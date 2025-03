Beste Kanban Board Excel Vorlage Optionen für besseres Projektmanagement

*Zu erledigen?🔍 Wussten Sie schon?

Nach Angaben der American Psychological Association sind fast 79% der Angestellten berichten, dass sie in ihrer derzeitigen Rolle arbeitsbedingten Stress erleben.

Arbeitsbedingter Stress und Burnout sind häufig auf hohe Workloads, unklare Rollen und eine schlechte Work-Life-Balance zurückzuführen. Eine klare Kommunikation und definierte Workflows können helfen, diese Probleme zu vermeiden.

Hier kommen Kanban Boards ins Spiel! ✅

Kanban Boards verwenden Spalten, um Phasen des Workflows darzustellen, wie z.B.:

Zu erledigen: Aufgaben, die noch nicht begonnen wurden

In Bearbeitung: Laufende Aufgaben

Erledigt: Abgeschlossene Aufgaben

Die Karten auf dem Board stellen einzelne Aufgaben oder Elemente dar. Je nach Fortschritt der Arbeit werden die Karten in den Spalten verschoben, um ihren aktuellen Status anzuzeigen.

/ Verwendung von Kanban Boards //

verändert die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit organisieren und visualisieren, und macht die Nachverfolgung von Projekten intuitiver und effizienter. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Excel-Vorlagen für Kanban-Boards vor, die Ihnen helfen, die Zusammenarbeit zu verbessern, Projekte zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.✨

Was macht eine gute Kanban Board Vorlage aus?

🧠 Fun Fact: Das Kanban Board und das System der Kanban Karten für das Management von Projekten wurde erstmals in den späten 1940er Jahren von Taiichi Ohno, einem Wirtschaftsingenieur bei Toyota, entwickelt.

Seit der Schaffung einer

/Kanban Board in Excel

ist oft eine mühsame Aufgabe. Eine gute Vorlage für ein Kanban Board sollte sich idealerweise auf Schlüsselaspekte konzentrieren wie:

Einfachheit: Wählen Sie eine Vorlage, die einfach und intuitiv ist, so dass Sie sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen und Ressourcen effizient verwalten können

Wählen Sie eine Vorlage, die einfach und intuitiv ist, so dass Sie sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen und Ressourcen effizient verwalten können Anpassungsfähigkeit: Wählen Sie eine /Kanban Board Vorlage die über Indikatoren wie farbcodierte Prioritäten, ein Feld für den Eigentümer der Aufgabe und eine Spalte für die Statusaktualisierung verfügt, um die Ansicht des Fortschritts Ihres Projekts zu erleichtern

Wählen Sie eine /Kanban Board Vorlage die über Indikatoren wie farbcodierte Prioritäten, ein Feld für den Eigentümer der Aufgabe und eine Spalte für die Statusaktualisierung verfügt, um die Ansicht des Fortschritts Ihres Projekts zu erleichtern Visuelle Klarheit : Entscheiden Sie sich für Kanban-Boards, die Ihren Workflow mit Spalten darstellen, die die verschiedenen Phasen eines Projekts widerspiegeln, von "Zu erledigen" bis "Erledigt"

: Entscheiden Sie sich für Kanban-Boards, die Ihren Workflow mit Spalten darstellen, die die verschiedenen Phasen eines Projekts widerspiegeln, von "Zu erledigen" bis "Erledigt" Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Vorlage für ein Kanban Board, die einfach zu verstehen und zu verwenden ist, und stellen Sie sicher, dass Sie einzelne Aufgaben anhand mehrerer Parameter definieren können. Sie sollten auch in der Lage sein, Aufgaben zu verwalten und Kanban-Karten mühelos zwischen Phasen zu verschieben

Top 5 Kanban Board Excel Vorlagen

Wir haben eine Liste der besten Excel-Vorlagen für Kanban-Boards zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihren Workflow zu visualisieren, die Phasen eines Projekts zu verfolgen und den Überblick zu behalten.

Ganz gleich, ob Sie die Softwareentwicklung überwachen, ein Team koordinieren oder persönliche Aufgaben verwalten, diese Vorlagen lassen sich benutzerdefiniert an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. 🤩

Schauen wir uns die einzelnen Kanban-Vorlagen an, damit Sie die perfekte Option für Ihr Projekt finden.

1. Excel Kanban Board Vorlage von ProjectManager

via ProjektManager Die Excel Kanban Board-Vorlage von ProjectManager zeichnet sich durch ihr klares, intuitives Design aus, das die Nachverfolgung von Aufgaben in verschiedenen Phasen des Workflows mühelos ermöglicht. Diese kostenlose Vorlage bietet vollständig anpassbare Spalten, so dass Sie sie an Ihre individuellen Prozesse anpassen und Aufgaben mit Leichtigkeit verwalten können.

Das Besondere an dieser Vorlage sind die integrierten Features zur Berichterstellung. Damit können Sie detaillierte Fortschrittsberichte erstellen, die die Beteiligten über die Zeitleisten der Projekte auf dem Laufenden halten und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung der Arbeitsabläufe liefern. Es ist ein leistungsfähiges Tool, um organisiert zu bleiben und die Effizienz zu steigern - und das alles, ohne Excel zu verlassen.

Warum Sie es lieben werden:

Bringen Sie Klarheit in Projekte, indem Sie die Fortschritte der Aufgaben in jeder Phase mit farbcodierten Kanban-Karten nachverfolgen

Greifen Sie auf mehrere Ansichten für Projekte und automatisierte Workflows zu, um die Arbeitsabläufe Ihres Teams zu verbessern

Fügen Sie vordefinierte Kanban-Spalten hinzu oder entfernen Sie sie, um Aufgaben zu kategorisieren und die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts zu starten

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich für Projektmanager, Teamleiter oder jeden, der einfache Projekte mit einem visuellen tool verwalten möchte

Diese Vorlage herunterladen

2. Excel CFD Kanban Board Vorlage von Agile-Mercurial

via Agile-Mercurial Die Excel CFD Kanban Board Vorlage von Agile-Mercurial verfolgt einen einzigartigen Ansatz für das Kanban Board. Sie integriert das leistungsstarke kumulative Flow-Diagramm (CFD) in den Rahmen für die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts über die Zeit.

Durch die Integration von CFDs in Ihre Projektanalyse können Sie Muster und Trends beobachten und so den Teams helfen, zu verstehen, was nicht funktioniert, und den Fortschritt konstant zu halten. Das Beste an der CFD-Vorlage ist ihre einfache Integration in das Excel-Framework.

Warum Sie es lieben werden:

Passen Sie Spalten an und fügen Sie dem Datenblatt in wenigen Schritten neue Zeilen hinzu, und ziehen Sie die richtigen Daten für Ihre CFD-Visualisierung

Nachverfolgung des Fortschritts mit kumulativen Flow-Diagrammen zur detaillierten Datenanalyse

Nutzen Sie die Kanban-Methodik mit der Projektanalyse, um Phasen des Workflows zu verstehen und Bereiche zu identifizieren, in denen Aufgaben stecken bleiben und den Fortschritt verlangsamen

Ideal für:

Diese Vorlage ist perfekt für agile Teams, Scrum Master, Softwareentwickler und Manager, die tiefere Einblicke in die Workflow-Dynamik erhalten möchten

Diese Vorlage herunterladen

3. Kanban Board Vorlage von You Exec

via {\an8}Sie führen aus Wenn Sie professionelle und visuell ansprechende Vorlagen für Kanban-Boards benötigen, ist die Kanban Board-Vorlage von You Exec ideal. Sie verfügt über mehrere fortgeschrittene Features wie Swimlanes, Abhängigkeiten von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts und ist damit ideal für die Planung Ihres nächsten Sprints.

Das Beste daran ist, dass es eine detaillierte Anleitung für Setup und Verwendung enthält, was es einsteigerfreundlich macht und gleichzeitig fortgeschrittene Features für erfahrene Benutzer bietet. Diese Vorlage ist eine gute Wahl, um ein anspruchsvolles Kanban Board in Excel zu erstellen, ohne dabei auf Benutzerfreundlichkeit zu verzichten.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit einer umfassenden 12-monatigen Ansicht des Kalenders, in der Sie die anstehenden Fälligkeitsdaten sortieren und nach Prioritäten ordnen können

Überwachen Sie die Fertigstellung von Aufgaben und Zuweisungen mühelos über das Dashboard, indem Sie fertiggestellte Aufgaben, verbleibende Aufgaben und die Verteilung auf Teammitglieder und Phasen des Projekts nachverfolgen

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich für Business-Profis, Teamleiter und Manager, die eine verfeinerte und anpassbare Kanban Board Excel-Vorlage bevorzugen

Diese Vorlage herunterladen

4. Excel Kanban Board Vorlage von Vertex42

via Vertex42 Die Kanban Board Vorlage von Vertex42 bietet einen schlanken, einfach zu bedienenden Ansatz für die Nachverfolgung von Projekten. Diese Vorlage ist ideal für Kanban-Einsteiger und bietet ein übersichtliches Layout, das für jeden Benutzer intuitiv zu bedienen ist. Sie ist sowohl für Google Tabellen als auch für Microsoft Excel verfügbar.

Diese Vorlage verfügt über vorbeschriftete Spalten und farbcodierte Karten, mit denen Sie ganz einfach Folgendes hinzufügen können

/Kanban-Karten{

zu, weisen Sie Fälligkeitsdaten zu, aktualisieren Sie Prioritätsstufen und benutzerdefinieren Sie die Spalten entsprechend den Phasen Ihres Workflows.

Warum Sie es lieben werden:

Verschaffen Sie sich einen detaillierteren Überblick über die einzelnen Aufgabenanforderungen mit zusätzlichen Abschnitten für Aufgabenbeschreibungen und Fristen

Verhindern Sie Ablenkungen durch ausstehende Elemente und konzentrieren Sie sich auf Aufgaben mit höherer Priorität mit der Option 'Ausblenden der Zeilen'

Erhalten Sie ein detailliertes Dashboard zur Überwachung des Fortschritts von Aufgaben und zur Identifizierung potenzieller Hindernisse mit dem minimalistischen Kanban-System

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für kleine Teams, Freiberufler und alle, die Aufgaben ohne viel Schnickschnack verwalten möchten

Diese Vorlage herunterladen

5. Excel Kanban Board Task Tracker Vorlage von Indzara

/via *[_Indzara]( https://indzara.com/kanban-board-task-tracker-excel-template/)* Die Vorlage Kanban Board Task Tracker Template by Indzara ist auf die Nachverfolgung von Aufgaben mit detaillierteren Informationen zugeschnitten. Die detaillierten Felder des Kanban Boards für das Projektmanagement, wie z.B. Priorität der Aufgabe, Mitarbeiter und Prozentsatz der Fertigstellung, machen es ideal für die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts.

Ein weiteres Highlight dieser Vorlage ist das Feature "Abhängigkeit von Aufgaben", das es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, miteinander verbundene Aufgaben zu identifizieren und so die Unterbrechung des Workflows zu minimieren. Mit diesem Tool können Manager den Status von Aufgaben nachverfolgen und sicherstellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden und die Zeitleisten des Projekts eingehalten werden.

Warum Sie es lieben werden:

Lokalisieren Sie bestimmte Aufgaben und überwachen Sie den Fortschritt mit integrierten Filtern und Suchoptionen

Verwenden Sie Achtung-Flaggen, um auf nahende Fälligkeitsdaten und überfällige Aufgaben hinzuweisen

Gehen Sie mit der vollständig automatisierten Dateneingabelösung in Excel über die Grundlagen hinaus

Ideal für:

Diese Kanban Board Excel Vorlage ist am besten für Einzelpersonen und Teams geeignet, die detaillierte und organisierte Kanban Boards benötigen, um ihre Aufgaben zu verwalten

Diese Vorlage herunterladen

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Kanban-Boards

Excel-Vorlagen für Kanban-Boards sind zwar eine praktische und budgetfreundliche Lösung, aber es gibt einige Einschränkungen, die Sie beachten müssen:

Eingeschränkte Visualisierungs-Features: Microsoft Excel ist idealerweise ein Tabellenkalkulationstool mit einer begrenzten visuellen Darstellung von Aufgaben und Projekten. Auch wenn eine einfache Kanban Board-Vorlage benutzerdefiniert ist, bietet sie nicht immer das gleiche Maß an visueller Klarheit oder Anpassungsmöglichkeiten wie spezialisierte Kanban tools

Microsoft Excel ist idealerweise ein Tabellenkalkulationstool mit einer begrenzten visuellen Darstellung von Aufgaben und Projekten. Auch wenn eine einfache Kanban Board-Vorlage benutzerdefiniert ist, bietet sie nicht immer das gleiche Maß an visueller Klarheit oder Anpassungsmöglichkeiten wie spezialisierte Kanban tools Mangelt es an einer intuitiven Benutzeroberfläche: Excel benötigt außerdem Features wie die Nachverfolgung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Integrationen mit anderen Tools (wie Zeiterfassungs- oder Kommunikationsplattformen), die in verschiedenen Projektmanagement-Tools verfügbar sind

Excel benötigt außerdem Features wie die Nachverfolgung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Integrationen mit anderen Tools (wie Zeiterfassungs- oder Kommunikationsplattformen), die in verschiedenen Projektmanagement-Tools verfügbar sind Keine Zusammenarbeit in Echtzeit und automatisierte Workflows: In einer Excel-Tabelle ist eine Zusammenarbeit in Echtzeit nicht möglich - Sie müssen die Inhalte der Haupttabelle manuell aktualisieren, was zu Problemen bei der Versionskontrolle und verzögerten Datenaktualisierungen führt. Bei Google Tabellen ist dies zwar möglich, wird aber zum Problem, wenn mehrere Mitglieder eines Teams aus verschiedenen Abteilungen beteiligt sind

Um diese Beschränkungen zu überwinden, wenden sich viele Teams an spezielle

/tools für die Projektplanung{

die eine optimierte und mit vielen Features ausgestattete Umgebung für die effiziente Verwaltung von Aufgaben und Projekten bieten.

Alternative Kanban Board Vorlagen

Wenn Sie nach einer dynamischeren und leistungsfähigeren Methode zur Verwaltung von Aufgaben suchen, gibt es viele

/Kanban Board Software{

alternativen zu Excel-Tabellen bieten erweiterte Features und größere Flexibilität.

/ ClickUp {

ist ein solches Projektmanagement tool. Es bietet einen Bereich kostenloser Vorlagen für Kanban-Boards, die das Workflow-Management vereinfachen, die Zusammenarbeit im Team verbessern und die Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte erleichtern. Diese Vorlagen sind für verschiedene Anwendungsfälle vorkonfiguriert und eignen sich daher hervorragend für verschiedene Branchen und Größen von Teams.

Pro-Tipp: Wenn Teams wachsen und die Aufgaben immer komplexer werden, wird es immer schwieriger, den Überblick und die Organisation zu behalten. Mit

/ ClickUp's Kanban Board Ansicht {

visualisieren Sie Ihren Workflow in verteilten Teams, optimieren den Fortschritt jeder Aufgabe und verbessern die Zusammenarbeit.

Hier sind einige zwingende Gründe dafür:

Passen Sie den Workflow Ihres Kanban-Blattes mit flexiblen Spalten an, die auf die einzelnen Phasen Ihres Projektes zugeschnitten sind

Ziehen Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop, um den Status zu aktualisieren und die Arbeit zu priorisieren 🖱️

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit der KI-Unterstützung von ClickUp Brain, um Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren 🤖

Verfolgen Sie Fortschritte in Echtzeit mit visuellen Indikatoren und umfassenden Analysen

Hier finden Sie eine kuratierte Liste von Kanban Board Vorlagen von ClickUp:

1. ClickUp Kanban-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Kanban-Vorlage{

ist eine unkomplizierte, einfach zu verwendende Option, die sich perfekt für Anfänger eignet. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihren Workflow mit anpassbaren Spalten einzurichten, so dass Sie Ihre Aufgaben von Anfang bis Ende leicht organisieren können.

Bei dieser Vorlage für ein Kanban Board steht die visuelle Einfachheit im Vordergrund. Sie hilft Ihnen, schnell Aufgaben hinzuzufügen, Fälligkeitsdaten einzustellen und den Fortschritt zu überwachen. Ganz gleich, ob Sie tägliche Aufgaben oder größere Projekte verwalten, mit dieser Vorlage wird alles erledigt, ohne das Projektmanagement zu verkomplizieren.

Warum Sie es lieben werden:

Verwalten Sie komplexe Projekte mit fortschrittlichen Features wie Tagging und geschachtelten Unteraufgaben für umfassende Kontrolle und Effizienz

Benutzerdefinierte Aufgaben-Workflows mit maßgeschneiderten Status zur präzisen Überwachung jeder Phase Ihrer Projekte

Mühelose Umschaltung zwischen verschiedenen Ansichten zur Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen und Arbeitsabläufe

Organisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern und Kategorien, die detaillierte Attribute und eine verbesserte Visualisierung ermöglichen

Ideal für:

Diese Vorlage ist ideal für Einzelpersonen oder kleine Teams, die einen einfachen visuellen Workflow benötigen, um Aufgaben effektiv zu verwalten

2. ClickUp Einfache Sprint Kanban Board Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Einfache Sprint Vorlage{

wurde für Teams entwickelt, die agilen Methoden folgen, insbesondere für solche, die

/sprint planung{

um Aufgaben zu verwalten. Wenn Ihr Team häufig ein- oder zweiwöchige Sprint-Aktivitäten für Ihre Projekte plant, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie!

Sie unterteilt die Aufgaben in anpassbare Spalten, die sich an den verschiedenen Phasen des Sprints orientieren. So können Sie den Fortschritt leicht visualisieren und sicherstellen, dass alle Aufgaben termingerecht abgeschlossen werden.

Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie vorkonfigurierte Spalten, die sich an die Zyklen von Agile Sprints anpassen, und damit ideal für die Nachverfolgung von Projekten, die das Agile Framework nutzen

Verschaffen Sie sich einen klaren visuellen Überblick über die Aufgaben in jedem Sprint, um sicherzustellen, dass keine Aufgabe übersehen wird, und um eine reibungslose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen

Verfolgen Sie den Fortschritt eines Sprints und identifizieren Sie Engpässe mithilfe von Visualisierungen und Dashboards

Nutzen Sie die integrierte Aktualisierung des Status von Aufgaben mit Drag-and-Drop-Features, um Aufgaben schnell zwischen Sprints zu verschieben

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich für agile Teams, die eine einfache, effiziente Methode zur Verwaltung und Visualisierung von Sprint-Aktivitäten im Kanban-Format benötigen

3. ClickUp Kanban Ansicht Roadmap Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Kanban Ansicht Roadmap Vorlage{

bietet eine High-Level-Ansicht von Projekten, die ideal für Projektmanager ist, die eine strategische Ansicht jeder Aktivität und jeder Liste von Aufgaben in der Organisation wünschen.

Mit ihren anpassbaren Kanban-Spalten ermöglicht diese Vorlage die Organisation von Aufgaben nach Meilensteinen oder Phasen und hilft Ihnen so, Projekte einfach zu verwalten. Das Feature der visuellen Roadmap ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, das Gesamtbild zu sehen, und verbessert so die Koordination und Verantwortlichkeit für das Projekt.

Warum Sie es lieben werden:

Benutzerdefinierte Aufgaben mit acht verschiedenen / ClickUp Benutzerdefinierte Felder { -einschließlich Produktbereich, Dauer, Team und Feature-Beschreibung- zur detaillierten Nachverfolgung und klaren Visualisierung des Fortschritts

Zuweisung von Karten mit Aufgaben an bestimmte Mitglieder des Teams für eine bessere Verantwortlichkeit

Überwachen Sie Ihr Projekt effektiv mit / Benutzerdefinierte Status in ClickUp { die eine bessere Sichtbarkeit des Fortschritts jeder Aufgabe ermöglichen

Identifizierung und Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um Verzögerungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Zeitleiste des Projekts nicht überschritten wird

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich für Projektmanager, die eine umfassende Ansicht der Zeitleisten und des Fortschritts der Aufgaben eines Projekts suchen

Diese Vorlage herunterladen

➡️ Mehr lesen:

/Workflow-Analyse: 4 Schritte zur Verbesserung der Arbeitsabläufe in Ihrem Team{

4. ClickUp Kanban für die Softwareentwicklung Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Kanban für Software-Entwicklung Vorlage{

ist für Software-Entwicklungsteams zugeschnitten. Es ermöglicht Entwicklern, Aufgaben wie Code-Reviews, Bug-Nachverfolgung und Feature-Anfragen zu verwalten, und zwar innerhalb eines optimierten Kanban-Frameworks.

Die Vorlage vereinfacht die Nachverfolgung von Softwareentwicklungszyklen und trägt dazu bei, dass Projekte auf Kurs bleiben. Durch die Integration Ihrer Softwareentwicklungsaufgaben mit Kanban können Sie Codierungsaufgaben einfach nachverfolgen, Entwicklungssprints verwalten und Fehler effizient beheben.

Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie ein Work-In-Progress (IB)-Limit fest, um Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Mitglieder des Teams nicht überlastet werden

Vereinfachen Sie die Aufnahme von Anfragen mit einem organisierten System, das die Zusammenarbeit verbessert und dafür sorgt, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite sind

Verfolgen Sie Zykluszeiten mit intuitiven Dashboards, die Ihnen in Echtzeit Einblicke geben, um den Fortschritt zu überwachen und den Workflow zu optimieren

Organisieren Sie Aufgaben nach Entwicklungsphasen wie Fehlerverfolgung, Code-Überprüfung und Tests

Ideal für:

Diese Vorlage ist für Software-Entwicklungsteams gedacht, die ihre Aufgaben organisieren, Sprints verwalten und den Fortschritt im Kanban-Stil verfolgen möchten

5. ClickUp Agile Sprint Plan Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage{

wurde entwickelt, um Teams mit agilen Sprints zu unterstützen und sicherzustellen, dass jeder Sprint-Zyklus gut organisiert ist. Mit den anpassbaren Spalten der Vorlage können Sie visualisieren, wie sich Ihre Aufgaben durch die verschiedenen Phasen des Agile Sprints bewegen, und so den Fortschritt Ihres Projekts klar verstehen.

Verwenden Sie die Vorlage, um Sprint-Ziele zu definieren, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu überwachen, und erhalten Sie so einen visuellen Leitfaden für den gesamten Sprint. Für komplexere Projekte verfügt die Vorlage über benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt des Sprints genau zu verfolgen.

Warum Sie es lieben werden:

Überprüfen Sie Diskrepanzen zwischen geschätzten und tatsächlichen Stunden während der Sprint-Retrospektiven, um die Genauigkeit bei der zukünftigen Planung zu verbessern und die Leistung des Teams zu steigern

Verbessern Sie die Effizienz durch die Einstellung realistischer Erwartungen, indem Sie die Kapazität Ihres Teams während der Sprint-Planung berücksichtigen

Verwenden Sie einzigartige benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details zu Aufgaben zu erfassen und tiefere Einblicke in Ihre Sprints zu gewinnen

Zugriff auf spezielle Ansichten zur Überwachung des Fortschritts und zur Optimierung der Zusammenarbeit und Produktivität

Ideal für:

Diese Vorlage ist ideal für Projektmanager, Teamleiter und agile Teams, die einen visuellen Überblick über die Meilensteine des Projekts benötigen. Sie ist auch ideal für Teams oder Projektmanager, die mehrere laufende Projekte oder langfristige Initiativen verwalten

Diese Vorlage herunterladen

➡️ Mehr lesen:

/Wie man Strategien der agilen Transformation umsetzt{

6. ClickUp Vorlage für das Erledigen von Dingen

Diese Vorlage herunterladen

David Allens beliebte Methode zur Produktivität inspiriert die

/ClickUp Getting Things Erledigt (GTD)-Vorlage{

. Sie wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams dabei zu helfen, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, sie effizient zu kategorisieren und Prioritäten zu setzen, was erledigt werden muss.

Diese Vorlage im Kanban-Stil gliedert Aufgaben in umsetzbare Kategorien und erleichtert es, sich auf die dringendsten Elemente zu konzentrieren. Die Kategorisierung von Aufgaben in umsetzbare Elemente und überschaubare Unteraufgaben ermöglicht einen strukturierten, ablenkungsfreien Ansatz zur Produktivität.

Warum Sie es lieben werden:

Vordefinierte Spalten für die Kategorisierung von Aufgaben wie Zu erledigen, In Bearbeitung, In der Warteschleife, Abgebrochen und Abgeschlossen

Fügen Sie Besonderheiten wie Aufgabenkategorie, erforderliches Energieniveau oder andere Details hinzu, die es ideal für den persönlichen Gebrauch machen

Nutzen Sie die Funktion zum Ziehen und Ablegen, um Aufgaben einfach zu aktualisieren und nach Prioritäten zu ordnen

Weitere Informationen über die /GTD-Methodik{ mit dem integrierten Getting Started Guide

Ideal für:

Diese Vorlage ist perfekt für alle, die ihre Produktivität steigern und Ablenkungen minimieren wollen. Sie ist ein wertvolles tool für Freiberufler, Unternehmer und alle, die mit weniger Stress mehr erreichen wollen

7. ClickUp Vorlage für die Kundeneinführung

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Vorlage für die Kundeneinführung{

bietet einen detaillierten Workflow für das Onboarding neuer Clients oder Kunden. Sie wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, sicherzustellen, dass jeder Onboarding-Prozess nachverfolgt, dokumentiert und effizient abgeschlossen wird.

Mit ihrem strukturierten Ansatz bietet diese Vorlage Features, die Ihnen helfen, die Beziehungen zum Client vom ersten Tag an zu pflegen. Jede Phase stellt einen wichtigen Teil des Onboarding-Prozesses dar, so dass es einfach ist, den Fortschritt zu verfolgen und rechtzeitige Folgemaßnahmen zu ergreifen, um ein nahtloses Onboarding zu ermöglichen.

Warum Sie es lieben werden:

Behalten Sie den Fortschritt mit Schritt-für-Schritt-Spalten zur Nachverfolgung des Kunden-Onboarding-Prozesses im Auge

Verwenden Sie vordefinierte Vorlagen für Aufgaben, die häufig beim Onboarding anfallen

Erhalten Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen für rechtzeitige Nachfassaktionen

Weisen Sie 13 benutzerdefinierten Feldern Informationen und Werte zu, darunter Kundenfeedback, POC und Wert des Abonnements

Ideal für:

Diese Vorlage ist wertvoll für Teams für den Kundenerfolg, Vertriebsmitarbeiter oder alle, die für die Integration neuer Clients in Ihren Service oder Ihr Produkt verantwortlich sind

8. ClickUp Einstellungsauswahl Matrix Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Hiring Auswahl Matrix Vorlage{

bietet eine strukturierte Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kandidaten während des Einstellungsprozesses. Da der Prozess oft mehrere Phasen und Beteiligte umfasst, ist diese Vorlage ein großer Gewinn für Teams, die nach einer visuellen Darstellung suchen, um ihn zu standardisieren und zu rationalisieren.

Sie bietet außerdem einen visuellen Überblick über jede Phase des Zyklus, von der ersten Bewerbung bis zur endgültigen Entscheidung, und hilft so den Teams der Personalabteilung, die Einstellung effizient zu verwalten.

Warum Sie es lieben werden:

Vordefinierte Spalten für jede Phase des Rekrutierungsprozesses

Effizientes Sammeln und Kategorisieren von Team-Informationen, mit Bewertungskriterien zum Bewerten und Vergleichen von Kandidaten

Nutzen Sie die Features zur Zusammenarbeit für Team-Input während des Auswahlprozesses und identifizieren Sie Muster für kontinuierliche Verbesserungen

Speichern Sie alle Bewerberinformationen an einem zentralen Ort mit der ClickUp Candidate Database View innerhalb der Vorlage

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich für HR Teams, Hiring Manager und Recruiter, die ihren Einstellungsprozess vereinfachen wollen, um datengestützte Entscheidungen ohne Voreingenommenheit zu treffen

9. ClickUp Vorlage für Projekt-Rückblicke

Diese Vorlage herunterladen

Während die meisten Kanban Board-Vorlagen einen Rahmen für die Nachverfolgung und Planung Ihrer Projektaktivitäten bieten, hilft Ihnen diese einzigartige Vorlage, ein Kanban Board zur Analyse Ihrer fertiggestellten Aufgaben zu verwenden. Die

/ClickUp Vorlage für die Projekt-Retrospektive{

wurde für Teams entwickelt, die Agile- und Scrum-Methoden anwenden. Sie ermöglicht es Ihnen, fertiggestellte Projekte zu überprüfen und zu reflektieren.

Mit dieser Vorlage im Kanban-Stil wird nachverfolgt, was gut gelaufen ist, was nicht, und was für künftige Projekte verbessert werden kann, so dass sie sich perfekt für die retrospektive Analyse eignet. Die systematische Dokumentation von Feedback fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Teamarbeit.

Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie Spalten für die Kategorisierung retrospektiver Ergebnisse (Was lief gut, was lief nicht gut, Lessons Learnt, und mehr)

Vorgefertigte Spalten zum Hinzufügen und Nachverfolgen von Team-Feedback im Laufe der Zeit

Zugriff auf Berichterstellung zur Nachverfolgung wiederkehrender Probleme und Verbesserungen

Gewinnen Sie Einblicke in die Verbesserung der Nachverfolgung von Projekten durch Automatisierung, KI, Abhängigkeiten und Tagging

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich am besten für Agile- und Scrum-Teams, die Projektergebnisse systematisch überprüfen und gelernte Lektionen in zukünftige Projekte integrieren möchten

10. ClickUp IT Support Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp IT-Support Vorlage{

ist speziell auf IT-Teams zugeschnitten, um Tickets, Incidents und Support-Anfragen zu verwalten. Diese Vorlage eignet sich hervorragend zur Vereinfachung von IT-Abläufen und zur Verwaltung von Zeitleisten für Softwareentwicklungsprojekte.

IT-Fachleute verwenden eine in die Vorlage integrierte Kanban Board-Ansicht, um jeden Support-Fall von der Berichterstellung bis zur Lösung zu verfolgen und so ein effizientes technisches Problem-Management zu gewährleisten. Außerdem lässt sich die Vorlage integrieren mit

/ ClickUp Dashboards {"}

zur Erstellung von Berichten, die Ihnen ein besseres Verständnis der Metriken des Kundensupports ermöglichen.

Warum Sie es lieben werden:

Verwalten Sie alle Ihre Ticketing-Anfragen in einem einzigen Dashboard

Integrierte und anpassbare Spalten für verschiedene Phasen des Supports

Organisieren und priorisieren Sie Tickets nach Dringlichkeit und Typ für ein besseres Support-Management

Verbessern Sie die Reaktionszeit durch automatisierte Benachrichtigungen für zugewiesene Tickets

Ideal für:

Wie der Name schon sagt, sollte diese Vorlage von IT-Support-Teams verwendet werden, die mehrere Probleme bearbeiten und einen klaren, organisierten Workflow benötigen, um Support-Anfragen effektiv nachverfolgen und priorisieren zu können

💡 Pro Tip: Egal ob Sie eine kleine App oder ein großes System entwickeln, projektmanagement tools sind unverzichtbar, um jedes Softwareentwicklungsprojekt, das auf Sie zukommt, souverän zu meistern. 🛠️

11. ClickUp Business Expense Report Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die

/ClickUp Business Expense Report Vorlage{

ist ein strukturiertes tool zur Nachverfolgung und Verwaltung von Ausgaben. Es nutzt ein Kanban Layout, um Kosten durch verschiedene Phasen der Überprüfung und Genehmigung zu bewegen.

Die Features zur Berichterstellung erleichtern die Analyse der Ausgaben, geben Einblicke in die Budgetnutzung und helfen den Geschäften, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Als Manager können Sie diese Vorlage nutzen, um Bereiche für Kosteneinsparungen und überhöhte Ausgaben zu identifizieren, was letztendlich zu einer besseren Kontrolle des Cash Flow führt.

Warum Sie es lieben werden:

Vordefinierte Spalten für die Nachverfolgung des Status von Ausgaben

Verfolgen Sie Ausgaben für verschiedene Kategorien und Typen, um die Dateneingabe und Berichterstellung zu rationalisieren

Genehmigen und lehnen Sie mit der Ansicht des Approval Board alle verschiedenen Ausgabenanträge zum richtigen Zeitpunkt ab

Erkennen Sie Trends in den Ausgabengewohnheiten Ihres Unternehmens durch die Visualisierung von Ausgabendaten

Ideal für:

Diese Vorlage ist ideal für Finanzteams oder Eigentümer von Unternehmen, die ein strukturiertes System zur Verwaltung und Nachverfolgung von Geschäftsausgaben während des gesamten Genehmigungsprozesses benötigen. So können sie die Budgets und Ausgaben genau im Auge behalten

12. ClickUp Blog-Redaktionskalender

Diese Vorlage herunterladen

Möchten Sie ein Kanban Board verwenden, um ein Diagramm für den redaktionellen Kalender Ihres Blogs zu erstellen?

Die

/ClickUp Blog Redaktionskalender Vorlage{

ist ideal für Teams, die den Prozess der Erstellung von Inhalten planen, nachverfolgen und verwalten müssen. Die Darstellung des gesamten Workflows, von der Idee bis zur Veröffentlichung, auf einem Kanban Board stellt sicher, dass die Termine eingehalten und die Inhalte konsistent veröffentlicht werden.

Mit der zusätzlichen Möglichkeit, Fristen zu integrieren, Autoren zuzuweisen und Aufgaben direkt vom Board aus zu verwalten, sorgt diese Vorlage dafür, dass alle Beteiligten den Überblick behalten und organisiert sind.

Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie Inhalte von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung mit Spalten wie Entwurf und Bearbeitung

Hinzufügen und Bearbeiten von Aufgabenkarten für jeden Artikel mit detaillierten Informationen

Brainstorming und Zusammenarbeit in Echtzeit mit Mitgliedern des Teams bei Blog-Veröffentlichungen

Integration mit Kalendern und Blog-Planungstools von Drittanbietern zur einfachen Organisation von Blog-Aktualisierungen

Ideal für:

Diese Vorlage eignet sich für Content Marketer, Blogger und alle, die einen Kalender für Inhalte verwalten müssen

Erhöhen Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp's Kanban Boards

Erfolgreiches Aufgabenmanagement ist unerlässlich, egal ob Sie ein Team leiten oder persönliche Projekte organisieren. Eine kostenlose Kanban Board Excel Vorlage kann Ihnen den Einstieg erleichtern, benötigt aber oft mehr Flexibilität und Features für eine effiziente

/visuelles Projektmanagement{

.

Nutzen Sie ClickUp - die All-in-One-Produktivitätsplattform, die hervorragende, kostenlose Vorlagen für Kanban Boards bietet. ✅

Die kostenlosen Kanban-Vorlagen auf der Plattform ermöglichen es Ihnen außerdem, Ihre Arbeit einfach zu visualisieren, komplexe Prozesse zu optimieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und umsetzbare Pläne zu erstellen. Das spart Ihnen Zeit und steigert die Produktivität und Kommunikation im Team. ⚡

Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement zu verbessern und veraltete Tools hinter sich zu lassen?

/ Melden Sie sich noch heute für ClickUp an {

und machen Sie den ersten Schritt, um das wahre Potenzial von Kanban Boards zu erfahren! 🏆