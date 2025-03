Top 10 CRM für Gmail Tools zur Optimierung von Workflows

Der Posteingang mag der Ort sein, an dem die Magie beginnt, aber er ist nicht immer der Ort, an dem sie bleibt. Die Suche nach Nachfassaktionen, das Jonglieren mit Client-Details und die Nachverfolgung von Verkäufen können schnell unübersichtlich werden.

Deshalb ist die Verknüpfung von Google Mail mit einem CRM ein absoluter Volltreffer. So bleibt alles miteinander verbunden, organisiert und genau dort, wo Sie es brauchen - im Posteingang, den Sie täglich nutzen. 🔄

Wenn Sie es leid sind, Zeit (und wichtige Unterhaltungen) zu verlieren, ist es an der Zeit, das perfekte CRM für Google Mail zu entdecken.

Hier sind zehn Optionen, mit denen Sie Arbeitsabläufe rationalisieren, Zeit sparen und jede Beziehung auf Kurs halten können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Wählen Sie aus unserer Auswahl der 10 besten CRM for Gmail tools:

Streak CRM (Beste für Gmail-native CRM-Funktionalität)

HubSpot CRM (Beste kostenlose CRM-Kernfunktionen)

Copper CRM (Am besten für Google Workspace-Integration)

Zoho CRM (Am besten für benutzerdefinierte Anpassung und Skalierbarkeit)

Pipedrive (Am besten für visuelles Vertriebs-Pipeline-Management)

NetHunt CRM (Am besten für tiefe Gmail-Integration)

Salesmate (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Kommunikation über mehrere Kanäle)

Teamwave (Beste Lösung für kombiniertes CRM und Business Management)

Freshworks CRM (Bester Anbieter für KI-gestützte Vertriebsintelligenz)

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Google Mail achten?

Die Suche nach dem perfekten CRM für Google Mail beginnt mit der Identifizierung von Features, die auf die Anforderungen Ihres Geschäfts abgestimmt sind. Hier ist, was Sie priorisieren sollten, wenn auswahl eines CRM . 👇

Umfassende Kontakt- und Geschäftsverwaltung: Wählen Sie ein Tool, das Kundendaten automatisch organisiert und jede Interaktion nachverfolgt und so den Vertrieb vereinfachtprojekt-Pipeline-Management Automatisierungstools für mehr Effizienz: Erwägen Sie CRM-Tools mit Features wie E-Mail-Planung, automatische Wiedervorlagen und Erinnerungen an Aufgaben, um die manuelle Arbeit zu reduzieren

Wählen Sie ein Tool, das Kundendaten automatisch organisiert und jede Interaktion nachverfolgt und so den Vertrieb vereinfachtprojekt-Pipeline-Management Anpassbare und benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie ein CRM mit einem intuitiven Dashboard und Optionen zur Anpassung von Workflows, um sicherzustellen, dass es auf die Anforderungen Ihres Geschäfts abgestimmt ist

Wählen Sie ein CRM mit einem intuitiven Dashboard und Optionen zur Anpassung von Workflows, um sicherzustellen, dass es auf die Anforderungen Ihres Geschäfts abgestimmt ist Detaillierte Berichterstellung und Analysen: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das die Nachverfolgung von E-Mail-Aktivitäten ermöglicht, das Engagement überwacht und verwertbare Erkenntnisse für Ihre Entscheidungen liefert

Entscheiden Sie sich für ein CRM, das die Nachverfolgung von E-Mail-Aktivitäten ermöglicht, das Engagement überwacht und verwertbare Erkenntnisse für Ihre Entscheidungen liefert Features für die Zusammenarbeit im Team: Suchen Sie nach Tools, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Aktualisierungen freigeben und den Fortschritt verfolgen können

Suchen Sie nach Tools, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Aktualisierungen freigeben und den Fortschritt verfolgen können Mobile Zugänglichkeit: Wählen Sie eineCRM-Software mit einer mobilen App, mit der Sie auch unterwegs in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können

Wussten Sie schon? Gmail blieb über fünf Jahre lang in der Beta-Phase, obwohl es sich zu einem der beliebtesten E-Mail-Dienste entwickelt hat. Die beta Tag wurde schließlich entfernt im Juli 2009 entfernt.

Die 10 besten CRM für Google Mail

Es kann schwierig sein, den Überblick über die Beziehungen zu Ihren Kunden zu behalten, wenn Sie sich nur auf Gmail verlassen.

Hier sind 10 CRMs, die sich in Google Mail integrieren lassen und Ihnen helfen, Ihre Kommunikation effizienter zu verwalten. 📧

1. ClickUp (am besten für mühelose E-Mail-zu-CRM-Integration)

Wenn Sie auf der Suche nach einem CRM sind, das die Verwaltung von Kundenbeziehungen mühelos macht, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp . ClickUp's CRM ist eine echte All-in-One-Lösung, die über die reine Verwaltung von Kundendaten hinausgeht und Ihre Aufgaben, Ihre Kommunikation und Ihre Projekte in einem Space zusammenführt. Außerdem wird es mühelos mit Ihren bevorzugten Tools synchronisiert, sodass alles miteinander verbunden bleibt.

Über die anpassbaren Dashboards können Sie Vertriebsketten, den Status von Geschäftsabschlüssen und Umsatzmetriken auf einen Blick verfolgen. Automatisierungen vereinfachen sich wiederholende Aufgaben wie Nachfassaktionen und Erinnerungen und ersparen Ihnen stundenlange manuelle Arbeit. Außerdem bieten die kollaborativen Features von ClickUp, wie Kommentare, @Mentions und freigegebene ClickUp Dokumente sorgen Sie dafür, dass Ihr Team ausgerichtet ist und Ihre Kunden zufrieden sind.

ClickUp Gmail Integration

Mit der ClickUp Gmail-Integration E-Mails mit einem Klick in Aufgaben umwandeln

Die ClickUp Gmail-Integration macht die Verwaltung von Aufgaben und E-Mails an einem Ort zu einem ganz neuen Erlebnis.

Mit nur wenigen Klicks können Sie jede E-Mail in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln, sie zuweisen, Prioritäten setzen und sie mit relevanten Projekten in ClickUp verknüpfen. Dies Gmail-Integration macht es einfach, E-Mails an Aufgaben anzuhängen, so dass Sie wichtige Details für die Nachverfolgung von E-Mails immer in der Aufgabe selbst organisiert haben.

ClickUp Automatisierungen

Automatisieren Sie Erinnerungen an Folgetermine oder Aufgaben basierend auf E-Mail-Auslösern mit ClickUp Automations

Das Besondere an dieser Integration ist ihre Fähigkeit, mit folgenden Elementen zu arbeiten ClickUp Automatisierungen . Anstatt Aufgaben manuell aus E-Mails zu erstellen, können Sie den Prozess automatisieren.

Sie können beispielsweise eine Automatisierung einrichten, um jede E-Mail von einem bestimmten Client oder mit einer bestimmten Betreffzeile in eine Aufgabe in ClickUp umzuwandeln, was Ihnen Zeit spart und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Sie wichtige Folgemaßnahmen verpassen. Sie können die Regeln so anpassen, dass Aufgaben automatisch zugewiesen, priorisiert oder mit Tags versehen werden, basierend auf dem Inhalt der E-Mail.

Sobald eine Aufgabe aus einer E-Mail erstellt wurde, können Sie sofort mit dem Hinzufügen von ClickUp Aufgabe Kommentare , Fragen zu stellen oder das Team zu aktualisieren.

altText

Verbinden Sie das nun mit der ClickUp CRM Vorlage und es wird noch besser. Sie können Pipelines erstellen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind und Ihnen eine klare Ansicht Ihrer Leads und deren effektives Management bieten.

Die detaillierten Tools zur Berichterstellung geben Ihnen wertvolle Einblicke in wichtige Metriken wie Konversionsraten und die Länge des Zyklus, so dass Sie datengestützte Entscheidungen treffen können.

ClickUp beste Features

Gmail-Integration: Verwandelt E-Mails sofort in Aufgaben und verknüpft sie mit Projekten aus Ihrem Posteingang

Verwandelt E-Mails sofort in Aufgaben und verknüpft sie mit Projekten aus Ihrem Posteingang Automatisierung von E-Mails: E-Mails automatisieren nachfassaktionen und Erinnerungen, um Zeit für sich wiederholende Aufgaben zu sparen

E-Mails automatisieren nachfassaktionen und Erinnerungen, um Zeit für sich wiederholende Aufgaben zu sparen Benutzerdefinierte Workflows: Passen Sie Pipelines an Ihren individuellen Vertriebsprozess an und verwalten Sie Leads effizient

Passen Sie Pipelines an Ihren individuellen Vertriebsprozess an und verwalten Sie Leads effizient Zentrale Kundeninteraktionen: Organisieren Sie alle E-Mails, Aufgaben und Unterhaltungen an einem Ort

Organisieren Sie alle E-Mails, Aufgaben und Unterhaltungen an einem Ort Aufgabenkommentare: Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Echtzeit-Feedback zu Aufgaben hinterlassen

ClickUp Limitierungen

Es kann etwas dauern, bis man sich an die Oberfläche gewöhnt hat

Einige erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen können ein wenig Spielerei mit dem Setup erfordern

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Mitglied und Workspace

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Streak CRM (Beste für Gmail-native CRM Funktionen)

über Streak Streak verwandelt Google Mail in eine CRM-Plattform und bringt Vertriebs- und Kundenkommunikation in Ihren Posteingang.

Es wurde für kleine Geschäfte und agile Teams entwickelt und macht externe Tools überflüssig und bietet eine nahtlose, integrierte Erfahrung.

Die besten Features von Streak CRM

Benutzerdefinierte Pipelines zur Erstellung von Workflows, die sich an Ihren Geschäftsprozessen orientieren

Verfolgen Sie E-Mails mit Benachrichtigungen für Öffnungen, Antworten und ideale Nachverfolgungszeiten

Automatisieren Sie sich wiederholende Kommunikationsaufgaben wie den Versand von Massen-E-Mails mit Gmail Mail Merge

Einstellen von Erinnerungen und Nachverfolgungszeitplänen, um zu vermeiden, dass wichtige Aufgaben oder Fristen verpasst werden

CRM-Beschränkungen durchbrechen

Erweiterte Features für die Berichterstellung sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

Die Leistung kann bei der Verwaltung sehr großer Mengen von E-Mails zurückbleiben

Streak CRM Preise

Pro: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Pro+: $89/Monat pro Benutzer

$89/Monat pro Benutzer Enterprise: $159/Monat pro Benutzer

Streak CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

4.5/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (470+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? 'Gmail' steht für 'Google Mail', aber es war nicht der erste Wahl . Anfangs nannten die Entwickler von Google Mail das Programm intern "Caribou", inspiriert von einem Dilbert-Cartoon.

3. HubSpot CRM (Beste kostenlose CRM-Kernfunktionen)

über HubSpot HubSpot CRM bietet eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Seine kostenlose Kernfunktionalität macht es für Geschäfte jeder Größe zugänglich.

Das Tool ermöglicht die Nachverfolgung von Vertriebspipelines, die Optimierung von Kundeninteraktionen und die Automatisierung von CRM-E-Mail-Marketing aufwand mit dem Schwerpunkt auf der Abstimmung von Workflows. Diese kostenloses CRM ist eine zuverlässige Wahl für Geschäfte, die ihre Produktivität ohne große Vorabinvestitionen steigern wollen.

HubSpot CRM beste Features

Verwalten Sie Kontakte und Unternehmensprofile in einem intuitiven, zentralisierten System

Automatisieren Sie Follow-up-Sequenzen, um Zeit zu sparen und rechtzeitige Antworten zu gewährleisten

Priorisierung von Leads mit maschinellem Lernen und Lead-Scoring-Funktionen

Nahtlose Integration mit anderen HubSpot-Tools für einen einheitlichen Geschäftsansatz

HubSpot CRM Einschränkungen

Einige Integrationen können zusätzliche kostenpflichtige Abonnements erfordern

Höhere Lernkurve im Vergleich zu einfacheren CRM-Plattformen

HubSpot CRM Preise

Free

Starter: $16/Monat pro Benutzer (für einen Benutzer)

$16/Monat pro Benutzer (für einen Benutzer) Professional: 1.300 $/Monat (bis zu fünf Benutzer)

1.300 $/Monat (bis zu fünf Benutzer) Enterprise: 4.300 US-Dollar/Monat (bis zu sieben Benutzer)

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12.000+ Bewertungen)

4.4/5 (12.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Google Mail unterstützt Verknüpfungen für fast jede Aktion, vom Verfassen einer E-Mail ('C') bis zum Archivieren von Nachrichten ('E'). Power-Benutzer können in den Einstellungen noch mehr Verknüpfungen aktivieren.

4. Copper CRM (Beste Google Workspace-Integration)

über Kupfer Copper CRM bietet eine intuitive, auf Google Mail basierende Erfahrung für Geschäfte, die tief in Google Workspace verwurzelt sind. Copper ist für seine Einfachheit bekannt und ermöglicht die Nachverfolgung von Kundenbeziehungen, die Automatisierung von Workflows und die Verwaltung von Pipelines innerhalb einer vertrauten Benutzeroberfläche. Es sammelt automatisch Kontaktinformationen und protokolliert E-Mails zwischen Benutzern und Kontakten, ohne dass manuelle Einträge erforderlich sind, wodurch sichergestellt wird, dass alle Interaktionen genau aufgezeichnet werden.

Beste Features von Copper CRM

Nutzung von KI-gestützten Erkenntnissen zur Verwaltung und Priorisierung von Kundenbeziehungen

Zusammenarbeit in Echtzeit mit gemeinsamer Sichtbarkeit von Vertriebskanälen und Interaktionen

Prognostizieren Sie die Vertriebsleistung mit fortschrittlichen Analyse- und Berichterstellungstools

Verwalten Sie Kontakte mit detaillierten Interaktionsverläufen und organisierten Profilen

Kupfer-CRM-Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen sind nicht so umfangreich wie bei einigen Mitbewerbern

Die Leistung kann sich bei sehr großen Datenmengen verlangsamen

Kupfer CRM Preise

Starter: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Basic: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Professional: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Business: $134/Monat pro Benutzer

Copper CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (590+ Bewertungen)

5. Zoho CRM (am besten für benutzerdefinierte Anpassung und Skalierbarkeit)

über Zoho Zoho CRM ist eine Plattform mit vielen Features, die sich an Geschäfte jeder Größe anpasst und benutzerdefinierte Optionen mit Skalierbarkeit bietet. Nutzen Sie es, um verschiedene Kommunikationskanäle (E-Mail, Anrufe, soziale Medien) in einer Plattform zu vereinen und die Kundeninteraktionen nahtlos nachzuverfolgen.

Als Teil des umfassenderen Zoho-Ökosystems lässt es sich nahtlos mit Tools für Buchhaltung, Marketing und Kundensupport integrieren. Features wie freigegebene Kalender, Dokumentenbibliotheken und Team-Feeds erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Teams.

Die besten Features von Zoho CRM

Nachverfolgung von Kundeninteraktionen über E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat

Benutzerdefinierte Module, Workflows und Dashboards, die genau auf die Anforderungen Ihrer Geschäftsprozesse abgestimmt sind

Integration mit Tools von Drittanbietern und dem breiteren Zoho-Ökosystem zur Zentralisierung von Geschäftsabläufen

Verwalten Sie Kundendaten und -interaktionen von unterwegs mit einer voll funktionsfähigen mobilen App

Einschränkungen von Zoho CRM

Erweiterte Features erfordern den Wechsel zu höherwertigen Plänen

Die Oberfläche kann für neue Benutzer unübersichtlich und überwältigend sein

Erstes Setup und Konfiguration können erheblichen Aufwand erfordern

Preise von Zoho CRM

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Ultimativ: 65 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,700+ Bewertungen)

4.1/5 (2,700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,880+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Die Beschreibungen von Google Mail dienen als persönliches CRM für die Organisation von Kontakten und die Nachverfolgung von Unterhaltungen, lange bevor Erweiterungen vollwertige CRMs möglich machten.

6. Pipedrive (am besten geeignet für die visuelle Verwaltung der Vertriebspipeline)

über Pipedrive Pipedrive vereinfacht den Vertriebsprozess mit seinem visuell gesteuerten Pipeline-Management und ermöglicht Teams die Nachverfolgung von Geschäften, Umsatzprognosen und die Automatisierung von administrativen Aufgaben.

Mit dem Drag-and-Drop-E-Mail-Builder und vorgefertigten Vorlagen kann jeder problemlos ansprechende E-Mail-Kampagnen erstellen. Der Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit macht es für Teams, die den Fortschritt bei Geschäftsabschlüssen rationalisieren möchten, sehr hilfreich.

Die besten Features von Pipedrive

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Aktivitäten, um sicherzustellen, dass Nachfassaktionen ohne manuelle Eingaben erfolgen

Prognostizieren Sie Verkäufe mit prädiktiver Analytik und identifizieren Sie Trends und Chancen

Verfolgen Sie die Kommunikation über E-Mail, Anrufe und mehr, um eine abschließende Ansicht der Interaktionen zu erhalten

Benutzerdefinierte Phasen und Workflows zur Anpassung an Ihre individuellen Vertriebsprozesse und Geschäftsanforderungen

Pipedrive Einschränkungen

Begrenzte Features für die Automatisierung des Marketings im Vergleich zu einigen Wettbewerbern

Der Kundensupport kann nicht immer schnell genug reagieren

Pipedrive Preise

Grundlegend: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Erweitert: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Professionell: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Power: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: 99$/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2,100+ Bewertungen)

4.3/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

7. NetHunt CRM (Beste für tiefe Gmail-Integration)

über NetHunt NetHunt CRM integriert fortschrittliche CRM-Funktionen direkt in die E-Mail-Oberfläche, so dass Sie Ihre Beziehungen zu Kunden verwalten können, ohne den Posteingang zu verlassen.

NetHunt wurde für Geschäfte mit Google Workspace entwickelt und ermöglicht Benutzern die einfache Verwaltung von Workflows, die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und die Organisation von Daten. Es unterstützt auch die Integration mit verschiedenen Kommunikationstools wie LinkedIn, WhatsApp und Facebook Messenger für ein umfassendes Lead-Engagement.

NetHunt CRM beste Features

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Workflows, um sie an spezifische Geschäftsprozesse und Anforderungen anzupassen

Organisieren und segmentieren Sie Kontakte, um einen besseren Überblick über Kundenbeziehungen zu behalten

Zusammenarbeit mit Teams durch Freigeben von Pipelines und gemeinsame Sichtbarkeit

NetHunt CRM Limitierungen

Beschränkungen bei E-Mail Vorlagen frustrieren viele Benutzer

Gelegentliche Probleme bei der E-Mail-Zustellung und Verzögerungen bei E-Mail-Kampagnen

NetHunt CRM Preise

Basic: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Basic Plus: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Business: $60/Monat pro Benutzer

$60/Monat pro Benutzer Business Plus: $84/Monat pro Benutzer

$84/Monat pro Benutzer Erweitert: $120/Monat pro Benutzer

NetHunt CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (260+ Bewertungen)

4.6/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (165+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Gmail unterstützt über 100 Sprachen, darunter auch so skurrile wie Piratensprache. Ja, du kannst E-Mails wie ein Seeräuber verschicken!

8. Salesmate (am besten für die Nachverfolgung der Kommunikation über mehrere Kanäle)

über Vertriebsmitarbeiter Salesmate ist auf moderne Vertriebsteams zugeschnitten und konzentriert sich auf das Management von Kundenbeziehungen über mehrere Kommunikationskanäle. Seine Fähigkeit, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und die Produktivität des Teams zu verbessern, macht es zu einer guten Wahl.

Die Benutzer schätzen die einfache Gestaltung der Customer Journey in Salesmate und loben die benutzerfreundliche Oberfläche, die ihnen die Arbeit erleichtert.

Salesmate beste Features

Lückenlose Nachverfolgung von E-Mails, SMS und Anrufen, um einen vollständigen Interaktionsverlauf zu erhalten

Präzise Segmentierung von Kontakten für personalisierte und gezielte Kommunikationsstrategien

Überwachung der Leistung mit anpassbaren Dashboards und detaillierter Berichterstellung

Einschränkungen von Salesmate CRM

Benutzer berichten über begrenzte Möglichkeiten zur Unterstützung des Kundensupports

Nicht viele Integrationen in soziale Medien im Vergleich zur Konkurrenz

Preise für Salesmate CRM

Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Salesmate CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Beginnen Sie mit dem Wesentlichen, wenn implementierung eines CRM . Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Features, die mit Ihren Business-Zielen übereinstimmen, und führen Sie diese schrittweise ein. Sorgen Sie für eine gründliche Schulung, damit Ihr Team das System effektiv einführt und sein Potenzial voll ausschöpft.

9. Teamwave (am besten geeignet für kombiniertes CRM und Business Management)

über Teamwave Teamwave bietet eine einheitliche Plattform, die CRM-, Projektmanagement- und HR-Tools integriert. Die einfache Benutzeroberfläche und die zentralen Funktionen machen es zu einer kostengünstigen Lösung für Teams, die Kunden, Projekte und Workflows verwalten möchten.

TeamWave bietet auch fortschrittliche Features für die Kontaktverwaltung, darunter die Möglichkeit, Kontakte mit Tags zu kategorisieren, aus verschiedenen Quellen (wie Outlook und CSV-Dateien) zu importieren und Daten von Plattformen wie LinkedIn abzurufen.

Die besten Features von Teamwave

Einfache Nachverfolgung von Vertriebspipelines und Verwaltung von Kundenbeziehungen

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte mit grundlegenden Funktionen zur Nachverfolgung, um die Organisation zu verbessern

Zugang zu einer intuitiven Benutzeroberfläche, die auch für nicht-technische Benutzer einfach und benutzerfreundlich ist

Teamwave-Einschränkungen

Im Vergleich zu spezialisierten Plattformen fehlen erweiterte CRM-Features

Einfache Tools zur Berichterstellung mit minimaler Tiefe für die Leistungsanalyse

Teamwave-Preise

Starter: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Pro: $66/Monat pro Benutzer

$66/Monat pro Benutzer Business: $199/Monat pro Benutzer

Teamwave-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie die Filter und Beschreibungen von Google Mail, um E-Mails automatisch zu sortieren, und das Feature "Mehrere Posteingänge", um ungelesene, mit Sternen versehene und verwertbare E-Mails zu trennen. Archivieren Sie den Rest und bleiben Sie bei Posteingang Null .

10. Freshworks CRM (am besten für KI-gestützte Vertriebsintelligenz)

über Freshworks Freshworks CRM bietet eine kompetente Lösung für Geschäfte, die KI-gestützte Erkenntnisse in ihren Vertriebsprozessen nutzen möchten. Die KI-basierte Lead-Bewertung ermöglicht es Ihnen, Leads auf der Grundlage ihrer Konvertierungswahrscheinlichkeit zu priorisieren. Automatisierungen nehmen Ihnen Routinearbeiten ab, z. B. die Aktualisierung von Datensätzen und die Benachrichtigung von Teammitgliedern über Änderungen des Status eines Geschäfts.

Mit seiner robusten Suite von Tools und seinem benutzerfreundlichen Design verwandelt Freshworks CRM Rohdaten in umsetzbare Vertriebsinformationen.

Freshworks CRM beste Features

Bewerten Sie Leads mit KI-gesteuerten Erkenntnissen, um sich auf hochwertige Opportunities mit Vorhersagefunktionen zu konzentrieren

Analysieren Sie die Vertriebsleistung mit erweiterten Prognosetools, um Trends zu erkennen

Benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung wichtiger Metriken und zur individuellen Leistungsüberwachung

Einschränkungen von Freshworks CRM

Einige fortschrittliche KI-Features können für traditionelle Vertriebsteams überfordernd wirken

Das anfängliche Setup erfordert viel Zeit für die Konfiguration, um das Potenzial zu maximieren

Preise für Freshworks CRM

Freshsales und Freshsales Suite

Growth: $11/Monat pro Benutzer oder 500 Marketingkontakte

$11/Monat pro Benutzer oder 500 Marketingkontakte Pro: 47 $/Monat pro Benutzer oder 500 Marketingkontakte

47 $/Monat pro Benutzer oder 500 Marketingkontakte Enterprise: 71 Dollar/Monat pro Benutzer oder 500 Marketingkontakte

Freshmarketer

Free

Enterprise: $18/Monat (500 Marketingkontakte)

Freshworks CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (7,710+ Bewertungen)

4.5/5 (7,710+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Gmail wurde von Paul Buchheit als Teil von Google's '20% Zeit' Initiative , bei der die Mitarbeiter einen Tag pro Woche für persönliche Projekte nutzen konnten.

Klicken, Organisieren und Erobern mit ClickUp

Die Suche nach dem richtigen CRM für Google Mail kann Ihre Produktivität (und Ihren Umsatz) erheblich steigern.

Mit so vielen unglaublichen Optionen, von tiefen Gmail-Integrationen bis hin zu visuellen Vertriebs-Pipelines, gibt es für jedes Geschäft die perfekte Lösung. Ganz gleich, ob Sie Leads verwalten, Verkäufe nachverfolgen oder einfach nur versuchen, Ihren Posteingang unter Kontrolle zu halten - ein Google Mail-freundliches CRM kann Ihnen helfen, organisiert und konzentriert zu bleiben.

Wenn Sie jedoch nach einer All-in-One-Lösung suchen, die mehr als nur E-Mails verwaltet, stiehlt ClickUp Ihnen die Show. Die mühelose Umwandlung von E-Mails in Aufgaben, leistungsstarke Automatisierungen und benutzerdefinierte Workflows verändern die Art und Weise, wie Sie Ihre Beziehungen zu Kunden verwalten.

Außerdem lässt sich ClickUp nahtlos in Google Mail und viele weitere Vertriebstools integrieren, die Sie täglich nutzen. Damit ist ClickUp das ultimative Tool zur Rationalisierung von Workflows und zur Förderung der Zusammenarbeit im Team. Anmeldung für ClickUp noch heute!