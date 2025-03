Telegram vs. Whatsapp für Business: Was ist besser?

Um Ihre Kunden effektiv anzusprechen, müssen Sie dort sein, wo sie sind.

Als Millionen Menschen weltweit begannen, WhatsApp und Telegram für die persönliche Kommunikation über Text, Audio und Video zu nutzen, wurde das Geschäftspotenzial dieser Plattformen zu groß, um es ungenutzt zu lassen.

Beide Instant-Messaging-Plattformen verfügen über fortschrittliche Features, die es Unternehmen ermöglichen, Kundeninteraktionen zu personalisieren, mit CRM-Tools oder ERP-Systemen zu integrieren und Antworten für eine effiziente Kommunikation zu automatisieren. auf welche Plattform sollten Sie als Eigentümer eines Geschäfts setzen?⚡

In diesem Blog werden wir diese Frage beantworten, indem wir die Features und Preise von WhatsApp Business und Telegram vergleichen. Außerdem stellen wir ein Tool vor, das eine umfassendere Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen bietet!

Was ist Telegram?

über Telegramm Telegram wurde 2013 von den Durov-Brüdern gegründet und ist eine Cloud-basierte Messaging-Software. Sie ist kostenlos und kann auf Mobil- und Desktop-Geräten verwendet werden, um Dateien, Bilder und Videos freizugeben.

Während jede Telegram-Gruppe bis zu 200.000 Mitglieder haben kann und Zwei-Wege-Unterhaltungen möglich sind, können Sie mit Telegram-Kanälen Nachrichten mit unbegrenzt vielen Mitgliedern in Ein-Wege-Unterhaltungen freigeben.

💡 Kurzer Einblick: Kleine Geschäfte können Telegram nutzen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, Marketingbotschaften zu verbreiten und sogar die interne Kommunikation zu erleichtern, insbesondere wenn sie mit begrenzten Budgets arbeiten.

Telegram Features

Telegram bietet mehrere vielseitige Features, die sowohl für die berufliche als auch für die private Kommunikation genutzt werden können.

1. Feature #1: Instant Messaging

Sofortnachrichten, die über Telegram gesendet werden, können Text, Video, Audio und Dateien mit einer Größe von bis zu 2 GB enthalten.

Wenn du über mehrere Geräte in deinem Telegram Konto eingeloggt bist, wird jede Nachricht, die du auf einem Gerät schreibst, als Cloud Entwurf gespeichert. So können Sie auf den Entwurf auf einem anderen synchronisierten Gerät zugreifen, um nahtlose Übergänge und Kommunikation zu ermöglichen. Telegram ermöglicht es Ihnen auch, Nachrichten zu löschen, unabhängig davon, wann sie gesendet wurden, was den Datenschutz und die Sicherheit erhöht.

2. Feature #2: Gruppen und Kanäle

In Telegram können Sie Gruppen und Kanäle erstellen, um einfach mit mehreren Benutzern zu kommunizieren. Eine Gruppe kann bis zu 200.000 Benutzer unterstützen und kann öffentlich oder privat sein. Eine private Gruppe ist nur für eingeladene Benutzer zugänglich, während öffentliche Gruppen mit Hilfe der Suchfunktion leicht gefunden werden können.

Kanäle hingegen werden verwendet, um Nachrichten an ein größeres Publikum zu senden. Nur der Eigentümer des Kanals und die Administratoren können Beiträge in den Kanälen veröffentlichen. Andere können eine Nachricht lesen, kommentieren und darauf reagieren. Wenn Sie einen Kanal auf Telegram betreiben, können Sie Einblicke in Aspekte wie Benutzerwachstum, Nummer der Interaktionen und Kundenengagement erhalten.

💡 Quick Insight: Businesses können Gruppen für die Zusammenarbeit, den Kundensupport, das Freigeben von Dateien und den Aufbau von Communities nutzen. Kanäle sind nützlich für Marketing-Anzeigen, Ankündigungen und das Freigeben von exklusiven Nachrichten oder Updates.

3. Feature #3: Videos und Sprachanrufe

Telegram-Benutzer können Video- oder Sprachanrufe mit anderen Mitgliedern in privaten Chats oder Gruppenchats initiieren.

über Telegramm Sie können Ihren Bildschirm freigeben, andere Mitglieder stummschalten und Ihre Gespräche aufzeichnen. Mit den Kanälen können Sie auch einen Live-Stream starten, um Produktdemos, AMAs oder andere kleinere Ereignisse zu veranstalten, um Ihr Publikum einzubinden.

4. Feature #4: Bots

Telegram ermöglicht es Entwicklern von Drittanbietern, mit benutzerdefinierten Befehlen Bots zu erstellen und einzusetzen, um verschiedene Aufgaben innerhalb der Plattform auszuführen, wie z. B. die Automatisierung von Antworten und Einladungen, die Annahme von Zahlungen, usw.

über Telegramm Diese Bots helfen dabei, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und mit Tools wie CRM und Analyselösungen zu integrieren, um die Kundenzufriedenheit und das Engagement der Benutzer zu verbessern.

💡 Kurzer Einblick: E-Commerce-Geschäfte können Telegram-Bots für die Verwaltung der Reihenfolge, den Kundensupport und die Lead-Generierung nutzen.

Telegram Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Telegram Premium: 4,99 $ pro Monat

Was ist WhatsApp?

über WhatsApp WhatsApp ist eine sichere App, die Meta KI gehört und von Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird, um mit ihren persönlichen und beruflichen Netzwerken in Verbindung zu bleiben. Die Anwendung bietet eine zuverlässige Möglichkeit, über Text-, Sprach- und Videoanrufe in Verbindung zu bleiben.

Genau aus diesem Grund hat WhatsApp seine Dienste für Geschäfte durch zwei Schlüsselprodukte erweitert:

Die WhatsApp Business Plattform für mittlere und große Geschäfte

Die WhatsApp Business App für kleine Geschäfte

Mehr dazu später. Lassen Sie uns zunächst einige der Features erkunden, die WhatsApp zu bieten hat.

1. Feature #1: Textnachrichten

über WhatsApp Mit WhatsApp können Sie Sofortnachrichten an jeden senden, der die Anwendung nutzt. Die App ist für den persönlichen Gebrauch kostenlos und erfordert nur eine ständige Internetverbindung.

Mit der Messaging App können Sie Video- und Sprachanrufe tätigen sowie Sprachnotizen für eine klare Kommunikation versenden. Alle Anrufe und Texte sind durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert, so dass nur der Absender und der Empfänger einer Nachricht diese lesen oder anhören können.

💡Pro-Tipp: Mit einem vorab genehmigten vorlage für einen Kommunikationsplan stellt sicher, dass Ihre geschäftlichen Mitteilungen konsistent und professionell sind und mit den bestehenden Richtlinien und Vorschriften übereinstimmen.

2. Feature #2: Gruppenchats

Mit WhatsApp können Sie Gruppenchats mit bis zu 1.024 Teilnehmern gleichzeitig erstellen. Gruppen werden von Administratoren gesteuert, die entscheiden können, ob sie wechselseitige Unterhaltungen ermöglichen oder ob nur bestimmte Personen in der Gruppe posten können. Gruppen ermöglichen das Freigeben von Medien, Links und Dokumenten bis zu einer Größe von 2 GB.

Schalten Sie beim Freigeben sensibler Informationen auf "Verschwindende Nachrichten" um, die nach einer bestimmten Zeit verschwinden.

3. Feature #3: WhatsApp Business Plattform

Die WhatsApp Business Platform wurde für mittlere und große Unternehmen entwickelt, um mit Kunden zu interagieren und das Wachstum des Geschäfts zu fördern. Sie nutzt die WhatsApp Business API, um sich in Ihre bestehenden Geschäftsanwendungen zu integrieren und Workflows zu automatisieren, um verbesserte Kundenerfahrungen zu liefern.

über WhatsApp Mit der WhatsApp Business-Plattform können Sie Kunden die Reihenfolge der Bestellungen und die Nachverfolgung freigeben, personalisierte Angebote bereitstellen, um Benutzer wieder einzubinden, und Multi-Faktor-Authentifizierungen und OTPs zur Überprüfung aktivieren.

4. Feature #4: WhatsApp Business App

Wenn Sie als Eigentümer eines kleinen Geschäfts mit Kunden in Verbindung treten, Ihre Produkte präsentieren und Support anbieten möchten, ist die Business App genau das Richtige für Sie. Sie ist sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store erhältlich.

Mit der Business App können Sie ein für Kunden sichtbares Geschäftsprofil erstellen, das mit einem benutzerdefinierten Abzeichen versehen ist, um Ihre Authentizität zu bestätigen. Mit der Flexibilität, bis zu 10 verschiedene Geräte mit Ihrem Business-Konto zu verknüpfen, können Sie nahtlosen Kundensupport mit Hilfe mehrerer Agenten anbieten.

WhatsApp-Preise

Free Forever

WhatsApp Business App : Free

: Free WhatsApp Business Plattform: Bezahlen pro 24-Stunden-Unterhaltung

Telegram vs. WhatsApp: Features im Vergleich

Wenn Sie Ihre geschäftliche Kommunikation rationalisieren möchten, sind Telegram und WhatsApp die beste Wahl für Sie. Beide Plattformen bieten jedoch ähnliche Features zu vergleichbaren Preisen. Wie sollen Sie sich also entscheiden? Lassen Sie uns Ihnen bei der Entscheidung helfen.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen detaillierteren Überblick über den Vergleich dieser Plattformen untereinander.

Feature Telegram WhatsApp Instant Messaging Aktiviert für Gruppen- und private Unterhaltungen Verfügbar für private und Gruppenunterhaltungen Messaging-Kanäle Gruppen für wechselseitige Unterhaltungen und Kanäle für einseitige Nachrichten Gruppen haben Administratoren, die steuern, wer in jeder Gruppe posten darf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nur verfügbar für geheime Chats, Sprach- und Videoanrufe Alle Arten der Kommunikation sind standardmäßig verschlüsselt Backup und Speicher Unlimited Cloud-Speicher, einzelne Dateien können nicht größer als 2 GB sein Benötigt externe Speichersysteme wie Google Drive oder iCloud Business tools Nicht verfügbar Verfügbar als WhatsApp Business Plattform/App Selbstzerstörende Nachrichten Verfügbar für geheime Chats Verfügbar mit "Verschwindende Nachrichten"

1. Feature #1: Messaging-Funktionen

Telegram ermöglicht es Benutzern, mit Einzelpersonen oder einem größeren Publikum über private Chats, Gruppen und Kanäle zu interagieren. Sie können Nachrichten an unbegrenzte Teilnehmer senden oder interaktive Ankündigungen mit Umfragen, Quizfragen und geplanten Nachrichten erstellen.

WhatsApp bietet eine weitgehend ähnliche Reihe von Features, mit denen Sie Fotos, Videos, Dateien und Dokumente sicher für Ihre Kontakte freigeben und Gruppen erstellen können, um ein größeres Publikum zu erreichen. Der einzige Nachteil ist, dass eine WhatsApp-Gruppe auf 1.024 Mitglieder limitiert ist.

Gewinner 🏆

Sowohl WhatsApp als auch Telegram sind in Bezug auf ihre Messaging-Features gleich gut. Wenn Sie jedoch ein breiteres Publikum erreichen wollen, insbesondere für Marketingaktionen oder Ankündigungen, ist Telegram die bessere Wahl, da WhatsApp Gruppen auf maximal 1.024 Mitglieder limitiert.

2. Feature #2: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) ist ein wichtiger Schlüssel für die Sicherheit im Umgang mit sensiblen Daten. Telegram bietet E2EE nicht für reguläre Chats an, aber sein Feature "Geheime Chats" verschlüsselt Nachrichten, mit der zusätzlichen Option der Selbstzerstörung von Nachrichten. Die Plattform verschlüsselt auch alle Sprach- und Videoanrufe mit E2EE.

WhatsApp bietet E2EE für alle Nachrichten, unabhängig davon, ob sie sich in privaten Chats oder in Gruppenunterhaltungen befinden. Das Gleiche gilt für alle Ihre Video-, Sprach- und Textnachrichten, um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.

Gewinner 🏆

Für Eigentümer von Geschäften ist WhatsApp in diesem Fall die bessere Wahl. Die standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet sowohl externe als auch interne team-Kommunikation bleibt jederzeit privat und sicher, ohne dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

3. Feature #3: Backup und Speicher

Das Unlimited Cloud Speicher Feature von Telegram ist sehr praktisch, wenn Sie Ihre Chats und Dateien sichern müssen. Außerdem können Sie mit mehreren Geräten auf Ihr Konto und Ihre Chats von allen verknüpften Geräten aus zugreifen. Außerdem müssen Sie sich nicht um die Sicherung Ihrer Daten kümmern, da die App dies automatisch in regelmäßigen Abständen erledigt.

WhatsApp hingegen erlaubt nur den Zugriff von bis zu vier verknüpften Geräten gleichzeitig. Es verfügt zwar über lokale und Cloud-basierte Speicher, ist aber auf Google Drive oder iCloud angewiesen. Chats müssen regelmäßig gesichert werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie ganz verloren gehen, vor allem wenn man von einem alten auf ein neues Gerät wechselt.

Gewinner 🏆

Telegram ist hier gegenüber WhatsApp im Vorteil, da Sie nicht auf externe Speicher oder manuelle Backups angewiesen sind, um auf Ihre Unterhaltungen zuzugreifen. Das ist für Businesses praktisch, da sie sich keine Sorgen um den Verlust wichtiger Daten machen müssen. Die geräteübergreifende Synchronisierung sorgt außerdem dafür, dass Sie jederzeit Zugriff auf alle aktuellen Unterhaltungen haben.

Während Features wie Kanäle und Bots es Ihnen ermöglichen, Telegram für Aktionen, Kundenkommunikation und Support zu nutzen, fehlt es an geschäftsspezifischen Features. Das macht es weniger geeignet für fortgeschrittene Anwendungsfälle wie Automatisierung, CRM-Integration und andere Vorgänge.

WhatsApp bietet spezielle Tools für business Messaging mit Features wie Produktkatalogen, Conversational Flows, schnellen Antworten und sicherer Zahlung. Darüber hinaus hat WhatsApp weltweit über zwei Milliarden Benutzer, was den Geschäften Zugang zu einem großen Pool an potenziellen Kunden verschafft.

Gewinner 🏆

Wenn es um die Kommunikation im Geschäft geht, ist WhatsApp ein klarer Gewinner. Es kann den Support automatisieren, den Verkauf ankurbeln, Kunden ansprechen und über die WhatsApp Business API sogar mit Anwendungen von Drittanbietern integriert werden. Diese speziellen Features machen es zu einem effektiven tool für Geschäfte jeder Größe.

Telegram vs. WhatsApp auf Reddit

Diese Debatte ist unvollständig, wenn sich nicht auch Eigentümer von Geschäften dazu äußern, was ihrer Meinung nach die bessere Wahl zwischen Telegram und WhatsApp Business ist. Wir haben Reddit durchforstet, um herauszufinden, ob Benutzer aus dem Geschäft Telegram oder WhatsApp für ihre Bedürfnisse bevorzugen.

Eine Redditor gaben an, dass sie WhatsApp bevorzugen würden, da es alle ihre Unterhaltungen automatisch verschlüsselt. Zum Vergleich: Telegram verschlüsselt nur geheime Chats, Sprach- und Videoanrufe.

WhatsApp 100%. Ja, es ist Meta, aber es erledigt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung all Ihrer Inhalte automatisch für alle Kommunikationen. Meta kann die Metadaten sehen, aber nicht den Inhalt.

Telegram verschlüsselt standardmäßig nichts, sodass Ihre gesamte Kommunikation für das Unternehmen Telegram und potenzielle Hacker, die in Telegram eindringen könnten, frei lesbar ist.

Eine andere benutzer sagt, dass er WhatsApp bevorzugt einfach deshalb, weil die meisten ihrer Kontakte dort zu finden sind. Telegram muss bei den Benutzern erst noch Fuß fassen.

Ich benutze WhatsApp, weil meine Kontakte WhatsApp benutzen. Ich kann nicht jeden, mit dem ich spreche, in Telegram finden. Zu erledigen habe ich Telegram für Hobbygruppen und einige neue Kontakte.

Einige andere benutzer bevorzugen Telegram weil es Nachrichten nahtlos mit der Cloud synchronisiert, ohne dass ein manuelles Backup erforderlich ist.

Alle Nachrichten werden sofort in der Telegram Cloud synchronisiert, auf allen Geräten auf einmal, es ist sehr bequem, Backups sind das letzte Jahrhundert.

Trotz der umfangreichen Features von Telegram bevorzugen die Benutzer online WhatsApp for Business aufgrund der End-to-End-Verschlüsselung und der größeren Reichweite.

Meet ClickUp: die beste Alternative zu Telegram vs. WhatsApp

WhatsApp und Telegram sind anständige Messaging-Plattformen für gelegentliche Benutzer. Tatsächlich hat WhatsApp aufgrund seiner geschäftsspezifischen Kommunikationsfeatures einen leichten Vorteil gegenüber Telegram.

Beiden Plattformen fehlt es jedoch an umfassenden Projektmanagement-Features zur Analyse von Kunden- und Kampagnendaten, zur effizienten Zusammenarbeit an Projekten mit Teammitgliedern und zur Organisation Ihrer bestehenden Geschäftsabläufe.

Dies ist der Punkt ClickUp betritt den Chat (im übertragenen Sinne)!

ClickUp wickelt Ihre gesamte geschäftliche Kommunikation effizient ab und bietet Funktionen zur Aufgabenverwaltung mit Features wie Chatten, intelligenter KI und Automatisierung von Aufgaben, team-Management und die Zentralisierung des Workflows.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen genau, wie ClickUp Ihre Arbeit erleichtert und warum es eines der besseren Telegramm- oder WhatsApp-Alternativen .

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat

Bringen Sie Ihre Diskussionen und Aufgaben auf eine einheitliche Plattform, ClickUp Chat sorgt dafür, dass alles, was Sie zur Kommunikation und Zusammenarbeit benötigen, nahtlos integriert ist.

Nehmen wir an, Sie arbeiten an der Einführung einer Marketingkampagne und möchten, dass das Design-Team an ein paar Motiven für die Einführung arbeitet. ClickUp Chat ermöglicht es Ihnen, eine Unterhaltung mit Ihren Designern mit einer einfachen @Erwähnung zu beginnen.

Er funktioniert direkt in ClickUp, so dass Sie nicht gezwungen sind, zu einer anderen E-Mail oder team chat app um Ihre Kollegen einzuschleifen. Kommentare können in Aufgaben umgewandelt und der Liste der zu erledigenden Aufgaben eines Mitglieds hinzugefügt werden. Die Aufgabe bleibt mit Ihrer Unterhaltung verknüpft, sodass alle Beteiligten den nötigen Kontext haben, wenn sie später darauf zurückkommen.

Außerdem können Sie Audio- oder Videoanrufe von Chatten diese Funktion ist hilfreich, wenn es darum geht, schnelle Aktualisierungen freizugeben, ein Brainstorming in Echtzeit durchzuführen oder Elemente zu klären, die zu kompliziert sind, um sie über Text zu kommunizieren.

Darüber hinaus wird der Chat durch die ClickUp-eigene KI erweitert ClickUp Gehirn -und verleiht ihm einige ernsthafte Superkräfte.

ClickUp Brain gibt Ihnen Antwortvorschläge auf der Grundlage von Informationen, die es aus Ihrem Workspace abruft, wenn Ihnen jemand eine Frage stellt. Es kann an Gesprächen teilnehmen, das Besprochene zusammenfassen und und automatisch Aufgaben für wichtige Folgemaßnahmen erstellen.

Die wichtigsten Features von ClickUp Chat sind:

Einheitliche Kommunikation : Alle Diskussionen können mit Aufgaben und Projekten verknüpft werden, so dass Nachfassaktionen und Zusammenarbeit mühelos möglich sind

: Alle Diskussionen können mit Aufgaben und Projekten verknüpft werden, so dass Nachfassaktionen und Zusammenarbeit mühelos möglich sind Sprach- und Videoanrufe : Führen Sie Audio- oder Videoanrufe direkt im Chat, um Fragen zu klären oder Projekte von Angesicht zu Angesicht zu besprechen - keine zusätzlichen Apps erforderlich

: Führen Sie Audio- oder Videoanrufe direkt im Chat, um Fragen zu klären oder Projekte von Angesicht zu Angesicht zu besprechen - keine zusätzlichen Apps erforderlich KI-gestützte Effizienz : Erstellen Sie automatisch Aufgaben aus Nachrichten, fassen Sie Unterhaltungen mit KI CatchUp zusammen und finden Sie verwandte Aufgaben oder Dokumente mit KI Beziehungen

: Erstellen Sie automatisch Aufgaben aus Nachrichten, fassen Sie Unterhaltungen mit KI CatchUp zusammen und finden Sie verwandte Aufgaben oder Dokumente mit KI Beziehungen Echtzeit-Messaging : Sofortige Zusammenarbeit, Freigeben von Updates und Brainstorming ohne Verzögerungen

: Sofortige Zusammenarbeit, Freigeben von Updates und Brainstorming ohne Verzögerungen Unterhaltungen mit Threads : Bleiben Sie mit Threads organisiert, damit im Chat nichts verloren geht

: Bleiben Sie mit Threads organisiert, damit im Chat nichts verloren geht Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Verwalten Sie Benachrichtigungen und setzen Sie Prioritäten für das Wichtigste, um konzentriert zu bleiben

Verlassen Sie sich beim Erledigen Ihrer Arbeit häufig auf Instant Messaging? Verwenden Sie die ClickUp Sofortnachrichten-Vorlage um einen internen Chat-Raum für Ihr Team einzurichten und die Kommunikation im Team zu zentralisieren.

ClickUp Vorlage für Sofortnachrichten

Mit dieser Vorlage können Sie:

Folgenchat-Knigge bei der Arbeit und machen Sie sich keine Gedanken mehr über Tipp- oder Grammatikfehler

Reagieren Sie schnell mit standardisierten Antworten auf gängige Abfragen

Behalten Sie die Stimme und den Ton Ihrer Marke in allen Nachrichten konsistent bei

Priorisieren Sie wichtige Unterhaltungen, damit Sie keine wichtigen Details verpassen

💡Pro-Tipp: Synchronisierung der Threads von Unterhaltungen im Chat mit Aufgaben, Rationalisierung zusammenarbeit am Arbeitsplatz . Wenn also eine Idee in einem Thread diskutiert wird, können Sie daraus sofort eine Aufgabe erstellen. Auf diese Weise hat jeder genügend Kontext für jede Aufgabe, zusammen mit klaren Fristen und Eigentümerschaft.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Clips

Während Sie an der Website für eine Marketingkampagne arbeiten, stellen Sie fest, dass es eine gute Idee wäre, einige interaktive Elemente hinzuzufügen, um den Benutzer besser einzubinden. Anstatt in einem Telefongespräch zu erklären, möchten Sie Ihrem Design-Team zeigen, was zu erledigen ist. ClickUp Clips ist das, was Sie brauchen.

Vereinfachen Sie asynchrone Video-Kommunikation mit ClickUp Clips

Clips können verwendet werden, um komplexe Workflows aufzuzeichnen und Teammitgliedern, Clients und neuen Mitarbeitern zu erklären, ohne dass zusätzliche Software zum Freigeben von Bildschirminhalten in Ihrem Tech-Stack erforderlich ist. Alle Clips werden im "Clips Hub" gespeichert, damit Sie schnell und einfach darauf zurückgreifen können.

Das Beste daran ist, dass Sie einen Clip für Ihre Team-Mitglieder freigeben können, indem Sie einen öffentlichen Link verwenden oder ihnen die heruntergeladene Datei schicken. So wird's gemacht asynchrone Kommunikation flexibler?

💡Pro-Tipp: ClickUp Brain kann jeden Clip transkribieren und erleichtert so das Auffinden bestimmter Informationen. Sie können die verschiedenen Zeitstempel im Transkript scannen und Ausschnitte von jeder beliebigen Stelle im Video für eine schnelle Referenz oder Dokumentation kopieren.

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp zugewiesene Kommentare

Sie möchten Feedback von Stakeholdern zu Designelementen oder zur Budgetzuweisung für eine Kampagne?

Anstatt separate Nachrichten zu versenden, verwenden Sie ClickUp's Kommentare zuweisen .

Verwenden Sie ClickUp Assigned Comments, um aus Kommentaren und Aufgaben Elemente für Aktionen zu erstellen

Es ist eine großartige kommunikations-Tool am Arbeitsplatz um die Mitglieder des Teams zu benachrichtigen, wenn ihrerseits eine Maßnahme erforderlich ist.

Die Ihnen zugewiesenen Kommentare werden an einem einzigen Speicherort organisiert, so dass Sie sie leicht auffinden können. Zu Erledigt können Sie das Element im Kommentar selbst ohne Probleme auflösen.

Warum ClickUp die intelligentere Wahl für die Zusammenarbeit im Geschäft ist

Sowohl WhatsApp als auch Telegram haben einzigartige Stärken. Telegram zeichnet sich durch seine öffentlichen Kanäle, die nahtlose Synchronisierung mit Geräten und den Cloud-Speicher aus. Für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und geschäftsspezifische Features ist WhatsApp die bessere Wahl.

Beiden Plattformen fehlen jedoch Features zur Nachverfolgung von Aufgaben, organisatorische Unterstützung und KI-basierte Automatisierung.

Wenn Sie Ihr Geschäft mit umfassenden Kommunikationstools ausstatten möchten, ist ClickUp die beste Wahl. Es geht über ein einfaches Kommunikationstool hinaus und bietet einen All-in-One Workspace, in dem Teams nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch Aufgaben verwalten, das Management von Kundenbeziehungen verbessern und KI nutzen können, um intelligenter zu arbeiten. Anmeldung für ClickUp und finden Sie heraus, was ClickUp zur klügsten Wahl für effiziente Kommunikation und Engagement im Geschäft macht.