigenkapital. Diese Kennzahlen können helfen, Liquidität, Rentabilität und Effizienz zu bewerten.

Ideal für: eCommerce-Marken und Eigentümer kleiner Geschäfte, die eine jährliche Budgetierung zu erledigen haben oder die finanzielle Gesundheit für Finanzierungsgespräche oder Geschäftserweiterungen bewerten wollen.

11. Startup Finanzielle Projektionen Vorlage von Template.net

{via_ Vorlage.net Sind Sie Eigentümer eines Start-ups und möchten das Wachstum Ihres Unternehmens in den nächsten Jahren planen? Wenn ja, dann ist die Startup Financial Projections Template by Template.net bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, dies zu erreichen.

Die Vorlage enthält ein einziges Excel-Blatt, das alle wesentlichen Aspekte der Finanzplanung abdeckt: Gründungsausgaben, Einkommensrechnungen, Bilanzen und Cash Flow-Projektionen - aufgeschlüsselt nach Jahren. Und das Beste daran? Jede Metrik ist mit Formeln voreingestellt. Geben Sie einfach Ihre Zahlen und Prognosen ein, und schon können Sie loslegen!

Das Projekt beginnt mit einer Gewinn- und Verlustrechnung, in der die Umsätze, die Umsatzkosten, der Bruttogewinn und die Betriebskosten wie Versorgungsleistungen, Miete und Gehälter aufgeführt sind. Es berechnet das EBITDA und den Nettogewinn und bietet eine klare Ansicht der Rentabilität für Geschäftsgründer.

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Die Software deckt alle wichtigen Metriken ab, einschließlich Umsatz, Umsatzkosten, Bruttogewinn, EBITDA, Nettogewinn, Vermögen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital und Cash Flow aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

🌟 Ideal für: Eigentümer von Start-up-Unternehmen, die auf eine frühe Phase der Unternehmensgründung warten, oder Geschäfte, die eine Kapitalbeschaffung, eine Expansion oder eine Bewertung ihrer finanziellen Leistung für die kommenden Jahre planen.

12. 3 Jahre Finanzielle Prognosen Vorlage von Template.net

{via_ Vorlage.netTemplate.net's 3 Jahre Finanzielle Prognosen Vorlage ist ein All-in-One-Tool zur Erstellung professioneller Finanzberichte in Google Tabellen oder Excel.

Es enthält drei Blätter mit einem eingebauten Formel-System: Gewinn- und Verlustrechnung Projektion, Bilanz Projektion und Cash Flow Projektion. Damit können Geschäfte die finanzielle Leistung in einer einzigen Excel-Datei effektiv analysieren, vorhersagen und nachverfolgen!

Die Gewinn- und Verlustrechnung Projektion enthält ein integriertes Diagramm, das visuelle Einblicke in die Entwicklung von Umsatz, Umsatzkosten und Bruttogewinn bietet. Es kategorisiert Ausgaben wie Versorgungsleistungen, Marketing und Miete und gipfelt in EBITDA-Berechnungen.

In der Bilanz werden die Aktiva (Bargeld, Forderungen und Vorräte), die Passiva (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Notizen, Anleihen) und das Eigenkapital (Stammkapital, Gewinnrücklagen, gesetzliche Rücklagen) dargestellt, so dass die Gesamtverbindlichkeiten und das Eigenkapital genau mit den Gesamtaktiva übereinstimmen.

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Sie können das EBITDA, den Netto-Cash Flow und den Abgleich von Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital nachverfolgen.

Ideal für: Unternehmer und Start-ups für eine detaillierte Finanzplanung, z. B. für die Erstellung von Jahresbudgets oder -berichten, die Präsentation von Finanzdaten für Interessengruppen oder die Bewertung der Auswirkungen großer Investitionen.

➡️ Weiterlesen: Strategien zur Kapazitätsplanung, um Ihre Ressourcen zu maximieren

13. Finanzielle Projektionen und Prognosen Vorlage by Template.net

{via_ Vorlage.net Die Finanzielle Hochrechnungen und Prognosen Vorlage von Template.net ist ein Schritt weiter als die üblichen Tools für Finanzprojektionen. Es handelt sich um eine professionell gestaltete Präsentationsvorlage, die in Google Slides, PDF und PowerPoint funktioniert.

Diese Vorlage unterstützt zwar keine komplexen Berechnungen oder Prognosen, eignet sich aber perfekt für die Präsentation Ihrer Finanzdaten, einschließlich der Kosten für die Unternehmensgründung und der Ausgaben für Marketingstrategien. Sie hilft Ihnen dabei, Projektionen für Ihre Stakeholder freizugeben, was sie zu einer großen Wahl für Präsentationen auf höchster Ebene macht. Das visuelle Design sorgt dafür, dass selbst die kompliziertesten Daten verdaulich und eindrucksvoll sind.

✅ Erfasste Schlüssel-Metriken

Mit dieser Vorlage können Sie keine komplexen Berechnungen durchführen oder Finanzprognosen innerhalb des heruntergeladenen Google Sheets oder PDFs erstellen.

Ideal für: Finanzchefs, Eigentümer von Start-ups und Geschäftsleute, die Präsentationen für Investoren erstellen müssen.

Verfolgen Sie die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens mit ClickUp

Finanzielle Prognosen können über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Geschäfts entscheiden. Es ist zwar wichtig, sie gut zu erledigen, aber sie müssen nicht überwältigend sein. Mit den richtigen Tools können Sie komplexe Finanzprognosen in umsetzbare Pläne verwandeln, die zum Erfolg führen.

ClickUp's Vorlagen für Finanzplanungen vereinfachen jeden Schritt - von der Planung und Nachverfolgung bis zur Erreichung Ihrer Ziele. Egal, ob Sie Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder ein erfahrener Finanzanalyst sind, mit ClickUp können Sie Zeit und Geld sparen, die Genauigkeit verbessern und stilvoll zusammenarbeiten.

Sind Sie bereit, Ihre Finanzplanung zu einem Kinderspiel zu machen? Registrieren Sie sich für ClickUp und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen wie nie zuvor!