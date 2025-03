Die besten kostenlosen CRM Excel-Vorlagen zum Aufbau effizienter Kundenmanagementsysteme

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens erledigen sollten, ist der Aufbau positiver Beziehungen zu Ihren Kunden.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Geschäft, ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen sind, die Verwaltung von Interaktionen und potenziellen Kunden und die Sicherstellung, dass kein Kunde unbemerkt bleibt, wird irgendwann zu einem Albtraum. 44 % der Befragten die in einem Validity-Bericht befragt wurden, schätzten, dass ihr Unternehmen aufgrund schlechter Datenqualität mehr als 10 % des Jahresumsatzes verliert.

Ein gut organisiertes CRM (Customer Relationship Management) ist fast wie eine Silberkugel.

Allerdings ist ein spezielles CRM-System oder CRM-Software ist vielleicht nicht für jedes Unternehmen sofort notwendig. Wenn Sie die Verwaltung Ihrer Clients vereinfachen möchten, ohne die Kosten für eine teure CRM-Software zu tragen, sollten Sie eine der frei verfügbaren Excel-CRM vorlagen online. Diese Vorlagen bieten eine schnelle und bequeme Möglichkeit, Kundeninformationen zu organisieren, die Kontaktaufnahme und Nachfassaktionen zu automatisieren und den ROI aus Ihren Kundeninteraktionen zu verbessern.

In diesem Artikel gehen wir auf den Wert dieser kostenlosen CRM-Excel-Vorlagen ein und erläutern, wie sie Ihren Kundenmanagementprozess vereinfachen. Außerdem stellen wir Ihnen einen Bereich kostenloser, benutzerdefinierter CRM-Vorlagen vor, mit denen Sie das Beste aus Ihren Beziehungen zu Ihren Kunden machen können.

Was macht eine gute CRM Excel Vorlage aus?

Eine gute CRM-Excel-Vorlage ist mehr als eine einfache Tabellenkalkulation auf Microsoft oder Google Tabellen. Sie sollte Ihre zentrale Ressource für die Verwaltung von Kundenbeziehungen sein. Solche CRM-Vorlagen zentralisieren Kontaktdaten, verfolgen Interaktionen und halten Sie über die Kundenbedürfnisse auf dem Laufenden. So können Sie dauerhafte Beziehungen aufbauen und gleichzeitig Zeit sparen.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei einer guten Excel-CRM-Vorlage achten sollten, um Ihren Workflow zu optimieren:

Effiziente Strukturierung : Wählen Sie Vorlagen, die übersichtliche Spalten für jeden Datenpunkt bieten, einschließlich Kontaktdetails, Verkaufshistorie und Kommunikationsaufzeichnungen. Dies erleichtert die Überwachung und den Zugriff auf wichtige Client-Daten

: Wählen Sie Vorlagen, die übersichtliche Spalten für jeden Datenpunkt bieten, einschließlich Kontaktdetails, Verkaufshistorie und Kommunikationsaufzeichnungen. Dies erleichtert die Überwachung und den Zugriff auf wichtige Client-Daten Anpassungsfähigkeit sicherstellen : Wählen Sie flexibletabellenkalkulationsvorlagen die verschiedene Geschäftsanforderungen erfüllen und sich nahtlos an unterschiedliche Anwendungsfälle anpassen - von der Erfassung von Kundenproblemen bis zur Planung von E-Mail-Werbekampagnen

: Wählen Sie flexibletabellenkalkulationsvorlagen die verschiedene Geschäftsanforderungen erfüllen und sich nahtlos an unterschiedliche Anwendungsfälle anpassen - von der Erfassung von Kundenproblemen bis zur Planung von E-Mail-Werbekampagnen Vereinfachen Sie die Dateneingabe : Entscheiden Sie sich für eine Excel-CRM-Vorlage mit einem intuitiven Layout, das die Dateneingabe vereinfacht und sicherstellt, dass alle Metriken zur Kundenbeziehung auf einen Blick für eine schnelle Analyse und Berichterstellung zugänglich sind

: Entscheiden Sie sich für eine Excel-CRM-Vorlage mit einem intuitiven Layout, das die Dateneingabe vereinfacht und sicherstellt, dass alle Metriken zur Kundenbeziehung auf einen Blick für eine schnelle Analyse und Berichterstellung zugänglich sind Sortieroptionen : Suchen Sie sich eine CRM-Tabellenvorlage mit Filter- und Sortierfunktionen. So können Sie Leads priorisieren, Daten organisieren, Statusänderungen im Auge behalten und Aktivitäten und Fortschritte in der Beziehung mühelos nachverfolgen

: Suchen Sie sich eine CRM-Tabellenvorlage mit Filter- und Sortierfunktionen. So können Sie Leads priorisieren, Daten organisieren, Statusänderungen im Auge behalten und Aktivitäten und Fortschritte in der Beziehung mühelos nachverfolgen Visuelle Anhaltspunkte nutzen: Wählen Sie eine Excel-CRM-Vorlage mit Farbcodierung oder bedingter Formatierung, um wichtige Aufgaben oder Status hervorzuheben, damit Ihr Kundenmanagement übersichtlich und umsetzbar bleibt

📖 Lesen Sie mehr:* die 10 besten vollständig anpassbaren CRM-Software-Systeme im Jahr 2024

CRM Excel Vorlagen

Wir haben diese handverlesenen CRM-Vorlagen unten finden Sie einfache und effektive Optionen, um Ihr Geschäft zu vereinfachen und das Management von Beziehungen zu Ihren Kunden zu optimieren:

1. CRM Vorlage von Salesflare

via {\an8}Salesflare Die Salesflare CRM Vorlage wurde entwickelt, um Geschäften bei der Verwaltung von Leads, Kontakten und Verkaufschancen zu helfen - alles in einem anpassbaren Excel-Blatt.

Mit dieser kostenlosen CRM-Vorlage können Benutzer die Phasen des Verkaufsprozesses benutzerdefinieren, Leads über eine Ansicht des Trichters nachverfolgen und Leistungsmetriken über die integrierte Registerkarte "Einblicke" analysieren.

Deshalb werden Sie es lieben:

Verwenden Sie anpassbare Phasen des Verkaufstrichters, die Ihrem individuellen Verkaufsprozess entsprechen

Erhalten Sie automatisierte Einblicke, wie z. B. Umsatzprognosen und Nachverfolgung der Leistung

Implementieren Sie ein visuelles Pipeline-Management für eine effiziente Nachverfolgung des Vertriebs

Idealer Anwendungsfall: Ideal für kleine Geschäfte, die Leads und Verkaufschancen verwalten möchten, ohne Ressourcen in komplexe CRM-Software zu investieren.

2. Mini CRM Tool Vorlage von HubSpot

via HubSpot Die HubSpot Mini CRM Tool Vorlage ist eine CRM-Lösung für Microsoft Excel und Google Tabellen zur Nachverfolgung von Kommunikation, Interaktionen und Vertriebsaktivitäten. Diese CRM-Tabellenvorlage hilft Ihnen, regelmäßig auf CRM-Daten zuzugreifen und den Aufwand für ein reibungsloseres Management der Beziehungen zu optimieren.

Darüber hinaus können Sie damit Ihre Vertriebskontakte an einem Ort mit integrierten Sortier- und Filterfunktionen sowie anpassbaren Feldern verwalten, nach Prioritäten ordnen und ansprechen.

Darum werden Sie es lieben:

Genießen Sie ein einsteigerfreundliches Design mit anpassbaren ausklappbaren Menüs

Erstellen Sie visuelle Dashboards, um Metriken und Einzelziele auf einen Blick zu verfolgen

Vereinfachen Sie die Dateneingabe und verpassen Sie nie wieder die Erfassung von Kontakten und Verkaufschancen

Idealer Anwendungsfall: Ideal für kleine Geschäfte, Start-ups oder Einzelpersonen, die mit CRM-Tools beginnen und eine einfache Lösung für die Nachverfolgung von Verkaufsaktivitäten und die Kundenbindung benötigen.

3. Umsatzprognose Tracker Small Business Vorlage von Microsoft

via Microsoft Wie der Name schon sagt, ist die Microsoft Sales Forecast Tracker Vorlage hilft kleinen Geschäften, ihre Verkäufe zu projizieren und die Einnahmen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.

Mit dieser CRM-Tabellenvorlage können Sie die Leistung im Vergleich zu den Einzelzielen klar überwachen und Kapazitäten und Ressourcen für zukünftiges Wachstum besser planen. Visualisieren Sie Leistungstrends und verfolgen Sie den Fortschritt im Zeitverlauf mit dem intuitiven Layout und den integrierten Diagramm-Tools.

Deshalb werden Sie es lieben:

Nachverfolgung der tatsächlichen Umsätze gegenüber den monatlichen und jährlichen Zielen

Bewerten Sie Leistungstrends mit einfachen Diagrammen und Grafiken

Effizientere Umsatzprognosen

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich perfekt für Vertriebsteams und -manager, die Einnahmen projizieren, Einzelziele festlegen und die Leistung regelmäßig nachverfolgen müssen. Sie ist besonders nützlich für Geschäfte, die Verkaufstrends analysieren wollen, um ihre Strategien auf der Grundlage von Prognosen anzupassen.

4. Kontakt Liste Vorlage von Microsoft

via MicrosoftMicrosoft's Kontakt Liste Vorlage ist ein einfaches Tool, mit dem Sie Kontaktdaten in einem übersichtlichen und leicht zugänglichen Format organisieren können. Diese Excel-Vorlage enthält Felder für Namen, Telefonnummern, E-Mails und Rechnungsadressen. Die einfache Struktur ermöglicht eine schnelle Dateneingabe und eine einfache Sortierung, so dass Sie die wichtigsten Kontakte immer griffbereit haben.

Deshalb werden Sie sie lieben:

Nutzen Sie das einfache Layout zum Organisieren und Nachverfolgen von Kontaktdetails

Filtern und sortieren Sie, um Kundeninformationen zu finden und zu verwalten

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung zusätzlicher kundenspezifischer Daten

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich für ein kleines Geschäft oder eine Einzelperson, die eine zuverlässige, organisierte Möglichkeit zum Speichern und Abrufen von Kontaktinformationen bestehender und potenzieller Kunden benötigt.

5. CRM Vorlage von Template.net

via Vorlage.net Die CRM Vorlage von Template.net bietet Geschäften eine intuitive Möglichkeit zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebskanälen. Mit Abschnitten für die Nachverfolgung von Leads, Aufgaben und Follow-ups hilft diese CRM-Vorlage für Excel und Google Tabellen sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird.

Geben Sie Informationen systematisch in die Abschnitte ein, um Zeitmanagement und Aufzeichnungen zu verbessern!

Deshalb werden Sie es lieben:

Organisieren Sie Abschnitte zur Nachverfolgung von Leads, Nachfassaktionen und Fortschritten im Verkauf

Nachverfolgung von Kommunikation und Daten mit einem detaillierten Rahmen

Nutzen Sie die integrierten Features zur Aufgabenverwaltung, um Leads nachzuverfolgen

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich für Geschäfte, die eine benutzerfreundliche, anpassungsfähige CRM-Lösung suchen, um Kundendaten zu verwalten und die Nachverfolgung zu verbessern.

6. Sales Pipeline Vorlage von Pipedrive

via Pipedrive Die Sales Pipeline Vorlage von Pipedrive bietet einen strukturierten Ansatz zur Nachverfolgung von Leads in jeder Phase des Vertriebsprozesses, von der Akquise bis zum Abschluss. Verwalten Sie Verkaufstrichter und Pipelines und visualisieren Sie sie mit anpassbaren Spalten für Phasen des Geschäftsabschlusses, erwartete Umsätze und Nachfassdaten.

Mit der Drag-and-Drop-Funktion von Pipedrive können Ihre Vertriebsmitarbeiter Leads ganz einfach zwischen den Phasen des Verkaufsprozesses verschieben.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisierung von Pipelines zur Nachverfolgung von Leads in verschiedenen Phasen des Verkaufs

Benutzerdefinierte Phasen zur Anpassung an Ihren individuellen Vertriebsprozess

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion für ein einfacheres Lead-Management

Idealer Anwendungsfall: Die Vorlage hilft Vertriebsteams bei der Organisation und Überwachung ihrer Pipeline, was zu besseren Abschlussquoten führt.

7. Construction CRM Vorlage von Jotform

via Jotform Die Jotform Construction CRM Vorlage wurde speziell entwickelt, um Geschäfte im Baugewerbe bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Nachverfolgung von Leads und der Vereinfachung der projektbezogenen Kommunikation zu unterstützen.

Es bietet anpassbare Felder zur Erfassung von Kontaktdaten, Leistungsbeschreibungen und zugewiesenen Teammitgliedern und fördert so die organisierte Nachverfolgung von Interaktionen und Projektzuweisungen.

Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie integrierte Abschnitte zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und Projektdetails

Benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Lead-Informationen und zur Abwicklung der Kommunikation

Optimieren Sie die Datenerfassung für die Verwaltung von Kontakten und Aktualisierungen bei Bauprojekten

Idealer Anwendungsfall: Diese kostenlose CRM-Vorlage richtet sich an Bauunternehmen, die ihre Kundenmanagementprozesse verbessern möchten.

Limitierungen bei der Verwendung von Google Tabellen/Excel Vorlagen für CRM

Zu den Vorteilen der Verwendung von Microsoft Excel, Google Docs oder Google Tabellen als CRM-Vorlage gehören ihre Vertrautheit, die einfache Nutzung für einfache Aktivitäten und die Tatsache, dass sie kostenlos sind. Dennoch gibt es einige wesentliche Einschränkungen, die sich auf Ihre Kapazität zur Skalierung und effizienten Verarbeitung von Client-Daten auswirken:

Manuelle Dateneingabe: Die manuelle Eingabe aller Kontakte und Leads in ein Google Tabellen oder Excel CRM ist mühsam und fehleranfällig. Inkonsistenzen bei Kundendaten sind wahrscheinlicher, wenn es keine Tools zur automatischen Datenvalidierung und zur Vermeidung von Dubletten gibt

Die manuelle Eingabe aller Kontakte und Leads in ein Google Tabellen oder Excel CRM ist mühsam und fehleranfällig. Inkonsistenzen bei Kundendaten sind wahrscheinlicher, wenn es keine Tools zur automatischen Datenvalidierung und zur Vermeidung von Dubletten gibt Mangel an erweiterten CRM-Features : Eine Google Tabellen oder Excel CRM-Tabelle benötigt fortschrittlichere Features für die Verwaltung von Vertriebspipelines, die Erstellung von Kundenprofilen und die Automatisierung des Marketings. Aus diesem Grund ist es nicht einfach, komplizierte Verkaufsprozesse zu überwachen oder potenzielle Kunden über E-Mail-Marketingkampagnen zu gewinnen, ohne zusätzliche Software einzusetzen

: Eine Google Tabellen oder Excel CRM-Tabelle benötigt fortschrittlichere Features für die Verwaltung von Vertriebspipelines, die Erstellung von Kundenprofilen und die Automatisierung des Marketings. Aus diesem Grund ist es nicht einfach, komplizierte Verkaufsprozesse zu überwachen oder potenzielle Kunden über E-Mail-Marketingkampagnen zu gewinnen, ohne zusätzliche Software einzusetzen Begrenzte Automatisierung und Integrationen : Auch wenn Google Tabellen und Excel einige Konnektoren mit Tools von Drittanbietern wie Zapier bieten, ist es im Vergleich zu dedizierten CRM-Lösungen viel schwieriger, nahtlose Automatisierungen aufzubauen. Außerdem sind die Integrationen limitiert. Wichtige Funktionen wie automatisierte Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen für die Wiedervorlage sind nicht vorhanden

: Auch wenn Google Tabellen und Excel einige Konnektoren mit Tools von Drittanbietern wie Zapier bieten, ist es im Vergleich zu dedizierten CRM-Lösungen viel schwieriger, nahtlose Automatisierungen aufzubauen. Außerdem sind die Integrationen limitiert. Wichtige Funktionen wie automatisierte Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen für die Wiedervorlage sind nicht vorhanden Sicherheitsbedenken : Google Tabellen oder Excel-basiertes CRM enthält zwar Sicherheitsvorkehrungen wie Verschlüsselung, muss aber dennoch narrensicher sein, insbesondere wenn es um sensible Client-Daten geht. Der Schutz sensibler Daten vor unbeabsichtigten oder böswilligen Bearbeitungen ist in einer Umgebung mit freigegebenem Zugriff und wenigen Benutzerkontrollen schwierig

: Google Tabellen oder Excel-basiertes CRM enthält zwar Sicherheitsvorkehrungen wie Verschlüsselung, muss aber dennoch narrensicher sein, insbesondere wenn es um sensible Client-Daten geht. Der Schutz sensibler Daten vor unbeabsichtigten oder böswilligen Bearbeitungen ist in einer Umgebung mit freigegebenem Zugriff und wenigen Benutzerkontrollen schwierig Probleme mit der Skalierbarkeit: Eine ordnungsgemäße Skalierung ist eine Herausforderung, da es keine ausgefeilten Tools für die Berichterstellung und Analyse gibt und die Verwaltung großer Mengen von Kundendaten zu Leistungsproblemen führen kann

Um diese Einschränkungen zu überwinden, benötigen Sie flexiblere Vorlagen, die erweiterte Funktionen unterstützen, sich in eine größere Anzahl von Tools integrieren lassen, eine robuste Zugriffskontrolle und Sicherheit bieten und sich an die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens anpassen lassen.

Alternative CRM Excel-Vorlagen

Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp bietet Vorlagen für das Management von Kundenbeziehungen an, die sich hervorragend benutzerdefinieren lassen Excel-Alternativen für die Nachverfolgung von Client-Interaktionen, Leads und Verkaufsdaten.

Wenn Sie Ihr Angebot verbessern möchten CRM-Prozess ohne eine CRM-Software zu verwenden, versuchen Sie es mit einer dieser fortschrittlichen und kostenlosen CRM-Excel-Vorlagen von ClickUp.

1. Die ClickUp CRM-Vorlage für Fortgeschrittene

Verwendung der ClickUp CRM-Vorlage in Whiteboards zur Karte eines CRM-Workflows

Die ClickUp Erweiterte CRM-Vorlage können Sie wichtige Kundeninformationen an einem Ort speichern und dabei acht verschiedene Benutzerdefinierte Felder (z.B. Kontaktname, E-Mail, Branche), um die Kommunikation mit dem Kunden und die Support-Prozesse zu unterstützen.

Sie können damit benutzerdefinierte Pipelines erstellen, um Leads und Opportunities effektiv zu überwachen. Außerdem können Sie Aufgaben nach Phasen verwalten, um die Effizienz des Workflows zu verbessern.

Diese CRM-Vorlage vereinfacht zudem die Überwachung der Interaktionen mit dem Client. Benutzer erstellen Benutzerdefinierte Status wie z.B. 'Need Approval' oder 'Qualified', um die Entwicklung von Kundeninteraktionen bei jedem Schritt zu überwachen.

Darum werden Sie es lieben:

Zugriff auf vier separate Benutzerdefinierte Ansichten : Listenansicht, Ansicht "Meine Aufgaben", Ansicht "Verkaufsprozess" und Ansicht "Willkommen"

Integrieren Sie Projektmanagement-Elemente wie Erinnerungen, Automatisierungen und Abhängigkeiten von Aufgaben, um die Nachverfolgung von Aufgaben zu verbessern

Verwenden Sie mit dieser ClickUp-Vorlage integrierte Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben

Idealer Anwendungsfall: Diese ClickUp CRM vorlage ist perfekt für Unternehmen, die CRM-Features mit Projektmanagement integrieren möchten. Selbst kleine Geschäfte oder Teams können diese kostenlose Vorlage nutzen, um ihre CRM-Probleme zu lösen.

2. Die ClickUp Simple CRM Vorlage

einfach-crm-t

Die ClickUp Einfache CRM-Vorlage ist eine hervorragende Wahl für Unternehmen, die ein einfaches CRM-System benötigen, das die Interaktionen mit ihren Kunden zuverlässig verwaltet.

Mit dieser kostenlosen Vorlage zentralisieren Sie wichtige Kundendaten, wie Kontaktdaten, Verkaufsstatus und Feedback. Es vereinfacht die Verwaltung von Kundendaten, indem es eine einzige Quelle der Wahrheit bietet, die Fehler bei manuellen Einträgen eliminiert. Sie ist einfach einzurichten und eignet sich hervorragend für Einsteiger oder kleine Teams, die die Interaktionen mit Kunden und die Kontaktverwaltung überwachen möchten.

Deshalb werden Sie es lieben:

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Ihre Client-Daten zu visualisieren und zu verwalten und wichtige Informationen zu speichern

Überwachen Sie regelmäßig wichtige Metriken wie Kundenzufriedenheit und Reaktionszeiten mithilfe von Dashboards, um die Effektivität des CRM-Systems sicherzustellen

Nutzen Sie Zeiterfassung, Abhängigkeitswarnungen und E-Mail-Integrationen, um die Effizienz zu steigern und den Überblick über die Nachverfolgung von Clients zu behalten

Nutzen Sie die Drag-and-Drop Funktion zur einfachen Reorganisation von Aufgaben

Idealer Anwendungsfall: Mit dieser CRM-Vorlage können Unternehmen ihren Prozess zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) vereinfachen, ohne sich auf zu viele komplizierte Tools festzulegen.

3. Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen

provisions-nachverfolgung-t

Wählen Sie die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen um Verkaufsteams bei der Verwaltung ihrer Provisionsberechnungsprozesse innerhalb einer einzigen Plattform zu unterstützen.

Die Vorlage vereinfacht die Provisionsberechnung und ermöglicht es Vertriebsleitern, die Entwicklung von Leads einfach zu überwachen. Mit den 14 Attributen für benutzerdefinierte Felder können Sie wichtige Daten wie den tatsächlichen Verkaufswert, Provisionsprozentsätze, verdiente Provisionen und Kontaktinformationen überwachen.

Darum werden Sie es lieben:

Verwalten Sie den gesamten Verkaufslebenszyklus, um die individuelle Verkaufsleistung zu überwachen und darüber zu berichten

Legen Sie mit den fünf benutzerdefinierten Ansichten der Vorlage Erinnerungen für Nachfassaktionen oder die Verteilung von Provisionen fest

Nutzen Sie Tools zur Provisionsprognose, um Teams bei der Vorhersage von Einnahmen zu unterstützen

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich am besten zur Vereinfachung der Nachverfolgung der Provisionen von Vertriebsmitarbeitern, damit Sie mehr Zeit für die Entwicklung der richtigen Verkaufsstrategie für neue Leads und bestehende Kunden haben.

4. Die ClickUp Sales Pipeline Vorlage

verkaufspipeline-t

Die ClickUp Sales Pipeline Vorlage wurde entwickelt, um Geschäften zu helfen, ihren Vertriebsprozess von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss effizient zu verwalten. Verfolgen Sie jede Phase Ihrer Vertriebspipeline genau nach und stellen Sie so sicher, dass keine Leads übersehen werden und jedes Geschäft effektiv abgewickelt wird.

Diese Vorlage bietet benutzerdefinierte Status wie 'Churned', 'Follow Up', 'Qualified Prospect' und 'Attention Needed', mit denen Sie den Fortschritt des Kunden in verschiedenen benutzerdefinierten Phasen verfolgen können. In sieben benutzerdefinierten Feldern können Sie wichtige Kundeninformationen wie das Datum der letzten Kontaktaufnahme, den Wert des Geschäfts und vieles mehr erfassen.

Warum Sie es lieben werden:

Zugriff auf ein einsteigerfreundliches und dennoch anpassbares Setup, das den Anforderungen fortgeschrittener Vertriebsteams gerecht wird

Verwenden Sie vier benutzerdefinierte Ansichten, darunter die Listenansicht (zum Gruppieren, Sortieren und Filtern von Kundeninteraktionen nach verschiedenen Kriterien), die SOP-Ansicht (zur Darstellung von Standardarbeitsanweisungen für verschiedene Phasen des Vertriebs) und die Box-Ansicht (zur Kategorisierung von Leads nach ihrem aktuellen Status)

Priorisieren Sie Aufgaben, bewerten Sie den Zustand der Pipeline und verfolgen Sie Schlüssel-Metriken effizienter

Erstellen von Dashboards zur Visualisierung und Analyse von Informationen

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte, die ihre Prozesse zur Nachverfolgung, Prognoseerstellung und Zusammenarbeit im Team verbessern möchten, indem sie alle erforderlichen Tools an einem Ort haben.

5. Die ClickUp Sales CRM Vorlage

Organisieren und Nachverfolgen von Verkaufschancen mit ClickUp's Sales CRM Vorlage

Die ClickUp Sales CRM Vorlage wurde entwickelt, um Vertriebsteams bei der Verwaltung ihres gesamten Kundenlebenszyklus zu unterstützen, von der Lead-Generierung bis zum Abschluss von Geschäften, und zwar in einem einzigen, optimierten Workspace. Mit dieser Vorlage können Sie Kundeninteraktionen, Verkaufschancen und Kommunikation effektiv nachverfolgen.

Deshalb werden Sie sie lieben:

Einfache Überwachung des Fortschritts in jeder Phase der Vertriebspipeline mit benutzerdefinierten Status

Hinzufügen und Sortieren von Attributen, um verschiedene Ansichten von Vertriebsinformationen und -daten sowie Kundeninteraktionen zu erhalten

Erleichtern Sie die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, wie z. B. das Versenden von Follow-up-E-Mails, wodurch die regelmäßige Kommunikation mit Kunden ohne zusätzlichen manuellen Aufwand aufrechterhalten werden kann

Integrieren Sie ClickUp Gehirn und ClickUp Clips kI und Bildschirmaufzeichnung zur Verbesserung der Nachverfolgung von Verkäufen und der Kundenzufriedenheit zu nutzen

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist sehr anpassungsfähig für kleine Teams und große Unternehmen, die ihre Vertriebsleistung und Kundenzufriedenheit verbessern möchten. Sie eignet sich auch hervorragend als leistungsstarkes CRM tool für Geschäfte, die ein umfassendes, anpassbares CRM-System wünschen, das mit ihrem Wachstum mitwächst.

Sie sind noch unentschlossen, ob Sie die CRM-Lösung und die Vorlagen von ClickUp nutzen wollen? 🤔

Hier ist, was Brenna Keenan, Digital Marketing Director bei SSM Creative Collective, über die Auswirkungen von ClickUp auf ihre Arbeitsabläufe zu sagen hat:

"ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich kenne. Die Vielseitigkeit ermöglicht es einem, wirklich alle Aufgaben an einem Ort zu erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste." ✨

Brenna Keenan, Direktorin für digitales Marketing bei SSM Creative Collective

6. Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsbericht

umsatz-bericht-t

Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsbericht wurde entwickelt, um Sie bei der Nachverfolgung und Analyse der Verkaufsleistung Ihres Teams zu unterstützen - egal ob monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

Mit dieser konfigurierbaren Berichtsvorlage können Sie kritische Vertriebsindikatoren überwachen, Muster erkennen und Leistungsdaten visualisieren. Diese CRM-Vorlage organisiert und überwacht auch Daten für eine bessere Entscheidungsfindung, wobei benutzerdefinierte Felder wie Verkaufsregion, Verkaufsleistung und Verkaufsjahr an jedes Konto angehängt werden.

Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie "Offen" und "Abgeschlossen", um den Fortschritt und die Leistung von Vertriebsaufgaben zu verfolgen

Optimieren Sie die Überwachung von Vertriebsberichten mit Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten, E-Mails und anderen fortschrittlichen Features, die umfassende Analysen und Einblicke in Echtzeit bieten

Halten Sie Vertriebsmitarbeiter für ihre Ziele verantwortlich

Gewinnen Sie Sichtbarkeit für Kundenbedürfnisse und -präferenzen

Idealer Anwendungsfall: Die ClickUp Vorlage für Verkaufsberichte ist ein hervorragendes tool für alle Teams im Vertrieb. Sie ermöglicht es Ihnen, mühelos wichtige Daten zu sammeln, die Leistung Ihrer Abteilung zu überwachen und Ihre Ergebnisse auf eine optisch ansprechende und direkte Weise zu präsentieren.

7. Die ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Vertriebsteams werden die ClickUp Sales Tracker Vorlage um ihren Verkaufsprozess besser zu verstehen. Diese Vorlage vereinfacht die Nachverfolgung von wöchentlichen und monatlichen Einzelzielen und hält Registerkarten für den Erfolg von Einzelpersonen und Teams bereit. Benutzerdefinierte Felder erleichtern die Nachverfolgung und Auswertung kritischer Metriken, einschließlich Stückkosten, Versandkosten, Retouren und Einzelziele.

Deshalb werden Sie es lieben:

Sammeln Sie Verkaufsinformationen in verschiedenen Ansichten, z. B. in der Sales Tracker-Ansicht, in der Ansicht "Verkaufsvolumen pro Monat" und in der Ansicht "Verkaufsstatus pro Produkt

Kategorisieren Sie Aufträge und überwachen Sie den Fortschritt von Verkaufsmissionen mit benutzerdefinierten Status

Behalten Sie die Registerkarten für die Einzelziele im Auge und stellen Sie sicher, dass alle auf derselben Seite stehen

Verfolgen Sie die Leistung von Einzelpersonen und Teams in Echtzeit

Idealer Anwendungsfall: Vertriebsleiter werden diese Vorlage sehr hilfreich finden, um Kundeninteraktionen zu überwachen, Folgetermine zu erstellen und Muster zu erkennen.

8. Die ClickUp Vorlage für Verkaufsaufrufe

ClickUp Vorlage für Verkaufsanrufe

Optimieren Sie Ihre Verkaufsgespräche und überwachen Sie Kundeninteraktionen mit dem ClickUp Vorlage für Verkaufsanrufe . Mit fünf benutzerdefinierten Feldern können Sie in der Vorlage wertvolle Informationen wie Kontaktdaten, Nachfassdaten und Anrufergebnisse speichern und so sicherstellen, dass Ihr Team immer auf dem neuesten Stand ist und informiert wird.

Mit diesem effizienten System bleiben Sie immer auf dem Laufenden, optimieren Ihre Vertriebskontakte und minimieren die Wahrscheinlichkeit, dass Geschäfte verloren gehen.

Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status für die Nachverfolgung und das Follow-up jeder Verkaufschance

Sehen Sie genau, wo Ihre Verkaufsgespräche stehen und wo die Probleme liegen

Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, sich auf die Hauptziele eines jeden Anrufs zu konzentrieren

Nachverfolgung von Lead-Quellen und Zuweisung von Lead-Status und Aufgaben - alles an einem zentralen Speicherort

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für alle Vertriebsmitarbeiter oder Mitglieder eines Teams, die sich auf Anrufe vorbereiten, die erforderlichen Materialien organisieren, Ergebnisse nachverfolgen und eine erfolgreiche Kundenansprache sicherstellen möchten.

9. Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess bietet einen klaren Rahmen, der Vertriebsmitarbeitern hilft, die notwendigen Schritte und Aufgaben im Vertriebsprozess zu verstehen, wodurch Verwirrung vermieden und die Effizienz gesteigert wird.

Um die Vorlage für den Vertriebsprozess zu implementieren, können Benutzer sie zu ihrem ClickUp-Workspace hinzufügen, einen Speicherort dafür festlegen und Teammitglieder zur Zusammenarbeit einladen. Die Vorlage unterstützt Teams bei der Erstellung von Projekten für bestimmte Vertriebsziele, bei der Zuweisung von Aufgaben mit Zeitleisten, bei der Einteilung von Aufgaben in Kategorien und bei der Durchführung regelmäßiger Meetings zur Besprechung der Fortschritte

Darum werden Sie es lieben:

Verwalten Sie Ihren Workload und Ihre Fristen mit den Features von ClickUp für das Projektmanagement

Verstehen Sie genau, in welcher Phase sich Ihr Lead im Verkaufsprozess befindet

Bitten Sie neue Mitglieder Ihres Teams, sich an die Vorlage zu halten

Organisieren und speichern Sie alle Daten in einer kollaborativen Datenbank

Identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche in Ihrem Vertriebsprozess

Idealer Anwendungsfall: Wenn Sie Geschäfte abschließen oder Ihre internen Abläufe effizienter gestalten wollen, bietet Ihnen diese Vorlage den Rahmen, den Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Excel-CRM-Vorlagen helfen Ihnen zwar bei der Nachverfolgung von Kundenbeziehungen, werden aber mit dem Wachstum Ihres Geschäfts immer umständlicher. Die Aktualisierung unzusammenhängender Tabellen, die Nachverfolgung von Versionen in mehreren Dateien und das Freigeben von Daten in verschiedenen Teams führen immer zu Verwirrung und verpassten Chancen.

An dieser Stelle kommen ClickUp und seine CRM-Vorlagen ins Spiel.

Als umfassende Plattform für das Arbeitsmanagement verändert ClickUp die Art und Weise, wie Sie Ihre Beziehungen zu Kunden verwalten, durch seine Alternativen zu Excel-CRM-Vorlagen. Unsere anpassbaren CRM-Vorlagen bieten Echtzeit-Zusammenarbeit, automatisierte Wiedervorlagen und leistungsstarke Berichterstellung in einem einheitlichen Space. Anstatt sich mit der Frustration von Excel-CRM-Vorlagen herumzuschlagen, konzentrieren Sie sich auf das, was am wichtigsten ist: den Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen.

Mit einer ClickUp CRM-Vorlage befähigen Sie Ihr Team, außergewöhnliche Kundenerfahrungen zu liefern. Kostenlos anmelden und freuen Sie sich auf eine kostengünstige, maßgeschneiderte CRM-Lösung!