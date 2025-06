Wie Beispiele für Geschäftsmodelle Ihnen bei Ihrer Strategie helfen können

Wann haben Sie das letzte Mal einen Business-Plan erstellt? Wenn Sie wie die meisten Unternehmer sind, war er wahrscheinlich sehr detailliert (und, seien wir ehrlich, etwas überwältigend), sodass er sich nicht ideal für kurze Besprechungen oder Präsentationen vor Stakeholdern eignete.

Was wäre, wenn Sie die Kernelemente Ihres Geschäfts in einem strukturierten, visuell zugänglichen Format zusammenfassen könnten? Hier kommt das Business Model Canvas (BMC) ins Spiel. Es fasst alle Kernideen Ihres Geschäfts in einem kleinen Paket, das Sie sofort Investoren, Partnern oder Teammitgliedern präsentieren können.

In diesem Artikel gehen wir anhand von Beispielen aus der Praxis durch das Business Model Canvas und zeigen, wie Sie damit Ihre Strategie ausrichten können. Legen wir los! 📈

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die Erstellung eines Business Model Canvas (BMC) ist ein einfacher, schrittweiser Prozess, der eine nahtlose Erfahrung bietet. Mit ClickUp wird der Prozess noch einfacher Ein BMC ist ein visuelles Tool, das Ihren gesamten Business-Plan auf einer einzigen Seite zusammenfasst Es umfasst neun Hauptkomponenten: Schlüsselpartner, Schlüsselressourcen, Kanäle, Kundenbeziehungen, Schlüsselaktivitäten, Wertversprechen, Kostenstruktur, Einnahmequellen, Verteilung Kanäle und Kundensegmente Viele erfolgreiche Unternehmen und Start-ups nutzen BMCs, um ihre Geschäftspraktiken zu steuern und zu optimieren

Was ist ein Business Model Canvas?

Ein Business Model Canvas ist ein strategisches Management-Tool, das Ihren Business-Plan in einem tabellarischen, grafischen Format visuell darstellt. Es hilft Ihnen dabei, Ihr Geschäftsmodell zu beschreiben, zu entwerfen, zu hinterfragen, zu erfinden und anzupassen.

Mit einem BMC können Sie Ihren Business-Plan übersichtlich auf einer Seite darstellen, wobei neun Boxen die grundlegenden Bereiche Ihres Geschäfts repräsentieren. Sie können ein Business Model Canvas auch als Vorlage für die Erstellung neuer Business-Pläne verwenden.

Das Modell wurde 2005 von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur von Strategyzer eingeführt und wird aufgrund seines effektiven und dennoch leicht verständlichen Formats weltweit von führenden Unternehmen und Start-ups eingesetzt.

🔎 Wussten Sie schon? Das Business Model Canvas eignet sich nicht nur für Start-ups, sondern ist auch für etablierte Unternehmen nützlich, wenn sie sich neu ausrichten, neue Produkte einführen oder neue Märkte erschließen möchten.

Schlüsselkomponenten eines BMC

Das Geschäftsmodell-Canvas ist in der Regel in neun Abschnitte unterteilt, die jeweils einen wichtigen Aspekt Ihres Geschäfts darstellen:

Schlüsselpartner: Umfasst Kernpartner, Lieferanten und die Ressourcen, die Sie von ihnen erhalten. Partner können nach Art der Partnerschaft, wie strategische Allianzen oder Joint Ventures, unterschieden werden

Schlüsselaktivitäten: Befasst sich mit dem, was getan werden muss, um Ihr Wertversprechen zu erfüllen. Dazu gehören Produktion, Problemlösung, Networking, Auswahl der Plattform und andere wichtige Aktivitäten

Wertversprechen: Definiert, was Sie Ihren Kunden bieten. Es hebt die Probleme hervor, die Sie lösen möchten, oder die Produkte und Dienstleistungen, die Sie bestimmten Kundensegmenten anbieten

Schlüssel: Gibt die Ressourcen an, die zur Aufrechterhaltung Ihres Wertversprechens erforderlich sind, einschließlich personeller, maschineller, intellektueller und finanzieller Vermögenswerte

Kundenbeziehungen: Beschreiben Sie die Art der Beziehung, die Ihre Kunden erwarten. Dies kann vom Self-Service und dediziertem Support bis hin zur gemeinsamen Erstellung und dem Aufbau einer Community reichen, einschließlich der damit verbundenen Kosten

Vertriebskanäle: Erläutert die Kanäle, über die Kunden bevorzugt mit Ihnen interagieren. Dazu können physische Geschäfte, soziale Medien, E-Mail oder andere effektive Methoden gehören

Kundensegmente: Identifiziert die Kundengruppen, für die Sie einen Wert schaffen. Es umreißt, ob Sie einen Massenmarkt, einen Nischenmarkt, einen segmentierten Markt oder diversifizierte Gruppen als Einzelziel anstreben, und hebt dabei Ihre wichtigste Kundenbasis hervor

Kostenstruktur: Untersucht Ihre Geschäftsausgaben. Enthält Erkenntnisse darüber, welche Ressourcen oder Aktivitäten am meisten Geld verbrauchen und wie sie zu den Gesamtkosten beitragen

Einnahmequellen: Beschreibt, wie Ihr Geschäft funktioniert und Einnahmen generiert, z. B. durch Nutzungsgebühren, Abonnementgebühren, Lizenzgebühren oder Vermittlung. Außerdem werden das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden und der Beitrag jeder Einnahmequelle zu Ihrem Gesamtumsatz dargestellt

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie einen Mittelweg zwischen der Kürze eines BMC und der Tiefe traditioneller Business-Pläne finden möchten, probieren Sie die Lean Canvas-Vorlagen aus, um die richtige Balance zu finden.

Beispiele für erfolgreiche Geschäftsmodelle

Sehen wir uns einige Beispiele für Geschäftsmodell-Canvas an, um dieses Framework besser zu verstehen.

Airbnb

Airbnb, der Gigant im Bereich der Vermietung von Privatunterkünften, hat ein BMC, das sich auf zwei Kundensegmente konzentriert: Gastgeber, die Unterkünfte anbieten, und Gäste, die nach einzigartigen Unterkünften suchen.

Kundensegmente: Richtet sich an zwei Hauptgruppen: Gastgeber, die Unterkünfte oder Erlebnisse anbieten, und Gäste, die Reisende sind und nach einzigartigen, erschwinglichen Unterkünften mit persönlicher Note suchen

Wertversprechen: Bietet Gästen einzigartige Unterkünfte und lokale Erlebnisse zu wettbewerbsfähigen Preisen. Für Gastgeber bietet es eine flexible Plattform, um durch das Freigeben ihres Spaces Geld zu verdienen

Kanäle: Verbindet Benutzer über eine benutzerfreundliche Website und eine mobile App und schafft so ein nahtloses Erlebnis für die Suche, Buchung oder Bereitstellung von Unterkünften

Kundenbeziehungen: Stärkt die Beziehungen zu Gästen durch vertrauenswürdige Bewertungen, personalisierte Vorschläge und Support rund um die Uhr. Für Gastgeber bietet es spezielle Tools, Garantien und Unterstützung, um die Vermietung zu vereinfachen

Einnahmequellen: Generiert Einnahmen durch die Erhebung einer Servicegebühr von Gästen und eines Prozentsatzes von Gastgebern

Schlüsselaktivitäten: Konzentriert sich auf die Verbesserung der Skalierbarkeit, des Vertrauens und der Benutzerzufriedenheit durch sichere Zahlungen, verifizierte Profile und umfassende Bewertungen

Schlüsselressourcen: Stützt sich auf eine robuste technische Infrastruktur, die die App und die Website unterstützt. Der Ruf des Unternehmens für Zuverlässigkeit, Vertrauen und datengestützte Erkenntnisse spielt eine entscheidende Rolle für seinen Erfolg

Schlüssel-Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Zahlungsabwicklern für sichere Transaktionen, Aufsichtsbehörden zur Einhaltung lokaler Gesetze und Dienstleistern wie Reinigungs- oder Fotodiensten

Kostenstruktur: Investitionen in die Wartung und Aktualisierung der Plattform sowie in Marketingkampagnen zur Gewinnung neuer Benutzer. Zusätzliche Ausgaben entstehen für Kundensupport und Sicherheitsmaßnahmen

Je mehr Sie wissen: Stellen Sie sich vor, Sie sind Gastgeber und wissen nicht, wie Sie mehr Gäste gewinnen können. Das BMC von Airbnb schafft Vertrauen durch Bewertungen und personalisierte Vorschläge, baut einen treuen Kundenstamm auf und ermöglicht es Gastgebern, flexibel Geld zu verdienen.

Amazon

Amazon hat den Einzelhandel revolutioniert, indem es über seine riesige E-Commerce-Plattform und innovative Dienste wie Amazon Web Services (AWS) beispiellosen Komfort bietet.

Kundensegmente: Bietet Dienstleistungen für einzelne Käufer, die Wert auf Komfort legen, kleine Unternehmen, die den Marktplatz zum Verkauf ihrer Produkte nutzen, und Unternehmenskunden, die Cloud-Services von AWS in Anspruch nehmen

Wertversprechen: Bietet unübertroffenen Komfort, wettbewerbsfähige Preise und einen riesigen Produktkatalog. Darüber hinaus verbessert es das Kundenerlebnis durch schnelle Lieferung, maßgeschneiderte Empfehlungen und leistungsstarke Cloud-Lösungen über AWS

Kanäle: Bindet Kunden über seine Website, mobile App und Geräte wie Alexa und gewährleistet so einen reibungslosen Zugang zu Shopping, Streaming und anderen Diensten

Kundenbeziehungen: Fördert die Loyalität durch personalisierte Einkaufserlebnisse und zuverlässigen Support. Abonnementprogramme wie Amazon Prime bieten exklusive Vorteile, während unkomplizierte Rückgabebedingungen Vertrauen schaffen

Einnahmequellen: Generiert Einnahmen aus E-Commerce-Verkäufen, Prime-Abonnements, Gebühren von Drittanbietern und AWS-Services

Schlüsselaktivitäten: Fokus auf Logistik, KI-gestützte Abläufe und Ausbau von AWS und der Produktion von Inhalten

Schlüsselressourcen: Stützt sich auf eine fortschrittliche Technologieinfrastruktur, ein umfangreiches Netzwerk von Fulfillment-Centern und die Fähigkeit, Kundendaten für intelligentere Abläufe zu analysieren

Schlüssel-Partnerschaften: Partnerschaften mit Lieferanten und Herstellern, um vielfältige Produkte anzubieten, Zusammenarbeit mit Kurierdiensten für effiziente Lieferungen und Zusammenarbeit mit Anbietern von Unterhaltungsangeboten, um die Inhaltsbibliothek zu erweitern

Kostenstruktur: Automatisierung und datengesteuerte Prozesse helfen Amazon, die Betriebskosten zu minimieren. Investitionen in Technologie, Logistik, Infrastruktur und Kundensupport bleiben die größten Ausgaben

Uber

Uber, ein multinationales Transportunternehmen, das Fahrdienste und andere Dienstleistungen anbietet, hat ein BMC, das auf zwei unterschiedliche Kundensegmente abzielt: Fahrgäste, die einen erschwinglichen, bequemen Transport benötigen, und Fahrer, die flexible Verdienstmöglichkeiten suchen.

Kundensegmente: Richtet sich an Fahrgäste, die eine bequeme und erschwingliche Transportmöglichkeit suchen, und an Fahrer, die flexible Einkommensmöglichkeiten durch Mitfahrgelegenheiten suchen

Wertversprechen: Bietet schnelle, zuverlässige und erschwingliche Fahrten mit Vorteilen wie Echtzeit-Nachverfolgung und bargeldlosen Zahlungen. Fahrer profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, einem breiten Kundenstamm und der Möglichkeit, nach ihren eigenen Bedingungen zu verdienen

Kanäle: Verbindet seine Benutzer über eine nahtlose mobile App, die Fahrtanfragen verwaltet, Fahrer mit Fahrgästen zusammenbringt und bargeldlose Zahlungen ermöglicht

Kundenbeziehungen: Schafft Vertrauen durch personalisierte Fahrmöglichkeiten wie UberX und Uber Black, die Implementierung von Sicherheitsprotokollen und ein Bewertungssystem für Fahrer. Die Fahrer werden durch Anreize, Zugang zu Ressourcen und Tools zur Nachverfolgung ihrer Einnahmen unterstützt

Einnahmequellen: Einnahmen durch Provisionen auf Reisepreise, Spitzenpreise zu Stoßzeiten und zusätzliche Einnahmen aus Dienstleistungen wie Uber Eats, Paketzustellung und Werbepartnerschaften

Schlüsselaktivitäten: Investitionen in die Entwicklung einer App, die Einbindung von Fahrern und Marketingkampagnen zum Ausbau des Netzwerks von Fahrgästen und Fahrern

Schlüssel: Stützt sich auf eine robuste Technologieplattform für die Vermittlung von Fahrten, GPS-Navigation und Zahlungsabwicklung. Die vertrauenswürdige Marke und die Datenanalysefunktionen tragen zur Optimierung von Routen, Preisen und Benutzerzufriedenheit bei

Schlüsselpartnerschaften: Umfasst Fahrzeuganbieter mit Mietoptionen, Kartendienste wie Google Maps für die Navigation und Zahlungsabwickler, die reibungslose Transaktionen gewährleisten

Kostenstruktur: Beinhaltet App-Entwicklungs- und Wartungsgebühren, Anreize für Fahrer und Marketingkosten zur Gewinnung und Bindung von Benutzern. Operativer Support und Maßnahmen zur Skalierbarkeit stellen ebenfalls erhebliche Ausgaben dar

Spotify

Spotify dominiert den Musik-Streaming-Markt. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Musikbibliothek über ein Freemium-Modell an, das sowohl Gelegenheitshörer als auch Premium-Abonnenten anspricht.

Kundensegmente: Zielt auf zwei Hauptgruppen von Benutzern ab: Gelegenheitsnutzer, die die kostenlose, werbefinanzierte Version nutzen, und Premium-Abonnenten, die für erweiterte Features wie Offline-Hören und hochwertiges Audio-Streaming bezahlen

Wertversprechen: Bietet eine riesige Musikbibliothek mit personalisierten Wiedergabelisten, die für kostenlose Benutzer durch Werbung unterstützt werden. Premium-Abonnenten genießen ein werbefreies Erlebnis, Offline-Downloads und eine höhere Audioqualität, wodurch ihr Musikerlebnis insgesamt verbessert wird

Kanäle: Erreicht seine Benutzer über eine benutzerfreundliche mobile App, eine Desktop-Anwendung und einen Webplayer und sorgt so für ein nahtloses Erlebnis auf allen Geräten

Kundenbeziehungen: Fördert starke Beziehungen zu Benutzern durch personalisierte Empfehlungen, kuratierte Playlists wie "Discover Weekly" und "Release Radar" sowie direkte Interaktion über Benachrichtigungen in der App, E-Mails und soziale Medien

Einnahmequellen: Generiert Einnahmen durch Anzeigen, die kostenlosen Benutzern angezeigt werden, Premium-Abonnements und Partnerschaften

Schlüsselaktivitäten: Konzentriert sich auf Musiklizenzen, um den Zugang zu einer vielfältigen Musikbibliothek, verfeinerten Algorithmen und neuen Features zur Verbesserung der Benutzerinteraktion und -zufriedenheit zu gewährleisten

Schlüsselressourcen: Stützt sich auf seine Streaming-Plattform, Lizenzvereinbarungen und den guten Ruf der Marke

Schlüsselpartnerschaften: Zusammenarbeit mit Musiklabels und Künstlern für exklusive Inhalte, mit Werbetreibenden für die Monetarisierung und mit Geräteherstellern für die Integration in Smart Speaker, Autos und Wearables

Kostenstruktur: Umfasst wesentliche Kosten wie Lizenzgebühren, Plattformwartung, Feature-Entwicklung und Marketingkampagnen zur Gewinnung und Bindung von Benutzern

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie schlank, indem Sie sich zunächst nur auf die Bausteine mit einem minimal funktionsfähigen Canvas konzentrieren, und erweitern Sie dann, wenn Ihr Geschäft reift.

Implementierung eines Business Model Canvas

Um ein erfolgreiches BMC zu erstellen, reicht es nicht aus, einfach nur die neun Boxen auszufüllen. Es geht darum, Ihr Geschäft klar und übersichtlich zu strukturieren, um Erfolg zu haben.

Gehen wir gemeinsam die Schritte durch, um mit ClickUp, der App für alles rund um die Arbeit, ein umsetzbares, effektives und anpassbares BMC für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Schritt 1: Kundensegmente definieren

Es ist entscheidend zu verstehen, an wen Sie sich mit Ihrem Marketing wenden. Beginnen Sie mit folgenden Fragen:

Wer sind Ihre Kunden?

Was brauchen sie?

Wie verhalten sie sich?

Um eine zuverlässige Kundenbasis aufzubauen, sprechen Sie potenzielle Käufer mit Produkten an, die sie wirklich wollen. Segmentieren Sie Ihre strategischen Kunden anhand ihrer Bedürfnisse, ihres Verhaltens und anderer demografischer Merkmale (Alter, Geschlecht, Speicherort usw.).

Airbnb unterteilt beispielsweise seine Zielgruppe in Gastgeber (Eigentümer) und Gäste (Reisende), da deren Bedürfnisse unterschiedlich sind.

💡 Profi-Tipps: Priorisieren Sie Segmente anhand ihrer Rentabilität oder Ausrichtung auf die Stärken Ihres Unternehmens Erstellen Sie Kundenprofile mit Angaben zu Alter, Einkommen, Zielen und Herausforderungen Nutzen Sie Tools wie Google Analytics oder Social-Media-Einblicke, um das Verhalten der Benutzer nachzuverfolgen

Schritt 2: Wertversprechen festlegen

Als Nächstes müssen Sie darüber nachdenken, was Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung für Ihre Kunden unverzichtbar macht. Dabei geht es nicht nur um eine Liste von Features, sondern um den einzigartigen Wert, den Sie bieten, und warum Ihre Kunden bei Ihnen kaufen sollten (und nicht bei Marke X).

Beginnen Sie damit, die Schwachstellen zu identifizieren, die Ihre Produkte oder Dienstleistungen beheben. Konzentrieren Sie sich sowohl auf emotionale als auch auf funktionale Vorteile. Spart Ihre Dienstleistung Zeit, verbessert sie die Lebensqualität oder vermittelt sie ein nostalgisches Erlebnis?

Überprüfen Sie Ihr Wertversprechen immer anhand von Kundenfeedback, bevor Sie skalieren.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie selbst kein gutes Wertversprechen entwickeln können, verwenden Sie eine Vorlage für Geschäftswertversprechen, um eine Grundlage für Ihre Arbeit zu schaffen.

Schritt 3: Kanäle skizzieren

Kanäle sind wichtig, denn dort finden, kaufen, nutzen und bewerten Ihre Kunden Ihre Produkte. So ist beispielsweise die mobile App der Hauptkanal von Uber, während Google die Suchmaschine nutzt.

Um die besten Kanäle zu ermitteln, führen Sie Kundenumfragen durch, um herauszufinden, wo Ihre Kunden die meiste Zeit verbringen, z. B. in sozialen Medien, in physischen Geschäften oder anderswo. Wenn Sie über eine digitale Plattform verfügen, legen Sie fest, auf welche Geräte Sie sich hauptsächlich konzentrieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Diversifizieren Sie Ihre Risiken durch einen Multi-Channel-Ansatz. Dies beinhaltet die Erhöhung Ihrer Sichtbarkeit auf mehreren Plattformen, wie z. B. sozialen Medien, traditionellen Werbeanzeigen, Kunden-E-Mails und mehr. Dadurch erhöhen Sie Ihre Chancen, mehr Kunden zu gewinnen.

Schritt 4: Kundenbeziehungen aufbauen

Beziehungen schaffen Loyalität. Kunden kehren immer zu Geschäften zurück, bei denen sie sich verstanden fühlen. Laut einer Umfrage von SAP Emarsys bleiben auch im Jahr 2024 69 % der Verbraucher bestimmten Marken treu und kaufen vorrangig bei ihnen ein.

Entscheiden Sie, welche Art von Kundenbeziehung Sie pflegen möchten:

Für eine persönliche, individuelle Beziehung sollten Sie Berater in Ihre Strategie zur digitalen Transformation einbeziehen

Nutzen Sie Tools wie Chatbots für ein kostengünstiges automatisiertes Modell

Sie können auch Treueprogramme oder exklusive Mitgliedschaften hinzufügen, um Anreize für Wiederholungskäufe zu schaffen.

In Instanzen wie Amazon Prime steigern Abonnementprogramme die Loyalität, indem sie exklusive Vorteile bieten, die Kunden dazu bewegen, wiederzukommen.

Schritt 5: Identifizieren Sie Einnahmequellen

Einnahmequellen halten Ihr Geschäft am Laufen, daher ist es wichtig, über die offensichtlichen Quellen hinauszudenken. Nehmen Sie zum Beispiel Amazon. Während die Haupteinnahmequelle des Unternehmens der Produktverkauf ist, hat es Abonnementdienste wie Prime hinzugefügt, um seinen Umsatz weiter zu steigern.

Die Diversifizierung Ihrer Einnahmequellen schützt Ihr Unternehmen bis zu einem gewissen Grad vor Marktschwankungen. Unabhängig von Ihrem Geschäft können Sie immer sekundäre Einnahmequellen wie Abonnements, Lizenzen oder Affiliate-Marketing erschließen.

💡 Profi-Tipp: Testen Sie Preismodelle (Bundles, gestaffelte Preise oder Pay-as-you-go), um das beste Modell für Ihre Zielgruppe zu finden. Wählen Sie diejenigen, die Ihre Umsatzwachstumsrate steigern.

Schritt 6: Liste der Schlüsselressourcen

Ihre Ressourcen umfassen alles, was für die Schaffung von Wert entscheidend ist, von Mitarbeitern und Technologie bis hin zu geistigem Eigentum. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu erraten, was die Schlüsselressourcen von Tesla sind. Es ist das, was sie zur Herstellung ihrer Elektrobatterien verwenden.

Genau wie diese Unternehmen müssen Sie die Schlüsselressourcen auflisten, die direkt zu Ihrem Kernangebot beitragen. Auf diese Weise können Sie Ihre wichtigsten Ressourcen identifizieren und werden dazu angeregt, diese durch Notfallpläne weiter abzusichern.

Wenn Sie über teure Ressourcen aus dieser Liste verfügen, prüfen Sie, ob Sie diese leasen oder freigeben können, um Ihre Kosten zu minimieren.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Liste mit alternativen Ressourcen für den Fall regelmäßiger Lieferkettenunterbrechungen.

Schritt 7: Spezifizieren Sie Schlüsselaktivitäten

Schlüsselaktivitäten sind die Aufgaben, die Ihr Geschäft am Laufen halten und Wert schaffen. Notieren Sie Ihre Aufgaben mit Hilfe dieser kurzen Anleitung:

Erstellen Sie eine Liste der täglichen Abläufe sowie der langfristigen Projekte

Trennen Sie Kernaktivitäten (die Wert generieren) von sekundären Aufgaben

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ressourcen für Innovationen freizusetzen

Beachten Sie diese Punkte, damit Sie nie von den Dingen abweichen, die Ihre Kunden immer wieder zu Ihnen zurückbringen.

💡 Profi-Tipp: Konzentrieren Sie sich mehr auf Ihre Innovationen und lernen Sie, wie Sie diese für Ihr Wachstum nutzen können. Üben Sie Innovationsmanagement, um innovativ zu bleiben, ohne Termine zu verpassen.

Schritt 8: Bauen Sie wichtige Partnerschaften auf

Ihr Geschäft findet nicht in einem Vakuum statt. Partnerschaften helfen Ihnen, Ressourcen und Technologien zu erwerben oder sogar eine neue Kundenbasis zu erschließen. Verschiedene Marken nutzen Partnerschaften auf unterschiedliche Weise.

In Instanz arbeitet Nike mit beliebten Sportlern zusammen, um seine Marke zu stärken. Uber hingegen kooperiert mit Zahlungsdienstleistern und Fahrzeuglieferanten.

Sie müssen nach Partnerschaften suchen, die Ihre Schwächen ergänzen oder Ihre Reichweite vergrößern. Legen Sie in Ihrem BMC die Grundlagen für klare Vereinbarungen fest, die gegenseitige Vorteile und Erwartungen umreißen.

Schritt 9: Kostenstruktur analysieren

Wenn Sie Ihre Ausgaben verstehen, können Sie sie reduzieren und effizienter arbeiten. So erstellen Sie eine effektive Liste Ihrer Kosten:

Klassifizieren Sie Kosten in fixe (Miete, Gehälter) und variable (Marketing, Materialien) Kosten

Führen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse durch, um zu bewerten, ob eine Ausgabe unverzichtbar ist

Überprüfen Sie regelmäßig Verträge mit Lieferanten, um bessere Konditionen auszuhandeln

Visualisieren Sie Ihren Aufwand und überwachen Sie die Ergebnisse mit ClickUp Dashboards

Mit ClickUp Dashboards können Sie Ihre Kostenstruktur mit einer übersichtlichen Ansicht Ihrer finanziellen Situation visualisieren. Erstellen Sie Dashboard-Karten, um bestimmte Ausgaben zu priorisieren, Problembereiche zu identifizieren und umsetzbare Aufgaben für Teammitglieder zu erstellen.

Bevor Sie skalieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Annahmen richtig sind. Starten Sie niemals, ohne Ihr Modell zu validieren. Das führt nur zu Verlusten und verpassten Chancen. Sich im Vorfeld Zeit für Tests zu nehmen, ist immer kostengünstiger als große Verluste zu erleiden.

Spotify hat beispielsweise sein Freemium-Modell validiert, indem es mit verschiedenen Kombinationen aus kostenlosen und Premium-Features experimentiert hat. Das Unternehmen optimiert ständig Dinge wie die Freigabe der Suchfunktion oder die Ansicht von Songtexten für kostenlose Benutzer, die nur für wenige Songs verfügbar sind.

Das können Sie auch. Führen Sie kleine Experimente wie Pilotprogramme oder A/B-Tests durch, um die Erfolgschancen neuer Ideen zu prüfen. Sammeln Sie Metriken zu Kundenakquise, Konversionsraten und Kundenbindung und seien Sie bereit, entsprechend den Daten zu handeln.

🤝 Freundliche Erinnerung: Fragen Sie sich regelmäßig: "Was wäre, wenn diese Annahme falsch ist?", um Schwachstellen in Ihrem Modell zu identifizieren.

Schritt 11: Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

Die Erstellung eines BMC ist eine Aufgabe für das gesamte Team. Sammeln Sie Input aus Ihrem Unternehmen, um blinde Flecken aufzudecken und neue Ideen zu generieren. Nutzen Sie kollaborative Tools wie ClickUp Whiteboards, um Ideen in Echtzeit zu sammeln und auszutauschen.

Verwirklichen Sie jede Idee durch dynamische Bearbeitung und Teamarbeit mit ClickUp Whiteboards

Sie können auch den ClickUp-Chat nutzen, um mit Ihren Teams zu sprechen, während Sie Aufgaben erstellen und Referenzdaten direkt über die Chat-Oberfläche freigeben. So werden Kommunikation und Aufgabenmanagement zentralisiert, sodass Sie organisiert bleiben, ohne ständig zwischen verschiedenen Kontexten wechseln zu müssen.

Verknüpfen Sie Nachrichten mit Aufgaben, um den Kontext mithilfe des ClickUp-Chats zu verbinden

Sie können Aufgaben aus Chats erstellen, Chats aus Aufgaben starten, Teamkollegen mit Tags versehen und per Audio oder Video kommunizieren – alles auf einer Plattform für optimierte Teamarbeit und Zusammenarbeit.

Lesen und reagieren Sie in Echtzeit auf Kommentare Ihres Teams mit ClickUp Docs

ClickUp Docs ist ein leistungsstarkes Tool für die Erstellung, Freigabe und Bearbeitung von Dokumenten.

Ihre Teammitglieder können Ideen gemeinsam in Echtzeit freigeben, kommentieren und bearbeiten.

Vermeiden Sie häufige BMC-Fehler Halten Sie es einfach: Vermeiden Sie eine Überladung mit Details Ausgewogenheit: Vernachlässigen Sie weder Kundenbeziehungen noch Wertversprechen

Schritt 12: Ziele und Meilensteine festlegen

Ihr BMC ist ein Tool, das Ihnen als Leitfaden für Ihre Maßnahmen dient. Sobald es fertig ist, sollten Sie es mit messbaren Zielen verknüpfen. Legen Sie Meilensteine gemäß dem SMART-Framework fest. Das bedeutet ganz einfach, dass Ihre Ziele folgende Eigenschaften haben sollten:

Spezifisch

Messbar

Erreichbar

Relevant

Zeitgebunden

Wenn die Meilensteine groß sind, zerlegen Sie sie mit der ClickUp-Vorlage "SMART Goals" in kleinere, überschaubare Ziele. Verwenden Sie sie, um sowohl persönliche als auch geschäftliche Ziele zu notieren.

Behalten Sie alle Ihre wichtigen Ziele und kleineren Meilensteine mit ClickUp Goals im Blick

Wenn Sie keine Vorlage verwenden möchten, entscheiden Sie sich einfach für ClickUp Goals. Damit können Sie nachverfolgbare Ziele erstellen, die mit Ihrer Arbeit verbunden sind. So bleiben Sie auf Kurs, erledigen Ihre Aufgaben innerhalb klarer Zeitleisten und aktualisieren diese dank automatisierter Prozessverfolgung.

Sie können damit sogar einzelne Projekte oder Meilensteine Ihres Projekts, die Teil der Schlüsselaktivitäten Ihres BMC sind, auf einer Karte darstellen. Mit Zielen können Sie detaillierte Pläne zur Projektumsetzung erstellen, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

🤝 Freundliche Erinnerung: Ihre erste Version muss nicht perfekt sein. Betrachten Sie sie als ein lebendes Dokument, das sich mit Feedback und Markttrends weiterentwickelt.

Schritt 13: Iterieren und optimieren

Ihr BMC ist nicht statisch – es sollte sich mit Ihrem Geschäft weiterentwickeln. Außerdem sollte Ihr Unternehmen bereit sein, mit seiner Hilfe auch unerwartete Situationen zu meistern.

Wenn Sie beispielsweise ein Fitness-Startup betreiben, das sich auf persönliches Training konzentriert, könnte eine wirtschaftliche Rezession Sie dazu zwingen, auf virtuelle Trainingseinheiten und On-Demand-Trainingsinhalte umzusteigen, um Ihr Geschäft wieder relevant zu machen.

💡 Profi-Tipps: Planen Sie vierteljährliche Überprüfungen, um Ihr BMC zu verfeinern Nutzen Sie Kunden- und Marktfeedback, um Annahmen zu aktualisieren Scheuen Sie sich nicht, neue Ansätze oder Einnahmequellen auszuprobieren

Wenn Sie sich nicht Schritt für Schritt mit der Erstellung eines BMC befassen möchten, probieren Sie eine der folgenden gebrauchsfertigen Vorlagen aus.

Vorlage für ClickUp Business Model Canvas

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage "Business Model Canvas" von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung, Dokumentation und Nachverfolgung Ihres Geschäftsmodells zu helfen.

Die ClickUp Business Model Canvas-Vorlage ist ein vielseitiges Tool, mit dem Sie Ihre Geschäftsstrategie visualisieren, planen und verfeinern können. Es bietet einen strukturierten Rahmen, um kritische Elemente wie Kundensegmente, Wertversprechen und Einnahmequellen aufzuschlüsseln, sodass Sie jeden Aspekt Ihres Geschäftsmodells effektiv abdecken können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erhalten Sie ein klares, visuelles Layout zum Definieren und Verbinden von Geschäftskomponenten

Passen Sie das Canvas an Ihre Geschäftsanforderungen und Branchenspezifika an

Ermöglichen Sie Ihrem Team, in Echtzeit Beiträge zu leisten

Verknüpfen Sie es direkt mit Aufgaben, Zeitleisten und Dashboards

ClickUp Startup Canvas-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Die Whiteboard-Vorlage "Startup Canvas" von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Startup-Plan zusammenzufassen, zu visualisieren und nachzuverfolgen.

Die ClickUp Startup Canvas-Vorlage eignet sich hervorragend für Unternehmen in der Anfangsphase, um Brainstorming zu betreiben, Strategien zu entwickeln, alle Teammitglieder auf die Ziele des Startups auszurichten und die besonderen Herausforderungen von Startups zu bewältigen. Sie hilft Ihnen, Ihre Kerngeschäftselemente zu visualisieren und gleichzeitig das Wachstum und die richtige Umsetzung zu planen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Decken Sie alle wichtigen Bereiche Ihres Geschäfts ab, wie Zielgruppe, Umsatzmodell und Wertversprechen

Nutzen Sie das Whiteboard-Format, um Ideen frei zu skizzieren und Strategien in Echtzeit zu verfeinern

Arbeiten Sie nahtlos zusammen und geben Sie Einblicke und Feedback direkt in der Vorlage frei

Passen Sie das Canvas an die spezifischen Anforderungen und Ziele Ihres Startups an

Verknüpfen Sie Ihre Ideen mit Aufgaben, Meilensteinen oder Zeitleisten für eine optimierte Umsetzung

💡 Profi-Tipp: Wenn ein BMC Ihren Anforderungen nicht vollständig entspricht, sollten Sie stattdessen einen Business-Plan erstellen. Mit den Vorlagen für Business-Pläne in ClickUp können Sie ganz einfach detaillierte, umfassende Pläne erstellen, die alle Aspekte Ihrer Geschäftsstrategie abdecken.

Herausforderungen und Überlegungen bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen

Die Entwicklung von Geschäftsmodellen ist mit vielen Herausforderungen und kritischen Überlegungen verbunden. Hier sind einige Punkte, die Sie für Ihr Unternehmen berücksichtigen sollten.

Herausforderung Nr. 1: Falsche Identifizierung von Kundensegmenten

Die Ausrichtung auf die falsche Zielgruppe führt zu verschwendeten Ressourcen und einer fehlgeschlagenen Produkt-Markt-Passung. Bringen Sie Ihre Reichweite ins Gleichgewicht. Gehen Sie nicht so breit vor, dass Ihr Marketing überstrapaziert und verwässert wird. Gleichzeitig sollten Sie Ihr Wachstumspotenzial nicht durch eine zu enge Ausrichtung einschränken.

✅ Lösung: Führen Sie eingehende Marktforschungen durch, nutzen Sie Tools wie Umfragen und Analysen und erstellen Sie detaillierte Kundenprofile, um Ihren Fokus auszurichten und die Kundenbindung zu stärken.

Herausforderung Nr. 2: Entwicklung eines starken Wertversprechens

Ein generisches oder unklares Wertversprechen wird bei Ihren Kunden und Investoren keinen Anklang finden. Sie benötigen tiefe Marktkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie bei Ihren Kunden Anklang finden.

Generieren Sie bahnbrechende und relevante Impulse mit ClickUp Brain

✅ Lösung: Nutzen Sie ClickUp Brain, um hilfreiche Hinweise zur Strukturierung Ihres einzigartigen Wertversprechens zu erhalten.

Es fungiert auch als Ihr ganz persönlicher KI-Assistent, der Ihnen Zugriff auf Ihre gesamte Wissensdatenbank gewährt. Sie können BMC-bezogene Fragen stellen und erhalten sofort kontextbezogene Antworten aus freigegebenen Wissensdatenbanken.

Das Tool bietet KI-generierte Diskussionszusammenfassungen und Updates, sodass alle während der Projektveränderungen auf dem gleichen Stand bleiben. Außerdem automatisiert es tägliche Standup-Meetings und Team-Updates und hilft so, den Fortschritt ohne langwierige Meetings zu verfolgen.

💡 Profi-Tipp: Sie benötigen ein BMC, aber nur für ein Projekt? Probieren Sie unsere Vorlagen für Business Cases aus, die ebenso detailliert sind, sich jedoch stärker auf das Warum und Wie eines Projekts oder einer geplanten geschäftlichen Veränderung konzentrieren.

Herausforderung Nr. 3: Unsichere Einnahmequellen und variable Cashflow-Struktur

Sich auf nur ein Umsatzmodell zu verlassen, kann Ihr Geschäft anfällig machen, insbesondere wenn es unzuverlässig ist. Auch Ihre Kostenstruktur ist von entscheidender Bedeutung – wenn Sie die Einnahmen überschätzen oder die Kosten unterschätzen, können Ihre Ressourcen schnell knapp werden.

✅ Lösung: Diversifizieren Sie Ihre Einnahmequellen, testen Sie Preismodelle in Pilotprogrammen und beobachten Sie Markttrends, um neue Chancen zu identifizieren. Verwenden Sie Finanzmodellierungstools und führen Sie Szenarioanalysen durch, um Ihre Kostenstruktur zu prognostizieren und anzupassen. Suchen Sie nach Möglichkeiten, Fixkosten in variable Kosten umzuwandeln (z. B. durch Outsourcing).

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das Canvas, um verschiedene "Was-wäre-wenn"-Szenarien (z. B. Eintritt eines neuen Wettbewerbers oder Konjunkturrückgang) und deren mögliche Auswirkungen auf Ihr bestehendes Geschäftsmodell zu simulieren.

Erstellen und verwalten Sie Geschäftsmodell-Canvases mit ClickUp

Ein Business Model Canvas hilft Ihnen dabei, Ihren Business-Plan auf ein einseitiges Dokument zu komprimieren. Es verbessert die Lesbarkeit und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, ihn für Ihre Clients, Kunden und Investoren direkter und präsentabler zu gestalten.

Mit ClickUp können Sie ganz einfach wirkungsvolle BMCs erstellen, indem Sie eine Vielzahl von Features nutzen, darunter anpassbare Vorlagen, ClickUp-Ziele zur Nachverfolgung Ihrer Meilensteine, ClickUp-Dokumente für gemeinsames Brainstorming und Echtzeit-Feedback, ClickUp Brain zur Organisation von Ideen und ClickUp Chat für eine nahtlose Teamkommunikation.

Diese Tools arbeiten zusammen, um Ihren Geschäftsplanungsprozess zu optimieren und Sie auf Erfolgskurs zu bringen.

