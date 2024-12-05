ClickUp vs. Teams: Welches Collaboration tool ist das richtige für Sie?

Das Zusammensitzen an einem Konferenztisch scheint eine ferne Erinnerung zu sein. Virtuelle Brainstorming-Sitzungen und online Meetings sind die Norm.

Aber sind sie immer so produktiv, wie Sie es sich wünschen? 68% der Arbeitnehmer halten ineffiziente Team Meetings für den größten Produktivitätskiller.

Ein kollaboratives Umfeld kann die Produktivität erheblich verbessern durch Verringerung der Zeitverschwendung in Meetings oder anderweitig.

Das richtige Tool für die digitale Zusammenarbeit kann Ihnen dabei helfen, durch solides Aufgabenmanagement oder optimierte Kommunikation schneller ans Ziel zu kommen.

Betrachten Sie die relativen Vorzüge von ClickUp gegenüber Microsoft Teams. Beides sind gute Optionen, um Teams miteinander zu verbinden, zu organisieren und effizient zu halten. Welche Lösung ist für Ihr Team am besten geeignet?

Lesen Sie weiter, um die perfekte Lösung zu finden!

Was ist ClickUp? ClickUp ist nicht einfach nur ein Tool für die Zusammenarbeit. Es ist als echter All-in-One Workspace konzipiert, in dem Ihre Aufgaben und Unterhaltungen zusammenlaufen. Es ist bekannt für seine leistungsstarken Projektmanagement-Features und verfügt über die wichtigsten Funktionen, die Sie von einem erstklassigen Tool für das Projektmanagement erwarten.

Nutzen Sie ClickUp Kanban Boards, um eine klare, übersichtliche Ansicht aller Aufgaben zu erhalten

Von der Erfassung und freigeben des Bildschirms mit dieser Software können Sie nicht nur gemeinsam mit Ihrem Team Dokumente erstellen und bearbeiten, sondern auch Diskussions-Threads und Aufgaben im selben Fenster verwalten. Das Ergebnis? Weniger App-Überlastung, so dass Ihr Team mehr erledigen kann, ohne den ganzen Tag zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Features wie benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierte Ansichten, Vorlagen und Aufgabenabhängigkeiten sorgen für einen reibungslosen Ablauf von Projekten, während @Mentions, zugewiesene Kommentare und kontextbezogene Chat-Threads dafür sorgen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite sind. Ob Sie ein Startup oder ein Unternehmen sind, ClickUp passt sich dem Stil Ihres Teams an und verändert die Art und Weise, wie Sie Dinge zu erledigen haben.

ClickUp Features

Schauen wir uns einige der Features von ClickUp für die Zusammenarbeit an.

Feature #1: Asynchrones Aufnehmen von Videos mit ClickUp Clips

Angenommen, Sie haben ein wichtiges Meeting verpasst. Wie würden Sie es vorziehen, es nachzuholen? Durch unzusammenhängende E-Mail-Threads gehen und versuchen, die Geschehnisse nachzuvollziehen, oder einfach eine aufgezeichnete Zusammenfassung des Meetings ansehen, die Ihr Kollege für Sie freigegeben hat? Die Wahl liegt auf der Hand, und das ist es, was ClickUp Clips sind für.

Aufnehmen und Freigeben von Videos in Aufgaben oder Chats mit ClickUp Clips Ein großartiges Kommunikations-Tool für Remote-Arbeiten clickUp Clips kombinieren Bildschirmaufnahmen und Videonachrichten mit der Verwaltung von Aufgaben. Sie können damit ganz einfach Tutorials erstellen, visuelles Feedback geben oder komplexe Prozesse erklären. Sie können auch Teile des Video-Transkripts direkt in ClickUp Aufgaben .

Fügen Sie Ihren ClickUp Clips mit einem einzigen Klick überall Feedback und Kommentare hinzu

ClickUp organisiert und speichert alle Ihre Videos übersichtlich im Clips Hub, so dass Sie sie später leicht wiederfinden. Sie können sie auch auf verschiedene Weise freigeben, z. B. indem Sie sie direkt in ClickUp Aufgaben einbetten, als Link versenden oder die Videos herunterladen.

Feature #2: Koordinieren Sie Ihre wöchentlichen Meetings mit freigegebenen Kalendern

Möchten Sie die Verwaltung von Meetings direkt in Ihren Workspace integrieren? Verwenden Sie ClickUp Meetings !

Eines der besten Features ist die Verbindung von Meetings mit den tatsächlichen Ergebnissen. Sie können Meetings planen, detaillierte Notizen machen, Tagesordnungen erstellen und Diskussionspunkte in Aufgaben umwandeln - alles an einem Ort. Wichtige Entscheidungen und Elemente gehen nicht in der Masse unter.

Außerdem können Sie Notizen und Elemente in das nächste Meeting übertragen, so dass Sie eine klare Aufzeichnung der besprochenen und beschlossenen Punkte haben. So können Sie den Fortschritt des Projekts verfolgen, ausstehende Elemente nachverfolgen und die Rechenschaftspflicht sicherstellen - und das alles in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

💡Pro-Tipp: Starten Sie Zoom Meetings direkt von Ihren Aufgaben oder Chats in ClickUp aus und nehmen Sie daran teil mit ClickUp's Zoom-Integration . Wechseln Sie von Aufgabenbesprechungen zu Videoanrufen, ohne ClickUp zu verlassen!

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei Ihren Meetings mit Zugriff auf eine Vorlagenbibliothek in ClickUp Meetings

Und mit den gebrauchsfertigen Kommunikationsvorlagen von ClickUp (wie der ClickUp Konferenz-Management-Vorlage ) können Sie einen soliden Plan erstellen, der jedes Meeting produktiver macht und eine klare Übersicht über die Verpflichtungen des Teams und die Aktualisierungen des Projekts bietet.

ClickUp Meetings Vorlage

Wenn Sie uns fragen, würden wir vorschlagen, dass Sie die ClickUp Meetings Vorlage eine Aufnahme.

Dieses vollständig anpassbare, vorgefertigte Framework bietet Ihnen eine solide Grundlage für den Einstieg. Es kommt mit:

Eine Reihe von benutzerdefinierten Status zur Überwachung des Fortschritts von Aufgaben (z. B. Geplant, In Bearbeitung, Offen, Geschlossen)

Prioritätsstufen und -kategorien für eine bessere Sichtbarkeit der einzelnen Phasen eines Meetings. Dies erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts und stellt sicher, dass keine Elemente und Diskussionspunkte übersehen werden

Mehrere Ansichten, die sich an den Workflow Ihres Teams anpassen: Traditionelle Listenansicht, visuelles Kanban Board, Kalender und ein eingebetteter Thread für die Unterhaltung

Feature #3: Machen Sie Notizen und schreiben Sie Ihre Meetings automatisch mit ClickUp Gehirn , die plattformeigene KI, ist ein intelligenter Wissensassistent in Ihrem Workspace.

Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Clips automatisch transkribieren und erhalten Sie Zugriff auf die Schlüssel-Highlights

Das Feature der automatischen Transkription wandelt Ihre Video-Inhalte aktiv in durchsuchbares Wissen um. Das macht es einfach, Videos zu durchsuchen, zu bestimmten Zeitpunkten zu springen und bestimmte Diskussionen, Entscheidungen oder Erklärungen herauszuziehen, ohne die gesamte Aufzeichnung anzusehen.

Das KI-Tool kann auch automatisch Notizen für Meetings generieren und Tagesordnungen, sowie Zusammenfassungen meeting-Protokolle in Sekunden.

Lassen Sie ClickUp Brain nachschlagen, was Sie brauchen, anstatt es selbst zu erledigen

Mitglieder des Teams können sogar Fragen zu einem Video stellen, und ClickUp Brain durchsucht die Transkripte, um relevante Antworten zu geben.

Außerdem generiert dieses Tool während der Besprechung automatisch Elemente und Unteraufgaben. So sind am Ende des Meetings alle Schlüssel-Entscheidungen und Verantwortlichkeiten erfasst und für die Nachbereitung bereit.

Auf diese Weise erhöht sich Ihre Produktivität, und Sie verlieren in den stundenlangen Aufzeichnungen keine wertvollen Erkenntnisse mehr aus den Augen.

Bonus Feature: Sofortige Chats und Whiteboards für die Extrameile

Was, wenn Sie sofort etwas mit Ihren Teammitgliedern besprechen müssen? Wenden Sie sich an ClickUp Chat . Es bringt alle Ihre Unterhaltungen, Kommentare, Aktualisierungen und Projektaktivitäten für Einzelpersonen und Teams an einem Ort zusammen, sodass Sie nahtlos von der Diskussion zur Aktion übergehen können, ohne die App zu wechseln.

Synchronisierung von Diskussionen und Aufgaben für klare, integrierte Workflows mit ClickUp Chat

Verwandeln Sie jede Nachricht mit nur einem Klick in eine Aufgabe. Die KI von ClickUp kann den Kontext Ihrer Unterhaltungen erfassen und detaillierte, ausführungsbereite Aufgaben erstellen, die Ihnen die mühsame manuelle Eingabe ersparen. Und wenn Sie eine Aufgabe oder ein Dokument in einem Chat erwähnen, werden automatisch Links zu diesen Elementen verknüpft.

*Zu erledigen?👀 Wussten Sie schon?

Weitere KI-Tools im ClickUp-Chat sind KI-Antworten aus Ihrem Chat-Verlauf und aus verbundenen Apps sowie KI-CatchUps, die Threads zusammenfassen, die Sie verpasst haben.

Sie müssen eine Live-Diskussion führen? Mit SyncUps in ClickUp Chat können Sie Video- und Audioanrufe direkt in Ihrem Workspace tätigen. Sie können Ihren Bildschirm freigeben, Aufgaben während des Gesprächs verknüpfen und sogar die KI das Meeting zusammenfassen lassen und mit dem FollowUps-Feature im Nachhinein Handlungselemente erstellen.

Visuelles Brainstorming und Umsetzung Ihrer besten Ideen in Aufgaben mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie und Ihr Team eher visuelle Typen sind, die sich mit dem Whiteboard zusammensetzen, ClickUp Whiteboards sind perfekt für Sie. Sie ermöglichen es Ihnen, Ideen zu kartieren, Arbeitsabläufe zu gestalten und strategische Diskussionen an einem Ort zu führen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie diese whiteboard-Vorlagen um Zeit zu sparen und Ihre Ideen schnell zu organisieren. Sie helfen Ihnen, effizient zu arbeiten und die Teamarbeit zu fördern, indem sie Ihr Team auf dieselbe Seite bringen.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Was ist Microsoft Teams?

über Microsoft Teams Microsoft Teams ist ein vielseitiger Hub für die Zusammenarbeit, in dem Sie chatten, virtuelle Meetings abhalten, Dateien freigeben und mit Ihrem Team an Dokumenten arbeiten können. Durch die einzigartige Integration in Microsoft 365 ist es ideal für Unternehmen, die dieses Ökosystem nutzen, um Workflows mit Apps wie Word, Excel und Outlook zu optimieren.

Teams ist mobil verfügbar und hält Sie überall in Verbindung. Teams bietet dedizierte Kanäle, Audio- und Videoanrufe in hoher Qualität und das Freigeben von Bildschirmen, um mit allen Beteiligten in Verbindung zu treten, egal ob es sich um ein schnelles Check-in oder ein großes virtuelles Ereignis handelt.

Microsoft Teams Features

Schauen wir uns einige der herausragenden Features von Teams an.

Feature #1: Meetings aufzeichnen und Live-Ereignisse für Tausende von Teilnehmern veranstalten

Teams hat sich zu einem leistungsstarken Tool für Videokonferenzen entwickelt, das bis zu 10.000 Teilnehmer bei unbegrenzter Dauer unterstützt.

über Microsoft Teams

Alles, was Sie für ein produktives Meeting benötigen, ist im Lieferumfang enthalten: Live-Untertitel, Aufzeichnungsoptionen, Bildschirmfreigabe und Geräuschunterdrückung zum Herausfiltern von Hintergrundgeräuschen. Breakout Rooms ermöglichen Diskussionen in kleineren Gruppen, während anpassbare Hintergründe und der Together-Modus für ein natürlicheres Gefühl sorgen.

Bei stark benutzerdefinierten Meetings haben Benutzer jedoch mit langsamen Ladezeiten zu kämpfen, wenn sie keine Verbindung mit hoher Bandbreite haben. Es ist also immer eine gute Idee, den Browser regelmäßig zu aktualisieren, um die beste Leistung zu erzielen.

über Microsoft Teams

Teams unterstützt Webinare mit bis zu 1.000 interaktiven und 20.000 reinen Ansichts-Teilnehmern und bietet Registrierung, Gastgeberkontrolle, Live-Reaktionen, Nachverfolgung der Anwesenheit und Analysen.

Sie können externe Partner über den Gastzugang und Teams Connect einladen, sie zu Kanälen hinzufügen und Dateien mit der robusten Cybersicherheit von Microsoft sicher freigeben.

Teams ist ein Experte darin, die team-Kommunikation an einem Ort.

Sie können eigene Kanäle für verschiedene Projekte oder Themen einrichten, um die Nachrichtenflut zu reduzieren und die Unterhaltung zu konzentrieren.

über Microsoft Teams

Der allgemeine Kanal ist der wichtigste hub für teamweite Updates _(_Bye-bye unternehmensweite E-Mails!), während benutzerdefinierte Kanäle Ihnen ermöglichen, sich auf gezieltere Diskussionen zu konzentrieren.

Benötigen Sie den Beitrag einer Person? Erwähnen Sie ihn einfach mit @, um ihn in die Unterhaltung einzubeziehen - so bleiben alle auf dem Laufenden.

über Microsoft Teams

Ein weiteres großes Plus ist die enge Integration von Teams mit den Dokumententools von Microsoft 365. Mit der App können Sie direkt von SharePoint und OneDrive aus auf Dateien und Aufzeichnungen zugreifen, diese freigeben und bearbeiten, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen.

Unterstützt von Microsoft Copilot bietet Teams einen Bereich von KI-Tools und Bots, die Ihnen lästige Aufgaben abnehmen.

über Microsoft Teams

Eines der nützlichsten KI-Tools ist das Recap. Dieses Tool befindet sich unter der Registerkarte "Zusammenfassung" in Ihrem Teams-Kalender und -Chat und kann automatisch generiert werden:

Meeting-Zusammenfassungen und Schlüsselpunkte

Personalisierte Highlights für jeden Teilnehmer

Einfacher Zugang zu Aufzeichnungen und Protokollen

Meeting-Agenden und Notizen

über Microsoft Teams

Darüber hinaus bietet Teams eine Reihe von spezialisierten Bots, die Ihnen helfen können. Ein beliebtes Beispiel ist der TellMe-Bot, der als intelligentes Informationsrelais fungiert und Ihnen schnellen Zugriff auf wichtige organisatorische Informationen aus allen Microsoft 365-Anwendungen bietet.

über Microsoft Teams

Weitere häufig verwendete Bots sind der Polly-Bot für die Erstellung und Verwaltung von Umfragen und der Statsbot für die Automatisierung der Planung und Bereitstellung von Berichten.

Sie können auch Ihre eigenen Bots entwerfen, wenn Sie sie brauchen!

Andere relevante Teams Features: Instant Messaging und wiederverwendbare Whiteboards

Eines der wichtigsten Features von Teams ist das Instant Messaging, mit dem Sie schnell eine Verbindung zwischen einzelnen Personen oder Gruppen herstellen können.

über Microsoft Teams

Die Chat-Benutzeroberfläche ermöglicht die Formatierung von Rich Text, die Übertragung von Dateien, Code-Schnipseln und @Mentions, um die Aufmerksamkeit der richtigen Personen zu erregen und Teams dabei zu helfen, auch aus der Ferne auf derselben Seite zu bleiben.

über Microsoft Teams

Wenn Sie einen größeren Space benötigen, um Ihre Ideen zu besprechen, können Sie die Meeting-spezifischen Whiteboards nutzen, um auf einer gemeinsamen Leinwand zu zeichnen, zu schreiben und zu kommentieren und so das Gefühl einer persönlichen Brainstorming-Sitzung zu erzeugen.

Das Whiteboard kann gespeichert und wieder aufgerufen werden, so dass Teams in zukünftigen Meetings dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben.

Microsoft Teams Preise

Startseite Pläne

Microsoft Teams: Free

Free Microsoft 365 Personal: $6,99/Monat

$6,99/Monat Microsoft 365 Family: $9,99/Monat

Business-Pläne

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

ClickUp vs. Teams: Features im Vergleich

Bevor wir zu den Details kommen, hier eine kurze Übersicht über die Features beider Plattformen.

Feature ClickUp Microsoft Teams Einzel- und Gruppenanrufe per Video und Audio Ja Ja Groß angelegte Webinare Nein Ja, erlaubt bis zu 1.000 interaktive und 20.000 Mitglieder, die nur die Ansicht sehen können Bildschirmfreigabe Ja Ja Videoaufzeichnung Ja, der Clips Hub speichert und organisiert Dateien automatisch Ja, aufgezeichnete Meetings werden in OneDrive gespeichert Sofortnachrichten und Chats Ja Ja Gruppen, Kanäle und Threads Ja Ja Freigeben von Dateien Ja, alle Dateien sind innerhalb der gleichen Plattform verfügbar Ja, auf Dateien kann direkt von Teams mit SharePoint und OneDrive zugegriffen werden Bemerkungen und Kommentare Ja Ja Polls, GIFs und Emojis Ja Ja Whiteboarding Ja, verfügt über fortschrittliche Tools zum Brainstorming und zur Erstellung von Karten für Ideen Ja, grundlegende und wiederverwendbare Whiteboards bei jedem Meeting Live-Untertitel und Übersetzungen Nein Ja Automatische Transkription und Notizen Ja (für Clips) Ja KI-Tools für intelligente Zusammenfassungen und Themensuche Ja; Zusammenfassen von Unterhaltungen, Hervorheben von Schlüsseln, Identifizieren von Elementen, Umwandeln von Videos in ein durchsuchbares Verzeichnis Ja, Zusammenfassen von Unterhaltungen und Stellen von Abfragen an spezielle Bots Freigegebene Kalender Ja Ja Nachrichten in Aufgaben umwandeln Ja, Nachrichten direkt in Aufgaben umwandeln und diese vor Ort verwalten Ja; dies ist jedoch Bestandteil der Premium-Pläne Ansicht und Bearbeitung von Dokumenten Ja Ja, allerdings ist dafür ein Wechsel zu einer anderen App erforderlich Mehrere Projekt Spaces Ja Nein Teilnehmerberechtigungen Ja Ja Integrationen Ja, mehr als 1000 Integrationen mit allen Arten von Business-Tools, einschließlich Microsoft Apps Ja; integriert sich mit mehr als 700 Apps Meeting-Vorlagen Ja Ja Zwei-Faktoren-Authentifizierung und Datenverschlüsselung Ja Ja Mobil- und Desktop-Apps Ja Ja Preisgestaltung Kostenlose, bezahlte Pläne ab $7/Benutzer/Monat Kostenlose, bezahlte Business-Pläne ab $4/Benutzer/Monat

Und nun wollen wir sie im Detail vergleichen:

1. Video-Anrufe

ClickUp

Das Feature SyncUps macht Videoanrufe für Einzel- oder Gruppengespräche einfach. Diese Anrufe können aufgezeichnet und im Clips Hub gespeichert werden, wo die Benutzer diese Clips kommentieren und mit Personen innerhalb und außerhalb der Organisation freigeben können.

Sie können auch Ihren Bildschirm freigeben und mit Whiteboards zusammenarbeiten, wobei alles automatisch gespeichert wird, damit Sie später leicht darauf zugreifen können.

Teams

Microsoft Teams unterstützt alles, von Einzelgesprächen bis hin zu Webinaren mit bis zu 20.000 Teilnehmern, einschließlich Gästen.

Anrufe können in OneDrive oder SharePoint aufgezeichnet werden, und es gibt Optionen für das Freigeben des Bildschirms, Anmerkungen, Live-Untertitel (mit Übersetzungen) und wiederverwendbare Whiteboards. Benutzerdefinierte Hintergründe und der KI-gesteuerte Together-Modus sorgen für ein natürliches, büroähnliches Gefühl und verringern die Ermüdung.

Gewinner: Während ClickUp das Wesentliche abdeckt, bietet Microsoft Teams robustere Tools für Videokonferenzen, was es zu einer besseren Wahl für größere Meetings und Webinare macht.

2. Chatten und Sofortnachrichten

ClickUp

ClickUp Chat kombiniert Messaging und Projektmanagement in einem Workspace, so dass Sie problemlos zwischen Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten wechseln können. Sie können sogar Kommentare und Meeting-Notizen in Aufgaben umwandeln, aber dazu später mehr.

Mit ClickUp können Sie auch Chats organisieren, indem Sie Spaces erstellen, die die Struktur Ihres Teams widerspiegeln, so dass Diskussionen leicht zu finden sind. Für wichtige Aktualisierungen bietet das Feature "Posts" (ähnlich wie der allgemeine Kanal von Teams) einen zentralen Ort für Ankündigungen. Mit Optionen für Einzelchats, Erinnerungen und SyncUps (Audio-Video-Anrufe) ist ClickUp Chat eine schnelle Möglichkeit, mit Ihrem Team in Kontakt zu bleiben.

Teams

Schnelles Messaging in Echtzeit für Einzel- oder Gruppenchats ist ein wichtiges Feature von Teams, das den Bedarf an E-Mails minimiert. Sie können Nachrichten anheften, Text formatieren und Emojis, GIFs und benutzerdefinierte Memes verwenden, um Chats noch ansprechender zu gestalten.

Für wichtige Aktualisierungen können Sie Nachrichten als Wichtig oder Dringend markieren - bei letzterem werden wiederholte Benachrichtigungen gesendet, um sicherzustellen, dass sie beachtet werden. Mit @mentions können Sie Einzelziele ansprechen oder mit @channel alle Teilnehmer eines Threads benachrichtigen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Nachrichten stumm zu schalten, um sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren.

Gewinner: ClickUp! Die Kombination von Projektmanagement und Kommunikation an einem Ort reduziert das Umschalten und verbessert die Konzentration und Produktivität.

3. Integriertes Aufgabenmanagement

ClickUp

ClickUp ist stolz darauf, Ideen in die Tat umzusetzen. Sie können Nachrichten, Kommentare, Notizen aus Meetings oder herausragende Ideen aus Whiteboard-Sitzungen ganz einfach in umsetzbare Aufgaben umwandeln und sie den Mitgliedern Ihres Teams sofort zuweisen. Außerdem bleiben alle Aufgaben im Chat, auf dem Whiteboard oder in den Notizen zugänglich, so dass Sie Fristen, Prioritäten und Fortschritte leicht an einem Ort überwachen können.

Teams

Die Verwaltung von Aufgaben in Teams ist ein Vorteil, der nur Premium-Mitgliedern vorbehalten ist. Mit integrierten Tools wie Planner und Zu erledigen können Sie direkt in der Teams-Oberfläche Aufgaben erstellen, Fristen setzen, Verantwortlichkeiten zuweisen und Fortschritte nachverfolgen. Auf diese Weise lassen sich die Zeitleisten von Projekten und die Zuständigkeiten leicht einsehen, was dem Team hilft, Projekte und Fristen effektiver zu verwalten.

Gewinner: Wenn es um die Verwaltung von Aufgaben geht, nimmt ClickUp den Kuchen mit seinen leistungsstarken Features, die alle an einem Ort verfügbar sind, ohne die Beteiligung anderer Apps (im Gegensatz zu Teams).

4. KI-Fähigkeiten

ClickUp

Das in ClickUp integrierte KI-Tool - ClickUp Brain - transkribiert automatisch Video-Inhalte in Clips und verwandelt sie in wenigen Minuten in eine durchsuchbare Datenbank. Sie können ganz einfach nach wichtigen Details in den Transkripten suchen oder das Tool das erledigen lassen.

Nach Meetings kann ClickUp Brain auch dabei helfen, Notizen zu Meetings zusammenzufassen und Aufgaben und Elemente für Aktionen zu erstellen, damit Sie alles im Griff haben. Außerdem können Sie verpasste Unterhaltungen nachholen, Schlüsselnachrichten hervorheben und unnötige Details herausfiltern, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.

Teams

Microsoft Teams verfügt auch über ein KI-Tool, das Meetings zusammenfasst und automatische Transkriptionen erstellt, damit sich alle Beteiligten leichter an die Diskussion erinnern können. Es kann benutzerdefinierte Hervorhebungen für jede Person erstellen und so sicherstellen, dass diese die für sie wichtigen Schlüsselpunkte erhält.

Teams verfügt auch über verschiedene spezialisierte Bots, die Fragen beantworten, Umfragen durchführen und Statistiken liefern können. Allerdings kann es schwierig sein, den richtigen Bot zu finden, da es einige Zeit dauern kann, sich in den Optionen zurechtzufinden.

Gewinner: ClickUp gewinnt wieder einmal dank seines organisierten Ansatzes, der dafür sorgt, dass bei Meetings alles an einem Ort ist.

5. Integrationen

ClickUp

Mit über 1.000 Integrationen lässt sich ClickUp problemlos mit gängigen Tools wie Google Drive, Slack, Zoom und GitHub verbinden. Damit können Benutzer Dokumente einbringen, die Kommunikation verwalten und den Fortschritt nachverfolgen - alles an einem Ort. Sie können Ihren Workflow auch benutzerdefiniert anpassen, indem Sie Aufgaben automatisieren und Daten über alle Plattformen hinweg synchronisieren.

Teams

Teams ist das systemeigene Collaboration-Tool von Microsoft 365. Daher überrascht es nicht, dass die Integration in das Microsoft-Ökosystem am stärksten ist. Damit können Sie schnell zwischen E-Mails, dem Freigeben von Dateien und der Planung von Meetings mit Tools wie Outlook, OneDrive und SharePoint wechseln. Es besteht auch eine Verbindung mit 700+ Apps von Drittanbietern so können Benutzer zusätzliche Features für die Verwaltung von Projekten oder Design-Umfragen direkt in ihre Kanäle integrieren.

🏆 Gewinner: Das kommt darauf an. Wenn Ihr Geschäft mit verschiedenen Tools läuft, ist ClickUp Ihre beste Wahl. Wenn Ihr Team jedoch bereits tief in der Microsoft-Umgebung verankert ist, ist Teams möglicherweise besser für Sie geeignet.

6. Preisgestaltung

**ClickUp

Die Preisgestaltung von ClickUp konzentriert sich auf die Management-Features und bietet eine klar abgestufte Struktur, die sich an verschiedene Größen und Anforderungen von Teams anpassen lässt.

Wenn Sie gerade erst anfangen, nehmen Sie die kostenlose Version. Wenn Sie jedoch erweiterte Features benötigen, können Sie die kostenpflichtigen Pläne ausprobieren, die bei 7 $ pro Benutzer und Monat beginnen. ClickUp bietet eine Enterprise-Option für größere Unternehmen an, aber Sie müssen sich an uns wenden, um die Preise zu erfahren.

Außerdem kann jeder gegen einen Aufpreis von 7 US-Dollar pro Mitglied im Workspace auf ClickUp Brain zugreifen.

Teams

Microsoft Teams bietet auch eine kostenlose Option mit grundlegenden Features. Die kostenpflichtigen Pläne bieten Optionen für die private und geschäftliche Nutzung und erleichtern so den kostengünstigen Einstieg für diejenigen, die nur Tools zum Chatten und zur Zusammenarbeit benötigen.

Die persönlichen Pläne beginnen bei 6,99 US-Dollar pro Monat, während die Business-Pläne in einem Bereich von 4 bis 12,50 US-Dollar pro Benutzer und Monat liegen.

Gewinner: Von den beiden hat Teams den billigsten Plan. Die beste Wahl hängt jedoch von Ihren Bedürfnissen ab - fortschrittliches Projektmanagement von ClickUp oder integrierte Kommunikationstools von Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams auf Reddit

Um diesen Vergleich besser zu verstehen, haben wir uns angesehen, was Reddit-Benutzer über diese Tools zu sagen hatten.

Eigentümer von kleinen Geschäften lieben das Allroundtalent, das ClickUp auf die Tabelle bringt. Mit der Möglichkeit, einen Großteil der grundlegenden Geschäftsvorgänge zu erledigen, ist es sehr beliebt geworden, vor allem bei Start-ups.

Hier ist, was GeekyBlogger sagt:

Ich betreibe ein kleines Online Business (einen Tech-Blog) und Ich verwende ClickUp (vor allem bei benutzerdefinierten Feldern und Ansichten) für fast alles. Anstelle von Slack verwende ich Unterhaltungsansichten (Chat-Kanäle) in ClickUp. Anstelle eines separaten CRM verwende ich benutzerdefinierte Felder wie "Wert des Geschäfts" in ClickUp. Auch wenn ClickUp jeden Eintrag in eine Liste oder ein Board als Aufgabe bezeichnet, kann es sich dabei auch um einen Kontakt, einen Website-Artikel, eine Marketingkampagne oder ein Projekt handeln. Auf diese Weise müssen Sie nicht für mehrere Tools bezahlen und können alle wichtigen Informationen an einem Ort finden.

GeekyBlogger

Inzwischen sind einige Benutzer von ClickUp von den neuen und verbesserten Features zum Chatten ziemlich beeindruckt.

Redditor JordyGG sagt,

I Liebe das Feature des Chats von unseren Clients über E-Mail genutzt werden. Das macht unsere asynchrone Kommunikation viel kanalisierter."

Ein anderer Benutzer antwortete,

Die neuer ClickUp Chat ist auf der obersten Ebene vorhanden , sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy. Es ist sehr einfach, hineinzuspringen und zu chatten, um zu wissen, ob es Dinge gibt, auf die man antworten muss, usw.

Einige Benutzer haben sich jedoch über die Lernkurve (aufgrund der benutzerdefinierten Features) und gelegentliche Bugs beschwert, die von Zeit zu Zeit zu Mikroverzögerungen führen.

MS Teams hat selbst eine große Anhängerschaft. Einige benutzer sind große Fans seiner Integrationsfähigkeiten mit der Microsoft-Umgebung.

Das Tolle an Teams ist, dass es Slack, Zoom, OneDrive und alle Office-Anwendungen sowie Trello/Notion/whatever in einer App vereint. Meine Firma hat vorher verschiedene Programme benutzt und die haben kaum miteinander kommuniziert, also ersetzen wir langsam alles, und unsere Clients auch. Slidecancer Wie auch immer, einige Redditoren mögen es nicht, zwischen den Bereichen Teams und Chat zu wechseln da es sich um zwei getrennte Bereiche der Plattform handelt. Einige andere finden, dass die Lernkurve ziemlich steil ist, was sie dazu veranlasst, sich nach alternativen zu Teams .

Sagt graysky311,

Die Das größte Problem ist die Lernkurve _. Am wichtigsten ist es, zu lernen, wofür Chats und Kanäle da sind und wie man sie richtig nutzt. Und dann zu verstehen, wie das mit der Team-Site in Sharepoint zusammenhängt und wie man Dateien richtig freigibt. Ich habe schon erlebt, dass Teams in der gesamten Organisation eingesetzt wurden, ohne dass irgendjemand darin geschult wurde, wie es zu verwenden ist, und das führt zu einer Menge Frustration und Fehlern

Wenn Sie beide Tools für die Zusammenarbeit im Team zusammen verwenden möchten, können Sie teams direkt in ClickUp integrieren und genießen Sie das Beste aus beiden Welten.

Welches Collaboration tool hat die Nase vorn?

Zwischen dem ständigen Wechsel der App, der eingeschränkten Verwaltung von Aufgaben und der einfachen KI in Teams kann man sich leicht über die kleinen Verzögerungen ärgern, die sich mit der Zeit summieren.

ClickUp geht diese Probleme frontal an. Mit leistungsstarken Aufgaben-Features, anpassbaren Dashboards, nahtlosen Kommunikationstools und integrierter KI eignet sich ClickUp nicht nur hervorragend für die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung Ihres Workflows an einem Ort.

Das macht es zum Champion in unserem direkten Vergleich!🥇

Sind Sie bereit, die Lücken zwischen Zusammenarbeit und Projektmanagement zu schließen? Testen Sie ClickUp noch heute !