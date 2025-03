Verwendung von WhatsApp for Business CRM zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen

Was wäre, wenn Sie Ihre Kunden genau dort treffen könnten, wo sie sind - auf WhatsApp?

Mit fast 3 Milliarden Benutzern weltweit ist WhatsApp der Ort, an dem jeden Tag echte Unterhaltung stattfindet. Es ist schnell, vertraut und vertrauenswürdig und damit das perfekte Tool, um die Interaktion mit Kunden zu optimieren.

Ob sofortige Antworten, personalisierter Support oder schnelles Freigeben von Dateien - WhatsApp hat die Art und Weise verändert, wie Geschäfte mit ihrem Publikum in Verbindung treten.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie WhatsApp Business Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, den Druck verringern und Ihre Kunden zufriedener denn je machen kann.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

WhatsApp Business bietet effektive CRM Features

Ermöglicht Echtzeit-Kommunikation, Multimedia und das Freigeben von Produktkatalogen

Die Einstellung von WhatsApp for Business CRM ist einfach

Die Integration mit CRM-Tools rationalisiert Workflows und ermöglicht die Nachverfolgung von Kundendaten

Wichtige Tipps für die Verwendung von WhatsApp Business als CRM

WhatsApp Business verfügt nicht über fortschrittliche Analysefunktionen, was die Nutzung für größere Geschäfte mit komplexen CRM-Anforderungen limitiert

Für erweiterte CRM-Features bietet ClickUp anpassbare Vorlagen, Dashboards und Automatisierung

Was ist WhatsApp Business CRM?

WhatsApp Business CRM ist die perfekte Mischung aus Kommunikation und Kundenmanagement. Es wurde in erster Linie für kleine bis mittlere Geschäfte entwickelt, fungiert aber auch als CRM, indem es dabei hilft, Kundendaten, Interaktionen und Anfragen zu verwalten.

Schlüssel-Features

👤 Geschäftsprofil: Teilen Sie wichtige Details wie Kontaktinformationen, einen Website-Link und eine kurze Beschreibung Ihres Geschäfts

💬 Schnelle Antworten: Sparen Sie Zeit mit vorformulierten Antworten auf häufig gestellte Fragen und damit Zeit und Aufwand für beide Seiten

📌 Automatisierte Nachrichten: Richten Sie Begrüßungs- oder Abwesenheitsnachrichten ein, um Ihre Kunden zu binden, auch wenn Sie offline sind

🔶 Beschreibungen: Organisieren Sie Chats ganz einfach in Kategorien für Kundenstatus, -typen, -anfragen oder -prioritäten

Vorteile der Verwendung von WhatsApp Business als CRM

Sehen wir uns an, wie WhatsApp Business Ihr Kundenbeziehungsmanagement verändern kann:

🌟 Verbesserte Kundenkommunikation

WhatsApp ist eine der am meisten genutzten chat-Plattformen ist es nicht verwunderlich, dass die Kunden sie für die Kommunikation im Geschäft bevorzugen.

Die Möglichkeit, Nachrichten schnell zu senden und zu empfangen, ermöglicht eine Kommunikation in Echtzeit, was für einen guten Kundenservice unerlässlich ist. Durch die sofortige Beantwortung von Anfragen oder Problemen entsteht ein Gefühl der Nähe, das zu engeren Beziehungen zu den Kunden führt.

🌟 Nahtlose Integration von Workflows

Anstatt mehrere Plattformen zu verwalten oder sich auf endlose Tabellenkalkulationen zu verlassen, lässt sich WhatsApp Business nahtlos in Ihren bestehenden Workflow integrieren. Es funktioniert mühelos neben anderen CRM-Systeme und Projektmanagement tools, die alle Ihre Kundendaten und Ihre Kommunikation an einem Ort zentralisieren.

Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über alles - von Verkaufsgesprächen bis hin zum Kundenservice - ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen.

🌟 Erhöhte Kundenbindung

Der Unterhaltungscharakter von WhatsApp macht es ideal für eine ansprechendere Interaktion im Business. Sie können multimediale Inhalte wie Bilder, Sprachnotizen und Videos versenden, wodurch die Kommunikation persönlicher und interaktiver wird.

Außerdem können Sie über WhatsApp Aktualisierungen, Aktionen und Benachrichtigungen versenden, was WhatsApp zu einem Schlüsselkanal macht, um die Kunden zu binden und zu informieren.

Wie kann man WhatsApp Business als CRM nutzen?

Sind Sie bereit, Ihr WhatsApp Business Konto in ein vollwertiges CRM tool zu verwandeln? Hier erfahren Sie, wie Sie es zu erledigen haben.

WhatsApp für Business einrichten

Die Einrichtung eines WhatsApp Business-Kontos ist ganz einfach. Hier erfahren Sie, wie Sie loslegen:

1. Installieren Sie die WhatsApp Business App: Laden Sie sie bei Google Play oder im Apple App Store herunter.

2. Überprüfen Sie Ihre Business-Nummer: Geben Sie Ihre Business-Telefonnummer ein, wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie den 6-stelligen Code ein, der von WhatsApp gesendet wird. Um Kontakte zu Ihrem WhatsApp Business Konto hinzuzufügen, aktivieren Sie den Zugriff der App auf Ihre Gerätekontakte.

3. Geben Sie Ihre Geschäftsinformationen ein: Gehen Sie zu Einstellungen > Business tools > Profil, um Ihren Geschäftsnamen, Ihre Kategorie, Ihr Profilbild, Ihre Adresse und Ihre Beschreibung einzugeben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Beschreibung ansprechend ist, um Kunden anzuziehen.

Aktualisieren Sie Ihr WhatsApp Business-Profil

4. Entdecken Sie Business tools: Greifen Sie auf Einstellungen > Business tools zu, um auf Features wie Beschreibungen, Produktkataloge, Kurzlinks und automatisierte Nachrichten zuzugreifen. Diese Tools helfen dabei, die Interaktion mit Kunden direkt in der App zu optimieren.

Verbessern Sie die Kommunikation mit Features wie Beschreibungen und automatisierten Nachrichten

WhatsApp Business kann als einfaches CRM fungieren, indem es Ihnen ermöglicht, Kundeninteraktionen direkt in der App zu organisieren und zu verwalten. Um sein volles Potenzial auszuschöpfen, sollten Sie jedoch eine Integration mit speziellen CRM-Tools von Drittanbietern in Betracht ziehen.

Hier erfahren Sie, wie Sie loslegen können:

1. Richten Sie die WhatsApp Business API ein: Dies ermöglicht es Geschäften, WhatsApp mit CRM-Systemen von Drittanbietern zu verbinden. Um loszulegen, beantragen Sie den API-Zugang über einen Business Solution Provider (BSP) wie Twilio, 360dialog oder die von Meta zugelassenen Partner.

2. Wählen Sie ein CRM: Wählen Sie ein CRM, das die WhatsApp-Integration entweder von Haus aus oder über Integrationstools von Drittanbietern anbietet. Einige beliebte CRM-Optionen sind ClickUp, HubSpot und Salesforce.

3. Verbinden Sie das CRM mit der WhatsApp API: Verwenden Sie Middleware von Drittanbietern wie Zapier, Make (früher Integromat) oder CRM-spezifische Plugins, um WhatsApp mit Ihrem CRM zu verbinden. Einige CRMs bieten auch direkte API-Integrationsoptionen, die den Prozess reibungsloser machen.

4. Passen Sie Ihre Integration an: Richten Sie Workflows ein, die WhatsApp-Unterhaltungen direkt in Ihrem CRM verwalten. Dazu gehören:

✅ Automatisches Protokollieren von Kundeninteraktionen

✅ Zuweisung von Leads an die entsprechenden Vertriebsmitarbeiter

✅ Verwendung von Chat-Vorlagen zur Aufrechterhaltung einer konsistenten Nachrichtenübermittlung

5. Automatisierung und Optimierung: Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen, Nachfassaktionen und Benachrichtigungen über WhatsApp. Nutzen Sie die durch die CRM-Integration generierten Analysen, um wichtige Metriken wie Reaktionszeit, Nachrichtenleistung und allgemeine Kundenbindung zu verfolgen.

Tipps und Best Practices für den effektiven Einsatz von WhatsApp Business als CRM

Hier erfahren Sie, wie Sie WhatsApp Business als CRM nutzen können, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen:

Nutzen Sie automatisierte Nachrichten und Vorlagen

Wenn Sie täglich zahlreiche Anfragen bearbeiten, ist Automatisierung notwendig. WhatsApp CRM ermöglicht Ihnen die Vereinfachung der Kommunikation mit Features wie Schnellantworten und automatisierten business Messaging .

Schauen wir uns das mal an:

💬 Einrichten einer Willkommensnachricht: Der erste Eindruck ist wichtig. Begrüßen Sie neue Kunden mit einer freundlichen Nachricht, die den Ton für eine herzliche Interaktion angibt. Sie können einen CTA einfügen, um zu sofortigem Handeln aufzufordern, z. B. zum Durchblättern eines Produktkatalogs oder zur Buchung eines Termins.

Beispiel: Hallo [Kundenname]! 👋 Herzlich willkommen bei [Name Ihres Business]. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind! Sehen Sie sich unseren Produktkatalog hier an: [Link], oder vereinbaren Sie noch heute einen Termin: [Link]. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie unterstützen können!

🤖 Verwenden Sie automatisierte Antworten für häufig gestellte Abfragen: Kunden stellen häufig wiederkehrende Fragen, wie "Wann kommt meine Reihenfolge an?" oder "Wie sind Ihre Öffnungszeiten?"

Sparen Sie Zeit, indem Sie Vorlagen für FAQ erstellen, die solche Fragen beantworten. Diese voreingestellten Antworten stellen sicher, dass Kunden sofort eine Antwort erhalten, ohne dass sie manuell eingreifen müssen.

Beispiel: Vielen Dank für Ihre Anfrage! Ihre Reihenfolge wird innerhalb von 3-5 Business Tagen geliefert. 🚚 Sie können sie hier nachverfolgen: [Nachverfolgung verknüpft]. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen!

⭕ Nutzen Sie Abwesenheitsnachrichten: Verwenden Sie Abwesenheitsnachrichten außerhalb der Arbeitszeiten, um Kunden darüber zu informieren, dass Sie später antworten werden. Sie können sogar Selbstbedienungsoptionen wie Links zu FAQs oder einen Chatbot für einfache Anfragen einfügen.

Beispiel: Hallo [Name], vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme! Wir sind derzeit geschlossen, aber vielleicht hilft Ihnen unser FAQ-Bereich weiter: [verknüpft]. Wir werden uns bis morgen früh um 9 Uhr bei Ihnen melden.

💡Pro-Tipp: Sie können Ihre Kunden auch auf laufende Angebote hinweisen, um sie zu beschäftigen, während sie warten!

Beispiel: Wir sind derzeit offline, aber wir werden um 9 Uhr wieder da sein. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit doch unseren Black Friday Sale an: [verknüpft]

Verwenden Sie Beschreibungen, um Kontakte zu organisieren

Mit den Beschreibungen in WhatsApp Business können Sie Chats farblich kennzeichnen und so große Mengen an Anfragen oder Kampagnen leichter verwalten.

Vereinfachen Sie die Chat-Verwaltung mit Beschreibungen in WhatsApp Business

Hier erfahren Sie, wie Sie sie effektiv nutzen können:

Kategorisierung von Kontakten: Weisen Sie eindeutige, spezifische Beschreibungen wie New Lead, Follow-Up, Pending Payment oder VIP Client zu, um Ihre Kontakte auf der Grundlage ihrer Interaktion oder ihres Status zu segmentieren

Weisen Sie eindeutige, spezifische Beschreibungen wie New Lead, Follow-Up, Pending Payment oder VIP Client zu, um Ihre Kontakte auf der Grundlage ihrer Interaktion oder ihres Status zu segmentieren Aufgaben priorisieren: Filtern Sie Chats nach Beschreibungen, um dringende Aufgaben oder Nachfassaktionen schnell zu erkennen. Konzentrieren Sie sich z. B. auf Chats mit der Bezeichnung "Follow-Up", um Leads erneut anzusprechen, und auf Chats mit der Bezeichnung "Zahlung ausstehend", um Transaktionen abzuschließen

Filtern Sie Chats nach Beschreibungen, um dringende Aufgaben oder Nachfassaktionen schnell zu erkennen. Konzentrieren Sie sich z. B. auf Chats mit der Bezeichnung "Follow-Up", um Leads erneut anzusprechen, und auf Chats mit der Bezeichnung "Zahlung ausstehend", um Transaktionen abzuschließen Ergebnisse von Kampagnen nachverfolgen: Kunden nach Kampagnenengagement mit Beschreibungen wie "Kampagne A - Interessiert" oder "Kampagne B - Gekauft" gruppieren, um die Leistung der Marketingaufwendungen nachzuverfolgen

Profi-Tipp: Kombinieren Sie Beschreibungen mit Broadcast-Listen für personalisierte Nachrichten an bestimmte Kundengruppen, ohne neue Gruppen zu erstellen.

📌 Beispiel: Ein Online-Hautpflegeshop beschreibt Kunden als "Erstkäufer" oder "Vielkäufer" Wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, erhalten "Erstkäufer"-Kunden einen Rabatt-Code für ihren nächsten Einkauf, während "Vielkäufer"-Kunden frühzeitig Zugang zu Verkäufen und exklusiven Angeboten erhalten.

Ein CRM ist nur so gut wie seine Fähigkeit, Ihnen zu helfen, Ihre Kunden besser zu verstehen und zu bedienen. Nutzen Sie WhatsApp, um Kundendaten zu sammeln und zu organisieren und gleichzeitig die Nachverfolgung von Interaktionen zu gewährleisten.

So geht's:

Chat-Verlauf aufrechterhalten: Mit WhatsApp Business können Sie frühere Interaktionen mit Kunden speichern und überprüfen. Sie können häufige Fragen, Probleme oder Rückmeldungen nachverfolgen, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern

Mit WhatsApp Business können Sie frühere Interaktionen mit Kunden speichern und überprüfen. Sie können häufige Fragen, Probleme oder Rückmeldungen nachverfolgen, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern Nutzen Sie Statistiken : WhatsApp Business bietet grundlegende Analysefunktionen, mit denen Geschäfte die wichtigsten Metriken für Nachrichten nachverfolgen können, z. B. gesendete, zugestellte, empfangene und gelesene Nachrichten. Damit können Geschäfte die Effektivität ihrer Kommunikationsaufwände messen, das Engagement der Kunden verstehen und mögliche Probleme erkennen (z. B. Zustellungsfehler oder niedrige Leseraten)

: WhatsApp Business bietet grundlegende Analysefunktionen, mit denen Geschäfte die wichtigsten Metriken für Nachrichten nachverfolgen können, z. B. gesendete, zugestellte, empfangene und gelesene Nachrichten. Damit können Geschäfte die Effektivität ihrer Kommunikationsaufwände messen, das Engagement der Kunden verstehen und mögliche Probleme erkennen (z. B. Zustellungsfehler oder niedrige Leseraten) Synchronisierung von Daten mit einem CRM-Tool: Verwenden Sie Integrationen mit ClickUp, HubSpot oder Salesforce, um Kundenpräferenzen, Beschwerden und die Kaufhistorie zu verfolgen

Verwenden Sie das Feature "Mit Sternchen versehene Nachrichten" von WhatsApp, um wichtige Kundeninformationen wie Lieferdetails oder dringende Anfragen hervorzuheben. Exportieren Sie diese mit Sternchen versehenen Nachrichten in Ihr primäres CRM-System, um sie einfach nachschlagen zu können.

📌 Beispiel: Ein Reisebüro nutzt WhatsApp Business, um Buchungen zu bestätigen und Kundenpräferenzen nachzuverfolgen (z. B. Plätze am Gang oder vegetarische Mahlzeiten). Nach der Synchronisierung mit einem CRM-System können sie den Agenten Folgeaufgaben zuweisen und so sicherstellen, dass alle Sonderwünsche vor der Reise des Kunden erfüllt werden.

Limits von WhatsApp Business CRM

WhatsApp Business ist zwar ein nützliches Tool, aber es hat auch seine Grenzen.

Im Gegensatz zu einigen vollwertigen CRM-Systemen verfügt WhatsApp Business nicht über erweiterte Analyse- und Berichterstellungstools. Dies kann die Nachverfolgung detaillierter Metriken wie Kundenzufriedenheit, Kampagneneffektivität oder Antwortraten erschweren.

Herausforderungen bei der Skalierbarkeit

WhatsApp Business CRM wurde für kleine bis mittlere Geschäfte entwickelt und hat daher möglicherweise Schwierigkeiten, mit großen Kundenstämmen oder komplexen Workflows zu skalieren. Größere Unternehmen benötigen möglicherweise fortschrittlichere Systeme, um größere Teams und kompliziertere Abläufe zu bewältigen CRM-Prozesse .

Für Geschäfte, die robustere Features suchen, ist es daher ratsam, sich mit WhatsApp-Alternativen mit fortschrittlichen CRM-Funktionen könnten der Schlüssel sein, um die Nase vorn zu haben.

Warum ClickUp für CRM wählen?

Die Verwaltung mehrerer Tools für CRM kann überwältigend sein - unzusammenhängende Daten, verpasste Nachfassaktionen und Zeitverschwendung beim Wechsel zwischen Apps. Es ist schwer, den Überblick über die Kundenbedürfnisse zu behalten, wenn alles verstreut ist.

Das ist der Grund ClickUp kommt rein.

Es ist nicht nur für Projektmanagement; es ist eine leistungsstarke CRM-Software für das Projektmanagement die Aufgabenmanagement, Nachverfolgung von Projekten, Freigeben von Dokumenten und Speichern von Daten an einem einzigen Ort vereint.

Mit automatischen Erinnerungen, benutzerdefinierten Dashboards und nahtlosen Tool-Integrationen war es noch nie so einfach, den Überblick über Ihre Kundeninteraktionen zu behalten. Es ist CRM, aber besser. erfahren Sie, wie Sie ein benutzerdefiniertes CRM in Ihrem ClickUp-Workspace einrichten

Effizientes Verwalten von Beziehungen zu Kunden bei gleichzeitiger Nachverfolgung von Aufgaben und Projekten in ClickUp CRM

Mit hochflexibler 15+ benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp wird die Verwaltung Ihrer Beziehungen zu Clients und Ihrer Verkaufspipelines nahtlos.

Die Ansicht des Kanban Boards gibt Ihnen eine klare Vorstellung davon, wo jedes Geschäft oder Projekt steht, und erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts in den verschiedenen Phasen Ihrer Vertriebspipeline. Für ein detaillierteres Aufgabenmanagement und organisierte Daten bietet die Listenansicht bietet ein effizientes Layout.

Wenn Sie darüber hinaus nach numerischen Einblicken oder einer Ansicht Ihrer Projekte aus der Vogelperspektive suchen, können Sie die Ansicht der Tabelle bietet eine perfekte Lösung.

Ganz gleich, wie Ihr Workflow aussieht, die vielseitigen Ansichten von ClickUp helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

Organisieren und visualisieren Sie Kundeninformationen und den Status von Projekten mit benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp ClickUp Dashboards stellen alle Ihre Kundendaten in einer interaktiven Ansicht in Echtzeit dar. Mit über 50 benutzerdefinierten Widgets können Sie ganz einfach wichtige Metriken wie Umsatzprognosen, den Customer Lifetime Value und die Konversionsraten anzeigen.

Visualisieren Sie Ihre CRM-Daten, Ihre Vertriebspipeline und die Leistung Ihres Teams auf einen Blick mit ClickUp Dashboards

Das ist noch nicht alles! ClickUp-Automatisierungen reduziert die Belastung durch sich wiederholende Aufgaben weiter und macht Workflows effizienter. Aufgaben werden automatisch zugewiesen, wenn sie Fortschritte machen, und Auslöser benachrichtigen Teams oder Clients, wenn wichtige Änderungen eintreten.

Rationalisieren Sie Ihren Workflow durch die Einstellung von ClickUp Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben und die Zuweisung von Aufgaben

Schauen wir uns diese Beispiele an:

Automatisierungsauslöser Aktionsskript CRM-Anwendungsfallbeispiel Wenn eine Aufgabe erstellt wird Senden einer E-Mail an den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter mit den Details der Aufgabe ClickUp sendet automatisch eine E-Mail mit allen relevanten Informationen an den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter Wenn sich ein Status ändert Ändern Sie den zugewiesenen Mitarbeiter und benachrichtigen Sie ihn per E-Mail Wenn eine Aufgabe für ein Verkaufsangebot auf "Genehmigung erforderlich" gesetzt wird, weist ClickUp sie dem Abteilungsleiter zur endgültigen Überprüfung und Genehmigung neu zu Wenn sich ein benutzerdefiniertes Feld ändert Fügen Sie der Aufgabe einen Kommentar hinzu, der das Team über die Änderung informiert Wenn sich das benutzerdefinierte Feld "Priorität" von "Mittel" auf "Hoch" ändert, fügt ClickUp CRM einen Kommentar hinzu, um das Team über die Eskalation zu informieren

Apropos Kommunikation, ClickUp's E-Mail feature ermöglicht es Ihnen, Projekt-Updates zu versenden, mit Clients zu kommunizieren und E-Mail Threads zu verwalten ClickUp CRM . Außerdem können Sie E-Mails mit bestimmten Aufgaben verknüpfen und so sicherstellen, dass die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit einer Aufgabe oder einem Projekt an einem Ort organisiert ist.

Mitglieder des Teams können über Aufgaben, Aktualisierungen und Kundenwünsche direkt in ClickUp Chat . Das macht Unterhaltungen schnell und zielgerichtet - ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Behalten Sie mit der benutzerfreundlichen Oberfläche von ClickUp Chat den Überblick über die gesamte Kommunikation mit Kunden und Teams

Sie können auch Aufgaben direkt im Chat erstellen und verwalten. Wenn Sie beispielsweise die Bedürfnisse eines Clients besprechen, können Sie Nachrichten sofort in Aufgaben umwandeln und sicherstellen, dass Nachverfolgungen und Elemente verfolgt werden, ohne den Chat zu verlassen.

*Profi-Tipp:💡 ClickUp Gehirn fungiert als intelligenter Assistent, der Ihnen hilft, aufgabenbezogene Informationen, Antworten auf Fragen oder frühere Unterhaltungen zu suchen und abzurufen. So sparen Sie Zeit, indem Sie relevante Informationen genau dann erhalten, wenn Sie sie brauchen.

Darüber hinaus bietet ClickUp eine Fülle von kostenlosen, sofort einsetzbaren CRM-Vorlagen .

Die ClickUp CRM Vorlage ist die ideale Lösung für Geschäfte, die ihre Leads, Beziehungen zu Kunden und ihre Vertriebspipeline in einer zentralen Plattform effizient verwalten möchten. Dieser gebrauchsfertige und vollständig anpassbare Ordner wurde für Anfänger entwickelt und ermöglicht es Ihnen, in Sekundenschnelle loszulegen, wobei nur ein minimales Setup erforderlich ist.

ClickUp CRM Vorlage

Es bietet auch mehrere Ansichten zur Verwaltung Ihrer Leads und Kundeninteraktionen:

Kalender-Ansicht: Erstellen Sie Karten mit wichtigen Terminen wie Nachfassaktionen, Vertragsverlängerungen oder Kampagnenstarts. beispiel: Vertriebsteams können wöchentliche Check-Ins mit potenziellen Kunden planen, um den Schwung aufrechtzuerhalten

Erstellen Sie Karten mit wichtigen Terminen wie Nachfassaktionen, Vertragsverlängerungen oder Kampagnenstarts. beispiel: Vertriebsteams können wöchentliche Check-Ins mit potenziellen Kunden planen, um den Schwung aufrechtzuerhalten Dokumentansicht: Sparen Sie Zeit, indem Sie Verträge, Angebote oder Pitch Decks an einem Ort speichern. beispiel:_ Ein freiberuflicher Designer kann Kundenfeedback und Ergebnisse leicht zugänglich aufbewahren

Sparen Sie Zeit, indem Sie Verträge, Angebote oder Pitch Decks an einem Ort speichern. beispiel:_ Ein freiberuflicher Designer kann Kundenfeedback und Ergebnisse leicht zugänglich aufbewahren Listenansicht: Organisieren Sie Leads, Kontaktinformationen und Phasen des Geschäftsabschlusses in einer übersichtlichen Liste, die sich durchblättern lässt. beispiel:_ Immobilienmakler können die Nachverfolgung von potenziellen Käufern, Immobilienpräferenzen und Terminplänen übernehmen

Benutzerdefinierte Status machen es außerdem einfach zu wissen, wo jedes Geschäft steht:

Geschlossen [Gewonnen]: Markieren Sie Geschäfte, die den Jackpot geknackt haben, und konzentrieren Sie sich auf das Onboarding des Clients

Markieren Sie Geschäfte, die den Jackpot geknackt haben, und konzentrieren Sie sich auf das Onboarding des Clients Geschlossen [Verloren]: Verfolgen Sie verpasste Gelegenheiten und fügen Sie Notizen hinzu, um zukünftige Angebote zu verbessern. beispiel: Eine Marketing-Agentur könnte Gründe wie "Probleme mit dem Budget" oder "bevorzugter Konkurrent" markieren, um später besser nachfassen zu können.

Sie können auch verwenden ClickUp's CRM Vorlage zur Verbesserung der Beziehungen zu Kunden durch Nachverfolgung von Leads und Opportunities, Zentralisierung von Kontaktinformationen und Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage der Verkaufsphase zur besseren Verwaltung.

Außerdem kann die ClickUp Sales CRM Vorlage sorgt für die Organisation Ihres Teams, verbessert die Nachverfolgung der Leistung und bietet eine klare Sichtbarkeit der Kundeninteraktionen. Außerdem hilft es Ihnen, potenzielle Kunden zu identifizieren, Geschäfte schneller abzuschließen und intelligente, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden mit ClickUp

WhatsApp Business eignet sich hervorragend für den schnellen Austausch von Nachrichten, aber wenn es um die Verwaltung von Kundenbeziehungen in größerem Umfang geht, greift es zu kurz. Hier kommt ClickUp CRM ins Spiel.

Mit benutzerdefinierten Ansichten können Sie Ihre Kundendaten genau so organisieren, wie Sie es wünschen. Möchten Sie Leads nachverfolgen oder sehen, wie Ihr Team abschneidet? Mit den Dashboards erhalten Sie eine klare Momentaufnahme Ihrer Vertriebspipeline und Ihrer Fortschritte - alles auf einen Blick.

Einstellung? Ganz einfach. Die kostenlosen CRM-Vorlagen von ClickUp helfen Ihnen, sofort loszulegen. Egal, ob Sie ein kleines Team verwalten oder schnell skalieren, diese Vorlagen sind fertig, um Ihre Leads, Geschäfte und Kundendaten in der richtigen Reihenfolge zu halten.

Während WhatsApp Business schnelle Chats abwickelt, gibt Ihnen ClickUp die Tools an die Hand, mit denen Sie dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen und Ihren Aufwand skalieren können, ohne dass es zu einem Chaos kommt.

Möchten Sie Ihre Beziehungen zu Kunden auf die nächste Stufe heben? Registrieren Sie sich für ClickUp heute.