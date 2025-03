NotebookLM vs. ChatGPT: Was ist besser für Notizen?

Ihre Notizen sagen das eine, Ihre Recherchen das andere, und irgendwo dazwischen verschwimmt das Gesamtbild. Die Suche nach einem neuen Tool, das Ihnen hilft, Informationen zu organisieren, abzurufen und mit ihnen zu interagieren, und das gleichzeitig den Prozess weniger überwältigend macht, kann sich wie ein Gewinn anfühlen.

Zwei beliebte Optionen, NotebookLM und ChatGPT, bieten einzigartige Möglichkeiten, die Erstellung von Notizen zu erleichtern und die Produktivität zu steigern.

Beide Tools versprechen, die Erfassung, Organisation und Verwendung von Informationen zu vereinfachen. Aber sie gehen die Herausforderung auf unterschiedliche Weise an.

Schauen wir uns NotebookLM und ChatGPT an, um herauszufinden, welches Programm am besten zu Ihrem Arbeitsstil passt. ✅

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

NotebookLM ist ideal für forschungsorientierte Notizen und bietet Features wie Audiozusammenfassungen, anpassbare Dokumentenerstellung und intelligente Organisationstools

ChatGPT zeichnet sich durch die Generierung von Inhalten, Brainstorming und detailliertes Feedback zum Schreiben aus und ist damit vielseitig für verschiedene Aufgaben jenseits der Notizen einsetzbar

NotebookLM ist besser für die Verwaltung und Organisation von akademischem Material geeignet, während ChatGPT vielseitiger für die kreative und professionelle Erstellung von Inhalten ist

ClickUp kombiniert die Stärken beider Programme und bietet eine robuste Aufgabenverwaltung, KI-gestützte Tools und eine nahtlose Integration für eine abschließende Lösung zur Steigerung der Produktivität

Was ist NotebookLM?

über NotebookLM Googles NotebookLM ist ein KI-Tool zum Aufnehmen von Notizen wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Informationen effektiver zu verwalten. Es kombiniert fortschrittliche KI-Funktionen mit intuitivem Design und erleichtert so das Organisieren, Verbinden und Aufbauen auf Ihren eigenen vertrauenswürdigen Quellen.

NotebookLM wurde für Studenten, Fachleute und Teams entwickelt und passt sich an Ihren Workflow an. Sie können schnell Schlüsselideen finden, verwandte Themen miteinander verbinden und tiefer in Ihre Recherche eintauchen - alles an einem Ort.

Mit intelligenter Organisation und Vorschlägen in Echtzeit, mit NotebookLM spart Zeit, steigert die Produktivität und hält Sie auf Kurs.

Pro-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung von NotebookLM auf die Formatierung der Quellen, um fehlerhafte Antworten zu vermeiden und genaue Informationen sicherzustellen.

NotebookLM Features

NotebookLM verfügt über Features, die Ihnen das Erstellen von Notizen und die Organisation erleichtern. Werfen wir einen Blick darauf, was es auszeichnet. 👇

Feature #1: Audio-Zusammenfassungen

über NotebookLM

Das Feature "Audio-Übersicht" von NotebookLM verwandelt Ihre Dokumente in Audiodiskussionen, so dass Sie sich die wichtigsten Erkenntnisse anhören können, während Sie multitaskingfähig sind.

Zwei KI-Moderatoren fassen Ihr Material zusammen, heben die Schlüsselpunkte hervor und machen jedes Forschungspapier leichter verständlich und fesselnder.

Sie können den Fokus und den Ton der Unterhaltung benutzerdefiniert einstellen und dann in der App weiterarbeiten, während die Audiodatei im Hintergrund abgespielt wird, damit die Produktivität nicht darunter leidet.

🧠 Fun Fact: Google gab NotebookLM ursprünglich den Spitznamen "Projekt Rückenwind", weil es den Benutzern helfen sollte, mühelos durch ihre Notizen zu "segeln".

Feature #2: Antworten speichern und organisieren

über NotebookLM

Mit NotebookLM können Sie wertvolle Antworten als Notizen auf einer Pinnwand speichern. Mit diesem Feature können Sie wichtige Links, Zitate, Auszüge oder Erkenntnisse aus Ihren Recherchen anheften, um sie leichter zugänglich zu machen und zu organisieren.

Jede Antwort enthält Zitate, so dass Sie schnell zur Originalquelle zurückkehren und diese im Kontext betrachten können.

Pro-Tipp: Entwickeln Sie ein strukturiertes Format für Ihre Notizen (z. B. Aufzählungspunkte oder Überschriften), um die Übersichtlichkeit zu wahren und Ihre Notizen später leichter überfliegen zu können. Konsistenz hilft, Gedanken zu ordnen und Überprüfungen zu beschleunigen.

Feature #3: Benutzerdefinierte Erstellung von Dokumenten

über NotebookLM

Mit NotebookLM können Sie Ihre Notizen ganz einfach in verschiedene Formate umwandeln.

Nachdem Sie Ihre Informationen gesammelt haben, können Sie NotebookLM anweisen, diese in Gliederungen, Studienführer oder sogar Projektentwürfe zu formatieren. Wenn Sie etwas Spezielleres benötigen, können Sie benutzerdefinierte Anweisungen eingeben.

Zu erledigen, exportieren Sie Ihre Arbeit mit einem Klick in Google Docs, um sie weiter zu bearbeiten.

Feature #4: Inhalte hochladen und zusammenfassen

über NotebookLM

Mit NotebookLM können Sie verschiedene Inhalte wie PDFs, Websites, YouTube Videos, Google Docs, Podcasts und sogar große Datensätze als Quellen hochladen. Anschließend analysiert und fasst es diese Materialien zusammen und stellt Verbindungen zwischen Schlüsselthemen her.

Das von Googles KI-Assistenten Gemini 1.5 unterstützte Tool verwandelt NotebookLM in einen Recherche-Assistenten, der sich an Ihre spezifischen Quellen anpasst und Erkenntnisse auf der Grundlage des von Ihnen benötigten Inhalts liefert.

NotebookLM Preise

Free

Was ist ChatGPT?

über OpenAI

ChatGPT ist ein von OpenAI entwickelter fortschrittlicher KI-Chatbot, der auf der Grundlage der Eingaben, die er erhält, menschenähnlichen Text erzeugt.

Er nutzt leistungsstarke große Sprachmodelle (LLMs) und maschinelle Lernalgorithmen, um den Kontext zu verstehen, detaillierte Antworten zu geben und sogar Unterhaltungen über eine Vielzahl von Themen zu führen.

Das Tool hilft Studenten, Fachleuten und Teams, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, indem es intelligente, kontextabhängige Antworten liefert. Darüber hinaus ist ChatGPT vielseitig einsetzbar und kann zur Ergänzung und Verbesserung vieler strategien zur Aufnahme von Notizen .

🧠 Fun Fact: Im Januar 2023 wurde ChatGPT auf 100 Millionen monatlich aktive Benutzer und war damit die am schnellsten wachsende App der Geschichte - bis Threads sie im Juli 2023 überholte.

ChatGPT Features

ChatGPT bietet einen Bereich von Features, um die Produktivität zu verbessern, Ideen zu generieren und Recherchen effektiv zu verwalten. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung einiger Schlüssel-Features, die ChatGPT zu einer wertvollen Ressource machen. 👇

Feature #1: Forschungszusammenfassung

über OpenAI

ChatGPT hilft Ihnen, Daten schnell zu analysieren und große Mengen an Forschungsergebnissen zusammenzufassen.

Als Student, der an einer Arbeit arbeitet, oder als Fachmann, der mit umfangreichen Berichten zu tun hat, kann ChatGPT Ihre Quellen überprüfen und klare, prägnante Zusammenfassungen liefern, die die Schlüsselpunkte hervorheben. Das spart Zeit und Aufwand und sichert gleichzeitig die Qualität, damit Sie keine wichtigen Details übersehen.

Feature #2: Erstellung und Bearbeitung von Inhalten

über OpenAI

ChatGPT ist ein leistungsstarkes Tool für die Erstellung von Inhalten.

Es kann Texte für verschiedene Formate generieren, z. B. E-Mails, Blogbeiträge oder Berichterstellungen, und hilft Studenten und Fachleuten, einen Vorsprung beim Schreiben von hochwertigen Texten zu bekommen.

Darüber hinaus bietet ChatGPT Bearbeitungsfunktionen, um Ihre Arbeit zu verfeinern und Grammatik, Klarheit und Tonfall zu verbessern, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ausgefeilt und professionell sind.

Feature #3: Ideen-Brainstorming und Problemlösung

über OpenAI

Wenn Sie neue Ideen für ein Projekt brauchen oder sich mit komplexen Problemen auseinandersetzen, kann ChatGPT Ihr Brainstorming-Partner sein. Es hilft Ihnen, kreative Lösungen zu finden, Forschungsthemen vorzuschlagen und neue Wege für Ihre Arbeit zu finden.

Teams und Fachleute können dieses Tool für die gemeinsame Problemlösung nutzen, da ChatGPT einen Bereich von Vorschlägen und Erkenntnissen zur Verfügung stellt, um den Prozess zu leiten.

Freundliche Erinnerung: ChatGPT ist ein fantastisches Brainstorming-Tool, aber da KI-Chatbots zu Halluzinationen neigen, sollten Sie nicht vergessen, seine Ergebnisse zu überprüfen.

Feature #4: Personalisiertes Feedback und Vorschläge

über OpenAI

ChatGPT bietet personalisiertes Feedback und Vorschläge, die auf Ihre Arbeit zugeschnitten sind.

Bei Berichterstellungen, Präsentationen oder Aufsätzen analysiert ChatGPT Ihre Inhalte und schlägt Verbesserungen vor, die auf Ihren spezifischen Zielen basieren. Dieses Feature ist besonders nützlich für Studenten, die ihre Aufgaben verfeinern wollen, oder für Fachleute, die ihre Arbeiten verbessern wollen, um sicherzustellen, dass Sie immer Ihre beste Arbeit abliefern.

ChatGPT Preise

Free

ChatGPT Plus: $20/Monat

NotebookLM vs. ChatGPT: Features im Vergleich

NotebookLM und ChatGPT bieten unterschiedliche Funktionen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Während sich NotebookLM auf die Organisation von Recherchen und detaillierte Zusammenfassungen konzentriert, ist ChatGPT vielseitig bei der Erstellung von Inhalten und der Ideengenerierung. Hier ein genauerer Blick auf die Features der beiden Programme. 📚

Feature NotebookLM ChatGPT Forschungszusammenfassung Fasst Dokumente effektiv zusammen, kann aber vom beabsichtigten Schwerpunkt abweichen Liefert prägnante, genaue Zusammenfassungen mit klaren Schlüsseln Inhaltserstellung Konzentriert sich auf Forschungsergebnisse Unterstützt verschiedene Formate wie E-Mails, Blogs und Berichterstellungen Ideenfindung Eignet sich hervorragend für forschungsorientierte Kontexte Bietet kreative Lösungen für verschiedene Aufgaben Aufgabenintegration Fehlende Features für die Aufgabenverwaltung Integration mit Tools von Drittanbietern für grundlegende Aufgabenverwaltung Collaboration Eignet sich in erster Linie für die individuelle Nutzung Verbessert die Teamarbeit durch gemeinsame Chat-Funktionen Wissensspeicherung Eignet sich gut für die Zusammenfassung von akademischem Material Baut ein kontextbezogenes Verständnis über mehrere Interaktionen hinweg auf Dokumentenhandhabung Gute Handhabung von Forschungs-PDFs, einschließlich der Analyse komplexer PDFs Verwaltet verschiedene Dateitypen und kann zusätzliche Materialien generieren Benutzerdefinierte Ausgaben Bietet begrenzte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung Passt die Antworten auf bestimmte Aufforderungen und Ziele an

NotebookLM im Vergleich zu ChatGPT

Feature #1: Forschungszusammenfassung

Sowohl NotebookLM als auch ChatGPT vereinfachen die Erstellung von Notizen und Recherchen, indem sie Tools für die Zusammenfassung anbieten. Ihre Methoden und die Tiefe der Analyse sind jedoch unterschiedlich.

NotebookLM

Mit seinen "Deep Dive"-Audioübersichten analysiert NotebookLM Quellen, stellt Verbindungen zwischen Themen her und bietet interaktive Audiozusammenfassungen, um die Forschung ansprechend und zugänglich zu machen.

Dieses Feature eignet sich perfekt für den Umgang mit dichten Informationen und die Überprüfung von Inhalten unterwegs.

ChatGPT

ChatGPT zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Texte zu analysieren und in leicht verdauliche Zusammenfassungen zu zerlegen. Es kann diese Zusammenfassungen zwar laut vorlesen, verfügt aber nicht über die in NotebookLM eingebauten Audio-Zusammenfassungen und interaktiven Diskussions-Features, was die Einsatzmöglichkeiten limitiert.

🏆 Gewinner: NotebookLM zeichnet sich als effektive software für das Forschungsmanagement mit immersiven Audioübersichten und multimodalem Verständnis der Quellen.

Feature #2: Organisation von Notizen

Die Art und Weise, wie ein tool die Notizen organisiert, kann die Produktivität erheblich beeinflussen. NotebookLM und ChatGPT gehen hier unterschiedlich vor, um den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.

NotebookLM

NotebookLM bietet fortschrittliche tools zum Sammeln und Organisieren von Notizen. Es ermöglicht Benutzern, Antworten, Zitate und Auszüge aus verschiedenen Webquellen an eine virtuelle Pinnwand zu heften und so alle relevanten Informationen in Reichweite zu halten.

ChatGPT

ChatGPT verfügt nicht über ein spezielles Feature für die Verwaltung von Notizen oder die automatische Verknüpfung von Zitaten mit Quellen für einen nahtlosen Kontext.

Gewinner: NotebookLM liegt mit seinen intuitiven Tools zur Organisation und Verwaltung von Notizen an der Spitze.

Fun Fact: Die Benutzer von ChatGPT sind über den ganzen Globus verteilt, aber die USA stellen das größte Konto 14.18% aller Benutzer .

Feature #3: Erstellung von Inhalten

Für Studenten und Berufstätige, die auf eine effiziente Erstellung von Inhalten angewiesen sind, bieten beide Tools einzigartige Vorteile.

NotebookLM

NotebookLM konzentriert sich mehr auf die Neuformatierung von kuratierten Notizen in vordefinierte Formate, wie Gliederungen oder Studienführer.

Diese Funktionen sind zwar hilfreich, aber im Vergleich zu den breiteren Optionen von ChatGPT zur Erstellung von Inhalten limitiert.

ChatGPT

ChatGPT glänzt in diesem Bereich, da es den Benutzern ermöglicht, eine Vielzahl von Inhalten zu erstellen, von akademischen Aufsätzen bis hin zu professionellen Präsentationen. Seine Bearbeitungsmöglichkeiten sorgen für klare und ausgefeilte Ergebnisse und machen es zu einem vielseitigen Tool für Einzel- und Team-Projekte.

Außerdem ist die Verwendung von KI-Prompt-Vorlagen in ChatGPT können Ihnen helfen, die gewünschte Ausgabe leicht zu erhalten.

🏆 Gewinner: ChatGPT zeichnet sich durch die Erstellung und Verfeinerung von Inhalten für verschiedene Zwecke aus.

Feature #4: Kollaboration und Integration

Kollaborations- und Integrationsfunktionen können über die Effektivität eines Tools für Teams entscheiden. Hier ist der Vergleich zwischen NotebookLM und ChatGPT.

NotebookLM

NotebookLM unterstützt die Zusammenarbeit, indem es Benutzern ermöglicht, verschiedene Dateiformate hochzuladen, z. B. PDFs, YouTube-Videos und Google Docs.

Durch die Fähigkeit, Informationen in diesen Formaten zu verarbeiten und zu verknüpfen, entsteht ein zentraler Hub für Teams.

ChatGPT

ChatGPT unterstützt nicht von Haus aus bestimmte Datei-Uploads oder die direkte Interaktion mit externen Formaten wie NotebookLM. Sie können jedoch bestimmte Dateien von Ihrem Computer oder Google Drive hochladen.

Gewinner: NotebookLM bietet bessere Tools für die Zusammenarbeit durch seine Integration mit mehreren Dateitypen.

NotebookLM vs. ChatGPT auf Reddit

Reddit-Benutzer haben viel über NotebookLM und ChatGPT zu sagen, und ihre Erkenntnisse zeigen, wie unterschiedlich diese Tools sind.

Ein Reddit-Nutzer, Alexandeisme bevorzugt NotebookLM gegenüber ChatGPT, weil es menschlicher klingt.

Viel menschlicher und unterhaltsamer als die von OpenAI. Yazzdevoleps stimmt zu .

Es kann scheinbar dem Inhalt folgen... aber das leicht Ärgerliche ist, dass sie normalerweise in spezifischere Diskussionen abzweigen... es ist ehrlich gesagt irgendwie cool, zu erahnen, wie sie das Papier interpretieren werden.

Trotz seiner Stärken hat NotebookLM ein paar Limits, die wie folgt hervorgehoben werden Redditor, RamaSchneider .

Was es im Moment offensichtlich nicht erledigen kann, ist, Tabellen in visuelle Graphen zu verwandeln

ein Benutzer

Sie fanden jedoch eine clevere Lösung: Sie fügten den Text von NotebookLM in ChatGPT ein, das ein perfektes Diagramm erstellte und Python-Code lieferte.

Der Konsens? Beide Tools haben einzigartige Stärken, und wenn man sie im Team einsetzt, kann sich das positiv auf die Produktivität auswirken.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu NotebookLM und ChatGPT

NotebookLM und ChatGPT sind solide tools, kein Zweifel. Aber was wäre, wenn Sie etwas hätten, das Ihnen nicht nur dabei hilft, Notizen zu machen oder Inhalte zu erstellen?

Das ist der Punkt ClickUp kommt rein. 🤩

Alles, was Sie an Notiz- und Recherchetools lieben, plus eine ganze Reihe von Features, die Ihre Arbeit organisieren und auf dem Laufenden halten.

Schauen wir uns die Features einmal genauer an. 💁

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notepad

Wenn Sie es gewohnt sind, schnelle Ideen oder Notizen zu notieren, wissen Sie, wie wichtig es ist, einen Ort zu haben, an dem alles leicht zugänglich ist - ohne das ganze Durcheinander.

Erfassen Sie Ihre Ideen in einer einfachen Liste in ClickUp Notepad ClickUp Notepad ist genau das: ein übersichtlicher, einfach zu bedienender Space, in dem Sie Ihre Gedanken festhalten und sie sofort organisieren können. Er ist nahtlos in Ihren ClickUp-Workspace integriert, so dass Ihre Ideen und Aufgaben alle miteinander verbunden sind.

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem Bericht.

Sie beginnen mit einem Brainstorming in Notepad und notieren die wichtigsten Punkte und Ideen. Dann gehen Sie die Liste der Ideen durch und wandeln einige dieser Notizen in Aufgaben um, weisen Fristen zu und verfolgen den Fortschritt in ClickUp - alles, ohne den Notepad zu verlassen.

💡 Pro-Tipp: Bei der Verwendung von KI-Tools für das Wissensmanagement organisieren Sie Ihre Notizen mit bestimmten Tags oder Kategorien, um die spätere Auffindbarkeit zu verbessern. Auf diese Weise können Sie schnell relevante Informationen abrufen, ohne ein ganzes Dokument zu durchforsten.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs ClickUp Dokumente sind der Ort, an dem die Dokumentenverwaltung ein großes Upgrade erfährt, insbesondere wenn Sie Ihre Recherchen, Notizen und Aufgaben an einem Ort verwalten möchten.

Organisieren Sie Ideen für Ihre Projekte mühelos in ClickUp Docs

Die ClickUp Wissensmanagement feature in Docs gibt Ihnen die Möglichkeit, die Verbindung zwischen Dokumenten und laufenden Aufgaben herzustellen und sicherzustellen, dass alles abgestimmt und auf dem neuesten Stand bleibt.

Das bedeutet, dass Ihre Dokumente nicht isoliert sind - sie sind Teil der lebendigen, atmenden Struktur Ihres Projekts.

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem detaillierten Plan für die Produkteinführung.

Sie könnten ein Dokument in Docs erstellen, die wichtigsten Phasen skizzieren und dann jeder Phase entsprechende Aufgaben anhängen, z. B. das Entwerfen von Marketingmaterialien oder einer E-Mail-Kampagne.

Konvertieren Sie Ihre Notizen in ClickUp Aufgaben in Docs

Erstellen von ClickUp Aufgaben direkt aus Ihren Notizen mit Hilfe von KI ist ebenfalls möglich. Wenn Sie eine Inspiration haben oder ein wichtiger Aktionspunkt auftaucht, hilft Ihnen die ClickUp AI, diesen in eine Aufgabe umzuwandeln, ohne Ihr Dokument zu verlassen.

Während Sie arbeiten, können Sie kontinuierlich das Dokument aktualisieren und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten - ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen.

Was Docs noch mehr auszeichnet, sind die gebrauchsfertigen Vorlagen, die das Organisieren Ihrer Gedanken und Notizen doppelt so einfach machen.

Perfekt zum Notieren von täglichen Aufgaben, Überlegungen oder schnellen Aktualisierungen sind die ClickUp Vorlage für tägliche Notizen hilft Ihnen, den Überblick über Ihre täglichen Fortschritte zu behalten, ohne etwas zu verpassen.

Außerdem ist die ClickUp Projekt Notiz Vorlage strukturiert Ihre Notizen und hält alles von Brainstorming-Ideen bis hin zu Meeting-Mitschriften an einem Ort fest.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Abfragen und Verwalten Ihres Repositorys für Wissen und Arbeit ist einfach mit ClickUp Gehirn -, da es in das ClickUp-Ökosystem integriert ist und eine nahtlose Integration mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Projekten und Zielen ermöglicht.

Anstatt mit mehreren Tools zu jonglieren, können Sie direkt in Ihrem Workspace auf KI zugreifen, was sie zu einer natürlichen Erweiterung Ihres Workflows macht. Das bedeutet, dass Ihre KI-Vorschläge nicht nur allgemein gehalten sind, sondern genau auf den Kontext des Projekts und der Aufgabe zugeschnitten sind.

Wenn Sie sich in komplexe Projekte vertiefen oder mit mehreren Terminen jonglieren müssen, können Sie mit den KI-Funktionen Schlüsselerkenntnisse hervorheben, lange Dokumente zusammenfassen und Informationen für eine bessere Lesbarkeit und leistungsfähigere Analysen übersichtlich organisieren.

Brain macht auch die Erstellung von Inhalten zu einem Kinderspiel. Es entwirft klare, ausgefeilte Inhalte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, egal ob es sich um komplexe Argumente für Forschungsarbeiten, gut durchdachte Projektvorschläge oder schnelle Aktualisierungen für das Team handelt.

Forschung zusammenfassen und Schlüssel-Erkenntnisse mit ClickUp Brain in Docs organisieren

Fällt es Ihnen schwer, Ideen in Worte zu fassen? Brain passt sich Ihrem Stil an und hilft Ihnen, Ihre Texte so zu verfeinern, dass Sie sie sofort freigeben können.

Sobald Ihre Ideen feststehen, können Sie ClickUp Aufgaben direkt aus Ihren Entwürfen in ClickUp Docs erstellen. So bleibt Ihre Arbeit umsetzbar und ausgerichtet, und Sie können nahtlos vom Brainstorming zur Ausführung übergehen.

Und wenn Sie vergessen, die richtigen Notizen und Aufgaben mit den richtigen Dokumenten zu verknüpfen?

Finden Sie alles, was Sie brauchen, in Sekundenschnelle mit ClickUp Connected Search

Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie wertvolle Minuten mit der Suche verschwenden ClickUp Verbundene Suche findet alles auf Anhieb. Es zieht relevante Ergebnisse aus Ihren Aufgaben, Notizen und Dokumenten, um den kompletten Kontext abzuschließen.

Pro-Tipp: Schreiben Sie nicht nur Notizen und vergessen Sie sie! Einstellen ClickUp-Erinnerungen um sie alle paar Tage zu überprüfen.

Mit ClickUp zu intelligenteren Notizen

Wenn Sie nach Tools suchen, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern, Ihre Recherchen rationalisieren und Ihre Ideen organisieren können, dann haben NotebookLM und ChatGPT ihre Vorzüge.

Beide Tools haben einzigartige Stärken, aber seien wir ehrlich - warum sollten Sie sich mit "gut genug" zufrieden geben, wenn Sie mit ClickUp alles haben können?

ClickUp ist eine exzellente Plattform, die aus einem einfachen Grund den Sieg davonträgt - sie bietet Ihnen mehr für Ihr Geld.

Von der Verwaltung von Aufgaben direkt in ClickUp Docs bis zur Nutzung von ClickUp Brain für KI-gestützte Unterstützung - ClickUp ist mehr als nur ein Tool, es ist ein komplettes Ökosystem für Produktivität. Und mit anpassbaren Vorlagen, nahtlosen Features für die Zusammenarbeit und einer vernetzten Suche können Sie nicht nur mit Ihrem Workload Schritt halten, sondern ihn auch selbst in die Hand nehmen. Anmeldung für ClickUp und entdecken Sie eine intelligentere, besser integrierte Art zu arbeiten.