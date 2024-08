10 kostenlose Kennenlern-Vorlagen, um Ihr Team kennenzulernen

Sich vorzustellen ist etwas, das man öfter tut, als man denkt. Das war schon so, als man sich am ersten Schultag dem Lehrer vorstellen musste, und ist auch heute noch so, wenn man sich potenziellen Kunden vorstellt.

Vorstellungsgespräche sind nicht nur eine Gelegenheit, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Sie sind eine Möglichkeit, zu zeigen, wer Sie sind, den Wert, den Sie bieten, hervorzuheben und persönliche Kontakte zu knüpfen. Außerdem sind sie eine gute Möglichkeit, mehr über Sie zu erfahren oder jemanden kennen zu lernen.

Suchen Sie nach einfacheren Möglichkeiten, sich vorzustellen und mehr über Menschen in Ihrem Umfeld zu erfahren? Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Kennenlern-Vorlagen, mit denen Sie bessere Kontakte knüpfen, Arbeitsbeziehungen aufbauen und gemeinsame Ziele festlegen können.

Hier stellen wir Ihnen 10 der besten Kennenlern-Vorlagen vor. Nutzen Sie diese Vorlagen, um sich neuen Mitarbeitern vorzustellen oder um die Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern zu vertiefen. 💪

Was ist eine Kennenlern-Vorlage?

Eine Kennenlern-Vorlage ist ein praktisches Blatt, das Ihre Person vorstellt. Es gibt Vorlagen für verschiedene Szenarien, z. B. für unbeschwerte Einführungen in den sozialen Medien oder für formelle Situationen am Arbeitsplatz.

Zu den verschiedenen Arten von Vorlagen gehören Instagram-Story-Vorlagen, Alles über mich-Poster, Fragebögen und Berichte über meine Lieblingsdinge. Sie eignen sich sowohl für Aktivitäten zum Schulanfang als auch als Arbeitsmittel, um mehr über Ihr Team zu erfahren.

Die Vorlagen sind bearbeitbar und druckbar und eignen sich perfekt für den Austausch bei persönlichen Treffen oder virtuell. Durch die individuelle Anpassung können Sie Informationen weitergeben, die Ihre Fähigkeiten, Ihr Talent und Ihre Persönlichkeit ins beste Licht rücken.

Ganz gleich, ob es sich um Ihre erste Woche in einem neuen Job handelt oder ob Sie eine bessere Verbindung zu Ihrem derzeitigen Team herstellen möchten - eine Kennenlern-Vorlage enthüllt Details, die in einem kurzen Gespräch vor oder nach einer Besprechung nur schwer unterzubringen sind.

Das gilt besonders, wenn Sie zu einem Team gehören, das von unterwegs arbeitet. Kennenlern-Vorlagen bauen effektiv Beziehungen auf, indem sie Einblicke in die Persönlichkeit gewähren, die Sie über die normalen Arbeitskanäle vielleicht nicht erfahren. 🤩

Was macht eine gute Kennenlern-Vorlage aus?

Da es sich bei diesen Vorlagen um kreative Werkzeuge handelt, gibt es bei der Auswahl der perfekten Vorlage eine Vielzahl von Optionen. Im Allgemeinen sollte Ihre Vorlage Folgendes bieten:

Interaktiv Unterstützung : Bei dieser Übung geht es darum, zusammenzukommen, um sich auszutauschen und zu lernen. Suchen Sie nach interaktiven Vorlagen, bei denen Siein Echtzeit zusammenarbeiten können aufforderungen beantworten oder Ihre Interessen mitteilen und diskutieren können

: Bei dieser Übung geht es darum, zusammenzukommen, um sich auszutauschen und zu lernen. Suchen Sie nach interaktiven Vorlagen, bei denen Siein Echtzeit zusammenarbeiten können aufforderungen beantworten oder Ihre Interessen mitteilen und diskutieren können Kreative Akzente : Lustige Funktionen wie benutzerdefinierte Schriftarten, Sticker, Gifs und Emojis machen das Kennenlernen noch unterhaltsamer und interessanter

: Lustige Funktionen wie benutzerdefinierte Schriftarten, Sticker, Gifs und Emojis machen das Kennenlernen noch unterhaltsamer und interessanter Abschnitte : Unterteilen Sie die Aktivität in mundgerechte Abschnitte mit Fokus auf verschiedene Aspekte wie Familie, Interessen und berufliche Ziele

: Unterteilen Sie die Aktivität in mundgerechte Abschnitte mit Fokus auf verschiedene Aspekte wie Familie, Interessen und berufliche Ziele Anpassbare Einstellungen: Ganz gleich, ob Sie die Vorlage für ein Vorstellungsgespräch, ein Networking-Event oder eine Teambesprechung verwenden, Sie möchten Details wie das Hintergrunddesign und Branding-Assets anpassen können

10 kostenlose Kennenlern-Vorlagen im Jahr 2024

Bauen Sie bessere Teams auf, indem Sie von Grund auf verstehen, was jeden Einzelnen antreibt. Mit diesen 10 kostenlosen Kennenlern-Vorlagen erfahren Sie mehr über die Interessen, Stärken und Schwächen jedes Einzelnen in Ihrem Team.

Nutzen Sie die Vorlagen als Ausgangspunkt, um das Kennenlernen zu erleichtern, und verwenden Sie sie als Grundlage für Ihre Arbeitsabläufe und zum Aufbau besserer Teams kommunikationsstrategien . 🙌

1. ClickUp Über mich Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage "Über mich", um sich von Ihrer besten Seite zu zeigen, sei es bei einem Vorstellungsgespräch, einem Networking-Event oder beim Kennenlernen neuer Teamkollegen ClickUp's Über mich Vorlage für Erwachsene ist dafür gedacht, dass die Teammitglieder einander - und sich selbst - besser kennen lernen. Das Ausfüllen der Vorlage ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre eigenen persönlichen Stärken, Schwächen und Fähigkeiten zu reflektieren und zu bewerten.

Diese Version des Arbeitsblatts "Alles über mich" enthält auch Abschnitte, in denen die Teammitglieder über erfolgreiche und gescheiterte Projekte nachdenken, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln. Dies ermöglicht Einblicke in persönliche Ziele und Eigenschaften und macht es zu einem unterhaltsamen und effektiven Instrument.

Benutzerdefinierte Felder unterstützen 19 verschiedene Attribute, darunter Dinge wie das Lieblingsbuch, den Geburtsort und den Bildungsstand. Dies ermutigt die Mitarbeiter, sich mit lustigen und beruflichen Eigenschaften zu beschäftigen, die sie mit dem Team teilen möchten. 👋🏾

In benutzerdefinierten Ansichten können Sie sich einen Überblick über die "Über mich"-Listen und Statusanzeigen des Teams verschaffen, um zu sehen, ob sie die Vorlage ausgefüllt haben oder nicht. Das "Über mich"-Formular ist ebenfalls vollständig anpassbar, so dass Ihr Team die von Ihnen gewünschten Informationen weitergeben kann.

2. ClickUp Mitarbeiterprofile Vorlage

Diese Vorlage rationalisiert das Leistungsmanagement und stellt sicher, dass niemand etwas verpasst

Die Vorlage für Mitarbeiterprofile von ClickUp ist ein Tool, das Einblicke gewährt und Leistungsgespräche mit jedem Teammitglied verfolgt. Beginnen Sie damit, für jeden Mitarbeiter im Team eine Aufgabe zu erstellen. Weisen Sie anschließend Teilaufgaben für die regelmäßige Arbeit zu, einschließlich Feedback aus 1:1-Gesprächen und Aktivitäten zur beruflichen Weiterentwicklung.

Fügen Sie weitere Aufgaben für Mitarbeiterleistungen, Teamtreffen und wöchentliche Zusammenkünfte außerhalb der Arbeit hinzu. Verwenden Sie die sieben benutzerdefinierten Felder, um die Informationen aufzuschlüsseln, die Sie benötigen, um das Beste aus jedem Teammitglied herauszuholen.

Mit ausgefeilten Mitarbeiterprofilen können Sie Folgendes verbessern zusammenarbeit im Team . Anhand dieser Profile lässt sich leicht erkennen, wann ein Mitarbeiter Hilfe bei einer bestimmten Fähigkeit benötigt und welche anderen Teammitglieder am besten als Mentoren einspringen können.

3. ClickUp Unternehmenskultur Vorlage

Zentralisieren Sie Ihre Informationen und Ressourcen zur Unternehmenskultur an einem Ort mit dieser ClickUp Docs-Vorlage

Der Aufbau einer Unternehmenskultur ist eine großartige Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen, Mitarbeiter zu motivieren und eine Identität zu schaffen, die das gesamte Team vereint. Ein gemeinsames Unternehmensziel stärkt das Engagement der Mitarbeiter , erhöht die Produktivität und schafft ein besseres Arbeitsumfeld.

Verwenden Sie ClickUp's Unternehmenskultur Vorlage um herauszufinden, was für das Team am wichtigsten ist, Werte zu priorisieren und das Team hinter einer Mission zu vereinen. 🌻

Beginnen Sie mit whiteboard-Software um Ideen zu sammeln. Fragen Sie alle, welche Kernmerkmale ihrer Meinung nach enthalten sein sollten und welche Dinge Sie vermeiden wollen. Legen Sie dann Ziele fest, die mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmen.

Füllen Sie nach dem Brainstorming die Abschnitte der Vorlage für die Unternehmenskultur aus, einschließlich Über uns, Mission, Vision, Unternehmenswerte und Was wir bieten. Fügen Sie weitere Abschnitte auf der Grundlage Ihrer Brainstorming-Sitzung hinzu. Ändern Sie die Freigabeberechtigungen, um das Dokument bei Bedarf an neue Teammitglieder und Kunden zu senden.

4. ClickUp Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage

Dokumentieren Sie alles in Ihren 1-on-1-Meetings mit dieser einfachen Vorlage

Um jemanden kennen zu lernen, braucht es mehr als nur ein Treffen. Sie müssen zusammenarbeiten, Herausforderungen meistern und Ziele setzen, um wirklich eine Verbindung zu Ihrem Team aufzubauen. Im Laufe der Zeit werden Sie tiefere Bindungen entwickeln, die die Produktivität steigern und das Unternehmen voranbringen werden.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, regelmäßige 1-zu-1-Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern des Teams zu vereinbaren. Die Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage von ClickUp macht diesen Prozess nahtlos.

Verwenden Sie die Vorlage als Ausgangspunkt für den Mitarbeiter und den Manager, um Diskussionspunkte vor dem Treffen hinzuzufügen. Während der Besprechung können sie gemeinsam neue Ideen entwickeln und die Ergebnisse in einem praktischen Bereich dokumentieren.

5. ClickUp Manager Log Vorlage

Das Manager Log Template von ClickUp ist der perfekte Ort, um organisiert zu bleiben und den Überblick über alles zu behalten, an das Sie sich erinnern müssen

Als Manager haben Sie eine Menge zu tun. Sie müssen nicht nur Ihre eigene Arbeit erledigen, sondern auch das Team und dessen Projekte im Auge behalten. Verwenden Sie ClickUp's Manager Log Vorlage um nie wieder eine Aufgabe zu verpassen. ✍️

Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Aufgaben, Besprechungen und Anrufe an einem Ort verwalten. Erfassen Sie mühelos Leistungsüberprüfungen, Notizen und Mitschnitte von Einzelgesprächen und anderen Diskussionen. Heben Sie ergriffene Maßnahmen, Eskalationsbedarf und betroffene Projekte an einem Ort hervor.

Außerdem ist es die perfekte Möglichkeit, sich neuen Mitarbeitern vorzustellen und ihnen einen Einblick in Ihre Arbeit zu geben. Protokollieren Sie einfach Ihre aktuellen Projekte und zeigen Sie Ihren Teamkollegen während des Einführungsgesprächs wie Sie Ihre Aufgaben im Auge behalten können und die Kommunikation mit dem Team zu verbessern.

Erstellen Sie Auslöser, um automatisch Folgeaufgaben auf der Grundlage von Aktivitäten zuzuweisen. Fügen Sie Prioritätskennzeichen hinzu, damit Sie wissen, welche Aufgaben zuerst erledigt werden müssen. Mit benutzerdefinierten Status und Feldern können Sie die wichtigsten Informationen weiter aufschlüsseln und verfolgen.

6. ClickUp Mitarbeiter Täglicher Tätigkeitsbericht Vorlage

Verfolgen Sie den Fortschritt, messen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter

Die Vorlage für den täglichen Aktivitätsbericht von ClickUp macht es einfach, die Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen und die Arbeitsbelastung im gesamten Team zu überwachen. Da er sich auf die tägliche Arbeit konzentriert, erhalten Sie tiefe Einblicke in das, was jedes Teammitglied tut und wo es Unterstützung braucht.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines täglichen Aktivitätsberichts für jedes Teammitglied. Fügen Sie grundlegende Informationen wie Name, Titel, Zuständigkeiten und Projekte, an denen sie gerade arbeiten, hinzu. Fügen Sie unbedingt Kontaktinformationen hinzu, um die Kommunikation zu vereinfachen.

Weisen Sie dem Mitarbeiter dann eine tägliche Aufgabe zu, die er ausfüllen soll tägliches Berichtsprotokoll . Weisen Sie dem Manager eine zweite Aufgabe zu, um die Arbeit zu überprüfen. Es ist auch eine gute Idee, regelmäßige Überwachungsaufgaben und Kontrollbesuche einzuplanen, um über die Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben.

Aktualisieren Sie die Freigabeeinstellungen, so dass andere Teammitglieder die Tätigkeitsberichte der anderen einsehen können. Auf diese Weise erfahren sie mehr über die Arbeit der anderen und können erkennen, in welchen Bereichen sie zusammenarbeiten können.

7. ClickUp Eisbrecher Whiteboard Vorlage

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, das Eis mit Ihren neuen Mitarbeitern oder bestehenden Teams zu brechen, ist diese Whiteboard-Vorlage der perfekte Startpunkt

Ganz gleich, ob es sich um ein neues Schuljahr, einen Tag der offenen Tür oder eine Teambesprechung handelt, Eisbrecher machen Einführungen weniger beängstigend und machen mehr Spaß. Sie sind eine großartige Möglichkeit, neue Mitarbeiter einzuarbeiten oder als eine teambildende Maßnahme, um die Beziehungen zu den bestehenden Teammitgliedern zu vertiefen. 👫

Verwenden Sie ClickUp's Whiteboard-Vorlage zum Eisbrecher um nachdenklich stimmende oder heitere Diskussionen zu starten. Die interaktive Vorlage ermöglicht es jedem, kreative Antworten und lustige Beiträge in einem Raum zu finden.

Verwenden Sie die Vorlage als Pinnwand, um ein Wettbewerbsspiel zu starten, oder als Zeichenbrett, um kreative Antworten auf eine hypothetische Frage im Zusammenhang mit Ihren Geschäftsaktivitäten zu finden. Fügen Sie Aufforderungen hinzu und erstellen Sie einen Abschnitt mit häufig gestellten Fragen (FAQs), um die Regeln für den Eisbrecher festzulegen.

8. ClickUp Zeitplan für Mittagessen und Lernen Vorlage

ClickUp's Lunch and Learn Template ermöglicht es dem Team, eine Pause von der regulären Arbeit zu nehmen und unter Anleitung anderer Teammitglieder tiefer in die Materie einzutauchen

Ein "Lunch and Learn" ist ein effektives Mittel, um dem Team zu helfen, mehr über die Arbeit anderer Abteilungen zu erfahren, Einblicke in die Branche zu erhalten und neue Fähigkeiten zu entwickeln. In der Tat, "Lunch and Learns" sind der Schlüssel zum Unternehmenswachstum . Aber sie können auch schwierig zu planen und zu verwalten sein, vor allem, wenn Sie mit einem großen Team arbeiten.

Diese Veranstaltungen bieten den Teammitgliedern eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen. Sie lernen die Stärken und Fachgebiete jedes Einzelnen kennen und tauschen ihr eigenes Wissen aus.

Mit ClickUp's Vorlage für den Zeitplan für das Mittagessen und Lernen ist der Prozess einfacher denn je. Füllen Sie einfach die Vorlage mit den wichtigsten Informationen aus, z. B. den Zielen, den Namen der Redner sowie Ort und Zeit der Veranstaltung.

Geben Sie Tagesordnungen und Besprechungsressourcen sofort vor der Veranstaltung frei und passen Sie die Berechtigungen so an, dass jeder die erforderliche Zugriffsebene hat. Dank der integrierten Metrik können Sie das Engagement und die beliebtesten Sitzungsarten im Auge behalten.

9. Canva Lernen Sie mich kennen Umfrage Ihre Geschichte Vorlage

über Canva

Canva ist ein Design-Tool, das alles von Branding-Assets bis hin zu Team-Meetings aufwertet. Die kostenlosen und kostenpflichtigen Grafiken sind ideal für Manager, die Besprechungsbroschüren und Präsentationen erstellen müssen, und für Teamkollegen oder Studenten, die sich gegenseitig kennenlernen.

Bevor Sie diese Kennenlern-Vorlage ausfüllen, verwenden Sie Tools wie mind Maps um mit Ihrem Team Ideen zu sammeln. Überlegen Sie, welche Arten von Fragen Sie aufnehmen möchten, und passen Sie die Kategorien an.

Lassen Sie Ihre Teammitglieder oder Schüler das Design anpassen, um es zu ihrem eigenen zu machen. Sie könnten das Farbschema aktualisieren, die Schriftarten ändern und Elemente wie Grafiken und Emojis einfügen, um es ansprechender zu gestalten. 🎨

Diese "All About Me"-Aktivität kann überall geteilt werden, von einem Instagram-Post bis hin zu einer Präsentationsfolie.

10. PowerPoint Biographie Über mich Vorlage

über Dias Karneval

Die Vorlage "Biografie über mich" ist mit Google Slides, PowerPoint und Canva kompatibel. Die Präsentation enthält 25 professionell gestaltete Folien, auf denen Sie alles von Ihren persönlichen Interessen bis hin zu Ihren Stärken und Fähigkeiten darstellen können.

Nutzen Sie die Vorlage, um Teammitglieder einander vorstellen zu lassen oder um die ersten Schultage mit Ihren Schülern aufzulockern. Dank der Multimedia-Unterstützung können Sie Videos, Gifs und Musik hinzufügen, um Ihre Persönlichkeit richtig zur Geltung zu bringen. Es lässt sich leicht als PDF oder JPG weitergeben, und die anpassbaren Elemente machen es wirklich zu Ihrem eigenen.

Bei Gruppenprojekten können Sie mit den integrierten Werkzeugen für die Zusammenarbeit an der Präsentation mit anderen Teammitgliedern arbeiten.

Wenn Sie besonders kreativ sein wollen, verwenden Sie die Vorlage in Canva, die eine Bibliothek mit Elementen und Designs enthält. Außerdem ist das Drag-and-Drop-Tool einfacher zu bedienen als das Layout in PowerPoint und Google Slides.

Stellen Sie sich vor mit Unterstützung von ClickUp

Egal, ob Sie nach Möglichkeiten suchen, einen neuen Mitarbeiter im Team vorzustellen oder mehr über die Menschen zu erfahren, mit denen Sie zusammenarbeiten, wählen Sie eine Kennenlern-Vorlage. Mit diesen 10 Optionen finden Sie die perfekte Vorlage, um das Eis zu brechen, bessere Beziehungen aufzubauen und eine produktivere Arbeitsumgebung zu schaffen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie damit, Ihre Unternehmenskultur, Einführungen und Teambildungsprozesse zu rationalisieren. Mit diesen ClickUp-Vorlagen können Sie sich gegenseitig besser kennenlernen, Arbeitsabläufe erstellen, die die Leistung verfolgen, und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, das Ihr Unternehmen zum besten Arbeitsplatz macht. 🥳