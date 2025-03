10 beste HR-Wissensmanagement-Software im Jahr 2025

wo finde ich die Richtlinien für Remote-Arbeit? Wie sieht der Einführungsprozess aus? Wie erhalte ich Zugang zu Schulungsunterlagen für meine Rolle?_

Dies sind einige der häufigsten (und sich wiederholenden) Fragen, mit denen sich Personalverantwortliche und Manager täglich auseinandersetzen müssen. Wäre es nicht einfacher, eine zentrale Datenbank einzurichten, mit der Mitarbeiter auf relevante Informationen zugreifen können, ohne sich durch endlose Ordner, E-Mails, Tabellenkalkulationen und freigegebene Laufwerke wühlen zu müssen?

HR-Wissensmanagement-Software ist die Lösung. 💡

Diese Systeme speichern, kategorisieren und geben wichtige Informationen über HR-Prozesse, -Richtlinien und -Mitarbeiterressourcen frei, wann immer sie benötigt werden.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten HR-Wissensmanagementsysteme vor, mit denen das Freigeben von Informationen reibungslos funktioniert. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier sind die besten KI-gestützten Tools für das Wissensmanagement, die jeweils auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind:

Worauf sollten Sie bei einer HR-Wissensmanagement-Software achten?

Auswahl des richtigen Wissensmanagement-Tools für Ihr Unternehmen HR-Tech-Stack kann sich überwältigend anfühlen, vor allem angesichts der vielen verfügbaren Optionen. Die besten Tools verfügen über gemeinsame Schlüssel-Features, die die Verwaltung, das Freigeben und den Zugriff auf Informationen vereinfachen.

Sehen wir uns einige wesentliche Features an, die Ihre HR-Wissensmanagementlösung haben muss. 👇

Leistungsfähige Suchfunktionen: Eine robuste Suchmaschine mit Stichwortsuche, Filtern und Tags zum schnellen Auffinden relevanter Dokumente und Daten

Eine robuste Suchmaschine mit Stichwortsuche, Filtern und Tags zum schnellen Auffinden relevanter Dokumente und Daten Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Integration mit bestehenden HR-Systemen wie Bewerberverfolgungssystemen (ATS) und Personalverwaltungssystemen (HRMS)

Nahtlose Integration mit bestehenden HR-Systemen wie Bewerberverfolgungssystemen (ATS) und Personalverwaltungssystemen (HRMS) Selbstbedienungsoptionen: Features, mit denen Mitarbeiter selbstständig auf Informationen zu Richtlinien, Leistungen und mehr zugreifen können

Features, mit denen Mitarbeiter selbstständig auf Informationen zu Richtlinien, Leistungen und mehr zugreifen können Sicherheit und Zugriffskontrolle: Granulare Berechtigungen schützen sensible Daten, indem sie den Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken

Granulare Berechtigungen schützen sensible Daten, indem sie den Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken Analyse und Berichterstellung: Integrierte Analysetools zur Nachverfolgung von Mustern, zur Identifizierung von Wissenslücken und zur Messung der Effektivität Ihrer Wissensdatenbank

Integrierte Analysetools zur Nachverfolgung von Mustern, zur Identifizierung von Wissenslücken und zur Messung der Effektivität Ihrer Wissensdatenbank Zusammenarbeit und Anpassbarkeit: Tools, die die Teamarbeit bei der Erstellung von Inhalten unterstützen und gleichzeitig die benutzerdefinierte Anpassung der Oberfläche, des Brandings und der Dokumentenorganisation ermöglichen

Tools, die die Teamarbeit bei der Erstellung von Inhalten unterstützen und gleichzeitig die benutzerdefinierte Anpassung der Oberfläche, des Brandings und der Dokumentenorganisation ermöglichen Selbstbedienungslösungen: Features, die es Mitarbeitern ermöglichen, selbstständig auf relevante Informationen zu Richtlinien, Leistungen und mehr zuzugreifen

🧠 Fun Fact: Der Begriff "Human Resources" kam erst in den 1960er Jahren auf. Davor hieß es "Personalverwaltung" und konzentrierte sich hauptsächlich auf administrative Aufgaben.

Die 10 besten HR-Wissensmanagement-Softwareprogramme

Eine Der Tag des HR-Managers besteht oft aus der Beantwortung unzähliger sich wiederholender Fragen. Um dies effizient zu bewältigen, brauchen sie einen intelligenteren Ansatz für die Verwaltung und das Freigeben von Wissen.

Hier sind die 10 besten Tools für das Personalmanagement, die wir für Sie ausgewählt haben. 💁

Sehen wir uns einige Features an, die Sie bei der Erstellung und Verwaltung eines internen Wissensdatenbank für Humanressourcen. 👇

ClickUp Docs

Formatieren Sie Ihre Wissensdatenbanken übersichtlich mit ClickUp Docs ClickUp Dokumente ist ein hervorragendes Tool für die Erstellung und Verwaltung einer Wissensdatenbank für die Personalabteilung. Mit seinen fortschrittlichen Formatierungsfeatures können Sie Informationen strukturieren, von Unternehmensrichtlinien und Mitarbeiterhandbüchern bis hin zu Schulungsmaterialien.

Sie können festlegen, wer Ihre Dokumente sehen darf, und mit einer einfachen Stichwortsuche in Sekundenschnelle genau das finden, was Sie brauchen.

Erstellen Sie verschachtelte Seiten für verschiedene Themen in ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs können Sie auch verschachtelte Seiten erstellen, so dass Sie Dokumente in Unterseiten aufteilen können - ideal, um Dinge wie Mitarbeiterleistungen, Onboarding oder Compliance-Schulungen übersichtlich zu halten.

Instanz können Sie eine Hauptseite für das "Mitarbeiterhandbuch" und Unterseiten für "Urlaubsrichtlinien", "Sicherheit am Arbeitsplatz" und "Dress Code" erstellen

Die Seite software für die Zusammenarbeit an Dokumenten umfasst auch die Nachverfolgung von Versionen und Historien. Sie können frühere Versionen Ihrer Dokumente problemlos überprüfen und bei Bedarf wiederherstellen, sodass Ihre Wissensdatenbank stets korrekt und auf dem neuesten Stand ist.

Eine effektive HR-Wissensmanagementstrategie sollte sich auch auf externes Wissensmanagement konzentrieren, um Stakeholder außerhalb des Unternehmens einzubeziehen. Tools wie ClickUp ermöglichen es HR-Teams, Artikel für die Wissensdatenbank zu erstellen, die sich mit häufig gestellten Fragen zu Anbietern, Richtlinien zur Einhaltung von Vorschriften und externen Partnerschaften befassen und so die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg erleichtern.

ClickUp Brain

ClickUp Gehirn

ClickUp Gehirn ist ein leistungsfähiges KI-Tool für das Wissensmanagement . Es verändert die Art und Weise, wie Unternehmen wichtige Informationen organisieren, suchen und abrufen.

Der KI Knowledge Manager, Teil von ClickUp Brain, ruft schnell Informationen zu Richtlinien, Schulungsunterlagen oder Mitarbeiterdaten ab. Anstatt lange Dokumente zu durchsuchen, können Benutzer kontextbezogene Fragen stellen und erhalten sofortige Antworten, was stundenlanges manuelles Suchen erspart.

Ein Beispiel: Ein Personalleiter benötigt Informationen zu den Urlaubsrichtlinien des Unternehmens.

In diesem Fall kann er ClickUp Brain einfach fragen und erhält eine detaillierte, kontextbezogene Antwort, die den Wissensabruf nahtlos und schnell macht.

ClickUp Gehirn

ClickUp Brain vereinfacht auch die Zusammenfassung von Dokumenten, was für Teams in der Personalabteilung, die große Mengen an Informationen verarbeiten müssen, von unschätzbarem Wert ist. Die KI erstellt automatisch Zusammenfassungen für lange Dokumente wie Richtlinien, Schulungsunterlagen oder Compliance-Berichte.

ClickUp ist eine erstaunliche All-in-One-Lösung, die Docs, Excel und andere Projektmanagement tools ersetzt. Sie hat es meinem Team ermöglicht, sich besser zu organisieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern, und bietet mehr Sichtbarkeit für die Auswirkungen unserer Arbeit

Kayla, Managerin bei Agora

ClickUp Wissensdatenbank Vorlage

ClickUp Wissensdatenbank Vorlage hilft beim Aufbau und der Verwaltung einer zentralisierten digitalen Informationsbibliothek in Ihrem Team oder Ihrer Organisation. Diese Vorlage wurde mit einem strukturierten Rahmen entworfen und enthält Abschnitte für Wissensartikel, FAQs und andere Ressourcen, die das Organisieren und Freigeben wertvoller Erkenntnisse erleichtern.

Mit diesem Setup finden Ihre Mitarbeiter schnell die Informationen, die sie benötigen, und können so nahtlos auf das Wissen zugreifen. Vorlagen für Wissensdatenbanken wie diese ermöglichen es dem Team der Personalabteilung, Artikel zu verfassen, die den Benutzern bei häufigen Fragen oder Herausforderungen helfen.

ClickUp beste Features

Zentraler Information Hub: Ermöglicht die Speicherung und Organisation aller personalbezogenen Dokumente, Richtlinien und Leitlinien an einem Ort

Ermöglicht die Speicherung und Organisation aller personalbezogenen Dokumente, Richtlinien und Leitlinien an einem Ort Kollaborative Bearbeitung: Ermöglicht Teams die gemeinsame Arbeit an der Erstellung, Aktualisierung und Überprüfung von HR-Materialien in Echtzeit

Ermöglicht Teams die gemeinsame Arbeit an der Erstellung, Aktualisierung und Überprüfung von HR-Materialien in Echtzeit Strukturiert Organisationstools : Bietet Ordner, Tags und Vorlagen, um HR-Inhalte gut zu organisieren und leicht zugänglich zu machen

Organisationstools : Bietet Ordner, Tags und Vorlagen, um HR-Inhalte gut zu organisieren und leicht zugänglich zu machen Benutzerdefinierte Berechtigungen: Ermöglicht die Kontrolle darüber, wer sensible HR-Informationen anzeigen, bearbeiten oder freigeben kann

Ermöglicht die Kontrolle darüber, wer sensible HR-Informationen anzeigen, bearbeiten oder freigeben kann Schneller Wissensabruf: Umfasst robuste Suchoptionen zum sofortigen Auffinden von Dokumenten oder Antworten auf HR-Abfragen

Umfasst robuste Suchoptionen zum sofortigen Auffinden von Dokumenten oder Antworten auf HR-Abfragen KI-gestützte Einblicke: Verbesserungsvorschläge, Identifizierung von Dokumentationslücken und Gewährleistung der Aktualität der Inhalte

Verbesserungsvorschläge, Identifizierung von Dokumentationslücken und Gewährleistung der Aktualität der Inhalte Interaktive Tools für Mitarbeiter: Erleichtert den Selbstbedienungszugriff auf HR-Ressourcen und ermöglicht es Mitarbeitern, ihre Abfragen zu lösen

ClickUp Beschränkungen

Steile Lernkurve aufgrund der zahlreichen benutzerdefinierten Optionen

Erstes Setup erfordert Zeit

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Guru (Bestes KI-gestütztes Tool zur Wissenssuche)

über Guru Guru vereinfacht wissensmanagement und hilft Teams, Informationen effizient zu organisieren und abzurufen. Sie können "Karten" oder kleine Wissenseinheiten erstellen. Diese können alles von Unternehmensrichtlinien bis hin zu FAQs enthalten, die zur besseren Übersichtlichkeit mit Multimedia angereichert werden.

Mit Echtzeit-Updates stellt Guru sicher, dass die Benutzerhandbücher durch automatisierte Überprüfungszyklen und Erinnerungen an den Ablauf der Gültigkeit aktuell bleiben. Außerdem helfen Ihnen KI-gestützte Vorschläge, relevante Informationen schnell zu finden.

Guru beste Features

Verwenden Sie Guru GPT, um interne und externe Informationen zur Beantwortung von HR-Fragen zu kombinieren

Nachverfolgung von Fragen, Bearbeitung von Antworten und Behebung von Wissenslücken mit dem KI Training Center

Verwalten Sie den Zugriff mit anpassbaren Berechtigungen für freigegebene Ressourcen

Erhalten Sie Ankündigungen und Benachrichtigungen, suchen Sie nach Wissen und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

Guru-Einschränkungen

Die Suchfunktion liefert eine überwältigende Zahl von Ergebnissen, was es schwierig macht, die genaue Antwort zu finden

Benutzer können kein Echtzeit-Feedback zu Karten hinterlassen

Guru-Preise

Free

All-in-One: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

3. Document360 (Beste KI-gestützte Dokumentationsplattform)

über Dokument360 Document360 konzentriert sich darauf, die Erstellung und das Freigeben von Wissen zu vereinfachen. Die intuitive Benutzeroberfläche hilft bei der Erstellung und Verwaltung von Wissensdatenbanken, unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen.

Das Tool fungiert auch als Repository zur Selbstbedienung, wodurch sich wiederholende Abfragen im Personalwesen minimiert werden und die Mitarbeiter die benötigten Informationen leicht finden können.

Dokument 360 beste Features

Erstellen und Verwalten von Knowledge-Base-Artikeln mit umfangreichen Dokumentations-Features

Abruf einer Versionshistorie der Änderungen in Ihrer Wissensdatenbank im Format 'Markdown' und 'Rendered'

Erstellen Sie Links zu verwandten Informationen innerhalb der Wissensdatenbank, um die Navigation und den Kontext zu verbessern

Sichern Sie Ihre Informationen mit Single Sign-On (SSO) und IP-Bereichsbeschränkungen, um den Dokumentenzugriff einzuschränken

Beschränkung von 360 Dokumenten

Die Analysemöglichkeiten konzentrieren sich in erster Linie auf einzelne Benutzer oder bestimmte Dokumente, anstatt einen umfassenden Überblick zu bieten

Es gibt keine Inline-Kommentare, keine integrierte Rechtschreibprüfung und keine Möglichkeit, Artikel auf der Grundlage von Aktionen in anderen Tools zu aktualisieren

Preise für Document 360

Free

Professionell: $199/Monat pro Projekt (jährliche Abrechnung)

$199/Monat pro Projekt (jährliche Abrechnung) Business: $399/Monat pro Projekt (jährliche Abrechnung)

$399/Monat pro Projekt (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dokument 360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4. Confluence (Bester kollaborativer Workspace für Teams)

über Atlassian Confluence von Atlassian bietet eine dynamische Umgebung zum Erfassen, Organisieren und Freigeben von Wissen. Als zentraler Hub integriert es Dokumentation, Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team.

Dank seiner Echtzeit-Kommunikationsfeatures können Teams an verschiedenen Standorten und im Büro zusammenarbeiten.

Beste Features von Confluence

Zusammenarbeit mit Ihrem Team durch Bearbeitung, Kommentierung und Benachrichtigungen in Echtzeit

Finden Sie Informationen mit der erweiterten Suche, Beschreibungen und einer intuitiven Hierarchie der Inhalte

Verwenden Sie Vorlagen für HR-Dokumente, um alle Materialien einheitlich und wiedererkennbar zu machen

Einblicke in die Dokumentennutzung, um Wissenslücken zu erkennen und Ressourcen zu verbessern

Einflussbeschränkungen

Das Exportieren von Dokumenten im PDF-Format ist schwierig und führt zu Verzögerungen auf der Plattform

Das Kopieren und Einfügen von Informationen aus Confluence in andere Software ist nicht möglich, ohne dass es zu Formatierungsproblemen kommt

Preise für Confluence

Free

Standard: $5,16/Monat pro Benutzer

$5,16/Monat pro Benutzer Premium: $9,73/Monat pro Benutzer

$9,73/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Einflussbewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,500+ Bewertungen)

4.1/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

5. Notion (Bester All-in-One Workspace für persönliche Produktivität und Produktivität im Team)

über Notion Notion ist eine einheitliche Plattform, die Notizen, Aufgaben und Datenbanken kombiniert, um das Wissensmanagement zu optimieren. Außerdem können Sie damit unternehmens-Wikis erstellen zu verschiedenen Themen.

Die flexible Benutzeroberfläche ermöglicht es Teams, Workflows zu erstellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Außerdem unterstützt es verschiedene Arten von Inhalten, darunter Text, Bilder und Links, und ist damit ein vielseitiges Tool für die Organisation von Informationen.

Vorgefertigte Vorlagen vereinfachen die Erstellung und Pflege aktueller Personaldokumente zusätzlich.

Notion beste Features

Erstellen Sie eine zentrale Wissensdatenbank für alle Unternehmensinformationen, einschließlich Onboarding-Materialien, interne Richtlinien und teamspezifische Ressourcen

Verwenden Sie gebrauchsfertige Vorlagen wie "Startseite des Unternehmens", "Onboarding neuer Mitarbeiter" und "Notizen zu Meetings"

Verknüpfen Sie verschiedene Arten von Informationen, wie z. B. Mitarbeiterdaten mit Leistungsbewertungen, mit der relationalen Datenbank von Notion

Organisieren Sie komplexe Themen wie Compliance, Sozialleistungen und Workflows über Unterseiten

Verbindung mit Tools wie Slack, Google Drive oder ClickUp, um ein kohärentes Wissensmanagementsystem zu schaffen

Einschränkungen bei der Nutzung

Das Freigeben von Notizen für Nicht-Benutzer ist komplex, und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten wird nicht unterstützt

Es gibt Probleme mit der Leistung bei großen Datenbanken oder komplexen Seiten, einschließlich langsamer Ladezeiten

Ungenaue Benachrichtigungen und die Einstellung von wiederkehrenden Erinnerungen für Unteraufgaben im Projekt sind eine Herausforderung

Angebotspreis

Free

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,500+ Bewertungen)

4.7/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

6. Tettra (Bestes Tool zum Freigeben von Wissen für Teams)

über Tettra Tettra hilft Teams, Wissen mühelos zu sammeln, zu organisieren und freizugeben. Sein übersichtliches Layout erleichtert die Navigation in den FAQs, HR-Prozesse und Anleitungen zur Fehlerbehebung, auch während der Arbeit, unkompliziert.

Die Plattform fördert auch die Zusammenarbeit und ermöglicht es Ihnen, Aktualisierungen vorzuschlagen oder Lösungen freizugeben.

Tettra beste Features

Mit Kai, dem KI-Bot von Tettra, erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Fragen in der Wissensdatenbank

Speichern Sie sich wiederholende Fragen und deren Antworten mit dem Feature 'Q&A'

Überprüfen Sie mit dem Feature "Verifizierung", ob Ihr Wissensdatenbankartikel nach einem festgelegten Zeitplan aktualisiert wird

Erhalten Sie Vorschläge zur Bereinigung von Inhalten und identifizieren Sie nicht vorhandene, veraltete und öffentliche Inhalte, um die Datenbank zu entrümpeln

Tettra Beschränkungen

Es gibt keine exportierbaren Datenpunkte von den Seiten der Benutzer und keine sortierbaren Spalten

Nur eine Person kann ein Dokument bearbeiten, was die Zusammenarbeit einschränkt

Tettra Preise

Free

Basic: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Skalierung: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Professional: $7.200 pro Jahr für 50 Benutzer

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Bloomfire (Beste Plattform zum Freigeben von Wissen für das Mitarbeiterengagement)

über Bloomfire Die nächste auf der Liste, Bloomfire, ist eine Personalmanagement-Plattform, mit der Sie visuelle Inhalte wie Videos und Infografiken erstellen können. Das macht es einfacher, komplexe Ideen zu erklären.

Mit leistungsstarken Suchfunktionen und Analysetools unterstützt Bloomfire HR-Teams bei der Nachverfolgung der Nutzung und der Ermittlung von verbesserungswürdigen Bereichen.

Bloomfire beste Features

Tiefgreifende Indexierung und fortschrittliche KI erleichtern das schnelle und präzise Auffinden von Informationen

Kategorisierung, Archivierung und Zugriff auf verschiedene Arten von Dokumenten und Inhalten

Beteiligen Sie sich an Diskussionen und geben Sie HR-bezogenes Fachwissen über interaktive Foren frei

Gewinnen Sie Einblicke in die Art und Weise, wie das Wissen abgerufen und freigegeben wird, um Lücken mit der "Analytics Suite" zu identifizieren

Bloomfire-Einschränkungen

Die Artikelbreite wird reduziert, wodurch Tabellen und eingebettete Dokumente aufgrund von Problemen bei der Formatierung schwer zu lesen sind

Bulk-Uploads von Dokumenten sind nicht möglich

Benutzer haben sich darüber beschwert, dass sie keine E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts erhalten haben

Bloomfire-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bloomfire-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

8. Trainual (Beste Trainings- und Onboarding-Software)

über Trainual Trainual ist spezialisiert auf die Erstellung detaillierter Schulungsunterlagen für eine effiziente Einarbeitung und Mitarbeiterentwicklung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie umfassende Schulungshandbücher erstellen, die Unternehmensrichtlinien und Best Practices abdecken.

Checklisten helfen neuen Mitarbeitern, die Module systematisch abzuschließen, während Multimedia-Support für ansprechende Schulungsunterlagen sorgt.

Die besten Features von Trainingual

Zugriff auf die Wissensdatenbank überall und jederzeit über die mobile Anwendung

Automatische Erinnerungen an neue Aktualisierungen des Inhalts

Freigeben von Inhalten für andere Beteiligte und Verwaltung des Zugriffs zur Gewährleistung der Sicherheit

Verwenden Sie die Inhaltsbereiche für Unternehmen, Prozesse und Richtlinien, um die bestehende Wissensdatenbank zu verwalten

Trainingsbedingte Einschränkungen

Sie müssen die Anmeldeinformationen jedes Mitglieds des Teams erfassen und sie einzeln hinzufügen

Das Verzeichnis ist nicht über die mobile Anwendung zugänglich

Umständliches Setup-Verfahren

Der Flow der Software ist unübersichtlich, so dass die Benutzer keinen klaren Start-, Ziel- oder vorgeschlagenen Workflow haben

Ausbildungspreise

Klein: $299/Monat für 1-25 Mitarbeiter

$299/Monat für 1-25 Mitarbeiter Medium: 349 $/Monat für 26-50 Mitarbeiter

349 $/Monat für 26-50 Mitarbeiter Growth: $499/Monat für 51-100 Mitarbeiter

$499/Monat für 51-100 Mitarbeiter Benutzerdefinierte Preise für 101-10.000+ Mitarbeiter

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (450+ Bewertungen)

9. Slite (Bestes kollaboratives Tool für Notizen und Dokumentation)

über Slite Slite ist ein großartiges HR wissensmanagement-Software die Teams eine effektive Möglichkeit bietet, ihre Dokumente zu strukturieren. Sie kategorisieren Ihre Informationen mithilfe von Ordnern und Tags, um sie zugänglich zu halten.

Mit der Plattform können Sie Ihrem Team einen schnellen Zugriff auf häufig gestellte Fragen und wichtige Richtlinien bieten.

Die besten Features

Organisieren Sie Dokumente in flexiblen "Sammlungen", um Ansichten zu filtern, zu sortieren und zu speichern; Sie können auch Skizzen, Videos oder Einbettungsoptionen hinzufügen, um den Kontext zu erweitern

Hinzufügen von Inhalten aus anderen Tools, einschließlich Google Workspace, YouTube und mehr

Stellen Sie dem KI-Assistenten Fragen zu den Informationen im Workspace

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen für Onboarding-Leitfäden, Richtlinien und mehr

Einzelne Limits

Es gibt keine Möglichkeit, automatisch nach dem Namen der Notiz zu sortieren

Kein Offline-Zugriff

Slite-Preise

Standard: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Premium: $12,5/Monat pro Benutzer

$12,5/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Slite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

4.6/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

über Helpjuice Helpjuice wurde 2011 gegründet und bietet ein zentrales Repository für personalbezogene Dokumente. Seine Funktionen wie "rollenbasierte Berechtigungen" erleichtern die Bearbeitung der Zugriffskontrolle.

Darüber hinaus bietet Helpjuice fortschrittliche Analysemöglichkeiten zur Nachverfolgung der Interaktion von Mitarbeitern mit Inhalten und hilft dem HR-Team, Informationslücken zu erkennen.

Helpjuice beste Features

Zugriff auf Informationen in jeder Sprache dank mehrsprachiger Funktionen für unterschiedliche Belegschaften

Verarbeitung mehrerer Dokumentenformate wie PDFs und Word-Dateien bei gleichzeitiger Integration mit SharePoint und Dropbox

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern mit einem Selbstbedienungsmodell den Zugriff auf Antworten zu verschiedenen Ressourcen

Nachverfolgung der Interaktion der Mitarbeiter mit der Wissensdatenbank und Identifizierung von Lücken in den Ressourcen mithilfe von Analysen

Helpjuice-Einschränkungen

E-Mails mit Benachrichtigungen über Kommentare können nicht separat archiviert werden, so dass die Nachverfolgung von Bearbeitungen leicht verloren geht, wenn ein einzelner Kommentator Feedback zu mehreren Artikeln gibt

Es gibt kein Feature zur Bearbeitung im "Vorschlagsmodus" für Teams, in denen mehrere Autoren und Editoren am selben Artikel arbeiten

Kommentare zu Dokumenten verschwinden oder werden trotz mehrfachen Aufwands an den falschen Text angehängt

Helpjuice Preise

Free

Premium: $120/Monat für 4 Benutzer

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

Die 'sachkundige' Wahl - ClickUp

HR-Wissensmanagement-Software spart Zeit, verringert die Verwirrung und gibt Teams die Möglichkeit, sich auf Prioritäten zu konzentrieren. Während alle Optionen großartige Features bieten, zeichnet sich ClickUp durch seine Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarken Integrationen aus.

ClickUp kombiniert die besten Features von Wissensmanagement und projektorganisation in einem dynamischen Space. Egal, ob Sie Richtlinien zentralisieren oder automatisierte Zyklen für die Überprüfung einstellen, alles, was Ihr Team braucht, befindet sich an einem Ort. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos! ✅