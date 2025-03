Wie man Personalverantwortliche auf LinkedIn anspricht (+Beispiele)

Bei den unzähligen Bewerbungen, die um dieselben Rollen konkurrieren, ist es schwierig, auf dem überfüllten Arbeitsmarkt hervorzustechen. Deshalb ist das Wissen, wie man einen bleibenden Eindruck bei den Personalverantwortlichen hinterlässt, nicht nur eine "nice-to-have"-Fähigkeit - es ist unerlässlich.

LinkedIn ist die erste Adresse für Berufstätige, wenn es darum geht, berufliche Aufstiegschancen zu erkunden. Über das riesige Netzwerk können Sie mit Entscheidungsträgern in Verbindung treten, Ihre Fähigkeiten präsentieren und sich für Rollen bewerben, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.

Tatsächlich werden jede Minute über 9.000 Bewerbungen eingereicht. Wie erreicht man also einen Personalverantwortlichen auf LinkedIn und hinterlässt einen bleibenden Eindruck?

Finden wir es heraus.

Die Rolle der Recruiter auf LinkedIn verstehen

Recruiter auf LinkedIn können für ein Unternehmen, eine Personalvermittlungsagentur oder als unabhängige Headhunter tätig sein. Sie nutzen LinkedIn, um Kandidaten zu finden, deren Fähigkeiten und Erfahrungen mit der Stellenausschreibung übereinstimmen, und identifizieren oft Talente jenseits der traditionellen Jobbörsen.

Ihre Rolle besteht in erster Linie darin, die Benutzer von LinkedIn anhand von Schlüsselwörtern, Jobtiteln, Fähigkeiten und Ausbildung zu durchsuchen. Ein Beispiel: Ein Recruiter, der einen "Senior Data Analyst" sucht, könnte sich auf Fähigkeiten wie SQL oder Datenvisualisierung konzentrieren.

Hier erfahren Sie, warum LinkedIn ein effektives Tool für Personalvermittler ist:

LinkedIn hebt die Fähigkeiten, Erfahrungen, Befürwortungen und Empfehlungen der Bewerber hervor

Echtzeit-Updates informieren Personalvermittler überberufliche Veränderungen oder neue Fähigkeiten, was eine rechtzeitige Kontaktaufnahme ermöglicht

Die Plattform lässt sich mit vielen Systemen zur Nachverfolgung von Bewerbern integrieren und ermöglicht so den einfachen Import von Stellen- und Bewerberdaten

🔍 Wussten Sie schon? Sieben Menschen werden jede Minute auf LinkedIn eingestellt. Das zeigt, wie effektiv die Plattform sowohl für Personalvermittler als auch für Arbeitssuchende ist.

Vorbereitung einer Nachricht an einen Recruiter

Bevor Sie auf 'Verbinden' klicken oder eine nachricht an Personalverantwortliche führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Profil hervorzuheben:

1. Optimieren Sie Ihr LinkedIn-Profil vor der Kontaktaufnahme

Ihr LinkedIn-Profil ist mehr als nur Ihr Online-Lebenslauf - es ist Ihr erster Eindruck, wenn Sie Personalverantwortliche kontaktieren.

Bei den zahlreichen auszufüllenden Abschnitten kann es schwierig sein, zu wissen, worauf man sich konzentrieren soll. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie priorisieren sollten, bevor Sie sich an Personalverantwortliche wenden:

Überschrift: Erstellen Sie eine klare, professionelle Überschrift von nicht mehr als zehn Wörtern, die Ihre aktuelle Position und Ihre wichtigsten Fähigkeiten widerspiegelt

Erstellen Sie eine klare, professionelle Überschrift von nicht mehr als zehn Wörtern, die Ihre aktuelle Position und Ihre wichtigsten Fähigkeiten widerspiegelt Profilbild: Verwenden Sie ein hochwertiges, professionelles Bild, das zu Ihrer persönlichen Marke passt

Verwenden Sie ein hochwertiges, professionelles Bild, das zu Ihrer persönlichen Marke passt Über: Schreiben Sie eine fesselnde Karrieregeschichte in 2600 Zeichen, die Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und einzigartigen Qualitäten hervorhebt

Schreiben Sie eine fesselnde Karrieregeschichte in 2600 Zeichen, die Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und einzigartigen Qualitäten hervorhebt Ausbildung und Zertifizierungen: Fügen Sie Ihren Bildungshintergrund und relevante Zertifizierungen hinzu, um Ihre Qualifikationen zu demonstrieren

Fügen Sie Ihren Bildungshintergrund und relevante Zertifizierungen hinzu, um Ihre Qualifikationen zu demonstrieren Erfahrungen: Halten Sie Ihre Berufserfahrungen auf dem neuesten Stand und beschreiben Sie klar Ihre Verantwortlichkeiten und Leistungen. Seien Sie transparent in Bezug auf eventuelle Lücken in Ihrer beruflichen Laufbahn

Halten Sie Ihre Berufserfahrungen auf dem neuesten Stand und beschreiben Sie klar Ihre Verantwortlichkeiten und Leistungen. Seien Sie transparent in Bezug auf eventuelle Lücken in Ihrer beruflichen Laufbahn Kompetenzen und Vermerke: Bitten Sie Kollegen und Vorgesetzte um Vermerke, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen

Bitten Sie Kollegen und Vorgesetzte um Vermerke, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen Featured: Heben Sie wichtige Projekte, Artikel oder Leistungen hervor, die Ihre Fähigkeiten und Beiträge verdeutlichen

Heben Sie wichtige Projekte, Artikel oder Leistungen hervor, die Ihre Fähigkeiten und Beiträge verdeutlichen Schlüsselwörter: Fügen Sie branchenspezifische Schlüsselwörter in Ihre Überschrift, Zusammenfassung und Stellenbeschreibung ein, um Ihre Sichtbarkeit bei der Suche nach Bewerbern zu erhöhen

2. Recherchieren Sie den Personalvermittler und sein Unternehmen

Informieren Sie sich über das LinkedIn-Profil und die Seite des Personalverantwortlichen, um mehr über den Einstellungsprozess, die speziellen Rollen und die Unternehmenskultur zu erfahren. Dies wird Ihnen helfen, eine personalisierte LinkedIn-Nachricht zu verfassen, die ankommt.

So recherchieren Sie richtig:

Wenden Sie Filter wie "Unternehmensgröße", "Erfahrungsstufe" und "Speicherort" an, um Personalverantwortliche in Ihrer Branche und Region zu finden

Identifizieren Sie Schlüsselqualifikationen aus Stellenbeschreibungen, die Sie in Ihrer Nachricht hervorheben können

Beobachten Sie, wie der einstellende Manager mit seinen Verbindungen interagiert, um Ihren Tonfall entsprechend anzupassen

Prüfen Sie die sozialen Medien des Unternehmens, um Einblicke in dessen Einstellungsstrategien und -kultur zu erhalten

3. Personalisieren Sie Ihre Anfrage zur Verbindung

Eine einfache Verbindungsanfrage reicht nicht aus - fügen Sie immer eine kurze, aber aussagekräftige Notiz hinzu, um Ihre Anfrage persönlicher zu gestalten. Erläutern Sie kurz, wie Sie das Profil gefunden haben und warum Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Generische Notiz Personalisierte Nachricht Hallo, ich möchte eine Verbindung herstellen. Hallo [Name des Personalverantwortlichen], ich bin bei der Recherche über [Name des Unternehmens] auf Ihr Profil gestoßen und war von Ihrer Arbeit in [bestimmter Bereich] beeindruckt. Ich würde mich gerne mit Ihnen verbinden und weitere Informationen über potenzielle Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen erhalten.

Die perfekte Nachricht an einen Personalverantwortlichen formulieren

Wenn Sie Ihr Profil fertig haben und die Informationen des Personalverantwortlichen vorliegen, ist es an der Zeit, eine Nachricht zu verfassen, die auffällt und eine Unterhaltung anregt.

1. Schlüssel-Elemente, die in Ihrer Nachricht enthalten sein sollten

Verfassen Sie Ihre Nachricht klar und deutlich, indem Sie angeben, wer Sie sind und wonach Sie suchen.

Einleitung: Beginnen Sie mit einer kurzen Einleitung, die Ihren Namen, Ihre aktuelle Position und einen kurzen Überblick über Ihren beruflichen Werdegang enthält. So kann der Personalverantwortliche auf einen Blick erkennen, wer Sie sind

Beginnen Sie mit einer kurzen Einleitung, die Ihren Namen, Ihre aktuelle Position und einen kurzen Überblick über Ihren beruflichen Werdegang enthält. So kann der Personalverantwortliche auf einen Blick erkennen, wer Sie sind Grund für Ihre Kontaktaufnahme: Formulieren Sie klar und deutlich Ihr Anliegen - ob Sie an einer offenen Position interessiert sind, Rat suchen oder ein Netzwerk aufbauen möchten

Formulieren Sie klar und deutlich Ihr Anliegen - ob Sie an einer offenen Position interessiert sind, Rat suchen oder ein Netzwerk aufbauen möchten Wert, den Sie mitbringen: Erwähnen Sie Ihre Fähigkeiten, besonderen Leistungen und Erfahrungen, die mit den Anforderungen des Personalverantwortlichen übereinstimmen

Erwähnen Sie Ihre Fähigkeiten, besonderen Leistungen und Erfahrungen, die mit den Anforderungen des Personalverantwortlichen übereinstimmen Aufforderung zum Handeln: Schließen Sie mit einer CTA ab - fragen Sie, ob der Personalverantwortliche bereit ist, über Möglichkeiten zu sprechen oder ob er Einblicke in Rollen geben kann, die zu Ihrem Profil passen könnten

2. Einen professionellen Ton beibehalten

Auch wenn eine persönliche Ansprache Ihre Botschaft hervorheben kann, ist ein professioneller Ton für eine effektive Kommunikation ebenso wichtig. Und so geht's:

Vermeiden Sie saloppe Sprache: Verwenden Sie eine förmliche Sprache und pflegen Sie einen respektvollen Umgangston

Verwenden Sie eine förmliche Sprache und pflegen Sie einen respektvollen Umgangston Fassen Sie sich kurz: Fassen Sie sich kurz und direkt - streben Sie 2-3 kurze Absätze an, die sich auf die wesentlichen Informationen konzentrieren

Fassen Sie sich kurz und direkt - streben Sie 2-3 kurze Absätze an, die sich auf die wesentlichen Informationen konzentrieren Höflichkeit ist das A und O: Berücksichtigen Sie den vollen Terminkalender des Empfängers und fragen Sie höflich nach seiner Zeit, bevor Sie Ihr Anliegen vortragen

Berücksichtigen Sie den vollen Terminkalender des Empfängers und fragen Sie höflich nach seiner Zeit, bevor Sie Ihr Anliegen vortragen Lesen Sie vor dem Versenden Korrektur: Überprüfen Sie Ihre Nachricht noch einmal auf Rechtschreibung, grammatikalische Fehler und Zeichensetzung

3. Zu stellende und zu vermeidende Fragen

Durchdachte Fragen können Ihre Unterhaltung mit den Personalverantwortlichen bereichern. Ebenso wichtig ist es jedoch, Fragen zu vermeiden, die einen negativen Eindruck hinterlassen könnten.

Fragen Notizen ✅ Gibt es Rollen, die zu meinen Fähigkeiten und Erfahrungen passen? Dies zeigt Eigeninitiative und hilft dem Personalverantwortlichen, Sie mit geeigneten Stellen zu verbinden ✅ Können Sie mehr über den Einstellungsprozess oder die Unternehmenskultur freigeben? Dies zeigt echtes Interesse am Unternehmen und gibt Ihnen wertvolle Einblicke in das, was Sie erwartet ❗Was erledigt Ihr Unternehmen zu? Dies lässt Sie unvorbereitet erscheinen ❗ Können Sie mir einen Job besorgen? Das ist zu direkt und kann Sie überheblich wirken lassen. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, organische Beziehungen aufzubauen und mögliche Rollen auf natürliche Weise zu besprechen

Fragen, die Sie Personalverantwortlichen auf LinkedIn stellen sollten

Beispiele für wirksame LinkedIn Outreach-Nachrichten

Schauen wir uns ein paar Beispiele für LinkedIn-Nachrichten an, die Ihnen zeigen, wie Sie einen Personalverantwortlichen auf LinkedIn erreichen können:

Beispiel 1: Kaltakquise für eine offene Position

hallo [Name des Personalverantwortlichen], [Name des Personalverantwortlichen]

ich bin auf Ihr Profil gestoßen, als ich nach Möglichkeiten bei [Name des Unternehmens] gesucht habe. Mit [X Jahren Erfahrung] in [Ihrem Feld oder Ihrer spezifischen Fähigkeit] glaube ich, dass ich gut in [spezifische Rolle oder Abteilung] passen könnte. Ich würde gerne mit Ihnen in Verbindung treten und alle Möglichkeiten ausloten, die zu meinem Hintergrund passen

vielen Dank für Ihre Zeit, und ich freue mich auf eine Verbindung! [Ihr Name]

Warum es funktioniert: Diese Nachricht ist direkt, hebt relevante Erfahrungen hervor und drückt echtes Interesse an einer bestimmten Rolle aus - und zeigt dem Personalverantwortlichen den gegenseitigen Nutzen einer Verbindung.

Beispiel 2: Anforderung von Informationen über den Einstellungsprozess

hallo, [Name des Personalverantwortlichen], [Name des Bewerbers]

Ich _hoffe, es geht Ihnen gut! Ich bin vor kurzem auf die Rolle [Titel der Stelle] bei [Name des Unternehmens] gestoßen und bin begeistert von der Gelegenheit. Könnten Sie ein paar Einblicke in den Einstellungsprozess freigeben oder sagen, nach welchen Qualitäten das Team sucht?

vielen Dank für Ihre Zeit! [Ihr Name]

Warum es funktioniert: Diese Nachricht zeigt Initiative und echtes Interesse an der Rolle und lädt den Personalverantwortlichen gleichzeitig ein, wertvolle Informationen zu liefern. Sie ist höflich und zeugt von Respekt für die Zeit des Personalverantwortlichen.

Beispiel 3: Networking für zukünftige Möglichkeiten

hallo [Name des Personalverantwortlichen], [Name des Personalverantwortlichen]

ich sehe, dass Sie sich auf die Rekrutierung für [Branche/Feld] spezialisiert haben. Mit meinem Hintergrund in [Ihrem Fachgebiet] bin ich aktiv auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Ich würde gerne mit Ihnen in Verbindung treten, damit wir uns gegenseitig für künftige Rollen auf dem Radar haben

vielen Dank und einen schönen Tag! [Ihr Name]

Warum es funktioniert: Diese Nachricht positioniert Sie als proaktiven Kandidaten, der Wert auf Networking legt, ohne den Personalverantwortlichen sofort unter Druck zu setzen. So halten Sie sich die Tür für zukünftige Möglichkeiten offen.

4 wirksame Follow-up-Strategien

Das Nachfassen nach der Kontaktaufnahme mit einem Personalverantwortlichen kann sich wie eine Gratwanderung anfühlen - Sie wollen nicht aufdringlich sein, aber Sie wollen auch nicht von dessen Radar verschwinden. Ein gut getimtes, durchdachtes Follow-up kann den Unterschied zwischen einem Vorstellungsgespräch und dem Vergessen in einem Stapel von E-Mails ausmachen.

Hier ist der Grund dafür:

Ihre E-Mail landet wieder ganz oben in ihrem Posteingang

Es zeigt Ihr Interesse an ihrem Geschäft

Schauen wir uns an, wie:

1. Wann und wie Sie nach Ihrer ersten Nachricht nachfassen

Personalverantwortliche haben oft mit mehreren Bewerbern zu tun, und Ihre E-Mail kann einfach übersehen worden sein. Ein kurzes Follow-up kann helfen, die Aufmerksamkeit der Personaler wieder auf Ihre Nachricht zu lenken.

Hier erfahren Sie, wie Sie das machen:

Warten Sie ein bis zwei Tage, bevor Sie sich wieder melden. Falls nötig, senden Sie nach 7-10 Tagen eine zweite Nachfassaktion, aber vermeiden Sie übermäßige E-Mails

Halten Sie Ihre Nachfassmails kurz und respektvoll

Erwähnen Sie Ihre erste Nachricht, um das Gedächtnis des Personalverantwortlichen aufzufrischen

Wiederholen Sie Ihre Begeisterung für die Gelegenheit

Schließen Sie mit einem spezifischen CTA ab, z. B. mit der Aufforderung, einen Anruf zu vereinbaren

Beispiel: _Hallo [Recruiter], ich wollte nur auf meine vorherige E-Mail über [Position] zurückkommen. Ich bin immer noch sehr interessiert und würde mich gerne mit Ihnen verbinden, wenn Sie Zeit haben. Danke für Ihre Zeit!

2. Umgang mit keiner Antwort oder verpassten Gelegenheiten

Wenn Sie nach mehreren Nachfassaktionen keine Antwort erhalten, nehmen Sie es nicht persönlich. Die Personalverantwortlichen haben viel zu tun, und vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Das Gleiche gilt, wenn Sie die Rolle nicht bekommen - bedanken Sie sich für die Zeit, die sie sich genommen haben, und bitten Sie sie, bei künftigen Gelegenheiten in Verbindung zu bleiben.

Beispiel: _Ich habe volles Verständnis für das Update und weiß es zu schätzen. Ich würde gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben, wenn sich in Zukunft ein passendes Angebot ergibt

3. Wert anbieten und in Kontakt bleiben

Die Aufrechterhaltung einer Verbindung kann auch dann von Vorteil sein, wenn es keine unmittelbare Rolle gibt. Geben Sie Branchennachrichten, relevante Artikel oder Updates zu Ihren Erfolgen frei, um sichtbar zu bleiben, ohne verzweifelt zu wirken.

Beispiel: _Hallo [Recruiter], ich habe diesen Artikel auf [topic] gefunden und dachte, er würde Sie interessieren. Besonders gut gefällt mir, was der Verfasser über [Unterthema] sagt. Ich würde gerne wissen, was Sie darüber denken

4. Vorbereitungen für das Interview

Sobald Sie eine Zusage für ein Vorstellungsgespräch erhalten haben, sollten Sie Ihre Strategie auf die Vorbereitung umstellen. Bestätigen Sie das Datum, die Uhrzeit und das Format des Vorstellungsgesprächs, um Verwirrung zu vermeiden. Fragen Sie auch, ob Sie sich auf etwas Bestimmtes vorbereiten sollten, z. B. auf einen technischen Test oder eine Präsentation, um die häufige Fragen im Vorstellungsgespräch selbstbewusst.

Hallo [Name des Personalverantwortlichen],

vielen Dank, dass Sie einen Termin für mein Vorstellungsgespräch für die Position [Titel der Stelle] vereinbart haben. Könnten Sie bitte das Datum, die Uhrzeit und das Format bestätigen? Lassen Sie mich wissen, ob es etwas gibt, worauf ich mich vorbereiten sollte.

ich freue mich auf unser Gespräch

mit freundlichen Grüßen_

{\ihr Name}

3 Tipps, um Ihre LinkedIn Outreach-Kampagne zum Erfolg zu führen

Hier finden Sie effektive Outreach-Strategien, die Ihnen helfen, sinnvolle Verbindungen mit Personalverantwortlichen aufzubauen.

1. Veröffentlichen Sie Trendthemen und wichtige Erkenntnisse

Teilen Sie regelmäßig Branchentrends oder persönliche Erfahrungen zu aktuellen Themen, um Glaubwürdigkeit zu schaffen und Personalverantwortliche anzuziehen, die Wert auf Vordenkerschaft legen. Verwenden Sie relevante Hashtags, um Ihre Reichweite zu erhöhen und die richtige Zielgruppe anzusprechen.

2. Beschäftigen Sie sich mit den Inhalten von Personalvermittlern

Posten Sie aussagekräftige Antworten auf Beiträge von Personalverantwortlichen, um Ihr Wissen und Ihre Begeisterung zu zeigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Emojis oder kurzen Antworten. Wenn jemand antwortet, setzen Sie die Unterhaltung fort, um Verbindungen zu fördern.

3. Vermeiden Sie häufige Fehler

Nicht über den Personalverantwortlichen recherchieren: Wenn Sie die bemerkenswerten Leistungen oder Werte des Personalverantwortlichen nicht anerkennen, signalisieren Sie einen Mangel an echtem Interesse

Wenn Sie die bemerkenswerten Leistungen oder Werte des Personalverantwortlichen nicht anerkennen, signalisieren Sie einen Mangel an echtem Interesse Generische Nachrichten verschicken: Eine generische Vorlage kann die Aufmerksamkeit der Personalverantwortlichen nicht erregen, da sie täglich unzählige Nachrichten erhalten

Eine generische Vorlage kann die Aufmerksamkeit der Personalverantwortlichen nicht erregen, da sie täglich unzählige Nachrichten erhalten Aufdringlich oder aggressiv sein: Wenn Sie Ihre Kontaktaufnahme als Forderung nach einer Stelle formulieren, können Sie als berechtigt oder verzweifelt erscheinen, was die Personalverantwortlichen davon abhält, mit Ihnen in Kontakt zu treten

Geschichte von einem Experten: Beispiel für erfolgreiche Kontaktaufnahme

Schauen wir uns an, warum diese LinkedIn-Bewerbungsnachricht von David C. Baker ist erfolgreich.

Erfolgreiches Beispiel für eine LinkedIn-Nachricht zur Kontaktaufnahme

Personalisierung : Die Nachricht beginnt mit der Erwähnung spezifischer Details, wodurch sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit des Recruiters erregt

: Die Nachricht beginnt mit der Erwähnung spezifischer Details, wodurch sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit des Recruiters erregt Ungezwungener Ton : Sätze wie "Sie können gerne nein sagen oder diese Nachricht ignorieren - ich werde nicht nachfassen" verringern den Druck und sorgen dafür, dass sich der Empfänger wohl fühlt

: Sätze wie "Sie können gerne nein sagen oder diese Nachricht ignorieren - ich werde nicht nachfassen" verringern den Druck und sorgen dafür, dass sich der Empfänger wohl fühlt Wert-Angebot : Die Nachricht hebt die Erfahrungen des Absenders mit der App des Empfängers hervor und bietet wertvolle Einblicke in die Verbesserung der UX-Strategie. Damit werden die Probleme des Empfängers angesprochen, ohne dass es verkäuferisch klingt

: Die Nachricht hebt die Erfahrungen des Absenders mit der App des Empfängers hervor und bietet wertvolle Einblicke in die Verbesserung der UX-Strategie. Damit werden die Probleme des Empfängers angesprochen, ohne dass es verkäuferisch klingt Klare CTA : Die Nachricht enthält eine klare Aufforderung, die UX-Strategie per E-Mail weiter zu diskutieren

: Die Nachricht enthält eine klare Aufforderung, die UX-Strategie per E-Mail weiter zu diskutieren Höflichkeit : Sie schließt mit einer echten Wertschätzung für das tool des Empfängers und einer hoffnungsvollen Notiz für eine zukünftige Verbindung

: Sie schließt mit einer echten Wertschätzung für das tool des Empfängers und einer hoffnungsvollen Notiz für eine zukünftige Verbindung Kein Druck zur Fortsetzung: Der Hinweis, dass der Absender nicht nachfassen wird, respektiert die Zeit des Empfängers und lässt die Kontaktaufnahme aufrichtiger erscheinen

LinkedIn bietet eine umfassende Reihe von Tools und Features, mit denen Sie Ihre Kontakte zu Personalverantwortlichen verbessern können. Hier erfahren Sie, wie Sie sie am besten nutzen können:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium ist ein kostenpflichtiges Feature, mit dem Sie direkt mit Personalverantwortlichen in Kontakt treten können, ohne dass eine gegenseitige Verbindung erforderlich ist. Zu den wichtigsten Features gehören:

InMail: Senden Sie Nachrichten an Personalverantwortliche außerhalb Ihres Netzwerks. Sie erhalten jeden Monat eine bestimmte Nummer von InMail-Guthaben - fünf bei Premium Career und 15 bei Premium Business

Senden Sie Nachrichten an Personalverantwortliche außerhalb Ihres Netzwerks. Sie erhalten jeden Monat eine bestimmte Nummer von InMail-Guthaben - fünf bei Premium Career und 15 bei Premium Business 'Who's Viewed Your Profile' Feature: Sehen Sie, wer Ihr Profil in den letzten 365 Tagen angesehen hat. Wenn ein Personalverantwortlicher Ihr Profil angesehen hat, können Sie dies als Ausgangspunkt für eine Unterhaltung nutzen, indem Sie Ihr Interesse an dem Unternehmen oder den offenen Rollen zum Ausdruck bringen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie KI Schreib-Tools um ausgefeilte, aufmerksamkeitsstarke InMails zu erstellen, die sich abheben. So können Sie Zeit sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre InMails einen professionellen Ton haben.

2. Befürwortungen und Empfehlungen

Während Befürwortungen schnelle Bestätigungen Ihrer Fähigkeiten sind, sind Empfehlungen ausführliche Zeugnisse, die als Beweis für Ihre Kompetenz und Ihr Zeichen dienen.

Bitten Sie frühere Kollegen oder Kunden um Empfehlungen, insbesondere diejenigen, die mit Ihrer Arbeit vertraut sind. Bieten Sie im Gegenzug an, eine Empfehlung auszusprechen, um die Gegenseitigkeit zu fördern.

Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihre Empfehlungen mit den Fähigkeiten übereinstimmen, die Personalverantwortliche in Ihrem Feld suchen. Wenn Sie zum Beispiel im Marketing tätig sind, sollten Sie sich auf Empfehlungen für SEO, Content-Strategie und digitales Marketing konzentrieren, um die Attraktivität Ihres Profils zu erhöhen.

3. LinkedIn-Gruppen

Treten Sie LinkedIn-Gruppen bei, um mit gleichgesinnten Fachleuten, Personalvermittlern und Branchenführern in Verbindung zu treten. Beteiligen Sie sich an Diskussionen und geben Sie Erkenntnisse frei, um sich als aktiver Mitwirkender zu etablieren.

💡Pro-Tipp: Suchen Sie nach Gruppen, die sich auf Stellenausschreibungen oder branchenspezifische Einstellungen konzentrieren. Einige Personalvermittler geben hier exklusive Stellenangebote frei, bevor sie sie veröffentlichen.

4. LinkedIn Ereignisse

LinkedIn-Ereignisse erleichtern die virtuelle Vernetzung und branchenspezifische Treffen. Viele Personalvermittler nehmen an diesen Ereignissen teil, um Talente zu finden.

Profi-Tipp: Verwenden Sie das Feature "Teilnehmer", um wichtige Personalverantwortliche und Branchenführer bei Ereignissen zu identifizieren. Dies kann Ihnen helfen, personalisierte Nachrichten oder Fragen vorzubereiten.

Auch wenn diese LinkedIn-Features für die Kontaktaufnahme hilfreich sind, kann die Verwaltung Ihres Aufwands eine Herausforderung sein. Das ist der Grund business messaging tools wie ClickUp sind sehr nützlich.

ClickUp zum Organisieren und Nachverfolgen Ihrer LinkedIn-Kontakte verwenden ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement tool, das alle Ihre Projekte zusammenfasst

berufliche Ziele , Aufgaben der Vernetzung und der Kommunikation in einer Plattform.

Sie hilft Ihnen dabei, Ihren Aufwand für die Kontaktaufnahme effizient zu verfolgen, einschließlich der Personen, die Sie kontaktiert haben, wann Sie nachfassen sollten und der nächsten Schritte auf Ihrer Networking-Reise.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Features von ClickUp für eine effektive Kontaktaufnahme auf LinkedIn nutzen können:

1. Verfolgen Sie Unterhaltungen mit ClickUp Aufgaben und E-Mail ClickUp Aufgaben zentralisiert alle aufsuchenden Aktivitäten an einem Ort.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Ansichten -Wählen Sie aus Liste, Tabelle oder Board und mehr

Sie können in ClickUp spezifische Aufgaben für verschiedene Outreach-Segmente erstellen, z. B. "Verbindung mit Startup-Gründern" oder "Verfolgung von Brancheneinflussnehmern" Durch diese Organisation können Sie den Aufwand für die einzelnen Gruppen verwalten, ohne Strategien oder Botschaften zu vermischen.

Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, um jeder Aufgabe zusätzliche Details hinzuzufügen, wie z. B. Kontaktinformationen, Status und Priorität.

In der Tabellen- oder Listenansicht können Sie Aufgaben über mehrere Segmente hinweg leicht nachverfolgen, um alles auf Kurs zu halten. Die Kalender-Ansicht bietet Ihnen außerdem eine übersichtliche Darstellung Ihrer Zeitleisten, einschließlich der Termine für Nachfassaktionen und Interviews.

Außerdem bietet die ClickUp E-Mail Verwaltung feature lässt sich in verschiedene E-Mail-Dienste integrieren, so dass Sie alle Ihre LinkedIn-bezogenen Outreach-E-Mails von einer Plattform aus verwalten können.

Konsolidieren und überwachen Sie LinkedIn-bezogene E-Mail-Unterhaltungen mit ClickUp Email

Benachrichtigungen in Echtzeit halten Sie auch über Antworten und neue Nachrichten auf dem Laufenden. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Nachverfolgung und garantiert, dass Sie das Beste aus jeder Gelegenheit machen. Darüber hinaus können Sie mit den mobilen Funktionen von ClickUp Ihre Aufgaben und E-Mails auch unterwegs verwalten.

2. Schreiben Sie eine professionelle Einleitung mit ClickUp Brain ClickUp Brain ist Ihr KI-Assistent für die Entwicklung von Ideen und die Erstellung hervorragender LinkedIn-Einführungen, die die Aufmerksamkeit von Recruitern und Personalverantwortlichen auf sich ziehen.

Verwenden Sie natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen mit ClickUp Brain, um wirkungsvolle Einführungen zu entwickeln

So geht's:

Geben Sie ein paar Schlüsselwörter ein, die sich auf Ihre Einleitung beziehen, und ClickUp Brain bietet Ihnen mehrere Optionen für den Einstieg

Wählen Sie Ihren bevorzugten Tonfall - formell, informell, humorvoll oder ernst - passend zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Publikum

Fügen Sie Ihre bestehende Einleitung ein, um Erkenntnisse über Klarheit, Prägnanz oder Engagement zu erhalten, und bitten Sie die KI, den Text zu kürzen oder zu verlängern oder den Tonfall zu verbessern

Bitten Sie um fesselnde Aufhänger oder Anekdoten, um Ihre Einleitung zu verbessern

3. Nachrichten in ClickUp Docs speichern

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um spezielle Dokumente zu erstellen, die Nachrichten nach Zielgruppe, Zweck oder Kampagne ordnen. Diese Struktur erleichtert das Auffinden und Nachschlagen spezifischer Aufwände und minimiert das Risiko verpasster Gelegenheiten und vergessener Nachfassaktionen.

Organisieren Sie Ihre LinkedIn-Kommunikation in ClickUp Docs

Darüber hinaus können Sie mit vorgefertigten ClickUp Vorlagen für gängige Outreach-Szenarien Zeit sparen.

Die ClickUp Vorlage für ein Jobangebot verfügt über eine vorausgefüllte Struktur, die eine schnelle benutzerdefinierte Anpassung für jedes Stellenangebot ermöglicht. Dies erspart Ihnen ein Stellenangebot zu schreiben und hilft Ihnen, Ihre Qualifikationen, Dienstleistungen und Zeitleisten für das Projekt effizient darzustellen.

ClickUp Vorlage für ein Jobangebot

Die Vorlage bietet verschiedene Ansichten, darunter

Gantt-Ansicht: Zeichnen Sie Ihr Angebot von Anfang bis Ende auf eine Karte und weisen Sie den verschiedenen Abschnitten wie Recherche, Entwurf und Überarbeitung einen Zeitrahmen zu

Zeichnen Sie Ihr Angebot von Anfang bis Ende auf eine Karte und weisen Sie den verschiedenen Abschnitten wie Recherche, Entwurf und Überarbeitung einen Zeitrahmen zu Kalender-Ansicht: Nachverfolgung wichtiger Termine und Fristen im Zusammenhang mit Ihrem Angebot

Nachverfolgung wichtiger Termine und Fristen im Zusammenhang mit Ihrem Angebot Board-Ansicht: Bietet ein Board im Kanban-Stil, auf dem Sie Aufgaben zwischen Phasen wie "Recherchieren", "Entwerfen", "Überarbeiten" und "Abgeschlossen" verschieben können

Zusätzlich wird die ClickUp Vorlage für die Stellensuche hilft Ihnen, all Ihre jobbezogenen Informationen - wie Bewerbungen, offene Stellen, Bewertungen von Unternehmen und Ressourcen für Vorstellungsgespräche - an einem Ort zu organisieren.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Es eignet sich für Anfänger und fortgeschrittene Benutzer und bietet ein schnelles Setup und benutzerdefinierte Anpassungen für eine maßgeschneiderte Stellensuche. Die Vorlage enthält auch Status wie "Offen", "Beworben", "In Wartestellung" und mehr und bietet so eine klare Sichtbarkeit, wo jede Bewerbung steht.

Mit verschiedenen Ansichten können Sie den Fortschritt Ihrer Stellensuche bequem visualisieren. Die Listenansicht zeigt beispielsweise eine detaillierte Aufschlüsselung aller Bewerbungen, während die Kalender-Ansicht dabei hilft, anstehende Fristen, Vorstellungsgespräche und Folgetermine auf einer Zeitleiste zu visualisieren.

ClickUp bietet außerdem technische Vorlagen für Lebensläufe um Ihnen zu helfen, Ihre Fähigkeiten, Projekte und Leistungen in einem klaren, professionellen Format zu präsentieren, egal ob Sie sich für eine Position als Programmierer oder für eine Rolle im technischen Projektmanagement bewerben.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie eine karrierekarte Vorlage um die aktuellen Kompetenzen zu bewerten, Qualifikationslücken zu ermitteln und eine Strategie zur Erreichung Ihrer Karriereziele zu entwickeln.

Annahme einer konsequenten Networking-Strategie

Sie sollten nicht nur wissen, wie Sie einen Personalverantwortlichen auf LinkedIn ansprechen können, sondern auch in der Lage sein, Ihre eigene LinkedIn-Präsenz zu pflegen und Ihr Netzwerk auszubauen. Beständigkeit ist der Schlüssel dazu. Hier erfahren Sie, wie Sie dies erreichen können:

Aufbau und Pflege Ihrer LinkedIn-Präsenz: Posten Sie regelmäßig, beteiligen Sie sich an den Inhalten anderer und teilen Sie Branchen-Updates. Halten Sie Ihr Profil abgeschlossen und auf dem neuesten Stand, um Personalverantwortliche anzuziehen

Posten Sie regelmäßig, beteiligen Sie sich an den Inhalten anderer und teilen Sie Branchen-Updates. Halten Sie Ihr Profil abgeschlossen und auf dem neuesten Stand, um Personalverantwortliche anzuziehen Beteiligen Sie sich an Inhalten, die für Ihre Branche relevant sind: Interagieren Sie mit Beiträgen in Ihrem Feld, um sich als aktiver Branchenteilnehmer zu positionieren

Interagieren Sie mit Beiträgen in Ihrem Feld, um sich als aktiver Branchenteilnehmer zu positionieren Halten Sie Ihr Netzwerk aktiv und erweitern Sie es: Verbinden Sie sich wöchentlich mit mindestens einem neuen Kontakt über LinkedIn-Nachrichten oder Beiträge. Pflegen Sie bestehende Beziehungen, indem Sie sie in Ihren Beiträgen erwähnen und sich mit deren Inhalten auseinandersetzen

Verbinden Sie sich wöchentlich mit mindestens einem neuen Kontakt über LinkedIn-Nachrichten oder Beiträge. Pflegen Sie bestehende Beziehungen, indem Sie sie in Ihren Beiträgen erwähnen und sich mit deren Inhalten auseinandersetzen Planen Sie regelmäßige LinkedIn-Aktivitäten und Erinnerungen: Verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen um regelmäßige Beiträge zu planen, mit Personalvermittlern in Kontakt zu treten und Ihren Aufwand für die Kontaktaufnahme zu verfolgen, um im Gedächtnis zu bleiben.

Step Up Your LinkedIn Outreach Game With ClickUp

Durch die Kontaktaufnahme mit Personalverantwortlichen auf LinkedIn können Sie Ihr Netzwerk effektiv erweitern und Jobmöglichkeiten aufdecken. Zu erledigen, hebt Sie von anderen ab und erhöht Ihre Chancen, Ihren Traumjob zu bekommen. Wir hoffen, dass diese Tipps, die Ihnen zeigen, wie Sie einen Recruiter auf LinkedIn ansprechen können, hilfreich sind.

Die robusten Tools von ClickUp rationalisieren Ihren LinkedIn-Kontaktprozess, reduzieren die Überforderung mit dem Netzwerken und erhöhen Ihr Potenzial, sinnvolle Verbindungen zu knüpfen, die zu Jobchancen oder beruflichem Wachstum führen.

ClickUp Docs speichert und organisiert Outreach-Nachrichten für den schnellen Zugriff, während ClickUp Brain Ihnen hilft, herausragende Einführungen zu erstellen, die auf Ihr Publikum zugeschnitten sind. Vorgefertigte Vorlagen sparen Ihnen Zeit und garantieren eine ausgefeilte, professionelle Kommunikation. Anmeldung für ClickUp und bringen Sie Ihr Networking auf die nächste Stufe.