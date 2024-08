Die 10 besten Kupfer-CRM-Alternativen im Jahr 2024

Copper CRM hat sich zwar als zuverlässiger Akteur auf dem Markt für Vertriebs-CRM etabliert, erfüllt aber möglicherweise nicht alle Ihre spezifischen Anforderungen. Es gab Herausforderungen bei der Erfüllung der einzigartigen Anforderungen moderner Vertriebsteams sowie einige Probleme, die sich auf Ihre Erfahrungen auswirken könnten.

So wurde Copper beispielsweise für die Qualität des Kundendienstes und die Stornierungspolitik kritisiert, die einige Benutzer als frustrierend empfanden. Außerdem ist die Kompatibilität mit anderer Software als der von Google möglicherweise nicht ganz reibungslos, vor allem für Outlook-Benutzer.

Anstatt sich mit potenziellen Limiten wie unzureichendem Kundensupport oder Integrationsproblemen herumzuschlagen, sollten Sie sich nach Alternativen umsehen CRM-Optionen die besser auf die Anforderungen Ihres Teams abgestimmt sind, könnten von Vorteil sein.

Hier finden Sie 10 Alternativen, die Ihnen helfen, die perfekte Lösung zu finden. Los geht's!

Worauf sollten Sie bei Copper CRM-Alternativen achten?

Hier sind einige wichtige Features, die Sie bei der Auswahl eines CRM nicht verpassen dürfen:

Kundendatenmanagement: Ihr CRM muss Kundeninformationen effizient speichern und verwalten. Wenn Sie Ihre Kunden gut kennen, können Siekundenbindung Verstehen und verfolgen Sie ihre Aktionen, kategorisieren Sie Kontakte und nutzen Sie frühere Interaktionen. Dadurch werden sie empfänglicher für Ihre Angebote

Ihr CRM muss Kundeninformationen effizient speichern und verwalten. Wenn Sie Ihre Kunden gut kennen, können Siekundenbindung Verstehen und verfolgen Sie ihre Aktionen, kategorisieren Sie Kontakte und nutzen Sie frühere Interaktionen. Dadurch werden sie empfänglicher für Ihre Angebote Leistungsanalyse: Viele moderne CRMs verfügen über eine erstklassige generative KI, die Ihre Leistung während eines Sprints analysiert. Sie zeigt Ihnen detaillierte Berichterstellungen zu Ihren Pipelines, Lead-Generierungs- und Konversionsraten und anderen wichtigen Details und liefert datengestützte Erkenntnisse für Ihre Vertriebsteams, damit diese ihre Quoten übertreffen können

Viele moderne CRMs verfügen über eine erstklassige generative KI, die Ihre Leistung während eines Sprints analysiert. Sie zeigt Ihnen detaillierte Berichterstellungen zu Ihren Pipelines, Lead-Generierungs- und Konversionsraten und anderen wichtigen Details und liefert datengestützte Erkenntnisse für Ihre Vertriebsteams, damit diese ihre Quoten übertreffen können Integrationsmöglichkeiten: Die meisten Geschäfte haben bereits bestehende Anwendungen, in die sie viel investiert haben, und möchten, dass ihr CRM mit diesen Anwendungen synchronisiert wird. Suchen Sie nach einem CRM mit nahtlosen Integrationsfunktionen, die mehrere Anwendungen unterstützen

Die meisten Geschäfte haben bereits bestehende Anwendungen, in die sie viel investiert haben, und möchten, dass ihr CRM mit diesen Anwendungen synchronisiert wird. Suchen Sie nach einem CRM mit nahtlosen Integrationsfunktionen, die mehrere Anwendungen unterstützen Automatisierung: Verringern Sie den Aufwand für Ihre Mitarbeiter erheblich mitautomatisierung des Vertriebs features. Automatische Bewertung von Leads, rechtzeitige Nachverfolgung, Rationalisierung Ihres Verkaufstrichters, Verkürzung der Reaktions- und Lösungszeit mit Chatbots usw. Konzentrieren Sie sich auf Aufgaben, die eine menschliche Note erfordern

Verringern Sie den Aufwand für Ihre Mitarbeiter erheblich mitautomatisierung des Vertriebs features. Automatische Bewertung von Leads, rechtzeitige Nachverfolgung, Rationalisierung Ihres Verkaufstrichters, Verkürzung der Reaktions- und Lösungszeit mit Chatbots usw. Konzentrieren Sie sich auf Aufgaben, die eine menschliche Note erfordern Erweiterter CX-Support: Das primäre Ziel eines modernen CRM sollte es sein, die beste Kundenerfahrung zu bieten. Dazu gehören unter anderem fortschrittliche Ticketing-Systeme, Omnichannel-Support, Live-Chat und die Erstellung einer Wissensdatenbank

Das primäre Ziel eines modernen CRM sollte es sein, die beste Kundenerfahrung zu bieten. Dazu gehören unter anderem fortschrittliche Ticketing-Systeme, Omnichannel-Support, Live-Chat und die Erstellung einer Wissensdatenbank Kollaborative Features: Das richtige CRM muss es Ihren Teammitgliedern ermöglichen, abteilungsübergreifend zu koordinieren und zusammenzuarbeiten. Stellen Sie sich vor, dass Sie sich nicht mit doppelten Problemen aufgrund von Fehlkommunikation herumschlagen müssen und alle Ihre Kundeninfos in Echtzeit auf einer einzigen unternehmensweiten Plattform freigegeben und aktualisiert werden

Die 10 besten Copper CRM-Alternativen für das Jahr 2024

1. ClickUp

Verwalten Sie Kunden, Sales Pipelines, Elemente und mehr mit ClickUp CRM

ClickUp ist eine der vielseitigsten Copper CRM-Alternativen. Mit dem Hauptaugenmerk auf Teamkoordination und Projektmanagement hat ClickUp durch die Erstellung zahlreicher CRM-Vorlagen eine außergewöhnliche CRM-Lösung entwickelt. Visualisieren Sie effektiv jeden Schritt der Sales-Pipeline, um die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. Das Erstellen von Workflows für das Management von Kundenbeziehungen mit ClickUp war noch nie so einfach.

Verwendung der CRM-Vorlage von ClickUp zur Erstellung einer Karte für ein CRM workflow-Automatisierung in ClickUp Whiteboards

ClickUp beste Features

Pipeline-Visualisierung: Verschaffen Sie sich mit den leistungsstarken Visualisierungsfunktionen von ClickUp eine Ansicht Ihrer Vertriebspipeline aus der Vogelperspektive. Navigieren Sie durch Ihre Vertriebspipelines, Ihr Kundenengagement und Ihre Reihenfolge mit 10+ hochgradig anpassbaren Ansichten. Von der klassischen Listenansicht bis zur dynamischenKanban Board und der strukturierten Ansicht "Tabelle" können Sie Ihre Konten ganz einfach nachverfolgen und verwalten, und zwar mit der Flexibilität, die Sie brauchen

Verschaffen Sie sich mit den leistungsstarken Visualisierungsfunktionen von ClickUp eine Ansicht Ihrer Vertriebspipeline aus der Vogelperspektive. Navigieren Sie durch Ihre Vertriebspipelines, Ihr Kundenengagement und Ihre Reihenfolge mit 10+ hochgradig anpassbaren Ansichten. Von der klassischen Listenansicht bis zur dynamischenKanban Board und der strukturierten Ansicht "Tabelle" können Sie Ihre Konten ganz einfach nachverfolgen und verwalten, und zwar mit der Flexibilität, die Sie brauchen ClickUp Vorlagen: Verwenden SieClickUp's vorgefertigte Vorlagen um effiziente CRM-Workflows zu gestalten. Diesevorlagen werden mit 7 Status- und 5 Ansichtstypen geliefert, darunter die Zeitplanansicht, die Ansicht des Vertriebsablaufplans, die Ansicht der Kontodetails, die Listenansicht und die Ansicht der geschlossenen Geschäfte

Verwenden SieClickUp's vorgefertigte Vorlagen um effiziente CRM-Workflows zu gestalten. Diesevorlagen werden mit 7 Status- und 5 Ansichtstypen geliefert, darunter die Zeitplanansicht, die Ansicht des Vertriebsablaufplans, die Ansicht der Kontodetails, die Listenansicht und die Ansicht der geschlossenen Geschäfte Collaborative Features: Lassen Sie Ihr Team gemeinsam arbeiten mitClickUp CRM's hervorragende kollaborative Features. Mit einer einheitlichen Plattform, die in Echtzeit aktualisiert wird, verabschieden Sie sich von jeglicher Fehlkommunikation zwischen Ihren Teammitgliedern

Lassen Sie Ihr Team gemeinsam arbeiten mitClickUp CRM's hervorragende kollaborative Features. Mit einer einheitlichen Plattform, die in Echtzeit aktualisiert wird, verabschieden Sie sich von jeglicher Fehlkommunikation zwischen Ihren Teammitgliedern Aufgaben-Automatisierung: Nutzen Sie die Automatisierung und KI von ClickUp, um perfekte Synergien in Ihren Zyklen zu erzielen. Weisen Sie in jeder Phase Ihrer Pipeline nahtlos Aufgaben zu, initiieren Sie aktivitätsgesteuerte Status-Updates und ordnen Sie Prioritäten neu an, um Ihrem Team durch Automatisierung den nächsten Schwerpunkt zu signalisieren. Dies reduziert menschliche Fehler drastisch und spart eine Menge Zeit

Verwenden Sie ClickUp AI, um auf Knopfdruck automatisch Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen

Datenanalyse: Erstellen Sie aufschlussreiche Perspektiven, um Metriken wie den Customer Lifetime Value und die durchschnittliche Größe von Geschäftsabschlüssen mühelos zu überwachen. Mit ClickUp erhalten Sie Zugriff auf die gesamte Litanei von Kundendaten und können diese nutzen, um datengestützte Einblicke in die nächsten Schritte Ihres Geschäfts zu gewinnen

ClickUp Beschränkungen

Kann einige kleinere Fehlerbehebungen gebrauchen

Die Funktion der Suche ist verbesserungswürdig

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Salesforce

über Vertriebsorganisation Salesforce ist eine der beliebtesten CRM-Lösungen für große Geschäfte. Es verfügt über hervorragende, selbst entwickelte Integrationen, die reibungslos mit Ihrer vorhandenen Software zusammenarbeiten.

Salesforce Lighting, Sales Cloud und Salesforce AppExchange sind Tools, mit denen Sie das volle Potenzial Ihres CRM ausschöpfen und es endlos an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Salesforce beste Features

Dynamische Dashboards und benutzerdefinierte Berichte: Passen Sie Salesforce mit flexiblen Anpassungsfeatures an Ihre Wünsche an. Passen Sie Ihr Dashboard unterwegs an Ihre individuellen Vorlieben und Funktionen an. Erstellen Sie personalisierte Berichterstellungen, um sich auf genau die Details zu konzentrieren, die Sie sehen möchten

Passen Sie Salesforce mit flexiblen Anpassungsfeatures an Ihre Wünsche an. Passen Sie Ihr Dashboard unterwegs an Ihre individuellen Vorlieben und Funktionen an. Erstellen Sie personalisierte Berichterstellungen, um sich auf genau die Details zu konzentrieren, die Sie sehen möchten E-Mail-Integration mit Salesforce Lightning: Vereinfachen Sie Ihre App-Entwicklung und Ihren Vertriebsprozess mit der Salesforce Lightning-Integration. Das vollständig anpassbare, komponentenbasierte Framework hilft Ihnen, die Produktivität zu steigern und Apps schneller zu entwickeln

Vereinfachen Sie Ihre App-Entwicklung und Ihren Vertriebsprozess mit der Salesforce Lightning-Integration. Das vollständig anpassbare, komponentenbasierte Framework hilft Ihnen, die Produktivität zu steigern und Apps schneller zu entwickeln Sales Cloud: Vereinheitlichen Sie alle Ihre Kundeninformationen auf einer einzigen Plattform mit Sales Cloud. Nutzen Sie die Vorteile der Features für Marketing, Lead-Generierung, Vertrieb, Kundenservice und Business-Analysen, um Vertrieb und Produktivität zu steigern

Salesforce-Einschränkungen

Benutzer haben sich darüber beschwert, dass das Redesign von 2019 den Zugang erschwert und die Geschwindigkeit verringert

Einstellung und Installation sollten im Preis inbegriffen sein

Limitierende und unintuitive Felder und Kriterien bei der Erstellung von Berichten

Die Benutzeroberfläche könnte ein Facelifting vertragen

Aufgrund des Preises nicht für kleine Geschäfte geeignet

Salesforce-Preise

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $105/Monat pro Benutzer

$105/Monat pro Benutzer Enterprise: 190 $/Monat pro Benutzer

190 $/Monat pro Benutzer Unlimited: $355/Monat pro Benutzer

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18.000+ Bewertungen)

4.3/5 (18.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,000+ Bewertungen)

3. Sugar CRM

Über SugarCRM SugarCRM verfügt über viele innovative Features, die Ihnen helfen, eine breitere Bevölkerungsschicht zu erreichen. Der mehrsprachige und mehrwährungsfähige Support ist eines der herausragenden Features, wenn es um die Erreichbarkeit geht.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal von SugarCRM ist der Sugar Connector, der notwendige Features und Anwendungen direkt in die Oberfläche von SugarCRM integriert.

SugarCRM beste Features

Mehrsprachiger Support und Support für mehrere Währungen: Erreichen Sie einen größeren Kundenstamm mit den mehrsprachigen und mehrwährungsfähigen Features von SugarCRM. Es unterstützt 38 Sprachen und eine Vielzahl von Währungen. Optimieren Sie die Übersetzung und die Umrechnung von Währungen zwischen Vertriebsteams und Kunden

Erreichen Sie einen größeren Kundenstamm mit den mehrsprachigen und mehrwährungsfähigen Features von SugarCRM. Es unterstützt 38 Sprachen und eine Vielzahl von Währungen. Optimieren Sie die Übersetzung und die Umrechnung von Währungen zwischen Vertriebsteams und Kunden Angebotsmanagementsysteme: Beschleunigen Sie Ihre Geschäfte und vereinfachen Sie den gesamten Zyklus mit CRM-Angebotssoftware

Beschleunigen Sie Ihre Geschäfte und vereinfachen Sie den gesamten Zyklus mit CRM-Angebotssoftware Aktivitätsströme: Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihren CRM-Benutzern mit personalisierten Einstellungen für das Freigeben. Die Aktivitätsströme von Sugar CRM stellen Ihren Mitgliedern die neuesten relevanten Infos direkt auf der Oberfläche zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, effizient zu lernen und zu handeln

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihren CRM-Benutzern mit personalisierten Einstellungen für das Freigeben. Die Aktivitätsströme von Sugar CRM stellen Ihren Mitgliedern die neuesten relevanten Infos direkt auf der Oberfläche zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, effizient zu lernen und zu handeln Sugar Connector: Kombinieren Sie notwendige Apps miteinander, um eine nahtlose Softwareumgebung mit Sugar Connector zu schaffen. Er verbindet Sie mit notwendigen Apps wie DocuSign. Er lässt Sie Daten direkt in Slack-Kanäle einspeisen

Sugar CRM Einschränkungen

Das Feature für E-Mail-Kampagnen ist nicht intuitiv

Häufige Abstürze lassen Benutzer klagen

Das Erstellen persönlicher Dashboards ist mit einer steilen Lernkurve verbunden

Das Feature der globalen Suche ist manchmal fehlerhaft

Zucker CRM Preise

Markt: $1.000/Monat für 10k Kontakte

$1.000/Monat für 10k Kontakte Verkaufen: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Service: 80 $/Monat pro Benutzer

80 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 85 $/Monat pro Benutzer

Zucker-CRM-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (600+ Bewertungen)

3.8/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (400+ Bewertungen)

4. HubSpot

Über HubSpot HubSpot wird als unendlich skalierbares CRM-Modell vermarktet und bietet einzigartige Features für Vertriebsteams mit einigen wenigen Mitarbeitern und Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern.

Sein Behavioral Targeting Feature macht die Lead-Generierung zu einem Kinderspiel und verbessert die Kundenzufriedenheit drastisch. Außerdem verfügt es über CPQ-Funktionen, die den Prozess der Preisfindung und Angebotserstellung vereinfachen.

HubSpot beste Features

Behavioral Targeting: Personalisierungmarketing-Kampagnen und Outreach-Programme mit kumuliertenclientdaten. Erreichen Sie Ihre Kunden auf die Art und Weise, die sie bevorzugen, mit dem Behavioral Targeting-Programm von HubSpot, das auf Metriken wie Kundenengagement und Interaktionsverlauf basiert

Personalisierungmarketing-Kampagnen und Outreach-Programme mit kumuliertenclientdaten. Erreichen Sie Ihre Kunden auf die Art und Weise, die sie bevorzugen, mit dem Behavioral Targeting-Programm von HubSpot, das auf Metriken wie Kundenengagement und Interaktionsverlauf basiert Software für transaktionale E-Mails: Rationalisieren Sie Ihren E-Mail-Versand und entlasten Sie Ihre Mitglieder, indem Sie transaktionale E-Mails mit HubSpot automatisieren. Erstellen und versenden Sie automatisch Quittungen, Angebote, Onboarding-Nachrichten usw

Rationalisieren Sie Ihren E-Mail-Versand und entlasten Sie Ihre Mitglieder, indem Sie transaktionale E-Mails mit HubSpot automatisieren. Erstellen und versenden Sie automatisch Quittungen, Angebote, Onboarding-Nachrichten usw CPQ-Funktionen: Nutzen Sie die Configure, Price, Quote (CPQ)-Software von HubSpot, um einen Vorsprung zu behalten und Ihren Vertriebsprozess zu optimieren. Konfigurieren Sie Produkte, ermitteln Sie ihren wahrscheinlichen Marktpreis und erstellen Sie Angebote in einem Arbeitsgang

HubSpot-Einschränkungen

Die ABM Funktionen sind nicht sehr ausgereift

Kleinere Geschäfte haben möglicherweise Schwierigkeiten, mit den hohen Preisen mitzuhalten

Limitierte Designoptionen für E-Mails

HubSpot Marketing Hub benötigt bessere Integrationsmöglichkeiten

HubSpot-Preise

Free Forever

Professionell: $1.600/Monat pro Benutzer

$1.600/Monat pro Benutzer Enterprise: $5.000/Monat pro Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,900+ Bewertungen)

5. Affinität

Über Affinität Affinity ist aufgrund seines Relationship Intelligence-Modells eine der einzigartigen Copper CRM-Alternativen. Es konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Netzwerkkanälen, um Personen mit hoher Priorität zu erreichen, die hochwertige Leads für Ihr Unternehmen generieren.

Diesem Thema folgend, bietet die CRM speichert automatisch alle Daten zur Kundenbindung für zukünftige kommunikation taktik.

Affinity beste Features

Relationship Intelligence: Nutzen Sie die Relationship Intelligence von Affinity, um mühelos Erkenntnisse aus Ihren Netzwerkkanälen zu gewinnen. Verfolgen Sie nahtlos den effizientesten Weg zu den Schlüsselpersonen, die bei der Entdeckung, dem Management und dem Abschluss von Geschäften mit hoher Priorität eine zentrale Rolle spielen

Nutzen Sie die Relationship Intelligence von Affinity, um mühelos Erkenntnisse aus Ihren Netzwerkkanälen zu gewinnen. Verfolgen Sie nahtlos den effizientesten Weg zu den Schlüsselpersonen, die bei der Entdeckung, dem Management und dem Abschluss von Geschäften mit hoher Priorität eine zentrale Rolle spielen Automatisierte CRM-Datensätze: Verabschieden Sie sich von manuellendateneintrag kopfschmerzen. Das Feature der automatisierten CRM-Datensätze von Affinity spart wertvolle Zeit, da es mühelos jede Interaktion erfasst. Sehen Sie zu, wie personalisierte Datensätze mit einer umfassenden Historie der Interaktionen mit Ihrem Unternehmen erstellt werden

Affinity-Einschränkungen

Das CRM-System wird langsamer, wenn es mit großen Datenmengen arbeitet

Das GSuite Add-On beansprucht zu viel Platz auf dem Bildschirm

Die Verwaltung des Dashboards im Web ist mit einer beträchtlichen Lernkurve verbunden

Benutzer haben darum gebeten, einige wichtige erweiterte Features in Testversionen zu erhalten

Affinity-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Affinity Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Zoho CRM

über Zoho CRM Bei Zoho CRM dreht sich alles um Automatisierung und die Befähigung von Partnern. Es automatisiert alltägliche Aufgaben und Routine-Vertriebsprozesse, was es zu einer der besten Copper CRM-Alternativen macht.

Darüber hinaus ermöglicht das ausgeprägte Feature des Partnerportals allen Beteiligten, einen sinnvollen Beitrag zum projekt und gleichzeitig über alle Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Beste Features von Zoho CRM

Automatisierung von Routineverkäufen: Befreien Sie sich von der Monotonie sich wiederholender Verkaufsprozesse mit der Automatisierung von Routineverkäufen von Zoho. Überlassen Sie der Software das Zu erledigen und geben Sie Ihren Teammitgliedern wertvolle Stunden frei

Befreien Sie sich von der Monotonie sich wiederholender Verkaufsprozesse mit der Automatisierung von Routineverkäufen von Zoho. Überlassen Sie der Software das Zu erledigen und geben Sie Ihren Teammitgliedern wertvolle Stunden frei Partnerportale: Geben Sie Ihren Partnern einen kuratierten und aussagekräftigen Zugang, um Leads zu erstellen und zu pflegen, den Bestand zu verwalten und ihre Ansichten zu sehen. Erweitern Sie Ihr Geschäft und pflegen Sie gute Beziehungen zu allen Beteiligten

Geben Sie Ihren Partnern einen kuratierten und aussagekräftigen Zugang, um Leads zu erstellen und zu pflegen, den Bestand zu verwalten und ihre Ansichten zu sehen. Erweitern Sie Ihr Geschäft und pflegen Sie gute Beziehungen zu allen Beteiligten Omnichannel Support: Verbinden Sie sich mit Ihren Kunden auf deren bevorzugten Plattformen und nutzen Sie dabei die umfassenden Verlaufs- und Engagementdaten von Zoho. Bleiben Sie kundenorientiert, um mögliche Reibungsverluste zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten ankommen, ohne als Spam markiert zu werden

Zoho CRM-Einschränkungen

Bessere Funktionen für den Datenimport über Excel CSV

Steile Lernkurve während des Onboarding-Prozesses

Unzureichende Integration im Vergleich zu anderen CRMs

Preise von Zoho CRM

Standard: $14/Benutzer/Monat

$14/Benutzer/Monat Professional: $23/Benutzer/Monat

$23/Benutzer/Monat Enterprise: 40 $/Benutzer/Monat

40 $/Benutzer/Monat Ultimativ: 52 $/Benutzer/Monat

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.500+ Bewertungen)

4/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,530+ Bewertungen)

7. Nutshell CRM

Über Nutshell CRM Nutshell CRM bietet robusten Support für E-Mail-Marketing durch seine integrierten Features, die sich auf ein effizientes Lead-Management konzentrieren. Die Plattform umfasst erweiterte E-Mail-Marketing-Features und leistungsstarke Funktionen zur Berichterstellung. Betrachten Sie Nutshell CRM als die beste Copper CRM-Alternative für E-Mail-Marketing.

Nutshell CRM beste Features

Erweitertes Reporting: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihrer Produkte mit dem Feature der erweiterten Berichterstellung von Nutshell. Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an, konzentrieren Sie sich auf verbesserungswürdige Bereiche und erstellen Sie mühelos präsentationsfertige Diagramme für Ihr nächstes Meeting. Erstellen Siedatengesteuerte Entscheidungen mit Leichtigkeit

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihrer Produkte mit dem Feature der erweiterten Berichterstellung von Nutshell. Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an, konzentrieren Sie sich auf verbesserungswürdige Bereiche und erstellen Sie mühelos präsentationsfertige Diagramme für Ihr nächstes Meeting. Erstellen Siedatengesteuerte Entscheidungen mit Leichtigkeit Intelligente Formulare: Optimieren Sie die Erfassung von Infos mit den intelligenten Formularen von Nutshell CRM. Erfassen Sie Leads von Ihrer Website in wenigen Minuten. Leicht benutzerdefinierbar und automatische Synchronisierung von Kundendaten mit Nutshell. Vereinfachen, sammeln und erobern

Optimieren Sie die Erfassung von Infos mit den intelligenten Formularen von Nutshell CRM. Erfassen Sie Leads von Ihrer Website in wenigen Minuten. Leicht benutzerdefinierbar und automatische Synchronisierung von Kundendaten mit Nutshell. Vereinfachen, sammeln und erobern Eingebettetes E-Mail-Marketing: Erhöhen Sie die Reichweite mit dem E-Mail-Marketing von Nutshell. Wählen Sie Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen für Newsletter, Broadcasts und Drip-Sequenzen. Erreichen Sie Kunden schneller und überzeugender

Nutshell CRM Beschränkungen

Verbesserungsbedürftige Funktion zum Anhängen mehrerer E-Mails

Benötigt mehr Optionen zur Erinnerung an Aktivitäten

Die erweiterte Suche ist unzureichend und liefert keine präzisen Ergebnisse

Einige Features fehlen in der mobilen App

Preise für Nutshell CRM

Foundation: $16 / Monat pro Benutzer

$16 Monat pro Benutzer Pro: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Power KI: $52/Monat pro Benutzer

$52/Monat pro Benutzer Enterprise: $67/Monat pro Benutzer

Nutshell CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (890+ Bewertungen)

4.2/5 (890+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (440+ Bewertungen)

8. Pipedrive

Über Pipedrive Pipedrive, das ursprüngliche CRM für das Management der Vertriebskette, ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung der Bewegungen Ihrer Kunden, wenn diese Ihre Website besuchen.

Sie wissen, wann, wo und wie Ihre Kunden mit Ihren Produkten und Dienstleistungen interagieren, um mit Pipedrive maßgeschneiderte Kundenerlebnisse zu schaffen. Nutzen Sie dies, um eine Automatisierung des Vertriebs zu erstellen, die das Kauferlebnis individuell gestaltet. Kombinieren Sie dies mit der immer länger werdenden Liste von App-Integrationen, um den vollen Wert dieser umfassenden Plattform zu nutzen.

Pipedrive beste Features

Verkaufspipeline-Management: Verwalten Sie Ihreworkflow mit Pipeline-Visualisierung mit der ersten Software, die Vertriebs-Pipeline-Management ermöglicht. Verfolgen Sie Ihre Leads durch den Zyklus und verpassen Sie keine Gelegenheit mehr

Verwalten Sie Ihreworkflow mit Pipeline-Visualisierung mit der ersten Software, die Vertriebs-Pipeline-Management ermöglicht. Verfolgen Sie Ihre Leads durch den Zyklus und verpassen Sie keine Gelegenheit mehr Nachverfolgung von Website-Besuchern: Ermitteln Sie mühelos Website-Besucher und potenzielle Leads mit PipedrivesWeb-Nachverfolgung Add-On. Starten Sie sinnvolle Beziehungen, indem Sie herausfinden, wer an Ihren Dienstleistungen interessiert ist und was seine Aufmerksamkeit erregt. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung beim Aufbau von Verbindungen

Ermitteln Sie mühelos Website-Besucher und potenzielle Leads mit PipedrivesWeb-Nachverfolgung Add-On. Starten Sie sinnvolle Beziehungen, indem Sie herausfinden, wer an Ihren Dienstleistungen interessiert ist und was seine Aufmerksamkeit erregt. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung beim Aufbau von Verbindungen Außergewöhnliches Integrations-Roster: Erweitern Sie Ihr CRM-Spiel mit dem Pipedrive-Marktplatz, der die neuesten und besten Tools enthält. Entdecken Sie beliebte Apps für Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lead-Management, Telefonlösungen, Angebotsverträge, Remote-Arbeit und Chatbots

Pipedrive-Einschränkungen

Benutzer fordern Video-Messaging-Funktionen

Unintuitive Felder zur Datensortierung können die Konfiguration von Berichterstellungen erschweren

Keine gute Synchronisierung mit Outlook

Schwierig, wichtige Geschäfte aus einer überfüllten Pipeline herauszufiltern

Pipedrive-Preise

Grundlegend: 9,80 $/Monat pro Benutzer

9,80 $/Monat pro Benutzer Erweitert: 19,90 $/Monat pro Benutzer

19,90 $/Monat pro Benutzer Professionell: 39,90 $/Monat pro Benutzer

39,90 $/Monat pro Benutzer Power: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 59,90 €/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,690+ Bewertungen)

4.2/5 (1,690+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,910+ Bewertungen)

9. Keap

Über Keap Das System zur Automatisierung von Folgeprozessen von Keap ist darauf spezialisiert, kleineren Geschäften mit Mitarbeitermangel die Möglichkeit zu geben, immer auf Kunden zu reagieren. Darüber hinaus können Sie mit Keap Business Line eine zweite, dedizierte Nummer für Ihr Geschäft an Ihrem privaten Telefon haben. So bleiben Sie in Verbindung, ohne in Ihren persönlichen Space einzudringen, und sind perfekt für das Management von Kundenbeziehungen geeignet.

Keap beste Features

Follow-Up-Automatisierung für kleine Geschäfte: Nutzen Sie Keaps automatisiertes Follow-Up Feature mit Workflow-Automatisierung, um Ihren Kunden sofortige und aussagekräftige Antworten zu geben

Nutzen Sie Keaps automatisiertes Follow-Up Feature mit Workflow-Automatisierung, um Ihren Kunden sofortige und aussagekräftige Antworten zu geben Business Line: Sichern Sie sich mit Keap Business Line eine dedizierte Nummer für Ihr Geschäft. Die Keap Business Line lässt sich nahtlos in Ihr Telefon integrieren und verfügt über erstklassige Funktionen wie Business Voicemail, Desktop Support und automatische Antwortfunktionen. Trennen Sie Ihr Arbeits- und Privatleben und gewährleisten Sie eine 24/7-Erreichbarkeit, ohne Kompromisse einzugehen

Keap Limits

Der Landing Page Builder ist nicht sehr vielseitig

Die Benutzerfreundlichkeit des Keap-Einkaufswagens ist nicht die beste

Keap-Preise

Pro: $159/Monat pro Benutzer

$159/Monat pro Benutzer Max: $229/Monat pro Benutzer

$229/Monat pro Benutzer Ultimate: 279 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,460+ Bewertungen)

4.2/5 (1,460+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,250+ Bewertungen)

Über BIGContacts BIGContacts ist ein CRM für kleine Geschäfte, mit dem Sie Beziehungen zu Interessenten und Kunden gut verwalten können. Seine Features, wie E-Mail-Benachrichtigungen und Gerätekompatibilität, stechen hervor. Es benachrichtigt Sie, wenn Kunden mit Ihrer E-Mail interagieren, und hilft Ihnen, entsprechend zu reagieren.

Außerdem können Sie alles von Ihrem PC und jedem anderen Gerät, einschließlich Ihres Smartphones, erledigen. Organisieren Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden und Interessenten mit Hilfe der umfassenden Kontaktdatenbank von BIGContacts und den Features für E-Mail-Marketing. Dies hilft Ihnen, robuste Geschäftsprozesse mit Marketing-Automatisierung aufzubauen.

E-Mail-Warnungen: Gewinnen Sie mit den E-Mail-Warnungen von BIGContacts Einblicke in die Wirkung Ihres E-Mail-Marketings. Erfahren Sie in Echtzeit, wann und wie Ihre potenziellen Kunden auf Ihre E-Mails reagieren. Nutzen Sie diese Informationen, um personalisierte E-Mails zu erstellen, die auf Länge, Zeitpunkt und Inhalt basieren

Gewinnen Sie mit den E-Mail-Warnungen von BIGContacts Einblicke in die Wirkung Ihres E-Mail-Marketings. Erfahren Sie in Echtzeit, wann und wie Ihre potenziellen Kunden auf Ihre E-Mails reagieren. Nutzen Sie diese Informationen, um personalisierte E-Mails zu erstellen, die auf Länge, Zeitpunkt und Inhalt basieren Gerätekompatibilität: Erleben Sie nahtlosen CRM-Zugriff über all Ihre Geräte mit der außergewöhnlichen Kompatibilität von BIGContacts. Genießen Sie den Zugriff auf alle Features direkt von Ihrem Smartphone aus. Bleiben Sie in Verbindung und behalten Sie die Kontrolle, ob am Schreibtisch oder unterwegs

Benötigt erweiterte Suchfunktionen

Das Feature zur Berichterstellung könnte benutzerfreundlicher sein

Verlangsamt sich, wenn zu viele Daten in das Programm geladen werden

BIG: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer BIGGER: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer BIGGEST: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer ENTERPRISE: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

So, für welches CRM entscheiden Sie sich?

Der globale CRM-Markt ist riesig, und die Möglichkeiten sind endlos. Copper CRM hat seine Vorzüge, ist aber vielleicht nicht für alle Unternehmen geeignet. Die Preisgestaltung von Copper CRM mag zwar ein Vorteil sein, aber die Bedürfnisse des Marktes sind vielfältig, und die Anforderungen gehen über die Erschwinglichkeit hinaus.

Mit unserer umfassenden Liste von Alternativen wissen Sie jetzt, welche Copper CRM-Alternativen Sie in Betracht ziehen sollten. Ganz gleich, ob Sie sich für ein All-in-One-CRM für Ihr Unternehmen oder ein speziell für Ihr Vertriebsteam entwickeltes System entscheiden, wählen Sie eines, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Unter den aufgelisteten Tools sticht ClickUp aus mehreren Gründen hervor. Erstens verfügt es über vielseitige Features, die mehrere Herausforderungen im Geschäft mit einer einzigen Softwarelösung angehen. Sogar die kostenlose Version bietet eine ganze Reihe von Features.

Darüber hinaus bietet ClickUp einen ausgezeichneten Kundenservice und den Komfort einer einzigen Plattform, die verschiedene Funktionen, einschließlich Kundensupport und Marketing, abdeckt. Also, worauf warten Sie noch? Testen Sie ClickUp CRM noch heute kostenlos!