13 beste Workflow-Diagramm-Software für 2025

Ich war skeptisch, als ein Kollege zum ersten Mal vorschlug, ein Workflow-Diagramm für die Planung von Projekten zu verwenden. Es kam mir so kompliziert vor, als würde ich versuchen, Krieg und Frieden in Excel zu schreiben. Können einfache Formen wirklich Klarheit für die Verwaltung des Workflows eines ganzen Teams schaffen?

Aber als ich begann, sie zu erforschen, wurde mir klar, wie leistungsfähig sie sein konnten.

Workflow-Diagramme bieten mehr als nur visuelle Organisation; sie schaffen Klarheit. Indem sie komplexe Prozesse in überschaubare Schritte unterteilen, helfen die richtigen Diagramm-Tools dabei, Teams aufeinander abzustimmen, die Kommunikation zu optimieren und selbst in die chaotischsten Projekte Ordnung zu bringen.

Um Ihnen die Auswahl des richtigen Tools zu erleichtern, habe ich 13 der besten Workflow-Softwareoptionen zusammengestellt.

Was ist eine Workflow-Diagramm-Software?

Workflow-Diagrammsoftware ist ein Tool zur visuellen Darstellung von Geschäftsprozessen und Aufgaben. Sie hilft bei der Aufschlüsselung komplexer Workflows mithilfe standardisierter Symbole und Formen, um jeden Schritt von Anfang bis Ende darzustellen.

🔑 Schlüssel-Einblick

Workflow-Diagramme sind nicht nur für die Abbildung von Prozessen geeignet, sondern verbessern auch die zusammenarbeit am Arbeitsplatz . Indem sie klar definieren, wer was, wann und wie erledigt, tragen sie dazu bei, Teams aufeinander abzustimmen und eine bessere abteilungsübergreifende Kommunikation zu fördern.

Weitere Vorteile des Einsatzes von Workflow-Diagramm-Software sind u. a:

Eindeutige Definition von Schritten, Rollen und Verantwortlichkeiten, um sicherzustellen, dass jeder seine Aufgaben kennt

Identifizierung von Engpässen und verbesserungswürdigen Bereichen, Optimierung von Prozessen und Zeitersparnis

Bereitstellung eines visuellen Leitfadens, der Teams hilft, effektiver zusammenzuarbeiten und im Einklang zu bleiben

Verringerung von Missverständnissen durch die visuelle Darstellung komplexer Workflows, um Diskussionen zu erleichtern

Schaffung wiederholbarer, effizienter Prozesse, die in allen Teams oder Abteilungen einheitlich befolgt werden können

Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Aufgaben pünktlich und innerhalb des Umfangs abgeschlossen werden

Obwohl Workflows ursprünglich aus der Fertigungsindustrie stammen, werden sie heute auch in anderen Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der Technologie eingesetzt. Mit den modernen Tools zur Datenvisualisierung ist das Erstellen und Freigeben dieser Diagramme heute einfacher und effektiver denn je.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Workflow-Diagramme achten?

Software für Workflow-Diagramme kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, von grundlegend bis sehr fortgeschritten. Trotzdem gibt es einige gemeinsame Features, die Sie von Ihrem Tool erwarten sollten.

Anpassung und Flexibilität : Suchen Sie nach einer Software, mit der Sie Diagrammvorlagen, Formen und Symbole vollständig benutzerdefinieren können, um die Genauigkeit und Skalierbarkeit zu verbessern

: Suchen Sie nach einer Software, mit der Sie Diagrammvorlagen, Formen und Symbole vollständig benutzerdefinieren können, um die Genauigkeit und Skalierbarkeit zu verbessern Features für die Zusammenarbeit : Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig Beiträge zu leisten, insbesondere für Teams, die geografisch übergreifend arbeiten

: Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig Beiträge zu leisten, insbesondere für Teams, die geografisch übergreifend arbeiten Vorlagen: Sie sollten in der Lage sein, auf Vorlagen zuzugreifen - einschließlich Flussdiagrammvorlagen undmindmap-Vorlagen-, um die Lernkurve zu verkürzen und die von Ihnen gewählte Software sofort einsetzen zu können

Sie sollten in der Lage sein, auf Vorlagen zuzugreifen - einschließlich Flussdiagrammvorlagen undmindmap-Vorlagen-, um die Lernkurve zu verkürzen und die von Ihnen gewählte Software sofort einsetzen zu können Integrationen : Suchen Sie nach Software, die sich mit gängigen Plattformen wie CRM-Systemen, Projektmanagement-Tools und Cloud-Speicherdiensten integrieren lässt

: Suchen Sie nach Software, die sich mit gängigen Plattformen wie CRM-Systemen, Projektmanagement-Tools und Cloud-Speicherdiensten integrieren lässt Versionskontrolle : Dieses Feature verfolgt Änderungen an Workflow-Diagrammen im Laufe der Zeit und sorgt für eine klare Nachverfolgung von Änderungen

: Dieses Feature verfolgt Änderungen an Workflow-Diagrammen im Laufe der Zeit und sorgt für eine klare Nachverfolgung von Änderungen Automatisierung : Einige Tools für Workflow-Diagramme unterstützen die Automatisierung von Aufgaben auf der Grundlage bestimmter Auslöser oder Bedingungen, was die manuelle Arbeit reduziert

: Einige Tools für Workflow-Diagramme unterstützen die Automatisierung von Aufgaben auf der Grundlage bestimmter Auslöser oder Bedingungen, was die manuelle Arbeit reduziert Datenvisualisierung : Stellen Sie sicher, dass die Software die Datenvisualisierung unterstützt, indem sie komplexe Datensätze in leicht verständliche Grafiken umwandelt

: Stellen Sie sicher, dass die Software die Datenvisualisierung unterstützt, indem sie komplexe Datensätze in leicht verständliche Grafiken umwandelt Benutzerfreundliche Oberfläche : Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche ist für die Benutzerfreundlichkeit von entscheidender Bedeutung und stellt sicher, dass auch technisch nicht versierte Benutzer Workflow-Diagramme erstellen und bearbeiten können

: Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche ist für die Benutzerfreundlichkeit von entscheidender Bedeutung und stellt sicher, dass auch technisch nicht versierte Benutzer Workflow-Diagramme erstellen und bearbeiten können Sicherheits-Features : Achten Sie auf Software, die Verschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Industriestandards (z. B. GDPR, HIPAA) zum Schutz sensibler Daten bietet

: Achten Sie auf Software, die Verschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Industriestandards (z. B. GDPR, HIPAA) zum Schutz sensibler Daten bietet Export- und Freigabeoptionen: Wählen Sie eine Software, die den einfachen Export von Workflows in verschiedenen Formaten (z. B. PDF, PNG, SVG) zum Freigeben und für Präsentationen ermöglicht

Mit diesen Features im Hinterkopf wollen wir uns nun die 13 besten Workflow-Diagramme ansehen.

Die 13 besten Workflow-Diagramme

Die Erstellung eines effektiven Workflows beginnt mit der Analyse der bestehenden Prozesse. Diese Analyse hilft bei der Identifizierung potenzieller Engpässe und Ineffizienzen und stellt sicher, dass verbesserungsbedürftige Bereiche als Einzelziele festgelegt werden. Es gibt Software für jeden Stil - Sie müssen nur die richtige finden.

Ich werde nun alle Workflow-Plattformen vorstellen, die das Wesentliche für die Erstellung und Implementierung intelligenterer Workflows bieten.

1. ClickUp (am besten für visuelles Projektmanagement)

Erstellen Sie ein Workflow-Diagramm mit ClickUp Whiteboards und Vorlagen

Vieles visuelle Tools für das Projektmanagement können Ihnen bei der Erstellung von Workflow-Diagrammen helfen, aber nicht alle passen sich an die verschiedenen Arten von Teams an. Während sich einige Tools hauptsächlich an Projektmanager richten und andere für Ingenieure gedacht sind, finde ich es toll, wie ClickUp wurde mit der Flexibilität entwickelt, Diagramme zu erstellen, die zu jedem Workflow passen.

Zum Beispiel kann mein HR-Team ganz einfach ein Organigramm erstellen, während das Marketing-Team damit seine nächste große Kampagne planen kann. Vertriebsteams können eine Karte ihres Verkaufstrichters erstellen, und Entwickler können die Customer Journey veranschaulichen. Es ist schön, dass jedes Team die Diagramme an seine Bedürfnisse anpassen kann.

Erstellen Sie mit ClickUp Mindmaps gemeinsam Mindmap-Flussdiagramme

Mit ClickUp Whiteboards kann ich ganz einfach Formen zeichnen, Notizen hinzufügen, Multimedia-Elemente in meine Leinwand einfügen, Prozessschritte miteinander verknüpfen und Diagramme oder Grafiken erstellen. Ich liebe das Ziehen und Ablegen von Elementen, um den Flow nach Bedarf neu anzuordnen. Die Verbindung meiner Diagrammelemente mit meinen Aufgaben ist ebenfalls einfach, so dass ich nahtlos von der Planung zur Aktion übergehen kann.

Ich kann nicht mehr zustimmen Jayson Ermac von KI Bees wenn er sagt, Jayson Ermac von KI Bees

ClickUp verfügt über tools zur Visualisierung von Prozessen, Zielen, etc. Es ist der Gipfel der kollaborativen Arbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die Hinzufügung der Whiteboard-Ansicht.

Zusätzlich zu den Whiteboards, ClickUp Mindmaps eignen sich hervorragend zum Organisieren von Ideen und Workflows. Ich verwende sie oft, um Flussdiagramme zu erstellen, die anstehende Projekte visualisieren oder die Beziehungen zwischen Schlüsselkonzepten in Brainstorming-Sitzungen mit meinem Team hervorheben.

Es gibt Tausende von vorgefertigten Vorlagen, so dass Sie immer das richtige Diagramm für jeden Bedarf finden können. Von vorlagen für Brainstorming zu fishbone-Diagramme sind die Möglichkeiten endlos. Sie und Ihr Team können jedes Diagramm für bestimmte Projekte optimieren und anpassen.

Mit den Whiteboards und Mindmaps von ClickUp stehen Ihnen alle Tools zur Verfügung, um Ihre nächste große Idee zu kartografieren, ob mit Affinitätsdiagrammen, Venn-Diagrammen oder Gantt-Diagrammen.

Auch gelesen: 10 kostenlose interaktive Whiteboard-Vorlagen für Zoom & ClickUp ClickUp bringt die Workflow-Planung einen Schritt weiter mit über 100 Vorlagen für workflow-Automatisierungen und die Möglichkeit, eigene Automatisierungssequenzen zu erstellen. Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben, wie z. B. die Zuweisung von Aufgaben, die Aktualisierung von Status oder die automatische Auslösung von Benachrichtigungen.

Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungs-Workflows in ClickUp oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen und lassen Sie Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren

ClickUp beste Features

Zugriff auf eine Vielzahl von Vorlagen undbeispiele für Diagramme um Ihre Workflow-Planung in Gang zu bringen

Erstellen und verwalten Sie ClickUp Aufgaben und Unteraufgaben direkt von Ihren Whiteboards aus

Fügen Sie Links, Bilder, Dokumente und vieles mehr zu Ihren Workflow-Diagrammen hinzu, um den Kontext zu verbessern

Integrieren und automatisieren Sie beliebte Produktivitätstools wie Slack, Zoom, GitHub und andere

ClickUp Limitierungen

Es braucht Zeit, um alle Features von ClickUp zu erlernen und sich daran zu gewöhnen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Lucidchart (am besten für fortgeschrittene Workflow-Karten)

über Lucidchart Lucidchart ist ein weiteres Tool, das ich für die Erstellung von Workflow-Diagrammen empfehlen würde, vor allem, wenn Sie auf der Suche nach Vielseitigkeit sind. Es bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Features, mit denen ich Formen benutzerdefinieren und sogar Daten importieren kann, um einzigartige Workflows zu erstellen.

Ich finde es toll, wie die automatische Formatierung jedes Element anpasst und das Diagramm ohne zusätzliche Arbeit sauber und professionell hält. Lucidchart macht es mir auch leicht, Diagramme für Teamkollegen freizugeben und Kommentare direkt zu bestimmten Formen zu hinterlassen, so dass alle auf der gleichen Seite bezüglich der einzelnen Workflow-Elemente stehen.

Lucidchart beste Features

Automatisches Ausrichten von Elementen, um Workflow-Diagrammen ein ausgefeiltes, professionelles Aussehen zu verleihen

Verwenden Sie Lucidchart überall dort, wo Sie arbeiten - es ist auf Mac-, Linux- und Windows-Plattformen verfügbar

Integration mit weit verbreiteten Plattformen, wie Office und Google Workspace

Lucidchart Grenzen

Das kostenlose Konto bietet einen begrenzten Zugang

Das Feature zum Verknüpfen von Daten ist wertvoll, kann aber schwierig zu bedienen sein

Lucidchart Preise

Free

Einzelperson: $7,95/Monat

$7,95/Monat Team: $9.00/Monat pro Benutzer

$9.00/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

3. Miro (Am besten geeignet für All-in-One Workspaces für Teams)

über Miro Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Tool zur Erstellung von Workflow-Diagrammen sind, ist Miro definitiv eine gute Wahl. Es bietet Ihnen ein leistungsstarkes Designsystem, viele Vorlagen und alle Features, die Sie brauchen, um Ihre Ideen schnell zu Papier zu bringen.

Ich habe damit Karten für die Produktion von Inhalten und Diagramme für neue Mitarbeiter in Minutenschnelle erstellt und so Zeit gespart. Ich liebe auch das Whiteboard-System - es ist einfach, wenn mehrere Personen gleichzeitig Änderungen vornehmen, und die Cursor-Anzeigen sorgen dafür, dass alle synchronisiert sind.

Außerdem kann ich mit der App von Miro von überall aus auf meine Arbeit zugreifen, was es für Teams, die unterwegs sind, sehr flexibel macht.

Miro beste Features

Visualisieren Sie ganze Projekte, Dokumente, Bilder oder Dateien auf einer unendlichen Leinwand

Zugriff auf über 300 Vorlagen für den schnellen Einstieg in Projekte wie Sprint-Planung, Workflow-Diagramme oder die Erstellung von Flussdiagrammen

Teams können Workflow-Diagramme freigeben und in Echtzeit zusammenarbeiten

Integration mit Aufgabenmanagement-Software, um Workflows in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln

Sichere Diagramme mit Sicherheit auf Unternehmensniveau, damit sich Teams auf Innovationen konzentrieren können

Ziehen und Ablegen von Tools, Dokumenten und Bildern auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Miro-Einschränkungen

Das Importieren und Exportieren von Inhalten kann eine Herausforderung sein

Bei großen Konten kann es schwierig werden, sich zurechtzufinden

Miro-Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (6,800+ Bewertungen)

4.8/5 (6,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

Auch gelesen: 10 beste Mind Mapping Software, die Sie unbedingt ausprobieren müssen

4. FigJam (Bestes kollaboratives Online-Whiteboard für Teams)

über FigJam FigJam, entwickelt von Figma, ist ein kollaboratives Online-Whiteboard, das die Teamarbeit unterstützt. Die Plattform enthält praktische Features wie Haftnotizen, Stempel und Cursor-Chat, die es den Mitgliedern meines Teams leicht machen, sich mit allen Arten von Projekten zu beschäftigen - vom Brainstorming für eine Produkteinführung bis hin zur Erstellung detaillierter Workflow-Diagramme für Budgetgenehmigungen.

Darüber hinaus bietet FigJam eine kostenlose Stufe an, die besonders für kleine Teams oder Unternehmen mit begrenztem Budget nützlich ist.

FigJam beste Features

Abbildung komplexer Ideen in einer klaren hierarchischen Struktur mit dem Gliederungsmodus

Erstellen Sie Mockups und visualisieren Sie Designs schnell mit speziellen Wireframe-Features

Verbessern Sie Klarheit und Kreativität durch Strukturierung von Mindmaps und Workflow-Diagrammen mit Add-On Designelementen

Gemeinsame Erstellung und Bearbeitung von Diagrammen in Echtzeit mit Support für die Zusammenarbeit

FigJam Limitierungen

Fehlender Offline-Zugriff

FigJam Preise

Starter : Free

: Free Professionell: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Organisation: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

FigJam Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

5. Microsoft Visio (Am besten für Microsoft 365 und Windows-Benutzer)

über Microsoft Visio Visio könnte das perfekte Tool für Workflow-Diagramme sein, wenn Ihr Team bereits Windows und Microsoft 365\ verwendet. Das Freigeben von Dokumenten über Microsoft-Programme hinweg, insbesondere mit OneDrive für Cloud-Speicher, macht den gesamten Prozess reibungsloser - von der Erstellung des Workflows bis zur Implementierung.

Ein weiterer Aspekt, den ich schätze, sind die Features zur Barrierefreiheit. Die kontrastreichen Optionen und die Text-to-Speech-Funktion von Visio erleichtern Teammitgliedern mit Sehbehinderungen die Arbeit erheblich. Ich habe aus erster Hand erfahren, wie diese Tools dazu beitragen, eine integrativere Arbeitsumgebung zu schaffen, und ich würde sagen, das ist ein guter Grund, Visio in Betracht zu ziehen.

Microsoft Visio beste Features

Umwandlung von Excel-Daten in Workflow-Diagramme

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Netzwerkdiagramme, um die Nachverfolgung von Workflows zu beschleunigen

Arbeiten Sie in Visio während Videoanrufen und binden Sie Nicht-Windows-Benutzer über die Visio Web App ein

Microsoft Visio Limits

Das Formatieren ist eine Herausforderung, wenn Sie große Visio-Dateien haben, und es ist schwierig, alle Informationen zusammen anzuzeigen

Die Kosten sind im Vergleich zu anderen Tools höher

Hat weniger Integrationen als anderediagrammsoftware Microsoft Visio Preise

In den kommerziellen Plänen von Microsoft 365 enthalten

Visio Plan 1: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Visio Plan 2: $15/Monat pro Benutzer

Microsoft Visio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

4.2/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,200+ Bewertungen)

6. Gliffy (Am besten für Teams in der Atlassian-Umgebung)

über Gliffy Gliffy von Atlassian ist ein webbasiertes Tool, das verschiedene Anwendungsbereiche abdeckt, darunter Diagrammerstellung, Workflow-Diagramming und Wireframing. Das Setup per Drag-and-Drop und die gebrauchsfertigen Formen, Vorlagen und Themen machen das Design zu einem Vergnügen.

Ich kann sogar ältere Diagramme importieren, Bearbeitungen vornehmen oder meine neuesten Erstellungen ohne Probleme exportieren.

Gliffy beste Features

Teilen Sie Ihre Arbeit ganz einfach über URLs oder durch Einbetten von Workflow-Diagrammen direkt auf Websites

Reibungslose Integration mit Tools wie Jira und Confluence von Atlassian für ein nahtloses Erlebnis

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Teammitgliedern über das neue Confluence Cloud Add-On

Nachverfolgung von Änderungen mit Revisionshistorie und jederzeitiger Rückgriff auf frühere Versionen

Gliffy Beschränkungen

Limitierte Objektanpassung für komplexe Diagramme

Es ist keine kostenlose Version verfügbar

Preise für Gliffy

Professionell:

1 bis 9 Benutzer : $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung 10 bis 50 Benutzer : $6/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung

: $6/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Gliffy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (220+ Bewertungen)

4.4/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

7. SmartDraw (Am besten für intuitive Diagrammerstellung)

über SmartDraw SmartDraw bietet über 70 Diagramme, von Datenflussdiagrammen bis hin zu detaillierten Schaltplänen. Diese Flussdiagramm-Software wurde mit intuitiven benutzerdefinierten und kollaborativen Features entwickelt, die es einfach machen, Entwürfe genau richtig zu machen.

Ein hervorstechendes Feature ist die CAD-Zeichenfunktion (Computer-Aided Design). Sie ist perfekt für diejenigen, die Architekturzeichnungen oder detaillierte Pläne benötigen, und das ist etwas, das ich bei vielen anderen Tools für Workflow-Diagramme nicht gesehen habe.

Wenn Sie ein Team sind, das dieses Maß an Präzision benötigt, könnte SmartDraw genau das sein, was Sie brauchen.

SmartDraw beste Features

Zugriff auf erweiterte Designoptionen im Vergleich zu anderen Flussdiagramm-Softwarelösungen

Schalten Sie über 4500 integrierte Vorlagen und mehr als 29000 integrierte Symbole frei

Erstellen Sie mit integrierten Erweiterungen Klassendiagramme und Sitemaps direkt aus Ihren Daten

SmartDraw Einschränkungen

Beinhaltet viele erweiterte Features, die nicht benötigt werden, wenn Sie nur eineflussdiagramm-Software Einige erweiterte Features könnten für nicht-technische Benutzer eine Herausforderung darstellen



SmartDraw Preise

Einzelperson: $9,95/Monat

$9,95/Monat Team: 8,25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens drei Benutzer)

8,25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens drei Benutzer) Site: Benutzerdefinierte Preise

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (270+ Bewertungen)

: 4.6/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110 Bewertungen)

8. Draw.io (Am besten für Browser-basierte Diagramme für Endbenutzer)

über Draw.io Wenn Sie jemals gedacht haben: "Kostenlose Sachen sind genau mein Ding", dann könnte Draw.io für Sie interessant sein. Dieses Open-Source-Tool macht es einfach, Workflow-Diagramme zu erstellen, ohne einen Cent auszugeben. Ich finde es toll, dass man eine Desktop Version herunterladen kann, wenn man mehr Kontrolle über seine Dateien haben möchte und lieber alles offline macht. Es gibt mir die Gewissheit, dass meine Arbeit sicher bleibt.

Wenn es an der Zeit ist, mit dem Team zusammenzuarbeiten, werden Sie feststellen, dass die Online Version unglaublich reibungslos funktioniert. Sie können Diagramme über Google Drive freigeben, was einfach ist, wenn Sie die Google-Plattform bereits nutzen. Ich schätze es sehr, dass der Einstieg in Draw.io so einfach ist.

Draw.io beste Features

Wählen Sie aus drei Diagrammoberflächen und vielen Drag-and-Drop-Elementen

Entwickelt für einen breiten Bereich von Diagrammen, von Organigrammen bis zu Netzwerkdiagrammen

Freigeben von Diagramm-Spaces, Anzeigen von Team-Cursors und gemeinsames Arbeiten

Vollständige Datenkontrolle und benutzerdefinierte Einstellungen für die Datenverwaltung mit der Desktop Version

Draw.io-Einschränkungen

Einige Benutzer finden es schwierig, Elemente auf die Leinwand- oder Druckgröße zu skalieren

Die Oberfläche kann im Vergleich zu neueren Diagrammplattformen etwas veraltet aussehen

Draw.io Preise

Free

Draw.io Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (410+ Bewertungen)

: 4.4/5 (410+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (750+ Bewertungen)

9. Whimsical (Bester interaktiver Workspace für Design Teams)

über Launisch Whimsical ist ideal für Freiberufler, Design-Teams, Software-Entwickler und Produktmanager, die Flussdiagramme und Workflow-Diagramme erstellen und diese dann für andere freigeben möchten. Es verfügt außerdem über viele konfigurierbare Elemente wie Texteingabefelder, Schaltflächen, Kontrollkästchen, Beschreibungen, Bewertungssterne und vorgefertigte klickbare Einladungen wie "Meine Arbeit ansehen" und "Kontakt" Diese helfen mir, interaktive Elemente hinzuzufügen.

Whimsical bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie nicht allzu viele Editoren in Ihrem Workspace benötigen. Sie können trotzdem kostenlos Gäste einladen und ihnen erlauben, die von Ihnen freigegebenen Dateien anzusehen, zu kommentieren und sogar zu bearbeiten.

Whimsical beste Features

Integration mit beliebten Apps wie Notion, Figma und Slack

Wählen Sie aus einer umfangreichen Galerie von Vorlagen und Blöcken, darunter Projekt-Hubs, Grundrisse, Checklisten für die Produkteinführung und Vorlagen für Landing Pages

Whimsical Einschränkungen

Whimsical ist in seinen Offline-Fähigkeiten limitiert. Dies kann ein erheblicher Nachteil sein, wenn Sie häufig ohne Internetzugang sind

Whimsical Preise

Starter (kostenlos)

Pro: $10/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung Organisation: $20/Monat pro Editor, jährliche Abrechnung

Whimsical Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50 Bewertungen)

10. EdrawMax (Beste Alternative für Microsoft Visio)

über EdrawMax EdrawMax wurde als direkter Konkurrent zu Microsoft Visio entwickelt. Wenn Sie also mit Visio vertraut sind, wird Ihnen der Einstieg in EdrawMax nicht schwer fallen. Dieses Tool für Workflow-Diagramme bietet eine große Bibliothek mit Vorlagen und Diagrammelementen für den Schnellstart, mit denen sich benutzerdefinierte Layouts leicht erstellen lassen.

Mit über 200 Vorlagen unterstützt das Tool auch Nischendiagrammtypen wie elektrische Systeme und P&ID-Zeichnungen. Ich schätze auch, dass es mehrere Exportoptionen bietet, so dass ich meine Workflow-Diagramme in Formaten wie JPG, PDF, Word und Excel speichern und freigeben kann.

EdrawMax beste Features

Verwendung von 200 Vorlagen für Netzwerkdiagramme, Organigramme, Workflow-Diagramme, Mindmaps und mehr

Exportieren Sie Diagramme in verschiedenen Formaten wie JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio, und mehr

Sorgen Sie für Sicherheit mit SSL-Verschlüsselung für alle Ihre Dateien und Übertragungen

Genießen Sie Kompatibilität mit Mac, Windows und Linux

EdrawMax Beschränkungen

Die Skalierung von Elementen und Bildern, damit sie in Ihr Diagramm passen, kann schwierig sein

Keine Option zur Aktualisierung der Textgröße oder der Bildskalierung im gesamten Diagramm

Der Kundendienst antwortet mitunter nur langsam, und manche Benutzer müssen mehrmals nachhaken

EdrawMax Preise

Einzelperson

Abonnement Plan: $45.99 pro Jahr

$45.99 pro Jahr Lebenslanger Plan: $99.99 (einmalige Zahlung)

$99.99 (einmalige Zahlung) Lebenslanges Bundle Plan: $125.99 (einmalige Zahlung)

Teams & Business: Beginnt bei 238 $ für zwei Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Bildung: Beginnt bei $62 (für einzelne Benutzer)

EdrawMax Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200 Bewertungen)

11. Creately (Am besten für visuelle Zusammenarbeit und Diagramme)

über Kreativ Die multifunktionale Funktion von Creately kombiniert technische Diagramme, Projektmanagement und Datenbankerstellung in einer Plattform. Ich habe es als besonders hilfreich für Teams empfunden, die mehrere Workflow-Diagramme erstellen müssen, während sie Aufgaben innerhalb eines einzelnen Projekts verwalten. Es sorgt für Ordnung und erleichtert das Jonglieren mit verschiedenen Aspekten des Workflows.

Ich finde es toll, dass man zwischen Mindmaps, Gantt-Karten und ER-Diagrammen wechseln kann. Das hilft, alles im Blick zu behalten, und ich muss nicht ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln.

Eines der besten Features von Creately ist die Möglichkeit, Rich Text in Ihre Diagramme einzubinden. Das macht es für Teams einfach, zusätzliche Details und Kontext hinzuzufügen und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite über die Bedeutung des Diagramms sind.

Creately beste Features

Erstellen Sie Workflow-Diagramme, die sowohl für kleine als auch für große Projekte geeignet sind, und sorgen Sie für Klarheit und Detailtreue bei der Visualisierung

Wählen Sie aus über 8.000 Vorlagen und 200.000 Beispielen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenbanken innerhalb der Plattform, um die Organisation und Verwaltung von Informationen zu verbessern

Aktualisierungen in Echtzeit, die für alle Beteiligten sofort sichtbar sind, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Nachverfolgung von Projektfortschritten, Zeitleisten und Abhängigkeiten mit integrierten Tools, um den Überblick zu behalten

Grenzen von Creately

Es kann eine Herausforderung sein, alle Funktionen des Tools zu entdecken

Die Suchfunktion könnte für eine bessere Benutzererfahrung verbessert werden

Creately Preise

Personal: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Team: 8 $/Monat pro Benutzer

8 $/Monat pro Benutzer Geschäft: $149/Monat

$149/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1290+ Bewertungen)

4.4/5 (1290+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (160+ Bewertungen)

12. Cacoo (Am besten für Workflow-Diagramm-Karten)

über Cacoo Cacoo ist eine Cloud-basierte Plattform, die sich ideal für Geschäfte eignet, die einen reibungslosen, mühelosen Workflow-Diagramm-Prozess wünschen. Sie bietet alles, was Sie sich von einem Tool für Workflow-Diagramme wünschen, plus zusätzliche Features wie In-App-Videoanrufe für die Zusammenarbeit und intelligente Team-Management-Optionen.

Was Cacoo von anderen tools abhebt, ist seine Benutzerfreundlichkeit. Dank der vielen verfügbaren Tutorials wurden mein Team und ich schnell zu Experten.

Für größere Unternehmen kann dieser Organisationsgrad einen großen Unterschied ausmachen. Es stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen und Ihre Diagramme zugänglich bleiben.

Cacoo beste Features

Importieren Sie Daten und erstellen Sie automatisch Workflow-Diagramme mit dynamischen Diagrammen

Nahtlose Zusammenarbeit mit Teammitgliedern durch In-App-Videoanrufe

Organisieren Sie die Workflow-Diagramme Ihres Teams mit intelligenten Organisationseinstellungen, mit denen Sie Teamgruppen erstellen und Einstellungen für das Freigeben bearbeiten können

Cacoo Beschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve, um alle Features vollständig zu verstehen

Cacoo Preise

Free

Pro: $6/Monat

$6/Monat Team: 6 $/Monat pro Benutzer

Cacoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (210+ Bewertungen)

4.5/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

13. FlowMapp (Am besten für die Planung von Websites)

über FlowMapp FlowMapp ist ein UX-Planungstool, das Kreativen und Designern hilft, Projektpläne zu visualisieren. Es ist besonders nützlich für die Erstellung von Workflows, User Journeys und Karten, die komplexe Informationen in etwas leicht Verdauliches verwandeln.

FlowMapp konzentriert sich auf die visuelle Struktur und ermöglicht es den Benutzern, die Website-Architektur zu kartieren und mit den Zielen des Geschäfts in Einklang zu bringen. Dank seiner intuitiven Oberfläche ist es auch für nicht-technische Benutzer zugänglich, was die Zusammenarbeit zwischen Teams erleichtert.

FlowMapp beste Features

Bereitstellung einer intuitiven Oberfläche, die auch für nicht-technische Benutzer einfach zu bedienen ist

Support für Workflow-Diagramme, die einfach zu erstellen und freizugeben sind

Ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit und Feedback für die Planung von Projekten

Ermöglicht die Zuordnung von Inhalten, um die Inhaltsstrategie mit der Benutzererfahrung zu verknüpfen

FlowMapp Einschränkungen

Einige Benutzer könnten die Pläne als etwas teuer empfinden, wenn sie nur eine begrenzte Anzahl von Features nutzen

FlowMapp Preise

Free: $0

$0 Pro: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Team: $54/Monat für bis zu fünf Mitglieder eines Teams

$54/Monat für bis zu fünf Mitglieder eines Teams Agentur: $180/Monat für unbegrenzte Benutzer

FlowMapp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

Zeichnen Sie die besten Workflow-Diagramme mit ClickUp

Diese Liste kratzt nur an der Oberfläche dessen, was für die Erstellung von Workflow-Diagrammen zur Verfügung steht. Ich habe mir diese Tools angeschaut, und jedes hat etwas Einzigartiges zu bieten, je nach Ihren Bedürfnissen.

Eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, ob eine Plattform zu Ihrem Stil passt, ist, sie auszuprobieren. ClickUp zum Beispiel ist ein Kraftpaket für die Entwicklung von Workflow- und Netzwerkdiagrammen, die Verwaltung von Projekten und die Nachverfolgung von Aufgaben in Teams. Mit den Whiteboard- und Mindmaps-Features von ClickUp kann die Plattform zu Ihrem Hub für Workflow-Diagramme werden! Testen Sie ClickUp heute kostenlos und bringen Sie Klarheit und Effizienz in Ihren Workflow-Planungsprozess!