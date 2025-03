Die 10 besten Notebook-LM-Alternativen für die Erstellung von Notizen

NotebookLM schien der ideale digitale Notizblock zu sein, aber seine Unzulänglichkeiten führen oft zu zusätzlicher Arbeit und Zeitverlust. Wenn Sie mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach Alternativen umzusehen, die das Erstellen von Notizen effizienter und müheloser machen.

Wir haben für Sie die besten NotebookLM-Alternativen zusammengestellt - von beliebten Apps für Notizen bis hin zu fortschrittlichen KI-basierten Tools, die Ihren Workflow und Ihre Kreativität verbessern. ✅

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Die 10 besten NotebookLM-Alternativen zur Verbesserung Ihrer Produktivität

Microsoft OneNote (Beste Lösung für kostenlose Notizen in Formularform)

(Beste Lösung für kostenlose Notizen in Formularform) ClickUp (Beste Lösung für KI-gesteuerte Notizen und Dokumentenverwaltung)

(Beste Lösung für KI-gesteuerte Notizen und Dokumentenverwaltung) Notion (Am besten für strukturierte Textnotizen und Organisation)

(Am besten für strukturierte Textnotizen und Organisation) Evernote (am besten für geräteübergreifende Zugänglichkeit)

(am besten für geräteübergreifende Zugänglichkeit) Obsidian (Am besten für Abschlag-Notizen und verknüpfte Ideen)

(Am besten für Abschlag-Notizen und verknüpfte Ideen) Roam Research (am besten für vernetzte Notizen)

(am besten für vernetzte Notizen) Afforai (Am besten für intuitive KI-Notizen)

(Am besten für intuitive KI-Notizen) Tana (am besten für fortgeschrittene Wissensstrukturierung)

(am besten für fortgeschrittene Wissensstrukturierung) Mem.ai (Beste Lösung für dynamische KI-gestützte Notizen)

(Beste Lösung für dynamische KI-gestützte Notizen) RemNote (am besten für Lernende und Wissensspeicherung)

Worauf sollten Sie bei einer NotebookLM-Alternative achten?

Bei der Auswahl einer Notizsoftware-Alternative zu NotebookLM müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Notizen besser zu organisieren. Diese Features umfassen:

✅Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Software für Notizen, die über eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche verfügt, damit Sie nur wenig Zeit für die Eingewöhnung aufwenden müssen und problemlos alles notieren können, von der Arbeit im Büro bis zum Apfelkuchenrezept Ihrer Mutter

✅Einfache Organisation: Wählen Sie eine NotebookLM-Alternative, die Optionen für die Organisation von Notizen enthält, z. B. Markierungen, Beschriftungen und Ordner-Optionen

✅Kollaborationsfunktionen: Wählen Sie eine App für Notizen mit Features, die sie zu Ihrer ersten Wahl machen wissensmanagement-System . Dazu gehört die Möglichkeit, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, Notizen mit anderen zu synchronisieren und Dokumente freizugeben

✅Integration mit anderen Apps: Bevorzugen Sie eine NotebookLM-Alternative, die sich perfekt mit Ihren Geräten und anderen Plattformen synchronisieren lässt, wie z. B dokumentenmanagement-Software oder eine App zur Steigerung der Produktivität, mit der Sie Notizen und alle Ihre Ideen importieren können

kI und Automatisierung: Entscheiden Sie sich für eine NotebookLM-Alternative, die durch KI unterstützt wird und vereinfacht Prozesse wie das Zusammenfassen haftnotizen , die Erstellung von Elementen für Aktionen oder sogar die Umwandlung von Sprachnotizen in Text

Wussten Sie schon? Die erste Anwendung zur Erstellung von Notizen für Computer war der Windows Notepad, der 1983 von Microsoft für das MS-DOS-Betriebssystem entwickelt wurde.

Die 10 besten NotebookLM-Alternativen

Mit dem perfekten strategien zur Aufnahme von Notizen hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern, Meetings effizient zu organisieren und sicherzustellen, dass Ihre Ideen immer umgesetzt werden.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Liste der besten Apps für Notizen zusammengestellt, die NotebookLM problemlos ersetzen und mit fortschrittlichen KI-Features zum Schutz sensibler Notizen und zur Erstellung durchsuchbarer Notizen noch einen Schritt weiter gehen.

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Notizen und Dokumente) ClickUp ist ein Kraftpaket in Sachen Produktivität und bietet eine umfassende Reihe von Features, die erweiterte Funktionen für die Aufnahme von Notizen und die Erstellung von Dokumenten umfassen. ClickUp eignet sich sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams und ermöglicht die Organisation von Notizen, die Verwaltung von Aufgaben und die nahtlose Zusammenarbeit - alles auf einer Plattform.

Das Herzstück der ClickUp-Funktionen für die Erstellung von Notizen ist die integrierte ClickUp Notepad , ein persönlicher, immer zugänglicher Notizblock für das Festhalten von Ideen während der Arbeit.

Im Gegensatz zu NotebookLM, wo sich die Oberfläche und die Features isoliert oder überspezialisiert anfühlen können, fügt sich ClickUp Notepad nahtlos in Ihren allgemeinen Workflow ein. Schreiben Sie erste Konzepte, sammeln Sie Elemente für Aktionen oder skizzieren Sie Strategien für Inhalte innerhalb der Plattform - ohne eine separate App oder Registerkarte im Browser zu öffnen.

Weitere Informationen über ClickUp Notepad

ClickUp Notepad

Erstellen Sie Checklisten per Drag-and-Drop und verschachteln Sie sie, um eine visuelle Hierarchie zu schaffen, fügen Sie Aufzählungsfarben und Kopfzeilen hinzu und weisen Sie sogar schreibbezogene Aufgaben zu. Das Beste daran ist, dass alles auf einer Plattform gespeichert ist, so dass die Organisation und der Zugriff auf Notizen von Ihrem Browser oder Handy aus ganz einfach ist.

Sobald die Notizen aufgezeichnet sind, können Sie sie in umsetzbare Aufgaben umwandeln oder sie als Anhang an ClickUp Dokumente ist nur ein paar Klicks entfernt. Betten Sie Bilder, Dateien und Links in Ihre Notizen ein und verwandeln Sie eine einfache textbasierte Seite in einen umfangreichen Wissens-Hub, auf den jeder in Ihrem Team Zugriff hat.

Kollaboration ist mühelos. Mit den erweiterten Freigabe- und Berechtigungsoptionen von ClickUp können Teams Dokumente in Echtzeit überprüfen, kommentieren und aktualisieren.

Ganz gleich, ob Sie mit einer internen Abteilung oder einem externen Client zusammenarbeiten, dank der einheitlichen Oberfläche und der leistungsstarken Organisationsstruktur der Plattform bleiben alle Beteiligten buchstäblich auf der gleichen Seite.

ClickUp verfügt über einen fortschrittlichen KI-Assistenten, ClickUp Gehirn die Ihnen dabei hilft, Sprachnotizen zu exportieren, Ihre Notizen zur Prüfungsvorbereitung zu sortieren, Zusammenfassungen für Ihre Forschungsnotizen zu erstellen und sogar handschriftliche Notizen oder Klebezettel in aussagekräftige Notizen zu verwandeln. Darüber hinaus können Sie die Leistung der KI für verschiedene Aktionen nutzen, wie z. B. das Kombinieren mehrerer Notizen, das Erstellen umsetzbarer Aufgaben und sogar das Schreiben hochwertiger Inhalte für E-Mails, Aufgabenerklärungen oder Dokumente.

Brain schlägt außerdem vor, was am relevantesten ist, sodass Sie sich kostenlos auf übergeordnetes Denken konzentrieren können und sich nicht manuell durch Unmengen von Text wühlen müssen. Für alle, die ihre Notizen effizienter gestalten möchten, stellt diese Funktion sicher, dass keine Erkenntnisse übersehen und keine Gelegenheit ungenutzt bleibt.

_Ich bin produktiver, weil ich meine Notizen alle an einem Ort aufbewahren kann

Nora Kaminski, Produktmarketing-Managerin bei Heartland School Solutions

ClickUp beste Features

Zusammenfassen von Notizen, Transkribieren von Audiodaten, Erstellen von Action Items und sogar Generieren von Inhalten mit den fortschrittlichen KI-gestützten Features des Tools

Entwerfen, Formatieren und Freigeben von Notizen oder Dokumenten in einem kollaborativen Workspace mit ClickUp Docs damit keine Notizen oder Informationen verloren gehen

Organisieren Sie Ihre Notizen und Ideen mit ClickUp Aufgabe Tags die es Ihnen ermöglichen, Ordner, Dokumente und Wikis benutzerdefiniert zu taggen, sogar mit verschachtelten Strukturen für ultimative Flexibilität

Zugriff auf Ihre Notizen auf jedem Gerät mit nahtloser Synchronisierung über die mobile App oder die In-Browser-Option

Integration mit über 1000 Produktivitätstools und -plattformen, um sicherzustellen, dass jede Aktion, von den Notizen bis zum Abschluss, nahtlos nachverfolgt wird

ClickUp Beschränkungen

Könnte aufgrund seiner umfangreichen Features für erstmalige Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Ich habe früher mit meinen schriftlichen Notizen gelebt, aber nachdem ich ClickUp zwei Tage lang getestet hatte, wusste ich, dass es die Lösung für mich ist

Alaina Maracotta, Veranstaltungsmarketing, Vida Health

2. Notion (am besten für strukturierte Textnotizen und Organisation)

via NotionNotion ist eine leistungsstarke App für Notizen, die einen breiten Bereich von Inhalten unterstützt, darunter Text, Bilder, Videos, Code und Lesezeichen. Dank des intuitiven Designs können Sie mühelos Elemente per Drag & Drop in Ihre Notizen ziehen oder Slash-Befehle verwenden, um Ihren Workflow zu optimieren.

Egal, ob es um die Organisation von Meeting-Notizen, den Aufbau eines Team-Wikis oder die Verwaltung von Projekten geht, Notion bietet ein hohes Maß an benutzerdefinierter Anpassung an persönliche und berufliche Anforderungen. Die Plattform wird von Teams, die Folgendes benötigen, am besten bewertet collaboration tools mit Echtzeit-Bearbeitung, Kommentaren und freigegebenen Workspaces für nahtlose Kommunikation.

Es hat auch eine starke Gemeinschaft, die Ihnen hilft, die vorlagen für die Erstellung von Notizen für alle Ihre Bedürfnisse - sortieren Sie Ihre Notizen, erstellen Sie Moodboards oder verwalten Sie alle Ihre Dokumente nahtlos an einem Ort.

Notion beste Features

Gestalten und personalisieren Sie Workspaces für Notizen, Aufgaben und Projekte mit einer äußerst intuitiven Benutzeroberfläche und detaillierten Anweisungen

Hinzufügen und Organisieren verschiedener Inhalte, einschließlich Text, Bilder, Code und Lesezeichen

Minimieren Sie Ablenkungen mit einem immersiven Schreiberlebnis, leistungsstarken digitalen Karten für Notizen und einem fortschrittlichen KI-Assistenten

Bewegungseinschränkungen

Während es eine unglaubliche Flexibilität bietet, fühlt sich die Organisationsstruktur manchmal überwältigend an

Limitierte Offline Funktionen im Vergleich zur Konkurrenz

Preisgestaltung

Free: $0

$0 Plus : $10/Monat pro Platz

: $10/Monat pro Platz Business : $15/Monat pro Platz

: $15/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+Rezensionen)

Notion ist eine unglaubliche Software. Man kann fast alles zu erledigen, was man sich vorstellen kann, wenn es um Organisation/Produktivität/etc. geht _Aber die schiere Tiefe und Fähigkeit des Programms schafft eine inhärente Lernkurve, die der allgemeinen Produktivität etwas entgegensteht Reddit Benutzer 3. Evernote

{vom *[_Evernote]( https://evernote.com/features/notes-app)* Ein weiteres großartiges Tool für das Schreiben von Notizen und deren Synchronisierung, damit Sie alles an einem Ort haben, Evernote ist seit langem ein Favorit für Personen, die ihre Notizen und ihr Wissensmanagement optimieren wollen.

Von der Erstellung detaillierter Projektskizzen bis hin zum Entwurf von Inhaltsstrategien - die Organisationstools und erweiterten Suchfunktionen von Evernote helfen bei der Optimierung Ihres Workflows. Dadurch verringert sich die Zeit, die mit der Suche nach Informationen verbracht wird, und die Zeit, die für die Bearbeitung der Informationen aufgewendet wird, steigt.

Neben den wichtigsten Features ist Evernote dank seiner Integrationsmöglichkeiten eine hervorragende Alternative zu NotebookLM. Es unterstützt verschiedene Apps von Drittanbietern und bietet flexible Optionen für die Zusammenarbeit, so dass Teams in einem einzigen, zentralisierten Workspace Dateien verwalten, Ressourcen freigeben und Kommentare hinzufügen können.

Evernote beste Features

Organisieren Sie Ihre Notizen in Notizbüchern und Stapeln, um sie zu kategorisieren und zu taggen und so einen schnellen Zugriff und eine bessere Organisation zu ermöglichen

Durchsuchen Sie handschriftliche Notizen und Bilder mit Hilfe der erweiterten Suchfunktion, die sogar Fotos und Skizzen einschließt

Speichern oder clipsen Sie Webseiten und Artikel, um sie später zu lesen, einschließlich der Möglichkeit, Forschungsartikel oder Dokumente zu erfassen oder zu importieren

Evernote-Einschränkungen

Die kostenlose Version erlaubt nur die Synchronisierung zwischen zwei Geräten

Evernote verfügt nicht über fortschrittliche, KI-gestützte Features wie die Zusammenfassung von Inhalten oder die automatische Organisation

Preise von Evernote

Kostenlos: $0

$0 Persönlich : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Professionell : $17.99/Monat

: $17.99/Monat Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

Die Möglichkeit der nahtlosen Synchronisierung zwischen all meinen Geräten. Ich kann während eines Meetings Notizen auf meinem Handy machen und später sofort auf meinem Laptop darauf zugreifen. Das Tagging-System und die Notizbücher machen es einfach, alles zu organisieren. G2-Überprüfung ➡️Read Mehr: 15 beste Evernote-Alternativen & Konkurrenten 4. Obsidian (Am besten für Markdown-Notizen und verknüpfte Ideen)

via ObsidianObsidian ist eine Plattform für die Erstellung von Notizen auf der Grundlage von lokalem Speicher und Markdown-Dateien, die Fachleuten die vollständige Kontrolle über ihre Repositorys ermöglicht.

Anstatt sich ausschließlich auf eine Cloud-Infrastruktur und proprietäre Schnittstellen zu verlassen, können Sie mit Obsidian einen benutzerdefinierten, offline-basierten Workspace aufbauen, der mit Ihren Projekten wächst und sich weiterentwickelt. Egal, ob Sie komplexe Ideen kartografieren, forschung verwalten oder die Planung von Produkteinführungen - die Flexibilität der Plattform und die lokale Ausrichtung sorgen für langfristige Stabilität und Sicherheit.

Für diejenigen, die die Umgebung von NotebookLM als einschränkend empfinden, bietet Obsidian einen intuitiven Rahmen, in dem Ideen und Informationen nicht nur gespeichert, sondern auch miteinander verbunden werden. Mit diesem Rahmen können Sie die Beziehungen zwischen Ihren Notizen auf einen Blick visualisieren und verstehen.

Obsidian beste Features

Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen bidirektionalen Verknüpfung, um verwandte Notizen zu verbinden und ein Netz miteinander verbundener Ideen aufzubauen

Formatieren Sie Ihre Notizen mit Markdown für eine einfache Strukturierung und benutzerdefinierte Anpassung

Passen Sie die Funktionen von Obsidian mit einem breiten Bereich von Community-Plugins an, die von einer engagierten Gemeinschaft von Entwicklern bereitgestellt werden

Obsidian Beschränkungen

Obsidian ist nicht auf Zusammenarbeit ausgelegt und eignet sich daher weniger für die Arbeit im Team

Der Export von Notizen in herkömmliche Formate (wie PDF oder Word) ist schwierig

Obsidian Preise

Persönlich : Free

: Free Gewerblich : $50/Jahr pro Benutzer

: $50/Jahr pro Benutzer Synchronisierung : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Veröffentlichen: $10/Monat pro Website

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

Hervorragende Software für Notizen in Abschlag _Pros: Einfach zu benutzen, um Notizen zu machen und zu bearbeiten. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte Nachteile: Die auf Markdown basierende Syntax erfordert eine gewisse Eingewöhnungszeit Eine Capterra Rezension ➡️Read Mehr: Roam Research vs. Obsidian: Welches Notiz-Tool ist das beste? 5. Roam Research (am besten für vernetzte Notizen)

{vom *[_Roam Research](https://roamresearch.com/)*[Roam-Forschung](https://roamresearch.com/) ist ein leistungsfähiges Tool zur Erstellung von Notizen, das sich unter Wissensarbeitern, Forschern und Schriftstellern eine treue Anhängerschaft erworben hat. Statt Informationen in statischen Ordnern oder Notizbüchern zu kategorisieren, bietet es einen dynamischen, vernetzten Ansatz für die Erstellung von Notizen, der Beziehungen zwischen Ideen in den Vordergrund stellt.

Das Tool verfolgt einen einzigartigen Ansatz, indem es sich auf das vernetzte Denken konzentriert, bei dem Benutzer Notizen erstellen, die nahtlos miteinander verknüpft sind. Diese methode zur Erstellung von Notizen ist besonders beliebt bei Benutzern, die einen nicht-linearen, vernetzten Ansatz bevorzugen.

Als Alternative zu NotebookLM ermöglicht Roam eine dynamischere und explorativere Art der Notizerfassung, die sich mit Ihrem Denken und Ihren Arbeitsabläufen weiterentwickelt, anstatt sie zu beschränken.

Beste Features von Roam

Einbetten von Inhalten aus anderen Notizen ohne Duplizierung mit Hilfe von Inline-Referenzen

Erzeugen Sie tägliche Notizen und fügen Sie sie zu Ihrem bestehenden Rahmen hinzu, um Ihre Fortschritte und Ideen nachzuverfolgen

Schränken Sie große Diagramme mit zusammenhängenden Ideen schnell ein, nachdem Sie mehrere Abschnitte in untergeordneten Notizen mit Filtern erstellt haben

Raumbegrenzungen

Die einzigartige Struktur und Oberfläche von Roam ist nicht so intuitiv wie einige Alternativen

Roam arbeitet hauptsächlich in der Cloud, und der Offline-Zugriff ist etwas limitiert

Preise für Roam

Pro : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Believer: $500 für fünf Jahre

Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

➡️Read Mehr: Die besten 5 Roam Research Alternativen & Konkurrenten

6. Afforai

{vom *[_Afforai](https://afforai.com/)*[Afforai](https://afforai.com/) ist eine App für Notizen, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Ihre Notizen und Ihr Wissensmanagement zu verbessern. Die KI-Funktionen der Plattform bieten intelligente Features wie automatische Zusammenfassungen von Notizen, Textextraktion aus Multimedia-Inhalten und kontextbezogene Vorschläge.

Das Besondere an Afforai ist, dass es aus Ihren Gewohnheiten lernt und sich an den Fluss Ihrer Projekte anpasst. Die KI-Notizgeber für Meetings hilft Ihnen sogar beim Erstellen von Notizen, beim Verknüpfen von Notizen und beim Generieren von menschlich korrekten Protokollen und ist damit ideal für Ihre Meetings oder Brainstorming-Sitzungen.

Mit Afforai als Alternative zu NotebookLM erhalten Fachleute eine zukunftsweisende Lösung, die sich an die Art und Weise anpasst, wie moderne Teams Wissen sammeln und Entscheidungen treffen.

Afforai beste Features

Integration in gängige Projektmanagement tools für eine nahtlose Anpassung des Workflows

Extrahieren und Analysieren von Informationen aus Bildern, Sprachnotizen und Videos mit KI-gestützten Features

Halten Sie Ihre Notizen auf dem neuesten Stand und greifen Sie über mehrere Geräte darauf zu

Afforai-Einschränkungen

Stärkere Abhängigkeit von KI-Tools kann gelegentlich zu weniger genauen Kategorisierungen führen

Fortgeschrittene KI-Features können für Benutzer, die zum ersten Mal Notizen schreiben, eine Lernkurve erfordern

Afforai Preise

Starter : Free

: Free Student : $4.99/Monat

: $4.99/Monat Professional : $9.99/Monat

: $9.99/Monat Unlimited: $19.99/Monat

Afforai Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (120+Bewertungen)

: 4.7/5 (120+Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+Rezensionen)

Nutzen Sie alte eBooks und PDF-Dateien! _Insgesamt: Meine allgemeine Erfahrung war großartig. Guter Kundensupport, einfache Einstellung und Nutzung, und hilfreiches Tool für die Recherche Eine Capterra Rezension 7. Tana (Am besten für fortgeschrittene Wissensstrukturierung)

/via *[_Tana]( https://tana.inc/)* Angepriesen als die App für Super-Notizen, Tana ist eine App der nächsten Generation für Notizen, die eine neue Perspektive auf die Art und Weise bietet, wie Fachleute ihr Wissen erfassen, verbinden und klassifizieren.

Tana fungiert als flexibles Informations-Ökosystem, das Sie so formen können, dass es der Komplexität und den Nuancen Ihrer Projekte entspricht. Sein unverwechselbarer Ansatz, der auf datengesteuerten Strukturen basiert, macht es zu einer überzeugenden Alternative zu NotebookLM für diejenigen, die mehr als nur einen Ort zum Speichern und Synchronisieren von Notizen benötigen.

Ein Schlüssel-Feature, das auf diesem Ansatz basiert, ist die Möglichkeit, Beziehungen zwischen Daten durch ein innovatives kombiniertes System von Blöcken und Knoten zu visualisieren Dadurch eignet sich die Anwendung perfekt für Personen, die komplexe Informationen verarbeiten müssen - wie Forscher, Ersteller von Inhalten und Projektmanager -, da sie eine intuitive, fast an eine Karte erinnernde Organisation bietet.

Tana beste Features

Organisieren Sie Inhalte in flexiblen, filterbaren Tabellen und Listen für einen schnellen Einblick in strukturierte Datenbanken

Erstellen Sie komplexe Wissenssysteme und verwalten Sie Ihre Informationen mit Supertags

Passen Sie Tana an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, indem Sie Vorlagen, Tags und Notizstrukturen anpassen

Tana-Einschränkungen

Für neue Benutzer kann es eine Herausforderung sein, sich mit der flexiblen Struktur und den erweiterten Features zurechtzufinden

Weniger Integrationsmöglichkeiten mit Tools von Drittanbietern, was den Nutzen in bestimmten professionellen Einstellungen limitiert

Tana-Preise

Free: $0

$0 Core: $1/Monat

$1/Monat Teams: Benutzerdefiniert

Tana-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

💡 Pro-Tipp: Wenn man mit der Arbeit an einem Forschungsprojekt beginnt, hat man oft das überwältigende Gefühl einer leeren Seite, die einen zurückhält. Vorlagen für Forschungspläne zu erledigen, indem Sie Ihre Arbeit von Anfang an leiten und das, was sich einst überwältigend anfühlte, in einen geordneten, zuversichtlichen Anfang verwandeln.

8. Mem.ai (am besten für dynamische KI-unterstützte Notizen)

via Mem.aiMem.ai ist eine innovative App für Notizen, die die Einfachheit traditioneller Notizen mit leistungsstarken KI-Funktionen verbindet und damit zu den fortschrittlichsten Tools in diesem Space gehört. Das Schlüssel-Feature für den modernen Benutzer organisiert und kategorisiert Ihre Notizen automatisch und reduziert die Reibungsverluste durch manuelles Taggen und Ordner-Management.

Auf der Grundlage von KI-Algorithmen identifiziert dieses Tool Muster, findet Schlüssel und präsentiert sie, wenn sie relevant werden. Darüber hinaus speichert es Ihre Notizen nicht nur, sondern antizipiert Ihre Bedürfnisse. Mem.ai verfeinert sein Verständnis für Ihre Zinsen, Aufgaben und Prioritäten im Laufe Ihrer Arbeit.

Mem.ai beste Features

Strukturierte Speicherung von Notizen mit Hilfe von KI-gestützten Features, die Ihre Notizen auf der Grundlage von Nutzungsmustern kategorisieren und so die Notwendigkeit der manuellen Markierung verringern

Geben Sie Notizen und Ideen schnell für Kollegen frei, damit alle auf der gleichen Seite stehen, ohne großen Verwaltungsaufwand.

Nahtlose Integration mit verschiedenen Tools wie Google Drive, Slack und anderen, um alle Ihre Informationen zu zentralisieren

Mem.ai Beschränkungen

Das adaptive System von Mem.ai könnte für diejenigen, die Ordner und lineare Gliederungen bevorzugen, unkonventionell sein

Als neuere App fehlen Mem.ai einige ausgefeilte Erfahrungen und Features, die in etablierten Apps für Notizen zu finden sind

Mem.ai Preise

Mem : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Mem Teams: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Mem.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. RemNote (am besten für Lernende und Wissensspeicherung)

via RemNoteRemNote zeichnet sich dadurch aus, dass es den Prozess des Notierens in ein langfristiges System zum Aufbau von Wissen umwandelt und nicht in einen reinen Speicher für Informationen. Durch die Kombination von Notizen mit Wiederholungen und Karteikarten sorgt RemNote dafür, dass wichtige Informationen nicht in Vergessenheit geraten. So ermutigt es Sie, ein lebendiges Repository von Ideen zu entwickeln, das sich mit Ihrem Denken weiterentwickelt.

Im Gegensatz zu NotebookLM verfolgt RemNote einen Ansatz, der auf der Verknüpfung von Konzepten, hierarchischer Organisation und integrierten Lerntechniken beruht. Wenn Sie neue Ideen hinzufügen, Schlüsselpunkte hervorheben oder Ihr Verständnis komplexer Konzepte verfeinern, sorgen die verschiedenen Features von RemNote dafür, dass alles zugänglich bleibt und in einen Kontext gestellt wird.

Ganz gleich, ob Sie ein Forschungsprojekt skizzieren, Lesestoff zusammenfassen oder einen strategischen Plan entwerfen, RemNote hilft Fachleuten, organisiert zu bleiben und ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern und zu vertiefen.

Die besten Features von RemNote

Verwandeln Sie Ihre Notizen in Karteikarten, indem Sie das Feature "Auto-Coaching Notes" für aktives Lernen und räumliche Wiederholung nutzen

Erstellen Sie eine hierarchische Struktur für Ihre Notizen in einem verschachtelten Format, um die Verwaltung und den Bezug zu verwandten Konzepten zu erleichtern

Synchronisieren Sie alle Ihre Notizen und Karteikarten auf allen Geräten, um überall auf Ihre Notizen zugreifen zu können

RemNote Beschränkungen

Die Beherrschung des einzigartigen Ökosystems der RemNote App für Notizen erfordert Zeit

RemNote bietet ein Limit an Integrationen mit Apps von Drittanbietern, was ein Nachteil für Benutzer sein kann, die auf ein breiteres technisches Ökosystem angewiesen sind

RemNote-Preise

Free : $0

: $0 Pro : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro mit KI: $20/Monat pro Benutzer

RemNote Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

10. Microsoft OneNote (am besten für kostenlose Notizen geeignet)

via EineNoteMicrosoft OneNote ist eine solide Alternative zu NotebookLM für diejenigen, die in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind. Als Teil der Office 365-Suite lässt sich OneNote mühelos in andere Microsoft-Anwendungen wie Word, Excel und Outlook integrieren, wodurch eine Umgebung entsteht, in der Notizen Ihre bestehenden Arbeitsabläufe auf natürliche Weise ergänzen.

Anstatt die Erstellung von Notizen von Grund auf neu zu erfinden, verfeinert OneNote das, was Profis bereits effektiv finden: hierarchische Abschnitte, intuitive Notizbücher und eine seitenbasierte Organisation, die sich zugänglich und flexibel anfühlt.

Eines der herausragenden Features von OneNote ist seine Flexibilität bei der Erstellung von Notizen. Ganz gleich, ob Sie lieber tippen, handschriftlich schreiben oder Dokumente einbetten, die anpassungsfähige Arbeitsfläche passt sich verschiedenen Eingabemethoden an, ohne strenge Formate oder konzeptionelle Vorgaben zu machen. Die Möglichkeit, Notizen auf berührungsempfindlichen Geräten zu zeichnen oder mit Anmerkungen zu versehen, ist ein zusätzlicher Komfort für Benutzer, die ihre Ideen lieber skizzieren oder mit dem Stift eingeben.

Microsoft OneNote beste Features

Synchronisierung all Ihrer Notizen unter Windows, macOS, iOS und Android, damit Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Notizen zugreifen können

Organisieren Sie Notizen in Notizbüchern, Abschnitten und Seiten für eine klare Struktur und einfache Navigation

Durchsuchen Sie alle eingebetteten Bilder, denn OneNote extrahiert Text aus Bildern, um ihn schnell wiederzufinden

Microsoft OneNote Einschränkungen

OneNote verfügt nicht über die KI-gesteuerten Erkenntnisse, die einige neuere Tools bieten

Die Features von OneNote für die Zusammenarbeit sind nicht so robust und intuitiv wie bei anderen Tools für die Erstellung von Notizen

Microsoft OneNote Preise

Im Microsoft 365 Abonnement enthalten, ab $69,99/Jahr

Microsoft OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1.700+ Bewertungen)

_Ich benutze OneNote seit fast 3 Jahren. Grundsätzlich ist es gut für die Nachverfolgung unserer täglichen Aufgaben, für die Verwaltung unserer TODO-Liste. Wir können mehrere Abschnitte erstellen und unter jedem Abschnitt können wir mehrere Seiten erstellen. Es gibt noch andere Features wie das Hervorheben von Text mit verschiedenen Farben, das Einfügen von Bildern und vieles mehr. Insgesamt ist es gut. Ich benutze dieses tool sehr häufig, ich meine fast täglich, da ich hier meine TODO Liste verwalte Eine G2-Kritik ➡️Read Mehr: 17 beste OneNote-Alternativen & Konkurrenten Die beste NotebookLM-Alternative? It's ClickUp!

Wenn es um die Erstellung von Notizen geht, hat jeder seine eigenen Vorlieben - manche wollen es einfach, andere brauchen fortschrittliche Tools für die Zusammenarbeit und Organisation.

Die untersuchten Apps bieten viele Werte, von anpassbaren Workspaces bis zur KI-gestützten Transkription von Notizen. Aber wenn Sie nach der ultimativen Kombination aus Notizen, Aufgabenmanagement und Team-Zusammenarbeit suchen, sticht ClickUp als die Alles-App für die Arbeit hervor. ✅

Bei ClickUp geht es nicht nur darum, Notizen zu machen, sondern auch darum, Ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit Docs, Notepad, Brain und umfangreichen Tools für das Projektmanagement bringt ClickUp alle Ihre Notizen, Aufgaben und Projekte in einem nahtlosen Erlebnis zusammen.

Sind Sie bereit, Ihre Notizen intelligenter zu machen? Testen Sie ClickUp noch heute und sehen Sie, wie es Ihre Notizen, Aufgaben und Projekte transformieren und an einen Ort bringen kann! 🌻