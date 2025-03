Wie man das perfekte Team-Mittagessen plant: 14 aufregende Ideen

Nichts bringt ein Team so zusammen wie gutes Essen und gute Gesellschaft.

Team-Mittagessen sind mehr als nur gemeinsame Mahlzeiten - sie sind eine Chance, die Langeweile der Routine zu unterbrechen, Erfolge zu feiern und eine Kultur zu schaffen, in der sich alle verbunden fühlen.

Ganz gleich, ob es sich um einen Meilenstein im Projekt handelt oder einfach nur um eine Ausrede, um vom Schreibtisch wegzukommen - ein gemeinsames Essen ermöglicht es allen, sich zu entspannen, Kontakte zu knüpfen und neue Energie zu tanken.

Rund um 70% der Angestellten geben an, dass gemeinsam freigegebene Mahlzeiten zu einer stärkeren Verbindung beitragen. Das sind 7 von 10 Angestellten, die gerne Zeit mit ihren Kollegen verbringen - und das in der Blütezeit der Remote-Arbeit!

Lassen Sie uns also einige spannende und effektive Team-Building ideen für das Mittagessen jenseits der Pizza am Konferenztisch. Machen Sie die Mittagessen Ihres Teams zu etwas, worauf sich jedes Mitglied freut.

Warum sind Team-Mittagessen wichtig?

Seit Menschen gemeinsam Mahlzeiten einnehmen, hat das Essen ebenso viel mit Kultur wie mit Biologie zu tun

Michael Pollan, Zur Verteidigung des Essens: Das Manifest eines Essers

Gemeinsam das Brot zu brechen ist eine altehrwürdige Tradition. Und irgendwo im kollektiven Bewusstsein der Menschheit ist die Sehnsucht nach Verbindung nach wie vor groß. Deshalb sind Team-Mittagessen so wichtig - sie bieten eine entspannte Einstellung, in der sich die Kollegen entspannen, verbinden und sich austauschen können sich gegenseitig kennenlernen außerhalb ihrer typischen, formalen Rollen (bei einem kostenlosen Mittagessen!).

Sie tragen dazu bei, Silos aufzubrechen und eine offene Kommunikation zu fördern, was die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz erleichtert.

Ein energiegeladenes Team-Mittagessen:

Baut Vertrauen und Verbindung auf : Das Freigeben einer Mahlzeit in einer ungezwungenen Einstellung ermutigt die Mitglieder des Teams, sich als Gleichgesinnte zu betrachten. Diese Vertrautheit schafft Vertrauen und Verständnis und ebnet den Weg für eine reibungslosere Zusammenarbeit am Arbeitsplatz

: Das Freigeben einer Mahlzeit in einer ungezwungenen Einstellung ermutigt die Mitglieder des Teams, sich als Gleichgesinnte zu betrachten. Diese Vertrautheit schafft Vertrauen und Verständnis und ebnet den Weg für eine reibungslosere Zusammenarbeit am Arbeitsplatz Stärkt die Moral und Motivation : Ein Team, das sich wertgeschätzt fühlt, ist eher engagiert und motiviert. Team-Lunches sind eine unterhaltsame Möglichkeit für Mitarbeiter, sich wertgeschätzt und anerkannt zu fühlen, und stärken die Moral des Teams

: Ein Team, das sich wertgeschätzt fühlt, ist eher engagiert und motiviert. Team-Lunches sind eine unterhaltsame Möglichkeit für Mitarbeiter, sich wertgeschätzt und anerkannt zu fühlen, und stärken die Moral des Teams Förderung der abteilungsübergreifenden Interaktion : Oft arbeiten die Mitarbeiter innerhalb ihrer Abteilungen und sind in ihren Kabinen eingesperrt. Bei Team-Mittagessen können sie mit Kollegen chatten, die in anderen Bereichen des Unternehmens arbeiten, wodurch Kommunikationsbarrieren abgebaut und Beziehungen am Arbeitsplatz gestärkt werden.

: Oft arbeiten die Mitarbeiter innerhalb ihrer Abteilungen und sind in ihren Kabinen eingesperrt. Bei Team-Mittagessen können sie mit Kollegen chatten, die in anderen Bereichen des Unternehmens arbeiten, wodurch Kommunikationsbarrieren abgebaut und Beziehungen am Arbeitsplatz gestärkt werden. Fördert die Kreativität und neue Ideen : Zwanglose Interaktionen können zu ungeplanten Brainstormings und neuen Perspektiven führen. Durch die Aufhebung des "Büro"-Kontextes können kreative Ideen fließen, da die Mitglieder des Teams ihre Gedanken frei teilen

: Zwanglose Interaktionen können zu ungeplanten Brainstormings und neuen Perspektiven führen. Durch die Aufhebung des "Büro"-Kontextes können kreative Ideen fließen, da die Mitglieder des Teams ihre Gedanken frei teilen Stressabbau: Ein Schritt weg von der Arbeit ermöglicht es allen, neue Energie zu tanken. Ein unterhaltsames Team-Mittagessen kann Stress abbauen, die Arbeitszufriedenheit erhöhen und alle Beteiligten erfrischt und bereit machen, Projekte mit neuer Konzentration anzugehen

Natürlich ist es nicht immer einfach, etwas zu organisieren, das allen Spaß macht - jeder hat seine eigene Meinung, und manche sind vielleicht nur wegen des kostenlosen Essens da! Aber wenn Sie bereit sind, den gefürchteten "alles ist gut" Antworten auszuweichen und zu experimentieren, ist der nächste Abschnitt genau das Richtige für Sie!

🍕 Fun Fact: DoorDash bietet eine Plattform für Unternehmen, um Team-Lunches zu veranstalten . Mit Optionen wie "Taco Tuesdays" oder Mittagessen mit Catering hilft DoorDash den Geschäften, die Kameradschaft unter den Teams aufrechtzuerhalten.

Ideen für das Mittagessen im Team

Wenn Sie sich zwischen einem ausgefallenen Catering und dem immer gleichen Pizzaservice entscheiden müssen, ist es an der Zeit, etwas Neues zu machen. Hier finden Sie einige kreative Ideen für Teambuilding-Mittagessen, die Ihr nächstes Team-Mittagessen zum Gesprächsthema am Wasserspender machen werden.

Mittagessen im Stil eines Potlucks

Nichts schweißt ein Team so zusammen wie selbstgekochtes Essen! Bitten Sie jeden, einen Teller mitzubringen. Dies ist eine köstliche Möglichkeit, mehr über die Hintergründe und Vorlieben der anderen zu erfahren - und eine abwechslungsreiche Küche zu genießen.

Wählen Sie ein lustiges Thema, z. B. die Klassiker der Hausmannskost. Wer würde schon zu Hausmannskost nein sagen? Probieren Sie Gerichte wie Makkaroni mit Käse, Hackbraten und Kartoffelpüree.

Food Truck Fiesta

Bringen Sie das kulinarische Abenteuer in Ihr Büro, indem Sie draußen verschiedene Food Trucks aufstellen. Es ist wie ein kleines Essensfestival direkt vor Ort, und finden Sie es nicht auch aufregend, an der frischen Luft einen Happen zu essen?

Gruppen-Kochkurs Virtuelle Team-Building-Aktivitäten können lustig und unterhaltsam sein, also organisieren Sie ein virtuelles Kochereignis oder einen persönlichen Kurs. Sie können das Team zusammenschweißen und zu einem Ergebnis führen, das allen schmeckt.

Und wissen Sie was? Es funktioniert auch, wenn Sie ein virtuelles Mittagessen planen!

Picknick im Park

Machen Sie mit Ihrem Team einen Spaziergang, um frische Luft zu schnappen und etwas zu essen. Ein lockeres Picknick im Park mit Decken, Pizzabrötchen und vielleicht ein paar eisbrecher-Spiele ist ein idealer Weg, um Menschen zum Chatten und zur Verbindung zu bringen.

Bauen Sie Ihre eigene Leiste

Ein bisschen DIY-Flair bringt Persönlichkeit in die Mittagspause. Sie haben die Wahl zwischen einer Salatbar, einer Taco-Bar oder einer lustigen Sommer-BBQ-Bar, bei der sich die Teilnehmer ihr Mittagessen selbst zusammenstellen können, zum Beispiel aus gegrillten Burgern, Hot Dogs und Beilagen wie Kartoffelsalat, Krautsalat und Wassermelone. Oder organisieren Sie eine Leiste für Ofenkartoffeln, an der jeder seine eigene Ofenkartoffel nach eigenem Geschmack zubereiten und aus einer Vielzahl von Belägen wählen kann.

💡Pro-Tipp: Mit Soßen- und Belagstationen können Sie das Erlebnis benutzerdefiniert gestalten. Bei einer Taco-Bar sollten Sie einzigartige Salsas, Guacamole und Sauerrahm anbieten.

Board game bash

Nichts bringt Menschen so sehr zusammen wie ein Mittagessen voller Brettspiele. Das gemeinsame Freigeben des Mittagessens mit freundschaftlichen Spielewettbewerben wie Uno oder Jenga schafft eine lebhafte Atmosphäre, in der viel gelacht wird, und verwandelt den Pausenraum in einen einladenden Space für Verbindungen.

Es ist eine großartige Idee für ein teambildendes Mittagessen für große Gruppen, da jeder mitmachen und sich auf natürliche Weise verbinden kann.

Mittagessen rund um die Welt

Bringen Sie globale Aromen auf die Tabelle, indem Sie jede Woche eine neue Küche auswählen - thailändisch, indisch, italienisch, mexikanisch! Das ist wie eine kleine Tour um die Welt, bei der alle begeistert sind, neue Gerichte auszuprobieren. Diese Idee für ein Teambuilding-Mittagessen bringt auch die Unternehmenskultur in Schwung, indem sie die einzigartigen Erfahrungen und Ideen aller Beteiligten zusammenführt.

💡Pro-Tipp: Veranstalten Sie ein thematisches Mittagessen mit dem Titel "Um die Welt in 80 Happen", bei dem Gerichte aus verschiedenen Ländern probiert werden. So können die Mitglieder des Teams die verschiedenen Kulturen durch das Essen kennenlernen und die Vielfalt am Arbeitsplatz feiern.

Lokale Restauranttour

Wenn Sie das Glück haben, dass es in Ihrer Nähe ein paar gute Restaurants gibt, warum sollten Sie sich für Unterhaltungen in den langweiligen Meeting-Raum zurückziehen? Beginnen Sie mit den Vorspeisen in einem Lokal, gehen Sie zu den Hauptgerichten und Beilagen in einem anderen über, und beenden Sie den Tag mit einer süßen Notiz zum Dessert.

Wenn die Luft etwas kühler ist, machen Sie es sich in einem Café gemütlich!

Kochwettbewerb

Bei einem freundschaftlichen Kochwettbewerb können Sie Ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Teilen Sie sich in Teams auf und wetteifern Sie darum, wer das leckerste Gericht zubereitet. Das bringt die Kreativität Ihres Teams zum Vorschein und enthüllt vielleicht sogar ihr verborgenes Kochtalent!

Salesforce weiß, dass zu einer guten Teamarbeit mehr gehört als Meetings und E-Mails kochkursen und freundschaftlichen Kochwettbewerben . Diese helfen ihnen, sinnvolle Mitarbeitererfahrungen zu fördern und Möglichkeiten für abteilungsübergreifende Verbindungen zu schaffen.

Pizza-Party

Gestalten Sie Ihre Mittagspause interaktiv mit einer selbstgebauten Pizzastation. Lassen Sie jeden seine Pizza mit seinem Lieblingsbelag benutzerdefiniert belegen - mit Käse, frischem Gemüse und einem Paradies für Fleischliebhaber mit Peperoni, Wurst und Speck.

Als zusätzlichen Clou können Sie eine lustige Schnitzeljagd veranstalten, während die Pizzen backen. Wenn Sie es nicht abwarten können, können Sie natürlich auch eine Pizza zum Mitnehmen bestellen!

Tausch von Desserts

Laden Sie alle ein, ihr Lieblingsdessert mitzubringen, sei es ein Familienrezept, ein Fundstück aus einer örtlichen Bäckerei oder eine selbstgemachte Leckerei. Richten Sie eine Tabelle ein, an der das Team verschiedene Desserts probieren, über den Publikumsliebling abstimmen und sogar Rezepte austauschen kann.

Das ist eine lustige, einfache Art, die Woche mit einem Zuckerrausch zu beenden!

Virtuelles Mittagessen für externe Mitarbeiter

Die Flexibilität bei der Auswahl der Mahlzeiten sorgt für zusätzliche Spannung und fördert das Gemeinschaftsgefühl, auch aus der Ferne. Schicken Sie allen Mitarbeitern einen Essenszuschuss und schalten Sie einen Videoanruf für ein gemeinsames Mittagessen ein. Dies ist eine hervorragende Methode für entfernte oder globale Teams, um über Entfernungen hinweg in Verbindung zu bleiben und gemeinsam zu lachen.

Mittagessen und Lernen

Wer sagt, dass Mittagessen im Team nicht produktiv sein können? Sie können ein mittagessen und Lernen sitzung, bei der jedes Mitglied des Teams eine coole Fähigkeit, einen Life-Hack oder eine Geschichte freigibt, während alle essen. So kann das gesamte Team zwanglos und ohne Druck etwas Neues lernen.

Es gibt eine einfache Möglichkeit, dies zu erledigen: Verwenden Sie die ClickUp Lunch and Learn Zeitplan Vorlage . ClickUp , ein umfassendes Projektmanagement tool, ist mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen ausgestattet. Die ClickUp-Vorlage für den "Lunch and Learn"-Stundenplan hilft bei der Organisation von Mittagspausen mit klaren Lernzielen, z. B. der Erkundung von Projektmethoden und deren Anwendung.

Mit der Vorlage können Sie Themen, Gastredner und Ressourcen für die Sitzung verwalten und Ihre Team-Lunches in eine wissensreiche Erfahrung mit innovativen Ideen verwandeln, die weit über Ihre durchschnittlichen Team-Meetings hinausgehen!

ClickUp Vorlage für den Lunch- und Lernplan

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, eine einheitliche Struktur für Ihr Firmenessen zu schaffen. Sie erleichtert die Organisation der Themen, die Nachverfolgung der Anwesenheit, die Förderung der Zusammenarbeit und die Sicherstellung, dass jede Sitzung für alle Beteiligten wertvoll und interessant ist.

Die wichtigsten Features sind:

Benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts eines Ereignisses

zur Überwachung des Fortschritts eines Ereignisses Benutzerdefinierte Felder zum Hinzufügen von Details wie Datum und Uhrzeit

zum Hinzufügen von Details wie Datum und Uhrzeit Benutzerdefinierte Ansichten (Liste, Gantt, Kalender) und Projektmanagement-Tools zur Nachverfolgung von Zeitplänen, Terminen, Erinnerungen, Beschreibungen von Prioritäten und mehr

Fühlen Sie sich schon inspiriert? Großartig. Aber lassen Sie uns sicherstellen, dass wir nicht nur gemeinsame Mahlzeiten arrangieren und auf das Beste hoffen. Hier finden Sie einige Best Practices, damit Ihre Team-Mittagessen ein Erfolg werden!

Best Practices für die Organisation von Team-Lunches

Was ist das Geheimnis des perfekten Team-Lunches? Nein, es geht nicht nur um leckeres oder kostenloses Essen. Durchdachte Planung und Überlegung machen aus einer einfachen Mahlzeit ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis!

Wir haben einige Best Practices für die Organisation von Team-Mittagessen zusammengestellt, die dafür sorgen, dass alle immer wieder gerne kommen.

Nehmen Sie die Meinung aller ein

Legen Sie den Zweck des Mittagessens fest. Soll ein Meilenstein gefeiert, der Zusammenhalt im Team gefördert oder eine Schulung angeboten werden? **Wenn Sie die Meinung aller Beteiligten einholen, können Sie das richtige Format und die richtigen Aktivitäten für Ihre Planung wählen.

Was ist einfacher zu erledigen als das Ausfüllen der ClickUp Formulare ?

Mit ClickUp Formularen können Sie sich mehr auf den Spaß und weniger auf die Logistik konzentrieren. Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor können Sie ein einfaches, anpassbares Formular erstellen, um die Antwortwünsche, Essenswünsche und Ernährungseinschränkungen der Mitarbeiter zu erfassen.

Außerdem können Sie Ihr Formular mit verschiedenen Themen und Avatar-Bildern benutzerdefiniert gestalten.

Binden Sie ClickUp Formulare mühelos in Ihre Website oder E-Mail ein, um die Übermittlung von Formularen zu steigern

Mit ClickUp Formularen können Sie auch Antworten automatisieren und sie sofort in ClickUp Aufgaben . Dies hilft dem Organisator bei der effizienten Nachverfolgung von Anwesenheit und Vorlieben und sammelt sogar Vorschläge für das nächste Team-Lunch.

Darüber hinaus ermöglicht die bedingte Logik in Formularen die Anpassung von Feldern auf der Grundlage individueller Antworten, wodurch sichergestellt wird, dass nur relevante Daten in das Formular aufgenommen werden. Das spart Zeit, fördert die Einbeziehung unterschiedlicher Präferenzen und vereinfacht den gesamten Prozess.

Erstellen Sie intelligentere ClickUp Formulare mit bedingter Logik, um die komplexesten Prozesse zur Planung von Ereignissen zu vereinfachen

Planen Sie es und laden Sie Ihr Team ein

Wenn Sie das Mittagessen persönlich veranstalten, wählen Sie den richtigen Ort und stellen Sie sicher, dass er für alle Mitglieder des Teams zugänglich ist. Wenn es sich um ein virtuelles Mittagessen handelt, schaffen Sie einen bequemen virtuellen Space, in dem alle zusammenkommen und chatten können. Bemühen Sie sich um einen Zeitplan, der allen gerecht wird, und vermeiden Sie arbeitsreiche Tage und drohende Fristen.

Legen Sie den Termin frühzeitig fest, damit alle ihn in ihren Terminkalender einplanen können. Wenn Sie im Voraus eine Kalender-Einladung verschicken, können Sie sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen und bereit sind, sich an dem Spaß zu beteiligen. ClickUp's Kalender Ansicht kann hier Ihr bester Freund sein! Mit den benutzerfreundlichen Zeitleisten-Ansichten können Sie jedes Detail nachverfolgen, von den RSVPs bis zum Catering. Wechseln Sie zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Ansichten, um das Wichtigste hervorzuheben und die Fristen im Blick zu behalten.

Müssen Sie Dinge umschichten? Ziehen Sie einfach per Drag & Drop die Dauer von Aufgaben und Abhängigkeiten, und schon sind Sie erledigt! Geben Sie Ihren Kalender für Echtzeit-Updates im Team frei, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Die Synchronisierung mit Google oder Outlook sorgt dafür, dass Ihre Pläne für das Mittagessen plattformübergreifend organisiert sind, und benutzerdefinierte Erinnerungen und Warnungen stellen sicher, dass niemand einen Termin (oder einen Bissen) verpasst!

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zur Organisation von Mittagessen im Team mit der ClickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen. Mit dieser Vorlage können Sie alle Details Ihres Ereignisses, wie Datum, Uhrzeit und Speicherort, an einem einzigen Ort eingeben.

ClickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen

Die Features zur Aufgabenverwaltung, einschließlich der Listenansicht und der Board-Ansicht,, helfen dabei, die Zuständigkeiten für Catering, Einladungen, Logistik und Fristen zu delegieren.

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder von ClickUp können Sie die Vorlage nach Ihren Wünschen bearbeiten und RSVPs und Ernährungspräferenzen nachverfolgen. Arbeiten Sie gemeinsam an Menüoptionen und anderen Ressourcen mit ClickUp Dokumente .

Verwenden Sie die Ansicht "Kalender", um Zeitleisten für Ereignisse zu verwalten und sicherzustellen, dass alles vor dem großen Tag reibungslos abläuft.

Warten Sie, da ist noch mehr! Diese Vorlage enthält vorgefertigte Dokumente mit Optionen für die Bearbeitung in Echtzeit und umfangreiche Formatierungen, die es dem Team ermöglichen, an wichtigen Details zu arbeiten, z. B. an Teilnehmerlisten, bevorzugten Essensoptionen, Abrechnungen und Anbieterdetails.

Diese Vorlage eignet sich auch hervorragend für die Nachverfolgung wichtiger Aufgaben bei der Organisation eines Team-Lunches, z. B. Buchung des Veranstaltungsorts, Catering und Status des Budgets. Gelöschte Fortschrittsindikatoren und Aufgabenzuweisungen stellen sicher, dass jedes Detail effizient verwaltet wird und das Mittagessen im Zeit- und Budgetrahmen bleibt.

Entscheiden Sie sich für das Format des Mittagessens

Egal, ob es sich um ein zwangloses Potluck-Mittagessen, ein Catering oder einen Kochkurs handelt, wählen Sie ein Format, das zu den Vorlieben Ihres Teams und den Zielen des Mittagessens passt. Berücksichtigen Sie auch diätetische Einschränkungen und Vorlieben, damit sich alle einbezogen fühlen.

Ermutigen Sie zur Teilnahme

Binden Sie Ihre Mitarbeiter in den Planungsprozess ein und ermutigen Sie sie zur Teilnahme. Bitten Sie sie um ihre Meinung zu den Essensvorlieben, team-building-Aktivitäten oder Themenideen. Diese Einbeziehung kann die Begeisterung und die Beteiligung steigern.

🍕Fun Fact:

Soll es mehr Speck oder Salat sein? Googles detailliertes "Foodback"-Programm ermöglicht es seinen Mitarbeitern, sich regelmäßig zu den Verpflegungsmöglichkeiten zu äußern. ClickUp Chat kann Ihr Tool sein, um den Enthusiasmus und die Beteiligung der Mitarbeiter an Team-Lunches zu steigern! So geht's:

Erstellen Sie spezielle Chat-Kanäle für das Team-Lunch, um in Echtzeit innerhalb des jeweiligen Projekts zu kommunizieren Spaces in ClickUp . Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass sowohl Unterhaltungen als auch Planaufgaben an einem Ort aufbewahrt werden, um den Kontext abzuschließen

Sehen Sie alle Ihre bereits bestehenden Ansichten direkt in ClickUp Chat

Verwenden Sie das Feature FollowUps, um Nachrichten als Aufgaben zuzuweisen und die Verantwortung für die Reservierung, das Budget oder das Mitbringen des Essens zu delegieren

Stellen Sie sicher, dass Ihre Elemente niemals in Nachrichtenthreads verloren gehen - mit FollowUps in ClickUp Chat

Führen Sie schnelle Video- oder Audioanrufe über SyncUps innerhalb von Direktnachrichten und Gruppenunterhaltungen. So können Sie Details schneller abschließen, die Zusammenarbeit in Echtzeit fördern und das Zeitmanagement im Vorfeld des großen Tages verbessern

Navigieren Sie frei in ClickUp und bleiben Sie gleichzeitig in SyncUps mit Ihren Kollegen

Verwenden Sie Beiträge im ClickUp Chat, um Ankündigungen oder Aktualisierungen zum Mittagessen freizugeben, wie z. B. den endgültigen Speicherort und die Uhrzeit, um sicherzustellen, dass alle informiert sind und die Informationen später erneut abrufen können

Wählen Sie den Typ, den Titel und den Inhalt des Beitrags, den Sie mit Beiträge im ClickUp Chat sehen möchten

Pinnen Sie den Chat zur Planung des Mittagessens an den Anfang Ihrer Liste, damit alle Mitglieder des Teams die Unterhaltung schnell finden und auf dem Laufenden bleiben können. Zum Beispiel können Sie den Chat zur Planung des Mittagessens an Ihre Seitenleiste anheften, um schnell auf die Fotos des Ereignisses und das Feedback der Teammitglieder nach dem Mittagessen zuzugreifen

Anheften eines Chats durch Anklicken des Menüs Speicherort-Details in ClickUp Chat

💡Pro-Tipp: Wandeln Sie Chat-Nachrichten in Aufgaben um, indem Sie KI in ClickUp Chat verwenden. Wenn jemand zum Beispiel ein Restaurant vorschlägt, können Sie mit einem Klick eine Aufgabe erstellen, um die Verfügbarkeit zu prüfen.

Planen Sie Team-Aktivitäten

Integrieren Sie lustige Indoor- und teambildende Aktivitäten im Freien oder Eisbrecher, um jedes Team-Mittagessen in Schwung zu bringen. Ein interessantes Spiel, ein Quiz oder eine Teambuilding-Übung können die Stimmung auflockern und die Unterhaltung fördern, besonders wenn sich die Mitglieder des Teams nicht gut kennen.

Nachbereitung

Sammeln Sie nach dem Mittagessen das Feedback des Teams mit Hilfe von - Sie haben es richtig verstanden! Was hat ihnen Spaß gemacht? Was könnte für das nächste Mal verbessert werden? Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert für die Planung künftiger Mittagessen und zeigen Ihrem Team, dass seine Meinung zählt.

Dokumentieren Sie die Erfahrung

Halten Sie Fotos oder Momente des Mittagessens fest, um sie anschließend für das Team freizugeben. Eine E-Mail mit den Höhepunkten oder ein lustiges Fotoalbum kann Ihrem Workspace eine positive Note verleihen und alle an die gute Zeit erinnern, die sie hatten.

Feiern Sie den Erfolg des Mittagessens

Bedanken Sie sich bei allen, die zum Erfolg des Mittagessens beigetragen haben, sei es, dass sie das Essen mitgebracht, bei der Auswahl des Veranstaltungsortes geholfen oder sich an Aktivitäten zur Stärkung des Teams beteiligt haben. Die Anerkennung des Aufwands fördert das Gemeinschaftsgefühl und ermutigt zur weiteren Teilnahme an zukünftigen Ereignissen.

Spaßfakt: Menschen auf der ganzen Welt - Italiener, Iren, Inder - essen seit jeher gemeinsame Mahlzeiten und geben beim Essen Geschichten und Lachen frei.

Manche Gemeinschaften essen sogar vom selben Teller, wie es der Prophet Mohammed anmahnte:

'Esst zusammen und esst nicht getrennt, denn der Segen liegt im Zusammensein.'

Machen Sie Ihr Team Lunch A-Maize-Ing mit ClickUp!

Der Drang, während des Mittagessens zu arbeiten, ist weit verbreitet. Vielleicht steht ein Projekttermin bevor, ein Berg von Papierkram muss erledigt werden oder ein Client Meeting steht an.

Ein geschäftiges Büro mag zwar auf den ersten Blick produktiv erscheinen, doch dahinter verbergen sich manchmal erschöpfte Mitarbeiter, eine niedrige Arbeitsmoral und ein Verlust an Produktivität. Von Zeit zu Zeit sollte jeder die Möglichkeit haben, sich von seinem Schreibtisch zu entfernen und eine Pause einzulegen.

Und welches Tool eignet sich besser dafür, diese Pause optimal zu nutzen als ClickUp? Es erleichtert die Planung und Koordinierung von unterhaltsamen Ereignissen für Teams. Von der Auswahl der Küche über die Einstellung interaktiver Essensstationen bis hin zur Einladung eines Gastkochs - ClickUp ist ein wahres Multitalent app zur Teamentwicklung für Ihr gemeinsames Mittagessen.

Verwenden Sie sie, um Erinnerungen einzustellen, Ideen für Teamessen zu organisieren, die Ernährungspräferenzen Ihrer Mitglieder zu verwalten und sogar Feedback nach dem Mittagessen zu sammeln - alles an einem Ort. Testen Sie ClickUp noch heute; es ist kostenlos!