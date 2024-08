ABCs am Arbeitsplatz (Verbündete, Freunde und Kollegen): Ein Leitfaden, wie man Freunde am Arbeitsplatz findet

Ein erwachsenes Berufsleben bedeutet wenig bis gar keine Zeit für soziale Kontakte außerhalb der Arbeit.

Zwischen Arbeit, Haushalt, verschiedenen Verpflichtungen und vielen weiteren Aufgaben bleibt kaum Zeit und Energie, um auf eine Person zuzugehen, die wir interessant finden, eine Unterhaltung zu beginnen, sich über gemeinsame Zinsen zu verbünden und eine Freundschaft zu entwickeln.

Es gibt jedoch einen Ort, an dem Sie leicht neue Freunde finden können - Ihren Arbeitsplatz.

A studie des Survey Center on American Life hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, Freunde zu finden, bei der Arbeit größer ist als an jedem anderen Ort! Schließlich verbringen wir einen großen Teil unseres Lebens als Erwachsene bei der Arbeit.

Egal, ob Sie eine neue Stelle antreten oder sich bereits bestehenden Gruppen anschließen wollen, hier ist Ihr Leitfaden, wie Sie bei der Arbeit Freunde finden.

Die Bedeutung von Freunden bei der Arbeit

Freundschaften am Arbeitsplatz bekommen nicht genug Guthaben. A aktuelle Gallup-Studie hat herausgefunden, dass das Vorhandensein eines besten Freundes bei der Arbeit eng mit höherer Produktivität, besserer Moral, größerer Arbeitszufriedenheit und positiven Geschäftsergebnissen verknüpft ist. Und das ist noch nicht alles: Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die die Vorteile von Freundschaften bei der Arbeit belegen.

Im Folgenden finden Sie einige Hinweise darauf, warum Freunde bei der Arbeit wichtig sind:

Emotionaler Support : Freunde am Arbeitsplatz haben ein tieferes Verständnis für die Arbeitskultur und Ihre beruflichen Ziele und Probleme. Sie können sich einfühlen und bieten emotionale Unterstützung und Ermutigung in schwierigen Zeiten bei der Arbeit. Diese Worte der Bestätigung heben die Moral und verringern den Stress, so dass der Einzelne Rückschläge überwinden kann

: Freunde am Arbeitsplatz haben ein tieferes Verständnis für die Arbeitskultur und Ihre beruflichen Ziele und Probleme. Sie können sich einfühlen und bieten emotionale Unterstützung und Ermutigung in schwierigen Zeiten bei der Arbeit. Diese Worte der Bestätigung heben die Moral und verringern den Stress, so dass der Einzelne Rückschläge überwinden kann Kollaboratives Handeln : Ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kollegen pflegenstärkt das Vertrauen im Team und Transparenz. Sich gegenseitig zu mögen und zu vertrauen, hilft den Mitgliedern des Teams, effektiver zusammenzuarbeiten.

: Ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kollegen pflegenstärkt das Vertrauen im Team und Transparenz. Sich gegenseitig zu mögen und zu vertrauen, hilft den Mitgliedern des Teams, effektiver zusammenzuarbeiten. Zugehörigkeitsgefühl : Freundschaften bei der Arbeit vermitteln ein Gefühl der Kameradschaft. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit am Arbeitsplatz schafft ein positives Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter einbezogen und wertgeschätzt fühlen, anstatt sich als Rädchen im Getriebe zu fühlen

: Freundschaften bei der Arbeit vermitteln ein Gefühl der Kameradschaft. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit am Arbeitsplatz schafft ein positives Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter einbezogen und wertgeschätzt fühlen, anstatt sich als Rädchen im Getriebe zu fühlen Sinnvolle Kommunikation: Starke Beziehungen am Arbeitsplatz fördern eine offene und ehrliche Kommunikation. Dies verhindert Verwirrung und Missverständnisse und verbessert die Teamarbeit. Selbst wenn das Team mit einem Konflikt konfrontiert wird, fällt es ihm leichter, die Dinge zu klären und schnell wieder auf die Beine zu kommen

die Ansicht "ClickUp Chat" hilft Teams, offene Unterhaltungen zu führen

Geistiges Wohlbefinden : Egal, ob Sie sich über den Verkehr ärgern oder einen Insider-Witz freigeben, Ihre Freunde bei der Arbeit sind eine Oase der Entspannung zwischen Meetings, Arbeitsdruck und Deadlines. Sie fördern das seelische Wohlbefinden, indem sie Stress abbauen und die Widerstandsfähigkeit stärken

: Egal, ob Sie sich über den Verkehr ärgern oder einen Insider-Witz freigeben, Ihre Freunde bei der Arbeit sind eine Oase der Entspannung zwischen Meetings, Arbeitsdruck und Deadlines. Sie fördern das seelische Wohlbefinden, indem sie Stress abbauen und die Widerstandsfähigkeit stärken Höhere Produktivität : Ein positives Arbeitsumfeld steigert die Motivation und Produktivität, da sich die Mitarbeiter stärker in ihre Arbeit eingebunden fühlen. Ein solches hohes Maß an Engagement ermutigt Teams und Einzelpersonen, ihr Bestes zu geben

: Ein positives Arbeitsumfeld steigert die Motivation und Produktivität, da sich die Mitarbeiter stärker in ihre Arbeit eingebunden fühlen. Ein solches hohes Maß an Engagement ermutigt Teams und Einzelpersonen, ihr Bestes zu geben Job-Zufriedenheit : Wenn man einen Freund bei der Arbeit hat, wird der Arbeitstag angenehmer. Die Mischung aus emotionaler Unterstützung und Zugehörigkeitsgefühl steigert die Arbeitszufriedenheit und sorgt dafür, dass man sich auf die Arbeit freut

: Wenn man einen Freund bei der Arbeit hat, wird der Arbeitstag angenehmer. Die Mischung aus emotionaler Unterstützung und Zugehörigkeitsgefühl steigert die Arbeitszufriedenheit und sorgt dafür, dass man sich auf die Arbeit freut Berufliches Wachstum: Ein Arbeitskollege als Freund fördert das berufliche Wachstum, da er als Mentor fungiert, wertvolles Feedback gibt und sogar Karriereratschläge erteilt. Sie können auch als wertvolle Verbindung innerhalb des Unternehmens dienen und Ihnen neue Projekte, Möglichkeiten und Netzwerke eröffnen

Wie man bei der Arbeit Freunde findet: 11 einfache Tipps und Tricks

Hier finden Sie einige einfache Möglichkeiten, wie Sie am Arbeitsplatz Freundschaften schließen (und aufrechterhalten) können:

1. Führen Sie Smalltalk und brechen Sie das Eis

Unterschätzen Sie niemals die Macht eines "Hi, how are you?"

Um am Arbeitsplatz Freundschaften zu schließen, müssen Sie bereit sein, sich zu outen und eine Verbindung zu Menschen herzustellen. Stellen Sie sich vor, fragen Sie die Leute nach ihrer Person und plaudern Sie ab und zu.

Wenn Sie neu sind, beschränken Sie sich zunächst auf Fragen, die sich auf die Arbeit beziehen, z. B. wie lange jemand schon in dem Unternehmen arbeitet, was ihm an der Arbeit gefällt, wie sein beruflicher Werdegang aussieht usw. Nachdem das Eis gebrochen ist, können Sie langsam zu persönlicheren Themen wie Hobbys und Zinsen, Musikgeschmack oder Pläne für das Wochenende übergehen.

Solche einfachen Gespräche können den Weg für tiefere und bedeutungsvollere Unterhaltungen ebnen. Denken Sie daran, dass die Unterhaltung in beide Richtungen geht. Wenn jemand nicht freiwillig Informationen preisgeben möchte oder Smalltalk als unangenehm empfindet, lassen Sie ihn in Ruhe.

2. Verwenden Sie die Namen der Leute

Man sagt, dass nichts mehr Musik in den Ohren eines Menschen ist als sein eigener Name. Die Verwendung von Namen in Unterhaltungen ist eine der effektivsten kommunikationsstrategien um eine emotionale Bindung aufzubauen.

Lernen Sie die Namen Ihrer Mitarbeiter und verwenden Sie sie so oft wie möglich. Von _hello_s und _goodbye_s bis hin zur Anrede in Gruppen (oder über einen Teams-Anruf), verwenden Sie ihre Namen, um ihre Identität zu bestätigen. Das zeigt ihnen, dass Sie daran interessiert sind, mehr über sie zu erfahren.

3. Verbindung beim Essen

Sie wissen doch, dass wir neue Nachbarn mit frisch gebackenen Keksen oder Kuchen begrüßen? Warum nicht das Gleiche bei der Arbeit versuchen? Es muss nicht unbedingt etwas Gebackenes sein. Werden Sie in der Küche kreativ und kramen Sie Ihr Familienrezept heraus. Wenn Kochen nicht Ihr Ding ist (oder zu viel Arbeit macht), kaufen Sie Packungen mit Ihren bevorzugten Snacks zum Teilen. Oder Sie gehen in die örtliche Bäckerei oder ins Café und suchen sich die Bestseller aus.

Verteilen Sie die Snacks an Ihre Kollegen oder legen Sie sie mit einer kleinen Notiz in den Pausenraum. In jedem Fall werden Ihre Kollegen die aufmerksame Geste zu schätzen wissen und sich für Sie erwärmen.

4. Verbringen Sie Zeit in Gemeinschaftsräumen

verbinden Sie sich mit anderen in Gemeinschaftsbereichen über Unsplash Apropos Pausenräume: Gemeinschaftsräume sind ein guter Ort, um am Arbeitsplatz Freundschaften zu schließen.

Gemeinsam genutzte Spaces wie die Cafeteria, der Lounge-Bereich und der Wasserspender bieten eine entspannte Einstellung, in der sich die Mitarbeiter entspannen, Kontakte knüpfen und Verbindungen aufbauen können. Egal, ob Sie nur schnell einen Happen essen oder sich die Beine vertreten wollen, Sie sollten sich in Gemeinschaftsbereichen aufhalten. Das erweitert auch Ihren sozialen Kreis über Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Etage hinaus, da Sie vielleicht Leute aus anderen Teams oder Abteilungen treffen.

5. Starten Sie einen Slack-Kanal oder treten Sie ihm bei

Es ist einfacher, Freundschaften zu schließen, wenn man sich auf den Bürofluren begegnet oder gemeinsam zu Mittag isst. Diejenigen, die in Remote-Positionen arbeiten, haben diesen Vorteil jedoch nicht. Das bedeutet aber nicht, dass sie ein Leben in Isolation führen müssen!

Gründen Sie einen Slack-Kanal mit Gleichgesinnten oder treten Sie ihm bei, um das Problem des fehlenden persönlichen Kontakts zu lösen. Tauschen Sie sich über gemeinsame Interessen aus, z. B. Fernsehserien, Sport, Bücher, Rezepte oder Online-Spiele. Sie können sogar virtuelle Aktivitäten wie Fernsehpartys, Buchclub-Meetings, gemeinsames Backen oder Turniere veranstalten.

Erkundigen Sie sich einfach bei Ihrem Manager oder Vorgesetzten, um sicherzustellen, dass die Interessengruppe nicht gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt.

6. Zeigen Sie eine positive Einstellung

Eine positive Einstellung ist ein Magnet für Freundschaften bei der Arbeit. Ein warmes und freundliches Auftreten bei der Arbeit wird Menschen zu Ihnen ziehen. Im Gegenzug werden Sie positive, gleichgesinnte Menschen treffen, die Sie auffangen können, wenn es schwierig wird.

Positiv gewohnheiten bei der Arbeit wie z. B. anderen zu helfen, in schwierigen Momenten einzugreifen und Ihre Kollegen zu unterstützen, zeigen Sie, dass Sie ein zuverlässiger Teamplayer sind.

7. Beteiligen Sie sich an Team-Aktivitäten

Die meisten Organisationen veranstalten team-Building-Aktivitäten in regelmäßigen Abständen. In vielen Fällen werden solche Eisbrecher auch in die Phase der Einarbeitung neuer Mitarbeiter integriert. Diese regelmäßig stattfindenden Ereignisse bei der Arbeit stärken den Teamgeist und die Zugehörigkeit durch gemeinsame Erfahrungen.

Ob ein virtuelles Scharadenspiel oder eine Wandertour im Freien - jede Teamaktivität ist eine Gelegenheit, bei der Arbeit Freundschaften zu schließen. Sie haben bereits eine gemeinsame Basis mit gemeinsamen Zielen und Herausforderungen. Außerdem bedeutet das gemeinsame Lösen von Problemen, dass Sie sich aufeinander verlassen und Vertrauen entwickeln müssen, was die Freundschaft stärkt.

8. Seien Sie offen für ein geselliges Beisammensein nach der Arbeit

Der Hauptunterschied zwischen Team-Aktivitäten und geselligem Beisammensein nach der Arbeit besteht darin, dass letzteres nicht obligatorisch ist.

Die Teilnahme an sozialen Ereignissen nach der Arbeit zeigt, dass Sie sich verpflichtet fühlen, Freunde bei der Arbeit zu finden. Bei einem Drink während einer virtuellen Happy Hour oder einem Firmenessen um Weihnachten herum können Mitarbeiter in einer lustigen, entspannten und informellen Einstellung außerhalb der Arbeit in Verbindung treten.

Sie sehen Ihre Freunde bei der Arbeit als Individuen und entdecken deren verborgene Talente, Zinsen oder Hobbys. Wenn Unterhaltungen freier fließen und Kollegen gemeinsam lachen, entstehen bleibende Erinnerungen und echte Freundschaften.

9. Feiern Sie Meilensteine und Erfolge

Feiern können eine perfekte Gelegenheit sein, um bei der Arbeit Freundschaften zu schließen. Sprechen Sie ein Lob für eine gut erledigte Arbeit aus und gratulieren Sie Ihren Kollegen zu ihren Erfolgen.

Ob es sich um eine Beförderung oder eine großartige Präsentation handelt, die Würdigung von Kollegen zeigt Unterstützung und kann eine Unterhaltung anregen.

Natürlich sollte ein solches Lob von einem Ort der Authentifizierung kommen. Sie möchten den Erfolg Ihrer Mitarbeiter als Ihren eigenen feiern und ihre Stärken und Beiträge anerkennen. Kleine Token der Wertschätzung, wie z. B. eine Notiz oder sogar eine eCard, können das Selbstwertgefühl eines Mitarbeiters erheblich steigern. Und wenn Ihre Zeit gekommen ist, werden sich Ihre Freunde an Ihre freundlichen Gesten erinnern und Sie mit der gleichen Begeisterung behandeln.

10. Ehrenamtlich

Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern oft die Möglichkeit, sich ehrenamtlich für einen guten Zweck zu engagieren. Dies ist eine gute Möglichkeit, Freunde bei der Arbeit zu finden, die sich genauso für die Sache engagieren wie Sie.

Ganz gleich, ob Ihr Büro eine Sauberkeitsaktion durchführt, einen Kuchenverkauf für wohltätige Zwecke veranstaltet oder einen stadtweiten Marathon läuft - die freiwillige Teilnahme an solchen Ereignissen ist eine Gelegenheit, Gutes zu erledigen und sich mit Kollegen mit ähnlichen Zinsen zusammenzutun.

Die Arbeit für eine sinnvolle Sache gibt Ihnen auch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit über den Arbeitsplatz hinaus, da Ihr Beitrag den Gemeinden und der Gesellschaft zugute kommt.

11. Haben Sie Geduld

Freundschaften bei der Arbeit entstehen nicht über Nacht. Es dauert Tage, Wochen und Monate, bis sie sich zu etwas Authentischem entwickeln.

Erwarten Sie nicht, dass Sie Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin aus der Arbeit bei der ersten Happy Hour im Büro finden. Bleiben Sie einfach Sie selbst und interagieren Sie mit Ihren Kollegen. Sie sollten auch keine Freundschaft erzwingen, nur um bei der Arbeit Freunde zu finden. Suchen Sie sich jemanden, der den gleichen Aufwand und die gleiche Energie aufbringt und manchmal sogar noch einen Schritt weiter geht, damit Sie sich bei der Arbeit wertgeschätzt fühlen.

Schüchternheit überwinden und Verbindungen bei der Arbeit aufbauen

Sind Sie ein schüchterner oder sozial unbeholfener Mensch, der bei der Arbeit Freunde finden möchte, aber Angst hat, sich zu outen? Wir verstehen Sie. Hier sind ein paar schnelle Tipps für Sie:

Setzen Sie sich Kommunikationsziele: Fordern Sie sich selbst mit einfachenkommunikationszielen. Nehmen Sie sich vor, an einem Tag mit mehreren Kollegen zu kommunizieren oder jede Woche mit einer neuen Person zu sprechen. Solche kleinen, erreichbaren Ziele werden Ihr Selbstvertrauen stärken und Sie dazu bringen, Beziehungen am Arbeitsplatz zu pflegen Üben Sie aktives Zuhören: Nutzen Sie Ihre Schüchternheit zu Ihrem Vorteil, indem Sie die Rolle eines "guten" Zuhörers einnehmen. Üben Sie sich im aktiven Zuhören, indem Sie bei Unterhaltungen präsent und aufmerksam sind. Offene Nachfragen können den Flow der Unterhaltung aufrechterhalten, ohne Ihre soziale Batterie zu erschöpfen Verwenden Sie eine offene Körpersprache: Die Körpersprache ist eine weitere Möglichkeit, sich an Unterhaltungen zu beteiligen, ohne selbst zu sprechen. Stellen Sie Augenkontakt her, lächeln Sie und nicken Sie, wenn es angebracht ist, und Sie werden ein aktiver Teilnehmer an einer Unterhaltung sein, ohne ein Wort zu sagen Nutzen Sie die Technologie: Wenn Sie sich von Angesicht zu Angesicht eingeschüchtert fühlen, nutzen Sie die Technologie zur digitalen Kommunikation. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, von Instant Messaging über E-Mail bis hin zu Videokonferenzen, um eine Beziehung zu Ihren Kollegen aufzubauen

verwenden Sie Tools wie ClickUp Chat, um sich mit Ihren Teamkollegen zu unterhalten

Schließen Sie sich Interessengruppen an: Wir haben bereits gesehen, wie einfach es ist, Freundschaften zu pflegen, wenn man Gemeinsamkeiten hat. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht auch Interessengruppen beitreten sollten, um Verbindungen über die Arbeit hinaus zu knüpfen. Außerdem fällt es Ihnen vielleicht leichter, mit jemandem zu sprechen, wenn Sie gemeinsame Interessen haben Lernen, beobachten und improvisieren: Glücklicherweise finden Sie mehrerebücher zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten. Lernen Sie von diesen Büchern und versuchen Sie, eine Verbindung zu Ihren Kollegen herzustellen Teams bilden: An jedem Arbeitsplatz gibt es den einen extrovertierten Kollegen, der alle kennt. Schließen Sie eine Freundschaft mit einer solchen Person, und Sie werden indirekt Freundschaften mit allen anderen schließen Nehmen Sie Hilfe an: Scheuen Sie sich nicht, Ihren Vorgesetzten, Mentor oder Kollegen um Unterstützung zu bitten. Sprechen Sie mit ihnen über Ihre besonderen Herausforderungen, und sie werden Sie vielleicht unterstützen, damit Sie sinnvolle Verbindungen aufbauen können Üben Sie sich in Selbstmitgefühl: Wenn Sie in sozialen Einstellungen erstarren oder sich vor vom Unternehmen gesponserten Ereignissen fürchten, erkennen Sie dieses Gefühl an und sagen Sie sich, dass es in Ordnung ist, sich so zu fühlen. Üben Sie sich in Selbstmitgefühl und seien Sie nicht zu hart zu sich selbst. Erinnern Sie sich daran, dass solche Dinge Zeit brauchen, und dass Sie noch viele Gelegenheiten haben werden, bei der Arbeit neue Freunde zu finden

Nutzung von Online-Plattformen zum Aufbau von Beziehungen bei der Arbeit

Sie nutzen bei der Arbeit eine Vielzahl von Online-Plattformen für alles, von team-Management um Ihre Woche zu planen. Aber wussten Sie auch, dass Sie diese Online-Plattformen nutzen können, um Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen und zu pflegen?

So geht's.

Fast alle Organisationen verwenden verschiedene tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz wie z. B. E-Mail Clients, Instant Messaging Tools oder Videokonferenzplattformen. Diese helfen dabei, eine effiziente synchrone und asynchrone Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams unabhängig vom Speicherort aufrechtzuerhalten.

Nutzen Sie diese Kanäle und Tools, um mit Ihren Kollegen in Kontakt zu treten. Richten Sie Chat-Räume und auf Zinsen basierende Slack-Kanäle ein, planen Sie virtuelle Kaffeekränzchen oder treffen Sie sich mit Ihrem neuen Freund aus der Arbeit. Durch die Verbindung über gemeinsame Zinsen, Erfahrungen und Herausforderungen wird der Grundstein für tiefe Freundschaften gelegt.

Kollaborationsplattformen

arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und nutzen Sie Features wie Dokumente und Whiteboard in ClickUp

Collaboration tools werden oft in Verbindung mit folgenden Tools verwendet software für die interne Kommunikation lösungen. Sie bieten einen zentralen Speicherort für Teams, um Dateien freizugeben, Dokumente zu erstellen und zu bearbeiten, Ideen auszutauschen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Dieser Aufwand trägt zur Teambildung bei, da alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Nutzen Sie Plattformen wie ClickUp, um mit Ihren Kollegen zu interagieren und zusammenzuarbeiten, um komplexe Probleme zu lösen. Die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen wird den Wert Ihrer Freundschaft erhöhen.

Soziale Netzwerke

Die Verbindung mit Freunden aus der Arbeitswelt über soziale Netzwerke wie Instagram kann für manche eine Grauzone darstellen. Natürlich hängt es ganz von Ihrem Wohlbefinden und der Tiefe Ihrer Freundschaft ab, aber nicht jeder möchte vielleicht, dass Kollegen auf seinen Social-Media-Feeds zu sehen sind.

Um Freundschaften bei der Arbeit zu pflegen und gleichzeitig Ihr Privatleben nicht zu vernachlässigen, sollten Sie eine Verbindung über professionelle Plattformen wie LinkedIn in Betracht ziehen. Nutzen Sie diese, um sich mit Gleichgesinnten, Mentoren und Führungskräften zu vernetzen und Ihren beruflichen Kreis zu erweitern.

Lernen und Fähigkeiten entwickeln

Sie und Ihre Kollegen können sich für Lern- und Kompetenzentwicklungsprogramme anmelden. Online-Lernplattformen, Weiterbildungsprojekte, virtuelle Ereignisse und interaktive Webinare helfen Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen an diesen Programmen teilnehmen, können Sie auch Ihre Beziehungen stärken.

Die gegenseitige Unterstützung bei der Verwirklichung beruflicher Ziele und bei der Beschleunigung des beruflichen Fortschritts bereichert die Beziehungen in der Arbeit, da sie mehr auf Werte ausgerichtet sind.

Plattformen für Mitarbeiterengagement

Die meisten Unternehmen nutzen Plattformen zur Mitarbeiterbeteiligung. Diese Plattformen können ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln und eine Gemeinschaft aufbauen, die die Beziehungen am Arbeitsplatz bereichert. Von der Teilnahme an Teambuilding-Aktivitäten bis hin zum Feiern beruflicher Erfolge bieten diese Engagement-Portale die Möglichkeit, positive und bedeutungsvolle Beziehungen zu knüpfen und aufzubauen.

Professionelle Grenzen in Freundschaften am Arbeitsplatz

Freundschaften am Arbeitsplatz haben ihre Vorzüge, aber Sie müssen auch berufliche Grenzen einhalten, um ein gesundes und respektvolles Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Um dies zu erledigen, müssen Sie sich geschickt anstellen, denn Sie wollen nicht als unhöflich oder abweisend erscheinen, während Sie Ihre Grenzen durchsetzen.

Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können:

Grenzen setzen und respektieren: Achten Sie auf die Grenzen und Vorlieben Ihrer Freunde bei der Arbeit, und machen Sie Ihre Erwartungen und Grenzen deutlich. Respektieren Sie den Datenschutz Ihrer neuen Freunde und geben Sie ihnen bei Bedarf Raum

Achten Sie auf die Grenzen und Vorlieben Ihrer Freunde bei der Arbeit, und machen Sie Ihre Erwartungen und Grenzen deutlich. Respektieren Sie den Datenschutz Ihrer neuen Freunde und geben Sie ihnen bei Bedarf Raum Privatsphäre im Beruf: Vermeiden Sie es, in einer beruflichen Einstellung über sehr persönliche Themen und sensible Probleme wie religiöse oder politische Überzeugungen zu sprechen. Behalten Sie private Angelegenheiten für sich, um herzliche Beziehungen zu allen zu pflegen

Vermeiden Sie es, in einer beruflichen Einstellung über sehr persönliche Themen und sensible Probleme wie religiöse oder politische Überzeugungen zu sprechen. Behalten Sie private Angelegenheiten für sich, um herzliche Beziehungen zu allen zu pflegen Verstehen Sie die Hierarchien am Arbeitsplatz: Achten Sie auf die Machtdynamik am Arbeitsplatz, wenn Sie Freundschaften bei der Arbeit knüpfen. Sicher, Ihr neuer Chef ist vielleicht cool, aber Sie wollen keine Situation heraufbeschwören, die sich auf Ihre beruflichen Ziele auswirken kann

Achten Sie auf die Machtdynamik am Arbeitsplatz, wenn Sie Freundschaften bei der Arbeit knüpfen. Sicher, Ihr neuer Chef ist vielleicht cool, aber Sie wollen keine Situation heraufbeschwören, die sich auf Ihre beruflichen Ziele auswirken kann Vermeiden Sie Klatsch und Tratsch: Vermeiden Sie es, Klatsch und Tratsch zu verbreiten. Legen Sie von Beginn der Freundschaft an fest, dass Sie sich nicht an unproduktiven und negativen Gesprächen über andere beteiligen werden. Wenn Sie in ein Bürodrama verwickelt werden, hören Sie einfach auf, sich daran zu beteiligen, und bleiben Sie passiv, bis sich alles wieder beruhigt hat

Vermeiden Sie es, Klatsch und Tratsch zu verbreiten. Legen Sie von Beginn der Freundschaft an fest, dass Sie sich nicht an unproduktiven und negativen Gesprächen über andere beteiligen werden. Wenn Sie in ein Bürodrama verwickelt werden, hören Sie einfach auf, sich daran zu beteiligen, und bleiben Sie passiv, bis sich alles wieder beruhigt hat Vorrang der Arbeit vor sozialen Kontakten : Es ist zwar ganz natürlich, bei der Arbeit Freundschaften zu schließen und seinen Spaß zu haben, aber denken Sie daran, dass das Hauptaugenmerk Ihres Arbeitsplatzes auf der Aufrechterhaltung der Produktivität liegt. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Arbeit und Ihre Verantwortlichkeiten nicht depriorisieren

: Es ist zwar ganz natürlich, bei der Arbeit Freundschaften zu schließen und seinen Spaß zu haben, aber denken Sie daran, dass das Hauptaugenmerk Ihres Arbeitsplatzes auf der Aufrechterhaltung der Produktivität liegt. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Arbeit und Ihre Verantwortlichkeiten nicht depriorisieren Faire Behandlung für alle: Behandeln Sie alle Kolleginnen und Kollegen fair und gleich, unabhängig von Ihren Beziehungen außerhalb der Grenzen der Arbeit. Zeigen Sie keine Voreingenommenheit oder Bevorzugung, insbesondere wenn Sie Entscheidungen treffen oder Konflikte lösen, und bleiben Sie objektiv

ClickUp: Dein verlässlicher Freund bei der Arbeit

clickUp unterstützt Sie wie ein Freund

Freundschaften bei der Arbeit zu schließen und zu pflegen ist nicht einfach - aber es muss auch nicht kompliziert sein, vor allem, wenn man Tools wie ClickUp hat. ClickUp bietet Erkennung von Zusammenarbeit , die es Ihnen ermöglicht, mit Teamkollegen an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Sie können gemeinsam Dokumente erstellen und bearbeiten, Kommentare hinzufügen und sich gegenseitig Aufgaben zuweisen. Sie können auch ClickUp Whiteboards um Ideen mit Ihrem Team auszutauschen, mögliche Lösungen zu diskutieren, Mindmaps zu erstellen, Workflows zu entwerfen und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten.

Und dann ist da noch ClickUp Chat Ansicht , das Unterhaltungen in Threads sortiert, so dass Sie an mehreren Interaktionen teilnehmen können, ohne Ihren Verstand zu verlieren!

ClickUp erfüllt alle Voraussetzungen, um der eine Freund bei der Arbeit zu sein, der Sie nie enttäuschen wird.

Erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen hilft, Ihr Bestes zu geben. Jetzt kostenlos anmelden !

Häufig gestellte Fragen

1. Wie kann ich Freunde bei der Arbeit finden, wenn ich neu bin?

Wenn Sie neu im Büro sind und Freundschaften schließen möchten, sollten Sie sich Ihren Kollegen vorstellen, Smalltalk führen, an Ereignissen am Arbeitsplatz teilnehmen und an Team-Aktivitäten teilnehmen, um Ihre Kollegen besser kennenzulernen.

2. Welche Vorteile hat es, bei der Arbeit Freunde zu finden?

Wenn man sich bei der Arbeit anfreundet, entwickelt man ein Gefühl der Kameradschaft und Zugehörigkeit. Es ist ein Gegenmittel gegen Isolation und Einsamkeit und verbessert die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Es fördert das Engagement, verbessert die Arbeitsmoral und steigert die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Darüber hinaus können sich dadurch Vernetzungsmöglichkeiten für die persönliche Entwicklung und den beruflichen Aufstieg ergeben.