Wie man ChatGPT für Copywriting verwendet

"Kreativität ist Intelligenz, die Spaß macht", sagte Albert Einstein. Für Werbetexter ist es die Kreativität, die Worte in Magie verwandelt. Aber was wäre, wenn es ein Tool gäbe, mit dem Sie schneller, schärfer und spannender schreiben könnten?

ChatGPT ist ein KI-Tool, mit dem Sie schneller recherchieren, Ihren Entwürfen den letzten Schliff geben und Ideen für Inhalte entwickeln können. ✨

Zu erledigen ist nur, ChatGPT zu öffnen, Details zu Ihrem Projekt einzugeben und voilà! Schon haben Sie eine Reihe von kreativen Schlagwörtern und innovativen Ideen zur Hand.

Mit ChatGPT fühlt sich das Schreiben von Texten nicht mehr wie ein einsamer Job an. Es kann Ihr kreativer Partner sein, um Ideen zu entwickeln, Ihr Einzelziel zu verstehen und ansprechende Inhalte zu erstellen - und das alles in Sekundenschnelle. Ganz gleich, ob Sie eine einprägsame Überschrift, einen Werbetext oder ein ausgefeiltes Verkaufsgespräch benötigen, ChatGPT unterstützt Sie, wenn Ihre Kreativität versiegt.

Sind Sie bereit zu sehen, was KI-gestützte Kreativität für Sie erledigen kann? Lassen Sie uns beginnen! 🤖

ChatGPT für Copywriting verstehen

Dank der künstlichen Intelligenz hat sich die Texterstellung um 360 Grad verändert und eröffnet neue Möglichkeiten für Autoren. Anstatt sich in den technischen Aspekten der Erstellung von Inhalten zu verzetteln, können sich die Autoren nun auf das Wesentliche konzentrieren kreativität und Aufbau von Verbindungen .

Da KI die schwere Arbeit erledigt, haben Werbetexter mehr Zeit, ihre Arbeit zu verfeinern, neue Ideen zu erkunden und Inhalte hervorzuheben. Das bedeutet mehr Space für das Experimentieren mit einzigartigen Blickwinkeln, die Erkundung neuer Trends und die Erstellung persönlicherer und ansprechenderer Inhalte.

Mit KI können Werbetexter intelligenter arbeiten, nicht härter. Betrachten Sie ChatGPT als eine Mischung aus Kreativität und Technologie, die dem Schreiben mehr Kraft und Dynamik verleiht.

Wie funktioniert ChatGPT wirklich?

Wie viele andere moderne KI-basierte Tools arbeitet ChatGPT als ein großes Sprachmodell (LLM). Es wird auf riesigen Datensätzen trainiert und zerlegt Eingabeaufforderungen in Token, um den Kontext und die Absicht zu analysieren. Open KI behauptet sogar, dass ChatGPT auf 300 Milliarden Wörtern aus verschiedenen Blogs, Websites und mehr trainiert wurde!

Wenn Sie eine Aufforderung eingeben, generiert ChatGPT eine Antwort anhand der Muster, die es aus seinen Trainingsdaten gelernt hat.

Wenn Sie zum Beispiel fragen: "Was ist ein guter Slogan für den Verkauf von Croissants? ChatGPT analysiert den Kontext und generiert eine Antwort wie "Brighten Your Morning with Freshly Baked Croissants!" Dieser Abgleich erfolgt, weil ChatGPT aus einem großen Bereich von Sprachmustern gelernt hat, um relevante und natürlich klingende Ausgaben zu produzieren.

👀 Wussten Sie schon? ChatGPT hat 1 Million Benutzer in nur 5 Tagen nach dem Start. Und nach zwei Monaten erreichte die Zahl der aktiven Benutzer die 100-Millionen-Marke!

Vorteile der Verwendung von ChatGPT für Copywriting

Nun wollen wir sehen, wie ChatGPT und andere KI-Tools bei der Erstellung von Texten helfen :

Zeitersparnis: ChatGPT spart Zeit, indem es Aufgaben wie Brainstorming, Entwürfe, Gliederung von Inhalten und Recherche übernimmt. Durch die schnellere Bearbeitung können Sie mehr Clients annehmen, d.h. Ihr Geschäft oder Ihre Agentur ausbauen

ChatGPT spart Zeit, indem es Aufgaben wie Brainstorming, Entwürfe, Gliederung von Inhalten und Recherche übernimmt. Durch die schnellere Bearbeitung können Sie mehr Clients annehmen, d.h. Ihr Geschäft oder Ihre Agentur ausbauen Kosteneffektiv: Die Kosten für die Nutzung von ChatGPT (Original Version) sind gleich Null. Ja, das ist richtig! Ohne einen Pfennig auszugeben, können Sie damit jede Form und jeden Typ von fesselnden Inhalten in großem Umfang erstellen. Mit anderen Worten - mehr Inhalt, Effizienz und Kreativität - alles zum Nulltarif

Die Kosten für die Nutzung von ChatGPT (Original Version) sind gleich Null. Ja, das ist richtig! Ohne einen Pfennig auszugeben, können Sie damit jede Form und jeden Typ von fesselnden Inhalten in großem Umfang erstellen. Mit anderen Worten - mehr Inhalt, Effizienz und Kreativität - alles zum Nulltarif Überwindung von Schreibblockaden: Jeder Schriftsteller kennt das Gefühl, auf eine leere Seite zu starren und auf Ideen zu warten, die einfach nicht kommen wollen. Und nach einer Weile kann es sich so anfühlen, als hätte man alle guten Ideen aufgebraucht. Sie können ChatGPT zur Inspiration nutzen

Jeder Schriftsteller kennt das Gefühl, auf eine leere Seite zu starren und auf Ideen zu warten, die einfach nicht kommen wollen. Und nach einer Weile kann es sich so anfühlen, als hätte man alle guten Ideen aufgebraucht. Sie können ChatGPT zur Inspiration nutzen Personalisierung von Inhalten: ChatGPT hilft bei der Personalisierung von Inhalten für bestimmte Zielgruppen, indem es deren Vorlieben erkennt und die Botschaft auf deren Bedürfnisse zuschneidet. Es kann Texte erstellen, die eine emotionale Verbindung zu potenziellen Kunden aufbauen, sei es für E-Mails, soziale Medien oder Websites

ChatGPT hilft bei der Personalisierung von Inhalten für bestimmte Zielgruppen, indem es deren Vorlieben erkennt und die Botschaft auf deren Bedürfnisse zuschneidet. Es kann Texte erstellen, die eine emotionale Verbindung zu potenziellen Kunden aufbauen, sei es für E-Mails, soziale Medien oder Websites Vielseitigkeit in Bezug auf Formate, Stile und Töne: ChatGPT wechselt mühelos zwischen verschiedenen Formaten, seien es Produktbeschreibungen, Blog-Posts, E-Mail-Marketing oder Inhalte für soziale Medien, und passt seinen Ton und Stil an den jeweiligen Kontext an, egal ob professionell, leger oder freundlich

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ChatGPT reagieren kann:

über ChatGPT_

Ja, so einfach ist es! 🎉

Dies sind nur einige der Vorteile von ChatGPT. Schauen wir uns kurz einige Beispiele an, damit Sie die Anwendungsfälle im Detail verstehen.

Wie man ChatGPT für Copywriting verwendet

In der Texterstellung liegt die Stärke von ChatGPT in wie Sie Prompts schreiben . Je spezifischer Ihre Eingabeaufforderung ist, desto besser wird die Ausgabe sein.

So sehen eine normale Eingabeaufforderung und eine normale Ausgabe normalerweise aus:

{via ChatGPT_

Nehmen wir nun dasselbe Beispiel und erstellen wir eine komplexere Eingabeaufforderung. Unten sehen Sie die Eingabe und die Ausgabe:

{via ChatGPT

Sehen Sie den Unterschied in der Ausgabe? Das ist die Macht der richtigen ChatGPT-Eingabeaufforderungen. Lassen Sie uns nun erkunden, wie Sie ChatGPT für das Copywriting nutzen können, um relevante, hochwertige Inhalte zu erhalten.

1. Beiträge für soziale Medien

Betrachten Sie ChatGPT als Ihren Brainstorming-Partner oder Teamkollegen für soziale Medien. Geben Sie Ideen ein oder fügen Sie Schlüsselwörter hinzu, und das Programm kann lustige und einprägsame Beiträge für soziale Medien erstellen.

Nehmen wir an, Sie brauchen einen Social-Media-Post für Weihnachten für ein Möbelgeschäft. So würde ChatGPT reagieren:

Kostenlose Kalender-Vorlagen für Social Media-Inhalte in Excel & Sheets

2. Werbetext

Anzeigen zu schreiben, die Aufmerksamkeit erregen, kann eine Herausforderung sein, aber ChatGPT macht es einfach. Sie können einige Details über Ihr Produkt und Ihre Zielgruppe freigeben, und das Programm erstellt in Sekundenschnelle kurze, bissige Anzeigen.

Instanz, wenn Sie zum Beispiel Laufschuhe verkaufen, können Sie hier einen Facebook-Anzeigentext erstellen:

3. Blogs

Wenn Sie einen Blogbeitrag schreiben und Hilfe bei der Erstellung einer Gliederung benötigen, kann ChatGPT Ihnen helfen. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben einen Blog über die Konversion von Landing Pages. Sie können sogar einen vollständigen Beitrag aus einer Gliederung erstellen. Hier sehen Sie, wie ChatGPT bei der Erstellung einer Blog-Gliederung helfen kann:

4. Überschriften und CTAs

Mit ChatGPT können Sie aufmerksamkeitsstarke Überschriften und überzeugende CTAs erstellen, die zum Handeln anregen. Es generiert optimierte Meta-Titel und -Beschreibungen, um die SEO zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihr Inhalt Aufmerksamkeit erregt und besser rangiert.

Wenn es in Ihrem Blog zum Beispiel um "Kaffeebohnen" geht, können Sie ihn mit ChatGPT optimieren.

5. E-Mail-Kampagnen

ChatGPT hilft Ihnen, schnell ansprechende E-Mails zu erstellen. Geben Sie einfach die Schlüsselpunkte an, und das Programm erstellt einprägsame Betreffzeilen, personalisierte Einleitungen und überzeugende Inhalte. Es schneidet die E-Mails auf Ihre Zielgruppe zu, egal ob Sie im eCommerce tätig sind, einen Newsletter herausgeben oder Leads ansprechen wollen.

Nehmen wir an, Sie betreiben ein E-Commerce-Geschäft und möchten Ihre Kunden über den 20 %igen Rabatt informieren, den Sie anbieten. So kann ChatGPT Ihnen helfen:

6. Forschung

ChatGPT kann Ihr Forschungspartner sein und den Prozess schneller und effektiver machen. Sie können es mit Kundeninterviews, Bewertungen und Erfahrungsberichten füttern, um Muster in der Sprache, Schmerzpunkte und Bedürfnisse zu identifizieren. Es kann gemeinsame Themen und Erkenntnisse identifizieren, um gezieltere Texte zu erstellen, die Ihre Zielgruppe direkt ansprechen.

ChatGPT kann Ihnen helfen, einzigartige Blickwinkel zu entdecken, indem es vorhandenes Kundenfeedback und Markttrends für eine bessere Positionierung und ein besseres Wertangebot überprüft.

Es kann auch den Inhalt von Wettbewerbern analysieren - Website-Texte, Social-Media-Posts, E-Mail-Kampagnen - und Einblicke in deren Messaging-Strategien geben. So können Sie Ihre Marke effektiver positionieren und Chancen nutzen, die Ihre Mitbewerber möglicherweise übersehen.

Nehmen wir an, Sie schreiben für die Schönheitsbranche. Wenn Sie die Social-Media-Strategie Ihrer Marke mit der eines Mitbewerbers vergleichen möchten, können Sie dies folgendermaßen erledigen:

7. Wiederverwendung von Inhalten

Die Wiederverwendung von Inhalten ist ein intelligenter Weg, um Ihren Aufwand zu maximieren und verschiedene Zielgruppen zu erreichen. ChatGPT kann einen bestehenden Beitrag, z. B. einen Blogpost, in Sekundenschnelle in verschiedene Formate umwandeln, um Ihren Aufwand zu maximieren und verschiedene Zielgruppen zu erreichen.

Ganz gleich, ob Sie Social-Media-Schnipsel, ein ansprechendes Video-Skript oder eine informative Infografik benötigen, ChatGPT kann den Inhalt neu gestalten und dabei die Kernaussage beibehalten. Hier ein Beispiel für Social-Media-Beiträge, die auf der Grundlage eines Blogs über gesunde Ernährungstipps erstellt wurden.

8. A/B-Tests

Mit ChatGPT können Sie auch A/B-Tests vereinfachen, indem Sie schnell mehrere Versionen von Marketingmaterialien erstellen, z. B. Überschriften, E-Mail-Betreffzeilen oder Anzeigentexte. So können Sie Ihre Texte auf der Grundlage von Leistungsdaten optimieren und Ihre Botschaften für mehr Engagement und Konversionen verfeinern.

Stellen Sie sich vor, Sie bringen eine neue Fitness App auf den Markt und möchten herausfinden, welche E-Mail-Betreffzeile mehr Benutzer anlockt. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie ChatGPT zu Ihrem Vorteil nutzen können:

9. Bearbeitung und Tonabgleich

Die Bearbeitung ist der Schlüssel zur Erstellung eines hochwertigen Textes. Und wissen Sie was? ChatGPT kann auch dabei helfen! Es kann Ihre Inhalte auf Klarheit und Kohärenz bearbeiten, um sicherzustellen, dass sie mit dem Ton übereinstimmen, den Sie vermitteln möchten - ob professionell, freundlich oder locker.

Instanz können Sie ChatGPT verwenden, um Inhalte zu korrigieren und grammatikalische und tonale Unstimmigkeiten zu beseitigen.

Dies sind nur einige Beispiele für die Leistungsfähigkeit der KI. Sie verändert die Herangehensweise von Geschäften an das Verfassen von Texten für Landing Pages, Websites, Pressemitteilungen und Produktbeschreibungen. Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle unten:

Typ des Copywritings Wie ChatGPT helfen kann SEO-Texten Generiert schlüsselwortreiche, SEO-optimierte Inhalte, die in Suchmaschinen gut platziert werden Produktbeschreibungen Verfasst einzigartige, überzeugende Produktbeschreibungen, die Vorteile und Features effektiv hervorheben Landing Pages Erstellt überzeugende Texte für Landing Pages, um Besucher in Leads oder Kunden zu verwandeln Verkaufstexte Hilft bei der Erstellung von Texten für jede Phase eines Verkaufstrichters, um Leads zu pflegen und sie zur Konversion zu bewegen Videoskripte Erstellt ansprechende und klare Videoskripte für Erklärvideos, Anzeigen oder Inhalte für soziale Medien Markentexte Hilft bei der Erstellung konsistenter, einprägsamer Botschaften, die die Stimme einer Marke widerspiegeln und eine Verbindung zu ihrem Publikum herstellen Pressemitteilungen Hilft beim Verfassen klarer, professioneller Pressemitteilungen zur Ankündigung von Neuigkeiten, Ereignissen oder Produkteinführungen Fallstudien Entwickelt detaillierte, überzeugende Fallstudien, die den Erfolg und die Wirkung einer Marke hervorheben White Papers Erstellt ausführliche, informative White Papers, die Fachwissen vermitteln und Lösungen anbieten Newsletter Erstellt Inhalte für Newsletter, die informativ, ansprechend und für die Zielgruppe relevant sind Influencer-Kooperationen Verfasst ansprechende Texte für Influencer-Marketing-Kampagnen, die sowohl auf die Marke als auch auf den Influencer abgestimmt sind Event-Promotionen Erstellt Werbetexte für Ereignisse und stellt sicher, dass diese klar und spannend sind und zur Teilnahme ermutigen Verkaufstrichter Hilft bei der Erstellung von Texten für jede Phase eines Verkaufstrichters, um Leads zu pflegen und sie zur Konversion zu bewegen eCommerce-Texte Erstellung klarer, konversionsorientierter Texte für eCommerce-Websites, Produktseiten und Checkout-Prozesse Website-Inhalte Erstellt überzeugende, benutzerfreundliche Website-Inhalte, die die Markenbotschaft klar vermitteln Unternehmenskommunikation Verfasst professionelle, markengerechte Kommunikation für interne und externe Unternehmensnachrichten

Und während viele Vermarkter und KI-Enthusiasten glauben, dass dies erst der Anfang ist, kann eine einfache Erstellung von Inhalten ohne Zeichenfolge erfolgen? eigentlich nicht

Bevor Sie mit der Erstellung von Inhalten mit ChatGPT beginnen, sollten Sie auch seine Grenzen kennen.

Bevor Sie mit der Erstellung von Inhalten mit ChatGPT beginnen, sollten Sie auch seine Grenzen kennen.

Limitierungen der Verwendung von ChatGPT für Copywriting und Erstellung von Inhalten

Wenn Sie ChatGPT fragen: "Wie viel ist 2 + 3?", wird es Ihnen sagen, dass es 5\ ist. Wenn Sie aber darauf bestehen, dass die Antwort 6 ist, wird es Ihnen vielleicht zustimmen oder einen Weg finden, um nicht zu widersprechen. Dies ist ein Schlüssel Limit - ChatGPT mag selbstbewusst klingen, aber es fehlt ihm an echtem Verständnis und es macht einfach mit, was richtig erscheint.

ChatGPT kann zwar bei der Erstellung von Inhalten helfen, garantiert aber nicht die Richtigkeit, Originalität und Zuverlässigkeit des Inhalts. Hier sind einige seiner wichtigsten Limits:

Probleme mit der Genauigkeit und Aktualität der Informationen

Eine der größten Herausforderungen von ChatGPT besteht darin, dass es nur auf Daten und Informationen bis zum Jahr 2023 trainiert. Dies könnte ein erhebliches Problem darstellen, wenn Sie Inhalte mit aktuellen Fakten, jüngsten Statistiken oder Branchennachrichten benötigen.

In vielen Feldern, wie z. B. im Finanzwesen, in der Technologie und im Gesundheitswesen, finden fast täglich rasche Veränderungen statt, und ChatGPT ist nicht in der Lage, neue Informationen zu erfassen oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie ChatGPT zum Beispiel nach den Inflationsraten für 2024 oder nach neuen technischen Produkten fragen, kann es sein, dass es Ihnen keine aktuellen Daten liefert.

Risiken von Plagiaten und sich wiederholenden Formulierungen

ChatGPT kopiert nicht direkt von seinen Quellen, aber seine Antworten können manchmal den Inhalt anderer Websites oder sozialer Medienplattformen genau widerspiegeln.

Für Marken, die eine einzigartige, authentische Stimme und Unverwechselbarkeit anstreben, könnte das alleinige Vertrauen in ChatGPT zu sich wiederholenden Formulierungen und einem Mangel an Originalität führen.

*Profi-Tipp:💡 Humazine KI Inhalt durch die Streichung von Floskeln wie "sich ständig weiterentwickeln", "erhöhen" und "zusammenarbeiten" und die Konzentration auf den Mehrwert durch klaren Kontext und Expertenwissen.

Inkonsistenter Ton und Stil

ChatGPT hat mitunter Schwierigkeiten, einen einheitlichen Ton und Stil beizubehalten. Da es auf einen breiten Bereich von Daten trainiert ist, kann es unerwartet zwischen formeller und lockerer Sprache wechseln, was zu einem unzusammenhängenden Leseerlebnis führt.

Wenn Sie einen bestimmten Tonfall anstreben, könnte diese Inkonsistenz zu einer zusätzlichen Bearbeitung führen, um den Inhalt in einen reibungslosen Flow zu bringen.

Hier ist, was Rob Rooney, ein Werbetexter, über die Verwendung von ChatGPT für einen Text sagt:

via LinkedIn Und schließlich wirft ChatGPT ethische Bedenken hinsichtlich Transparenz und Originalität auf. Die Leser erwarten oft authentische, menschliche Einblicke, so dass es das Vertrauen erschüttern kann, wenn KI-generierte Inhalte als von Menschen geschrieben ausgegeben werden.

Halten Sie diese Limits davon ab, hervorragende Texte zu erstellen? Geben Sie ClickUp ein Versuch!

ClickUp für Copywriting verwenden

Als Texter sind Sie wahrscheinlich von der Nummer der heute verfügbaren KI-Tools überwältigt. Jedes verspricht, das Schreiben einfacher zu machen, aber viele lassen Sie immer noch zwischen den Plattformen hin und her springen und verschwenden Zeit mit Aufgaben, die automatisiert werden könnten.

Hier kommt ClickUp Gehirn -ein KI-Tool, das speziell entwickelt wurde, um Ihren Schreibprozess intelligenter, schneller und verbundener zu machen.

verwenden Sie ClickUp Brain, um in Sekundenschnelle kreative Beiträge für soziale Medien zu verfassen

Mit ClickUp Brain können Sie:

Marketingtexte schreiben, die perfekt zu Ihrer Stimme und Ihren Zielen passen. Von ansprechenden Blog-Beiträgen bis hin zu Marketing-Inhalten bietet ClickUp Brain maßgeschneiderte Schreibvorschläge, die zu Ihrem Stil und Ihren Zielen passen, so dass jedes Wort zählt

Vereinfachen Sie komplexe Textideen und verfeinern Sie Ihre Botschaften, um Inhalte ansprechender und lesbarer zu gestalten

Automatisches Extrahieren und Zusammenfassen von Schlüsseln aus Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren, um Klarheit und Fokus über Projekte hinweg zu erhalten

Profitieren Sie von einer sicheren Plattform, die auf Informationen aus Ihrem ClickUp-Workspace zurückgreifen kann.

Das Beste aus der KI für Copywriting mit ClickUp machen

ClickUp Dokumente

Das Schreiben von Texten erfordert mehrere Überarbeitungs- und Feedbackrunden. Mit ClickUp Dokumente können mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten. Sie müssen nicht mehr auf E-Mail-Antworten warten oder sich mit Problemen bei der Versionskontrolle herumschlagen - jeder kann die Änderungen sehen, während sie passieren, und so eine nahtlose Kommunikation gewährleisten.

ideen sammeln, Analysen durchführen und in Echtzeit zusammenarbeiten mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team:

In Echtzeit zusammenarbeiten, Feedback geben und Kommentare hinterlassen - alles innerhalb desselben Dokuments. Sofortiges Feedback von Stakeholdern, Clients oder Teammitgliedern einholen, um Bearbeitungen an Ort und Stelle vorzunehmen und die Bearbeitungszeit des Projekts zu beschleunigen

Brainstorming, Verfeinerung und Organisation von Ideen für Schlagzeilen, Taglines oder Blog-Themen - alles an einem Ort

Organisieren Sie Texte mit Überschriften, Zwischenüberschriften und Checklisten, um die Lesbarkeit zu verbessern und einen logischen Flow zu gewährleisten

Weisen Sie Aufgaben direkt im Dokument zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie Überarbeitungen, um Ihren Textprozess auf Kurs zu halten

Überwachen Sie Änderungen anhand des Versionsverlaufs, vergleichen Sie Entwürfe und rufen Sie frühere Inhalte ab, damit keine wichtigen Ideen verloren gehen

ClickUp Workflow Automatisierung

Texter jonglieren oft mit vielen Aufgaben - Recherchieren, Entwerfen, Bearbeiten und Zusammenarbeiten. Bei so vielen Tools für die Erstellung von Inhalten, das Projektmanagement und Feedback kann man leicht den Überblick verlieren. ClickUp Workflow-Automatisierung vereinfacht sich wiederholende Aufgaben wie die Überarbeitung von Inhalten oder die Freigabe von Dokumenten, indem sie automatisch festgelegten Richtlinien folgt. Dadurch werden manuelle Schritte eliminiert, die Zeitleisten von Projekten beschleunigt und die Konsistenz sichergestellt.

erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in Ihrem Copywriting Workflow mit ClickUp Automatisierung

Mit der ClickUp Workflow Automatisierung können Sie:

Aufgaben für die Erstellung von Inhalten, Überarbeitungen und Freigaben automatisieren, um Projekte reibungslos abzuwickeln

Auslöser festlegen, um Mitglieder des Teams zu benachrichtigen, wenn Inhalte bestimmte Phasen erreichen, z. B. Entwürfe, Bearbeitungen oder endgültige Freigaben

Benutzerdefinierte Workflows zur Rationalisierung des Prozesses von der Erstellung des Briefs bis zur Lieferung der endgültigen Kopie für Konsistenz und Effizienz

Beseitigung von Engpässen durch Automatisierung von Erinnerungen an Abgabetermine und Feedbackanfragen, um eine rechtzeitige Bereitstellung von Inhalten zu gewährleisten

Integrieren Sie Tools wie Google Docs, Slack und Grammarly, um Feedbackschleifen zu automatisieren und die Arbeit plattformübergreifend zu synchronisieren

ClickUp Marketing

Sie können auch Ideen für Kampagnen sammeln, eine Inhaltsdatenbank aufbauen und detaillierte Projektpläne mit Aufgaben erstellen, die jedem Mitglied des Teams mit ClickUp Marketing features.

nahtloses Planen, Ausführen und Nachverfolgen von Marketingkampagnen und Ereignissen mit ClickUp Marketing

ClickUp Marketing hilft Ihnen:

Organisieren Sie Projekt-Workflows mit zentralisierten Planungstools, einschließlich Aufgabenmanagement, Zeitleisten und Kampagnenkalendern

Bringen Sie Ihre Marketingziele mit der täglichen Ausführung in Einklang, indem Sie Ihre Roadmap mit umsetzbaren Aufgaben und Meilensteinen verbinden

Arbeiten Sie mühelos mit den Dokumenten, Whiteboards und Prüfungstools von ClickUp zusammen und stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied Ihres Teams synchronisiert bleibt

Visualisieren Sie den Fortschritt des Teams in Echtzeit mit Dashboards, die die Fertigstellung von Aufgaben, Zeitleisten und die Gesamtleistung der Kampagne verfolgen

Integrieren Sie Ihre bevorzugten Marketing-Tools, wie HubSpot, Slack und G Suite, um einen einheitlichen, effizienten Workflow zu schaffen

Das Beste aus der KI für Copywriting mit ClickUp machen

Es ist eine aufregende Zeit für Autoren. KI wird zu dem Assistenten, den Autoren brauchen - einer, der nicht schläft, nicht müde wird oder dem die Ideen nicht ausgehen. Durch die Kombination des Besten aus beiden Welten (KI-gesteuerte Effizienz mit menschlichem Feingefühl) definieren Ersteller und Autoren neu, was in Sachen Storytelling und Erstellung von Inhalten möglich ist.

Beim Texten liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, zu wissen, wann man sich auf die Produktivität der KI stützt und wann man die Geschichte von der eigenen Stimme tragen lässt. Und hier kann ClickUp Ihr Partner sein.

ClickUp Brain hilft Ihnen, Ihre Texte und Gedanken zu strukturieren, zu planen und freizugeben. Ob Sie einen Blog, ein Skript oder ein Anschreiben verfassen - erledigen Sie alles mit einem Klick.

Setzen Sie nicht auf das Potenzial der KI, um überzeugende Texte zu erstellen. Registrieren Sie sich bei ClickUp um Projekte zu organisieren, Fristen einzuhalten und Ihre Karriere als Texter zu fördern.