Wie man die Feedback-Sandwich-Methode anwendet

Eines Ihrer Teammitglieder, Ashley, hat sich bei einer Präsentation viel Mühe gegeben, aber sie konnte sie nicht gut vortragen. Als ihr Vorgesetzter könnten Sie sie einfach darauf hinweisen, was falsch gelaufen ist, oder ihre Bemühungen anerkennen, während Sie ihr Feedback geben. Während ersteres Ashley wahrscheinlich entmutigen wird, wird letzteres sie motivieren, es beim nächsten Mal besser zu machen.

Genau darum geht es bei der Feedback-Sandwich-Methode: Kontinuierliche Verbesserung.

Dieser Ansatz macht sich die Kraft des konstruktiven Feedbacks zunutze, um die Entwicklung von Fähigkeiten zu beschleunigen und den Mitarbeitern zu helfen, die Erwartungen am Arbeitsplatz besser zu verstehen.

Als Manager oder Führungskraft müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Feedback konsequent und konstruktiv eingesetzt wird. Die Feedback-Sandwich-Methode ist ein wirksames Instrument, das Ihnen helfen kann, konstruktives Feedback auf durchdachte Weise zu geben.

In diesem Artikel werden die Feedback-Sandwich-Methode, ihre Bedeutung und ihre Anwendung erläutert.

Verständnis der Feedback-Sandwich-Methode

Die Feedback-Sandwich-Methode, auch bekannt als "Kompliment-Sandwich", ist eine Feedback-Technik, bei der konstruktive Kritik zwischen zwei Schichten positiven Feedbacks geäußert wird.

Der Ansatz beginnt mit der Anerkennung der Stärken oder Leistungen der Person, um eine positive Note zu setzen. Darauf folgt konstruktives Feedback, das mit einer weiteren positiven Aussage abschließt, um den Wert und das Potenzial der Person zu unterstreichen. Die abschließende positive Bemerkung stellt sicher, dass der Empfänger motiviert ist, zu lernen und zu wachsen.

Das Feedback-Sandwich schafft ein Gefühl des Vertrauens und eine angenehme Atmosphäre. Außerdem ermutigt es die Mitarbeiter, empfänglicher zu sein für

konstruktive Kritik

und sogar proaktiv

nach Feedback fragen

in künftigen Fällen.

Wussten Sie schon? Man nennt es ein Feedback-"Sandwich", weil die positiven Komplimente das Brot und die negativen Rückmeldungen die Füllung darstellen.

Vorteile und Nachteile des Feedback-Sandwichs

Feedback-Sandwich-Methode

hat in letzter Zeit viel negative Aufmerksamkeit erhalten. Mehrere Führungskräfte argumentieren, dass die Abgabe von negativem Feedback inmitten von positivem Feedback "gemischte Signale" aussendet oder oft "in der Übersetzung verloren geht".

Schauen wir uns die Vor- und Nachteile dieser Methode an, um sie optimal zu nutzen.

vor- und Nachteile von Feedback-Sandwich | Vorteile | Nachteile | | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Erhöht die Aufnahmebereitschaft für Feedback | Mangelt an Klarheit im Feedback | | Steigert die Motivation und die Arbeitsmoral | Zwangskomplimente oder unauthentisches Lob | | Fördert ein unterstützendes und kooperatives Umfeld | Vermeidung von Manipulation | | Minderung von Konflikten und Spannungen | Schutz des Feedbackgebers im Vordergrund |

Lassen Sie uns nun diese Punkte im Detail untersuchen.

Vorteile des Feedback-Sandwichs

Hier sind die wichtigsten Vorteile des Feedback-Sandwichs:

Verbesserte Aufnahmefähigkeit für Feedback

Die Feedback-Sandwich-Methode verbessert die Fähigkeit des Empfängers, konstruktive Kritik zu verarbeiten, indem sie einen psychologischen Puffer schafft. Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Ziel nicht darin besteht, den Empfänger zu kritisieren oder herabzusetzen, sondern ihm zu helfen, zu wachsen und seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Gesteigerte Motivation und Moral

Echtes positives Feedback ist ein starker Motivator. Indem Sie die Stärken und Leistungen der Mitarbeiter anerkennen, bestätigen Sie ihre Bemühungen und stärken ihren Wert für das Team.

Die Anerkennung der Stärken eines Mitarbeiters hilft ihm auch dabei, Bereiche zu erkennen, in denen er überragend ist, und diese Stärken zu nutzen, um verbesserungsbedürftige Bereiche anzugehen. Dieses Gefühl der Befähigung und Selbstwirksamkeit steigert die Motivation und die Arbeitsmoral.

Schafft eine kollaborative Atmosphäre

Der positive und einladende Ton des Feedback Sandwichs fördert eine unterstützende und kooperative Umgebung. Der Ansatz baut auch Vertrauen und Beziehungen auf und schafft eine Grundlage für eine offene und ehrliche Kommunikation.

Darüber hinaus führt die positive Gestaltung von Feedback zu einem aufgeschlosseneren und engagierteren Zuhörer.

Reduzierte Konflikte und Spannungen

Die Feedback-Sandwich-Methode hilft, Abwehrhaltung, Wut oder Frustration durch direkte Kritik abzubauen, insbesondere wenn Sie negatives Feedback zu einem sensiblen Thema geben.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass der Empfänger aufmerksam zuhört und das Feedback objektiv betrachtet, was zu einem weniger emotionsgeladenen Austausch führt. Auf diese Weise können beide Parteien Lösungen finden und positive Ergebnisse erzielen.

Neben dem Feedback auf Management-, Funktions- und Teamebene sind hier die Vorteile des Feedback-Sandwichs auf der Führungsebene aufgeführt:

Verstärkt erwünschte Verhaltensweisen: Durch das Hervorheben bestimmter positiver Handlungen und Ergebnisse ermutigen die Führungskräfte ihre Mitarbeiter, dieses Verhalten zu wiederholen und beizubehalten. Dies ist besonders wirkungsvoll, wenn das Feedback auf die Unternehmensziele abgestimmt ist

Durch das Hervorheben bestimmter positiver Handlungen und Ergebnisse ermutigen die Führungskräfte ihre Mitarbeiter, dieses Verhalten zu wiederholen und beizubehalten. Dies ist besonders wirkungsvoll, wenn das Feedback auf die Unternehmensziele abgestimmt ist Mitarbeiterentwicklung: Das Feedback-Sandwich bietet einen positiven Rahmen für konstruktives Feedback und fördert das Wachstum, ohne das Vertrauen zu untergraben. Es fördert auch die Selbstwahrnehmung und ermutigt die Mitarbeiter, Verantwortung für ihre Entwicklung zu übernehmen

Das Feedback-Sandwich bietet einen positiven Rahmen für konstruktives Feedback und fördert das Wachstum, ohne das Vertrauen zu untergraben. Es fördert auch die Selbstwahrnehmung und ermutigt die Mitarbeiter, Verantwortung für ihre Entwicklung zu übernehmen Verbesserte Teamdynamik: Diese Methode beinhaltet ein unterstützendes Element, das eine große Rolle beim Aufbau von Zusammenarbeit, Vertrauen und offener Kommunikation zwischen den Teammitgliedern spielt.

Nachteile und Kritikpunkte der Feedback-Sandwich-Methode

Im Folgenden werden einige Nachteile und Kritikpunkte im Zusammenhang mit der Feedback-Sandwich-Methode genannt.

Mangel an Klarheit

Wenn das Feedback die negative Kritik und die positiven Kommentare nicht klar vermittelt, bringt die Methode keinen Nutzen. Dies ist besonders problematisch, wenn:

Der verbesserungsbedürftige Bereich ist signifikant: Wenn die Kernbotschaft unter mehreren Schichten von Lob begraben wird, könnte der Empfänger das Wesentliche übersehen oder die Bedeutung der Behandlung des Problems unterschätzen

Wenn die Kernbotschaft unter mehreren Schichten von Lob begraben wird, könnte der Empfänger das Wesentliche übersehen oder die Bedeutung der Behandlung des Problems unterschätzen Der Empfänger ist es nicht gewohnt, Feedback in diesem Format zu erhalten: Einige Personen könnten die positive Formulierung als verwirrend oder irreführend empfinden, insbesondere wenn sie einen direkteren Ansatz gewohnt sind

Empfundene Unauthentizität

Einer der negativen Aspekte von Feedback Sandwich sind erzwungene Komplimente. Wenn sich das positive Feedback erzwungen oder unaufrichtig anfühlt, können sich die Empfänger manipuliert oder bevormundet fühlen, was zu Unmut und Misstrauen führt. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, etwas Positives zu sagen, deutet dies darauf hin, dass die Feedback-Sandwich-Methode in dieser Situation nicht der geeignete Ansatz ist.

Manipulationsbedenken

Einige Kritiker argumentieren, dass die Feedback-Sandwich-Methode manipulativ ist. Es wird versucht, den Schlag der Kritik mit Lob zu mildern. Das mag zwar bei den ersten Malen funktionieren, aber bei häufiger Wiederholung werden die Mitarbeiter möglicherweise zynischer oder misstrauischer gegenüber dem Ansatz.

Feedback-Geber vs. Feedback-Empfänger

Das Feedback-Sandwich wird oft kritisiert, weil es den Feedback-Geber davor schützt, sich unwohl zu fühlen, wenn er negatives Feedback gibt, anstatt dem Mitarbeiter mit klaren Handlungsempfehlungen zu helfen.

Diese Kritikpunkte und Nachteile sind zwar real, aber eine effektive Umsetzung und ein achtsamer Ansatz können zweifellos alle diese Probleme lösen. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns ansehen, wie Sie die Feedback-Sandwich-Methode an Ihrem Arbeitsplatz umsetzen können.

Wie man die Feedback-Sandwich-Methode anwendet

Bei der Anwendung der Feedback-Sandwich-Methode müssen verschiedene Faktoren wie Präsentation, Tonalität und Vortragsweise berücksichtigt werden.

Der erste Teil einer effektiven Feedback-Sitzung besteht darin, die subtile, aber wirkungsvolle Rolle der nonverbalen Kommunikation in diesem Prozess zu verstehen.

Nuancen der nonverbalen Kommunikation beim Feedback-Sandwich

Nonverbale Hinweise spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie Ihre Botschaft aufgenommen wird. Eine gut formulierte Botschaft kann leicht fehlinterpretiert werden, wenn Ihre Körpersprache und Ihr Tonfall nicht mit Ihren Worten übereinstimmen.

Wenn Sie das Feedback-Sandwich übermitteln, bemühen Sie sich, durch Ihre Körpersprache und Ihren Tonfall Wärme, Ansprechbarkeit und Respekt zu vermitteln. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige wichtige nonverbale Elemente und wie Sie diese effektiv einsetzen können:

Augenkontakt halten: Stellen Sie während des gesamten Gesprächs in regelmäßigen Abständen Augenkontakt her. Dies zeigt, dass Sie präsent, engagiert und in das Gespräch vertieft sind

Stellen Sie während des gesamten Gesprächs in regelmäßigen Abständen Augenkontakt her. Dies zeigt, dass Sie präsent, engagiert und in das Gespräch vertieft sind Offene Körpersprache: Lehnen Sie sich leicht vor, um Aufmerksamkeit zu zeigen, und vermeiden Sie es, sich zurückzulehnen, was Desinteresse oder Ablehnung vermitteln würde. Eine offene Körpersprache schafft eine einladende Atmosphäre und zeigt, dass Sie für die Antwort des Empfängers empfänglich sind

Lehnen Sie sich leicht vor, um Aufmerksamkeit zu zeigen, und vermeiden Sie es, sich zurückzulehnen, was Desinteresse oder Ablehnung vermitteln würde. Eine offene Körpersprache schafft eine einladende Atmosphäre und zeigt, dass Sie für die Antwort des Empfängers empfänglich sind Verwenden Sie einen ruhigen und ermutigenden Tonfall: Sprechen Sie in einem ruhigen und gemessenen Tonfall und vermeiden Sie eine harsche oder herablassende Stimme. Variieren Sie die Tonlage Ihrer Stimme, um das Gespräch interessant zu halten. Es ist wichtig, dass Sie mit einem ermutigenden Tonfall sprechen, um zu zeigen, dass Sie an die Fähigkeit des Empfängers glauben, sich zu verbessern

Denken Sie daran, dass Ihre nonverbalen Signale den unterstützenden und konstruktiven Charakter des Feedbacks verstärken sollten.

Assertivität und ihre Auswirkungen auf die Feedback-Sandwich-Methode

Durchsetzungsvermögen stellt sicher, dass konstruktives Feedback nicht überschattet oder verwässert wird. Das Gleichgewicht zwischen Durchsetzungsvermögen und dem positiven Rahmen der Feedback-Sandwich-Methode ist ein heikler, aber wesentlicher Akt, um ein gut aufgenommenes und wirkungsvolles Feedback zu geben.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie tun können, wenn Sie Durchsetzungsvermögen in das Feedback-Sandwich integrieren:

Glaubwürdigkeit aufbauen: Sie werden als glaubwürdige und vertrauenswürdige Quelle von Feedback wahrgenommen

Sie werden als glaubwürdige und vertrauenswürdige Quelle von Feedback wahrgenommen Einen respektvollen Ton beibehalten: Selbst wenn Sie Unzulänglichkeiten ansprechen, hilft Ihnen Durchsetzungsvermögen, professionell und respektvoll gegenüber der anderen Person zu bleiben

Selbst wenn Sie Unzulänglichkeiten ansprechen, hilft Ihnen Durchsetzungsvermögen, professionell und respektvoll gegenüber der anderen Person zu bleiben Sorgen Sie für Klarheit: Der Empfänger wird klar verstehen, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht und welche Änderungen erwartet werden

Der Empfänger wird klar verstehen, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht und welche Änderungen erwartet werden Die Botschaft betonen: Durchsetzungsvermögen sorgt dafür, dass der Zuhörer das Feedback eher akzeptiert und Maßnahmen zur Verbesserung ergreift

Wesentliche Tipps und Praktiken, um Ihr Feedback-Sandwich zu meistern

Mit einem guten Verständnis von nonverbalen Hinweisen, indirekter Kommunikation und Durchsetzungsvermögen ist Ihr Feedback-Sandwich nun auf einem guten Weg. Lassen Sie uns Ihr Feedbacksystem mit ein paar wichtigen Tipps und Praktiken stärken.

Tipp 1: Echtes und spezifisches Lob

Das positive Feedback sollte aufrichtig und spezifisch sein. Allgemeine Komplimente zeugen von mangelndem Interesse Ihrerseits und geben dem Empfänger oft das Gefühl, dass er unterbewertet und untergraben wird. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf bestimmte Handlungen, Verhaltensweisen oder Ergebnisse, die Sie wirklich schätzen. Dies trägt dazu bei, die Moral, die Motivation und das Selbstwertgefühl des Empfängers zu steigern, und schafft ein aufnahmefähigeres Umfeld für das anschließende konstruktive Feedback.

Achten Sie bei der Formulierung Ihres Lobes auf die folgenden Elemente:

Auswirkung: Hatte das Verhalten des Empfängers einen positiven Einfluss auf das Team, das Projekt oder die Organisation?

Hatte das Verhalten des Empfängers einen positiven Einfluss auf das Team, das Projekt oder die Organisation? Initiative: Ist der Empfänger über seine Aufgaben hinausgegangen?

Ist der Empfänger über seine Aufgaben hinausgegangen? Fähigkeiten und Talente: Hat der Empfänger eine besondere Fähigkeit oder ein besonderes Talent gezeigt, das Anerkennung verdient?

Hat der Empfänger eine besondere Fähigkeit oder ein besonderes Talent gezeigt, das Anerkennung verdient? Bemühung und Verbesserung: Hat sich der Empfänger bei einer Aufgabe oder einem Projekt besonders angestrengt oder hat er sich in einem bestimmten Bereich verbessert?

Durch spezifisches Feedback und aufrichtiges Lob zeigen Sie dem Empfänger, dass Sie seine Beiträge und Bemühungen zu schätzen wissen. Es erfordert oft etwas Zeit, diese Details zusammenzustellen, und es ist am besten, die Überprüfung im Voraus zu planen.

ClickUp Docs

kann helfen, Ihren Feedback-Prozess zu verändern

sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Zeit.

erstellen Sie einen konkreten Aktionsplan, entwickeln Sie Feedback-Sandwiches, dokumentieren Sie jede Perspektive und tauschen Sie mühelos Aufzeichnungen während der Feedback-Sitzungen mit ClickUp Docs aus

ClickUp Docs ist ein Dokumentationswerkzeug, mit dem Sie wichtige Punkte mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen hervorheben können. Nutzen Sie es, um klare Aktionspläne zu entwickeln und sofort leistungsverbesserungsbezogene Aufgaben an Ihre Mitarbeiter zu delegieren.

Während ClickUp Docs als Referenzpunkt für das Feedback-Gespräch dient, verwenden Sie

ClickUp Gehirn

um eine Zusammenfassung der Besprechung zu erstellen, damit die wichtigsten Punkte für die spätere Verwendung gut dokumentiert sind.

Tipp #2: Konstruktive Kritik mit umsetzbaren Vorschlägen

Konstruktives Feedback bietet die Möglichkeit, verbesserungswürdige Bereiche anzusprechen und den Empfänger zum Wachstum anzuleiten. Damit dieses korrigierende Feedback jedoch wirklich wirksam ist, muss es umsetzbar sein.

Durch umsetzbare Vorschläge erhält der Empfänger einen Fahrplan für Verbesserungen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre konstruktive Kritik umsetzbar machen können:

Sein Sie spezifisch und zielgerichtet: Nennen Sie genau das Verhalten oder die Handlung, die Sie geändert sehen möchten

Nennen Sie genau das Verhalten oder die Handlung, die Sie geändert sehen möchten Konzentrieren Sie sich auf beobachtbares Verhalten: Vermeiden Sie Annahmen über die Absichten oder Motivationen des Empfängers, und halten Sie sich an das, was Sie beobachtet und erlebt haben

Vermeiden Sie Annahmen über die Absichten oder Motivationen des Empfängers, und halten Sie sich an das, was Sie beobachtet und erlebt haben Bieten Sie konkrete Lösungen an: Anstatt nur auf das Problem hinzuweisen, schlagen Sie mögliche Lösungen oder Strategien vor

Anstatt nur auf das Problem hinzuweisen, schlagen Sie mögliche Lösungen oder Strategien vor Machen Sie es SMART: Wann immer möglich, machen Sie Ihre Vorschläge SMART : S spezifisch, M machbar, A erreichbar, R relevant und T zeitgebunden

Wann immer möglich, machen Sie Ihre Vorschläge SMART : spezifisch, machbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden Kollaborieren: Binden Sie den Empfänger in eine Diskussion über mögliche Lösungen ein. Bitten Sie ihn um seinen Beitrag und seine Ideen. Dieser kooperative Ansatz führt zu kreativeren und effektiveren Lösungen und trägt dazu bei, dass sich der Empfänger stärker in seine eigenen Verbesserungen eingebunden fühlt

mit der ClickUp-Chat-Ansicht können Sie die Kommunikationszeiten verkürzen, sofort einen Feedback-Austausch einrichten und Verbesserungsaufgaben delegieren

ClickUp Chat-Ansicht

ist eine Plattform für Instant Messaging, die sich hervorragend für die direkte Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern eignet. Das Tool ermöglicht es Ihnen, sofort mit der Person in Verbindung zu treten, der Sie Feedback geben müssen und unterstützt außerdem die sofortige Erstellung von Aufgaben innerhalb der App, nachdem Ihr Feedback-Sandwich übermittelt wurde, wodurch die Zeit für den Empfänger verkürzt wird, sofortige und effektive Maßnahmen zu ergreifen.

Mitarbeiterfeedback in großem Umfang sammeln

Das Tolle an Feedback Sandwich ist, dass es in beide Richtungen funktioniert. ClickUp bietet eine breite Palette von

beispiele für Mitarbeiter-Feedback

durch gebrauchsfertige Vorlagen, um produktive Feedbackgespräche zwischen Ihnen und Ihrem Team zu ermöglichen.

Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback ist die ideale Wahl für die Ausarbeitung von umsetzbarem Feedback.

Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

ist die ideale Lösung für das Sammeln, Verwalten und Weitergeben von Feedback an Mitarbeiter. Sie ermöglicht es Managern, Feedback in einer strukturierten und konsistenten Weise zu konsolidieren. Durch die klare Visualisierung zeigt diese Vorlage sowohl positive Trends als auch Bereiche mit Verbesserungsbedarf auf.

Diese Vorlage herunterladen

Als vollständig anpassbare Vorlage enthält ClickUp Employee Feedback benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, die Ihnen helfen, den Fortschritt des Feedbacks zu verfolgen und den Fortschritt der Mitarbeiter zu analysieren. Die Instant-Messaging-Funktion der Plattform,

ClickUp Chat-Ansicht

ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiter für ihre Beiträge, Vorschläge und Leistungen sofort zu kennzeichnen, zu würdigen und zu belohnen.

Um ein nahtloses Feedback-Erlebnis sowohl für interne als auch für externe Stakeholder zu ermöglichen, können Sie

ClickUp-Formulare

.

strukturieren Sie Ihre Eingabeaufforderungen, sammeln und visualisieren Sie Feedback-Daten und treiben Sie die Entwicklung mit ClickUp Forms voran

Mit dem ClickUp Forms-Tool können Sie Ihre Mitarbeiter auffordern, klares, umsetzbares Feedback zu geben. Ermutigen Sie sie, zwei begrüßenswerte Veränderungen und ein Verbesserungsgebiet aus dem letzten Quartal, zum Beispiel, mitzuteilen, damit der Geist des Sandwich-Feedbacks erhalten bleibt.

Erlauben Sie anonyme Einreichungsoptionen, um ehrliches Feedback zu kultivieren kommunikation am Arbeitsplatz und die kontinuierliche Verbesserung vorantreiben.

Sobald die Antworten zurückkommen, analysieren Sie sie, um Trends zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich jeder gehört und geschätzt fühlt. Dieses Tool kann auch leicht angepasst werden, um projekt-, unternehmens- oder branchenspezifische Feedbackdaten zu sammeln.

Pro-Tipp: Verwenden Sie

ClickUp's Feedback-Formular-Vorlage

um Mitarbeiter-Feedback zu geben, den Zufriedenheitsgrad effizient zu visualisieren, Bedenken anzusprechen und die Kommunikation zu verbessern. Es verfügt über integrierte Tools wie die ClickUp-Chat-Ansicht, um sofort mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt zu treten, und ClickUp-Aufgaben, um sofort Aufgaben auf der Grundlage der Ergebnisse der Sitzung zu erstellen und zuzuweisen.

Diese Vorlage herunterladen

Tipp #3: Das Verhältnis von positiver und negativer Rückkopplung ausgleichen

Eine weitere wichtige Praxis bei der Feedback-Sandwich-Methode ist das Gleichgewicht zwischen positivem und negativem Feedback.

Es gibt zwar keine strikte Regel, aber eine gute Faustregel ist es, ein Verhältnis von 2:1 zwischen positivem und negativem Feedback anzustreben. Dadurch wird sichergestellt, dass das positive Feedback einen positiven Ton anschlägt und die Stärken des Empfängers unterstreicht, während das konstruktive Feedback im Mittelpunkt des Gesprächs steht.

Das Verhältnis sollte an die jeweilige Situation und die Persönlichkeit des Empfängers angepasst werden. Wenn der Empfänger Ihres Feedbacks ist:

Neu in der Rolle oder Aufgabe oder unsicher , sollten Sie das Verhältnis von positivem zu konstruktivem Feedback erhöhen. Dies trägt dazu bei, das Selbstvertrauen des Empfängers zu stärken und schafft einen sicheren Raum für die Annahme von Feedback

, sollten Sie das Verhältnis von positivem zu konstruktivem Feedback erhöhen. Dies trägt dazu bei, das Selbstvertrauen des Empfängers zu stärken und schafft einen sicheren Raum für die Annahme von Feedback Erfahren und selbstbewusst, können Sie ein etwas ausgewogeneres Verhältnis von positivem und negativem Feedback verwenden. Es ist jedoch immer noch wichtig, mit positivem Feedback zu beginnen, um den Ton anzugeben und die Stärken anzuerkennen

Bitte denken Sie daran: Dies sind allgemeine Vorschläge; bei der Festlegung des Verhältnisses zwischen positivem und negativem Feedback sollte auch die persönliche Einschätzung berücksichtigt werden, die auf dem individuellen Charakter beruht.

Hier sind einige zusätzliche Tipps für ein ausgewogenes Verhältnis von positivem und negativem Feedback:

Halten Sie das positive Feedback präzise, prägnant und konzentriert. Ziel ist es, einen positiven Ton anzuschlagen, nicht zu viel zu loben

Schließen Sie mit einer positiven Bemerkung ab. Bekräftigen Sie Ihr Vertrauen in die Fähigkeit des Empfängers, sich zu verbessern, und bieten Sie Ihre Unterstützung an

Tipp #4: Das Timing ist entscheidend

Rechtzeitiges Feedback ist ein wesentlicher Bestandteil des Feedback-Sandwichs. Es macht das Feedback relevanter und umsetzbar. Der Empfänger wird sich leicht an die spezifischen Details und den Kontext des Feedbacks erinnern, um es besser zu verstehen.

Eine sofortige

feedback-Sitzung

scheint nicht immer möglich zu sein. Aber Werkzeuge wie

ClickUp-Kalender

hilft Ihnen dabei, schnell einen Aktionsplan zu erstellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Ihrer täglichen Aufgaben behindert werden.

behalten Sie den Überblick über Ihre anstehenden Feedback-Sandwich-Sitzungen, steigern Sie Ihre Produktivität und verbessern Sie Ihr Zeitmanagement mit dem ClickUp-Kalender

Organisieren Sie damit Feedback-Sitzungen, planen Sie Zeitpläne für Leistungsüberprüfungen, und visualisieren Sie die Fortschritte Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Das Tool integriert auch die anstehenden Aufgaben und das Arbeitspensum Ihres Teams, so dass das Timing für die Weitergabe von Feedback genau richtig ist, ohne die Gesamtproduktivität zu beeinträchtigen.

verwalten Sie Ihre Feedback-Meetings effizient mit ClickUp Meetings_

Wenn Sie aus der Ferne arbeiten,

ClickUp Meetings

ist der perfekte Weg, um zeitnahes Feedback zu geben. Es lässt sich in die Projektmanagementaufgaben in ClickUp integrieren und ermöglicht so einen einfachen Zugriff auf relevante Informationen und den Kontext während der Feedback-Sitzung.

Es ermöglicht auch asynchrones Feedback durch Kommentare und Anmerkungen zu Aufgaben oder Dokumenten, was für Nachfassaktionen oder Situationen, in denen Echtzeit-Meetings nicht machbar sind, hilfreich sein kann.

Tipp #5: Geben Sie Ihr Feedback in einem privaten Rahmen

Eine wichtige Praxis für eine Feedback-Sandwich-Sitzung ist es, sie in einem privaten Rahmen durchzuführen. Hier sind die Hauptgründe, warum dies unerlässlich ist:

In einem privaten Rahmen ist der Empfänger eher bereit, das Feedback anzunehmen und es offen und ehrlich zu diskutieren. Öffentliche Kritik ist peinlich und demütigend und wird dem Selbstwertgefühl und der Motivation des Empfängers schaden

In einem privaten Rahmen ist ein nuancierteres und vertraulicheres Gespräch möglich. Möglicherweise müssen Sie heikle Themen oder persönliche Herausforderungen besprechen, die der Empfänger vielleicht nicht vor anderen teilen möchte

Tipp #6: Verbinden Sie sich durch Einfühlungsvermögen und Verständnis

Einfühlungsvermögen und Verständnis im Feedback-Sandwich bilden die Grundlage für den positiven Ton dieser Methode. Diese beiden Elemente tragen dazu bei, dass die Realität, die Herausforderungen, die Zeit und die Anstrengungen zur Entwicklung einer neuen Gewohnheit oder eines positiven Verhaltens deutlich werden.

Indem Sie sich in die Gefühle der anderen Person einfühlen und sie verstehen, bietet Ihr Dialog Unterstützung und Ermutigung und drückt Ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit aus, sich zu verbessern.

Tipp #7: Sorgen Sie für einen offenen Dialog

Feedback-Systeme sollten ein zweiseitiges Gespräch sein. Neben dem Standpunkt des Managers oder der Führungskraft muss auch der Empfänger die Möglichkeit haben, klärende Fragen zu stellen, seine Sichtweise mitzuteilen, Feedback zu geben und gemeinsam mögliche Lösungen zu diskutieren.

Ein offener Dialog dient dabei diesen wichtigen Zwecken:

Er hilft dabei, sicherzustellen, dass das Feedback genau so verstanden wird, wie es gemeint ist . Der Empfänger könnte etwas, was Sie gesagt haben, falsch interpretiert haben oder sich der Auswirkungen seines Verhaltens nicht vollständig bewusst sein

. Der Empfänger könnte etwas, was Sie gesagt haben, falsch interpretiert haben oder sich der Auswirkungen seines Verhaltens nicht vollständig bewusst sein Offene Dialoge ermöglichen es dem Empfänger, seine Sichtweise mitzuteilen. Dies kann wertvollen Einblick in die Situation geben, Ihr Verständnis verbessern und Ihnen helfen, Ihr Feedback anzupassen. Möglicherweise gibt es zugrunde liegende Faktoren, die Ihnen nicht bewusst waren, oder der Empfänger hat eine gute Erklärung für sein Verhalten

und Ihnen helfen, Ihr Feedback anzupassen. Möglicherweise gibt es zugrunde liegende Faktoren, die Ihnen nicht bewusst waren, oder der Empfänger hat eine gute Erklärung für sein Verhalten Die gemeinsame Erörterung potenzieller Lösungen schafft ein Gefühl von Eigenverantwortung, Verantwortlichkeit und Inklusivität. Ein offener Dialog fördert die gemeinschaftliche Problemlösung. Dies ebnet den Weg für kreativere und effektivere Lösungen, als wenn scheinbare Veränderungen diktiert werden

Starten Sie einen offenen Dialog über Fortbildung und Fortschrittsverbesserung mit dem ClickUp Employee One-on-One Template

ClickUp-Vorlage für Mitarbeitergespräche ist ideal für einen offenen Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ziele zu setzen und den Fortschritt auf individueller und Teamebene gemeinsam zu verfolgen. Sie eignet sich auch perfekt für die Organisation von Notizen, Feedback und Ressourcen aus jedem Feedbackgespräch und stellt sicher, dass kein Fehler unbearbeitet und unkorrigiert bleibt.

Diese Vorlage herunterladen

Tipp #8: Folgeanrufe tätigen

Ein Feedbackgespräch ist nur der Anfang. Das wirkliche Lernen geschieht durch die laufende

feedback-Schleife

. Manager und Führungskräfte, die den Wandel vorantreiben wollen, müssen sicherstellen, dass ihre Interaktionen fruchtbar sind und ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich umgehend anzupassen.

Die Anberaumung eines Folgetreffens zeigt Ihr kontinuierliches Engagement für die Entwicklung des Empfängers und unterstreicht die Bedeutung des Feedbacks. Bei diesem Treffen können Sie auch die Fortschritte des Empfängers im Detail besprechen.

Im Folgenden finden Sie einige spezifische Fragen, die Sie während des Folgegesprächs stellen sollten:

Hatten Sie Gelegenheit, über das Feedback nachzudenken, das ich Ihnen gegeben habe?

Welche Schritte haben Sie unternommen, um die besprochenen Vorschläge umzusetzen?

Gibt es irgendwelche Herausforderungen, denen Sie sich bei der Umsetzung dieser Änderungen gegenübersehen?

Benötigen Sie zusätzliche Unterstützung von mir?

Indem Sie den Antworten des Empfängers aktiv zuhören und ihn kontinuierlich unterstützen, können Sie ihm besser helfen, das Feedback in konkrete Maßnahmen umzusetzen und sein volles Potenzial viel schneller zu erreichen.

Verwenden Sie zum Beispiel

ClickUp-Erinnerungen

zur effektiven Nachverfolgung und Verwaltung der Zeit aller Mitarbeiter, ohne die Produktivität der Mitarbeiter zu beeinträchtigen. Einer der Hauptvorteile von Click Reminders ist, dass es auch Benachrichtigungen im Namen Ihres Teams plant. So ist sichergestellt, dass alle Teammitglieder immer auf dem gleichen Stand sind.

verfolgen und planen Sie Ihre Feedback-Meetings mit nur wenigen Klicks mit ClickUp Reminders_

Darüber hinaus können Sie Ihre Aufgaben anpassen und bestimmte Prioritätsstufen zuweisen, um sicherzustellen, dass Ihr Feedback-Empfänger in der Lage ist, die Wichtigkeit der Maßnahmen, die er ergreifen muss, zu erkennen und zu verstehen.

ClickUp-Aufgaben

ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Team zu planen, zu organisieren und zusammenzuarbeiten, um Folgemaßnahmen zu Ihrer Feedback-Sandwich-Interaktion durchzuführen.

sofortiges Hinzufügen und Verwalten von umsetzbaren Aufgaben aus Ihrer Feedback-Sitzung mit ClickUp Tasks

Tipp #9: An die Person anpassen

Unabhängig davon, wie standardisiert das Unternehmen ist, sind die Mitarbeiter, aus denen sich die Arbeitsgruppe zusammensetzt, auf ihre Weise einzigartig. Eine wichtige Praxis bei der Feedback-Sandwich-Methode besteht darin, sich bewusst zu machen, dass nicht jeder in gleicher Weise auf Feedback reagiert.

Hier sind einige Schlüsselsituationen und wie man sie anspricht:

Direkte Kommunikatoren: Sie schätzen eine direkte und unmittelbare Herangehensweise an das Feedback. Diese Personen finden es vielleicht hilfreich, konstruktive Kritik klar und deutlich zu hören, ohne sie zu beschönigen

Sie schätzen eine direkte und unmittelbare Herangehensweise an das Feedback. Diese Personen finden es vielleicht hilfreich, konstruktive Kritik klar und deutlich zu hören, ohne sie zu beschönigen Indirekte Kommunikatoren: Sie bevorzugen einen sanften und nuancierten Ansatz. Diese Personen können von einer positiveren Formulierung des Feedbacks profitieren, da sie sehr empfindlich auf Kritik reagieren

Sie müssen die Feedback-Sandwich-Methode an den Kommunikationsstil, die Persönlichkeit und den Stil jedes Einzelnen anpassen und kombinieren. Es ist jedoch auch wichtig, objektive Mitarbeiterdaten zu berücksichtigen, z. B. frühere Leistungen, Schulungsdaten, Kompetenzbewertungen usw.

ClickUp Gehirn

kann Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Details und Leistungsdaten Ihrer Mitarbeiter sofort zusammenzufassen. So können Sie ihren Feedback-Kommunikationsplan speziell auf die Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter abstimmen. ClickUp Brain kann zu Ihrem virtuellen Assistenten werden, der die Entwicklungspläne Ihrer Mitarbeiter schnell anpasst, Aufgaben vorschlägt, die übernommen werden müssen, und sogar einen Überblick über deren Arbeitsbelastung gibt.

Diese Tipps und Tricks sind das A und O, wenn es darum geht, konstruktive Kritik auf motivierende und unterstützende Weise zu äußern. Schauen wir uns ein kurzes Beispiel an, um Ihnen eine klarere Perspektive zu geben.

Kurzer Kickstarter: Ein Feedback-Sandwich-Beispiel

Auch wenn Sie vielleicht schon zahlreiche Ideen für diese Praktiken und Nuancen im Kopf haben, finden Sie hier ein kurzes praktisches Beispiel für ein Feedback-Sandwich, das Ihnen den Einstieg erleichtern soll:

Fall: Sie sind ein Vorgesetzter, der einem Mitarbeiter namens Jack, einem talentierten Grafikdesigner, der stets qualitativ hochwertige Arbeit leistet, aber Probleme mit der Einhaltung von Fristen hat, Feedback gibt.

Das oberste Stück des positiven Feedbacks: " Jack, Ihre Kreativität und Ihre Liebe zum Detail führen immer wieder zu herausragenden Designs. Die Kunden schwärmen von deiner Arbeit, und dein Talent ist unbestreitbar

Jack, Ihre Kreativität und Ihre Liebe zum Detail führen immer wieder zu herausragenden Designs. Die Kunden schwärmen von deiner Arbeit, und dein Talent ist unbestreitbar Der größte Teil des konstruktiven Feedbacks: " Es ist mir jedoch aufgefallen, dass Sie bei mehreren Projekten Fristen versäumt haben, was das Team unter Druck gesetzt und die Kundenbeziehungen beeinträchtigt hat. Die Einhaltung von Fristen ist entscheidend für unsere Verpflichtungen"

Es ist mir jedoch aufgefallen, dass Sie bei mehreren Projekten Fristen versäumt haben, was das Team unter Druck gesetzt und die Kundenbeziehungen beeinträchtigt hat. Die Einhaltung von Fristen ist entscheidend für unsere Verpflichtungen" Der unterste Teil des positiven Feedbacks: "Ich bin zuversichtlich, dass Sie hervorragende Arbeit pünktlich abliefern können. Lassen Sie uns gemeinsam Strategien entwickeln, die Ihnen helfen, Ihre Zeit besser einzuteilen und Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen

Alternative Feedback-Techniken

Das Feedback-Sandwich ist zwar in fast jeder Situation nützlich, aber es ist nicht der einzige Ansatz, um Feedback zu geben. Hier sind einige alternative Techniken, die Sie je nach Zeitpunkt, Kontext und Art des Feedbacks zur Hand haben sollten:

1. SBI (Situation-Verhalten-Wirkung) Feedback

Diese strukturierte Alternative zur Feedback-Sandwich-Methode konzentriert sich darauf, klares, spezifisches und objektives Feedback zu geben. Die primäre Absicht dieses Ansatzes ist es, ein direkteres Gespräch zu führen, das sich auf Fakten und nicht auf Interpretationen konzentriert.

Hier sind die drei wichtigsten Schritte bei der Umsetzung der SBI-Methode:

Situation: Beschreiben Sie den spezifischen Kontext, in dem das Verhalten aufgetreten ist

Beschreiben Sie den spezifischen Kontext, in dem das Verhalten aufgetreten ist Verhalten: Beschreiben Sie objektiv das beobachtete Verhalten

Beschreiben Sie objektiv das beobachtete Verhalten Auswirkung: Erläutern Sie die Folgen des Verhaltens für Sie, das Team oder das Projekt

Die SBI-Methode bietet klares, umsetzbares Feedback und minimiert gleichzeitig die Abwehrhaltung. Ihre Direktheit kann jedoch als hart empfunden werden, und eine gründliche Vorbereitung ist erforderlich, um subjektive Interpretationen zu vermeiden.

2. Feedforward

Ein weiterer proaktiver Ansatz ist das Feedforward. Dieses zukunftsorientierte, konstruktive Feedbacksystem konzentriert sich darauf, dem Einzelnen zu helfen, seine Leistung zu verbessern und seine Ziele zu erreichen. Anstatt sich mit den Fehlern der Vergangenheit zu befassen, werden potenzielle Lösungen und umsetzbare Schritte zur Verbesserung hervorgehoben.

Hier sind die vier Schlüsselelemente dieser Methode:

Fokus auf die Zukunft: Verlagern Sie das Gespräch von dem, was falsch gelaufen ist, auf das, was in Zukunft anders gemacht werden sollte

Verlagern Sie das Gespräch von dem, was falsch gelaufen ist, auf das, was in Zukunft anders gemacht werden sollte Fragen stellen: Den Empfänger mit sachdienlichen Fragen zum Feedback in einen Dialog über seine Ziele und Bestrebungen verwickeln

Den Empfänger mit sachdienlichen Fragen zum Feedback in einen Dialog über seine Ziele und Bestrebungen verwickeln Vorschläge unterbreiten: Bieten Sie umsetzbare Verbesserungsvorschläge an und konzentrieren Sie sich dabei auf bestimmte Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die entwickelt werden müssen

Bieten Sie umsetzbare Verbesserungsvorschläge an und konzentrieren Sie sich dabei auf bestimmte Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die entwickelt werden müssen Zusammenarbeiten: Gemeinsam einen Plan für die Umsetzung der Vorschläge und das Erreichen der gewünschten Ergebnisse erstellen

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieser Ansatz ein starkes Vertrauen zwischen beiden Parteien voraussetzt und möglicherweise nicht auf die zugrunde liegenden Ursachen früherer Probleme eingeht. Er eignet sich am besten für Personen mit einer wachstumsorientierten Denkweise, die offen sind für Lösungen und zukünftige Verbesserungen.

3. 360-Grad-Feedback

Die

360-Grad-Feedback

prozess wird durch zusätzlichen Input und Forschung vorangetrieben. Bei diesem Ansatz werden Beiträge aus verschiedenen Quellen gesammelt, darunter Kollegen, Untergebene, Vorgesetzte und manchmal auch Klienten oder Kunden.

Der Ansatz bietet eine umfassende Perspektive auf die Leistung einer Person und fördert die Verantwortlichkeit. Er ist wertvoll, um blinde Flecken und entwicklungsbedürftige Bereiche zu identifizieren, die ohne ein tiefes Eintauchen nicht erkennbar sind.

Hier sind die Schritte zur Umsetzung der 360-Grad-Feedback-Methode,

Identifizieren Sie die Bewerter: Wählen Sie Personen aus, die mit dem Empfänger in verschiedenen Kontexten interagiert haben und unterschiedliche Perspektiven auf seine Leistung bieten

Wählen Sie Personen aus, die mit dem Empfänger in verschiedenen Kontexten interagiert haben und unterschiedliche Perspektiven auf seine Leistung bieten Einholen von Feedback: Verwenden Sie Umfragen, Interviews oder andere Instrumente, um Feedback von den ausgewählten Beurteilern einzuholen

Verwenden Sie Umfragen, Interviews oder andere Instrumente, um Feedback von den ausgewählten Beurteilern einzuholen Analysieren des Feedbacks: Zusammenstellen und Analysieren des Feedbacks, Suchen nach gemeinsamen Themen und Mustern

Zusammenstellen und Analysieren des Feedbacks, Suchen nach gemeinsamen Themen und Mustern Feedback weitergeben: Den Empfängern eine Zusammenfassung des Feedbacks zukommen lassen, in der die wichtigsten Stärken und entwicklungsbedürftigen Bereiche hervorgehoben werden

Den Empfängern eine Zusammenfassung des Feedbacks zukommen lassen, in der die wichtigsten Stärken und entwicklungsbedürftigen Bereiche hervorgehoben werden Aktionsplan entwickeln: Gemeinsam mit dem Empfänger einen Plan erstellen, um die verbesserungswürdigen Bereiche anzugehen und die Stärken zu nutzen

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dieser Ansatz zeit- und ressourcenintensiv sein kann und das Potenzial für einseitiges Feedback birgt.

4. Coaching

Coaching ist eine alternative Feedback-Strategie, die eine kooperative Beziehung fördert. Bei diesem Ansatz ist der Feedback-Geber ein Resonanzboden, ein Ratgeber und ein Förderer, um ein breites Spektrum an Entwicklungsbedürfnissen zu verbessern.

In einer Reihe von Gesprächen und Aktivitäten arbeitet der Feedback-Geber (oder Coach in diesem Ansatz) mit dem Empfänger zusammen, um dessen Stärken und Schwächen zu ermitteln, Ziele zu setzen und Aktionspläne zu entwickeln und zu überwachen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Schritte beim Coaching als Feedback-Ansatz aufgeführt:

Zielsetzung: Gemeinsame Festlegung von Zielen

Gemeinsame Festlegung von Zielen Bewertung: Ermittlung der Stärken und Schwächen der Person

Ermittlung der Stärken und Schwächen der Person Aktionsplanung: Entwicklung eines Plans mit spezifischen Schritten, Zeitvorgaben und Ressourcen

Entwicklung eines Plans mit spezifischen Schritten, Zeitvorgaben und Ressourcen Laufende Unterstützung: Kontinuierliche Anleitung, Feedback und Ressourcen bereitstellen

Kontinuierliche Anleitung, Feedback und Ressourcen bereitstellen Evaluierung: Regelmäßige Bewertung der Fortschritte und Anpassung des Plans nach Bedarf

Denken Sie daran, dass Coaching einen erheblichen Zeitaufwand, Fachwissen des Coaches und eine gute Beziehung zwischen Coach und Empfänger erfordert, um erfolgreich zu sein.

Die effektivste Feedbacktechnik hängt von der Person und der Situation ab. Wenn Sie die verschiedenen Ansätze kennen und Ihr Feedback auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden, können Sie kontinuierliche Verbesserung und Wachstum nahtlos umsetzen.

Driving Change With the Feedback Sandwich

Der konstruktive Ansatz des Feedback-Sandwichs ist relevant, wertvoll und beliebt in einer zunehmend dynamischen Arbeitswelt, die Vielfalt und Individualität begrüßt.

Seine Betonung auf positiver Verstärkung, gepaart mit klaren und umsetzbaren Verbesserungsvorschlägen, hat das Potenzial, ein Arbeitsumfeld in einen viel einladenderen Raum zu verwandeln.

Mit den wichtigsten Tipps und Praktiken, die wir behandelt haben, müssen Sie nur noch sicherstellen, dass Sie über ein leistungsfähiges und sich ständig verbesserndes Feedback-Management-System verfügen.

Anstatt einfach nur Feedback zu geben, gibt ClickUp Ihnen alle Werkzeuge an die Hand, die Sie benötigen - von der Zielsetzung bis zur Leistungsverfolgung -, um einen Aktionsplan zu erstellen und auszuführen, der Ihre Mitarbeiter auf dem Weg zu Spitzenleistungen unterstützt.

