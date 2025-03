20 beste Tools für Automatisierungstests 2025 | ClickUp

Es gab eine Zeit, in der manuelle Tests die Norm waren. Es war ein mühsamer und zeitraubender Prozess, der oft zu Fehlern und Verzögerungen führte.

Die Softwareentwicklung und die parallelen Testdurchführungsprozesse haben sich jedoch im Laufe der Jahre ständig weiterentwickelt.

Eine der bedeutendsten Veränderungen, die ich miterlebt habe, war das Aufkommen von Tools für die Automatisierung von Tests. Es ist faszinierend, wie ein Tool zur Automatisierung den Testprozess rationalisieren und die Gesamtqualität unserer Produkte verbessern kann.

In diesem Blog haben das Forschungsteam von ClickUp und ich die 20 besten Tools für die Automatisierung von Tests zusammengestellt, basierend auf ihrer Leistung, ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihrer weiten Verbreitung.📝

Bei der Auswahl der richtigen Tools für die Automatisierung von Tests gibt es mehrere Schlüssel zu beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Gute Tools für Automatisierungstests sollten intuitiv und einfach zu erlernen sein. Wenn Sie neu im Bereich Automatisierungstests sind, möchten Sie nicht stundenlang damit verbringen, herauszufinden, wie das Tool zu verwenden ist. Suchen Sie nach Tools mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer klaren Dokumentation

Kompatibilität: Tools für die Automatisierung von Tests müssen mit Ihrer Entwicklungsumgebung und Ihren Test-Frameworks kompatibel sein. Das spart Ihnen Zeit und Aufwand bei der Einstellung einer Testinfrastruktur

Vielfältige Features: Verschiedene Tools für die Automatisierung von Tests bieten unterschiedliche Features, daher ist es wichtig, ein Tool zu wählen, das Ihren spezifischen Testanforderungen entspricht. Um effizient zu testen, sollten Sie auf Features wie Cross-Browser-Tests, parallele Tests, mobile Tests, Leistungstests, visuelle Regressionstests und API-Tests achten

Skalierbarkeit: Mit dem Wachstum Ihrer Software wachsen auch Ihre Testanforderungen. Suchen Sie nach Tools für die Automatisierung von Tests, die mit Ihrem Projekt skalieren und große Testsuiten verarbeiten können

Integrationsfähigkeit: Gute Tools für automatisierte Tests sollten sich nahtlos in andere Tools in Ihrem Entwicklungsumfeld integrieren lassen, z. B. in Server für die kontinuierliche Integration (CI) und Systeme zur Fehlerverfolgung

Support und Community: Eine starke Support-Community kann von unschätzbarem Wert sein, wenn Sie auf Probleme stoßen oder Hilfe bei bestimmten Anwendungsfällen benötigen. Suchen Sie nach Tools für die Automatisierung von Tests mit aktiven Foren und Kundensupport

Kosten: Die Kosten sind zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige zu berücksichtigende Faktor. Achten Sie auf den Gesamtwert, den die Tools für die Automatisierung von Tests im Vergleich zu den Kosten bieten

Ich habe festgestellt, dass Tools für die Automatisierung von Tests der Schlüssel zur Verbesserung der Softwarequalität und zur Beschleunigung der Entwicklung sind.

Bei der großen Auswahl an Tools für die Automatisierung von Tests kann es schwierig sein, das richtige Tool auszuwählen. Lassen Sie uns eintauchen und erkunden, was es alles gibt, um Ihren Testprozess zu verbessern! 👇

1. ClickUp (am besten geeignet für Automatisierungstest-Projektmanagement und Fehlerverfolgung)

Mit der ClickUp Agile Projektmanagement-Software erhalten Sie eine visuelle Darstellung Ihres Test-Workflows zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Identifizierung von Engpässen ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool für alles von der Produktplanung bis zur Softwareentwicklung. ClickUp Software für agiles Projektmanagement bietet Struktur und Organisation für die durchgängige Softwareentwicklung.

Es ist eine Top agiles testing tool mit dem Sie Sprints erstellen, Aufgaben zuweisen und deren Fortschritt in Echtzeit verfolgen können. Schauen wir uns gemeinsam die Features an.

ClickUp Board-Ansicht

Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen den Spalten zur Darstellung ihres Status in der ClickUp Board-Ansicht

Die ClickUp Board Ansicht ist eine Grundvoraussetzung für agile Projektmanagement-Methoden. Mit ihr können Sie Ihren Test-Workflow visualisieren, indem Sie Aufgaben zwischen Phasen wie 'Zu Testen', 'In Bearbeitung' und 'Bestanden/Fehlgeschlagen' ziehen und ablegen

Dieses Setup bietet einen klaren Überblick über den Status jeder Aufgabe und erleichtert die Ermittlung von Engpässen und die effektive Priorisierung von Workloads. Darüber hinaus verbessert die Drag-and-Drop-Funktion in der Board-Ansicht die Benutzerfreundlichkeit, da die Mitglieder des Teams Aufgaben nahtlos zwischen den Phasen ihres Fortschritts verschieben können.

Und das Beste daran? Board View ermöglicht die Integration von Aufgabendetails, einschließlich Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Kommentaren.

Ein zentraler Ansatz für die Verwaltung von Aufgaben hilft Teams, eine offene Kommunikation aufrechtzuerhalten, so dass alle über den Fortschritt und alle Herausforderungen, die während der Tests auftreten können, informiert sind. Das ist noch nicht alles. ClickUp für Software Teams fungiert als das Gehirn Ihres kontinuierlichen Testprozesses. Es eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern. Sie können ganz einfach detaillierte Fehlerberichte erstellen, sie Entwicklern zuweisen und ihren Fortschritt durch den Entwicklungslebenszyklus verfolgen.

Und dank anpassbarer Workflows können Sie die Fehlerverfolgung an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anpassen. ClickUp bietet auch eine Vielzahl von Vorlagen, die benutzerdefiniert an Ihre spezifischen Anforderungen an die Automatisierungstests angepasst werden können.

ClickUp Vorlage für Bug- und Problemverfolgung

Verwalten Sie Bugs und Probleme an einem zentralen Speicherort mit dem ClickUp Bug & Issue Tracking Template

Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen bietet ein fertiges Framework zur Verbesserung der Sichtbarkeit und der Zusammenarbeit von Testteams und hilft Ihnen, die Komplexität der Fehlerbehebung effizient zu bewältigen.

Die benutzerdefinierte Aufnahme formulare für Software Teams ermöglichen eine nahtlose Übermittlung von Fehlern und stellen sicher, dass alle notwendigen Details im Voraus erfasst werden.

Diese Vorlage verbessert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, indem sie Teams auf einer zentralen Plattform zusammenführt und sicherstellt, dass alle über den Status von Fehlern und Problemen auf dem Laufenden sind. Da sich die Kommunikation zwischen den Teams verbessert, wird die Produktbereitstellung schneller und effizienter, was zu einer höheren Gesamtqualität führt.

ClickUp Test Management Vorlage

Verwalten Sie Ihren gesamten Testprozess mit der ClickUp Testmanagement-Vorlage

Die ClickUp Test Management Vorlage macht Ihren Testprozess reibungslos und organisiert. Es bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, jeden Teil Ihrer Testreise zu planen, nachzuverfolgen und auszuwerten, mit Testszenarien, Randfällen und Testläufen an einem Ort.

Sie erhalten eine klare Ansicht des Fortschritts, so dass Sie Probleme leicht erkennen und Ergebnisse auf einen Blick sehen können. Das visuelle Layout hilft Ihnen, den Überblick über alles zu behalten und bei Bedarf schnelle Entscheidungen zu treffen. Außerdem erleichtert die Vorlage Ihrem Team die Zusammenarbeit, so dass alle über Bugs, Probleme und Feature-Anfragen auf dem Laufenden bleiben.

Die Verwaltung von Testplänen und die Nachverfolgung von Ergebnissen im Laufe der Zeit wird so zum Kinderspiel. Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über das Feedback der Benutzer und die Testergebnisse, was ein wichtiger Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Prozesse ist.

Außerdem ist die ClickUp Test Report Vorlage hilft bei der Erstellung von Berichten zur Zusammenfassung von Testergebnissen, zur Identifizierung von Fehlern und zur Bereitstellung von Erkenntnissen für zukünftige Iterationen. Außerdem ist die ClickUp Testfallvorlage einen strukturierten Rahmen für die Skizzierung einzelner Testfälle, einschließlich detaillierter Schritte, erwarteter Ergebnisse und bestanden/nicht bestanden-Kriterien.

Beste Features von ClickUp

Umfassende Aufgabenverwaltung: Die robusten Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp ermöglichen Ihnen die Organisation und Nachverfolgung aller Aspekte Ihrer Projekte zur Automatisierung von Tests, von der Erstellung von Testfällen bis zur Berichterstellung

Die robusten Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp ermöglichen Ihnen die Organisation und Nachverfolgung aller Aspekte Ihrer Projekte zur Automatisierung von Tests, von der Erstellung von Testfällen bis zur Berichterstellung Leistungsstarke Automatisierungsregeln: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, wie die Zuweisung von Fehlern an Entwickler oder die Aktualisierung des Status von Aufgaben, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, wie die Zuweisung von Fehlern an Entwickler oder die Aktualisierung des Status von Aufgaben, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren Nahtlose Integrationen: Integrieren Sie ClickUp in gängige Test-Tools und CI/CD-Pipelines, um Ihren Workflow zu optimieren und Datenkonsistenz zu gewährleisten

Integrieren Sie ClickUp in gängige Test-Tools und CI/CD-Pipelines, um Ihren Workflow zu optimieren und Datenkonsistenz zu gewährleisten Anpassbare Workflows: Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, um ClickUp an Ihre spezifischen Testprozesse und Team-Anforderungen anzupassen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, um ClickUp an Ihre spezifischen Testprozesse und Team-Anforderungen anzupassen Zuverlässige Berichterstellung und Analysen: Erstellen Sie detaillierte Berichte über den Fortschritt der Tests und die Leistung des Teams, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Erstellen Sie detaillierte Berichte über den Fortschritt der Tests und die Leistung des Teams, um datengestützte Entscheidungen zu treffen Funktionen für die Zusammenarbeit: Arbeiten Sie effektiv mit Ihren Teammitgliedern zusammen, indem Sie Features wie Kommentare, Erwähnungen und Echtzeit-Updates nutzen

ClickUp Beschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen können für diejenigen, die mit Projektmanagement-Tools nicht vertraut sind, ein wenig überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Selenium (am besten für Vielseitigkeit und breiten Browser Support)

Über: Testmo Selenium ist eine der führenden modernen QA testing tools heute. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Open-Source-Toolkit, das für die Automatisierung von Webanwendungen in verschiedenen Browsern und Plattformen unerlässlich geworden ist.

Die Vielseitigkeit des Tools und der umfangreiche Support durch die Community haben es zum idealen Werkzeug für Entwickler und Tester weltweit gemacht. Es gibt auch eine Erweiterung für den Browser, "Selenium IDE", mit der sich Browser-Interaktionen aufzeichnen und wiedergeben lassen.

Selenium beste Features

Sorgen Sie für Cross-Browser-Kompatibilität, indem Sie den Support des Tools für einen großen Bereich von Browsern nutzen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Programmiersprache, da Bindungen für verschiedene Sprachen verfügbar sind

Führen Sie Testfälle parallel auf mehreren Rechnern und Browsern aus, um die Testausführungszeit zu verkürzen

Erweitern Sie Ihre Testmöglichkeiten durch die Integration von Bibliotheken und Frameworks von Drittanbietern für zusätzliche Features

Einschränkungen von Selenium

Limitierte Features und ein Mangel an benutzerdefinierten Optionen

Es gibt eine steile Lernkurve für Anfänger

Preise von Selenium

Free zum Herunterladen

Selenium Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Cypress (Das Beste für ein schnelles und zuverlässiges Test-Framework für Webanwendungen)

Über: Zypresse Cypress ist ein modernes, JavaScript-basiertes End-to-End-Testing-Framework, das aufgrund seiner Einfachheit, Geschwindigkeit und seines entwicklerfreundlichen Ansatzes große Popularität erlangt hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Test-Frameworks wird Cypress direkt im Browser ausgeführt und bietet so eine intuitivere und effizientere Testerfahrung.

Cypress beste Features

Automatisches Neuladen von Tests und Aktualisieren des Browsers bei Code-Änderungen für eine schnelle Feedbackschleife

Keine expliziten Wartezeiten mehr, da das System automatisch auf die Beendigung von Befehlen und Assertions wartet, was die Fehleranfälligkeit von Tests verringert

Erfassen Sie Screenshots und Videos von fehlgeschlagenen Tests, um Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben

Untersuchen Sie den Netzwerkverkehr und fangen Sie Anfragen ab, um APIs und Webdienste effizient zu testen

Cypress-Einschränkungen

Einige Benutzer haben kleinere Bugs im Zusammenhang mit dem Framework gefunden

Fehlender integrierter Support für das Testen mobiler Anwendungen

Cypress-Preise

Kostenlose Testversion für 14 Tage

Team: 75 $/Monat

75 $/Monat Business: $300/Monat

$300/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Cypress-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4. BrowserStack Automate (am besten für browser- und plattformübergreifende Tests)

Über: BrowserStack BrowserStack Automate ist eine Cloud-basierte Testplattform. Sie bietet Zugang zu einem breiten Bereich von realen Geräten und Browsern und ermöglicht es Ihnen, Webanwendungen in verschiedenen Konfigurationen und Umgebungen zu testen.

Die Plattform unterstützt mehrere Test-Frameworks, so dass sie sich leicht in Ihren bestehenden Workflow integrieren lässt. Darüber hinaus können Sie mit den Echtzeit-Debugging-Features Probleme schnell identifizieren und beheben und so die Gesamtqualität Ihrer Webanwendungen verbessern.

BrowserStack Automate beste Features

Testen Sie auf echten Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets und Desktops, um Kompatibilität und Leistung auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten

Validieren Sie Ihre Webanwendungen auf verschiedenen Browsern, um die Cross-Browser-Kompatibilität zu gewährleisten

Simulieren Sie Tests an verschiedenen Speicherorten, um die korrekte Funktion und Leistung in verschiedenen Regionen zu überprüfen

Führen Sie Tests parallel auf mehreren Geräten und Browsern aus, um die Testausführungszeit erheblich zu verkürzen

BrowserStack Automate Einschränkungen

Tests können sich unvorhersehbar verhalten, in Schleifen stecken bleiben oder nicht in der Lage sein, sichtbare Elemente zu lokalisieren

Die Geschwindigkeit kann variieren, wodurch Tests entweder zu schnell oder zu langsam ausgeführt werden, was die Zuverlässigkeit beeinträchtigt

Preise für BrowserStack Automate

Web-Tests

Desktop: $169/Paralleltest/Monat

$169/Paralleltest/Monat Desktop & Mobile: $249/Paralleltest/Monat

$249/Paralleltest/Monat Desktop & Mobile Pro: 299 $/Paralleltest/Monat

299 $/Paralleltest/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

App-Automatisierung

Device Cloud: $249/paralleler Test/Monat

$249/paralleler Test/Monat Device Cloud Pro: 299 $/paralleler Test/Monat

299 $/paralleler Test/Monat Device Cloud Observability Pro: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Kontaktieren Sie den Vertrieb Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

BrowserStack Automate Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Puppeteer (am besten für Headless Testing und Aufgaben der Automatisierung)

Über: YouTube Puppeteer ist eine Node.js-Bibliothek, die eine High-Level-API zur Steuerung von Chrome oder Chromium ohne Kopfhörer bietet. Es ist ein leistungsfähiges Tool für die Automatisierung von Webaufgaben und das Testen von Webanwendungen.

Darüber hinaus zeichnet sich Puppeteer durch Web-Scraping aus und ermöglicht es Benutzern, effizient Daten aus Websites zu extrahieren. Dank seiner Fähigkeit, dynamische Inhalte zu rendern, kann Puppeteer Informationen aus Single-Page-Applikationen (SPAs) abrufen, mit denen herkömmliche Scraping-Methoden Schwierigkeiten haben.

Beste Features von Puppeteer

Führen Sie Chrome im Headless-Modus aus, um Aufgaben ohne eine richtige Browser-Schnittstelle zu automatisieren

Erfassen ganzseitiger Screenshots von Seiten, einschließlich Elementen außerhalb des Sichtfensters für umfassende Sichtbarkeit

Generieren von PDF-Dokumenten aus Webseiten mit anpassbaren Format- und Inhaltsoptionen

Abfangen und Ändern von Netzwerkanfragen zum effektiven Testen von APIs oder Simulieren verschiedener Bedingungen im Netzwerk

Puppeteer-Einschränkungen

Als Node.js-Bibliothek erfordert Puppeteer JavaScript-Kenntnisse für das Skripting von Aufgaben der Automatisierung

Puppeteer ist eng an Chrome gekoppelt, was seine Kompatibilität mit anderen Browsern limitieren kann

Preise für Puppeteer

Free zur Nutzung

Puppenspieler-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. BugBug (am besten geeignet für die Nachverfolgung von Fehlern)

Über: WanzeWanze BugBug ist ein vielseitiges software zur Nachverfolgung von Fehlern wurde entwickelt, um den Fehlerverwaltungsprozess für agile Teams zu rationalisieren. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und anpassbaren Features unterstützt BugBug Teams bei der effizienten Nachverfolgung, Priorisierung und Lösung von Problemen während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung.

BugBug beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, um den Prozess der Fehlernachverfolgung an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen, einschließlich Status, Prioritäten und Schweregrad

Hängen Sie relevante Dateien und Dokumente an Bugs an und fügen Sie Kommentare hinzu, um die Diskussion und Zusammenarbeit zu erleichtern

Erstellen Sie detaillierte Berichterstellungen über Fehlertrends, Lösungszeiten und die Leistung des Teams, um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Bugs zugewiesen, aktualisiert oder gelöst werden, um während des gesamten Prozesses informiert zu bleiben

BugBug-Einschränkungen

Einige Benutzer empfanden die Aufzeichnungs- und Integrationsmöglichkeiten als begrenzt

Die Ausführung von Tests in der Cloud kann im Vergleich zur lokalen Ausführung zu Latenzzeiten führen, was die Geschwindigkeit des Feedbacks während der Entwicklungszyklen beeinträchtigen kann

BugBug Preise

Free Forever

Pro: $119/Monat

$119/Monat Parallel: Benutzerdefinierte Preise

BugBug-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Robot (am besten für die Automatisierung von Tests auf der Grundlage des Python-Frameworks)

Über: Roboter Robot Framework ist ein auf Python basierendes, schlüsselwortgesteuertes Automatisierungs-Framework, das häufig für Akzeptanztests, akzeptanztestgetriebene Entwicklung (ATDD) und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) verwendet wird. Seine einfache Syntax und Erweiterbarkeit machen es sowohl für technische als auch für nicht-technische Mitglieder des Teams zugänglich.

Beste Features des Roboters

Verwendung eines schlüsselwortgesteuerten Ansatzes zur Definition von Testfällen mit wiederverwendbaren Schlüsselwörtern, was die Erstellung und Pflege von Tests vereinfacht

Führen Sie dieselben Testfälle mit verschiedenen Datensätzen aus, um verschiedene Szenarien zu überprüfen und eine umfassende Abdeckung sicherzustellen

Erstellung benutzerdefinierter Bibliotheken und Schlüsselwörter, um spezifische Testanforderungen zu erfüllen und die Funktionen zu erweitern

Nahtlose Integration mit Tools und Frameworks wie Selenium für Web-Tests, Appium für mobile Tests und Jenkins für CI/CD-Pipelines

Roboter-Einschränkungen

Bietet möglicherweise nicht das gleiche Maß an Programmierflexibilität wie einige andere Frameworks für die Automatisierung

Preise des Roboters

Free zur Nutzung

Roboter Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Playwright (Beste einheitliche API für Web-, Mobil- und Desktop-Automatisierung)

Über: Microsoft Playwright ist ein modernes Test-Framework, das die Automatisierung von Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungen unterstützt und eine einheitliche API für plattformübergreifende Tests bietet.

Es wurde entwickelt, um schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen zu sein. Darüber hinaus machen sein einheitlicher Ansatz zur Automatisierung und sein umfassender Feature-Satz es zu einem unverzichtbaren Tool für Entwicklungs-Workflows.

Beste Features von Playwright

Automatisierung von Webanwendungen auf Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari und mobilen Browsern für iOS und Android

Effizienter Umgang mit gleichzeitigen Operationen und Vermeidung von Blockierungen durch asynchrone APIs

Emulieren Sie unterschiedliche Geräte und Größen, um Ihre Webanwendungen auf verschiedenen Plattformen zu testen

Führen Sie jeden Test in einem isolierten Browser-Kontext aus, um Interferenzen zwischen den Tests zu minimieren und eine parallele Ausführung zu ermöglichen

Playwright-Einschränkungen

Playwright erfordert die Installation von Browser-Binärdateien, was den Setup-Prozess verkomplizieren kann

Limitierungen beim Support älterer oder weniger verbreiteter Browser

Preise für Playwright

Free zur Nutzung

Playwright Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Kritiken

Nicht genug Kritiken Kapitelra: Nicht genug Kritiken

💡 Pro-Tipp: Automatisierung ist zwar sehr leistungsfähig, aber nicht jeder Testfall sollte automatisiert werden. Konzentrieren Sie sich auf sich wiederholende, zeitaufwändige und hochwirksame Tests und überlassen Sie explorative Tests und Tests, die menschliches Urteilsvermögen erfordern, den manuellen Tests.

9. Appium (am besten geeignet für die Automatisierung von nativen, hybriden und mobilen Webanwendungen)

Über: Appium Appium ist ein vielseitiges Framework zur Automatisierung mobiler Anwendungen, mit dem Sie native, hybride und webbasierte mobile Anwendungen für iOS- und Android-Geräte automatisieren können. Sie können robuste Testsuiten erstellen, um die Qualität und Funktion Ihrer mobilen Apps zu gewährleisten.

Beste Features von Appium

Automatisieren Sie Tests auf iOS- und Android-Geräten, um die plattformübergreifende Funktion sicherzustellen

Konfigurieren Sie die gewünschten Funktionen, um das Gerät, die Plattform und die Anwendungsdetails für Ihre Testsitzungen festzulegen

Schreiben Sie Automatisierungsskripte in Java, Python, Ruby oder JavaScript, um mit den Elementen einer mobilen App zu interagieren

Nutzen Sie verschiedene Element-Locators wie ID, XPath, Name und Accessibility ID, um Elemente innerhalb der mobilen App zu identifizieren und mit ihnen zu interagieren

Integrieren Sie CI/CD-Pipelines, um automatisierte Tests als Teil Ihres Entwicklungsprozesses einzubinden

Appium Beschränkungen

Für die Ausführung von Tests sind echte oder emulierte Mobilgeräte erforderlich, was den Setup-Prozess komplizierter machen kann

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Server-Protokolle nicht detailliert genug sind, um Fehler zu verstehen

Appium Preise

Free zur Nutzung

Appium Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Espresso (Am besten für automatisierte Tests von Android-Anwendungen)

Über: pCloudy Espresso ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Test-Framework, das speziell für Android-Anwendungen entwickelt wurde. Es bietet eine einfache und intuitive API für die Erstellung robuster UI-Tests, die die Qualität und Funktion Ihrer Android-Apps sicherstellen.

Das Tool lässt sich nahtlos in die Android-Test-Tools wie AndroidJUnitRunner und Gradle integrieren, wodurch es sich leicht in bestehende Entwicklungs-Workflows einbinden lässt. Der eingebaute Support für Assertions und Matcher ermöglicht es Entwicklern, UI-Zustände und -Übergänge effektiv zu validieren.

Espressos beste Features

Nutzen Sie ein View-Matching-System, um Elemente innerhalb Ihrer Android App genau zu lokalisieren und mit ihnen zu interagieren

Führen Sie verschiedene Aktionen auf UI-Elementen durch, darunter Klicken, Tippen, Scrollen und langes Drücken

Überprüfen Sie den Zustand Ihrer App mit Hilfe von Assertions, um Elementeigenschaften, Textinhalte und andere Bedingungen zu überprüfen

Zeichnen Sie Ihre Interaktionen mit der App auf, um schnell Testfälle für die spätere Verwendung zu erstellen

Nahtlose Integration mit Android Studio zur Rationalisierung Ihres Entwicklungsprozesses

Espresso-Einschränkungen

Ausschließlich für Android-Anwendungen konzipiert und kann nicht zum Testen von iOS-Apps verwendet werden

Schwierigkeiten beim Testen von Ansichten, die nicht den Standard-UI-Richtlinien von Android entsprechen

Espresso-Preise

Free zur Nutzung

Espresso-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. XCUITest (Am besten für iOS-Anwendungstests)

Über: BrowserStack XCUITest ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Testframework, das speziell für iOS-Anwendungen entwickelt wurde. Als natives Testframework, das von Apple bereitgestellt wird, bietet XCUITest eine tiefe Integration mit dem iOS SDK und stellt sicher, dass Ihre Tests das Verhalten Ihrer App auf realen Geräten genau widerspiegeln.

XCUITest beste Features

Integration mit Xcode und dem iOS SDK für den Zugriff auf die gleichen APIs und Frameworks, die von Ihrer App verwendet werden

Wenden Sie den Xcode UI-Testing-Navigator an, um UI-Elemente in Ihrer iOS App zu untersuchen und zu identifizieren

Abfrage der UI-Elementhierarchie, um bestimmte Elemente anhand ihrer Eigenschaften und Beziehungen zu finden

Testen Sie die Zugänglichkeit Ihrer iOS App, um die Benutzerfreundlichkeit für Benutzer mit Behinderungen sicherzustellen

XCUITest-Einschränkungen

XCUITest ist ausschließlich für iOS-Anwendungen konzipiert und kann nicht zum Testen von Android-Apps verwendet werden

Preise für XCUITest

Free zur Nutzung

XCUITest-Bewertungen und -Kritiken

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. SoapUI (Am besten für API-Tests)

Über: SoapUI SoapUI ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Tool für API-Tests. Es erleichtert die Erstellung, Ausführung und verwaltung von Testfällen für RESTful- und SOAP-APIs, um Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

SoapUI unterstützt verschiedene Testarten, darunter Funktions-, Leistungs- und Sicherheitstests. Diese Vielseitigkeit gewährleistet, dass Teams ihre APIs unter verschiedenen Bedingungen umfassend bewerten können.

SoapUI beste Features

Erstellen und Senden von HTTP-Anfragen an APIs unter Angabe von Methode, URL, Kopfzeilen und Request Body

Validieren von API-Antworten anhand der erwarteten Werte und Schemata, um die Korrektheit sicherzustellen

Organisieren von Tests in Suiten und Fällen zur besseren Verwaltung und Organisation

Implementieren von datengesteuerten Tests, um denselben Testfall mit verschiedenen Datensätzen auszuführen und so verschiedene Szenarien zu simulieren

Durchführung von Sicherheitstests, einschließlich Schwachstellenscans und Penetrationstests, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu ermitteln

SoapUI-Einschränkungen

Langsame Leistung während der Testausführung

Erfordert beträchtlichen Programmieraufwand für eine effektive Erstellung von Lasttests

Im Allgemeinen nur für kleine Projekte geeignet

SoapUI-Preise

Free zur Nutzung

SoapUI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

4.5/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (165+ Bewertungen)

13. Cucumber (Am besten für verhaltensorientierte Entwicklung (BDD))

Über: Gurke Wie SoapUI ist auch Cucumber Teil von Smartbear. Es ist ein BDD-Framework, das dazu beiträgt, die Kluft zwischen technischen und nichttechnischen Beteiligten zu überbrücken. Es verwendet einfachsprachige Beschreibungen von Testfällen, die in Gherkin-Syntax geschrieben sind, um das gewünschte Verhalten der Anwendung zu definieren.

Beste Features von Cucumber

Verwendung von Gherkin, einer für Menschen lesbaren Sprache, zur Beschreibung von Testszenarien in einem natürlichsprachlichen Format

Schreiben Sie Schrittdefinitionen in Ihrer bevorzugten Programmiersprache, um die in den Gherkin-Features beschriebenen Aktionen zu implementieren

Verwendung von Datentabellen zur Bereitstellung verschiedener Eingabedaten für dasselbe Testszenario, um datengesteuertes Testen zu ermöglichen

Integration mit Frameworks zur Automatisierung von Tests, um die Ausführung von Testfällen zu automatisieren

Einschränkungen von Cucumber

Für BDD-Neulinge kann das Erlernen der Cucumber- und Gherkin-Syntax eine steilere Lernkurve nach sich ziehen

Cucumber-Preise

Free zu benutzen

Gurken-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (35+ Bewertungen)

4.1/5 (35+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

14. Postman (Am besten für API-Entwicklung und -Testing)

Über: Postbote Postman ist ein vielseitiges Tool, mit dem Sie APIs effizient entwickeln, testen und verwalten können. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen umfassenden Features vereinfacht Postman das Erstellen von HTTP-Anfragen, das Überprüfen von Antworten und das Automatisieren von API-Tests.

Postman beste Features

Erstellen und Senden von HTTP-Anfragen unter Angabe von Methode, URL, Kopfzeilen und Anfragebody

Prüfen von API-Antworten, einschließlich Kopfzeilen, Body und Status-Codes

Organisieren Sie Ihre API-Anfragen in Sammlungen für eine bessere Verwaltung und Wiederverwendbarkeit

Verwalten Sie verschiedene Umgebungen (z. B. Entwicklung, Staging, Produktion) und wechseln Sie problemlos zwischen ihnen

Erstellen von Mock-Servern zur Simulation des API-Verhaltens und zum Testen von Anwendungen, ohne sich auf tatsächliche APIs zu verlassen

Postman-Einschränkungen

Eine Lernkurve für diejenigen, die neu in der API-Entwicklung und im Testen sind

Einige Benutzer spürten einen Leistungsabfall, wenn sie mit umfangreichen API-Sammlungen oder komplexen Anfragen arbeiteten

Postman-Preise

Free: $0

$0 Basic: $19/Benutzer/Monat

$19/Benutzer/Monat Professional: $39/Benutzer/Monat

$39/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Postman Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1200+ Bewertungen)

4.6/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (480+ Bewertungen)

15. TestCafe (am besten für JavaScript-basierte End-to-End-Tests von Webanwendungen)

Über: Dev-Tester TestCafe ist ein leistungsfähiges und effizientes JavaScript-basiertes Test-Framework, das für die Automatisierung von Webanwendungen in einem breiten Bereich von Browsern entwickelt wurde.

Mit seiner einfachen Syntax, seiner browserübergreifenden Kompatibilität und seinen robusten Features bietet TestCafe eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit zur Durchführung automatisierter Tests, um die Qualität und Funktion Ihrer Webanwendungen zu gewährleisten.

TestCafe beste Features

Arbeitet ohne WebDriver oder Abhängigkeiten von Drittanbietern und vereinfacht das Setup

Testen Sie in allen gängigen Browsern, einschließlich Chrome, Firefox, Safari, Edge und Internet Explorer

Schreiben Sie Tests schnell und effizient mit einer intuitiven Syntax, und nutzen Sie die Befehlsverkettung, um prägnante Testskripte zu erstellen, die die Anzahl der Code-Zeilen minimieren

Greifen Sie auf einen integrierten Debug-Modus zu, um Probleme während der Testausführung zu identifizieren und so eine effektive Fehlereingrenzung und -behebung zu ermöglichen

TestCafe-Einschränkungen

Weniger zugänglich für Benutzer, die mit JavaScript nicht vertraut sind

TestCafe Preise

Free zur Nutzung

TestCafe-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (25+ Bewertungen)

4.2/5 (25+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

16. Ranorex Studio (am besten für den Support von Web-, Desktop- und mobilen Anwendungen)

Via: Ranorex Ranorex Studio ist ein vielseitiges Tool für die Automatisierung von Tests, das Teams in die Lage versetzt, Web-, Desktop- und mobile Anwendungen auf verschiedenen Plattformen effizient zu testen. Mit seinen Features, der benutzerfreundlichen Oberfläche und dem Support für andere Test-Frameworks ist Ranorex Studio eine hervorragende Lösung, um die Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Software zu gewährleisten.

Ranorex Studio beste Features

Automatisierung über verschiedene Plattformen hinweg, einschließlich Windows, macOS, Linux, iOS und Android, um eine breite Kompatibilität für Ihre Testanforderungen zu gewährleisten

Verwalten und Wiederverwenden von Objekt Repositorys, um UI-Elemente effizient zu identifizieren und mit ihnen zu interagieren und den Testprozess zu rationalisieren

Erstellen Sie wiederverwendbare Schlüsselwörter, um die Entwicklung und Pflege von Testskripten zu vereinfachen

Detaillierte Berichterstellung zur Nachverfolgung von Testergebnissen und Messung der Testabdeckung zur Verbesserung

Ranorex Studio Einschränkungen

Ranorex Studio ist ein kommerzielles Tool und erfordert eine Lizenz für die Nutzung

Begrenztes Testen in der Cloud

Preise für Ranorex Studio

Benutzerdefinierte Preise

Ranorex Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (245+ Bewertungen)

4.2/5 (245+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

17. NightwatchJS (am besten geeignet für Node.js-basierte End-to-End-Tests von Webanwendungen)

{Via:} Tudip NightwatchJS ist ein Node.js-basiertes End-to-End-Testing-Framework, das speziell für Webanwendungen entwickelt wurde. Neben anderen Tools für die Automatisierung von Tests bietet NightwatchJS eine einfache und effiziente Möglichkeit, Browser-Interaktionen zu automatisieren und die Funktionen Ihrer Webanwendungen zu testen.

Darüber hinaus bietet das Framework integrierte Features für die Berichterstellung, die detaillierte Testergebnisse generieren und so die Identifizierung von Problemen und die Nachverfolgung des Testfortschritts im Zeitverlauf erleichtern.

NightwatchJS beste Features

Nutzung von Selenium WebDriver für die Interaktion mit Webbrowsern, wodurch der Support für einen großen Bereich von Browsern für umfassende Tests gewährleistet wird

Nutzung einer umfassenden Assertion-Bibliothek, um den Zustand von Webanwendungen zu überprüfen, einschließlich der Überprüfung von Elementeigenschaften und Textinhalten

Organisieren Sie den Code von Tests mithilfe des Objektmodells für Seiten, um die Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit Ihres Test-Frameworks zu verbessern

Verwenden Sie Test-Hooks, um Code vor und nach den Tests auszuführen, was ein effizientes Setup und Teardown von Testumgebungen ermöglicht

NightwatchJS-Einschränkungen

NightwatchJS erfordert die Installation von Node.js auf Ihrem System, was das Setup noch komplexer macht

Preise für NightwatchJS

Free zur Nutzung

NightwatchJS-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Über: LambdaTest LambdaTest ist eine leistungsstarke Cloud-basierte Plattform, die eine umfassende Lösung für browser- und plattformübergreifende Tests bietet. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Webanwendungen auf einem breiten Bereich von realen Geräten und Browsern zu testen und die Kompatibilität und Leistung über verschiedene Betriebssysteme, Konfigurationen und Umgebungen hinweg sicherzustellen.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen robusten Features versetzt LambdaTest Unternehmen in die Lage, qualitativ hochwertige Webanwendungen zu liefern, die auf verschiedenen Plattformen einwandfrei funktionieren. Dies steigert letztlich die Zufriedenheit der Benutzer und fördert den Erfolg des Geschäfts.

Testen Sie Websites und Anwendungen in über 2000 Browser-OS-Kombinationen, um Kompatibilität und Leistung auf verschiedenen Plattformen sicherzustellen

Identifizieren Sie visuelle Diskrepanzen zwischen Website- oder Anwendungsversionen, um sicherzustellen, dass Aktualisierungen keine negativen Auswirkungen auf die Benutzeroberfläche haben

Automatische Aufzeichnung von Testsitzungen und Erstellung von visuellen Protokollen, die bei der effektiven Fehlersuche von Problemen helfen

Protokollierung von Fehlern direkt von der Testoberfläche in Projektmanagement tools wie ClickUp, um den Prozess der Problemlösung zu optimieren

Analysieren Sie detaillierte Einblicke in Testläufe, Browser-Nutzungsstatistiken und Leistungsmetriken, um datengestützte Entscheidungen über Teststrategien zu treffen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Leistung ein wenig zu langsam ist

Die Kosten können für kleine Teams oder Projekte mit begrenzten Budgets höher sein

Free: $0

$0 Desktop Automatisierungstests - Linux: $39/Paralleltest/Monat

$39/Paralleltest/Monat Automatisierung im Web: 99 $/Paralleltest/Monat

99 $/Paralleltest/Monat Automatisierung von Web- und mobilen Browsern: $119/Paralleltest/Monat

$119/Paralleltest/Monat Web & Mobile Browser auf echtem Gerät: $158/Paralleltest/Monat

G2: 4.5/5 (1390+ Bewertungen)

4.5/5 (1390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

Über: SmartBear TestComplete ist ein vielseitiges Tool zur Automatisierung von Tests, das Teams in die Lage versetzt, Web-, Desktop- und mobile Anwendungen auf verschiedenen Plattformen effizient zu testen. Es bietet eine robuste Lösung zur Sicherstellung der Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Software.

Mit diesem Tool können Benutzer detaillierte Berichte über Testergebnisse, Metriken zur Testabdeckung und Trends im Zeitverlauf erstellen. Diese Berichte lassen sich auch leicht für Interessengruppen und Produktmanager freigeben.

TestComplete beste Features

Verwalten und Wiederverwenden von Objekt Repositorys zur effizienten Identifizierung und Interaktion mit UI-Elementen

Implementieren Sie datengesteuerte Tests, um dieselben Testfälle mit verschiedenen Datensätzen auszuführen, so dass Sie mehrere Szenarien für eine umfassende Abdeckung simulieren können

Schreiben Sie Skripte in Ihrer bevorzugten Programmiersprache, einschließlich JavaScript, Python, VBScript, C# und DelphiScript

Nutzen Sie eine hybride Objekterkennungs-Engine, die eigenschaftsbasierte Erkennung mit KI-gestützter visueller Erkennung kombiniert, um dynamische UI-Elemente über verschiedene Technologien und Plattformen hinweg genau zu identifizieren

TestComplete-Einschränkungen

Einige Benutzer erlebten weniger Stabilität und eine langsamere Ausführung

TestComplete Preise

TestComplete Basislizenz

Feststehend: $1.940

$1.940 Fließend: $3.875

TestComplete Pro Lizenz

Feststehend: $3,015

$3,015 Fließend: $6.029

TestComplete Advanced Lizenz: Benutzerdefinierte Preise

TestComplete Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (95+ Bewertungen)

4.2/5 (95+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

20. Katalon (am besten geeignet für Teams jeder Größe, vom Anfänger bis zum erfahrenen Tester)

Über: Katalon Katalon ist ein kommerzielles Tool zur Automatisierung von Tests, das Web-, API- und Mobil-Tests unterstützt. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ein umfassendes Feature-Set, wodurch es für Teams jeder Größe geeignet ist.

Das Tool fördert auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams, indem es Versionskontrollsysteme wie Git unterstützt. So können Teams Änderungen nachverfolgen, Testskripte freigeben und gleichzeitig an Testprojekten arbeiten, was die Produktivität insgesamt erhöht.

Katalon beste Features

Führen Sie automatisierte Tests in allen gängigen Browsern durch, einschließlich Chrome, Firefox, Safari und Internet Explorer

Zeichnen Sie Ihre Aktionen auf und generieren Sie Testskripte, ohne umfangreiche Code-Kenntnisse zu benötigen

Testen Sie sowohl iOS- als auch Android-Anwendungen und unterstützen Sie native, hybride und mobile Web-Apps, um eine konsistente Erfahrung auf allen Plattformen zu gewährleisten

Nutzen Sie Katalons Object Spy, um Objekte während des Testens zu erfassen und ihre Eigenschaften im Detail anzusehen, um genauere Testskripte durch ein besseres Verständnis der UI-Elemente zu erstellen

Katalon Beschränkungen

Einige Benutzer stießen auf Verzögerungen bei der Verwendung dieser Plattform auf ihrem Laptop

Wesentliche Features wie parallele Ausführung sind nicht verfügbar

Katalon Preise

Free: $0

$0 Premium: $218/Benutzer/Monat

$218/Benutzer/Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Katalon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (105+ Bewertungen)

4.5/5 (105+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (705+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: Agiles Testen: Der Schlüssel zur hochqualitativen Softwareentwicklung Optimierung von Software und agilem Projektmanagement mit ClickUp

Wir haben die 20 besten Tools für automatisiertes Testen unter die Lupe genommen, von denen jedes einzelne einzigartige Features und Fähigkeiten bietet, um unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden. Von der Vielseitigkeit von Selenium über den modernen Ansatz von Cypress bis hin zu den Testfähigkeiten von BrowserStack Automate - es gibt ein Tool, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Wenn es jedoch darum geht, eine umfassende Lösung zu finden, die sich von den anderen abhebt, erweist sich ClickUp als die beste Option für Teams, die sowohl Test- als auch Projektmanagement-Funktionen suchen.

ClickUp lässt sich nahtlos in gängige Tools für die Automatisierung von Tests integrieren und verbessert Ihren Workflow mit Aufgabenmanagement, Kanban-Boards und vorgefertigten Vorlagen. So können Sie Ihre Testprozesse effektiv verwalten und gleichzeitig den gesamten Entwicklungszyklus organisieren. Anmeldung für ClickUp und erleben Sie die Zukunft des Softwaretestens.