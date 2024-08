10 Tools zum Aufbau Ihres HR-Tech-Stacks

Wissen Sie noch, dass die Personalverwaltung früher aus riesigen Papierstapeln und Aktenschränken bestand, die jeden Moment umzustürzen drohten?

Nun, das ist vorbei. Jeder Aspekt des Personalwesens wird digital. Und hier bei ClickUp nehmen wir diesen Wandel an.

Wir haben festgestellt, dass die Fachkräfte, die nach Jobs suchen, nicht nur einen Job wollen - sie wollen eine gute Erfahrung.

Von dem Moment an, in dem sie auf "bewerben" klicken, bis zu ihrem ersten Arbeitstag muss alles reibungslos ablaufen. Es reicht nicht mehr aus, sie einfach nur durch die Tür zu lassen: Sie müssen sie mit Entwicklungsmöglichkeiten und personalisierten Wachstumsplänen, die ihre individuellen Bestrebungen widerspiegeln, an sich binden.

Aber jetzt kommt der Knackpunkt: All diese Daten aus Lebensläufen, Leistungskennzahlen und Gehaltsabrechnungen können eine Menge Arbeit bedeuten. Altlasten HR-Software kann einfach nicht mithalten - es ist, als würde man versuchen, den neuesten Blockbuster mit einer Einwahlverbindung zu streamen.

An dieser Stelle kommt der Aufbau eines soliden digitalen HR-Tech-Stacks ins Spiel.

Ich kann diese Binsenweisheit bestätigen: Mit den richtigen Tools arbeiten Sie intelligenter, nicht härter. Sie helfen Ihnen, wie ein Profi zu rekrutieren, neue Mitarbeiter im Handumdrehen einzustellen, das Engagement der Mitarbeiter zu fördern und mit Echtzeit-Feedback zu erfahren, wie es allen geht.

Was ist ein HR Tech Stack?

**Ein HR Tech Stack ist eine Sammlung von Software-Tools und Technologien, die zusammenarbeiten, um alle Aspekte des Personalwesens digital zu verwalten

Diese Tools umfassen verschiedene Funktionalitäten, wie z. B.:

Recruiting-Plattformen , um Top-Talente zu finden und anzuziehen

, um Top-Talente zu finden und anzuziehen Onboarding-Systeme zur Erleichterung des Einstellungsprozesses

zur Erleichterung des Einstellungsprozesses Software für das Leistungsmanagement , um die Fortschritte und Ziele der Mitarbeiter zu verfolgen

, um die Fortschritte und Ziele der Mitarbeiter zu verfolgen Tools für die Verwaltung von Sozialleistungen zur Vereinfachung von Gesundheits- und finanziellen Wellness-Programmen

Ein HR-Technologiepaket ist ein kompletter digitaler Werkzeugkasten, mit dem die gesamte Bandbreite der HR-Prozesse abgedeckt werden kann.

Mit einem gut zusammengestellten HR-Tech-Stack können Personalabteilungen sich wiederholende Verwaltungsaufgaben automatisieren, wertvolle Dateneinblicke in die Belegschaft gewinnen und sich auf strategische Initiativen konzentrieren, die das Engagement der Mitarbeiter und den allgemeinen Geschäftserfolg fördern.

Bevor wir unseren robusten HR-Tech-Stack entwickelt haben, haben wir geprüft, ob er den gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter abdeckt. HR-Tech-Stacks sollten Tools für die Gewinnung von Talenten, die Steigerung ihres Wachstums, die Gewährleistung eines großartigen Mitarbeitererlebnisses und die Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Gehaltsabrechnungen enthalten.

Hier sind die Schlüsselelemente, auf die Sie bei einem ultimativen HR-Tech-Stack achten sollten:

Talentakquisitionssystem: Suchen Sie nach Applicant Tracking Systems (ATS), die mehr können als nur Bewerbungen zu verwalten - sie sollten Ihre Talentmagneten sein, die mit intelligenter Planung von Vorstellungsgesprächen und messerscharfen Kompetenzbewertungen die am besten geeigneten Bewerber anziehen

Suchen Sie nach Applicant Tracking Systems (ATS), die mehr können als nur Bewerbungen zu verwalten - sie sollten Ihre Talentmagneten sein, die mit intelligenter Planung von Vorstellungsgesprächen und messerscharfen Kompetenzbewertungen die am besten geeigneten Bewerber anziehen Onboarding und Offboarding: Wählen Sie Plattformen, die den Papierkram in ein Kinderspiel verwandeln und die Reise des neuen Mitarbeiters unvergesslich machen. Beim Offboarding ist Effizienz der Schlüssel - sorgen Sie für einen würdigen und reibungslosen Abschied

Wählen Sie Plattformen, die den Papierkram in ein Kinderspiel verwandeln und die Reise des neuen Mitarbeiters unvergesslich machen. Beim Offboarding ist Effizienz der Schlüssel - sorgen Sie für einen würdigen und reibungslosen Abschied Leistungsmanagement: Entscheiden Sie sich für Tools, die die Zielsetzung und die Leistungsbeurteilung in einen Wachstumsdialog verwandeln, ausgestattet mit Feedback-Mechanismen, die das Gespräch lebendig halten

Entscheiden Sie sich für Tools, die die Zielsetzung und die Leistungsbeurteilung in einen Wachstumsdialog verwandeln, ausgestattet mit Feedback-Mechanismen, die das Gespräch lebendig halten HRIS oder ein zentrales Personalverwaltungssystem: Ihr HRIS sollte das Rückgrat Ihrer Technologie sein, ein zentraler Speicher für alle Mitarbeiterdaten, der für einen nahtlosen Informationsaustausch gut mit anderen Systemen zusammenarbeitet

Ihr HRIS sollte das Rückgrat Ihrer Technologie sein, ein zentraler Speicher für alle Mitarbeiterdaten, der für einen nahtlosen Informationsaustausch gut mit anderen Systemen zusammenarbeitet Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass Ihre Tools mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mühelos mitwachsen können, um zu vermeiden, dass Sie aus Ihrem technischen Kleiderschrank herauswachsen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Tools mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mühelos mitwachsen können, um zu vermeiden, dass Sie aus Ihrem technischen Kleiderschrank herauswachsen Sicherheit: Bevorzugen Sie Tools, die Ihre Daten schützen und sicherstellen, dass die Privatsphäre der Mitarbeiter niemals gefährdet wird

Bevorzugen Sie Tools, die Ihre Daten schützen und sicherstellen, dass die Privatsphäre der Mitarbeiter niemals gefährdet wird Integration: Streben Sie nach Tools, die sich so reibungslos integrieren lassen, dass sie einen nahtlosen Datenfluss schaffen, der Ihre gesamten HR-Prozesse effizienter werden lässt

Streben Sie nach Tools, die sich so reibungslos integrieren lassen, dass sie einen nahtlosen Datenfluss schaffen, der Ihre gesamten HR-Prozesse effizienter werden lässt Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie Schnittstellen, die für Personalverantwortliche und Mitarbeiter gleichermaßen intuitiv sind

Wir haben eine umfangreiche Liste von Optionen zusammengestellt, aus der Sie wählen können. Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie eine Reihe großartiger digitaler und mobiler Tools oder ein All-in-One-System zusammenstellen, das genauso funktioniert wie ein HR-Tech-Stack.

Moderne HR-Teams müssen einen umfassenden HR-Tech-Stack aufbauen, um ihre Aufgaben effizient zu bewältigen. Basierend auf den neuesten Informationen und strengen Tests haben wir hier die 10 besten Tools zusammengestellt, die HR-Teams im Jahr 2024 nutzen sollten!

1. ClickUp-Die beste All-in-One HR-Projektmanagement-Software

Behalten Sie den Überblick über Vorstellungsgespräche, Einzelgespräche und Teambesprechungen mit einem flexiblen Kalender, der mit der ClickUp HR Project Management Platform mit Aufgaben verbunden ist

Innerhalb dieser Liste von HR-Tools ist ClickUp unsere erste Wahl. Ich habe seine HR-Management-Funktionen getestet und festgestellt, dass die ClickUp HR-Projektmanagement-Plattform hat mehrere nützliche Funktionen.

Zum Beispiel bietet die Plattform 15+ flexible ClickUp Ansichten die die Verwaltung von Arbeitsabläufen erleichtern.

DieBoard-Ansicht in ClickUp hilft Ihnen, anpassbare Workflows im Kanban-Stil zu erstellen, die Sie für Einstellungs-, Onboarding- oder Compliance-Projekte verwenden können

Sie können Umfragen durchführen und Feedback von Ihren Mitarbeitern einholen mit derFormularansicht in ClickUp* ClickUp's Kalenderansicht kann Ihnen helfen, Vorstellungsgespräche, Leistungsbeurteilungen und Teambesprechungen so zu verwalten, dass Sie den Überblick über Ihren Terminplan behalten

Schaffen Sie eine zentrale Anlaufstelle für Mitarbeiterinformationen und verwalten Sie HR-Workflows besser mit den richtigen ClickUp Views

Sie können hinzufügen ClickUp Custom Fields zu jeder Ansicht hinzufügen, um Mitarbeiter- und Bewerberinformationen zu verfolgen, Dokumentanhänge hinzuzufügen und Links zu externen Ressourcen zu erstellen. Außerdem können Sie mit ClickUp Custom Statuses Workflows erstellen, die die Verfolgung von Aufgaben und Projektfortschritten für verschiedene Initiativen in den Bereichen Einstellung, Onboarding und Entwicklung erleichtern.

Öffnen Sie die Kommunikation zwischen Führungskräften, Managern und direkten Mitarbeitern mit Aufgabenkommentaren, Tags und vertraulichen Kanälen durch ClickUp Chat Die Chat-Ansicht von ClickUp macht es einfacher, verschiedene Aufgaben zu koordinieren, Fragen zu stellen und Updates asynchron und in Echtzeit auszutauschen. Sprechen Sie mit Ihrem Team unter vier Augen oder erstellen Sie spezielle Kommunikationskanäle oder Teams für bestimmte Abteilungen oder Projektgruppen.

Wenn Sie zu einem schnell wachsenden Unternehmen gehören, ist es vielleicht einfacher, mit vorgefertigten HR-Prozessen und Dokumenten zu beginnen, als alles von Grund auf neu einzurichten. ClickUp bietet mehrere Funktionen kostenlose HR-Vorlagen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

Zum Beispiel können Sie statt eines vollwertigen Mitarbeiterhandbuchsoftware , können Sie die ClickUp HR Handbook Template um neuen und alten Mitarbeitern die Grundwerte Ihres Unternehmens zu erläutern.

Erstellen Sie ein umfassendes Handbuch, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, mit ClickUps HR-Handbuchvorlage

Die Vorlage wurde entwickelt, um klare Erwartungen zu formulieren und Richtlinien für Mitarbeiter zu vermitteln. Mithilfe dieser Vorlage konnten die ClickUp-Mitarbeiter:

Die neuesten Richtlinien und Protokolle auf einem einzigen Bildschirm abrufen

Die erwarteten Standards für das Verhalten der Mitarbeiter und die Leistungskennzahlen zu verstehen

Ein klares Verständnis der Mitarbeiteransprüche, einschließlich Leistungen und Urlaubsbestimmungen, zu erlangen

Diese Vorlage herunterladen

Eine weitere hilfreiche Vorlage ist die ClickUp HR Wissensbasis Vorlage . Eine Wissensdatenbank stellt sicher, dass alle Mitarbeiter leicht auf genaue und aktuelle Informationen zu allen HR-Richtlinien, Verfahren und Compliance-Vorschriften zugreifen können.

Erstellen Sie eine organisierte Sammlung von Informationen, die Ihnen helfen, bei der Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen immer einen Schritt voraus zu sein - mit ClickUps HR Knowledge Base Template

Mit dieser Vorlage können HR-Teams alle wichtigen Informationen in einer einzigen, leicht zugänglichen Plattform effektiv verwalten und speichern. Sie ermöglicht es Ihnen:

Ein Repository einzurichten, das einen schnellen und einfachen Zugriff auf eine Fülle von Informationen ermöglicht

Konsolidierung aller wichtigen Personaldokumente an einem einzigen, übersichtlichen Ort

Detaillierte Aufzeichnungen über alle Änderungen von Richtlinien und Dokumenten im Laufe ihrer Entwicklung zu führen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sie HR-Handbücher, Richtlinien und Schulungsmaterialien innerhalb vonClickUp-Dokumente. Ermöglicht nahtlose Teamarbeit mit gemeinsamer Bearbeitung und zentraler Informationsspeicherung

Verwenden SieClickUp @Mentions um bestimmte Teammitglieder oder Abteilungen über Aktualisierungen, Fragen oder Aufgabenzuweisungen zu benachrichtigen und sicherzustellen, dass das gesamte HR-Team informiert bleibt

Verwenden SieClickUp Automatisierung können Sie automatisierte Arbeitsabläufe einrichten, um sich wiederholende Aufgaben zu vereinfachen. Zum Beispiel, automatisch Onboarding sendenClickUp Checklisten an neue Mitarbeiter oder Benachrichtigungen für anstehende Leistungsbeurteilungen auslösen

Verwenden SieClickUp-Integrationen mit verschiedenen HRIS-Systemen und anderen Tools für einen nahtlosen Datenfluss

Verfolgen Sie die für HR-Aufgaben aufgewendeten Teamstunden mit integrierten Timern oder manuellen Eingaben mitClickUp's Projekt-Zeiterfassung. Sehen Sie, wohin die Zeit geht, für eine bessere Projektplanung und Ressourcenzuweisung

ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer berichten von einer Lernkurve aufgrund einer Vielzahl von Funktionen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. BambooHR-Best für HRIS und Onboarding-Integration

über BambooHR Talent- und Onboarding-Management sollte ein integraler Bestandteil Ihres HR-Tech-Stacks sein, insbesondere für kleinere Unternehmen, die schnell neue Mitarbeiter einstellen. BambooHR ist ein cloudbasiertes Personalinformationssystem (HRIS), das speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt wurde.

Mit diesem Tool konnte ich eine zentralisierte Datenbank für die Verwaltung unserer Teaminformationen erstellen. Mit dieser Datenbank konnten wir die Profile unserer Mitarbeiter nachverfolgen, einschließlich der persönlichen Daten, Leistungen, Gehälter, Freizeit und Dokumente, und dank der Selbstbedienungsfunktionen können die Mitarbeiter die Informationen selbst einsehen und aktualisieren. Das spart meinem HR-Team eine Menge Arbeitsstunden!

Im Vergleich zu komplexen talentmanagement-Software bambooHR wurde für große Unternehmen entwickelt und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die nur minimalen Schulungsaufwand für Personalverantwortliche erfordert.

BambooHR beste Eigenschaften

Erfassung von Arbeitsstunden, Verwaltung von Sozialleistungen und Lohnabrechnung aus einer einzigen Datenquelle

Automatisches Erfassen von Aktivitäten für stundenweise Beschäftigte, Genehmigen von Stundenzetteln und Erstellen von Berichten

Ein Bewerber-Tracking-System und Onboarding-Aufgaben nutzen

Erstellen Sie Sofortberichte, nutzen Sie automatisierte Workflows und greifen Sie auf Analysen zu

Überwachen Sie die Erfahrung und Leistung Ihrer Mitarbeiter, indem Sie Feedback einholen und den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen verfolgen

Einschränkungen von BambooHR

BambooHR ist zwar benutzerfreundlich, bietet aber nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Workflows und Berichte

Das integrierte ATS verfügt nicht über die fortschrittlichen Funktionen, die eine spezielle Recruiting-Software bietet

BambooHR Preise

Core: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

3. Rippling-Mitarbeitermanagement und Onboarding

über Kräuseln Rippling bietet eine umfassende Suite von HR-, IT- und Finanztools, die die Verwaltung des Lebenszyklus von Mitarbeitern für Unternehmen jeder Größe vereinfachen. Während des gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters können Sie Krankenversicherungsanmeldungen durchführen, Angebotsschreiben versenden, Hintergrundprüfungen durchführen, den Papierkram für neue Mitarbeiter verwalten, Mitarbeiter auf die Gehaltsliste setzen und vieles mehr.

Im Gegensatz zu herkömmlichen software zur Mitarbeiterverwaltung während sich Rippling ausschließlich auf die Verwaltung von Mitarbeiterdaten konzentriert, verfolgt es einen ganzheitlichen Ansatz und integriert verschiedene HR-Funktionen mit IT-Gerätemanagement und Finanztools wie Spesenverwaltung und Gehaltsabrechnung.

Diese Integration ermöglichte es meinem HR-Team, die Geräte der Mitarbeiter zu verwalten, die Ausgaben zu verfolgen, die Gehaltsabrechnung zu optimieren und vieles mehr in einer einzigen App.

Rippling beste Eigenschaften

Speichern Sie alle Mitarbeiterinformationen, von Kontaktdaten und Berufsbezeichnungen bis hin zu Gehaltsabrechnungen und ausgewählten Leistungen, an einem einzigen sicheren Ort

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Onboarding neuer Mitarbeiter, PTO-Anträge und Erinnerungen an Leistungsbewertungen

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, ihre eigenen Personaldaten zu verwalten, persönliche Informationen zu aktualisieren, Urlaub zu beantragen und über ein Self-Service-Portal auf wichtige Dokumente zuzugreifen

Vereinfachen Sie die Einhaltung von Vorschriften durch die Verwaltung von Steuerabzügen, Gehaltsabrechnungen und behördlichen Einreichungen innerhalb der Plattform

Verfolgung von Zielen, Durchführung von Leistungsbeurteilungen und Bereitstellung von Feedback für Mitarbeiter

Rippling Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche und die Funktionen nicht flexibel genug sind, um umfangreiche Anpassungen vorzunehmen

Rippling Preise

Anfangspreis $8/Monat, pro Benutzer

$8/Monat, pro Benutzer Benutzerdefinierte Preise

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (3,000+ Bewertungen)

4. Visier-HR-Analysen und Einblicke

über Visier Visier ist nicht der typische HRMS-Software : Es handelt sich um eine cloudbasierte Personalanalyseplattform, die Unternehmen datengestützte Einblicke in ihre Belegschaft bietet.

Nachdem ich einige der Funktionen ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass sie über die grundlegende Verwaltung von Mitarbeiterdaten hinausgeht. Sie erhalten Funktionen, um Trends in der Belegschaft zu analysieren, Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, die Ihre Personalprozesse optimieren.

Die fortschrittlichen Analysefunktionen von Visier ermöglichen eine Vorhersagemodellierung. Mit diesen Erkenntnissen können Sie potenzielle Probleme vorhersehen und angehen, bevor sie zu großen Problemen werden.

Die besten Funktionen von Visier

Umwandlung komplexer Personaldaten in übersichtliche und visuell ansprechende Dashboards, Berichte und Infografiken

Identifizieren Sie potenzielle Risiken und Chancen in Bezug auf Ihre Belegschaft mit Funktionen wie prädiktiven Analysen und maschinellem Lernen

Erstellen Sie datengestützte Erzählungen, die Erkenntnisse in umsetzbare Strategien übersetzen

Nahtlose Integration mit verschiedenen HRIS-Systemen, Gehaltsabrechnungsplattformen und anderen Geschäftsanwendungen

Einschränkungen von Visier

Für kleinere Unternehmen kann es zu kostspielig sein

Erweiterte Analysefunktionen erfordern möglicherweise spezielle Datenanalysten oder HR-Fachleute mit umfassenden Datenkenntnissen

Visier Preise

Benutzerdefinierte Preise

Visier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Entelo Für größere Unternehmen wird Talent Intelligence zu einem wichtigen Bestandteil, um ein gutes Mitarbeitererlebnis zu gewährleisten und die besten Talente einzustellen. Entelo ist eine leistungsstarke Talent-Intelligence-Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Suche nach und der Kontaktaufnahme mit Top-Talenten zu unterstützen.

Sie geht über die grundlegenden Funktionalitäten hinaus, die von onboarding-Software durch den Einsatz von KI/ML zur Entdeckung verborgener Talentpools und zur Identifizierung idealer Kandidaten, die möglicherweise nicht aktiv nach neuen Möglichkeiten suchen.

Mein Anwendungsfall war ein ganz besonderer. Mit Entelo haben wir Fortschritte beim Aufbau eines vielfältigeren Teams gemacht, indem wir Kandidaten aus unterrepräsentierten Gruppen identifiziert und Ressourcen bereitgestellt haben, um unbewusste Voreingenommenheit bei der Einstellung zu reduzieren.

Beste Eigenschaften von Entelo

Verstehen Sie die für eine Stelle erforderlichen Fähigkeiten und gleichen Sie diese mit den tatsächlichen Fähigkeiten und Erfahrungen der Kandidaten ab, indem Sie NLP-gestützte Tools verwenden

Zugriff auf einen robusten Boolean Builder für die Erstellung von zielgerichteten Suchen mit komplexen Filtern

Personalisieren Sie Nachrichten, planen Sie Vorstellungsgespräche und verfolgen Sie die Interaktionen der Kandidaten direkt auf der Plattform

Gewinnen Sie Einblicke in Ihren Talentpool und Ihre Rekrutierungspipeline und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial mit integrierten Analyse- und Berichtsfunktionen

Einschränkungen von Entelo

Die Effektivität der KI- und maschinellen Lernalgorithmen der Plattform hängt von der Qualität und Vielfalt der Daten ab, auf die sie zugreifen kann

Entelo bietet keine umfassenden Applicant Tracking System (ATS)-Funktionalitäten für die Verwaltung von Bewerbungen während des gesamten Rekrutierungsprozesses

Preise von Entelo

Benutzerdefinierte Preise

Entelo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. GoodHire-Background Checks und Überprüfung

über GoodHire GoodHire ist kein HRIS-System oder ausbildungssoftware sondern ist ein spezialisierter Hintergrundprüfungsdienst auf unserer Liste. Er wurde entwickelt, um den Prozess der Überprüfung der Richtigkeit und Legitimität von Informationen, die potenzielle Mitarbeiter zur Verfügung stellen, zu vereinfachen und zu verbessern.

Mein Team hat die Funktionen des Dienstes getestet, zu denen die Überprüfung der Ausbildung, des Beschäftigungsverhältnisses, der Lizenzen und Zertifizierungen und sogar die Überprüfung des strafrechtlichen Hintergrunds gehören. Wenn Sie diese Überprüfungen während des Einstellungsprozesses im Hintergrund laufen lassen, können Sie sich ganz beruhigt zurücklehnen.

Mit GoodHire können Sie auch den gesamten Überprüfungsprozess automatisieren. Sie können sich die manuelle Überprüfung von Informationen wie Ausbildung, Beschäftigungsgeschichte und Lizenzen sparen.

GoodHire beste Eigenschaften

Sammeln Sie Informationen aus verschiedenen Quellen und präsentieren Sie diese in einem klaren und übersichtlichen Bericht

Zugriff auf Überprüfungsdienste in über 200 Ländern und Territorien, ideal für Unternehmen mit einer globalen Belegschaft

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf Hintergrundüberprüfungen und stellen Sie sicher, dass Ihre Einstellungspraktiken innerhalb der gesetzlichen Grenzen bleiben

Integration mit verschiedenen Bewerberverfolgungssystemen (ATS), um den Hintergrundprüfungsprozess innerhalb Ihres bestehenden Einstellungsworkflows zu optimieren

GoodHire Einschränkungen

Bietet einen standardisierten Überprüfungsprozess. Unternehmen mit spezifischen Überprüfungsanforderungen könnten feststellen, dass es an Anpassungsoptionen mangelt

GoodHire Preise

weniger als 10 Überprüfungen

Basic+ : $29.99/Scheck

: $29.99/Scheck Essential: $54.99/Scheck

$54.99/Scheck Professionell: $79.99/Scheck

Mehr als 10 Schecks

Benutzerdefinierte Preise

GoodHire Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

4.6/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

7. LinkedIn-Talentakquise und Rekrutierung

über LinkedIn Jedes Talent Acquisition Team wird Ihnen sagen, dass LinkedIn für die Kontaktaufnahme und Rekrutierung nahezu unübertroffen ist, insbesondere in einem Markt, in dem die Nachfrage ebenso groß ist wie das Angebot an Talenten. Der riesige Talentpool, der ein breites Spektrum an Branchen und Spezialisierungen umfasst, ist eine großartige Ressource für HR-Teams, um qualifizierte Kandidaten zu finden, die über diejenigen hinausgehen, die sich aktiv bewerben

Die erweiterten Suchfilter mit Optionen für Fähigkeiten, Erfahrung, Standort und sogar Unternehmenskriterien sorgen für eine gezielte Suche und sparen Zeit und Ressourcen im Vergleich zum Auswerfen eines größeren Netzes.

Außerdem können Sie mit Funktionen wie Content Marketing und Personalanzeigen eine hoch relevante Zielgruppe potenzieller Kandidaten erreichen, Ihre Arbeitgebermarke fördern und offene Stellen einem vorqualifizierten Pool von Fachkräften anbieten.

Die besten Funktionen von LinkedIn

Zugang zu einer großen Nutzerbasis von Fachleuten aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Qualifikationen

Gezielte Suche nach Kandidaten mit bestimmten Fähigkeiten, Erfahrungsstufen und Standorten mithilfe von erweiterten Suchfiltern

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke während des Bewertungsprozesses mit detaillierten Profilen, die die Fähigkeiten und Erfahrungen der Kandidaten sowie die Empfehlungen von Kollegen zeigen

Erstellen Sie ansprechende Unternehmensseiten, die ihre Kultur, Werte und Karrieremöglichkeiten präsentieren, um die besten Talente für die Rekrutierung anzusprechen

Zugang zu gezielter Personalwerbung, mit der Sie eine hoch relevante Zielgruppe potenzieller Kandidaten erreichen können

LinkedIn Einschränkungen

Nicht alle Profile werden akribisch aktualisiert. Personalverantwortliche müssen bei potenziell veralteten Informationen oder geschönten Fähigkeiten vorsichtig sein

LinkedIn stellt zwar Profile zur Verfügung, bietet aber keine umfassenden Screening-Tools, wie z. B. Bewerber-Tracking-Systeme (ATS) mit Kompetenzbewertungen oder Funktionen zur Planung von Vorstellungsgesprächen

LinkedIn Preise

Für immer kostenlos

LinkedIn Premium Career: $29,99/Monat

$29,99/Monat LinkedIn Premium Business: $59,99/Monat

$59,99/Monat LinkedIn Recruiter Lite: $170/Monat

$170/Monat LinkedIn Recruiter: $835/Monat

LinkedIn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

8. HireVue-Video-Interviews und -Bewertung

über HireVue HireVue ist keine Standard-Jobbörse oder ein Bewerber-Tracking-System. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, den traditionellen Interviewprozess durch Videointerviewtechnologie zu verändern.

Mein Team hat ein paar Testinterviews mit HireView durchgeführt. Wir stellten fest, dass die Plattform den Auswahlprozess vereinfacht und die Einstellung von Mitarbeitern aus der Ferne erleichtert. Wir konnten die Soft Skills, die Kommunikationsfähigkeiten und die kulturelle Eignung von Bewerbern fast genauso gut beurteilen wie bei persönlichen Interviews und viel besser als bei Telefoninterviews.

Die Plattform bietet außerdem fortschrittliche Analysemöglichkeiten zur Identifizierung von Top-Talenten, die den gesamten Einstellungsprozess rationalisieren. Während unseres Testinterviews waren wir beispielsweise beeindruckt von der Fähigkeit von HireVue, die Antworten der Kandidaten aufzuzeichnen und zu analysieren und so detaillierte Einblicke in ihre Körpersprache, ihren Tonfall und ihr Engagement zu erhalten.

Dank dieses datengesteuerten Ansatzes konnten wir fundiertere Entscheidungen darüber treffen, welche Kandidaten wir im Einstellungsprozess weiterverfolgen sollten, was letztendlich zu besseren Einstellungen führte, die besser zu unserem Unternehmen passten.

HireVue beste Eigenschaften

Bietet ein strukturiertes Format für Videointerviews. Die Kandidaten beantworten dieselben voraufgezeichneten Fragen, wodurch ein einheitlicher Bewertungsprozess für alle Bewerber gewährleistet wird

Eliminieren Sie das Hin und Her bei der Planung von persönlichen Interviews. Die Bewerber können die Videointerviews innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu ihrem Wunschtermin durchführen

Erleichtern Sie Interviews mit geografisch verstreuten Kandidaten, beseitigen Sie Standortbarrieren und erweitern Sie die Reichweite Ihrer Talente

Zugriff auf optionale KI-Funktionen, die Mimik, Tonfall und Sprachgebrauch in Videointerviews analysieren und so über den Inhalt der Antworten hinaus zusätzliche Datenpunkte für die Bewertung liefern

Erstellung von Berichten, die helfen, Interviewtrends zu erkennen und die Effektivität des Interviewers zu bewerten

Einschränkungen von HireVue

Videointerviews können den Aufbau von Beziehungen wie bei persönlichen Gesprächen nicht vollständig wiedergeben

KI-Funktionen bergen das Risiko, Voreingenommenheit im Einstellungsprozess zu verstärken

Preise für HireVue

Benutzerdefinierte Preise

HireVue Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (200+ Bewertungen)

4.1/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (45+ Bewertungen)

9. Gusto-Gehaltsabrechnung und Verwaltung der Sozialleistungen

über Gusto Gusto ist eine wertvolle HR-Lösung für viele kleine und mittlere Unternehmen. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die automatisierten Funktionen und die integrierte Lohn- und Sozialleistungsverwaltung vereinfachen die HR-Prozesse erheblich und sparen Zeit und Ressourcen für kleinere Teams.

Das Bewerber-Tracking-System (ATS) von Gusto ist für eine All-in-One-Plattform erstaunlich robust. **Sie können Stellen in den wichtigsten Stellenbörsen veröffentlichen, Lebensläufe prüfen und mit Ihrem Team während des gesamten Einstellungsprozesses zusammenarbeiten. Es kann zwar nicht mit dedizierten ATS-Lösungen für größere Unternehmen mithalten, ist aber für KMUs hervorragend geeignet

Darüber hinaus bietet es ein Self-Service-Portal für Mitarbeiter, über das diese auf Gehaltsabrechnungen zugreifen, persönliche Daten aktualisieren und Urlaubstage beantragen können. Dies entlastet die Personalabteilung von sich wiederholenden Fragen und ermöglicht es ihr, sich auf strategischere Initiativen zu konzentrieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern.

Und schließlich verarbeitet Gusto nicht nur Ihre HR-Daten, sondern liefert auch wertvolle Einblicke. Sie können ganz einfach Berichte über alles erstellen, von Trends in der Gehaltsabrechnung bis hin zur Nutzung von Sozialleistungen.

Die besten Funktionen von Gusto

Eliminieren Sie manuelle Berechnungen und stellen Sie eine akkurate und zeitnahe Lohn- und Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter und Auftragnehmer sicher

Berechnung und Einreichung von Steuern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, wodurch Ihr HR-Team entlastet wird

Anpassung an unterschiedliche Gehaltspläne für Ihre Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass alle pünktlich bezahlt werden

Erstellen und verwalten Sie optimierte Arbeitsabläufe für die Aufnahme neuer Mitarbeiter mit automatisierten Aufgaben und Dokumentensammlungen

Einrichten und Verwalten einer Vielzahl von Krankenversicherungen, Altersvorsorgeplänen und anderen Leistungen für Ihre Mitarbeiter

Gusto Einschränkungen

Gusto ist zwar benutzerfreundlich, bietet aber möglicherweise nicht das gleiche Maß an Anpassungsmöglichkeiten wie andere HRIS-Systeme für komplexe Arbeitsabläufe oder spezielle Unternehmensanforderungen

Gusto Preise

Einfach: Beginnt bei $40/Monat

Beginnt bei $40/Monat Plus: Beginnt bei $80/Monat

Beginnt bei $80/Monat Premium: Individuelle Preisgestaltung

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

4.5/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

10. Workday - Umfassende HR-Management-Suite

über Arbeitstag Workday ist eine umfassende Cloud-basierte Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösung, die speziell für Personal- und Finanzabteilungen entwickelt wurde. Dadurch entsteht eine einzige Quelle der Wahrheit für die Daten Ihrer Mitarbeiter und die Rationalisierung abteilungsübergreifender Arbeitsabläufe.

Ihr Alleinstellungsmerkmal? Es kann eine große und vielfältige Belegschaft über mehrere Standorte, Währungen und Vorschriften hinweg verwalten

Workday bietet eine einheitliche Plattform für die Verwaltung wichtiger HR-Funktionen, Finanzprozesse und Personalanalysen - alles an einem Ort.

Im Vergleich zu seinen Alternativen bietet Workday

die Abläufe rationalisiert und die Entscheidungsfindung in unseren Personal- und Finanzabteilungen verbessert.

Die besten Funktionen von Workday

Rationalisierung von HR- und Finanzvorgängen durch Zentralisierung von Daten und Funktionen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform

Zugriff auf eine breite Palette von HR-Funktionen, einschließlich Talentakquise und Onboarding, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Verwaltung von Sozialleistungen, Leistungsmanagement, Lernen und Entwicklung, Personalanalyse und Employee Self-Service Portal

Ermöglichen Sie HR-Fachleuten und Geschäftsführern, datengestützte Entscheidungen in Bezug auf Talentmanagement, Vergütungsstrategien und Personaleinsatzplanung zu treffen

Einschränkungen von Workday

Die Implementierungskosten können aufgrund des potenziellen Anpassungs- und Schulungsbedarfs erheblich sein

Umfassende Funktionen können für Benutzer, die an einfachere HRIS-Systeme gewöhnt sind, eine steilere Lernkurve aufweisen

Preise für Workday

Benutzerdefinierte Preise

Workday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.500+ Bewertungen)

4/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

Future-Proof Your HR Tech Stack for a Smoother Recruitment Process

Wie jeder HR-Fachmann weiß, entwickelt sich die HR-Technologie ständig weiter. Neue Lösungen tauchen auf und Funktionalitäten ändern sich, aber der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein, ist für die Optimierung der HR-Abläufe unerlässlich.

Keine Lösung kann ein Allheilmittel für alle unsere Anforderungen an die HR-Technologie sein. Durch die sorgfältige Auswahl der besten verfügbaren Lösungen können Sie einen zukunftssicheren, soliden HR-Tech-Stack aufbauen, der Ihr Team stärkt und Ihr Unternehmen vorantreibt.

Der Schlüssel liegt im Aufbau eines strategischen Pakets mit integrierten Tools, die zusammenarbeiten.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp.

Auch wenn es sich nicht um ein reines HRIS-System handelt, können die robusten Projektmanagementfunktionen von ClickUp für HR-Teams eine wertvolle Bereicherung sein. Sie können ClickUp verwenden, um Aufgaben des Personalmanagements zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen, nahtlos zusammenzuarbeiten und Informationen zu zentralisieren - und das alles unter Wahrung von Transparenz und Verantwortlichkeit. ClickUp ausprobieren noch heute!