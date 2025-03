Wesentliche Gruppennormen zum Aufbau eines starken, leistungsstarken Teams

Ihr Team diskutiert über die Einführung eines neuen Produkts.

Einige Mitglieder sprechen über die Go-to-Market-Strategie (GTM), während sich das technische Team auf die Änderung der Produktfeatures konzentriert. Dieses Durcheinander führt zu verstreuten Diskussionen und Verwirrung über das Hauptziel des Meetings.

Sie legen eine Gruppennorm für die Abhaltung getrennter Meetings für Marketing- und Technikdiskussionen fest und weisen einen Meeting-Leiter zu, um sicherzustellen, dass die Diskussionen nicht ausufern.

Die Auswirkungen? Geringere Verwirrung und bessere Entscheidungsfindung. So wirkungsvoll können Gruppennormen sein.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie Gruppennormen einführen können, um die Leistung Ihres Teams zu verbessern und Ihr Unternehmen zu verändern team in eine geschlossene Einheit .

Was sind Gruppennormen?

Gruppennormen sind informelle Regeln und Erwartungen, die von einem Team festgelegt werden und die die Interaktion und Zusammenarbeit der Mitglieder des Teams bestimmen.

Normen funktionieren als Spielbuch für die effektive Funktion Ihres Teams, indem sie klare Einstellungen für die Entscheidungsfindung, die Lösung von Konflikten, die Verwaltung von Aufgaben und die Erteilung von Feedback festlegen.

Gelöschte Normen stellen sicher, dass alle an einem Strang ziehen und ermutigen die Mitglieder des Teams, Verantwortung zu übernehmen. Dies verringert die Verwirrung und hilft schwierige Unterhaltungen zu vermeiden , fördert die gegenseitige Diskussion und verbessert die Produktivität des Teams.

🌈 Ein hervorragendes Beispiel für Gruppennormen ist Amazons 'Zwei-Pizza-Regel' die besagt, dass alle internen und externen Teams so klein sein sollten, dass zwei Pizzen für alle Mitglieder des Teams ausreichen. Die Idee ist, kleine Teams zu bilden, um die Effizienz der Arbeit zu verbessern.

Warum sind Gruppennormen wichtig für den Erfolg von Teams?

Hier erfahren Sie, warum die Festlegung von Team-Normen wichtig ist:

🎯 Klare Erwartungen: Wenn jeder weiß, was von ihm erwartet wird, gibt es weniger Verwirrung, mehr Produktivität und positive Absichten

Verbesserte Kommunikation: Starke Normen fördern eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams, was zu einer besseren Zusammenarbeit und Problemlösung führt

Erhöhtes Vertrauen: Wenn die Mitglieder eines Teams das Gefühl haben, dass sie sich aufeinander verlassen können, fördert dies den Zusammenhalt des Teams und stärkt die Beziehungen

🎯 Verbesserte Teamarbeit: Gruppennormen schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein gemeinsames Ziel, wodurch es für die Mitglieder des Teams einfacher wird, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten

🎯 Bessere Entscheidungsfindung: Wenn alle auf der gleichen Seite stehen, ist es einfach, fundierte und effektive Entscheidungen zu treffen

Arten von Gruppennormen

Sehen wir uns die verschiedenen Arten von Gruppennormen an, die Sie aufstellen können team-Entwicklung :

Kommunikationsnormen

Diese Normen bestimmen, wie die Mitglieder des Teams miteinander kommunizieren. Beispiel: Sollen Aktualisierungen per E-Mail, über eine Messaging App oder während eines täglichen Stand-up Meetings freigegeben werden?

Entscheidungsnormen

Sie legen fest, wie Ihr Team wichtige Entscheidungen trifft: Werden Entscheidungen im Konsens, durch Mehrheitsbeschluss oder durch Führung getroffen?

Rechenschaftspflicht-Normen

Diese Normen definieren klare Verantwortlichkeiten und Methoden zur Nachverfolgung des Fortschritts. Teams, die klare Regeln und Erwartungen festlegen, sind effizienter und haben weniger Engpässe.

Leistungsnormen

Diese beziehen sich darauf, wie das Team zusammenarbeitet, um Ziele zu erreichen. Beispiel: "Alle Mitglieder des Teams sollten sicherstellen, dass die Arbeit den Qualitätsstandards entspricht und mit den Werten und Zielen des Unternehmens übereinstimmt."

Außerdem können sich die Gruppennormen mit dem Wachstum des Teams weiterentwickeln, um sich an die Teamdynamik und die Bedürfnisse des Geschäfts anzupassen.

Beispiele für Gruppennormen für leistungsstarke Teams

Sehen wir uns einige gängige, aber wirksame Gruppennormen an, die Folgendes fördern können zusammenarbeit im Team und die Gesamtleistung.

Halten Sie Teammitglieder und Interessengruppen auf dem Laufenden

Eine der häufigsten Herausforderungen für Teams, vor allem bei komplexen Projekten, ist die Festlegung klarer Rollen. Andernfalls verbringen die Mitglieder des Teams viel Zeit damit, sich zu fragen, wer für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist, an wen sie sich wenden müssen, um Entscheidungen zu treffen, usw.

An dieser Stelle ist ein RACI-Diagramm (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) erforderlich, um zu klären team-Dynamik insbesondere für funktionsübergreifende Teams . Es definiert:

Verantwortlich: Wer wird welche Aufgabe abschließen

Wer wird welche Aufgabe abschließen Rechenschaftspflichtig: Wer hat die endgültige Befugnis, die Aufgabe abzuschließen?

Wer hat die endgültige Befugnis, die Aufgabe abzuschließen? Konsultiert: Wer liefert Input oder Fachwissen für eine Aufgabe

Wer liefert Input oder Fachwissen für eine Aufgabe Informiert: Wer muss über die Ergebnisse einer Aufgabe oder über Hindernisse informiert werden?

💡Pro-Tipp: Sie können verwenden ClickUp's RACI-Planungsvorlage um ein RACI-Diagramm für Ihr Team zu erstellen und effizient zu arbeiten. Die Vorlage hilft dabei, klare Rollen und Verantwortlichkeiten für alle Beteiligten zu definieren, reduziert Missverständnisse und Verwirrung unter den Mitgliedern des Teams und verbessert die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit.

Effektiv kommunizieren Wirksame Kommunikation ist das Lebenselixier eines jeden leistungsstarken Teams. Klare Kommunikationsnormen, wie z. B. wöchentliche oder zweiwöchentliche Check-Ins zur Besprechung von Projektaktualisierungen, die Gewährleistung einer umfassenden Kommunikation und die Verwendung einer einzigen Kommunikationsplattform, tragen zum Aufbau einer positiven Arbeitskultur und zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team bei.

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, die Kommunikationslücke in Ihrem Team zu schließen, ClickUp Chat kann helfen.

Es bringt die gesamte Arbeit und Kommunikation an einen Ort, so dass Mitglieder des Teams interagieren, Projekt-Updates teilen, Nachrichten in Aufgaben umwandeln oder sogar Nachrichten mit bestimmten Aufgaben verknüpfen können, ohne jemals den Kontext zu verlieren. Durch die Integration von Instant Messaging in Ihr Projektmanagement beseitigt ClickUp Chat die Silos und das Umschalten der Steuer!

chatten, zusammenarbeiten und Dinge schneller erledigen mit ClickUp Chat

Konflikte bewältigen

Konflikte sind in jedem Team unvermeidlich. Teamleiter sollten jedoch folgende Einstellungen vornehmen normen für die Konfliktlösung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Team und zur Förderung von Innovationen.

Strategisch konfliktmanagement stellt sicher, dass Meinungsverschiedenheiten konstruktiv und fair angegangen werden, wobei der Schwerpunkt auf der Problemlösung und nicht auf dem Abwälzen von Schuldzuweisungen liegt.

⚡️Template Archiv: ClickUp's Emotions Wheel Eisbrecher-Vorlage ist die ideale Lösung für den Aufbau von Beziehungen im Team und zur Vermeidung von Konflikten. Die Vorlage hilft den Mitgliedern des Teams, sich vorzustellen und die Herausforderungen der anderen zu verstehen, was das Einfühlungsvermögen und die Zusammenarbeit verbessert.

ClickUp Emotions Wheel Eisbrecher-Vorlage

Entscheidungen schneller treffen

Schnellere Entscheidungen sind der Schlüssel, um sich an Veränderungen anzupassen, Chancen zu nutzen und Projekte auf Kurs zu halten. Außerdem werden Engpässe und Verzögerungen vermieden, so dass das Team ohne Zögern vorankommen kann.

Einige der effektivsten Gruppennormen für schnelle Entscheidungen sind:

Streben Sie einen Konsens von 40 % und nicht 100 % an

Nehmen Sie eine agile Denkweise an

Entscheidungen auf der Grundlage von Daten statt Intuition treffen

Die Analyse einer Situation auf drei Ergebnisse limitieren

Sie können verwenden ClickUp's Decision-Making Framework Vorlage um den Entscheidungsfindungsprozess in Ihrer Organisation zu rationalisieren, indem Sie eine Standardstruktur festlegen. Sie hilft Ihnen, alle relevanten Informationen zu sammeln, Optionen abzuwägen, Voreingenommenheit zu reduzieren und Entscheidungen effizient zu treffen.

ClickUp's Entscheidungsfindungsrahmen-Vorlage

Gelöschte Meeting-Agenden festlegen

Das Geheimnis der produktive Meetings zu führen ist die Einhaltung einer gut strukturierten Tagesordnung. Gruppennormen mit gelöschten Meeting-Agenden stellen sicher, dass Meetings einen spezifischen Zweck, umsetzbare Elemente und definierte Ziele haben. Dies reduziert Zeitverschwendung, hält Diskussionen auf Kurs und bestätigt, dass alle Teilnehmer vorbereitet sind. ClickUp's Meeting Agenda Vorlage macht es einfach, diese Gruppennorm umzusetzen. Die Vorlage hilft Teams bei der Organisation ihrer Meetings, indem sie Diskussionsthemen umreißt, Handlungselemente zuweist und getroffene Entscheidungen nachverfolgt.

ClickUp Vorlage für die Tagesordnung

Blockieren Sie Zeit für Innovation und Produktivität

🌈 Laut Googles "20%-Regel alle Google-Mitarbeiter müssen 20 % ihrer wöchentlichen Zeit für die Arbeit an Nebenprojekten und für Innovationen aufwenden.

Indem Sie das Blockieren von Zeit in die Gruppennormen aufnehmen, können Sie das Zeitmanagement Ihres Teams verbessern, Ablenkungen minimieren und strukturiertere Arbeitsabläufe schaffen.

Gruppennormen rund um das Thema Zeitblockierung schaffen eine einheitliche Struktur dafür, wie die Mitglieder des Teams ihren Arbeitstag organisieren. Dies hilft, Multitasking zu verhindern, das oft zu verminderter Effizienz und Burnout führt. ClickUp's Vorlage für Zeitblockierung kommt hier zu Ihrer Rettung.

Sie bietet einen Rahmen für die Organisation der täglichen Aufgaben in speziellen Blöcken. Mit dieser Vorlage können Sie den gesamten Arbeitstag planen, indem Sie Zeitblöcke für bestimmte Aufgaben oder Projekte festlegen. Außerdem können Sie sich besser konzentrieren, indem Sie ununterbrochene Zeiträume für die Bearbeitung von Aufgaben mit hoher Priorität festlegen.

ClickUp's Vorlage für das tägliche Blockieren von Zeit

Regelmäßige Aktualisierungen des Status eines Projekts sind für die Aufrechterhaltung der Transparenz, der Verantwortlichkeit und der Abstimmung im Team unerlässlich. Wenn Aktualisierungen Teil der Gruppennormen sind, stellen sie sicher, dass alle Mitglieder und Interessengruppen über Fortschritte, mögliche Hindernisse und nächste Schritte informiert sind.

ClickUp bietet zwei Schlüssel-Vorlagen, die Teams dabei helfen, diesen Prozess zu vereinfachen:

ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht hilft Ihnen, den Fortschritt von Aufgaben für alle Beteiligten freizugeben, Aufgaben nachzuverfolgen und fertiggestellte Aufgaben zu markieren, um die Transparenz zu wahren.

Vorlage für den wöchentlichen Status-Bericht von ClickUp

ClickUp Vorlage für den Statusbericht eines Projekts

Sie können die ClickUp Vorlage für den Statusbericht eines Projekts um die wichtigsten Erfolge zu dokumentieren und Berichte zu erstellen, um sicherzustellen, dass die Ziele termingerecht erreicht werden. Die Status-Updates helfen dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen, so dass das Team Zeit hat, sie anzugehen, bevor sie das Projekt zum Scheitern bringen.

Vorlage für den Statusbericht eines Projekts von ClickUp in Whiteboards

Wie man effektive Gruppennormen schafft

Die Festlegung effektiver Gruppennormen ist für die Förderung der Zusammenarbeit im Team, des Vertrauens und der Verantwortlichkeit unerlässlich. Unabhängig davon, ob Ihr Team im Büro, in einer gemischten Gruppe oder vollständig aus der Ferne arbeitet, schaffen klare Gruppennormen ein gemeinsames Verständnis darüber, wie alle zusammenarbeiten.

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung von Team-Normen:

Schritt 1: Das Team in den Prozess einbeziehen

Erstellen Sie Gruppennormen, indem Sie das gesamte Team um Beiträge bitten. Dies stellt sicher, dass sich jeder gehört fühlt, und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die vereinbarten Normen eingehalten werden.

Verwenden Sie tools wie ClickUp Chatten für Echtzeit-Diskussionen und Brainstorming darüber, welche Normen am besten zu unterstützen sind zusammenarbeit im Team .

Schritt 2: Dokumentieren der Normen

Sobald sich Ihr Team auf die Normen geeinigt hat, dokumentieren Sie sie an einem für alle zugänglichen Ort. ClickUp Dokumente ist ein großartiges tool für diesen Zweck. Sie können es verwenden, um die endgültigen Gruppennormen aufzuschreiben und sicherzustellen, dass sie für zukünftige Referenzen leicht verfügbar sind.

Da die Normen in einem freigegebenen Dokument gespeichert sind, lassen sie sich leicht aktualisieren, wenn sich das Team weiterentwickelt oder vor neuen Herausforderungen steht. Fügen Sie einfach verschachtelte Seiten und Stilelemente ein, um Informationen zu organisieren und wichtige Details hervorzuheben.

bearbeiten Sie in Echtzeit, hinterlassen Sie Kommentare, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie Änderungen, alles an einem Ort mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente in Echtzeit mit Ihrem Team bearbeiten und gleichzeitig Features für Kommentare, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts nutzen.

Schritt 3: Setzen Sie klare Ziele für das Team

Klare Normen ebnen den Weg zum Erfolg, egal ob es um das Meeting oder die Verbesserung der Kommunikation geht. Sie können verwenden ClickUp Ziele zur Anpassung der Ziele Ihres Teams an die Gruppennormen. Mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts bleiben Sie auf Kurs.

verfolgen Sie Fortschritte, feiern Sie Meilensteine und bleiben Sie motiviert mit ClickUp Goals_

Sie können auch erkunden ClickUp's SMART Goals Vorlage um sicherzustellen, dass Ihre Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind. Diese Vorlage kann Ihnen helfen, bessere Ziele für Ihr Team einzustellen.

ClickUp SMART Goals Vorlage

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Nachverfolgung des Fortschritts von Zielen und Messung des Erfolgs

Sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren

Mögliche Hindernisse zu erkennen und zu beseitigen

Schritt 4: Regelmäßige Überprüfung der Normen

Wenn das Team wächst und sich die Projekte ändern, müssen die Gruppennormen möglicherweise angepasst werden. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass die Normen relevant und hilfreich bleiben.

Verwendung von ClickUp Formulare können Sie anonym sammeln Feedback von Mitgliedern des Teams zu den Normen, die ersetzt oder geändert werden müssen. Konstruktives Feedback wie dieses kann die Dynamik in Ihrem Team verbessern.

feedback einholen, Daten sammeln und Prozesse vereinfachen mit ClickUp Forms

Gruppennormen für Remote Teams

Die Arbeit an einem entfernten Standort stellt aufgrund der Kommunikationslücken und der Flexibilität der Arbeit eine weitere Ebene für effektive Gruppennormen dar. Hier sind einige Normen für virtuelle Teams, die Sie berücksichtigen sollten:

📌 Zeitzonen-Bewusstsein: Virtuelle Teams, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, sollten Normen für die Planung von Meetings und die Einstellung von Fristen aufstellen, die die Zeitzonenunterschiede aller Beteiligten berücksichtigen. Verwenden Sie ClickUp's Kalender-Ansicht zur Nachverfolgung von Verfügbarkeit und Zeitplänen in verschiedenen Regionen

📌 Etikette für virtuelle Meetings: Remote Teams sollten klare Richtlinien für virtuelle Meetings aufstellen, wie z.B. die Verwendung von Video, Stummschaltung, wenn nicht gesprochen wird, und Konzentration während der Gespräche

📌 Arbeitszeiten und Verfügbarkeit: Legen Sie die Erwartungen in Bezug auf Arbeitszeiten und Verfügbarkeit fest, insbesondere wenn das Team mehrere Zeitzonen umfasst. Die Festlegung, wann alle Mitglieder des Teams für die Zusammenarbeit oder dringende Kommunikation online sein sollten, hilft, Verwirrung zu vermeiden

📌 Erwartungen an die Kommunikation: Vereinbaren Sie, wie und wann die verschiedenen Kommunikationstools verwendet werden sollen. Zum Beispiel, wann E-Mail und wann Instant Messaging für Aktualisierungen verwendet werden sollen oder wann ein Meeting für komplexe Diskussionen anberaumt werden sollte

organisieren Sie Ihren Zeitplan und halten Sie Ihre Produktivität mit ClickUp's Calendar auf dem Laufenden

Auch, ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan hilft Ihnen, Ihr Team mühelos von überall aus zu verwalten.

ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ansicht der Rollen, Verantwortlichkeiten und Arbeitsabläufe Ihrer Teammitglieder, um sicherzustellen, dass jeder seine Aufgaben kennt und weiß, wie er zum Gesamtbild beiträgt

Aufgaben basierend auf den Stärken und der Verfügbarkeit der Mitglieder des Teams zuweisen

Teammitglieder ausrichten auf missverständnisse zu vermeiden und die Effizienz zu steigern

Wie man Gruppennormen stärkt

Die Festlegung von Normen für das Team ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams die Normen konsequent befolgen. Hier sind einige Möglichkeiten, um Gruppennormen effektiv zu stärken:

Verteilen Sie den Workload des Teams gleichmäßig

Eine der besten Möglichkeiten zur Stärkung von Gruppennormen besteht darin, für eine faire Verteilung des Workloads unter den Mitgliedern des Teams zu sorgen, da dies die Zusammenarbeit verbessert, Konflikte reduziert und es allen leichter macht, die Normen zu befolgen.

Sie können verwenden ClickUp's Workload-Ansicht zur Überwachung des Workloads der einzelnen Mitglieder des Teams und zur Anpassung an ihre Kapazitäten. Wenn ein Mitglied eines Teams ständig überlastet ist, könnte es an der Zeit sein, die Gruppennormen bezüglich der Delegation von Aufgaben und der Work-Life-Balance anzupassen.

Mit ClickUp Workload-Ansicht sehen Sie die Workloads von Teams auf einen Blick, um Aufgaben besser zu delegieren oder neu zuzuweisen und schnell zu erkennen, wer unter- oder überlastet ist

Nachverfolgung der Zeit, um Verzögerungen zu verstehen

Sie können Normen rund um Aufgabenfristen stärken mit ClickUp's Zeiterfassung feature. Mit diesem tool können Sie überwachen, wie lange Aufgaben dauern, und etwaige Muster für Verspätungen erkennen, die möglicherweise behoben werden müssen.

genaue Nachverfolgung der Zeit und Verbesserung der Produktivität mit der ClickUp Zeiterfassungsfunktion

Sie hilft Teams dabei, für die für jedes Projekt aufgewendete Zeit verantwortlich zu sein, und fördert so ein besseres Zeitmanagement.

Normen effektiv kommunizieren

Normen sollten nicht in einem Dokument verstauben. Regelmäßige Kommunikation ist unerlässlich, um die Gruppennormen zu stärken. Verwenden Sie ClickUp's zugewiesene Kommentare und Erwähnungen um Feedback zu geben, Aufgaben zu klären oder Teammitglieder an bestimmte Normen zu erinnern.

Ob Sie nun ein großartiges Beispiel für die Zusammenarbeit im Team nennen oder einen Bereich ansprechen, in dem Verbesserungsbedarf besteht - mit diesem Feature bleiben alle auf derselben Seite.

mit ClickUp Mentions Mitglieder direkt in Aufgaben und Kommentaren markieren

Diese schnellen Interaktionen tragen dazu bei, dass die Arbeitsnormen im Vordergrund stehen und potenzielle Probleme angesprochen werden, bevor sie eskalieren.

Best Practices zur Stärkung von Gruppennormen

Konsequenz ist der Schlüssel zur Stärkung von Gruppennormen. Im Folgenden finden Sie einige wirksame Strategien, mit denen Sie dafür sorgen können, dass die Normen stets im Gedächtnis bleiben und zu einem festen Bestandteil der Kultur Ihres Teams werden:

Wiederkehrende Erinnerungen einstellen

Um zu verhindern, dass Arbeitsnormen in den Hintergrund geraten, sollten Sie sie durch wiederkehrende Erinnerungen regelmäßig bekräftigen. Ob es sich um eine wöchentliche Aufforderung zum Knigge in virtuellen Meetings oder um monatliche Erinnerungen an die Erwartungen an die Kommunikation im Team handelt, konsequente Anstöße stellen sicher, dass die Mitglieder des Teams die Normen einhalten. ClickUp-Erinnerungen ermöglicht es Ihnen, automatische Erinnerungen für Gruppennormen einzustellen. Sie können Erinnerungen über einen Kommentar, die Registerkarte "Meine Arbeit" oder das Schnellaktionsmenü in der Symbolleiste erstellen.

Benennen Sie die Erinnerung einfach als Gruppennorm, fügen Sie Teammitglieder als Mitarbeiter hinzu, hängen Sie wichtige Dateien an, und schon kann es losgehen!

verstärken Sie wichtige Gruppennormen, indem Sie mit ClickUp Reminders häufige Erinnerungen erstellen

Verwenden Sie Dashboards, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen

Bei der erfolgreichen Durchsetzung von Gruppennormen geht es vor allem darum, die Verantwortlichkeit des Teams zu fördern. Wenn Teammitglieder die Eigentümerschaft für ihre Aufgaben übernehmen, ist es wahrscheinlicher, dass sie die Regeln befolgen und zum Erfolg des Teams beitragen. ClickUp Dashboards können Ihrem Team helfen, den Fortschritt ihrer Ziele nachzuverfolgen und die Produktivität zu messen. Sie helfen Ihnen auch dabei, zu verstehen, wer seinen Verpflichtungen nachkommt und wer möglicherweise Unterstützung braucht.

clickUp Dashboards helfen Ihnen, Schlüssel-Metriken zu visualisieren, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Durch die Visualisierung der Leistung und der Verteilung des Workloads können sich Teams leichter an Normen in Bezug auf Verantwortlichkeit und Transparenz halten. Die regelmäßige Überprüfung des Dashboards im Team hilft dabei, die kollektive Eigentümerschaft für Aufgaben und Ergebnisse zu stärken

Nachverfolgung des Fortschritts bei Zielen

Legen Sie mit ClickUp Goals spezifische, messbare Ziele fest, die die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtern und zeigen, wo Normen eingehalten werden oder wo Verbesserungen erforderlich sind. Wenn die Mitglieder des Teams sehen, wie ihre Einhaltung von Normen zu größeren Zielen beiträgt, sind sie eher bereit, sich weiterhin zu engagieren.

Anerkennen und belohnen Sie Mitglieder des Teams

Die Anerkennung und Belohnung von Teammitgliedern, die sich konsequent an die Gruppennormen halten, ist ein wirksames Mittel, um die kontinuierliche Einhaltung zu fördern. Ob öffentliche Anerkennungen in Team Meetings oder formellere Belohnungen, eine positive Verstärkung ist von großer Bedeutung.

Hier sind einige Möglichkeiten, ein Belohnungs- oder Anerkennungssystem einzuführen, um Teammitglieder zu motivieren:

🙌🏽 Rufen Sie in Meetings Teammitglieder, die sich aufrichtig an die Gruppennormen halten, zu sich

🙌🏽 Erstellen Sie ein Anerkennungsprogramm, bei dem Teammitglieder ihre Kollegen für die Einhaltung der Gruppennormen nominieren können

🙌🏽 Bieten Sie Mitgliedern, die sich an die Gruppennormen halten, Anreize wie Karten oder zusätzliche Freizeit an

Wie man Verstöße gegen die Gruppennormen anspricht

Selbst in den besten Teams kann es gelegentlich zu Fehltritten kommen. Wenn ein Mitglied des Teams gegen eine Gruppennorm verstößt, sprechen Sie das Problem umgehend und konstruktiv an.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Verstöße gegen Gruppennormen entschlossen ansprechen:

✅ Besprechen Sie den Verstoß privat mit einzelnen Mitgliedern des Teams. Vermeiden Sie es, Fehler in Anwesenheit anderer Mitglieder des Teams zu besprechen, da dies die Beziehungen und die Moral des Teams negativ beeinflussen kann

✅ Konzentrieren Sie sich bei der Besprechung des Verstoßes auf das problematische Verhalten, anstatt den Charakter der Person anzugreifen

✅ Geben Sie Mitgliedern des Teams, die gegen die Normen verstoßen, eine Chance, ihre Sichtweise zu erklären. Hören Sie aufmerksam zu und versuchen Sie, ihre Gründe für die Verletzung der Norm zu verstehen

✅ Wiederholen Sie die verletzte Gruppennorm und erklären Sie, warum sie für den Erfolg des Teams wichtig ist

✅ Entwickeln Sie gemeinsam mit der Person einen Aktionsplan zur Behebung des Verstoßes

✅ Kontrollieren Sie die Mitglieder des Teams regelmäßig, um ihre Fortschritte zu überwachen, Feedback zu den Gruppennormen einzuholen und eventuelle Probleme bei der Einhaltung der Normen zu lösen

Mit ClickUp stärkere Gruppennormen aufbauen

Der Aufbau eines leistungsstarken Teams erfordert sorgfältige Planung, Liebe zum Detail und das Bekenntnis zu Spitzenleistungen. Gruppennormen sind der Klebstoff, der alles zusammenhält und sicherstellt, dass alle auf der gleichen Seite stehen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Der Schlüssel liegt darin, diese Normen nicht nur zu schaffen, sondern sie aktiv zu verstärken und anzupassen, wenn sich das Team weiterentwickelt. Der Einsatz von Tools wie ClickUp macht diesen Prozess nahtlos, ganz gleich, ob es um die Einstellung von Meeting-Agenden, die Nachverfolgung von Projekt-Updates oder die Sicherstellung der Verantwortlichkeit durch die Zielverfolgung geht.

Sind Sie bereit, Ihr Team zu verändern? Anmelden für ClickUp kostenlos an und beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit, der Verantwortlichkeit und der hohen Leistung.