11 kostenlose Vorlagen für Heat Maps zur einfachen Risikoanalyse

Wenn ein Projekt ins Stocken gerät, ist das Letzte, was Sie wollen, dass Sie von einem Risiko überrascht werden, das Sie nicht kommen sahen.

Für Projektmanager, Risikoanalysten und Organisationsleiter ist ein klares Bild der potenziellen Risiken der Schlüssel zur Vermeidung von Überraschungen. Eine Vorlage für eine Risikokarte erleichtert diesen Prozess, indem sie eine einfache visuelle Darstellung bietet, die Risiken nach ihrer Wahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen aufschlüsselt.

Kein Rätselraten mehr, welche Risiken am wichtigsten sind - mit der richtigen Vorlage wissen Sie genau, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit hinlenken müssen, bevor die Dinge eskalieren.

In diesem Blog finden Sie eine umfassende Liste der besten Vorlagen für Heatmaps. Legen Sie los! 👷

Was sind Vorlagen für Risiko Heat Maps?

Eine Vorlage für eine Risikokarte ist ein visuelles Tool, das Ihnen eine grafische Darstellung von Risikodaten bietet. Dies betrifft jeden Aspekt, der sich als Risiko für Ihr Geschäft erweisen könnte, wie z. B. operative, finanzielle, Compliance-, strategische, geopolitische Risiken und mehr.

Es macht Risikominderungsstrategien für Sie und Ihr Team greifbarer und bietet klare, visuelle Einblicke, die Risiken leichter verständlich machen. Mit einer prägnanten, umfassenden Übersicht helfen Ihnen diese Vorlagen, Ihre Ressourcen für die Risikominderung effektiver zuzuweisen und Ihren Aufwand dort zu konzentrieren, wo er am wichtigsten ist.

Darüber hinaus sind Risikokarten oft als Risikomatrizen formatiert, wobei eine Achse die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und die andere die Auswirkungen auf das Geschäft anzeigt.

Die meisten Vorlagen verwenden Farben, um den Schweregrad des Risikos anzuzeigen. So zeigt beispielsweise Grün an, dass keine sofortigen Maßnahmen erforderlich sind, während Rot auf das Gegenteil hinweist. Diese visuelle Darstellung hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Risiken zuerst behandelt werden müssen.

Wussten Sie schon? Das Konzept der Heat Maps geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Jahrhundert zurück. Florence Nightingale verwendete polare Flächendiagramme, um die Sterblichkeitsraten in Krankenhäusern darzustellen. Sie setzte effektiv ein visualisierungstechniken um für eine Gesundheitsreform zu werben.

Was macht eine gute Vorlage für eine Risikokarte aus?

Vorlagen für Risikokarten sind leistungsstarke Tools zur Visualisierung von Risiken, aber nicht alle Vorlagen bieten den gleichen Wert. Um sich wirklich abzuheben, benötigen sie bestimmte Features und Indikatoren, die sie von den unzähligen anderen Vorlagen abheben.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei der Suche nach einer Vorlage achten sollten, die für Sie geeignet ist. 👇

Klare und einfache Gestaltung: Die Vorlage sollte ein einfaches Layout haben, z. B. ein gitterförmiges Format, wie es bei den meisten Risikokarten zu sehen ist. Auch ein grafisches Layout ist gut geeignet. Unabhängig vom Format ist der Schlüssel, dass die Achsen für die Risikowahrscheinlichkeit und die Auswirkungen klar gekennzeichnet sind

Die Vorlage sollte ein einfaches Layout haben, z. B. ein gitterförmiges Format, wie es bei den meisten Risikokarten zu sehen ist. Auch ein grafisches Layout ist gut geeignet. Unabhängig vom Format ist der Schlüssel, dass die Achsen für die Risikowahrscheinlichkeit und die Auswirkungen klar gekennzeichnet sind Farbcodierte Risikostufen: Es sollten Farbabstufungen verwendet werden, um den Schweregrad der jeweiligen Risiken anzuzeigen, z. B. grün für ein geringes, gelb für ein mittleres und rot für ein hohes Risiko

Es sollten Farbabstufungen verwendet werden, um den Schweregrad der jeweiligen Risiken anzuzeigen, z. B. grün für ein geringes, gelb für ein mittleres und rot für ein hohes Risiko Risikokategorien: Anstatt alles in einer einzigen Grafik zusammenzufassen, sollte die Vorlage für die Karte der Risikostärke die Risiken nach ihrer spezifischen Art unterscheiden - ob es sich um finanzielle, operative, strategische, rechtliche oder andere Kategorien handelt

Anstatt alles in einer einzigen Grafik zusammenzufassen, sollte die Vorlage für die Karte der Risikostärke die Risiken nach ihrer spezifischen Art unterscheiden - ob es sich um finanzielle, operative, strategische, rechtliche oder andere Kategorien handelt Legende: Eine klar definierte Legende oder ein Schlüssel, der Ihnen hilft, das Bewertungssystem und die Bedeutung der verwendeten Farben und Nummern schnell zu verstehen, ist unerlässlich

Eine klar definierte Legende oder ein Schlüssel, der Ihnen hilft, das Bewertungssystem und die Bedeutung der verwendeten Farben und Nummern schnell zu verstehen, ist unerlässlich Zuweisung des Eigentümers: Ein Abschnitt, der zeigt, welches Mitglied des Teams für die Verwaltung und Abschwächung jedes Risikos verantwortlich ist, ist eine gute Ergänzung zu jeder Vorlage für eine Risikobewertung

Ein Abschnitt, der zeigt, welches Mitglied des Teams für die Verwaltung und Abschwächung jedes Risikos verantwortlich ist, ist eine gute Ergänzung zu jeder Vorlage für eine Risikobewertung Aktualisierbarkeit: Die Vorlage sollte so aufgebaut sein, dass sie sich leicht aktualisieren lässt, so dass Sie sie anpassen können, wenn sich Risiken ändern oder im Laufe der Zeit beseitigt werden, um das Risikomanagement im Unternehmen zu verbessern

Wussten Sie schon? Unternehmen sind nicht die einzigen, die Heat Maps zur Risikokontrolle verwenden. Im Gesundheitswesen werden sie für die Patientenüberwachung eingesetzt. Stadtplaner verlassen sich auf Heat Maps, um den Flow des Verkehrs zu analysieren. Meteorologen verwenden sie auch zur Darstellung von Temperaturänderungen bei der Wettervorhersage.

11 Vorlagen für Risikokarten

Risikomanagement muss nicht kompliziert sein, aber die richtigen tools können einen großen Unterschied ausmachen. Wenn Sie nach einer einfachen, visuellen Methode zur Nachverfolgung und Priorisierung von Risiken suchen, ist eine Vorlage für eine Risikokarte ein Muss.

Sehen wir uns zehn Vorlagen für Risikokarten an, die Ihnen helfen können risiken besser zu managen . 👀

1. ClickUp Risk Heat Map Vorlage

Risiko Heat Map

Die ClickUp Risk Heat Map Vorlage bietet ein klares, strukturiertes Layout, mit dem Sie Risiken nach ihrer Wahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen kategorisieren können. Sie können schnell erkennen, welche Risiken sofortige Aufmerksamkeit erfordern und welche im Laufe der Zeit nachverfolgt werden können.

Mit anpassbaren Risikokategorien, können Sie die Vorlage an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen und sind so flexibel bei der Verwaltung von Risiken.

Das farbcodierte System - von grün für Bereiche mit geringem Risiko bis rot für Bereiche mit hohem Risiko - bietet eine sofortige visuelle Referenz, mit der Sie kritische Probleme auf einen Blick erkennen können. Sie können auch wichtige Details wie Risikobeschreibungen, potenzielle Auswirkungen, Strategien zur Risikominderung und die für jedes Risiko zuständigen Mitglieder des Teams direkt in die Karte einfügen.

Ideal für: Projektmanager, Risikoanalysten und funktionsübergreifende Teams, die einen strukturierten, visuellen Ansatz für die Priorisierung und Verwaltung von Projektrisiken benötigen, insbesondere bei komplexen Projekten mit hoher Unsicherheit oder knappen Fristen.

📖 Auch gelesen: 10 beste Heatmap-Software (Bewertungen & Preise)

2. ClickUp Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung

ClickUp Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung

Die ClickUp Vorlage für ein Whiteboard zur Risikobewertung rationalisiert den Prozess der Risikoidentifizierung, -bewertung und -verwaltung in allen Projekten.

Sie ermöglicht es Ihren Teams, potenzielle Risiken in einem klaren und übersichtlichen Format zu kartieren, um ein gemeinsames Verständnis der wichtigsten Schwachstellen zu schaffen.

Die Vorlage bietet ein intuitives Layout, das die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team vereinfacht, Sie können projekte nach Prioritäten ordnen auf der Grundlage des Schweregrads und weisen Sie den Eigentümern bestimmter Risikobereiche zu. Dieser letzte Teil verbessert auch die Verantwortlichkeit und stellt sicher, dass die Aufgaben wie geplant abgeschlossen werden.

Ideal für: Teams, Projektmanager und Business-Führungskräfte, die eine effektive, kollaborative Plattform für das laufende Risikomanagement suchen, insbesondere bei Projekten, die Echtzeit-Updates und funktionsübergreifenden Input erfordern.

3. ClickUp Risikoanalyse Whiteboard Vorlage

ClickUp Risikoanalyse Whiteboard-Vorlage

Die ClickUp Risikoanalyse Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen und Ihren Teams, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und darauf zu reagieren. Sie gibt Ihnen einen klaren Rahmen, um alle Risiken in einem kollaborativen Space zu kategorisieren, zu bewerten und zu bewältigen.

Diese Vorlage verfügt über einen farbcodierten Hintergrund, bei dem die Risikostufen ineinander zusammengeführt werden, um ein nuancierteres Bild zu vermitteln risikobewertung .

Mit dem Whiteboard-Format kann Ihr Team in Echtzeit ein Brainstorming durchführen und Risiken hinzufügen, um dann gemeinsam zu entscheiden, wo jedes Risiko platziert werden soll. Dies erleichtert die Nachverfolgung, Dokumentation und Abstimmung aller Beteiligten beim Risikomanagement während des gesamten Projekts.

Ideal für: Teams und Projektmanager, die eine gemeinschaftliche, strukturierte Methode zur Analyse von Risiken und zur Nachverfolgung von Strategien zur Risikominderung in einem freigegebenen Workspace benötigen.

📖 Auch gelesen: Was ist Ressourcenmanagement? (Beispiele & Vorlagen)

4. ClickUp Entscheidungsmatrix-Vorlage für Annahmen

ClickUp Assumption Grid Entscheidungsmatrix Vorlage

Die Identifizierung potenzieller Risiken erfordert oft fundierte Annahmen darüber, was schief gehen könnte, und zwar auf der Grundlage der Ihnen vorliegenden Informationen. Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Vorlage für Annahmeraster und Entscheidungsmatrix kommt rein.

Die Vorlage hilft Ihnen, Annahmen über potenzielle Risiken und Quellen in einem einfachen und kohärenten gitterartigen Format zu sammeln und zu visualisieren. Sie trennt sie nach dem Grad der Sicherheit und den möglichen Auswirkungen.

Dieser Ansatz strafft die Entscheidungsfindung und stellt sicher, dass Sie kritische Risiken priorisieren annahmen für das Projekt -die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Störungen in Ihrem Workflow führen.

Außerdem erhalten Sie ein Repository namens Ideenpool, in dem Sie alle Risiken speichern können, die Ihrem Team einfallen. Aus diesem Pool können Sie die wichtigsten herausnehmen und ihnen einen Platz in Ihrer Vorlage zuweisen.

Ideal für: Projektmanager und Teams, die eine klare, strukturierte Methode zur Bewertung und Priorisierung von Risiken für eine effektive Entscheidungsfindung suchen.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen und aktualisieren Sie Ihr Risikoinventar ständig, um Veränderungen auf dem Markt, im Betrieb und in der internen Dynamik zu berücksichtigen. Regelmäßige Beurteilungen von ressourcenbeschränkungen helfen Ihnen, potenziellen Bedrohungen für Ihr Unternehmensrisikoprofil einen Schritt voraus zu sein.

5. ClickUp Vorlage für das Risikoregister

Risikoregister

Ein wirksames Risikomanagement erfordert einen klaren, organisierten Ansatz und die ClickUp Vorlage für ein Risikoregister bietet genau das. Es hilft Ihnen, kritische Risiken während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts zu identifizieren, zu kategorisieren und nachzuverfolgen.

Anstelle eines kurzen Überblicks bietet diese vorlage für ein Risikoregister bietet detaillierte Informationen für jedes bewertete Risiko. Jedes Risiko enthält Parameter wie erwartete Kosten, Kosten zur Risikominderung, Wahrscheinlichkeit und Risikoreaktion, wobei einige Felder mit Farbcodes und Status zur einfachen Nachverfolgung versehen sind.

Mit der Vorlage können Sie Eigentümer der Risiken zuweisen, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Kommunikation zu rationalisieren, was Ihnen hilft, die Risiken während des gesamten Projekts effizienter zu verwalten.

Ideal für: Projektmanager, Risikoanalysten und Teamleiter, die ein umfassendes Tool zur detaillierten Überwachung von Risiken benötigen.

6. ClickUp Wert Risiko Matrix Vorlage

Die ClickUp Value Risk Matrix Vorlage

Die ClickUp Wert Risiko Matrix Vorlage ermöglicht es Teams, Projekte oder Initiativen auf der Grundlage ihres potenziellen Wertes und der damit verbundenen Risiken auf einer Karte darzustellen. Sie bietet eine farbcodierte visuelle Darstellung, die den Prozess der Risikopriorisierung vereinfacht und alle Risiken in einem klaren Hoch/Mittel/Niedrig Format klassifiziert.

Das Besondere an dieser Vorlage ist, wie viele Details Sie direkt auf der Oberfläche einfügen können, ohne dass Ihre Teammitglieder gezwungen sind, herumzuklicken.

Sie enthält Felder für alles - Empfänger, Fälligkeitsdatum, Kategorie (z. B. die betroffene Abteilung oder das Team), Wertstufe, Risikostufe, Prioritätsstufe, Strategie und sogar einen Space, um weitere benutzerdefinierte Details hinzuzufügen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten all dies auf einem gemeinsam nutzbaren, bearbeitbaren und einzigartigen Bildschirm für mehrere Risiken, Projekte und Teams. perfekt

Ideal für: Teams und Projektmanager, die ein klares, visuelles tool suchen, um risiken zu identifizieren zu erkennen, Chancen zu bewerten und strategische Entscheidungen zu treffen.

7. ClickUp PI-Planungsvorlage

ClickUp Pi Planungsvorlage

Auf den ersten Blick ist die ClickUp PI Planungsvorlage mag etwas komplexer erscheinen als die anderen Vorlagen, die wir Ihnen gezeigt haben.

Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen - sie ist tatsächlich für Anfänger geeignet. Bei dieser Vorlage dreht sich alles um die effektive Planung von Programminkrementen (PI), die für die Nachverfolgung von agilen Teams und die Priorisierung von Projekten entscheidend ist.

Sie hilft Ihnen bei der Organisation und Priorisierung von Aufgaben während der PI-Planungssitzungen und bietet einen strukturierten Rahmen für die Einstellung klarer Ziele und die Definition von Deliverables. Der Hauptteil der Vorlage unterteilt Ihre Workload in kleinere Sprints, um die Arbeit an größeren Zielen in gleichmäßigem Tempo zu erleichtern.

Sie können die Vorlage auch als retrospektives tool um die Leistung in früheren Sprints zu überwachen.

Ideal für: Agile Teams und Projektmanager, die ein umfassendes, kollaboratives Tool suchen, um ihre PI-Planungsaufwände zu verbessern und die Ausrichtung und Verantwortlichkeit während des gesamten Planungsprozesses sicherzustellen.

8. Risiko Heat Map PowerPoint Vorlage von Just Free Slide

Über: Just Free Slide Sie suchen eine unkomplizierte vorlage für eine Risikobewertung die den klassischen Look einer Risikokarte für Ihre PowerPoint-Präsentationen liefert?

Dann ist Just Free Slide's Risk Heat Map PowerPoint Vorlage das, was Sie brauchen.

Warum? Sie ist schnell heruntergeladen und sofort einsatzbereit.

Sie erhalten vier Variationen der Heat Map im 16:9-Breitbildformat, die alle mit der enthaltenen PPTX-Datei leicht in PowerPoint angepasst werden können. Und natürlich ist die Vorlage vollständig anpassbar, d. h. Sie können die Farbskalen, Beschreibungen und Details an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

Ideal für: Teams und Fachleute, die eine unkomplizierte, anpassbare Vorlage benötigen, um schnell zu kommunizieren und Risiken zu mindern.

Diese Vorlage herunterladen

9. Stakeholder Heat Map Team Whiteboard von Canva

Über: Canva Das Management von Stakeholdern ist für den Erfolg eines Projekts unerlässlich, und die Stakeholder Heat Map Team Whiteboard-Vorlage von Canva hilft Ihnen dabei, dies auf klare und visuelle Weise zu erledigen, so dass die Dinge Spaß machen und ansprechen.

Sie ermöglicht es Teams, Stakeholder auf der Grundlage ihres Einflusses und ihrer Zinsen auf einer Karte darzustellen und so eine leicht verständliche Ansicht darüber zu erhalten, worauf der Aufwand für das Engagement zu konzentrieren ist. Sie können auch digitale Notizen um die Bereiche der Heatmap und die Stakeholder herum anbringen, um wichtige Infos zu notieren.

Ideal für: Projektmanager, Teams und Business-Führungskräfte, die eine visuell ansprechende und anpassbare Vorlage zur Bewertung und Verwaltung von Stakeholdern, einschließlich finanzieller Risiken und Cyberrisiken, suchen.

💡 Profi-Tipp: Klären Sie Ihre Mitglieder im Team über die Grundsätze des Risikomanagements auf. Schulungen helfen ihnen, Risiken frühzeitig zu erkennen und effektiver zum gesamten Prozess der Risikominderung beizutragen.

10. Projekt Heat Map Tabelle Infografik von Slides Carnival

Über: Dias Karneval Slides Carnival's Project Heat Map Tabelle Infographic Template ist eine anpassbare Vorlage, die in erster Linie für die Verwendung mit Canva entwickelt wurde.

Mit dieser Vorlage erhalten Sie 3 gebrauchsfertige A4-Infografiken, die Sie genau an Ihre Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen können. Außerdem werden sie geliefert mit verschiedene arten von Diagrammen , Rahmen, Linien und Formen, die Sie auswählen können.

Wenn Sie die Sache aufpeppen möchten, bietet Ihnen die Vorlage auch Animations- und Übergangsfeatures für jede Infografik. Sie können die Vorlage problemlos herunterladen und in verschiedenen Formaten freigeben.

Ideal für: Projektmanager, Marketing-Teams und Business-Führungskräfte, die eine vielseitige Vorlage zur Erstellung von ansprechenden Heatmaps und Infografiken suchen, mit der zusätzlichen Flexibilität von Animations- und Übergangsfunktionen für dynamische Präsentationen.

11. Capability Heat Map Infografik von Slides Carnival

Über: Dias Karneval Die Infografik-Vorlage "Capability Heat Map" von Slides Carnival verleiht Ihren Präsentationen mit sechs gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren 16:9-Infografiken einen Hauch von Klasse.

Sie erhalten außerdem zahlreiche Animations- und Übergangsoptionen sowie einen einfachen Anpassungsprozess, da Sie diese Vorlage für Canva, PowerPoint und Google Slide herunterladen können. Und wenn das klassische Schwarz-Weiß-Thema nicht zu Ihrem Stil passt, können Sie ganz einfach einen Farbakzent setzen, z. B. Rot oder Gelb, um Schlüsselpunkte hervorzuheben und Ihre Präsentation hervorzuheben.

🔗 Ideal für: Teams und Führungskräfte, die eine visuell ansprechende und anpassbare Vorlage für die Bewertung und Präsentation von Fähigkeitsbewertungen benötigen planung von Eventualitäten und Leistungsüberprüfungen.

Wussten Sie schon? Die erste bekannte Verwendung eines Risikobewertungsrahmens, der modernen Heat Maps ähnelt, wurde in den 1950er Jahren in der Nuklearindustrie aufgezeichnet und unterstrich die Bedeutung von Sicherheit und Risikomanagement in Umgebungen, in denen viel auf dem Spiel steht.

Risiken mit ClickUp visualisieren und mindern

Mithilfe von Vorlagen für Heat Maps können Sie Risiken und Prioritäten mit Hilfe von leicht verständlichen visuellen Darstellungen direkt in Angriff nehmen. Kurz gesagt: Wenn Ihnen die Leistung Ihres Geschäfts am Herzen liegt, brauchen Sie diese Vorlagen.

Wenn es um die Erstellung und Präsentation von robusten, funktionalen Vorlagen für Heat Maps geht, hebt sich ClickUp ab. Im Gegensatz zu anderen Tools ist ClickUp nicht nur ein Hub für Vorlagen, sondern ein umfassendes Projektmanagement-System, das alle Ihre organisatorischen Anforderungen erfüllt. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos an!