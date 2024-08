Wie Sie ein effektives Mittagessen und Lernen für Ihr Team durchführen

Wie können Sie das Lernen in Ihrem Team fördern, und zwar auf eine Art und Weise, die motivierend ist und die Entwicklung der Mitarbeiter fördert?

Ein "Lunch and Learn"-Ereignis!

Lunch-and-Learn-Sitzungen regen dazu an, über neue Themen zu sprechen, Kenntnisse aufzufrischen und die Tür für natürliche Interaktionen und das Knüpfen von Kontakten im Team zu öffnen. Es ist eine entspannte Art und Weise, das Lernen mit dem Mittagessen zu verbinden und es für Ihre Mitarbeiter unterhaltsam und lehrreich zu gestalten.

Während diese Programme ein zwangloses und bequemes Setup für das Lernen bieten, kann es schwierig sein, die Mitarbeiter während der Mittagspause zu beschäftigen. Um es interessant zu halten, sollten Sie sicherstellen, dass der Inhalt relevant bleibt, die Sitzungen interaktiv sind und Sie verschiedene Lernstile berücksichtigen.

In diesem Artikel befassen wir uns mit der "Lunch and Learn"-Strategie - wir packen die Vorteile aus, stellen uns den Herausforderungen und geben Ihnen Tipps für die Organisation eines erfolgreichen Programms.

Was ist Lunch and Learn?

Ein "Lunch and Learn"-Programm (auch als "Brown Bag"-Veranstaltung bekannt) ist ein zwangloses und informatives Treffen am Arbeitsplatz, bei dem die Mitarbeiter während ihrer Mittagspause freiwillig zusammenkommen, um sich über ein bestimmtes Thema zu informieren. Es ist eine gute Möglichkeit, berufliche Fähigkeiten zu entwickeln, Wissen zu vermitteln, Informationen freizugeben und Ihr Team zusammenzuschweißen - und das alles auf einmal!

Bei der Lunch and Learn-Strategie verbinden Sie den Spaß an einem kostenlosen Mittagessen mit Kollegen mit einer lebendigen Lernerfahrung. Je nach den Bedürfnissen Ihres Teams können Sie es zu einem einmaligen, monatlichen oder vierteljährlichen Ereignis machen.

Denken Sie daran, dass ein Lunch and Learn-Programm nicht auf Unternehmensangelegenheiten limitiert ist. Es ist eine Gelegenheit, sich mit Themen der Selbstentwicklung und des Wohlbefindens zu befassen, wie z. B. geistige und körperliche Gesundheit, Lebenskompetenz und Umgang mit arbeitsbedingtem Stress und Ängsten.

Auch wenn Lunch and Learn-Ereignisse in der Regel persönlich stattfinden, haben viele Unternehmen in den letzten Jahren Sitzungen aus der Ferne ausprobiert.

Der Schlüssel liegt darin, einen Space zu schaffen, in dem die Mitarbeiter frei über das sprechen können, was ihnen am Herzen liegt - egal, ob persönlich oder per Fernzugriff. Die Freiheit der Wahl und der Meinungsäußerung (zusammen mit einem guten Essen) fördert die ungehinderte Entwicklung der Mitarbeiter und die Unternehmenskultur. Letztendlich bedeutet dies für Sie ein bedeutendes Business-Wachstum.

Die Vorteile von Lunch and Learn Ereignissen

Lunch and Learn Veranstaltungen helfen Ihnen und Ihren team zusammen zu wachsen . Schauen wir uns die Vorteile einer guten Lunch and Learn Sitzung an:

Schaffung eines positiven Lernumfelds

Lunch-and-Learn-Programme öffnen die Tabelle für vielfältige Diskussionen, die normalerweise nicht in der Unterhaltung am Arbeitsplatz vorkommen. Betrachten Sie es als ein Forum für das Team, in dem jeder in einem entspannten Space Ideen freigeben, Probleme ansprechen und Wissen austauschen kann.

In diesem gemeinsam genutzten Space können die Mitglieder des Teams über Dinge sprechen, die sie normalerweise nicht besprechen würden, wie z. B. psychische Gesundheit oder Finanzen.

Mitarbeiterentwicklung

Von April 2021 bis April 2022, 41% der Beschäftigten gaben laut McKinsey an, dass sie ihren Arbeitsplatz verlassen haben, weil sie keine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sahen. Die Ersetzung eines ausgebildeten Mitarbeiters kann die Kosten um bis zu 200 % seines Jahresgehalts erhöhen.

Ausgedehnte Schulungsprogramme liefern zwar wertvolle Erkenntnisse für die Mitarbeiterentwicklung, können aber auch zu Lernmüdigkeit und Desinteresse führen. Eine Sitzung zum Thema "Mittagessen und Lernen" bietet dagegen ideale Bedingungen für die Einführung neuer Fähigkeiten, Tools oder Software und sorgt dafür, dass sich Ihr Team engagiert.

Diese kurzen und entspannten Ereignisse helfen Ihrem Team, sich durch den Einsatz verschiedener Software, die Entwicklung kreativer Ideen und die Anwendung strategischer Ansätze zu verbessern. Außerdem tragen sie zu den allgemeinen Zielen der beruflichen Entwicklung bei, z. B. zur Steigerung der persönlichen Produktivität, management von Teams besser zu managen und die Führungsqualitäten zu verbessern.

In diesen Sitzungen können die Teilnehmer außerdem auf praktische Weise wesentliche Führungsqualitäten bei der Präsentation von Ideen, dem Halten von Vorträgen und der Leitung von Diskussionen entwickeln.

Außerdem schaffen die Kollegen während der Lunch and Learn-Sitzungen eine freundliche Atmosphäre, in der sie zwanglos chatten, wichtige Punkte diskutieren und hilfreiche Anregungen geben können.

Förderung der internen Kommunikation

Laut einer Studie von Gartner, 70% der Fehler in einem Unternehmen sind auf unzureichende Kommunikation zurückzuführen.

Lunch-and-Learn-Programme geben Ihrem Team die Möglichkeit, sich über ihre berufliche Rolle hinaus kennenzulernen und persönliche Verbindungen zu knüpfen.

Team-Building-Übungen können sich unangenehm anfühlen und wirken manchmal so, als würde sich das obere Management zu sehr anstrengen. Lunch-and-Learn-Ereignisse verbinden auf natürliche Weise Teambildung mit dem Lernen der Mitarbeiter.

Wie man ein Lunch and Learn Ereignis organisiert

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen beim Planen eines "Lunch and Learn"-Ereignisses hilft:

1. Setzen Sie sich ein Ziel

Legen Sie ein bestimmtes Ziel für Ihre Lunch and Learn Sitzung fest, damit Sie sich bei der Organisation und Durchführung nicht ablenken lassen. Konzentriert bleiben ist der Schlüssel.

Was ist der Hauptzweck Ihrer "Lunch and Learn"-Initiative?

Wollen Sie zum Beispiel Ihre Mitarbeiter mit einem neuen Geschäftsmodell oder einer neuen Software vertraut machen? Erörtern Sie die Auswirkungen auf die Praxis anhand praktischer Beispiele, damit sie diese anwenden können.

2. Finden Sie das richtige Thema

Beim Lunch and Learn geht es um freiwillige Teilnahme. Ihr Thema muss also interessant genug sein, um die Leute an Bord zu holen.

Anstatt also ein einfaches Thema wie "Neues Software-Update" zu wählen, versuchen Sie herauszustellen, was die Teilnehmer davon haben. Versuchen Sie dieses Thema: 'Wie das neue Software-Update X Stunden pro Woche einspart' Das wird Ihre Mitarbeiter interessieren!

Verwalten Sie Ihre Dokumente mit ClickUp Docs und arbeiten Sie gemeinsam daran

Sie können eine Anwendung für freigegebene Dokumente verwenden, wie ClickUp Dokumente um Ihren Teamkollegen die Möglichkeit zu geben, Ideen zu den von Ihnen angedachten Themen beizusteuern.

Und wenn Sie sich bei einem Thema noch unsicher sind, können Sie jederzeit die Teilnehmer um Rat fragen. Wertvolle Rückmeldungen über deren Präferenzen können eine solide Grundlage für die reibungslose Planung künftiger Sitzungen bilden.

3. Machen Sie Ihr Ereignis fernbedienungsfreundlich

Im Jahr 2023 werden etwa 12,7 % der Vollzeitbeschäftigten in remote-Arbeit , wobei 28,2 % ein hybrides Arbeitsmodell wählen. Beziehen Sie also Ihre Mitarbeiter aus der Ferne in Ihre "Lunch and Learn"-Veranstaltungen ein.

Nutzen Sie virtuelle Veranstaltungsplattformen und video conferencing tools für Ihre Lunch and Learn Sitzungen. Auf diese Weise können Ihre Mitarbeiter ganz einfach an dem Live-Stream teilnehmen, egal wo sie sich gerade befinden.

Denken Sie daran, den Kalender und andere meeting-Details online mit jedem potenziellen Teilnehmer. Zu erledigen ist das am einfachsten mit einem Projektmanagement-System mit Freigabeoptionen wie ClickUp.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für Diskussionen im Vorfeld des Ereignisses und das Freigeben von Ideen in Echtzeit während des Ereignisses. ClickUp's Kalender-Ansicht hilft Ihnen, Ihren Zeitplan freizugeben und zu kommunizieren, so dass das Risiko einer Fehlkommunikation ausgeschlossen ist.

4. Wählen Sie einen inspirierenden Space

Normalerweise veranstalten Sie Lunch-and-Learn-Sitzungen im Büro, damit alle Teilnehmer auf ihre Kosten kommen. Die Herausforderung besteht darin, dass nicht immer Räume zur Verfügung stehen, und selbst wenn dies der Fall ist, bieten sie möglicherweise nicht die ideale Lernumgebung.

Wählen Sie einen ruhigen Konferenzraum ohne Telefone, Verkehr oder Geräusche von außen. Auf diese Weise werden Ihre Teilnehmer nicht gestört, und Sie stören andere Mitarbeiter oder Abteilungen nicht. Reservieren Sie einen Platz in einem nahe gelegenen Café oder Restaurant, das zum Brainstorming, zu Diskussionen und zum Lernen einlädt.

5. Bieten Sie ein gutes Mittagessen an

Sorgen Sie dafür, dass das Essen lecker und ansprechend ist. Beauftragen Sie einen guten Cateringservice, oder wenn Ihr hauseigener Caterer gut ist, bitten Sie ihn, etwas Besonderes zu zaubern, um die Sache aufzupeppen.

Berücksichtigen Sie die maximale Zahl der Teilnehmer und bestellen Sie entsprechend. Sie können Essensgutscheine für Teilnehmer aus der Ferne erstellen und sie über eine kollaborationstool wie ClickUp Chat .

Nutzen Sie ClickUp Chat, um die Kommunikation mit Ihrem Team zu vereinfachen

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gäste zufrieden abreisen und sich darauf freuen, wiederzukommen, und halten Sie so die Energie und die Besucherzahlen hoch.

6. Nutzen Sie einen Moderator

Für ein erfolgreiches Lunch and Learn brauchen Sie einen fähigen Leiter. Belasten Sie Ihre Teilnehmer nicht mit der Verantwortung für die Durchführung des Ereignisses.

Ziehen Sie stattdessen in Erwägung, einen Experten hinzuzuziehen, der die Leitung übernimmt und die Diskussionen führt.

Ein erfahrener Leiter sorgt für einen reibungslosen Flow der Diskussionen und bringt wertvolle Erkenntnisse, Fachwissen und eine neue Perspektive ein. Ihr Fachwissen kann die Aufmerksamkeit des Publikums wecken und die Lernerfahrung fesselnd und informativ gestalten.

Außerdem können sich die Teilnehmer durch die Anwesenheit eines externen Experten auf das Lernen konzentrieren, anstatt sich mit der Organisation und Leitung der Sitzung herumschlagen zu müssen. So können sich die Teilnehmer einbringen, Fragen stellen und mit wertvollen Erkenntnissen nach Hause gehen, was letztlich zum Erfolg des Lunch and Learn-Events beiträgt.

7. Respektieren Sie die Zeit der Teilnehmer

Legen Sie Wert auf ein effektives Zeitmanagement und stellen Sie sicher, dass Ihre Lunch and Learn-Sitzungen höchstens eine Stunde dauern. Nehmen Sie Rücksicht auf die Arbeitszeiten Ihrer Kollegen und bemühen Sie sich, die Sitzung innerhalb der zugewiesenen Mittagspause zu beenden.

Sollten Sie die Sitzung dennoch verlängern, machen Sie den Teilnehmern klar, dass sie nicht überstürzt zur Arbeit zurückkehren müssen. Ziel ist es, dass die Teilnehmer mit dem Gefühl nach Hause gehen, inspiriert zu sein, und sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, die überzogene Zeit zu kompensieren.

8. Lassen Sie Raum für Diskussionen

Auch wenn die Dauer der Mittagspause begrenzt ist, sollten Sie Ihrem Team danach ausreichend Zeit und ein günstiges Umfeld für offene Diskussionen bieten.

Versuchen Sie, Ihren Abschnitt in 40 Minuten abzuschließen, so dass Ihren Mitarbeitern mindestens 20 Minuten Zeit bleibt, um die Sitzung zu besprechen und Kontakte zu knüpfen.

Wenn die Diskussionen die geplante Zeit überschreiten, ist Eile geboten. Lassen Sie den Konferenzraum für eine weitere Stunde reservieren oder lassen Sie die Videokonferenz weiterlaufen, bis alle fertig sind.

Geben Sie Ihren Teilnehmern Zeit, die Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an das Wissen erinnern und es anwenden, und macht es wahrscheinlicher, dass sie an zukünftigen Sitzungen teilnehmen, um einen echten Nutzen daraus zu ziehen.

Fördern Sie die Teamarbeit, indem Sie Ihrem Team den Zugang zum ClickUp Kollaborations-Erkennung plattform. Es ist ein Space, in dem sie ihre Ideen freigeben, Bedenken äußern und voneinander lernen können.

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und priorisieren Sie Aufgaben mit den ClickUp Collaboration Features

9. Willkommenes Feedback

Bitten Sie am Ende jeder Sitzung um Feedback - es ist entscheidend für die Verbesserung und zeigt Ihren Mitarbeitern, dass ihre Meinung zählt schlüssel-Ziel der Initiative "Mittagessen und Lernen".

Zeigen Sie, dass Sie offenes und ehrliches Feedback begrüßen, und bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre Gedanken freizugeben.

Erstellen Sie das Formular Ihrer Träume und verbessern Sie Ihren Aufnahmeprozess mit ClickUp's anpassbarem Formular Feature

Erstellen Sie ein benutzerfreundliches Formular, in dem die Teilnehmer ihre Meinung zu Ihrem Programm äußern können. Verwenden Sie die Ansicht des ClickUp Formulars um Kollegen die Möglichkeit zu geben, Ideen und Initiativen für künftige Ereignisse vorzuschlagen oder ihr Interesse an einer stärkeren Beteiligung zu bekunden.

Die Rolle von "Lunch and Learn" bei der Mitarbeiterbindung

Jeden Monat finden allein in den USA, 3 bis 4,5 Millionen Arbeitnehmer kündigen.

Innerhalb von sechs Monaten kündigt ein Drittel der neuen Mitarbeiter. Die Abwanderung von Talenten ist für viele Businesses ein großes Problem, denn, seien wir ehrlich, jeder will mehr. Es ist ganz natürlich, dass Mitarbeiter für ihre harte Arbeit eine höhere Bezahlung anstreben.

Laut einer Berichterstellung von PwC aus dem Jahr 2021, 77% der Arbeitnehmer erklären sich bereit, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich umschulen zu lassen. Allerdings ist nur jeder Dritte der Meinung, dass sein aktueller Arbeitgeber Möglichkeiten zur Weiterbildung bietet.

Laura Baldwin, Präsidentin von O'Reilly Media, weist auf etwas Wichtiges hin: 70 % der Arbeitnehmer würden über einen Unternehmenswechsel nachdenken, wenn sie wüssten, dass das neue Unternehmen mehr in die Entwicklung seiner Mitarbeiter investiert. 94% der Angestellten würden im Unternehmen bleiben, wenn ihr derzeitiger Arbeitgeber in ihre langfristige Weiterbildung investiert.

Wenn Sie also ein kleines bis mittleres Geschäft führen, wie erledigen Sie es, dass Ihre Spitzenkräfte nicht von größeren Unternehmen abgeworben werden?

Die Antwort ist ganz einfach.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern offene und ansprechende Lernmöglichkeiten, damit sie sich persönlich weiterentwickeln und länger in Ihrem Unternehmen bleiben können. Lunch and Learn ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Lunch and Learn als Tool für Ausbildung und Entwicklung

Auch wenn die formale Vermittlung wichtiger Themen von entscheidender Bedeutung ist, ist das Lunch and Learn-Programm ein praktisches Instrument, um die Mitarbeiter zu schulen tool für die Ausbildung und Entwicklung. Auch wenn ein "Lunch and Learn"-Programm nicht entscheidend ist, trägt es doch zur beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter und zum allgemeinen Wachstum des Geschäfts bei.

Ein formeller und starrer Schulungskurs ist nicht für alle Perspektiven geeignet.

Hier sind einige lockere Themen, die sich perfekt für Ihre Lunch and Learn-Sitzungen eignen:

Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter

Entwicklung von Lebenskompetenzen

Soft Skills

Entwicklung von Führungskompetenzen

Schulungen zu Inklusivität, Vielfalt und emotionaler Intelligenz

Neue Business-Modelle

Cross-Training-Initiativen zwischen verschiedenen Teams und Abteilungen

Kennenlernen neuer Produkte

Kurse zum Zeitmanagement

Optionale Coding- und andere technische Kurse

Kurse zur Selbsthilfe

Planung des beruflichen Fortschritts

Wenn Sie in diesen Situationen informell vorgehen, haben Sie einen Vorteil gegenüber der üblichen formellen Kommunikation. Die von uns vorgeschlagenen Themen haben einige Gemeinsamkeiten: Sie regen zur Diskussion an, fördern das Engagement und sind persönlich, d. h. sie sind auf jeden Einzelnen zugeschnitten.

Auch in informellen Sitzungen ist es wichtig, einen gut durchdachten Plan zu erstellen und diesen Ihren Teamkollegen freizugeben. Verwenden Sie vorlagen für Trainingspläne um zeitleistenbasierte Pläne für das Ereignis zu erstellen. Sie sparen unzählige Stunden, da sie vorgefertigt sind.

ClickUp's Training Framework Template wurde entwickelt, um Sie bei der Erfassung von Ideen, der Verwaltung von Designänderungen und der Nachverfolgung des Fortschritts zu unterstützen.

Herausforderungen bei der Organisation von Lunch and Learn und deren Überwindung

Veranstaltungen zum Thema "Mittagessen und Lernen" machen Mitarbeiter glücklich. Aber wenn Sie eine solche Veranstaltung organisieren, sollten Sie sich der damit verbundenen Herausforderungen bewusst sein. Lassen Sie uns über ein paar sprechen:

1. Terminplanung und zeitliche Beschränkungen

Die Mittagspause ist die Zeit, in der Ihre Mitarbeiter eine Verschnaufpause einlegen. Damit sie diese Zeit mit Ihnen verbringen, muss die Sitzung einen Wert haben. Aber das ist leichter gesagt als erledigt.

Sie wollen nicht die ganze Mittagspause vergeuden; das Ziel ist, dass Ihre Mitarbeiter wieder an die Arbeit gehen können, ohne sich gehetzt zu fühlen.

Verschieben Sie Ihre Meetings im Handumdrehen mit dem Drag-and-Drop Feature in der ClickUp Kalender-Ansicht

Wenn Sie eine Sitzung organisieren, an der verschiedene Abteilungen beteiligt sind, müssen Sie mit mehreren Teams kommunizieren und von ihnen eine Bestätigung einholen. Das ist mühsam, ganz gleich wie groß Ihre Organisation ist.

Verbessern Sie die Anwesenheit, indem Sie diese Sitzungen proaktiv planen durch ClickUp's Ansicht des Kalenders . Das Feature "Erinnerungen" sorgt dafür, dass Ihre Teammitglieder wissen, wann das Ereignis stattfindet und keine Sitzung verpassen.

Verwalten Sie Ihre Arbeit in ClickUp mit nahtloser Sortierung der Aufgaben nach Status, Priorität, Mitarbeiter und mehr

2. Remote- und hybride Teams

Der Teil "Mittagessen" des "Lunch and Learn"-Programms ist für Remote-Mitarbeiter nicht besonders geeignet. Es gibt also nicht viele Gründe, eine große Gruppe anzulocken. Aber denken Sie daran, dass es bei dem Ziel nicht nur um Zahlen geht, sondern um die Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Um dies zu erreichen, sollten Sie sicherstellen, dass jede Sitzung allen Mitgliedern des Teams offen steht, auch wenn sie nicht persönlich anwesend sein können. Einige sind vielleicht sehr interessiert, können aber aus Zeitgründen nicht teilnehmen.

Es reicht nicht aus, Ihre Diskussionen online zu stellen. Zeichnen Sie die Sitzungen mit einem Tool wie ClickUp Clip und geben Sie sie für alle Mitarbeiter zum Nachschlagen frei. Auf diese Weise bleiben alle auf dem Laufenden.

Sie können Ihren gesamten Bildschirm, ein App-Fenster oder eine Registerkarte des Browsers mit Clip von ClickUp aufzeichnen und innerhalb einer Aufgabe für das Team freigeben

Sorgen Sie für eine hohe Qualität der Diskussionen, damit das Team gerne an der nächsten teilnehmen möchte. Fügen Sie noch ein paar verlockende Bilder von leckeren, gesunden Snacks hinzu, um das Ganze abzurunden!

3. Limitierte oder uninteressante Themen

Es ist eine Herausforderung, ein verlockendes Thema von Grund auf zu entwickeln, vor allem eines, das die Teilnehmer dazu bringt, mitzumachen und sich aktiv zu beteiligen.

Wenn Sie sich nicht genug den Kopf zerbrechen können, um etwas wirklich Inspirierendes zu entwickeln, können Sie sich an das Gehirn der Zukunft wenden generative künstliche Intelligenz .

Verbessern Sie die Effizienz durch automatische Generierung von Meeting-Zusammenfassungen, Kommentar-Threads, und Projekt-Status mit ClickUp Brain ClickUp's Gehirn wird hier einen Schritt weitergehen und Ihnen dabei helfen, Ideen für das Mittagessen und Lernen zu entwickeln und eine abschließende zeitliche Gliederung für die gesamte Sitzung zu erstellen.

Kombinieren Sie diese Themenvorschläge mit einer kurzen Mitarbeiterbefragung in der ClickUp Ansicht "Formulare", um eine menschlichere Note zu erhalten. So bekommen Sie eine Vorstellung davon, welche Themen Ihre Mitarbeiter wirklich interessieren.

Mittagessen und Lernen mit ClickUp

Bei Lunch and Learn-Sitzungen geht es nicht nur um das Essen - sie sind eine intelligente Methode, um ihr Team zu entwickeln , verbessern Sie die Kommunikation und halten Sie Ihre Top-Talente. Das Ergebnis? Ihr Geschäft wächst beständig und lässt sich leichter vergrößern.

Nutzen Sie die Ansicht des Kalenders und die Erinnerungen von ClickUp, um Sitzungen proaktiv zu planen und eine optimale Anwesenheit zu gewährleisten, ohne die Mittagspause zu beeinträchtigen. Für entfernte oder gemischte Teams können Sie die Sitzungen über Online-Plattformen zugänglich machen und die Diskussionen mit ClickUp Clip zur späteren Verwendung aufzeichnen.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und genießen Sie Ihr Lunch and Learn Ereignis!

Allgemeine FAQs

1. Wie erledigt man eine Präsentation zum Mittagessen und zum Lernen?

Um eine erfolgreiche Lunch-and-Learn-Präsentation zu veranstalten, sollten Sie klare Ziele setzen, überzeugende Themen wählen, die bei den Mitarbeitern Anklang finden, die Erreichbarkeit aus der Ferne sicherstellen und einen inspirierenden Space bereitstellen.

Nutzen Sie ClickUp für eine effiziente Planung, Feedback-Erfassung und Themenfindung. Gestalten Sie Ihre Diskussionen ansprechend und bieten Sie dazu ein hervorragendes Mittagessen an!

2. Wie erledige ich ein virtuelles Lunch and Learn?

Wählen Sie eine benutzerfreundliche Online-Plattform wie Zoom oder Microsoft Teams, um ein virtuelles "Lunch and Learn" zu veranstalten, zu dem die Teilnehmer ihr eigenes Mittagessen mitbringen können. Planen Sie die Sitzung so, dass sie mit der Mittagspause übereinstimmt, und halten Sie sie kurz, um die Zeit der Teilnehmer zu respektieren.

Wählen Sie ein relevantes und ansprechendes Thema, das den Interessen und Bedürfnissen Ihres Teams entspricht. Um ein interaktives Umfeld aufrechtzuerhalten, sollten Sie die Teilnehmer durch Umfragen, Sitzungen mit Fragen und Antworten oder Gruppendiskussionen zur aktiven Teilnahme anregen.

Geben Sie Details über Projektmanagement-Systeme wie ClickUp frei und stellen Sie so die Erreichbarkeit für entfernte Teams sicher. Zeichnen Sie Sitzungen zur späteren Verwendung auf, um den integrativen und kollaborativen Geist typischer Lunch-and-Learn-Ereignisse beizubehalten und gleichzeitig eine virtuelle Einstellung zu ermöglichen.

3. Was ist eine andere Art, Lunch and Learn zu sagen?

Eine andere Art, "Lunch and Learn" zu sagen, könnte "Brown Bag Session" oder "Lunchtime Workshop" sein Diese Begriffe werden häufig synonym verwendet, um Sitzungen zu beschreiben, bei denen Mitarbeiter während des Mittagessens zusammenkommen, um zu lernen und verschiedene Themen zu diskutieren.