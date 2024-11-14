Feedback vs. Feedforward: Was ist besser für das Leistungsmanagement?

Wenn Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter verwalten, fragen Sie sich vielleicht: Was hilft den Mitarbeitern wirklich, ihr volles Potenzial auszuschöpfen - konstruktive Ratschläge zu ihrer bisherigen Arbeit oder hilfreiche Vorschläge für die Zukunft? Feedback oder Vorwärtsbewegung?

Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie ein Auto fahren.

Feedback ist der Rückspiegel, der einen Blick darauf wirft, wo man war.

Feedforward ist das GPS, das Sie zu Ihrem Ziel führt.

Beide spielen eine entscheidende Rolle bei rückkopplungsschleifen und die Nutzung ihrer einzigartigen Vorteile können das Leistungsmanagement der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen erheblich verbessern.

Was ist Feedback?

Feedback ist eine Information über die Leistung oder das Verhalten einer Person, die ihr zur Leistungsverbesserung freigegeben wird. Es kann von verschiedenen Quellen stammen, z. B. von Vorgesetzten, Kollegen, Kunden oder von einem selbst.

A feedback-Sitzung bietet einen speziellen Space, in dem die Leistung eines Mitarbeiters besprochen werden kann. Diese Unterhaltungen können ein konstruktives Feedback sein, bei dem der Mitarbeiter Hinweise erhält, wie er sich verbessern kann.

Laut dem People Development Report der LMS-Schulungsplattform Eloomi, 64% der Angestellten und 72 % der Führungskräfte messen dem konstruktiven Feedback große Bedeutung bei.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass positives und negatives Feedback gleichermaßen wertvoll sein kann. Negatives Feedback kann Fehler der Vergangenheit aufzeigen und Lehren für die Zukunft bieten, während positives Feedback die Stärken eines Mitarbeiters stärkt und ihn ermutigt, den richtigen Weg weiterzugehen.

Was ist Feedforward?

Feedforward ist ein proaktiver Ansatz für das Leistungsmanagement, der sich darauf konzentriert, potenzielle Herausforderungen oder Möglichkeiten für künftige Verbesserungen zu antizipieren und anzugehen.

Die Umsetzung des Feedforward-Ansatzes erfolgt in einem eher kooperativen Prozess. Er beginnt häufig mit einer Feedforward-Beurteilung, bei der Einzelpersonen oder Teams ihre Ziele und Bestrebungen ermitteln.

Es hilft nicht nur dem Einzelnen, sich beruflich weiterzuentwickeln, sondern stärkt auch positive zwischenmenschliche Beziehungen durch die Förderung einer Kultur der Unterstützung und des Wachstums.

Schlüsselunterschiede zwischen Feedback und Feedforward

Wenn Sie die Schlüsselunterschiede zwischen Feedback und Feedforward verstehen, können Sie einen besseren Prozess für die Leistungsbewertung in Ihrer Organisation entwickeln. Beide Konzepte sind wertvoll, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und bieten einzigartige Vorteile.

Feature Feedback Feedforward Fokus Vergangene Leistung Zukünftiges Potenzial Zweck Beurteilen, bewerten Vorhersehen, lenken Methoden Leistungsbeurteilungen, 360-degree feedback Coaching, Mentoring, feedforward leadership Vorgehensweise Reaktiv Proaktiv Nutzen Stärken und Schwächen erkennen Fähigkeiten entwickeln, Ziele erreichen

Beim Feedback geht es in erster Linie darum, Informationen über frühere Leistungen zu liefern. Es hilft Einzelpersonen und Teams, ihre Stärken, Schwächen und verbesserungswürdigen Bereiche zu erkennen.

Im Gegensatz dazu ist Feedforward zukunftsorientiert und konzentriert sich auf die Vorwegnahme und Bewältigung potenzieller Herausforderungen oder Chancen. Feedforward Leadership bedeutet, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich der Einzelne ermächtigt fühlt, sich beraten zu lassen und sein Potenzial zu entwickeln.

Beispiele für Feedback

Es gibt positives Feedback, bei dem man jemandem für eine gut erledigte Position auf die Schulter klopft, und es gibt konstruktive Kritik, bei der man dem Betreffenden mitteilt, was ihm fehlt und wie er es in Zukunft besser machen kann. Lesen wir uns einige Beispiele für jede Art von Feedback durch.

Positives Feedback

Spezifisch: "Mir hat sehr gut gefallen, wie Sie gestern mit dem schwierigen Client umgegangen sind. Ihr ruhiges und professionelles Auftreten hat die Situation effektiv entschärft."

"Mir hat sehr gut gefallen, wie Sie gestern mit dem schwierigen Client umgegangen sind. Ihr ruhiges und professionelles Auftreten hat die Situation effektiv entschärft." Ermutigend: "Ihre kreativen Ideen für die neue Marketingkampagne sind wirklich erfrischend. Denken Sie weiter über den Tellerrand hinaus!"

"Ihre kreativen Ideen für die neue Marketingkampagne sind wirklich erfrischend. Denken Sie weiter über den Tellerrand hinaus!" Anerkennend: "Danke, dass Sie die Extrameile gegangen sind, um das Projekt rechtzeitig abzuschließen. Ihr Engagement ist für das Team von unschätzbarem Wert."

Konstruktive Kritik

Spezifisch: "Ihre Präsentation war zwar informativ, aber ich denke, sie könnte ansprechender sein, wenn Sie den Text mit Bildern auflockern würden."

"Ihre Präsentation war zwar informativ, aber ich denke, sie könnte ansprechender sein, wenn Sie den Text mit Bildern auflockern würden." Lösungsorientiert: "Anstatt sich auf das Negative zu konzentrieren, sollten Sie die positiven Aspekte der Situation hervorheben. Dies wird dazu beitragen, eine positivere Team-Dynamik aufzubauen."

"Anstatt sich auf das Negative zu konzentrieren, sollten Sie die positiven Aspekte der Situation hervorheben. Dies wird dazu beitragen, eine positivere Team-Dynamik aufzubauen." Zukunftsorientiert: "Ich glaube, Sie haben das Potenzial, eine große Führungskraft zu werden. Erwägen Sie, einen Führungskurs zu besuchen, um Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln."

💡Pro Tipps:

Sein Sie spezifisch: Ein vages Feedback hat wenig Sinn. Wählen Sie ein oder zwei Bereiche aus und konzentrieren Sie sich auf diese

Ein vages Feedback hat wenig Sinn. Wählen Sie ein oder zwei Bereiche aus und konzentrieren Sie sich auf diese Zeitnah: Geben Sie so schnell wie möglich nach dem Ereignis Feedback, um Reflexion und Verhaltensänderung/-verstärkung zu fördern

Geben Sie so schnell wie möglich nach dem Ereignis Feedback, um Reflexion und Verhaltensänderung/-verstärkung zu fördern Konstruktiv sein: Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person

Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person Respektvoll sein: Einen positiven und professionellen Ton beibehalten

Einen positiven und professionellen Ton beibehalten Seien Sie offen für Feedback: Seien Sie bereit, Feedback zu erhalten und es zur Verbesserung zu nutzen

Beispiele für Feedforward

Hier sind einige Beispiele für Feedforward:

Anstelle von: "Sie haben während der Präsentation zu schnell gesprochen." Versuchen Sie es: "Versuchen Sie das nächste Mal, Ihr Tempo zu verlangsamen, damit Sie besser verstanden werden."

"Sie haben während der Präsentation zu schnell gesprochen." "Versuchen Sie das nächste Mal, Ihr Tempo zu verlangsamen, damit Sie besser verstanden werden." Anstelle von: "Ihre Berichterstattung war schlecht organisiert!" Versuchen Sie: "Verwenden Sie eine klare Gliederung oder Überschriften, um die Struktur Ihres nächsten Berichts zu verbessern."

"Ihre Berichterstattung war schlecht organisiert!" "Verwenden Sie eine klare Gliederung oder Überschriften, um die Struktur Ihres nächsten Berichts zu verbessern." Anstelle von: "Sie haben den Termin nicht eingehalten." Versuchen Sie: "Um zukünftige Verzögerungen zu vermeiden, versuchen Sie, Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen und realistische Fristen einzustellen."

💡Pro Tipps:

Konzentrieren Sie sich auf die Zukunft: Versuchen Sie, umsetzbare Ratschläge für künftige Verbesserungen zu geben, ohne die Vergangenheit übermäßig kritisch zu betrachten

Versuchen Sie, umsetzbare Ratschläge für künftige Verbesserungen zu geben, ohne die Vergangenheit übermäßig kritisch zu betrachten Sein Sie spezifisch: Nennen Sie klar das Verhalten oder die Handlung, die verbessert werden muss

Nennen Sie klar das Verhalten oder die Handlung, die verbessert werden muss Seien Sie positiv: Formulieren Sie Ihr Feedback konstruktiv und unterstützend

Formulieren Sie Ihr Feedback konstruktiv und unterstützend Vermeiden Sie Schuldzuweisungen: Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person

Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person Bieten Sie Lösungen an: Schlagen Sie spezifische Strategien oder Techniken vor, um der Person zu helfen, sich zu verbessern

Warum von Feedback zu Feedforward wechseln?

Die Umstellung von Feedback auf Feedforward kann die Kommunikation und das Wachstum von Teams revolutionieren. Hier erfahren Sie, warum Sie den Schritt wagen sollten:

Vorteil #1: Feedforward ist zukunftsorientiert

Feedforward konzentriert sich auf zukünftige Möglichkeiten, nicht auf Fehler der Vergangenheit. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, was schief gelaufen ist, werden umsetzbare Vorschläge hervorgehoben, die es dem Einzelnen ermöglichen, sich sein Bestes vorzustellen und anzustreben, anstatt sich für Fehler zu verurteilen.

Vorteil #2: Feedforward ist nicht wertend

Im Gegensatz zu traditionellem Feedback, das sich wie eine Kritik anfühlen kann, schafft Feedforward ein unterstützendes Umfeld, das psychologische Sicherheit bietet. Es ermutigt zu einem offenen Dialog ohne Wertung und erleichtert es den Mitgliedern des Teams, Ideen und Strategien ohne Angst freizugeben.

Vorteil #3: Feedforward hilft Ihnen, Führungskräfte in Ihrem Team zu entdecken

Wenn Sie Feedforward fördern, schaffen Sie Space, in dem verborgene Talente zum Vorschein kommen. Die Mitglieder des Teams treten von sich aus auf den Plan und geben Einblicke in potenzielle Führungspersönlichkeiten, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben würden.

Vorteil #4: Feedforward ermutigt Wachstum

Feedforward regt zu kontinuierlicher Entwicklung an. Die Konzentration auf Verbesserungen und nicht auf vergangene Mängel fördert eine Lernkultur, in der Fehler als Schritte zum Erfolg gesehen werden.

Vorteil #5: Feedforward fördert psychologische Sicherheit und offene Kommunikation

Dieser Ansatz fördert eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit. Die Mitglieder des Teams fühlen sich sicher, wenn sie ihre Gedanken und Ideen äußern, weil sie wissen, dass sie ermutigt und nicht kritisiert werden.

Wesentliche Komponenten von Feedforward

Feedforward, ein proaktiver Ansatz für das Leistungsmanagement, ist ein starker Katalysator für Wachstum und Entwicklung. Es ist mehr als nur ein tool; es ist eine strategische Investition in den Erfolg Ihres Teams.

Hier ist der Grund dafür:

Komponente Nr. 1: Feedforward regeneriert Talente

Im Gegensatz zu Feedback, das sich oft auf Fehler in der Vergangenheit konzentriert, blickt Feedforward in die Zukunft, identifiziert potenzielle Herausforderungen und gibt Hinweise für künftige Verbesserungen. Es ermöglicht den Mitarbeitern, die Eigentümerschaft für ihre Entwicklung zu übernehmen und ihr volles Potenzial zu nutzen.

Komponente #2: Feedforward erweitert die Möglichkeiten

Feedforward konzentriert sich auf zukünftige Ziele und Bestrebungen und hilft Einzelpersonen und Teams, neue Möglichkeiten zu erkunden und Grenzen zu überwinden. Es fördert die Einstellung zu Wachstum und Innovation.

📌 Beispiel:

Ein Mitarbeiter bekundet sein Interesse an einer Führungsrolle, fühlt sich aber unterqualifiziert. Der Vorgesetzte nutzt Feedforward, um künftige Fähigkeiten und Erfahrungen zu ermitteln, die hilfreich wären - z. B. die Leitung eines kleinen Projektteams. Diese Anleitung eröffnet neue Wege und ermutigt den Mitarbeiter, jetzt mit dem Aufbau relevanter Erfahrungen zu beginnen.

Komponente Nr. 3: Feedforward ist besonders

Wirksames Feedforward ist auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Einzelnen oder des Teams zugeschnitten. Es ist keine Einheitsgröße, sondern ein individueller Fahrplan zum Erfolg.

Komponente #4: Feedforward ist authentisch

Um wirklich effektiv zu sein, muss Feedforward mit authentischer Kommunikation übermittelt werden. Vermeiden Sie negative Assoziationen und konzentrieren Sie sich darauf, konstruktive Anleitung und Unterstützung zu geben.

Ein kürzlich von Kognoz, einem technologieorientierten Personalberatungsunternehmen, durchgeführtes Experiment zum Leistungsmanagement ergab, dass Manager, die sich auf kontinuierliche Inputs und Coaching - oder Feedforward - konzentrieren, das Gefühl der Fairness ihrer Mitarbeiter in Bezug auf ihre Leistung um bis zu 30% .

Komponente #5: Feedforward zeigt Wirkung

Die Einführung von Feedforward kann sich erheblich auf die Arbeitsmoral, die Produktivität und die Gesamtleistung der Mitarbeiter auswirken. Sie fördert ein positives Arbeitsumfeld und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens.

Komponente Nr. 6: Feedforward verbessert die Dynamik im Team

Durch die Förderung von offener Kommunikation, Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt kann Feedforward die Teamdynamik stärken und die Teamarbeit verbessern. Es trägt dazu bei, ein kohärenteres und unterstützenderes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder Einzelne wertgeschätzt, befähigt und motiviert fühlt, sein Bestes zu geben.

Schritte zur Durchführung einer Feedforward-Bewertung

Unternehmen sind ständig auf der Suche nach innovativen Wegen, um die Leistung ihrer Mitarbeiter zu verbessern und ihr Wachstum zu fördern. Feedforward ist eine solche Bewertung, die künftige Herausforderungen vorwegnimmt und angeht, indem sie Folgendes nutzt tools für Mitarbeiter-Feedback .

Doch wie bringen Sie Ihr Team und diese Tools auf einer Plattform zusammen? Die Antwort lautet - mit ClickUp eine Software zur Verwaltung von Produktivität und Aufgaben, versteht sich!

Hier erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp ein System zur Leistungsbewertung aufbauen und implementieren können:

1. Setzen Sie klare Ziele und Erwartungen

Mit ClickUp Goals sehen Sie wöchentliche Ziele für jedes Mitglied Ihres Teams, sehen, wer woran arbeitet, was die Schlüssel zur Verbesserung sind usw

Die Einstellung klarer Ziele und Erwartungen ist der erste Schritt zur Durchführung einer Feedforward-Bewertung. Wenn die Ziele klar definiert sind, kann das Feedforward auf die spezifischen Ziele zugeschnitten werden, wodurch die Anleitung umsetzbar und relevant wird. Klare Erwartungen helfen den Mitarbeitern auch dabei, zu verstehen, wie Erfolg aussieht, und die genauen Fähigkeiten oder Verhaltensweisen zu identifizieren, die sie entwickeln müssen.

Mit ClickUp Ziele können Mitarbeiter ihre Ziele direkt mit ihrer Arbeit verbinden, indem sie nachvollziehbare Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Fortschrittsüberwachung erstellen. Das bedeutet, dass jeder nicht nur sehen kann, was seine Ziele sind, sondern auch einen detaillierten Plan, wie er sie erreichen will.

ClickUp Goals kann u. a. folgende Inputs für Ihre Feedforward-Bewertung liefern:

Numerische Einzelziele : Legen Sie spezifische numerische Ziele fest, um einen klaren Eindruck vom Fortschritt zu erhalten

: Legen Sie spezifische numerische Ziele fest, um einen klaren Eindruck vom Fortschritt zu erhalten Abgeschlossene Aufgaben : Definieren Sie Aufgaben, die direkt zur Erreichung Ihrer Ziele beitragen

: Definieren Sie Aufgaben, die direkt zur Erreichung Ihrer Ziele beitragen Wahr/Falsch- oder Währungsziele: Vereinfachen Sie komplexe Ziele in überschaubare, nachvollziehbare Ergebnisse

_ClickUp Goals helfen, den Fokus der Mitglieder jeder Abteilung auf das Wesentliche zu lenken, was bei der Einführung eines neuen Produkts entscheidend ist Darya Krkovyak leiterin Kommunikation bei HYPERVSN

2. Hören Sie auf Ihre Mitarbeiter und arbeiten Sie mit ihnen zusammen

Um die Kraft des Feedforward wirklich zu nutzen, ist es wichtig, Feedback und Vorschläge mit dem richtigen Kontext zu versehen. ClickUp Chat bietet eine bequeme und kollaborative Plattform zur Erleichterung dieser offenen Kommunikation, wobei der Kontext der Arbeit Ihrer Mitarbeiter erhalten bleibt.

Geben Sie sofortiges Feedback mit zugewiesenen Kommentaren, erwähnen Sie Teammitglieder in Echtzeit, um mit ihnen zu chatten, und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten mit ClickUp Chat

Ein Beispiel: Ihr Team arbeitet an einem Memo in ClickUp Dokumente . Während Sie mit ihnen zusammenarbeiten und einseitiges Feedback in Echtzeit direkt in Docs freigeben können, bietet Ihnen ClickUp Chat einen Space, um die Unterhaltung umfassender zu gestalten.

Alle Spaces in ClickUp können über einen eigenen Chat verfügen, der den Zugriff auf Ihre Ordner, Listen, Aufgaben und Anhänge für diesen Space erleichtert, ohne dass Sie den Bildschirm umschalten müssen. Sie und Ihr Team können das Memo im Chat-Fenster aufrufen, um es zu überprüfen, Ideen per Sofortnachricht zu sammeln, Vorschläge freizugeben und Änderungen sofort vorzunehmen erkennung der Zusammenarbeit in ClickUp .

Zuweisung von Nachrichten an Teammitglieder in ClickUp Chat mit FollowUps zur Implementierung von Feedforward-Bemerkungen

Sie können auch FollowUps im ClickUp Chat verwenden, um Nachrichten mit Feedforward-Bemerkungen an relevante Teammitglieder zu senden und sicherzustellen, dass das Feedforward jedes Mal beachtet wird, wenn Sie an einem ähnlichen Projekt arbeiten.

Reden und Arbeiten in Synchronisierung - das ist die Idee!

3. Planen Sie Ihre Feedforward-Bewertung

Die Planung Ihrer Vorwärtsbeurteilung erfordert einen proaktiven Ansatz, der sich auf die zukünftige Entwicklung und nicht auf die vergangene Leistung konzentriert:

Beginnen Sie damit, Schlüsselbereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen notwendig sind dies könnte auf früherem Feedback, wiederkehrenden Herausforderungen oder zukünftigen Zielen basieren

Legen Sie spezifische, messbare Ziele (SMART-Ziele) fest, die sich an diesen Bereichen orientieren und Einzelziele für unmittelbare Fähigkeiten oder Prozesse sowie langfristige Wachstumschancen beinhalten

fest, die sich an diesen Bereichen orientieren und Einzelziele für unmittelbare Fähigkeiten oder Prozesse sowie langfristige Wachstumschancen beinhalten Regelmäßige Überprüfungen einbeziehen, anstatt auf eine formelle Überprüfung zu warten, um eine kontinuierliche Anleitung und Anpassung zu gewährleisten

einbeziehen, anstatt auf eine formelle Überprüfung zu warten, um eine kontinuierliche Anleitung und Anpassung zu gewährleisten Zerlegen Sie große Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte mit Fristen, um Fortschritte zu erzielen

mit Fristen, um Fortschritte zu erzielen Beziehen Sie Beteiligte - Manager, Mentoren oder Kollegen - ein, um konstruktive Einblicke während des Prozesses zu geben und so die Übereinstimmung und Relevanz sicherzustellen

4. Durchführung der Beurteilung

Bei der Durchführung einer Feedforward-Bewertung geht es darum, die positive Verstärkung vergangener Handlungen durch zukunftsorientierte Lösungen zu ersetzen. Anstatt sich mit den Fehlern der Vergangenheit aufzuhalten, wird betont, was zu erledigen ist, um sich in Zukunft zu verbessern.

Hier sind einige Schlüssel-Tipps zur Durchführung der Feedforward-Bewertung:

Sein Sie spezifisch und umsetzbar : Bieten Sie objektive Ratschläge an, die klare, erreichbare Schritte skizzieren. Ein Beispiel: "Nächstes Mal sollten Sie versuchen, Ihre Aufgaben mithilfe einer Matrix für Prioritäten zu organisieren, um die Fristen besser zu verwalten."

: Bieten Sie objektive Ratschläge an, die klare, erreichbare Schritte skizzieren. Ein Beispiel: "Nächstes Mal sollten Sie versuchen, Ihre Aufgaben mithilfe einer Matrix für Prioritäten zu organisieren, um die Fristen besser zu verwalten." Fördern Sie die Beteiligung der Mitarbeiter : Beziehen Sie den Einzelnen in die Unterhaltung ein, indem Sie ihn um seine Meinung zu Zielen und Bereichen bitten, die er verbessern möchte. Ein Beispiel: "Welche Fähigkeiten möchten Sie im nächsten Quartal ausbauen, und wie können wir Sie dabei unterstützen?"

: Beziehen Sie den Einzelnen in die Unterhaltung ein, indem Sie ihn um seine Meinung zu Zielen und Bereichen bitten, die er verbessern möchte. Ein Beispiel: "Welche Fähigkeiten möchten Sie im nächsten Quartal ausbauen, und wie können wir Sie dabei unterstützen?" Lösungsorientiert bleiben : Konzentrieren Sie sich auf Wachstumschancen und darauf, wie sie ihre Stärken nutzen können, um Herausforderungen zu bewältigen, anstatt eine Feedback-Lösung anzubieten. Ein Beispiel: "Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie Automatisierungstools für sich wiederholende Aufgaben einsetzen können."

: Konzentrieren Sie sich auf Wachstumschancen und darauf, wie sie ihre Stärken nutzen können, um Herausforderungen zu bewältigen, anstatt eine Feedback-Lösung anzubieten. Ein Beispiel: "Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie Automatisierungstools für sich wiederholende Aufgaben einsetzen können." Klare Erwartungen stellen : Geben Sie messbare Ziele oder Meilensteine vor, um sicherzustellen, dass die Person einen Fahrplan für berufliches Wachstum hat und die Fortschritte nach der Beurteilung nachverfolgen kann. Ein Beispiel: "Wie wäre es, wenn Sie bis zum Ende des Monats drei Projekte selbstständig abschließen, um Selbstvertrauen und Schnelligkeit zu gewinnen?"

: Geben Sie messbare Ziele oder Meilensteine vor, um sicherzustellen, dass die Person einen Fahrplan für berufliches Wachstum hat und die Fortschritte nach der Beurteilung nachverfolgen kann. Ein Beispiel: "Wie wäre es, wenn Sie bis zum Ende des Monats drei Projekte selbstständig abschließen, um Selbstvertrauen und Schnelligkeit zu gewinnen?" Positivität beibehalten: Gestalten Sie die Unterhaltung vertrauenserweckend und betonen Sie eher das Potenzial als die Defizite. Ein Beispiel: "Sie haben bisher großartige Arbeit erledigt - konzentrieren wir uns jetzt darauf, Ihre Präsentationsfähigkeiten zu verfeinern, um Ihre Wirkung besser zur Geltung zu bringen."

5. Ergreifen Sie Maßnahmen in Bereichen, die verbessert werden müssen

Das Ergreifen von Maßnahmen in Bereichen, die durch eine Feedforward-Bewertung verbessert werden müssen, erfordert eine Abkehr von traditionellen Methoden wie der feedback-Sandwich-Methode zu dynamischeren Ansätzen.

Anstatt Kritik mit Lob zu kaschieren, sollten Sie die Führung durch klare, umsetzbare Erkenntnisse unterstützen, die den Wandel vorantreiben.

Beginnen Sie mit einer Feedforward-Kommunikation, bei der der Schwerpunkt ausschließlich darauf liegt, was in Zukunft anders erledigt werden kann.

Fördern Sie auch die Selbsteinschätzung, indem Sie die Mitarbeiter fragen, was sie ihrer Meinung nach verbessern können, und ihnen maßgeschneiderte Vorschläge unterbreiten.

Profi-Tipp: Verwenden Sie die Start-Stop-Continue-Methode, um eine Feedforward-Bewertung durchzuführen. Bei dieser Methode werden die Mitarbeiter gebeten, über ihre bisherige Leistung nachzudenken und Dinge zu identifizieren, die sie anfangen, aufhören und weiter erledigen sollten. Dies ist eine von vielen Methoden zur gezielten Anleitung und Unterstützung der Mitarbeiter für ihre zukünftige Entwicklung.

Sie können verwenden kostenlose Start-Stopp-Fortsetzungsvorlagen um diese Methode in die Tat umzusetzen.

6. Bewerten Sie die Ergebnisse der Vorwärtsbewertung

Ansicht, Verwaltung und Bewertung der Ergebnisse Ihrer Ziele und Aufgaben in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Verwendung von ClickUp Dashboards zur Auswertung von Ergebnissen in Feedforward-Bewertungen verwandelt Daten mit bemerkenswerter Effizienz in aussagekräftige Erkenntnisse.

So geht's:

Schlüsselmetriken verfolgen: Erstellen und verwenden Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Metriken wie Erledigungsraten von Aufgaben, Zeitaufwand für Aufgaben und Meilensteine von Projekten zu visualisieren

Erstellen und verwenden Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Metriken wie Erledigungsraten von Aufgaben, Zeitaufwand für Aufgaben und Meilensteine von Projekten zu visualisieren Überwachen Sie den individuellen Fortschritt: Erstellen Sie Dashboards, um die Leistung einzelner Mitglieder des Teams zu verfolgen, einschließlich ihres Workloads, der Prioritäten der Aufgaben und der Nachverfolgung

Erstellen Sie Dashboards, um die Leistung einzelner Mitglieder des Teams zu verfolgen, einschließlich ihres Workloads, der Prioritäten der Aufgaben und der Nachverfolgung Planen Sie regelmäßige Überprüfungen: Verwenden Sie ClickUp's Automatisierungen und Wiederholende Aufgaben, um regelmäßige Check-ins und Feedback-Sitzungen zu planen

Verwenden Sie ClickUp's Automatisierungen und Wiederholende Aufgaben, um regelmäßige Check-ins und Feedback-Sitzungen zu planen Nachverfolgung von Feedback und Elementen: Erstellen Sie spezielle Abschnitte auf Dashboards zur Nachverfolgung von gegebenem und erhaltenem Feedback sowie von Elementen, die sich aus diesen Gesprächen ergeben

Erstellen Sie spezielle Abschnitte auf Dashboards zur Nachverfolgung von gegebenem und erhaltenem Feedback sowie von Elementen, die sich aus diesen Gesprächen ergeben Erkennen von Trends und Mustern: Analysieren Sie Verlaufsdaten auf Dashboards, um Trends und Muster in der Teamleistung zu erkennen

Analysieren Sie Verlaufsdaten auf Dashboards, um Trends und Muster in der Teamleistung zu erkennen Ziele setzen und Fortschritte verfolgen: Verwenden Sie Dashboards, um spezifische Ziele für Teammitglieder einzustellen und ihre Fortschritte in Bezug auf diese Ziele zu verfolgen

Sie können nicht nur Feedback-Sitzungen als Teil Ihres Leistungsmanagements durchführen, sondern auch Aufgaben zuweisen, in Echtzeit zusammenarbeiten, eine großartige Arbeitskultur schaffen und vieles mehr mit ClickUp!

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Performance-Management-Strategie mühelos umsetzen können:

1. Erfassen Sie Feedback und setzen Sie es um

Mit ClickUp Formulare bei der Erfassung von Feedback geht es nicht nur um das Sammeln von Informationen, sondern auch um die Förderung von Maßnahmen und die Ermöglichung von Feedforward-Bewertungen, die Ihr Team zur kontinuierlichen Verbesserung anspornen.

Erfassen Sie mit ClickUp Formularen immer relevante Informationen, die mit bedingter Logik mehr Kontext schaffen

Mit ihrem anpassbaren Design machen es Formulare einfach, relevantes Feedback von Teammitgliedern, Clients oder Stakeholdern zu sammeln und sicherzustellen, dass jede Antwort zur richtigen Zeit an die richtige Person weitergeleitet wird.

Das Feature der bedingten Logik von ClickUp Forms ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Formular zu erstellen, das sich auf der Grundlage früherer Auswahlen anpasst und so den Abschlussprozess vereinfacht.

Gibt ein Benutzer beispielsweise an, dass er ein Feedback zu einem bestimmten Produkt geben möchte, zeigt das Formular automatisch nur die relevanten Fragen zu diesem Produkt an, was nicht nur das Ausfüllen erleichtert, sondern auch die Erfassung präziser Informationen effizienter macht.

Sobald das Feedback erfasst ist, kann es sofort an verfolgbare Aufgaben weitergeleitet werden, so dass Ihr Team schnell auf die erhaltenen Erkenntnisse reagieren kann.

2. Üben Sie die gemeinsame Bearbeitung und das Anfertigen von Notizen während der Feedback-Sitzungen

Die Verwendung von ClickUp Docs für die gemeinsame Bearbeitung und das Anfertigen von Notizen während der Feedbacksitzungen verwandelt einen traditionell statischen Prozess in einen dynamischen Hub für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Mit ClickUp Docs können Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten, Notizen machen und sofortiges Feedback oder Feedback geben

Ermöglichen Sie es Ihren Teams, schöne, strukturierte Dokumente mit Features wie verschachtelten Seiten, Tabellen und Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten - ideal für die Erstellung umfassender Roadmaps oder Wissensdatenbanken, die für Feedforward-Bewertungen zentral sind.

Während einer Feedforward-Bewertungssitzung können Teammitglieder gleichzeitig zu demselben Dokument beitragen und in Echtzeit Feedback geben, Beobachtungen hinzufügen oder Verbesserungsbereiche hervorheben.

3. Zuweisen von Aufgaben und Hinterlassen von Kommentaren für kontinuierliche Feedforward-Bewertungen

Wandeln Sie Kommentare in Chats oder Dokumenten sofort in ClickUp Aufgaben um mit ClickUp Assigned Comments ClickUp Aufgaben und ClickUp Zugewiesene Kommentare bieten eine leistungsstarke Kombination für die Bereitstellung von kontinuierlichem Feedforward und die Sicherstellung, dass Ihr Team umgehend darauf reagiert

Indem Sie komplexe Aufgaben in kleinere, leichter zu handhabende Komponenten aufteilen und den Mitgliedern Ihres Teams spezifische Kommentare zuweisen, können Sie Einzelziele vorgeben und sicherstellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt.

Indem Sie den Status von Aufgaben benutzerdefinieren und Prioritätsstufen für jede Aufgabe einstellen, können Sie außerdem Aufgaben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, schnell identifizieren und priorisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Feedback zeitnah bearbeitet wird und Ihr Team sich auf die Erreichung seiner Ziele konzentriert.

4. Aufzeichnung von Audio- oder Video-Feedback für detailliertes Feedforward

Erfassen Sie detailliertes Feedback und hinterlassen Sie sogar Kommentare in einem ClickUp Clip, um Möglichkeiten zur Verbesserung und zum Wachstum zu schaffen ClickUp Clips bieten eine innovative Möglichkeit, sofortiges Feedback oder Feedforward zu geben, indem sie Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und Ihre Stimme aufzeichnen. Dadurch wird die Kommunikation oft schneller, klarer und umsetzbarer, als wenn Sie sich ausschließlich auf schriftliche Mitteilungen und lange Dokumente verlassen.

Ganz gleich, ob Sie Einblicke in ein Projekt freigeben oder Verbesserungsvorschläge machen möchten, mit Clips können Sie Unterhaltungen mühelos vorantreiben - ohne lange Erklärungen abtippen zu müssen.

5. Automatisierung von Feedbackschleifen für kontinuierliche Verbesserungen

Aufbau von Feedback-Schleifen zur Förderung der kontinuierlichen Verbesserung durch ClickUp Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen können Feedback-Schleifen automatisieren, um eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen, so dass es für Teams mühelos ist, ausgerichtet und reaktionsfähig zu bleiben.

Mit ClickUp Gehirn wird die Automatisierung von Rückkopplungsschleifen so einfach wie die Beschreibung dessen, was Sie brauchen, in einfachem Englisch.

Sagen Sie der KI zum Beispiel einfach, was Sie automatisieren möchten - sei es eine Erinnerung, Feedback freizugeben, nachdem eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde, die Zuweisung von Folge-/Remedialaufgaben nach Erhalt von Feedback, die Benachrichtigung von Stakeholdern über Aktualisierungen oder die Anpassung des Projektstatus - und beobachten Sie, wie sie den Workflow in jedem Space, Ordner oder jeder Liste in ClickUp sofort konfiguriert.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback *zur Verwaltung, Visualisierung und Nachverfolgung von unternehmensweitem Mitarbeiter-Feedback an einem Ort

ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback soll Teams helfen, wertvolle Erkenntnisse über Management, Unternehmenskultur, Vergütung, Vergünstigungen und das Arbeitsumfeld zu sammeln.

Diese Vorlage vereinfacht das Sammeln und Analysieren mitarbeiter-Feedback und eine Kultur des Wachstums und des Vertrauens zu pflegen.

Das können Sie:

Mit den hilfreichen Tipps und Anleitungen in der Ansicht "Start Here" schnell loslegen

Nachverfolgung der Teilnehmer in der Ansicht "Alle Befragten

Mit der Ansicht "Mitarbeiter-Feedback-Umfrage" Umfragefragen erstellen, aktualisieren und verwalten

ClickUp für End-To-End Performance Management verwenden

Feedback und Feedforward sind beides leistungsfähige Konzepte für Wachstum und Verbesserung. Feedback konzentriert sich auf die Reflexion vergangener Leistungen, die Identifizierung von Bereichen für Anpassungen und das Lernen aus vergangenen Handlungen.

Feedforward ist zukunftsorientiert und legt den Schwerpunkt auf potenzielle Verbesserungen und umsetzbare Vorschläge für die Zukunft.

Beide Ansätze sind vorteilhaft: Feedback gibt uns wertvolle Lehren aus der Vergangenheit, während Feedforward uns zu Innovationen anregt und zu kontinuierlichem Fortschritt motiviert.

Mit ClickUp können Teams beide Strategien nahtlos in ihre Arbeitsabläufe integrieren. Von der Erfassung von Feedback über Formulare und der Nachverfolgung des Fortschritts mit Automatisierungen bis hin zur Planung künftiger Maßnahmen durch kollaboratives Chatten, Dokumente und Clips ist ClickUp ein ideales Tool zur Verwaltung und Steigerung der Unternehmensleistung.

Testen Sie es selbst sich bei ClickUp anmelden heute!