Wie man ein leistungsstarkes Team in 8 bewährten Schritten entwickelt

Rund um 51% der Unternehmen haben ihre Teams im Jahr 2023 umstrukturiert.

Es überrascht nicht, dass sich die Manager im Jahr 2024 auf die Neuausrichtung von Teams konzentrieren.

Die Entwicklung von Teams ist eine kontinuierliche Aufgabe, und das aus gutem Grund. Teams verändern sich ständig, entwickeln sich weiter und wachsen aufgrund verschiedener Faktoren. Daher müssen Sie sich immer wieder auf die verschiedenen Aspekte der Teamentwicklung konzentrieren, um sicherzustellen, dass das Team leistungsfähig und motiviert ist.

Ein gut geführtes Team:

Fördert die Kreativität und die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern

Verbessert die Entscheidungsfähigkeit des Teams

Bricht Silos zwischen Abteilungen und Teams auf

Bietet verbesserte Lernmöglichkeiten, bei denen die Jüngeren von den Älteren lernen

Verringert die Ermüdung und verbessert das Engagement, was zu erfolgreichen Ergebnissen führt

Ermöglicht es Managern, das gesamte Potenzial des Teams auszuschöpfen

Steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und die Verbundenheit der Mitarbeiter untereinander

Ermöglicht Organisationen (50%), ihre operativen Ziele zu erreichen

A Stanford studie behauptet, dass gemeinsame Arbeit ein Team motivieren kann arbeit in Spiel verwandeln. Dieser Leitfaden führt Sie durch acht einfache und bewährte Schritte, um ein leistungsfähiges Team zu entwickeln.

Wie man ein Team in acht leicht nachvollziehbaren Schritten entwickelt

Wir alle kennen den Satz: "Teamwork makes the dream work"

Aber wie kommt man dorthin? Der Aufbau eines Teams ist ein Prozess - und zwar ein bewusster Prozess.

Sehen wir uns an, was nötig ist, um ein solides, leistungsstarkes agiles Team zu entwickeln.

Schritt 1: Ziele festlegen, um die Mitarbeiter auf einen Nenner zu bringen

Vage Ziele lassen Raum für Fehlinterpretationen.

Bevor Sie also Ihre Mitarbeiter in Gruppen einteilen, sollten Sie sich vergewissern:

Legen Sie genaue organisatorischeziele und Zielsetzungen an denen sich das Team orientieren soll

Kommunizieren Sie die Aufgabenziele (was zu tun ist) und die Prozessziele (wie die Arbeit zu erledigen ist) gleich zu Beginn

Hervorhebung der individuellen Verantwortlichkeiten für jede Rolle, Anwendungsfälle undwie funktionsübergreifende Teams zusammenarbeiten werden

Abstimmung der Fähigkeiten des Teams auf die Gesamtziele der Organisation

Gut formulierte und klare Ziele machen allen das Leben leichter - die Mitarbeiter sind sich einig, und der Teamleiter kann den Fortschritt effektiv verfolgen.

Durch diese Abstimmung wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter von Anfang bis Ende auf die gleichen übergeordneten Ziele hinarbeiten.

Wenn Sie Hilfe bei der Festlegung von effektiven Teamzielen benötigen, versuchen Sie es mit ClickUp-Ziele .

Verwenden Sie ClickUp Goals, um Ihre Ziele mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung abzubilden:

erstellen Sie mit ClickUp Goals verfolgbare Ziele, die mit Ihrer Arbeit verbunden sind

Zeigen Sie Ziele im Format Ihrer Wahl an und sortieren Sie sie in bestimmte Ordner, um die Arbeit zu rationalisieren.

Berücksichtigen Sie beim Schreiben Ihrer Ziele die folgenden Berührungspunkte:

Schlüsselaktivitäten

Unvorhergesehenes und Ausweichpläne

Kontrollpunkte für die Verfolgung der Arbeit

Regeln für die Unterrichtung der Beteiligten

Wer ist für was verantwortlich?

Fristen für jede Aufgabe/Aktion

Metriken zur Messung des Fortschritts

Schritt 2: Überlegen Sie: Wie sieht Ihre Unternehmenskultur aus?

Ihr Team sollte zu jeder Zeit wissen, was von ihm erwartet wird.

Natürlich sollte die Festlegung Ihrer Unternehmenskultur ganz oben auf Ihrer Agenda stehen.

Nutzen Sie diese Tipps, um eine positive Unternehmenskultur zu entwickeln:

Positives Verhalten: Diskutieren Sie offen darüber, was positives Verhalten ausmacht, und legen Sie für Ihr Team Leitlinien für bewährte Verfahren fest. Verwenden SieClickUp-Dokumente um diese Benchmarks sofort weiterzugeben und das Team auf die gleiche Seite zu bringen:

verbinden Sie ClickUp Docs sofort mit Ihren Arbeitsabläufen

Teambuilding-Übungen: Damit sich die Teammitglieder besser kennenlernen, können Sie die "Artefakt-Übung" ausprobieren, bei der Sie jeden Mitarbeiter bitten, eine 5-minütige persönliche Geschichte über eine Herausforderung und einen Erfolg zu erzählen, die er in seiner Karriere erlebt hat. Bitten Sie den Mitarbeiter außerdem, ein Artefakt zu präsentieren, das seine Leistung symbolisiert (Trophäe, Zertifikat usw.). Sobald jeder seine Geschichte erzählt hat, beginnen Sie eine Diskussion darüber, wie sich die Teammitglieder nach dem Hören der Anekdoten gefühlt haben und welche besonderen Fähigkeiten jedes Mitglied mitbringt

Damit sich die Teammitglieder besser kennenlernen, können Sie die "Artefakt-Übung" ausprobieren, bei der Sie jeden Mitarbeiter bitten, eine 5-minütige persönliche Geschichte über eine Herausforderung und einen Erfolg zu erzählen, die er in seiner Karriere erlebt hat. Bitten Sie den Mitarbeiter außerdem, ein Artefakt zu präsentieren, das seine Leistung symbolisiert (Trophäe, Zertifikat usw.). Sobald jeder seine Geschichte erzählt hat, beginnen Sie eine Diskussion darüber, wie sich die Teammitglieder nach dem Hören der Anekdoten gefühlt haben und welche besonderen Fähigkeiten jedes Mitglied mitbringt Arbeitsstil: Als verantwortliche Führungskraft ist es wichtig, zu erfahren, wie Ihr Team am besten arbeitet: Arbeiten die Mitarbeiter gerne selbstständig? Würden sie gerne in einem hybriden Modell zusammenarbeiten?

Als verantwortliche Führungskraft ist es wichtig, zu erfahren, wie Ihr Team am besten arbeitet:

Stellen Sie direkte Fragen und schaffen Sie einen Arbeitsstil, der allen gerecht wird. Sie können verwenden ClickUp Gehirn um die Diskussionspunkte zu notieren und alle auf den neuesten Stand zu bringen.

verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte in Docs schnell zu bearbeiten

Schritt 3: Fokus auf Training

Es ist von entscheidender Bedeutung, die aktuellen Fähigkeiten Ihres Teams einzuschätzen und die Aufgaben auf diese Fähigkeiten abzustimmen.

Wenn Sie Ihr Team jedoch auf die nächste Stufe heben wollen, sollten Sie sich auf die Fähigkeiten konzentrieren, die es braucht, um morgen ein Gewinn zu sein.

Kontinuierliche Lernmöglichkeiten ebnen den Weg für eine bessere Arbeitsmoral und Leistung.

Hier erfahren Sie, wie Sie Coaching und Lernen zu einem festen Bestandteil der Lernkultur in Ihrem Unternehmen machen:

Planen Sie neue Herausforderungen für die Zukunft, um das Interesse Ihres Teams aufrechtzuerhalten

Erstellen Sie Lernmodule für spezielle Fähigkeiten

Entwickeln Sie einen Rahmen, der die Trainingskurse auf Kurs hält

Experimentieren Sie mit neuen Lernideen, um bessere Ergebnisse zu erzielen und die Teammitglieder zu fördern

Schritt 4: Erstellen Sie einen abgerundeten Entwicklungsplan

Beim Aufbau eines neuen Teams sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen.

Sie müssen dafür sorgen, dass sich jedes Teammitglied respektiert und gehört fühlt.

Sie müssen organisiert und ruhig sein, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen.

Sie müssen regelmäßig nachsehen, wie es Ihren Mitarbeitern geht.

All diese Aspekte zu bewältigen, erfordert außergewöhnliche Fähigkeiten im Projektmanagement und Zeitmanagement.

Berücksichtigen Sie also alle diese Faktoren bei der Erstellung eines kohärenten Teamentwicklungsplans.

Sobald Ihr Plan fertig ist, ist es an der Zeit, ihn in die Tat umzusetzen und diese vier Phasen der Teamentwicklung zu befolgen:

Phase 1: Treffen Sie das Team und führen Sie "Eisbrecher"-Sitzungen durch, bei denen die Mitarbeiter einander kennen lernen und erfahren, wie jedes Mitglied arbeiten möchte

Treffen Sie das Team und führen Sie "Eisbrecher"-Sitzungen durch, bei denen die Mitarbeiter einander kennen lernen und erfahren, wie jedes Mitglied arbeiten möchte Stufe 2: Führen Sie teambildende Übungen durch, um Vertrauen und Problemlösungsfähigkeiten unter den Kollegen aufzubauen

Führen Sie teambildende Übungen durch, um Vertrauen und Problemlösungsfähigkeiten unter den Kollegen aufzubauen Phase 3: Bereiten Sie das Team auf seine erste Aufgabe vor, die eine Herausforderung darstellen muss, und informieren Sie es. Ermutigen Sie die Teammitglieder, zusammenzuarbeiten und über den Tellerrand hinauszuschauen

Bereiten Sie das Team auf seine erste Aufgabe vor, die eine Herausforderung darstellen muss, und informieren Sie es. Ermutigen Sie die Teammitglieder, zusammenzuarbeiten und über den Tellerrand hinauszuschauen Phase 4: Gruppieren Sie sich neu und analysieren Sie die Ergebnisse; betrachten Sie, was bei der Herausforderung falsch gelaufen ist, und feiern Sie die Erfolge

Schritt 5: 24×7-Kommunikation und mühelose Zusammenarbeit fördern

Wenn wir die Fähigkeiten der anderen nutzen, können wir bessere Ergebnisse erzielen, als wenn jeder für sich allein arbeitet.

Und die Nutzung der kollektiven Stärken des Teams beginnt mit einem guten Projektmanagement-Tool, das Sie jederzeit zur Hand haben.

ClickUp bietet robuste zusammenarbeit im Team und Kommunikationsfunktionen, um Teams dabei zu helfen, auf dem Laufenden zu bleiben und über die Aufgaben, Aktualisierungen und Fortschritte der anderen informiert zu werden.

Nehmen Sie zum Beispiel, ClickUp's E-Mail funktion, mit der Sie wichtige E-Mails mit einem Klick versenden können:

senden und Empfangen von E-Mails ohne ClickUp zu verlassen

Die ClickUp Chat-Ansicht funktion ist auch sehr nützlich, wenn Sie mit einem geografisch verstreuten Team zusammenarbeiten und Live-Updates austauschen möchten.

Eine weitere Funktion, die Sie vielleicht hilfreich finden, ist die ClickUp Kollaborations-Erkennung funktionalität, die es Ihnen ermöglicht:

Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

Sie erhalten sofortiges Feedback zu Statusänderungen, neuen Kommentaren und anderen wichtigen Aufgabendetails

Mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit schreiben, bearbeiten und zusammenarbeiten sowie Kommentare hinzufügen, um mit Teammitgliedern zu kommunizieren

Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen, hilft es

Kickoff-Teammeetings vor Beginn einer Aufgabe oder eines Projekts zu planen

Erklären Sie Ihre Aufgaben und was die anderen Teammitglieder tun müssen, um erfolgreich zu sein

Das Team zu ermutigen, bohrende Fragen zu stellen und Unklarheiten zu beseitigen

Ohne eine angemessene Kommunikation muss Ihr Team möglicherweise die Arbeit wiederholen und kann dabei Fristen versäumen.

Schritt 6: Investieren Sie in eine 360-Grad-Projektmanagement-Software

Ihr Team braucht Unterstützung, wenn es mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff nimmt.

Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Projektleitung plattform wird zum Spielveränderer.

Das Tool bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihre Teams näher zusammenbringen, wie z. B.:

Vernetzte Workflows und Dokumente, die in Echtzeit angezeigt werden könnenClickUp-Dashboards:

projektstatus, anstehende Aufgaben und Teamziele auf einen Blick mit ClickUp Dashboards

Automatische Generierung von Teilaufgaben auf der Basis von Aufgabenbeschreibungen, zusammengefassten Kommentarsträngen usw. dank des KI-Projektmanagers:

wie die Themenzusammenfassung in ClickUp AI funktioniert

Erhalten Sie priorisierte Pläne und Aktionspunkte mit sofortigem Einblick in die Projektdetails und wie sie mit den Unternehmenszielen übereinstimmen Gantt-Diagramme :

mit der ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht wird das Sortieren von Prioritäten ein Kinderspiel

Abgebildete Prozessabläufe und verstärkte Zusammenarbeit bei strategischen Initiativen mit ClickUp-Whiteboards eine visuelle Leinwand für alle Zwecke und Zwecke:

verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen mit ClickUp Whiteboards

Schritt 7: Unterstützen, nicht mikromanagen

Aus der Sicht der Mitarbeiter werden Manager oft als Mikromanager gesehen, die Projekte steuern, anstatt sie zu unterstützen.

Dem Mikromanagement-Stil der Führung ein Ende setzen:

Lernen Sie loszulassen: Delegieren Sie die Arbeit auf intelligente Weise, insbesondere die Aufgaben mit geringem Risiko, und lassen Sie das Team nicht unterarbeiten

Delegieren Sie die Arbeit auf intelligente Weise, insbesondere die Aufgaben mit geringem Risiko, und lassen Sie das Team nicht unterarbeiten Verändern Sie Ihre Denkweise: Schalten Sie vom Macher zur Führungskraft um, indem Sie dem Team mehr Vertrauen entgegenbringen

Schalten Sie vom Macher zur Führungskraft um, indem Sie dem Team mehr Vertrauen entgegenbringen Lernen Sie weiter: Genau wie Ihre Mitarbeiter müssen auch Sie als Führungskraft Ihre Führungsqualitäten ständig verbessern und neugierig sein

Genau wie Ihre Mitarbeiter müssen auch Sie als Führungskraft Ihre Führungsqualitäten ständig verbessern und neugierig sein Einstellen mit Bedacht: Anstatt Rollen gedankenlos zu besetzen, stellen Sie eine vielfältige Gruppe von Menschen ein, die harmonisch und mutig arbeiten können

Anstatt Rollen gedankenlos zu besetzen, stellen Sie eine vielfältige Gruppe von Menschen ein, die harmonisch und mutig arbeiten können Denken Sie an die Soft Skills: Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Hard Skills, sondern übernehmen Sie Verantwortung für das Verhalten des Teams und fördern Sie Soft Skills wie bessere Zusammenarbeit, Empathie und Vertrauen

Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Hard Skills, sondern übernehmen Sie Verantwortung für das Verhalten des Teams und fördern Sie Soft Skills wie bessere Zusammenarbeit, Empathie und Vertrauen Fördern Sie die 85%ige Anstrengungsformel: Die Harvard Business Review behauptet, dass Manager, um Hochleistungsteams zu schaffen, die Teammitglieder ermutigen müssen, mehr zu geben85% leistung zu erbringen (im Gegensatz zu 100 % Leistung die ganze Zeit) und Burnout zu verhindern

Schritt 8: Fragen Sie: "Ist Ihr Feedback visuell gesteuert?

Nutzen Sie objektive Feedback-Sitzungen, um produktive Konfliktlösungen zu erzielen:

Visualisierung als Trainingswerkzeug: Visuelles Feedback zeigt den Leuten, was sie verbessern können - ähnlich wie eine Fußballmannschaft, die sich selbst beim Spielen zusieht. Ein Werkzeug, das diesen Prozess drastisch unterhaltsam und ansprechend gestalten kann, istClickUp Mind Mapsmit dem Sie Verbindungen zwischen Aufgaben und Ideen herstellen können:

visualisieren Sie Ihre nächste große Idee und Ihr Feedback mit ClickUp Mind Maps

Verfolgen Sie die Zeit, um zu beurteilen, wie gut Ihr Team zusammenarbeitet: Wenn Sie verfolgen, wie Ihr Team seine Zeit verbringt, erhalten Sie unschätzbare Einblicke in das, was funktioniert und was nicht. Achten Sie genau auf die Zeitmanagementfähigkeiten Ihres Teams

Wenn Sie verfolgen, wie Ihr Team seine Zeit verbringt, erhalten Sie unschätzbare Einblicke in das, was funktioniert und was nicht. Achten Sie genau auf die Zeitmanagementfähigkeiten Ihres Teams Werkzeuge für das Leistungsmanagement: Führen Sie regelmäßige Leistungsbeurteilungen Ihrer Mitarbeiter mittools für das Leistungsmanagement undkostenlose Vorlagen für Leistungsbeurteilungen um zu beurteilen, wie gut Ihre Mitarbeiter arbeiten, und entsprechende Verbesserungspläne zu entwickeln. Verwenden Sie fertigevorlagen für Leistungsverbesserungspläne und helfen Sie Ihren Teams, ihre Leistung unterwegs zu steigern

Wenn Sie schon dabei sind, geben Sie ein beschreibendes Feedback, das Folgendes beinhalten muss:

Das Verhalten Ihres Teams, nicht seine Persönlichkeit

Die Fähigkeiten Ihres Teams, die anstehende Aufgabe zu bewältigen

Ob die Teams über die für den Erfolg notwendigen Ressourcen verfügen oder nicht

Was die einzelnen Teammitglieder motiviert

Die Handlungen des Teams, die auf Fakten und nicht auf Annahmen beruhen

Klare, spezifische Beispiele dafür, was das Team richtig macht (und wo es falsch läuft)

Wohin das Team als nächstes gehen sollte

An wen man sich wenden kann, wenn man auf Hindernisse stößt

Welche Aufgabe jeder Einzelne im Gesamtgefüge der Dinge hat

Es geht darum, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem die Mitarbeiter ihre Meinung ehrlich äußern können.

Schlüsselherausforderungen bei der Entwicklung eines erfolgreichen Teams

Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, ist es nur natürlich, dass Sie sich einmischen wollen.

Aber die Entwicklung eines erfolgreichen Teams ist aus vielen Gründen eine schwierige Aufgabe:

Nicht jeder ist möglicherweise daran interessiert, gleichermaßen zum Erfolg des Teams beizutragen

Den Teammitgliedern fehlt möglicherweise das Vertrauen in die Zusammenarbeit untereinander und mit den Teamleitern

Zu viele Rückkanäle und Nebengespräche können zu Informationslücken führen

Es ist möglich, diese Herausforderungen zu beseitigen und ein erfolgreiches Team mit sechs wesentlichen Merkmalen zu bilden.

6 gemeinsame Merkmale eines leistungsstarken Teams

Entschlüsselung der teamdynamik eines Hochleistungsteams ist leichter zu erreichen, als es scheint.

Die folgenden sechs Merkmale sind beobachtbar, messbar und quantifizierbar, so dass sie sich mit der Zeit leichter einprägen lassen.

Integrieren Sie diese Eigenschaften in Ihr Team und stärken Sie den Zusammenhalt vom ersten Tag an:

1. Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration (DEI)

Gibt es eine klare Verbindung zwischen Ihrer DEI-Strategie und der Unternehmensstrategie? Wenn nicht, dann müssen Sie:

Frühzeitig systematischer vorgehen und Ihre organisatorischen Ziele mit dem gewünschten Wirkungsgrad Ihres DEI-Programms verknüpfen

Möglichkeiten identifizieren, um die richtige Infrastruktur für Ihre DEI-Ambitionen zu haben - eine Realität für nur47% der Organisationen heute

Stellen vielfältige Mitarbeiter mit einer Vielzahl von Fähigkeiten und Perspektiven ein

2. Energie Niveaus

Zeigt Ihr Team ein höheres Energieniveau und ein größeres Verantwortungsbewusstsein? Beides sind direkte Indikatoren für das Engagement des Teams. Je höher die Energie, desto größer das Engagement und umgekehrt

3. Kreative und zielorientierte Denkweise

Jedes Teammitglied muss die Ziele des Unternehmens als seinen wahren Nordstern betrachten und mit Kreativität und Unterstützung arbeiten

4. Gemeinsames Engagement für die Unternehmenskultur

Ihre Mitarbeiter müssen verstehen, was das Unternehmen in Bezug auf seine Vision, Kultur und Überzeugungen antreibt

5. Lernbereitschaft

Jedes Teammitglied, das Sie auswählen, muss bereit sein, zu lernen und sich an veränderte Situationen anzupassen. McKinsey behauptet, dass die leistungsstärksten Mitarbeiter in einer Funktion sind 800% produktiver als durchschnittliche Leistungsträger in der gleichen Funktion!

6. Kommunikation

Die Kommunikation Ihres Teams zu erfassen ist ebenso wichtig wie zu verstehen, was sie besprechen. Sie bestimmt, wie Ihr Team die Entscheidungsfindung vorantreibt und wie eine gut geölte Maschine zusammenarbeitet. Beachten Sie daher bei der Bewertung der Kommunikationsfähigkeiten des Teams Folgendes:

Wie ist der Tonfall der einzelnen Mitglieder?

Sehen sich die Teammitglieder beim Gespräch - virtuell oder persönlich - gegenseitig an?

Welche Art von Gesten zeigen die Mitglieder?

Wie häufig sprechen die Teammitglieder miteinander, hören zu und unterbrechen sich gegenseitig?

Wie zeigen sich die Teammitglieder extrovertiert und empathisch?

Bessere Teams mit der richtigen Lösung entwickeln

Das ist eine Zusammenfassung, wie man ein flexibles und produktives Team entwickelt.

Nutzen Sie die hier dargelegten Erkenntnisse, um leistungsstarke Teams mit facettenreichen Fähigkeiten - individuelle Intelligenz, Kommunikation, Empathie und Talent - zu kombinieren.

Es ist auch eine gute Übung, das Team mit den richtigen Werkzeugen, Strategien und Techniken auszustatten, die Sie im Laufe der Jahre erlernt haben.

Erwägen Sie die Investition in ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp und befähigen Sie Ihr Team, sein Bestes zu geben.

Ein All-in-One-Tool wie ClickUp rationalisiert Arbeitsabläufe, verfolgt den Fortschritt, fördert die Zusammenarbeit und führt das Team zu einem gemeinsamen Ziel.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie kann man ein Team am besten entwickeln?

Die Entwicklung eines Teams ist ein achtstufiger Prozess, der Geduld und Zeit erfordert:

Schritt 1: Arbeiten Sie an Ihren Aufgaben- und Prozesszielen, um die Menschen auf einen Nenner zu bringen

Schritt 2: Konzentrieren Sie sich auf die Schaffung einer Unternehmenskultur, die Werte, Überzeugungen usw. des Teams umfasst.

Schritt 3: Planen Sie bei jedem Schritt Möglichkeiten für das Lernen der Mitarbeiter und des Teams ein

Schritt 4: Erstellen Sie einen ganzheitlichen Teamentwicklungsplan, der sich auf die Hard- und Soft Skills der Teammitglieder konzentriert

Schritt 5: Fördern Sie die sofortige Kommunikation und Zusammenarbeit mit den richtigen Tools

Schritt 6: Investieren Sie in Projektmanagement-Software, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern

Schritt 7: Ändern Sie Ihren Führungsstil von Mikromanagement zu Unterstützung

Schritt 8: Geben Sie Feedback visuell, um es besser zu verstehen

2. Was sind die fünf Phasen der Teamentwicklung?

Nach dem Modell von Tuckman besteht die Teamentwicklung aus fünf Phasen:

Bildung: Die Gruppenmitglieder sind höflich und versuchen, sich gegenseitig kennen zu lernen; in dieser Phase sind sie sich oft über ihre Rollen und Ziele unsicher

Die Gruppenmitglieder sind höflich und versuchen, sich gegenseitig kennen zu lernen; in dieser Phase sind sie sich oft über ihre Rollen und Ziele unsicher Storming: Konflikte und Wettbewerb entstehen, wenn die Gruppenmitglieder beginnen, ihre Meinung zu äußern und gegen die in der Formierungsphase festgelegten Grenzen zu verstoßen

Konflikte und Wettbewerb entstehen, wenn die Gruppenmitglieder beginnen, ihre Meinung zu äußern und gegen die in der Formierungsphase festgelegten Grenzen zu verstoßen Normierung: Es bilden sich Gruppennormen und -werte heraus, die ein Gefühl der Einheit und Zusammenarbeit schaffen. Außerdem werden die Rollen und Verantwortlichkeiten klarer, und das Vertrauen zwischen den Gruppenmitgliedern beginnt sich zu entwickeln

Es bilden sich Gruppennormen und -werte heraus, die ein Gefühl der Einheit und Zusammenarbeit schaffen. Außerdem werden die Rollen und Verantwortlichkeiten klarer, und das Vertrauen zwischen den Gruppenmitgliedern beginnt sich zu entwickeln Performing: Die Gruppe ist hochgradig funktionsfähig, mit klaren Zielen und einem Sinn für gemeinsame Zwecke. Die Mitglieder arbeiten effektiv zusammen, um ihre Ziele zu erreichen

Die Gruppe ist hochgradig funktionsfähig, mit klaren Zielen und einem Sinn für gemeinsame Zwecke. Die Mitglieder arbeiten effektiv zusammen, um ihre Ziele zu erreichen Aufbau: In dieser Phase, die auch als "Deformierungsphase" bezeichnet wird, löst sich die Gruppe auf, wenn die Ziele erreicht sind. Die Mitglieder können ein Gefühl von Verlust oder Traurigkeit empfinden, wenn sich die Gruppe auflöst

3. Wie entwickeln wir Teamarbeit?

Die Entwicklung von Teamarbeit kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie erfordert einen systematischen Ansatz und kontinuierliche Bemühungen: