5 kostenlose Vorlagen für Eisbrecher, die jedes Meeting in Schwung bringen

Wir alle haben schon einmal an langen und langweiligen Sitzungen teilgenommen. Jeder, der schon einmal in einem Unternehmen gearbeitet hat, weiß, wie eintönig Sitzungen sein können.

Doch Meetings müssen nicht unbedingt langweilig sein. Tatsächlich sind die erfolgreichsten Besprechungen diejenigen, die die Teilnehmer einbeziehen und zu aktiver Beteiligung anregen.

Genau hier kommen Eisbrecher ins Spiel. Eisbrecher sind Aktivitäten und Spiele, die die Teilnehmer sofort ansprechen und Gespräche in einer Gruppe in Gang bringen.

Der Einsatz von Eisbrechern zu Beginn von Meetings ist ein guter Weg, um sicherzustellen, dass sie produktiv sind und sich alle an der Diskussion beteiligen.

Sie benötigen jedoch eine fertige Liste von Eisbrecher-Aktivitäten, die Sie für die verschiedenen Arten von Meetings und Veranstaltungen auswählen können. Hier können Vorlagen für Eisbrecher helfen.

In diesem Beitrag finden Sie fünf kostenlose Vorlagen für Eisbrecher, mit denen Sie Ihre Meetings und Teamevents mit einem Paukenschlag beginnen können. Doch zunächst zu den Grundlagen.

Was sind Eisbrecher-Vorlagen?

Eisbrecher-Vorlagen sind Rahmenwerke, die eine Liste von Fragen, Spielen oder anderen Aktivitäten enthalten, um die Interaktion zwischen Gruppen zu fördern.

Eisbrecher sind Aktivitäten, die dazu beitragen, ein Gespräch oder eine Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen zu beginnen. Vorlagen für Eisbrecher erleichtern diesen Prozess, indem sie eine Liste solcher Aktivitäten oder Fragen enthalten.

In einem geschäftlichen Umfeld verwenden Manager oder Teamleiter Eisbrecher-Vorlagen, um Teamaktivitäten oder -veranstaltungen einzuleiten. Betrachten Sie diese Aktivitäten als Aufwärmübungen vor der Hauptveranstaltung.

Sie sind besonders hilfreich, wenn die Teilnehmer einander nicht kennen, z. B. wenn ein neues Team zum ersten Mal zusammentrifft oder wenn es sich um eine funktionsübergreifende Besprechung oder Veranstaltung mit mehreren Teams handelt.

Vorlagen für Eisbrecher könnten sein:

Fragen: Eine Liste von Fragen, die dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Einige Beispiele sind Fragen wie "Wäre es Ihnen lieber?" und "Wahrheit oder Lüge?"

Eine Liste von Fragen, die dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Einige Beispiele sind Fragen wie "Wäre es Ihnen lieber?" und "Wahrheit oder Lüge?" Spiele: Diese Vorlagen könnten eine Liste einfacher Spiele enthalten, die eine Gruppe beschäftigen. Für teambildung aktivitäten ist es am besten, ein lustiges Spiel zu verwenden, bei dem die Gruppe in Teams aufgeteilt wird

Diese Vorlagen könnten eine Liste einfacher Spiele enthalten, die eine Gruppe beschäftigen. Für teambildung aktivitäten ist es am besten, ein lustiges Spiel zu verwenden, bei dem die Gruppe in Teams aufgeteilt wird Aktivitäten: Vorlagen für Eisbrecher können auch eine Liste von Eisbrecher-Aktivitäten enthalten, wie z. B. Malen, Geschichtenerzählen und mehr

Alles, was das Gespräch zwischen zwei Personen oder zwischen einer Gruppe von Personen in Gang bringt, ist ein Eisbrecher. Sie können also Ihre eigenen Eisbrecher kreieren, ohne sich auf die allgemein verwendeten zu beschränken.

Was macht eine gute Eisbrecher-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für einen Eisbrecher bezieht die Teilnehmer sofort mit ein und stellt sicher, dass sie für den Kontext und die Teilnehmer relevant ist. Sie schafft eine angenehme Atmosphäre, in der sich die Teammitglieder ermutigt fühlen, zu interagieren und zusammenzuarbeiten.

Hier sind einige Dinge, die eine gute Vorlage haben sollte.

Umfassende Liste von Aktivitäten : Eine gute Vorlage für einen Eisbrecher sollte eine lange Liste von Aktivitäten, Spielen und Fragen enthalten, so dass die Benutzer mehrere Optionen zur Auswahl haben

: Eine gute Vorlage für einen Eisbrecher sollte eine lange Liste von Aktivitäten, Spielen und Fragen enthalten, so dass die Benutzer mehrere Optionen zur Auswahl haben Anpassungsmöglichkeiten: Vorlagen sollten immer die Möglichkeit bieten, weitere Aktivitäten hinzuzufügen und Änderungen vorzunehmen, um den spezifischen Anforderungen eines Nutzers gerecht zu werden. Das Format, das Design und der Inhalt sollten alle anpassbar sein, um die Flexibilität zu erhöhen

Vorlagen sollten immer die Möglichkeit bieten, weitere Aktivitäten hinzuzufügen und Änderungen vorzunehmen, um den spezifischen Anforderungen eines Nutzers gerecht zu werden. Das Format, das Design und der Inhalt sollten alle anpassbar sein, um die Flexibilität zu erhöhen Klarer Geltungsbereich und Anwendungsfall: Nicht jede Eisbrecher-Vorlage ist für alle Gelegenheiten geeignet. Daher sollte jede Vorlage für ein bestimmtes Ziel und einen bestimmten Anwendungsfall erstellt werden, wobei der Anwendungsbereich klar definiert sein sollte

Ziehen Sie auch die Verwendung neuer und innovativer

ideen für Teambesprechungen

um zu vermeiden, dass Sitzungen langweilig und banal werden. Vorlagen für den Eisbrecher können nur den Beginn einer Sitzung erleichtern, aber der Rest sollte genauso spannend sein.

Vorteile von Eisbrecher-Vorlagen

Eisbrecher-Vorlagen bieten zahlreiche Vorteile: Sie helfen Ihnen

ein Team zu entwickeln

mit starkem Zusammenhalt zur Förderung des Engagements bei Teamveranstaltungen.

Lassen Sie uns kurz auf einige der wichtigsten eingehen.

1. Helfen Sie, Kommunikationsbarrieren zu beseitigen

Einer der offensichtlichsten Vorteile der Verwendung von Vorlagen für Eisbrecher ist, dass sie einfache Aktivitäten bieten, die helfen, Gespräche zu beginnen.

Nehmen wir an, Sie organisieren eine organisationsweite Veranstaltung und möchten, dass verschiedene Teams miteinander kommunizieren. Bei einigen Leuten mag das organisch geschehen, bei anderen kann es zu peinlichem Schweigen und Smalltalk kommen.

Die Verwendung von Vorlagen für Eisbrecher hilft Ihnen, die Dinge schnell in Gang zu bringen, da Sie vorbereitet sind. Eisbrecher-Teamaktivitäten sind genau das Richtige, um die Gespräche in Gang zu bringen und die Leute schnell miteinander vertraut zu machen.

2. Förderung der Teambindung und des Aufbaus von Beziehungen

Eisbrecher sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Teambindungssitzung, da sie den Teilnehmern die Möglichkeit geben, Kontakte zu knüpfen und zusammenzuarbeiten.

Die meisten Eisbrecher-Aktivitäten regen die Teilnehmer dazu an, entweder mehr übereinander zu erfahren oder zusammenzuarbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Bei vielen müssen die Teilnehmer Teams bilden und gemeinsam verschiedene Aufgaben erfüllen, was die

zusammenarbeit am Arbeitsplatz

.

Auf diese Weise können Sie Menschen aus verschiedenen Teams oder solche, die sich nicht gut kennen, zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Es hilft sogar schüchternen oder introvertierten Menschen dabei

freunde bei der Arbeit zu finden

indem sie gemeinsam an einer lustigen und interessanten Aktivität teilnehmen.

Sie wollen sich jedoch nicht den Druck machen, sich solche Aktivitäten auf der Stelle auszudenken, und da kommen die Vorlagen für Eisbrecher gerade recht. Mit diesen Vorlagen haben Sie eine Liste von Aktivitäten parat, die Sie je nach Gruppendynamik in verschiedenen Situationen einsetzen können.

3. Steigern Sie das Engagement und die Beteiligung an Teamaktivitäten

Eisbrecher sind nicht nur Gesprächsanreger, sondern machen auch Spaß und sind unterhaltsam.

Niemand mag langweilige Teamsitzungen mit langen Reden und Präsentationen. Interessante Eisbrecher-Aktivitäten sorgen dafür, dass die Teilnehmer aktiv an der Veranstaltung teilnehmen, anstatt physisch anwesend, aber geistig abwesend zu sein.

4. Förderung von Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten

Eisbrecher regen den Verstand der Teilnehmer an und ermutigen sie, anders zu denken, was beim Brainstorming oder bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Gruppe von großem Nutzen sein kann.

Wenn Sie Vorlagen für Eisbrecher mit verschiedenen Optionen haben, müssen Sie nicht vor jedem Teamevent Zeit mit der Planung und dem Brainstorming verbringen. Wählen Sie einfach eine der Aktivitäten aus Ihrer Liste aus und nutzen Sie sie, um ansprechende Teambuilding-Events zu organisieren.

5 kostenlose Vorlagen für Eisbrecher

Es ist nicht leicht, Menschen dazu zu bringen, sich aktiv an Teamaktivitäten zu beteiligen. Ebenso schwierig ist es, Gespräche zwischen Menschen zu beginnen, die sich nicht kennen.

Dies sind zwei der vielen Szenarien, in denen Eisbrecher nützlich sind, und gebrauchsfertige Vorlagen helfen Ihnen, die perfekte Vorlage für jede Situation zu finden.

Wenn Sie sich fragen, wo Sie diese Vorlagen finden können, dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben für Sie fünf Vorlagen zusammengestellt, die Folgendes enthalten

lustige Eisbrecher

die funktionieren.

Wir empfehlen die Verwendung von

vorlagen für Kommunikationspläne

und

kennenlern-Schablonen

um Teambesprechungen und -aktivitäten ansprechender zu gestalten.

1. Icebreaker Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Die

ClickUp Eisbrecher Whiteboard-Vorlage

eignet sich perfekt für die Erstellung einer langen Liste von Fragen, um ein Gespräch mit jedem und überall zu beginnen. Sie finden eine bestehende Liste von Fragen, aus der Sie auswählen können, und die Möglichkeit, Fragen hinzuzufügen, um die Liste weiter zu ergänzen.

Das Beste daran ist, dass diese Vorlage Gamification einsetzt, um alle Beteiligten einzubinden.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Führen Sie virtuelle teambildende Aktivitäten bei denen die Teilnehmer ihre Antworten auf die Fragen des Eisbrechers in die Vorlage schreiben oder zeichnen. Die Teilnehmer können sogar Bilder oder GIFs hochladen, um Fragen zu beantworten

Gespräche in Situationen beginnen, in denen man eine Person nicht gut kennt

Wie kann das helfen?

Es fördert die Teambindung, indem es den Teammitgliedern eine unterhaltsame Möglichkeit bietet, miteinander in Kontakt zu treten und mehr über ihre Kollegen zu erfahren.

Obwohl diese interaktive Vorlage den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, virtuell zu interagieren, ist die Liste der Fragen auch in einem Offline-Setup nützlich. Anstatt die Teilnehmer über die Vorlage interagieren zu lassen, können Sie die Fragen stellen und die Teilnehmer sie von Angesicht zu Angesicht beantworten lassen. Diese Vorlage herunterladen Idealer Anwendungsfall: Um interessante Gespräche zwischen Teammitgliedern während einer virtuellen Team-Bonding-Sitzung zu beginnen.

2. Emotions Wheel Vorlage von ClickUp

Die

ClickUp Emotions Wheel Eisbrecher-Vorlage

bietet eine interessante Aktivität, die sich hervorragend für den Beginn virtueller Teamsitzungen eignet.

Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung der Vorlage.

Teilen Sie das Emotionsrad mit jedem Teilnehmer einer Teambesprechung oder Gruppenaktivität. Mit ClickUp können Sie diese interaktive Whiteboard-Vorlage mit nur einem Mausklick an alle Teilnehmer Ihrer Organisation weitergeben

Bitten Sie jeden Teilnehmer, die Emotion zu benennen, die er gerade empfindet, und die Farbe zu ziehen, die diese Emotion repräsentiert. Auf diese Weise kann jeder auf einfache Weise seine Gefühle mitteilen

Wenn alle fertig sind, besprechen Sie, warum die Teilnehmer die Emotionen gewählt haben, und erläutern Sie sie, wenn sie sich wohl fühlen

Diese Aktivität ist ein guter Eisbrecher für schwierige Situationen am Arbeitsplatz, da sie es den Teilnehmern ermöglicht, ihre Gefühle in einem geschützten Raum zu teilen.

Die Vorlage ist interaktiv, so dass sie auch für virtuelle Teamsitzungen verwendet werden kann. Verwenden Sie sie, damit sich Ihre externen Mitarbeiter mit dem Rest des Teams verbunden fühlen. Diese Vorlage herunterladen Idealer Anwendungsfall: Um Menschen zu helfen, mit Stress am Arbeitsplatz umzugehen, indem sie ihre Gedanken und Gefühle mit ihren Teammitgliedern in einem nicht wertenden Raum teilen.

3. Fun Meeting Agenda Vorlage von ClickUp

Die

ClickUp Fun Meeting Agenda Vorlage

ist perfekt für Teamleiter, die ihre Teambesprechungen lebendiger und für die Teilnehmer ansprechender gestalten wollen.

Teambesprechungen sollten zwar produktiv sein und klare Ziele haben, aber das bedeutet nicht, dass sie langweilig sein müssen. Kurze Eisbrecher können Ihren Teambesprechungen ein unterhaltsames Element verleihen und so die Beteiligung und das Engagement der Mitglieder fördern.

Hier erfahren Sie, wie Sie das machen können:

Legen Sie Tagesordnungen für Besprechungen fest, die zusätzlich zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten auch Eisbrecher und Teamaktivitäten enthalten. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, für jeden Tagesordnungspunkt Aufgaben zu erstellen, die Sie nach Erledigung abhaken können. So behalten Sie den Überblick über alle Tagesordnungspunkte und stellen sicher, dass Sie nichts übersehen

Geben Sie die Tagesordnung vor der Besprechung an alle Teilnehmer weiter, um sicherzustellen, dass jeder den Zweck der Besprechung und die geplanten Aktivitäten kennt. Dies hilft ihnen, vorbereitet zu sein und sich aktiv an der Besprechung zu beteiligen.

Nutzen Sie die tabellarische Struktur, um die Anwesenheit zu markieren und Abwesenheiten zu vermerken, um die Besprechungen zu verfolgen Diese Vorlage herunterladen Idealer Anwendungsfall: Um Tagesordnungen für Teamsitzungen zu erstellen und Eisbrecher einzubauen, um die Sache interessanter zu machen.

4. Meet the Team Vorlage von ClickUp

Manchmal ist die einfachste und leichteste Art, Dinge zu tun, die beste. Die

ClickUp Meet the Team Vorlage

macht Teamvorstellungen einfach und doch effektiv.

Es verwendet ein minimales Design mit dem Profilbild eines jeden Teammitglieds und einer kurzen Biografie, die sie vorstellt.

Verwenden Sie die Vorlage als Teil Ihrer Präsentation bei einer ersten Teambesprechung oder bei der Vorstellung Ihres Teams bei einem Kunden. Die Vorlage ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für persönliche als auch für Fernbesprechungen, bei denen Sie Ihre Teammitglieder vorstellen müssen.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage verwenden sollten:

Bitten Sie jedes Teammitglied, seine besten Profilbilder und einen kurzen Lebenslauf mit einer Beschreibung seiner beruflichen Erfahrungen und persönlichen Interessen einzureichen

Sammeln Sie alle Inhalte und verwenden Sie die Vorlage, um die Informationen für alle Teammitglieder zusammenzustellen

Übertragen Sie sie in ein für Sie geeignetes Format, z. B. eine Präsentationsfolie, und verwenden Sie sie bei Bedarf

Das Beste daran ist, dass der Abschnitt "Lebenslauf" offen ist und nicht an ein strenges Format gebunden ist. Das gibt Ihnen die Flexibilität, die Personen nach bestimmten Details zu fragen, die Sie hervorheben möchten.

Wenn es zum Beispiel darum geht, neue Teammitglieder einander vorzustellen, sollten Sie eher lustige und persönliche Dinge wie Hobbys und Interessen angeben.

Wenn Sie jedoch Ihren Kunden Ihr Fachwissen präsentieren wollen, sollten Sie sich auf die technischen Fähigkeiten und die Berufserfahrung der einzelnen Teammitglieder konzentrieren.

Je nach Zielsetzung können Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen. Alternativ können Sie auch mehrere Versionen für verschiedene Anwendungsfälle erstellen. Diese Vorlage herunterladen Idealer Anwendungsfall: Dies ist eine vielseitigere Vorlage, die in jeder Situation nützlich ist, in der eine Teamvorstellung erforderlich ist. Sie kann die

das erste Treffen mit einem neuen Team

oder ein Kundentreffen, bei dem Sie das Fachwissen Ihres Teams präsentieren möchten.

5. Virtueller weißer Elefant Vorlage von ClickUp

Die

ClickUp Virtueller Weißer Elefant Vorlage

eignet sich perfekt für Situationen, in denen Sie ein lustiges Spiel benötigen, um die Teilnehmer an einem Remote-Meeting zu beteiligen. Der Weiße Elefant ist ein klassisches Spiel zum Austausch von Geschenken, und diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, die Teilnehmer virtuell spielen zu lassen.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage für das Spiel verwenden können:

Legen Sie die Spielregeln fest, z. B. die Anzahl der Geschenke, die eine Person überreichen darf, und den Ablauf des Geschenketauschs

Verteilen Sie diese Regeln zusammen mit einer Einladung für die Veranstaltung an alle Teilnehmer. Verwenden Sie die ClickUp Kalenderansicht um die Veranstaltung zu planen und Einladungen zu versenden

Verwenden Sie ClickUp, um Aufgaben für jeden Teilnehmer zu erstellen, damit er seine Geschenke für die virtuelle Veranstaltung bereithält

Lassen Sie die Teilnehmer ihre Geschenke nacheinander während des Treffens öffnen. Die Empfänger können wählen, ob sie ein Geschenk behalten oder mit einer anderen Person tauschen möchten

Dieses Spiel ist ein lustiger Eisbrecher, der jedes Meeting oder jede virtuelle Teambuilding-Sitzung auflockert. Diese Vorlage herunterladen Idealer Anwendungsfall: Um eine virtuelle Teambesprechung um die Feiertage herum, wie Weihnachten oder Thanksgiving, zu starten.

Welche dieser Vorlagen für den Eisbrecher werden Sie zuerst verwenden?

Da haben Sie es - eine Liste von fünf Vorlagen für Eisbrecher, mit denen Sie unterhaltsame Aktivitäten planen und organisieren können, die die Teilnehmer an einer Besprechung oder Veranstaltung beteiligen.

Fügen Sie die Vorlage, die Ihnen gefällt, zu Ihrem ClickUp-Dashboard hinzu, passen Sie sie an Ihre Anforderungen an und beginnen Sie mit der Nutzung. So einfach ist das.

ClickUp-Besprechungen

bietet ebenfalls verschiedene Funktionen zur Planung und Organisation von Teambesprechungen. Egal, ob Sie eine Tagesordnung für eine Besprechung festlegen oder ein Sitzungsprotokoll erstellen möchten, ClickUp hat die richtigen Werkzeuge, um den Prozess für Sie zu vereinfachen.

ClickUp Gehirn

ermöglicht es Ihnen beispielsweise, automatisch Besprechungsnotizen zu machen und Aktionspunkte in Aufgaben umzuwandeln. Die ClickUp-Kalenderansicht ermöglicht es Ihnen, Meetings zu planen und zu verfolgen, und wird mit dem Google-Kalender synchronisiert, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Darüber hinaus hilft Ihnen ClickUp mit seinen robusten Funktionen bei allen Aspekten des Team- und Projektmanagements. Entdecken Sie alles, was es zu bieten hat, indem Sie

sich für ClickUp anmelden

kostenlos.