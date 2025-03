Wie man negatives Feedback gibt: 30+ Beispiele, damit Sie es richtig machen

Jemandem ein negatives Feedback zu geben, das wirklich konstruktiv ist, ist für viele von uns eine Herausforderung. Es ist schwierig, das richtige Gleichgewicht zwischen Ehrlichkeit und Ermutigung zu finden, vor allem, wenn wir wollen, dass unsere Worte zu positiven Veränderungen führen und nicht zu Abwehrhaltung.

In diesem Blog geben wir 30+ Beispiele für negatives Feedback frei, die Ihnen dabei helfen, produktives und ermutigendes Feedback zu geben. Egal, ob Sie Personalverantwortlicher, Teamleiter oder Manager sind, Sie werden lernen, wie Sie schwieriges Feedback in Wachstumschancen umwandeln können - ohne die Unannehmlichkeiten.

Sind Sie bereit, Feedback zu Ihrer Geheimwaffe zu machen? Fangen wir an!

Warum ist negatives Feedback wichtig?

Niemand gibt oder erhält gerne negatives Feedback. Aber es ist wie Spinat für Ihren Arbeitsplatz: nicht immer der schmackhafteste, aber unerlässlich für Ihr Wachstum. Ganz gleich, ob Sie ein Personalverantwortlicher, ein Teamleiter oder ein Manager sind - wenn Sie wissen, wie Sie negatives Feedback effektiv einsetzen, kann das Wunder wirken.

Arten von negativem Feedback

Bevor wir uns ansehen, warum es wichtig ist, sollten wir über die beiden Hauptarten sprechen:

Korrigierendes Feedback

Dies ist die Art von "Hey, wir müssen das in Ordnung bringen". Es spricht bestimmte Verhaltensweisen oder Handlungen an, die verbessert werden müssen. Stellen Sie sich das so vor, als würde das GPS nach einer falschen Abbiegung sagen: "Neu berechnen".

Entwicklungsbezogenes Feedback

Dieses Feedback konzentriert sich auf langfristiges Wachstum. Es ist so, als würde man jemandem die Tools an die Hand geben, die er braucht, um mit der Zeit besser zu werden, und nicht nur unmittelbare Probleme korrigieren. Es ist eher so, als würde man jemanden beim Marathonlauf coachen und ihm nicht nur sagen, wie er seine Schuhe binden soll.

*Lesen Sie mehr: Was ist ein 360-Grad-Feedback?

Warum ist negatives Feedback wichtig?

Es geht nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder ihm ein schlechtes Gewissen einzureden; es geht darum, ihn anzuleiten, etwas Besseres zu erledigen. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist:

Klärt die Erwartungen

Wenn Menschen nicht wissen, dass sie etwas falsch erledigen, wie können sie es dann in Ordnung bringen? Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter immer wieder Fristen versäumt, hilft ihm ein korrigierendes Feedback zu verstehen, was erwartet wird und warum es wichtig ist. Ohne diese Klarheit würden sie immer wieder gegen die gleiche Wand laufen.

Erhöht die Verantwortlichkeit

Konstruktives Feedback ermutigt die Mitarbeiter, für ihr Handeln einzustehen. Nehmen wir an, die Kampagnen eines Marketingmanagers laufen nicht gut. Wenn Sie ihn auf bestimmte verbesserungswürdige Bereiche hinweisen, z. B. auf falsche Einzelziele, wird er eher bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und Änderungen vorzunehmen.

Steigert die Motivation (überraschenderweise!)

Ob Sie es glauben oder nicht, manche Mitarbeiter freuen sich über negatives Feedback - vor allem, wenn es mit einer Lösung verbunden ist. Stellen Sie sich vor, Sie sagen einem Kundenbetreuer, dass er an seinem Umgangston mit den Kunden arbeiten muss, und machen anschließend Rollenspiele, um ihn dabei zu unterstützen. Plötzlich ist es nicht mehr nur Kritik, sondern der Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

Die Rolle der Führungskraft bei negativem Feedback

Die Sache ist die rückmeldung geben ist wie das Führen eines zweischneidigen Schwertes. Aber für eine Führungskraft ist es immer noch eines der wichtigsten tools in ihrem Arsenal, um Leistung und Wachstum zu fördern. Es geht nicht nur darum, auf Fehler hinzuweisen, sondern auch darum, Ihr Team zu Verbesserungen und zum Erfolg zu führen.

Wirksames kritisches Feedback hilft dabei, klare Erwartungen zu formulieren, Mitarbeiter zur Verantwortung zu ziehen und einen Fahrplan für Verbesserungen zu erstellen. Andernfalls sind sich die Mitarbeiter möglicherweise nicht bewusst, wo sie versagen, was zu Stagnation und Frustration führen kann.

Wenn negatives Feedback konstruktiv geäußert wird, schafft es auch Vertrauen und Transparenz und zeigt, dass Sie in die Entwicklung der Mitarbeiter investieren. Kurz gesagt: Führungskräfte, die durchdachtes, rechtzeitiges Feedback geben, schaffen eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und fördern stärkere, widerstandsfähigere Teams.

Lesen Sie mehr: Wie führt man eine durchdachte Feedback-Sitzung durch?

Beispiele für negatives Feedback

Negative Rückmeldungen - klingt beängstigend, oder? Das muss es aber nicht sein! Wenn Sie negatives Feedback richtig geben, ist es eher ein Anstoß in die richtige Richtung als eine harsche Kritik.

Schauen wir uns einige einfache und praktische Beispiele für negatives Feedback an.

Beispiele für Feedback zwischen Führungskräften und Mitarbeitern

Als Vorgesetzter mussten Sie wahrscheinlich schon einmal ein Feedback geben, das etwas schwer zu schlucken ist. Hier sind einige realistische beispiele für Mitarbeiter-Feedback die es einfacher machen:

Fehlende Fristen

"Hey, mir ist aufgefallen, dass wir den Termin von letzter Woche verpasst haben. Lass uns herausfinden, wie wir dieses Projekt in kleinere Aufgaben aufteilen können, damit wir beim nächsten Mal den Zeitplan einhalten können."

schlechte Kommunikationsfähigkeiten

"Hey, der Bericht über die Kampagnenleistung zu Weihnachten war nicht so klar, wie er hätte sein können. Wie wäre es, wenn wir das nächste Mal an einer besseren Struktur arbeiten, um mehr Klarheit zu schaffen?"

geringe Produktivität

"Ich habe in letzter Zeit ein Nachlassen Ihrer Produktivität bemerkt. Gibt es etwas, womit Sie zu kämpfen haben? Lassen Sie uns ein paar Strategien entwickeln, um die Dinge wieder in die richtige Bahn zu lenken."

Häufige Abwesenheiten

"Ist alles in Ordnung? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit häufig abwesend sind, und das wirkt sich langsam auf das Team aus. Lassen Sie uns eine Lösung finden, damit wir eine gleichmäßigere Anwesenheit gewährleisten können."

Fehler bei der Arbeit

"In Ihren Berichten sind einige Fehler aufgetreten. Wir sollten uns auf die Genauigkeit konzentrieren und vielleicht sogar eine Checkliste einführen, um diese Fehler vor der Übermittlung zu erkennen."

Unvollständige Arbeit

"Der von Ihnen eingereichte PR-Artikel sieht unvollständig aus. Lassen Sie uns kurz telefonieren, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte in dem Artikel behandelt werden."

Entspannung in Meetings

"In den letzten Meetings schienen Sie etwas unbeteiligt zu sein. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich mehr beteiligen, da Ihr Beitrag für das Team wertvoll ist."

Nichtbefolgung von Verfahren

"Hallo, mir ist aufgefallen, dass die E-Mail-Kopie derzeit in der Schriftart Georgia verfasst ist. Könnten Sie sie bitte auf eine der Schriftarten aktualisieren, die in den Kopierrichtlinien aufgeführt sind? Thank you!"

Beispiele für Feedback zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten

Feedback an Ihren Vorgesetzten geben? Ja, auch das ist eine Sache! Es ist nicht nur eine Einbahnstraße.

*Mangel an klaren Anweisungen

"Manchmal fällt es mir schwer zu wissen, welchen Aufgaben ich Vorrang geben soll. Könnten wir mehr Klarheit über die Ziele des Projekts bekommen, damit ich mich besser konzentrieren kann?"

Micromanagement

"Ich würde das neue Robotik-Projekt gerne eigenständig übernehmen. Ich verstehe die Bedenken bezüglich der Zeitleiste, und ich bin verpflichtet, die Erwartungen zu erfüllen. Ich werde dafür sorgen, dass wir mit einem wöchentlichen Update-Call auf dem Laufenden bleiben, um Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden zu halten."

Unzureichender Support

"Ich habe Schwierigkeiten, auf die benötigten Ressourcen zuzugreifen. Können wir gemeinsam nach Lösungen oder besseren Tools suchen?"

Unfaire Verteilung des Workloads

"Ich habe bemerkt, dass ich mehr Aufgaben als meine Kollegen erledige. Können wir den Workload neu bewerten, um sicherzustellen, dass die Dinge ausgewogen sind? Ich möchte nicht zu einem Engpass für das Team werden."

Häufiges Feedback

"Ich würde mich über regelmäßigeres Feedback zu meiner Arbeit freuen. Es hilft mir, auf Kurs zu bleiben und zu wissen, was ich verbessern muss."

Mangel an Anerkennung

"In letzter Zeit fühle ich mich ein wenig entmutigt, da meine Arbeit selten Anerkennung findet. Es wäre also toll, wenn Sie mir einen Tipp geben könnten, wie ich mich mehr abheben kann. Ich wollte auch wissen, ob es hier Belohnungs- und Anerkennungsprogramme gibt und wie ich mich dafür qualifizieren könnte. "

Unklare Kommunikation

"Die E-Mail, die Sie letzten Freitag verschickt haben, gibt den Auftrag nicht richtig wieder. Können Sie mir mit einem detaillierteren Briefing helfen, um Verwirrung in dieser Kampagne zu vermeiden?".

Beispiele für Peer-to-Peer-Feedback

Manchmal kommt das Feedback auch aus dem Team selbst. Hier ist wie Peers konstruktive Kritik üben können ohne Unannehmlichkeiten zu verursachen:

Mangel an Zusammenarbeit

"Mir ist aufgefallen, dass Sie Aufgaben, bei denen wir zusammenarbeiten sollten, im Alleingang erledigen. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht den Eindruck vermittelt, dass Sie die ganze schwere Arbeit zu erledigen haben. Meinst du, wir könnten uns öfter treffen, um die Arbeit gerecht aufzuteilen?"

Negative Einstellung

"Hey, mir ist aufgefallen, dass Ihre Kommentare in Meetings in letzter Zeit etwas negativ sind. Das wirkt sich auf die Moral des Teams aus. Können wir daran arbeiten, die Dinge positiver zu gestalten?"

Fehlende Fristen

"Hey, mir ist aufgefallen, dass Sie bei der letzten Lieferung einige Termine nicht eingehalten haben. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich oder ein anderes Mitglied des Teams Ihnen helfen kann? Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Probleme mit dem aktuellen Workflow haben."

Kommunikationspanne

"Wie Sie wissen, hatten wir heute ein wichtiges Meeting mit den Interessengruppen. Ich habe gestern versucht, Sie anzurufen und zu texten, da ich einige wichtige Daten für die Präsentation benötigte, aber Sie waren nicht im Büro. Könnten Sie mir bitte Ihre Abwesenheit im Voraus mitteilen, damit wir unsere Arbeit besser planen können?"

Überschreitung der Grenzen

"Ich habe gesehen, dass Sie Änderungen an der Präsentation vorgenommen haben, an der ich gerade arbeite. Ich schätze Ihre Ideen, aber es wäre besser gewesen, wenn Sie sie mit mir geteilt hätten, anstatt das Deck zu bearbeiten. Ich möchte mich in Zukunft enger mit Ihnen abstimmen, um sicherzustellen, dass wir uns abstimmen und Überschneidungen vermeiden."

Mangel an Initiative

"Mir ist aufgefallen, dass Sie während unserer Brainstorming-Sitzungen nur selten das Wort ergreifen. Fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen oder Ideen für die Kampagne vorzuschlagen. Ich bin überzeugt, dass Ihre Beiträge einen echten Wert darstellen werden!"

Nicht-Einhaltung von Commitments

"Mir ist aufgefallen, dass der Bericht über die sozialen Medien, an dem Sie arbeiten, seit letzter Woche aussteht. Lassen Sie uns heute darüber sprechen, wie wir die Nachverfolgung dieses Auftrags und der kommenden Aufträge beschleunigen können."

Beispiele für Kundenfeedback

Auch Kunden geben Feedback - manchmal ist es nicht schön, aber es ist nützlich, um die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung zu verbessern.

**Schlechte Kundenbetreuung

"Der Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, war nicht hilfreich. Ich hatte von Ihrem Unternehmen einen besseren Support erwartet."

Probleme mit dem Produkt

"Ich habe eine Größe 10 bestellt und eine Größe 8\ erhalten. Könnten Sie bitte einen Ersatz oder eine Rückerstattung veranlassen?"

langsame Reaktionszeit

"Es hat zu lange gedauert, bis Ihr Team auf mein Problem geantwortet hat. Ich hoffe, dass die Antwort beim nächsten Mal schneller kommt."

Unklare Preisgestaltung

"Auf Ihrer Website steht, dass es einen kostenlosen Zeitraum für die Testversion Ihres Produkts gibt. Aber als ich mich für die Testversion entschied, wurde ich aufgefordert, zu bezahlen. Können Sie bitte die Preisgestaltung und die kostenlose Testversion besser dokumentieren, damit die Leute nicht verwirrt werden."

Keine Antwort

"Nachdem ich mein Problem gemeldet hatte, hat sich niemand gemeldet. Eine bessere Kommunikation würde die Kundenzufriedenheit verbessern."

Komplizierte Benutzererfahrung

"Die Benutzerfreundlichkeit der Website ist zu kompliziert, und es ist schwierig, das zu finden, was ich brauche. Eine Vereinfachung des Designs würde die Benutzerfreundlichkeit verbessern

Produktfehler

"Das Produkt, das ich erhalten habe, war defekt, und das ist nun schon das zweite Mal der Fall. Ich würde es sehr schätzen, wenn Sie mir mit einer Rückerstattung helfen und versuchen, Ihre Qualität für zukünftige Kunden zu verbessern."

Beispiele für Feedback von Managern an Teams

Manchmal muss man einem ganzen Team Feedback geben. Hier sind einige Beispiele, die Ihnen helfen sollen, diese Situationen zu meistern:

Mangel an Zusammenarbeit

"Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass die Teamarbeit und die Zusammenarbeit in diesem Team nachgelassen haben. Wir sollten mehr kommunizieren und zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen."

Mangel an Kreativität

"Die Herangehensweise des Teams an Problemlösungen ist in letzter Zeit ein wenig vorhersehbar gewesen. Ich würde mir mehr kreative Lösungen während der Brainstorming-Sitzungen wünschen."

Niedrige Leistung

"Die Leistung des Teams ist im letzten Quartal gesunken. Lassen Sie uns herausfinden, wo die Engpässe liegen und wie wir uns verbessern können."

Fehlende Fristen

"Wir haben ein paar Termine verpasst, und ich glaube, das liegt an unklaren Prioritäten. Lassen Sie uns einige spezifischere Ziele einstellen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben."

Tiefere Arbeitsmoral

"Die Arbeitsmoral hat sich verschlechtert. Ich möchte von Ihnen hören, wenn etwas nicht in Ordnung ist, damit wir im Team daran arbeiten können."

Auch gelesen: Feedbackschleifen zur Verbesserung der Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit meistern

ClickUp-Vorlagen für besseres Feedback verwenden

Seien wir ehrlich - Feedback zu geben kann entmutigend sein. Aber wenn man die richtigen feedback tools macht es einfacher. ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback bringt Struktur und Klarheit in die Feedbackerfassung.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

Mit dieser Vorlage können Sie das Feedback für Ihr Team verbessern:

Konsistente, geführte Unterhaltungen : Die Vorlage bietet Aufforderungen, die sicherstellen, dass das Feedback die Schlüsselbereiche abdeckt, von Erkenntnissen über die Leistung bis hin zu zukünftigen Zielen, so dass jede Feedback-Sitzung umfassend und ausgewogen ist

: Die Vorlage bietet Aufforderungen, die sicherstellen, dass das Feedback die Schlüsselbereiche abdeckt, von Erkenntnissen über die Leistung bis hin zu zukünftigen Zielen, so dass jede Feedback-Sitzung umfassend und ausgewogen ist Stromlinienförmige Feedbackerfassung: Einfaches Erfassen von Feedback im gesamten Team in einem einheitlichen Format, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Erkenntnisse aller Beteiligten dokumentiert und umsetzbar sind

Diese Vorlage hilft Ihnen, alle Antworten an einem zentralen Ort zu organisieren. Sie vereinfacht die Nachverfolgung und hilft Ihnen, Muster im Laufe der Zeit zu verfolgen, um die Weiterentwicklung Ihres Teams zu unterstützen.

Diese Vorlage herunterladen

Und wenn es Zeit für eine formellere Überprüfung ist, sehen Sie sich diese Vorlage an ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung . Sie macht den Feedback-Prozess für die Mitarbeiter reibungsloser und stellt sicher, dass alle wichtigen Bereiche abgedeckt werden, von den Erfolgen bis zu den Verbesserungsmöglichkeiten.

Negatives Feedback ist kein großes, furchteinflößendes Ungeheuer. Es ist lediglich ein tool für Wachstum. Ganz gleich, ob es sich um ein Feedback von Vorgesetzten zu Mitarbeitern, von Kollegen zu Kollegen oder sogar von Kunden handelt, das Ziel ist immer das gleiche - Verbesserung.

*Bonus: 15 kostenlose Vorlagen für Mitarbeitergespräche (plus Tipps)

Wie kann man negatives Feedback konstruktiv geben?

Für Personalverantwortliche, Teamleiter und Manager liegt der Schlüssel nicht nur darin, was man sagt, sondern wie man es sagt. Im Folgenden wird erläutert, wie negatives Mitarbeiter-Feedback konstruktiv geäußert werden kann und wie Tools wie ClickUp den Prozess reibungsloser, effizienter und produktiver gestalten können.

Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person

Trennen Sie die Person von der Handlung. Anstatt zu sagen: "Sie sind immer unordentlich", sagen Sie: "Die Projektakten waren nicht richtig organisiert, was zu Verzögerungen geführt hat." So fühlt sich das Feedback weniger wie ein persönlicher Angriff an.

Seien Sie lösungsorientiert

Bieten Sie umsetzbare Schritte zur Verbesserung an. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel Termine nicht einhält, schlagen Sie ihm Tools oder Techniken für das Zeitmanagement vor, die ihm helfen, den Überblick zu behalten.

Beziehen Sie den Mitarbeiter in die Lösung mit ein, indem Sie ihn fragen: "Was denken Sie, könnte Ihnen helfen, Fristen besser einzuhalten?"

Nachfassen und Support anbieten

Das Feedback endet nicht mit der Unterhaltung. Bieten Sie fortlaufend Support an und verfolgen Sie den Fortschritt der Dinge. Dies zeigt dem Feedback-Empfänger, dass Sie sich für seine Verbesserung engagieren und nicht nur auf Fehler hinweisen.

Verwenden Sie ClickUp, um negatives Feedback zu verfolgen und zu verwalten

ClickUp bietet eine Reihe von Features, die die Verwaltung und Nachverfolgung von Feedback nicht nur einfach, sondern auch effizient machen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Tools von ClickUp nutzen können, um die Kunst des konstruktiven negativen Feedbacks zu meistern:

Formulare zum Sammeln von Feedback ClickUp Formulare hilft Ihnen dabei, Feedback von Mitgliedern Ihres Teams oder von Kunden auf strukturierte Weise zu sammeln. So können Sie alle Rückmeldungen an einem Ort sammeln und sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Informationen übersehen.

Verwenden Sie die ClickUp Feedback Formular Vorlage können Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen, die auf bestimmte Feedbackbereiche wie Leistung, Kommunikation oder Teamarbeit abzielen. Auf diese Weise können Sie das Feedback effektiver filtern und bearbeiten.

Testen Sie ClickUp's Feedback Formular Vorlage, um alle Rückmeldungen für Ihr Team zu erfassen und nachzuverfolgen

Dokumente zum Zusammenstellen von Feedback an einem Ort

Mit ClickUp Dokumente können Sie alle Rückmeldungen in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokument zusammenfassen. Damit können Sie das Feedback für jeden Mitarbeiter oder jedes Projekt nachverfolgen und bei Leistungsbeurteilungen oder Nachfassaktionen einfach auf vergangene Diskussionen verweisen.

Aufgaben und Ziele für die Umsetzung des Feedbacks

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Feedback in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Nachdem Sie Feedback gegeben haben, erstellen Sie ein Ziel mit ClickUp-Ziele mit klaren Elementen, an denen der Mitarbeiter arbeiten kann. Verfolgen Sie den Fortschritt und melden Sie sich regelmäßig, um sie zur Verantwortung zu ziehen.

Nutzen Sie Feedback, um mit ClickUp Goals Ziele einzustellen und nachzuverfolgen

ClickUp Brain zum Schreiben von Feedback

Die richtigen Worte für Feedback zu finden, kann schwierig sein. Mit ClickUp Gehirn können Sie Hilfe beim Verfassen eines durchdachten und konstruktiven Feedbacks erhalten. Dieses Feature hilft Ihnen, Ihr Feedback so zu formulieren, dass es lösungsorientiert und nicht konfrontativ ist.

Ansicht des Chats für zwanglose Unterhaltungen über Feedback

Manchmal muss Feedback nicht formell sein. Mit ClickUp's Chat-Ansicht können Sie schnelle, zwanglose Unterhaltungen über kleinere Feedback-Punkte führen. Das reduziert den Druck eines formellen Meetings und hält die Kommunikation im Flow.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Chat zusammen, um Ihre Aufgaben und Unterhaltungen an einem Ort zu halten

Benutzerdefinierte Felder zur Unterscheidung verschiedener Feedbackbereiche

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp um Feedback nach Kategorien wie Kommunikation, Zeitmanagement oder Teamarbeit zu taggen. Dies erleichtert das Filtern und Ansprechen bestimmter Feedback-Punkte in Folgegesprächen.

Notepad für schnelle Notizen

Der ClickUp Notepad eignet sich hervorragend, um während einer Unterhaltung über Feedback schnelle Gesprächspunkte oder Elemente zu notieren. Sie müssen sich nicht mehr überlegen, was Sie besprochen haben!

👀Bonus: 11 Free Feedback Formulare Vorlagen

Die Vorteile der Verwendung von ClickUp zur Förderung einer Feedback-Kultur

Der Aufbau einer Kultur der konstruktiven Kritik braucht Zeit, aber ClickUp macht es sehr viel einfacher. Hier sind einige der Schlüsselvorteile des Einsatzes von ClickUp für das Feedback-Management:

Transparenz : Durch die Nachverfolgung aller positiven und negativen Rückmeldungen mit ClickUp schaffen Sie eine Kultur der Offenheit. Jeder weiß, was erwartet wird, und kann seinen Fortschritt in Richtung Verbesserung sehen.

: Durch die Nachverfolgung aller positiven und negativen Rückmeldungen mit ClickUp schaffen Sie eine Kultur der Offenheit. Jeder weiß, was erwartet wird, und kann seinen Fortschritt in Richtung Verbesserung sehen. Effizienz : Anstatt sich durch E-Mails oder verstreute Notizen zu wühlen, speichert die App alle Rückmeldungen in einem zentralen Space. So geht nichts verloren, und Sie können bei Bedarf schnell auf vergangenes Feedback zugreifen.

: Anstatt sich durch E-Mails oder verstreute Notizen zu wühlen, speichert die App alle Rückmeldungen in einem zentralen Space. So geht nichts verloren, und Sie können bei Bedarf schnell auf vergangenes Feedback zugreifen. Umsetzbare Erkenntnisse : Mit Features wie Zielen und benutzerdefinierten Feldern hilft ClickUp Ihnen, Feedback in klare, umsetzbare Schritte zu verwandeln. Mitarbeiter können ihre Fortschritte einfach nachverfolgen und sehen, wie sich ihre Arbeit im Laufe der Zeit verbessert.

: Mit Features wie Zielen und benutzerdefinierten Feldern hilft ClickUp Ihnen, Feedback in klare, umsetzbare Schritte zu verwandeln. Mitarbeiter können ihre Fortschritte einfach nachverfolgen und sehen, wie sich ihre Arbeit im Laufe der Zeit verbessert. Verbesserte Kommunikation : Ob formell oder zwanglos, ClickUp bietet mehrere Kanäle, um Feedback zu geben, und stellt sicher, dass die Kommunikation klar und konstant ist. Mit Tools wie der Chat-Ansicht und Formularen können Sie Ihre Feedback-Methode an die jeweilige Situation anpassen.

: Ob formell oder zwanglos, ClickUp bietet mehrere Kanäle, um Feedback zu geben, und stellt sicher, dass die Kommunikation klar und konstant ist. Mit Tools wie der Chat-Ansicht und Formularen können Sie Ihre Feedback-Methode an die jeweilige Situation anpassen. Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit : Mit den von ClickUp freigegebenen Dokumenten und den Features zur Nachverfolgung ist es ein Leichtes, gemeinsam an Feedback zu arbeiten und einen gemeinsamen Plan für Verbesserungen zu erstellen. Außerdem werden sowohl Manager als auch Mitarbeiter in die Pflicht genommen, das gegebene Feedback weiterzuverfolgen.

: Mit den von ClickUp freigegebenen Dokumenten und den Features zur Nachverfolgung ist es ein Leichtes, gemeinsam an Feedback zu arbeiten und einen gemeinsamen Plan für Verbesserungen zu erstellen. Außerdem werden sowohl Manager als auch Mitarbeiter in die Pflicht genommen, das gegebene Feedback weiterzuverfolgen. Stärkt die Moral: Konstruktives Feedback, insbesondere in Verbindung mit einem Tool, mit dem sich Verbesserungen leicht nachverfolgen lassen, kann die Arbeitsmoral steigern. Die Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Wachstumsprozess unterstützt, wenn sie sehen, dass ihr Feedback ernst genommen wird und man darauf reagiert.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Rückmeldungen systematisch zu dokumentieren und auszuwerten

Herausforderungen und Fallstricke, die beim Geben von negativem Feedback zu vermeiden sind

Negatives und konstruktives Feedback zu geben, muss sich nicht anfühlen wie ein Drahtseilakt über ein Becken voller Haie! Zu erledigt, kann es die Leistung steigern, das Wachstum fördern und Beziehungen stärken. Aber wenn es schlecht gemacht wird, ist es ein Rezept für eine Katastrophe.

Lassen Sie uns also erkunden, wie Sie die Herausforderungen des konstruktiven Feedbacks meistern und dabei einige häufige Fallstricke vermeiden können.

Die Schattenseiten eines schlecht ausgeführten Feedbacks

Seien wir ehrlich - niemand mag negatives Feedback, wenn es sich wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Hier sehen Sie, was passieren kann, wenn Sie Ihr Feedback nicht konstruktiv vermitteln:

Demotivation : Zu viel Kritik ohne eine positive Wendung? Das ist so, als würde man kaltes Wasser auf das Feuer der Motivation eines Menschen gießen. Derjenige könnte sich am Ende eher besiegt als ermutigt fühlen

: Zu viel Kritik ohne eine positive Wendung? Das ist so, als würde man kaltes Wasser auf das Feuer der Motivation eines Menschen gießen. Derjenige könnte sich am Ende eher besiegt als ermutigt fühlen Schäden für Beziehungen : Wenn das Feedback zu hart oder anklagend ist, kann es Ihre Beziehungen zu den Mitarbeitern belasten. Vertrauen ist der Schlüssel für produktive Unterhaltungen!

: Wenn das Feedback zu hart oder anklagend ist, kann es Ihre Beziehungen zu den Mitarbeitern belasten. Vertrauen ist der Schlüssel für produktive Unterhaltungen! Rückgang der Produktivität: Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wie sie das Problem beheben können, drehen sie sich im Kreis und versuchen herauszufinden, was falsch gelaufen ist, was ihre Leistung beeinträchtigen kann

Wie können Sie Ihre Feedback-Fähigkeiten verbessern?

Da wir nun wissen, was man nicht tun sollte, wollen wir uns darauf konzentrieren, was man zu erledigen hat, wenn man negatives Feedback gibt.

Das Timing ist der Schlüssel : Warten Sie nicht bis zur jährlichen Überprüfung, um die Bombe platzen zu lassen. Das Feedback sollte zeitnah erfolgen und mit den jüngsten Handlungen verbunden sein. Wenn Sarah zum Beispiel letzten Dienstag einen Fehler gemacht hat, sprechen Sie ihn kurz danach an. Auf diese Weise ist er ihr noch frisch im Gedächtnis und kann leichter behoben werden.

: Warten Sie nicht bis zur jährlichen Überprüfung, um die Bombe platzen zu lassen. Das Feedback sollte zeitnah erfolgen und mit den jüngsten Handlungen verbunden sein. Wenn Sarah zum Beispiel letzten Dienstag einen Fehler gemacht hat, sprechen Sie ihn kurz danach an. Auf diese Weise ist er ihr noch frisch im Gedächtnis und kann leichter behoben werden. Vermeiden Sie vage Formulierungen : Seien Sie konkret. Anstatt zu sagen: "Sie machen sich nicht gut", sagen Sie: "Mir ist aufgefallen, dass Sie die letzten beiden Abgabetermine für das Projekt verpasst haben, und das beeinträchtigt den Fortschritt des Teams."

: Seien Sie konkret. Anstatt zu sagen: "Sie machen sich nicht gut", sagen Sie: "Mir ist aufgefallen, dass Sie die letzten beiden Abgabetermine für das Projekt verpasst haben, und das beeinträchtigt den Fortschritt des Teams." Sein Sie offen für Diskussionen : Feedback ist kein Monolog; es ist eine Unterhaltung. Nachdem Sie Ihre Gedanken freigegeben haben, stellen Sie Fragen wie: "Was halten Sie davon?" oder "Was denken Sie, wie man das verbessern könnte?" Dies ermöglicht eine beidseitige Unterhaltung, die mehr auf Zusammenarbeit als auf Konfrontation ausgerichtet ist.

: Feedback ist kein Monolog; es ist eine Unterhaltung. Nachdem Sie Ihre Gedanken freigegeben haben, stellen Sie Fragen wie: "Was halten Sie davon?" oder "Was denken Sie, wie man das verbessern könnte?" Dies ermöglicht eine beidseitige Unterhaltung, die mehr auf Zusammenarbeit als auf Konfrontation ausgerichtet ist. Seien Sie nicht negativ oder harsch: Eine weitere häufige Falle, wenn es darum geht, negatives Feedback zu geben, ist das alleinige Aufzeigen von Mängeln. Das kann entmutigend wirken. Daher ist es wichtig, auch die Stärken hervorzuheben, um eine ausgewogene Perspektive zu wahren.

Das Genie anwenden sandwich-Methode an. Negatives Feedback wird leichter akzeptiert, wenn auf beiden Seiten ein wenig positives Feedback gegeben wird. Beginnen Sie mit etwas, das der Betreffende gut erledigt hat, sprechen Sie ihn dann auf das Problem an und enden Sie mit einer positiven Notiz.

Beispiel: "Sie haben gute Arbeit geleistet, um das Team zu organisieren, aber mir ist aufgefallen, dass die Berichterstellung ein bisschen spät erfolgt. Lassen Sie uns an einigen Strategien arbeiten, um diesen Prozess zu beschleunigen. Alles in allem weiß ich, dass Sie das Zeug dazu haben, diese Aufgabe zu bewältigen!"

Umgang mit kulturellen Unterschieden beim Feedback

An dieser Stelle wird es ein wenig knifflig - verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Arten, mit Feedback umzugehen. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht gelten, daher ist es wichtig, diese Nuancen zu berücksichtigen.

Direktes vs. indirektes Feedback : In westlichen Kulturen schätzen die Menschen direktes Feedback. Sie wollen genau wissen, was schief gelaufen ist, ohne Schönfärberei. In anderen Kulturen, z. B. in Asien oder vielen lateinamerikanischen Ländern, wird das Feedback subtiler gegeben, um jemanden nicht in Verlegenheit zu bringen. Kennen Sie Ihr Publikum und passen Sie Ihren Stil entsprechend an!

: In westlichen Kulturen schätzen die Menschen direktes Feedback. Sie wollen genau wissen, was schief gelaufen ist, ohne Schönfärberei. In anderen Kulturen, z. B. in Asien oder vielen lateinamerikanischen Ländern, wird das Feedback subtiler gegeben, um jemanden nicht in Verlegenheit zu bringen. Kennen Sie Ihr Publikum und passen Sie Ihren Stil entsprechend an! Privates vs. öffentliches Feedback : Einige Kulturen (und sogar einige Personen) bevorzugenfeedback zu erhalten privat. Wenn Sie mit einem Team arbeiten, das aus einer Kultur stammt, in der ein hoher Kontextwert herrscht, sollten Sie diese Kritik hinter geschlossenen Türen halten.

: Einige Kulturen (und sogar einige Personen) bevorzugenfeedback zu erhalten privat. Wenn Sie mit einem Team arbeiten, das aus einer Kultur stammt, in der ein hoher Kontextwert herrscht, sollten Sie diese Kritik hinter geschlossenen Türen halten. Hierarchie und Machtdistanz: In Kulturen mit großer Machtdistanz (z. B. in Asien) fühlen sich Mitarbeiter möglicherweise nicht wohl dabei, ihren Vorgesetzten Feedback zu geben oder sogar offen auf Kritik zu reagieren. In diesen Fällen sollten Sie besonders vorsichtig mit Ihren Worten sein und einen offenen Dialog fördern, ohne dass sich jemand unwohl fühlt.

Lesen Sie auch: Wie man das Kundenfeedback für den ultimativen Erfolg auswertet

Negatives Feedback in Wachstumschancen verwandeln

Wirksames negatives Feedback ist für die Förderung von Wachstum und Leistungsverbesserung unerlässlich. Egal, ob Sie in Team Meetings verpasste Termine, Kommunikationsprobleme oder andere Leistungsmängel ansprechen, verwenden Sie konkrete Beispiele, behalten Sie eine positive Einstellung bei und bieten Sie umsetzbare Lösungen an.

Indem Sie neben dem Feedback auch positive Verstärkung einbeziehen, stellen Sie sicher, dass die Unterhaltung unterstützend bleibt. Team Meetings sind eine ideale Einstellung, um sowohl positives als auch negatives Feedback in einem umfassenden Ansatz zu vereinen.

Vermeiden Sie also nicht, negatives Feedback zu geben, sondern beherrschen Sie die Kunst des Feedbacks. Die richtige Einmischung wird Ihr Team stärken. Anmeldung für ClickUp um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen und gleichzeitig eine positive, offene Arbeitskultur zu pflegen.