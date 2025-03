Kostenlose Excel-Vorlagen für die effiziente Nachverfolgung von Beständen

Die Nachverfolgung von Beständen kann entmutigend sein, insbesondere für Geschäfte, die mehrere Produkte und Lieferanten verwalten. Die ständigen Änderungen der Lagerbestände können zu Verwirrung, verpassten Verkaufschancen und finanziellen Verlusten führen.

Ohne ein organisiertes System kann die Nachverfolgung des Lagerbestands und des Nachfüllbedarfs schnell außer Kontrolle geraten.

Microsoft Excel bietet mit seinem Bereich kostenloser Inventurvorlagen eine Lösung. Diese Vorlagen bieten einen strukturierten Rahmen für die Erfassung von Produkten, die Überwachung von Mengen und die Verwaltung von Lieferanten. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich sowohl für kleine Eigentümer von Geschäften als auch für große Lagerhäuser und können benutzerdefiniert an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Sehen wir uns diese effizienten und benutzerfreundlichen Excel-Vorlagen für die Bestandsverwaltung an, die eine effiziente Lagerverwaltung ermöglichen.

Was macht eine gute Excel-Inventurvorlage aus?

Eine Excel-Inventurvorlage ist eine vorgefertigte Tabelle, die Ihnen bei der effizienten Nachverfolgung und Verwaltung von Lagerbeständen hilft.

Bei der Suche nach der besten vorlagen für die Bestandsverwaltung sollten Sie diese Schlüssel-Features berücksichtigen:

Übersichtlichkeit: Die Vorlage sollte ein übersichtliches Layout mit klaren Überschriften, Abschnitten und Kategorien aufweisen, um die Eingabe und Überprüfung der Bestandsdaten zu erleichtern

Die Vorlage sollte ein übersichtliches Layout mit klaren Überschriften, Abschnitten und Kategorien aufweisen, um die Eingabe und Überprüfung der Bestandsdaten zu erleichtern Benutzerfreundlichkeit: Die Vorlage sollte intuitiv sein, so dass Ihr Team sie leicht bedienen kann - unabhängig von seinen Excel-Kenntnissen

Die Vorlage sollte intuitiv sein, so dass Ihr Team sie leicht bedienen kann - unabhängig von seinen Excel-Kenntnissen Automatisierung: Sie sollte integrierte Formeln zur Berechnung von Summen unterstützen, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und Fehler zu minimieren

Sie sollte integrierte Formeln zur Berechnung von Summen unterstützen, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und Fehler zu minimieren Anpassungsfähigkeit: Eine gute Excel-Vorlage für die Inventarisierung ermöglicht es Ihnen, Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, bestimmte Kategorien einzubinden und Branding-Elemente (wie Logos und Farben) anzuwenden, um den spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht zu werden

Eine gute Excel-Vorlage für die Inventarisierung ermöglicht es Ihnen, Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, bestimmte Kategorien einzubinden und Branding-Elemente (wie Logos und Farben) anzuwenden, um den spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht zu werden Visuelle Darstellung: Sie sollte Diagramme oder Grafiken enthalten, die einen schnellen Einblick in Lagerbestände und Trends bieten

Sie sollte Diagramme oder Grafiken enthalten, die einen schnellen Einblick in Lagerbestände und Trends bieten Features für die Zusammenarbeit **Die Vorlage sollte es mehreren Benutzern ermöglichen, sie in Echtzeit anzusehen, zu bearbeiten und freizugeben, was eine effektive Teamarbeit fördert

8 Excel-Vorlagen für die Bestandsaufnahme für alltägliche Herausforderungen

Lassen Sie uns die acht besten Excel-Vorlagen für eine effiziente Bestandsverwaltung besprechen:

1. Inventarliste mit Bestellungshervorhebung Vorlage von Microsoft

über Microsoft Die Inventarliste mit Bestellungshervorhebung Vorlage von Microsoft bietet eine einfache, aber effektive Möglichkeit zur Überwachung des Lagerbestands, zur Nachverfolgung von Nachbestellungen und zur Sicherstellung, dass Sie die benötigten Elemente auf Lager haben.

Sie ist mit Spalten wie Inventar-ID, Name, Beschreibung, Stückpreis, vorrätige Menge und Gesamtwert des Inventars ausgestattet. Das Feature Bedingte Formatierung hebt automatisch Elemente hervor, die nachbestellt werden müssen. Fällt der Bestand eines beliebten Elements unter ein bestimmtes Niveau, wird es sofort gekennzeichnet, damit Sie es nachbestellen können, bevor es zur Neige geht.

Ideal für: Eigentümer von Einzelhandelsgeschäften, die ihre Lagerbestände überwachen und schnell verkaufsstarke Elemente nachbestellen müssen, um Fehlbestände zu vermeiden.

2. Personal Asset Inventory Vorlage von Microsoft

über Microsoft Microsofts Vorlage für ein persönliches Anlageninventar schlüsselt Ihre persönlichen Finanzen auf einen Blick auf - Sie müssen sich nicht durch endlose Tabellenkalkulationen wühlen.

Sie können verschiedene Vermögenskategorien, wie z. B. 401(k), Anleihen, Ersparnisse, Aktien oder sogar physische Vermögenswerte wie Ihr Auto und Ihr Haus, zusammen mit ihren jeweiligen Werten eingeben. Das eingebaute Balkendiagramm verwandelt Ihre Daten in ein übersichtliches Diagramm, das zeigt, welche Anlagekategorien Ihr Portfolio dominieren.

Die Vorlage ist vollständig anpassbar - Sie können den Text, die Farben, die Bilder und den Stil des Diagramms an Ihre Wünsche anpassen.

Ideal für: Einzelpersonen, die ihr Vermögen katalogisieren und bewerten möchten, um ihr finanzielles Portfolio zu verstehen.

3. Lagerinventur Vorlage von Microsoft

über Microsoft Die Lagerbestandsvorlage von Microsoft lässt Sie alles sehen, was in Ihrem Lager passiert. Es organisiert Ihre Bestände nach Elementbeschreibungen, Nummern der Lagerhaltungseinheiten (SKU) und bestimmten Speicherorten.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Gesamtwertberechnung des Inventars : Sofortiger Überblick über den Gesamtwert Ihres Bestands

: Sofortiger Überblick über den Gesamtwert Ihres Bestands Speicherort und Organisation : Damit können Sie den Speicherort von Elementen schnell bestimmen und den Lagerbereich frei von Unordnung halten

: Damit können Sie den Speicherort von Elementen schnell bestimmen und den Lagerbereich frei von Unordnung halten Nachbestellungswarnungen : Die Vorlage kennzeichnet Elemente, die nachbestellt werden müssen. So müssen Sie nicht mehr raten und können sicherstellen, dass Ihre Bestseller immer vorrätig sind

: Die Vorlage kennzeichnet Elemente, die nachbestellt werden müssen. So müssen Sie nicht mehr raten und können sicherstellen, dass Ihre Bestseller immer vorrätig sind Kommissionierlistendruck: Sie können eine Liste direkt aus Excel ausdrucken. Sie gibt Ihrem Team einen klaren Leitfaden, was zu kommissionieren ist und wo es zu finden ist, während Sie die Reihenfolge vorbereiten

Ideal für: Lagerverwalter in Einzelhandels- oder E-Commerce-Geschäften, die die Nachverfolgung der Lagerbestände für eine genaue und rechtzeitige Erfüllung der Reihenfolge benötigen.

4. Inventar Tabellenkalkulation Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Inventar Tabellenkalkulation Vorlage by Template.net ist eine weitere Vermögensnachverfolgungsvorlage, die es Ihnen ermöglicht,:

Eingabe von Schlüsseldetails wie Firmenname, Slogan, Adresse und Kontaktinformationen in der Kopfzeile

Speichern Sie wichtige Informationen wie SKU, Beschreibungen der Elemente, verfügbare Mengen, Stückkosten und Gesamtwerte

Protokollieren Sie alle Bestandsbewegungen - Einkäufe, Verkäufe, Rückgaben und Anpassungen -, um Ihre Aufzeichnungen genau und aktuell zu halten

Überwachen Sie Lagerbestände in Echtzeit und stellen Sie Nachbestellungswarnungen ein, um zu vermeiden, dass Ihnen die Bestseller ausgehen oder Sie zu viele Langsamdreher auf Lager haben

Verfolgen Sie Lieferantenkontakte, Vorlaufzeiten und Preise, um die Nachbestellung zu rationalisieren

Ideal für: Eigentümer von kleinen Geschäften, die mit mehreren Lieferanten und Produktlinien jonglieren.

5. Ladeninventar Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Verwaltung des Ladeninventars kann eine ständige Herausforderung sein - Produkte kommen herein und sind wieder ausverkauft, und die Nachverfolgung von allem kann schwierig sein. Allerdings ist die Ladeninventar Vorlage von Template.net hält all diese Informationen an Ihren Fingerspitzen.

Es bietet Features wie:

Nachverfolgung des Lagerbestands in Echtzeit: Das Dashboard zeigt die Gesamtbewegung des Lagerbestands an - 225 Elemente sind eingegangen, 150 sind ausgegangen und 75 Elemente verbleiben - und bietet Ihnen eine klare Ansicht, um schnelle Entscheidungen zur Wiederauffüllung des Lagerbestands zu treffen

Das Dashboard zeigt die Gesamtbewegung des Lagerbestands an - 225 Elemente sind eingegangen, 150 sind ausgegangen und 75 Elemente verbleiben - und bietet Ihnen eine klare Ansicht, um schnelle Entscheidungen zur Wiederauffüllung des Lagerbestands zu treffen Visuelle Darstellung: Das Liniendiagramm vergleicht eingegangene und verkaufte Elemente im Laufe der Zeit und hebt Trends hervor, wie z. B. T-Shirts für Männer, die sich gut entwickeln, oder Turnschuhe, die sich schlecht entwickeln. Das Radar-Diagramm schlüsselt den Bestand in Kategorien wie Bekleidung und Schuhe auf

Das Liniendiagramm vergleicht eingegangene und verkaufte Elemente im Laufe der Zeit und hebt Trends hervor, wie z. B. T-Shirts für Männer, die sich gut entwickeln, oder Turnschuhe, die sich schlecht entwickeln. Das Radar-Diagramm schlüsselt den Bestand in Kategorien wie Bekleidung und Schuhe auf abschnitt Notizen: Nutzen Sie diesen Bereich für zusätzliche Informationen, wie z. B. besondere Handhabungshinweise oder Notizen zu Aktionen

Ideal für: Geschäfte im Bekleidungs- und Schuheinzelhandel, die saisonale Bestände wie Winterjacken und Sommersandalen nachverfolgen müssen, um die Lagerbestände während der Haupteinkaufszeiten zu optimieren.

6. Transport und Logistik Bestandsmanagement Tabellenkalkulation Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Transport und Logistik Bestandsmanagement Tabellenkalkulation Vorlage von Template.net verwaltet eine Vielzahl von Logistikdaten auf einen Schlag:

Artikelbeschreibung : Erhalten Sie eine klare Beschreibung jedes Elements auf einen Blick

: Erhalten Sie eine klare Beschreibung jedes Elements auf einen Blick Artikelnummer und Lieferant : Diese sind entscheidend für die Nachbestellung und die Pflege von Beziehungen

: Diese sind entscheidend für die Nachbestellung und die Pflege von Beziehungen Lagerbestände : Verfolgen Sie, was Sie haben, was reinkommt und was rausgeht, um den Überblick über Ihren Bestand zu behalten

: Verfolgen Sie, was Sie haben, was reinkommt und was rausgeht, um den Überblick über Ihren Bestand zu behalten Nachbestellungspunkte: Sie wissen, wann Sie Ihre Bestände nachbestellen müssen, um Engpässe zu vermeiden. Das System berechnet dies automatisch für Sie und entlastet Sie so von Ihrer Denkarbeit

Wenn Sie ein Element auswählen, werden die anderen Felder automatisch ausgefüllt oder berechnet, wodurch Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden.

Ideal für: Logistikmanager, die ihre Bestände nachverfolgen müssen, um Unterbrechungen im Versand zu vermeiden.

7. Bestandsmanagement Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Bestandsverwaltung Vorlage by Template.net bietet sofortige Klarheit über den Status Ihres Inventars.

Es überwacht Ihre Stückkosten und Preise und hilft Ihnen, die Gesamtgewinnspanne zu verstehen. Außerdem können Sie für jedes Produkt auf Lieferantendetails zugreifen und so schnell und einfach nachbestellen.

Darüber hinaus enthält die Vorlage visuelle Darstellungen (Diagramme, Balkendiagramme und Kreisdiagramme) Ihres Bestands pro Produkt und Kategorie.

Ideal für: Restaurantmanager, die die Verwendungsraten bestimmter Zutaten analysieren müssen, um die Verschwendung zu minimieren und die Verfügbarkeit von Menüs aufrechtzuerhalten.

8. Lagerbestandsaufnahme Vorlage by WPS Office

über WPS-Büro Die Vorlage für die Lagerinventur von WPS Office gibt Ihnen einen abschließenden Überblick über Ihren Lagerbestand und ermöglicht Ihnen die Überwachung von Rohstoffen, Fertigprodukten und Verpackungen.

Die wichtigsten Features sind:

Klare Kategorisierung : Ihr gesamtes Lager wird in übersichtliche Kategorien eingeteilt - Rohstoffe, Halbfertigprodukte, Fertigwaren und Verbrauchsmaterial

: Ihr gesamtes Lager wird in übersichtliche Kategorien eingeteilt - Rohstoffe, Halbfertigprodukte, Fertigwaren und Verbrauchsmaterial Istbestand vs. Systembestand : In den Spalten können Sie den Bestand erfassen und ihn dann mit den Nummern des Systems vergleichen. Sie können alle Überschüsse (zusätzliche Bestände) oder Verluste (fehlende Elemente) protokollieren, was Ihnen hilft, mögliche Probleme schnell zu erkennen

: In den Spalten können Sie den Bestand erfassen und ihn dann mit den Nummern des Systems vergleichen. Sie können alle Überschüsse (zusätzliche Bestände) oder Verluste (fehlende Elemente) protokollieren, was Ihnen hilft, mögliche Probleme schnell zu erkennen Monetäre Nachverfolgung: Die Vorlage verfolgt, wie viele Elemente Sie haben und wie hoch deren Wert ist. Mit Feldern für Stückpreise und Gesamtdollarbeträge ist es einfach, die finanziellen Auswirkungen Ihres Bestands im Auge zu behalten

Ideal für: Lagerverwalter in der Fertigung, die Bestandsabweichungen für eine effiziente Bestandsverwaltung und eine genaue Berichterstellung nachverfolgen müssen.

Limitierungen bei der Verwendung von Excel für die Nachverfolgung von Beständen

Excel ist zwar ein budgetfreundliches und leicht zugängliches Tool für die Bestandsverwaltung, hat jedoch mehrere Limits:

Manuelle Handhabung : Excel erfordert manuelle Eingaben, was zu Fehlern führen kann, insbesondere bei der Verwaltung großer Datenmengen

: Excel erfordert manuelle Eingaben, was zu Fehlern führen kann, insbesondere bei der Verwaltung großer Datenmengen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit : Die gleichzeitige Bearbeitung in Excel kann zu Problemen bei der Versionskontrolle und zu Datenkonflikten führen

: Die gleichzeitige Bearbeitung in Excel kann zu Problemen bei der Versionskontrolle und zu Datenkonflikten führen Keine Automatisierung für komplexe Prozesse : Excel kann grundlegende Berechnungen automatisieren, aber fortgeschrittene Bestandsprozesse wie Bedarfsprognosen oder automatische Nachbestellungen sind schwer zu implementieren

: Excel kann grundlegende Berechnungen automatisieren, aber fortgeschrittene Bestandsprozesse wie Bedarfsprognosen oder automatische Nachbestellungen sind schwer zu implementieren Fehlende Integration : Die Integration von Excel in andere ERP- oder CRM-Software erfordert oft manuelle Importe und Exporte, was zeitaufwändig sein kann

: Die Integration von Excel in andere ERP- oder CRM-Software erfordert oft manuelle Importe und Exporte, was zeitaufwändig sein kann Limitierte Sicherheit : Excel verfügt nicht über die robusten Sicherheits-Features von Spezialsoftware und ist daher für die Verwaltung sensibler Bestandsdaten weniger geeignet

: Excel verfügt nicht über die robusten Sicherheits-Features von Spezialsoftware und ist daher für die Verwaltung sensibler Bestandsdaten weniger geeignet Visuelle Einschränkungen: Excel fehlen fortschrittliche Tools zur Datenvisualisierung, wie interaktive Dashboards oder dynamische Diagramme. Dies erschwert die Nachverfolgung von Trends, das Erkennen von Mustern oder die Gewinnung tieferer Einblicke in die Bestandsleistung

Im Ergebnis besteht ein wachsender Bedarf an Excel-Alternativen um die Anforderungen moderner Geschäfte besser zu erfüllen.

Alternativen zu Excel-Vorlagen für die Bestandsaufnahme

Für Geschäfte mit komplexen Lieferketten gibt es möglicherweise spezielle software für die Bestandsverwaltung für ihre Bedürfnisse effizienter zu gestalten.

Das ist der Punkt ClickUp tritt ein.

Die anpassbaren Dashboards bieten einen klaren Überblick über den Bestand und die Nachverfolgung wichtiger Metriken wie Umsatz, Wiederbestellungspunkte und Lieferantenleistung - alles an einem Ort für eine intelligentere Entscheidungsfindung. Außerdem können Sie Warnungen und Erinnerungen für niedrige Lagerbestände, Nachbestellungen oder Lieferungen in der Reihenfolge einrichten.

Außerdem können mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig auf Bestandsdaten zugreifen und diese aktualisieren, so dass alle - vom Lagerpersonal bis hin zu den Managern - mit Echtzeitinformationen versorgt werden.

Und das Beste daran? ClickUp verfügt über eine riesige Sammlung vorgefertigter Vorlagen für die Inventarisierung, was es zu einer effizienten inventarverwaltungssoftware .

Schauen wir uns einige von ihnen an.

1. ClickUp Inventar-Vorlage

ClickUp's Inventar-Vorlage

Die ClickUp Inventar-Vorlage zentralisiert alles in einem Space - Lieferantenkontakte, Status der Zahlungen und vieles mehr - so dass Sie sich das ständige Hin und Her zwischen Tabellenkalkulationen, E-Mails und Formularen für die Reihenfolge ersparen können.

Es bietet:

Benutzerdefinierte Ansichten: Sie erhalten mehrere Ansichten Ihres Bestands, z. B. die "Lieferantenansicht", um zu sehen, welche Lieferanten was liefern, oder die "Bestandsansicht", um die aktuellen Lagerbestände im Detail zu verfolgen

Sie erhalten mehrere Ansichten Ihres Bestands, z. B. die "Lieferantenansicht", um zu sehen, welche Lieferanten was liefern, oder die "Bestandsansicht", um die aktuellen Lagerbestände im Detail zu verfolgen Benutzerdefinierte Felder : Verfolgen Sie alles, von den Kosten pro Einheit bis zu den Meldebeständen, und erleichtern Sie so die Bedarfsprognose

: Verfolgen Sie alles, von den Kosten pro Einheit bis zu den Meldebeständen, und erleichtern Sie so die Bedarfsprognose Automatisierung: Legen Sie benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung fest, die Sie daran erinnern, wann die Bestände wieder aufgefüllt werden müssen oder wann Zahlungen fällig sind

Wenn Sie verschiedene Abteilungen wie Vertrieb, Beschaffung und Finanzen haben, bietet die Vorlage außerdem ein gut strukturiertes Format für effiziente Organisationsplanung .

Ideal für: Betriebsleiter in Geschäften mit mehreren Abteilungen, die ein zentrales System zur Rationalisierung der Nachverfolgung von Beständen benötigen.

2. ClickUp Bestandsmanagement Vorlage

ClickUp's Vorlage für die Bestandsverwaltung

Die ClickUp Vorlage für die Bestandsverwaltung ist ein Echtzeit-Tool zur Nachverfolgung von Produktmengen, Nachbestellungen, Lieferanten und sogar Kostenschwankungen - alles in einem übersichtlichen, leicht zu verwaltenden Setup.

Es hilft, Über- oder Unterbestände mit eingebauten Warnungen und geplanten Überprüfungen zu vermeiden. Durch die Analyse von Kostenänderungen und Bestandstrends können Sie fundierte Entscheidungen über den Zeitpunkt von Nachbestellungen und Investitionen treffen.

Verwenden Sie die Zeitleisten-Ansicht, um Bestandsveränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und sicherzustellen, dass Sie auf Nachfragespitzen während saisonaler Spitzenzeiten wie dem Schwarzen Freitag vorbereitet sind.

Ideal für: Einzelhändler und Bestandsmanager, die sicherstellen möchten, dass alle - vom Betriebsleiter bis zum Verkaufsteam - in Bezug auf Bestandsstatus und Nachbestellungsbedarf auf derselben Seite stehen.

3. ClickUp Büroinventar-Vorlage

ClickUp Büroinventar-Vorlage

Die ClickUp Büroinventar-Vorlage organisiert Ihr Büroinventar - egal, ob es sich um Laptops, Snacks oder den nie versiegenden Kaffeevorrat handelt.

Mit der Nachverfolgung können Sie die Dauer von Aufgaben überwachen, Engpässe erkennen (z. B. Verspätungen von Lieferanten) und die Reihenfolge Ihrer Bestellungen anpassen, indem Sie früher nachbestellen oder zu einem zuverlässigeren Lieferanten wechseln.

Nutzen Sie auch die Gesprächsansicht, um direkt über Probleme oder Änderungen im Bestand zu kommunizieren. Wenn sich die Lieferung einer neuen Reihenfolge verzögert, markieren Sie die Mitglieder Ihres Teams, um alle zu synchronisieren, damit niemand unvorbereitet getroffen wird.

Ideal für: Büroleiter oder Verwaltungsteams, die Büromaterialien verwalten.

4. ClickUp Büromaterialien Inventar Vorlage

ClickUp Vorlage für die Inventur von Büromaterialien

Die ClickUp Büromaterialien Inventar-Vorlage bietet eine Ansicht aller in Ihrem Büro benötigten Artikel aus der Vogelperspektive.

Sie enthält benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung Ihrer Bestellungen, wie z. B.:

Gesamtkosten : Berechnet die Gesamtkosten der Reihenfolge auf der Grundlage von Stückpreis und Menge

: Berechnet die Gesamtkosten der Reihenfolge auf der Grundlage von Stückpreis und Menge Abteilung : Weist jede Reihenfolge einer Abteilung zu, um die Budgetierung zu erleichtern

: Weist jede Reihenfolge einer Abteilung zu, um die Budgetierung zu erleichtern Zahlungs Status: Verfolgt, ob ein Element vollständig bezahlt, teilweise bezahlt oder ausstehend ist. Beispiel: Weihnachtsbaumschmuck kostet 40 $, aber mit der Markierung "Teilzahlung" wissen Sie, dass Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen müssen

Ideal für: Büromanager, die große Mengen an Lieferantenverträgen, Großbestellungen oder wiederkehrenden Lieferbedarf verwalten.

5. ClickUp IT Inventur Vorlage

ClickUp IT-Bestandsaufnahme Vorlage

Die ClickUp IT-Inventar-Vorlage ist eine All-in-One-Lösung, die eine abschließende Kontrolle des technischen Inventars mit automatisierten Erinnerungen und Abhängigkeiten bietet

Sie können vierteljährliche Erinnerungen einstellen, um die Verfügbarkeit von Lizenzen zu prüfen oder Hardware-Bestellungen zu verknüpfen, damit eine Aufgabe automatisch aktualisiert wird, wenn eine andere abgeschlossen ist.

Die Zusammenfassungsansicht bietet eine schnelle Momentaufnahme dessen, was auf Lager ist und was noch aussteht, während die Ansicht "Aktueller Bestand" eine detaillierte Liste der auf Lager befindlichen Elemente anzeigt.

Ideal für: IT-Manager und Systemadministratoren, die verschiedene technische Anlagen überwachen.

6. ClickUp Vorlage für den Inventarbericht

ClickUp Vorlage für Inventarbericht und Nachverfolgung der Reihenfolge

Die ClickUp Vorlage für den Inventarbericht hilft Ihnen, Bestseller schnell wieder aufzufüllen und Langsamdreher, die in den Regalen verstauben, auszumisten.

So hilft es Ihnen:

Visualisieren Sie die Lagerbestände auf einen Blick: Dank des übersichtlichen Formats der Vorlage können Sie alle Details zu Ihrem Lagerbestand einsehen, ohne sich durch endlose Zeilen von Daten wühlen zu müssen

Dank des übersichtlichen Formats der Vorlage können Sie alle Details zu Ihrem Lagerbestand einsehen, ohne sich durch endlose Zeilen von Daten wühlen zu müssen Mühelose Dateneingabe: Dank der Möglichkeit, Daten ohne Code einzugeben, ist das Anpassen von Produktdetails ein Kinderspiel - einfach klicken, tippen und zu erledigen

Dank der Möglichkeit, Daten ohne Code einzugeben, ist das Anpassen von Produktdetails ein Kinderspiel - einfach klicken, tippen und zu erledigen Analysetools: Erkennen Sie Lagerbewegungsmuster, erkennen Sie Nachfragespitzen und passen Sie Ihre Bestellungen an

Ideal für: E-Commerce-Manager, die mit verschiedenen Produktlinien arbeiten.

💡Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Gehirn um Details wie Produktkosten oder Lieferantenwechsel automatisch einzutragen und so den Zeitaufwand für die Dateneingabe zu verringern. Außerdem werden die Mitglieder des Teams benachrichtigt, wenn sich der Lagerbestand ändert oder ein Element besondere Aufmerksamkeit erfordert. Es kann auch Kommentare und Rückmeldungen zusammenfassen und so Team-Diskussionen über den Bestand vereinfachen.

Mit ClickUp Brain Formeln generieren und die Dateneingabe rationalisieren

7. ClickUp Restaurant Inventur Vorlage

ClickUp Restaurant Inventar-Vorlage

Die ClickUp Restaurant-Inventar-Vorlage hilft Ihnen, die Lagerbestände wichtiger Zutaten zu überwachen, Abfall zu reduzieren und Fehlbestände zu vermeiden.

Sie enthält mehrere Ansichten, darunter:

Ansicht des wöchentlichen Verbrauchs: Hier wird der wöchentliche Verbrauch für jedes Element angezeigt - wenn Ihr Restaurant wöchentlich 20 Pfund Parmesan verbraucht, können Sie die Reihenfolge anpassen, um einen Über- oder Unterbestand zu vermeiden

Hier wird der wöchentliche Verbrauch für jedes Element angezeigt - wenn Ihr Restaurant wöchentlich 20 Pfund Parmesan verbraucht, können Sie die Reihenfolge anpassen, um einen Über- oder Unterbestand zu vermeiden Ansicht "Artikel-Lagerung": Hier werden alle Elemente in Küche, Vorratskammer, Kühlschrank und Gefrierschrank organisiert, indem bestimmte Speicherorte zugewiesen werden

Hier werden alle Elemente in Küche, Vorratskammer, Kühlschrank und Gefrierschrank organisiert, indem bestimmte Speicherorte zugewiesen werden Ansicht "Nicht vorrätig": Hier wird alles nachverfolgt, was zur Neige geht oder nicht mehr vorrätig ist, so dass Sie genau wissen, was Sie nachbestellen müssen

Hier wird alles nachverfolgt, was zur Neige geht oder nicht mehr vorrätig ist, so dass Sie genau wissen, was Sie nachbestellen müssen Ansicht der Ablaufdaten: Hier können Sie Elemente nach ihrem Ablaufdatum sortieren, um sicherzustellen, dass Sie sie rechtzeitig verwenden und Verschwendung vermeiden

Ideal für: Eigentümer kleiner bis mittelgroßer Restaurants, die den täglichen Küchenbetrieb überwachen und ein präzises Tool zur Bestandsverwaltung benötigen.

8. ClickUp Bestellung & Inventar Vorlage

ClickUp Vorlage für Bestellung und Inventarisierung

Die ClickUp Vorlage für Bestellung und Inventar ist für die Nachverfolgung jeder Reihenfolge und die Verwaltung von Lagerbeständen und Lieferantendetails konzipiert.

Verwenden Sie die Vorlage, um Elemente des Bestands nach Kategorie, Produkt IDs oder Lieferanten zu organisieren. Sie können auch wichtige Lieferanteninformationen direkt in Ihrem Workspace speichern - Kontaktdaten, Preise und Vorlaufzeiten. So können Sie sehen, wer das beste Angebot und die schnellste Lieferung anbietet.

Legen Sie außerdem wiederholende Aufgaben in ClickUp für regelmäßige Nachbestellungen fest und verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen um benachrichtigt zu werden, wenn es an der Zeit ist, die nächste Reihenfolge einzuhalten.

Ideal für: Eigentümer von Geschäften, die eine Inventarsoftware zur Nachverfolgung von Bestellungen und zur Automatisierung von Nachbestellungen suchen.

9. ClickUp Simple Business Inventory Register Vorlage

Simple Business Inventory Register Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Simple Business Inventory Register Vorlage organisiert Ihren gesamten Lagerbestand in übersichtlichen, farbcodierten Abschnitten, wie z. B. Nicht vorrätig, Kritisch und Nachbestellung, damit Sie nie wieder einen Verkauf wegen zu geringer Lagerbestände verlieren.

Es verfügt über 15 benutzerdefinierte Felder zum Speichern der Daten jedes Elements:

Bestandsmenge: Zeigt an, wie viel Bestand Sie noch haben

Zeigt an, wie viel Bestand Sie noch haben Bestellmenge: Gibt die Reihenfolge an, in der bestellt werden soll, wenn der Bestand den kritischen Punkt erreicht

Gibt die Reihenfolge an, in der bestellt werden soll, wenn der Bestand den kritischen Punkt erreicht Lieferanteninformationen: Nachverfolgung der Lieferanten, bei denen Sie bestellt haben, und deren Kontaktinformationen

Nachverfolgung der Lieferanten, bei denen Sie bestellt haben, und deren Kontaktinformationen Nachbestellungsebene: Legt eine Nachbestellungsschwelle fest und sendet Warnungen, wenn der Bestand unter diese Schwelle fällt

Ideal für: Eigentümer von Cafés, die ein einfaches System zur Verwaltung der Lagerbestände an wichtigen Zutaten benötigen.

Reibungslos durch die Bestandsverwaltung navigieren mit ClickUp

Eine effektive Bestandsverwaltung stellt sicher, dass die Lagerbestände optimiert werden, die Kosten kontrolliert werden und die Kundenzufriedenheit hoch bleibt.

Excel bietet zwar mehrere Vorlagen, um die Nachverfolgung von Beständen zu rationalisieren, aber sich ausschließlich auf Tabellenkalkulationen zu verlassen, kann zu Ineffizienzen und Komplikationen führen, wenn Ihre Bestandsanforderungen und Ihr Geschäft wachsen.

ClickUp geht über die einfache Nachverfolgung hinaus. Mit Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, automatischen Warnungen für die Wiederauffüllung von Beständen und fortschrittlichen Tools zur Datenvisualisierung können Sie Ihre Bestände einfach und präzise verwalten. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihr Inventar verwalten.