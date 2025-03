Microsoft Bookings vs. Calendly: Welches Scheduling tool ist das beste?

Sie haben mehrere Meetings hintereinander zu erledigen und eine immer länger werdende Liste mit Aufgaben. Die Zeit ist knapp, und Sie müssen die Terminplanung vereinfachen.

Also wenden Sie sich an eine intelligente Planungssoftware.

Untersuchungen zeigen, dass 40 % der Manager mehr als 15 Stunden pro Woche aufwenden in Meetings. Daher ist die Optimierung des Planungsprozesses von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Meetings effizient sind und Sie die Zeit effektiv nutzen.

Es versteht sich von selbst, dass Terminplanungssoftware für Berufstätige, die ihr Kalendermanagement rationalisieren möchten, unerlässlich ist.

In diesem Artikel vergleichen wir zwei beliebte Kalender Apps : Microsoft Bookings vs. Calendly. Wir stellen Ihnen auch ein alternatives Tool vor, mit dem Sie ganz einfach Termine planen können.

Was ist Microsoft Bookings?

Microsoft Bookings ist ein benutzerfreundliches Tool zur Terminplanung, das in das Ökosystem von Microsoft 365 integriert ist. Es vereinfacht die Buchung von Terminen und Meetings und macht es für Geschäfte und Teams einfacher ihre Projekt-Kalender zu verwalten effizient.

Microsoft Bookings Features

Wenn Sie bereits Microsoft Office-Tools wie Outlook, Teams und OneDrive verwenden, lässt sich Bookings nahtlos in diese Apps integrieren, um Ihre Terminplanung zu verbessern. Schauen wir uns die herausragenden Features an online-Kalender angebote:

Feature #1: Automatisierte E-Mail-Erinnerungen und Nachfassaktionen

Microsoft Bookings vereinfacht die Terminverwaltung mit anpassbaren Erinnerungen per E-Mail. Sie können diese so planen, dass sie zwischen 15 Minuten und zwei Wochen vor einem Termin versendet werden, um eine rechtzeitige Kommunikation mit den Kunden sicherzustellen.

Einmal konfiguriert, sendet Bookings automatisch Erinnerungen und hilft Kunden, über ihre bevorstehenden Buchungen informiert zu bleiben.

Microsoft Bookings bietet auch automatisierte E-Mail-Nachfassaktionen. Sie können diese E-Mails so gestalten, dass sie nach einem Termin um Feedback bitten oder Kunden an die nächste Sitzung erinnern.

Feature #2: Gemeinsame Buchungen

Das Feature "Gemeinsame Buchungen" in Microsoft Bookings ermöglicht es mehreren Mitgliedern eines Teams, Termine in einem einheitlichen System zu verwalten. Dieses Feature ist ideal für Unternehmen, in denen kundenorientierte Rollen Flexibilität bei der Terminplanung erfordern.

Teams können die Verfügbarkeit über gemeinsam genutzte Kalender leicht koordinieren und so sicherstellen, dass die Kunden rechtzeitig bedient werden, ohne dass es zu Terminüberschneidungen kommt.

Das System unterstützt die Nachverfolgung der Verfügbarkeit in Echtzeit, wodurch Doppelbuchungen vermieden und die Kundenzufriedenheit verbessert werden kann.

Feature #3: Pufferzeit einrichten

Einige Termine erfordern zusätzliche Zeit für die Vorbereitung, das Aufräumen oder die Reise zwischen den Meetings mit Kunden. Um dies zu berücksichtigen, bietet Microsoft Bookings ein Feature für Pufferzeiten, mit dem Sie vor, nach oder für beide Termine Zeit einplanen können.

Dies gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen Meetings und verhindert unnötige Verzögerungen für Kunden. Pufferzeiten können auf der Seite mit den Servicedetails in Bookings konfiguriert werden.

Microsoft Buchungspreise

Microsoft 365 Business Basic: $7,20/Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Business Standard: $15/Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Benutzer pro Monat

haftungsausschluss: Beachten Sie, dass Microsoft Bookings nur als Teil der Microsoft 365-Suite und nicht als eigenständiges Tool verfügbar ist. Daher beziehen sich die Preise auf die Suite

Was ist Calendly?

Calendly ist ein beliebtes Scheduling-Tool, das für seine flexiblen Features bekannt ist. Mit dem tool können Sie entscheiden, wie viele Meetings Sie pro Tag planen möchten und die Arten von Meetings, die Sie anbieten, benutzerdefinieren.

Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler oder Eigentümer eines kleinen Geschäfts Beratungsgespräche planen, als Personalvermittler Vorstellungsgespräche arrangieren oder als Teamleiter Gruppenereignisse organisieren - Calendly vereinfacht den Prozess.

Es ist besonders nützlich, wenn Sie einen freigegebenen Kalender für mehrere Teilnehmer koordinieren.

Der Prozess der Meeting-Planung ist intuitiv. Calendly hilft Ihnen bei der Einstellung einer personalisierten Buchungsseite, synchronisiert diese mit Ihrem Kalender und erkennt automatisch Ihre Zeitzone. Nach der Konfiguration fügen Sie einfach Ihre verfügbaren Zeitfenster hinzu und sind bereit, Ihren Link per E-Mail oder Text freizugeben.

über Calendly Die Eingeladenen können die beste Zeit für sich auswählen, und Calendly bestätigt das Meeting automatisch und fügt es dem Kalender aller Teilnehmer hinzu.

Calendly Features

Hier sind einige der beliebtesten Features von Calendly:

Feature #1: Anpassbare Ereignis-Typen

Calendly ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Ereignissen zu erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Der kostenlose Plan unterstützt One-on-One Meetings, und kostenpflichtige Pläne schalten zusätzliche Features wie Gruppen-, Kollektiv- oder round-Robin Meetings .

Sie können auch die Nummer der täglich gebuchten Meetings verwalten und Abstände zwischen den Sitzungen festlegen, um zu verhindern, dass sich Meetings überschneiden.

Feature #2: Automatisierte Benachrichtigungen

Calendly sendet eine Bestätigungsseite an Sie und Ihre Eingeladenen, wenn diese bzw. Sie ein Meeting planen. Außerdem werden vor dem Meeting automatische Erinnerungen per E-Mail oder Text verschickt, um das Nichterscheinen zu reduzieren.

Sie können die Erinnerungen anpassen und nach dem Meeting Follow-up-Nachrichten senden, um ein persönliches Erlebnis zu schaffen.

Feature #3: Zeitsparende Formulare für die Weiterleitung

Calendly bietet benutzerdefinierte Formulare für die Weiterleitung, die auf der Grundlage der Antworten der Kunden diese zur richtigen Art von Meeting oder zur richtigen Person leiten, wodurch der Bedarf an manuellen Eingriffen minimiert wird.

Feature #4: Robuste Sicherheitsfunktionen

Calendly schützt Ihre Daten mit Sicherheit auf Unternehmensebene, einschließlich Cloud-Hosting, Firewalls und Verschlüsselung. Calendly erfüllt verschiedene Datenschutzbestimmungen und sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher bleiben.

Calendly-Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Standard : $12/Platz pro Monat

: $12/Platz pro Monat Teams : $20/Platz pro Monat

: $20/Platz pro Monat Enterprise: Beginnt bei $15.000/Jahr

Microsoft Bookings vs. Calendly: Features im Vergleich

Sehen wir uns einen detaillierten Vergleich zwischen Calendly und Microsoft Bookings an, der sich auf die wichtigsten Features, Funktionen und Preise konzentriert:

Feature/Plan Microsoft Bookings Calendly Terminplanungstypen Online-Termine, servicebasiert Unlimited 1-1 (Free), mehrere Typen Integration Microsoft 365 Apps Über 100 Integrationen (Zoom, Stripe, etc.) Benutzerverwaltung Bis zu 300 Benutzer Einfache bis erweiterte Features Mobiler Zugriff Mobile App Mobile App und Browser-Erweiterung Erweiterte Features Erweiterte Sicherheit, Teams Berichterstellung, Automatisierung (Teams/Enterprise) Testversion verfügbar Einmonatige kostenlose Testversion Kostenloser Basic Plan, Testversion für Premium

Nachdem wir nun wissen, wie die beiden Tools im Vergleich zueinander abschneiden, stellt sich die Frage, welches Tool Sie für Ihre Bedürfnisse wählen sollten Das hängt davon ab, was für Sie am wichtigsten ist.

Feature #1: Benutzerfreundlichkeit

Microsoft Bookings lässt sich nahtlos in Microsoft 365-Produkte integrieren und bietet Benutzern, die Outlook für die Verwaltung von E-Mails und Kalendern verwenden, ein nahtloses Erlebnis.

Allerdings kann das Setup für diejenigen, die nicht zum Microsoft-Ökosystem gehören, verwirrend und unintuitiv sein. Die Navigation auf der Plattform kann auch schwierig sein, da sie stark von Microsoft-spezifischen Prozessen abhängt.

Calendly hingegen ist für seine übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche und sein leicht verständliches Setup bekannt. Das intuitive Design und die anpassbaren Einstellungen sorgen für eine reibungslose Benutzererfahrung, auch für diejenigen, die nicht tief in ein bestimmtes Ökosystem eingebettet sind.

Die Verbindung mehrerer Kalender über verschiedene Plattformen hinweg, wie Google, Microsoft und Apple, verleiht Calendly einen Vorsprung an Flexibilität.

🏆 Gewinner: Calendly zeichnet sich durch eine benutzerfreundlichere Oberfläche und plattformübergreifender Kalender-Integration , während Microsoft Bookings am besten für diejenigen geeignet ist, die bereits Microsoft 365 verwenden.

Feature #2: Integrationsmöglichkeiten

Microsoft Bookings lässt sich nahtlos in die Tools von Microsoft integrieren, darunter Teams, Outlook und OneDrive, was ideal für Geschäfte ist, die bereits Microsoft 365 nutzen.

Allerdings ist die Integration mit Apps von Drittanbietern stärker limitiert als bei anderen Tools.

Calendly hingegen bietet über 100 Integrationen mit anderen online Meeting tools wie Zoom, Google Kalender und mehr, was es zu einer vielseitigen Wahl für Geschäfte macht, die Tools jenseits von Microsoft 365 nutzen.

🏆 Sieger: Trotz der offensichtlich höheren Zahl an Integrationen von Calendly, hängt dies wirklich von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab. Wenn Sie bereits in Microsoft 365 investiert haben, bietet Bookings eine optimierte Erfahrung. Die umfangreichen Integrationen von Calendly sind jedoch möglicherweise besser für Geschäfte geeignet, die einen breiteren Bereich von Tools verwenden.

Feature #3: Erschwinglichkeit

Was die Preisgestaltung angeht, sticht Microsoft Bookings eindeutig durch seine Erschwinglichkeit hervor. Mit einem Preis von nur 7,20 US-Dollar pro Benutzer und Monat für das Microsoft 365-Ökosystem bietet es einen ausgezeichneten Wert, da Sie auch Zugriff auf die Suite von Apps wie Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel und PowerPoint erhalten.

Calendly beginnt bei 12 US-Dollar pro Platz pro Monat für Standardpläne und 20 US-Dollar pro Platz pro Monat für Team-Pläne. Das ist zwar für größere Teams eine größere Investition, bietet aber große Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

🏆 Gewinner: Noch einmal, das hängt ganz von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab.

Microsoft Bookings ist eine kostengünstigere Option für Geschäfte, die bereits Microsoft-Produkte verwenden. Calendly eignet sich jedoch möglicherweise besser für kleinere Geschäfte oder Start-ups, bei denen die Benutzerfreundlichkeit wichtiger ist als die Integration in ein Ökosystem.

Microsoft Bookings vs. Calendly auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um herauszufinden, was die Leute von den beiden Produkten und ihren Angeboten halten, und die Meinungen waren in beiden Lagern ziemlich fest verankert.

Zum Beispiel, schrieb ein Reddit-Benutzer ausführlich über seine positiven Erfahrungen mit Calendly:

Ehrlich gesagt halte ich Calendly für eines der besten, wenn nicht sogar für das beste Produkt, das es derzeit auf dem Markt gibt. Mein Unternehmen hat zahlende Benutzer, und selbst für $10-15/Monat lohnt es sich aufgrund der Workflow-Automatisierungen, die Sie vor und nach dem Meeting hinzufügen können (oder auch nicht)

Andere Benutzer auf Reddit sprachen sich jedoch für Microsoft Bookings aus, mit ein anderer Benutzer darüber, wie die Plattform ihnen sehr geholfen hat:

Wir haben Microsoft Bookings erfolgreich für die Planung von Vorstellungsgesprächen eingesetzt und damit den Prozess in unserem gesamten Unternehmen gestrafft. Mit diesem Tool lässt sich die Verfügbarkeit aller Gesprächsteilnehmer mühelos abgleichen. Wir erstellen neue Instanzen für jeden Zyklus der Personalbeschaffung. Das Ergebnis? Eine erhebliche Verringerung des Verwaltungsaufwands, eine Steigerung der Effizienz und eine Vereinfachung der Koordinierung unserer Interviewtermine. 👍🏼

Obwohl beide Tools ihre Befürworter hatten, waren sich alle einig, dass die Planung von zu vielen Meetings - egal mit welchem Tool - immer schrecklich ist.

Aber für die Tage, an denen es sich nicht vermeiden lässt, ein Meeting nach dem anderen zu planen, sind weder Microsoft Bookings noch Calendly das Richtige für Sie. Aber keine Sorge - auch dafür gibt es eine Lösung!

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Microsoft Bookings vs. Calendly

Wenn es um die Planung von Terminen geht, sind Microsoft Bookings und Calendly eine beliebte Wahl.

Wenn Sie jedoch ein Tool zur Terminplanung suchen, das mehr als nur die Verwaltung von Terminen erledigt, ClickUp könnte die beste Option sein.

ClickUp ist ein Projektmanagement tool, das auch als software zur Planung von Aufgaben . Sie ermöglicht es Teams, Aufgaben, Fristen und Termine an einem Ort zu verwalten.

Ob Sie nun Meetings mit Kunden verwalten, sich mit Ihrem Team abstimmen oder Ihre persönlichen Aufgaben organisieren - ClickUp bietet eine umfassende Lösung, die besser ist als Microsoft Bookings und Calendly.

Behalten Sie den Überblick über Projektaktualisierungen, optimieren Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team zusammen - alles in ClickUp

Hier sind ein paar zusätzliche Boni, die ClickUp von der Konkurrenz abheben:

Bleiben Sie organisiert und verpassen Sie keinen Termin mit der ClickUp Kalender-Ansicht, dank der eingebauten Erinnerungen, die Sie auf dem Laufenden halten

Die ClickUp Kalender Ansicht bietet eine Reihe von Features, darunter:

Anpassbare Ansichten : Wechseln Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Ansichten

: Wechseln Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Ansichten Zeitleisten für Aufgaben : Einfaches Verwalten und Anpassen von Projektphasen mit Zeitleisten für Aufgaben

: Einfaches Verwalten und Anpassen von Projektphasen mit Zeitleisten für Aufgaben Einfache Terminplanung : Drag-and-Drop-Planung für Aufgaben direkt im Kalender

: Drag-and-Drop-Planung für Aufgaben direkt im Kalender Öffentliches Freigeben : Geben Sie Ihren Kalender für Transparenz und Kommunikation öffentlich frei

: Geben Sie Ihren Kalender für Transparenz und Kommunikation öffentlich frei Externe Synchronisierung von Kalendern : Integration mit Google Kalender, Outlook und anderen Kalendern

: Integration mit Google Kalender, Outlook und anderen Kalendern Erinnerungen an Ereignisse: Stellen Sie anpassbare Benachrichtigungen ein, um keine wichtigen Termine oder Meetings zu verpassen

Das ClickUp Kalender Ansicht Feature bietet eine All-in-One-Lösung für Projektmanager und Teams, die ihren Workflow mit ihren Terminen integrieren möchten. Das bedeutet, dass ClickUp ein optimiertes Erlebnis bietet, das Aufgabenmanagement und Kalenderplanung auf eine Weise kombiniert, wie es weder Microsoft Bookings noch Calendly tun.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Meetings

Mit ClickUp Meetings mit ClickUp Meetings können Sie Meetings direkt in Ihren Workflow integrieren, und zwar mit einer flexiblen, plattformübergreifenden Lösung, die sich in verschiedene Tools integrieren lässt, darunter Google Kalender, Outlook und sogar Microsoft Teams.

Bleiben Sie kreativ und organisiert mit den umfangreichen Bearbeitungsfunktionen von ClickUp, die perfekt für detaillierte, strukturierte Notizen während Ihrer Meetings sind

Mit ClickUp Meetings können Sie:

Meeting-Notizen mit umfangreicher Text-Bearbeitung erstellen

Tagesordnungen mit Checklisten für die Organisation verwalten

Wiederkehrende Meetings mit automatischer Terminplanung festlegen

Teammitgliedern Elemente und Aufgaben zuweisen

Verwendung von Slash-Befehlen für die schnelle Erstellung von Aufgaben

Zuweisung von Kommentaren an Teammitglieder zur Nachbereitung

Das Meeting Feature von ClickUp wandelt sogar Besprechungen automatisch in Aufgaben um. Nach einem Meeting erstellt ClickUp verknüpfte Aufgaben, die die Nachverfolgung des Fortschritts und die Verwaltung von Verantwortlichkeiten erleichtern, ohne die Plattform zu wechseln.

Verwalten Sie Ihre Zeit effizienter mit ClickUp's Time Management Features

Teams können von Workload-Prognosen und anpassbaren Warnmeldungen profitieren, um fristen und Prioritäten zu verwalten effizient.

Das Time Management Feature von ClickUp ist eine große Attraktion für Einzelpersonen oder Teams, die produktiver sein wollen. Im Gegensatz zu Microsoft Bookings oder Calendly integriert ClickUp das Zeitmanagement direkt in Projektpläne und Team-Zuweisungen und hilft Ihnen, Termine einzuhalten und Aufgaben rechtzeitig abzuschließen.

Profi-Tipp: Möchten Sie noch mehr Zeit sparen? Verwenden Sie zeitmanagement und vorlagen für den Tagesplaner um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Die ClickUp Kalender Planer Vorlage

Zusätzlich kann die ClickUp Kalender Planer Vorlage ist perfekt für alle, die ihren Tag einfach planen wollen. Er ist vollständig anpassbar, egal ob Sie Meetings planen, Fristen setzen oder Ereignisse planen möchten.

ClickUp Kalender Planer Vorlage

Mit der Vorlage, können Sie:

Fortschritte nachverfolgen, Aufgaben visualisieren und Ihren Kalender mit verschiedenen Ansichten einfach einstellen

Ereignisse effektiv organisieren, indem Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Aufgaben und wichtige Details mit benutzerdefinierten Feldern für maximale Produktivität nachverfolgen

Tools wie Zeiterfassung, Tags und Warnungen vor Abhängigkeiten nutzen, um die Nachverfolgung von Ereignissen noch weiter zu verfeinern

Die Möglichkeit, einen personalisierten Planer zu erstellen, ist ein großer Vorteil. Mit diesem Feature können Sie einzigartige Workflows speziell für Ihre Projekte erstellen. Im Gegensatz zu Microsoft Bookings oder Calendly bietet ClickUp mit dieser Vorlage eine viel tiefere Anpassungsmöglichkeit, was es ideal für Teams macht, die nach maßgeschneiderten Lösungen suchen.

ClickUp's One Up #4: Terminplanung mit ClickUp + Calendly-Integration

Mit der Calendly-Integration von ClickUp können Sie Ihre Meetings und Arbeiten ganz einfach planen, nachverfolgen und organisieren

Mit der Calendly + ClickUp-Integration können Sie Daten aus Calendly in ClickUp Aufgaben kartieren und so automatisch Mitarbeiter zu Meetings hinzufügen. Diese Integration stellt sicher, dass Aufgaben in ClickUp erstellt und aktualisiert werden, sobald neue Meetings in Calendly geplant werden, wodurch sich die manuelle Arbeit verringert.

Durch die Verknüpfung der Planungsfunktionen von Calendly mit der leistungsstarken Aufgabenverwaltung von ClickUp können Geschäfte einen nahtlosen Workflow erstellen, bei dem Meetings, Aufgaben und Team-Verantwortlichkeiten synchronisiert sind.

Diese Integration ist ein großer Gewinn für Teams, die Effizienz anstreben, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Jede Plattform hat ihre Vor- und Nachteile. Microsoft Bookings ist ideal für Teams, die stark in Microsoft 365 investiert haben, und bietet eine nahtlose Integration mit Outlook, Teams und anderen Microsoft tools.

Calendly zeichnet sich durch seine umfassenden Integrationsmöglichkeiten und seine Benutzerfreundlichkeit aus und eignet sich daher hervorragend für Teams, die verschiedene Tools verwenden.

Wenn Sie jedoch mehr als nur eine Terminplanungssoftware wünschen, ist ClickUp der Herausforderung gewachsen. Es kombiniert leistungsstarke Features für Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben und Zusammenarbeit im Team mit automatisierten Workflows und KI-gesteuertem Aufgabenmanagement.

ClickUp kann die erste Wahl sein app für den Tagesplaner mit der Sie Ihren Kalender, Ihre Meetings und Ihre gesamte Projekt-Pipeline auf einer einzigen Plattform verwalten können. Starten Sie mit ClickUp toda y und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihre Meetings, Projekte und Teams verwalten!