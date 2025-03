Durchführung von Umfragen zum Feedback nach der Schulung (Fragen + Vorlage)

Umfragen zum Feedback nach einer Schulung mögen nach harter Arbeit klingen, aber sie sind ein echter Gewinn für Ihre Schulungsprogramme. Wenn die Umfragen gut geplant sind, liefern sie wertvolle Erkenntnisse darüber, was funktioniert hat, was nicht, und wie Sie Ihre nächste Schulung optimieren können.

Eine gut konzipierte Feedback-Umfrage ist mehr als nur ein Kontrollkästchen; sie ist ein wichtiges Tool, das Unternehmen hilft, die Leistung ihrer Sitzungen zu bewerten.

Außerdem spielen diese Umfragen eine wichtige Rolle bei der Mitarbeiterentwicklung und -bindung, da sie Unternehmen dabei helfen, Qualifikationslücken zu erkennen, Fortschritte nachzuverfolgen und personalisierte Lernpfade anzubieten.

Auch die Mitarbeiter wissen es zu schätzen, wenn ihre Antworten auf die Umfragen zur Weiterbildung dazu genutzt werden, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.

Sehen wir uns an, wie Umfragen zum Feedback der Mitarbeiter nach der Schulung zu einem leistungsstarken Tool zur Verbesserung der Schulungseffektivität und der allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung werden können.

Post-Training-Umfragen verstehen

Bei einer Umfrage nach einer Schulung handelt es sich um ein Feedback-Tool, mit dem die Mitarbeiter nach Abschluss einer Sitzung befragt werden. Sie enthält Fragen, mit denen die Effektivität der Schulung, die Relevanz des Inhalts und das Gesamterlebnis gemessen werden sollen.

Mithilfe dieser Umfragen können Sie beurteilen, ob Ihr Schulungsprogramm seine Ziele erreicht hat, und Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermitteln. Sie helfen Ihnen auch zu beurteilen, ob Ihre Mitarbeiter über die für ihre Rolle erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen.

Mehrere Unternehmen, die der Umschulung Priorität einräumen, verfolgen eine Kombination aus Geschäfts- und Talententwicklungszielen.

🌟 Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage von Harvard Business Review sehen etwa 60 % bis 70 % der Unternehmen "_die Weiterqualifizierung als entscheidend für die Gewinnung, Bindung und Bindung von Talenten an", aber nur etwas mehr als 30 % sind in der Lage, die Auswirkungen ihrer Weiterbildungsprogramme auf das Geschäft zu beurteilen.

Die Vorteile von Umfragen nach der Schulung

Mit Hilfe von Umfragen nach der Schulung können Sie die Wirksamkeit Ihrer Mitarbeiterschulungsprogramme bewerten und Bereiche ermitteln, in denen die Mitarbeiter möglicherweise zusätzliche Hilfe benötigen. Im Einzelnen:

Sie bieten umsetzbares Feedback. Sie erfahren direkt von den Teilnehmern, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was Ihnen hilft, künftige Schulungsprogramme und -sitzungen auf ihre Bedürfnisse abzustimmen

Sie erfahren direkt von den Teilnehmern, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was Ihnen hilft, künftige Schulungsprogramme und -sitzungen auf ihre Bedürfnisse abzustimmen Siefördern das Engagement der Mitarbeiter . Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Ansichten respektiert werden, nehmen sie gerne an den Schulungen teil und erhöhen so die Teilnahme- und Verbleibsquote

Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Ansichten respektiert werden, nehmen sie gerne an den Schulungen teil und erhöhen so die Teilnahme- und Verbleibsquote Schließlich können Sie mit Hilfe von Schulungsmodulen und Feedback-Umfragen den Fortschritt im Laufe der Zeit überwachen. Indem Sie regelmäßig Feedback einholen, können Sie nachverfolgen, wie sich Ihr Schulungskurs entwickelt, und Tendenzen aufdecken, auf die möglicherweise reagiert werden muss

Wussten Sie schon? Die schnelle aufstieg von GenAI hat einen dringenden Bedarf an Umschulung geschaffen in allen Branchen und zwingt Personalverantwortliche und Führungskräfte zur Einführung agiler Schulungsstrategien. ChatGPT und Google Gemini werden an vielen Arbeitsplätzen in Bereichen wie Softwareentwicklung, HR und Marketing eingesetzt. Die Mitarbeiter werden darin geschult, diese Tools nicht nur zu beherrschen, sondern sie auch verantwortungsbewusst und ethisch zu nutzen.

Arten von Antwortformaten für Umfragen nach der Schulung

Die Erstellung erfolgreicher Umfragen zum Schulungsfeedback erfordert die Auswahl geeigneter Antworttypen. Diese Formulare können von einfachen Ja/Nein-Fragen bis hin zu komplizierteren Likert-Skalen reichen, bei denen die Teilnehmer ihre Erfahrungen auf einer Skala von "stimme voll zu" bis "stimme überhaupt nicht zu" bewerten

Fragen mit offenem Ende sind ebenfalls nützlich. Sie ermöglichen es den Mitarbeitern, ihre Meinung frei zu äußern, und geben Einblicke, die bei formellen Abfragen möglicherweise fehlen. Beispiele für Schulungsumfragen wie "Was hätte dieses Schulungsprogramm effektiver machen können?" können unerwartete Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

Multiple-Choice-Umfragen ermöglichen eine schnelle und einfache Datenanalyse. Sie sind von Vorteil, wenn Sie schnell präzise Informationen benötigen.

Auch gelesen: Wie man Wellness-Umfragen für Mitarbeiter durchführt (Fragen + Vorlage)

Die Rolle der Bildungstechnologie bei Umfragen nach der Ausbildung

Bildungstechnologie, wie z. B. Online-Umfrage-Tools, ermöglicht es selbst großen Organisationen, ihre Umfragen vor der Schulung einfach zu erstellen, zu verteilen und auszuwerten. Diese Systeme sammeln auch Echtzeit-Feedback, so dass die Schulungsleiter bei Bedarf schnell Korrekturen vornehmen können.

Die Technologie ermöglicht die Einbeziehung von multimedialen Komponenten in Umfragen. Dies kann den Prozess für die Teilnehmer interessanter machen und die Rücklaufquote erhöhen. Tools wie Ausbildung vorlagen für Feedback-Umfragen helfen Ihnen, die benötigten Informationen zu sammeln und Ihre Schulungen kontinuierlich zu verbessern.

Sehen wir uns nun die verschiedenen Arten von Schulungsumfragen an, die Sie in Ihre Umfragen einbauen können, um möglichst authentische Antworten zu erhalten.

*Weiterlesen: Die besten Enterprise Survey Software tools

Die 50 wichtigsten Fragen für eine Umfrage zum Schulungsfeedback

Die Entwicklung effektiver Umfragen zum Schulungsfeedback ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung und Verbesserung einer Team-Schulungssitzung.

Hier finden Sie eine Liste mit 50 Fragen, die Sie in Ihre Feedback-Umfragen aufnehmen können.

Fragen zur Erfahrung vor der Schulung

Haben Sie die Ziele der Schulung vor deren Beginn vollständig verstanden? Wie haben Sie zum ersten Mal von dieser Schulung erfahren? Waren die Informationen, die Sie vor der Schulung erhalten haben, ausreichend? Haben Ihnen die Materialien vor der Schulung geholfen, sich auf den Kurs vorzubereiten? Wurden die Schulungsvoraussetzungen klar genannt? Wurde die Schulung zu einer für Sie günstigen Zeit angesetzt? Wurden die Kursunterlagen im Voraus geliefert?

Fragen zu Lernerfahrung und Umfeld

Hat das Schulungsmaterial Ihre Erwartungen erfüllt? Wie würden Sie die Durchführung der Schulung bewerten (z. B. online oder persönlich)? War die Schulung informativ und interaktiv? Fanden Sie das Schulungstempo angemessen? Konnten Sie sich während der Schulung konzentrieren? Hatten Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Unklarheiten zu beseitigen? Wie gut hat die Ausbildung Ihre derzeitige Rolle ergänzt? Waren Sie während der gesamten Ausbildung motiviert zu lernen?

Fragen zum Feedback des Ausbilders

Was denken Sie, wie gut kennt der Ausbilder das Thema? Konnte der Dozent den Inhalt klar vermitteln? Hat der Dozent effektiv mit den Lernenden interagiert? War die Lehrkraft bereit, Fragen zu beantworten und zu diskutieren? Hat der Ausbilder praktische Beispiele präsentiert, um den Lernenden das Lernen zu erleichtern? Wie bewerten Sie die Kommunikationsfähigkeiten des Lehrers? Hat der Dozent eine angenehme Lernumgebung geschaffen?

Fragen zu Schulungsmaterial und -struktur

War das Schulungsmaterial gut organisiert und leicht zu verstehen? Hat der Inhalt Ihre Lernziele erfüllt? Waren die Kursunterlagen (wie Folien und Handouts) nützlich? Waren die Beispiele und Fallstudien, die während der Sitzung verwendet wurden, effektiv? Enthielt das Schulungsmaterial angemessene praktische Übungen? Ist der Detailgrad des Inhalts angemessen? Wie würden Sie die Qualität der Schulungsunterlagen insgesamt bewerten?

Fragen zu Technologie und Online-Schulung

War die Online-Schulungsplattform einfach zu bedienen? Gab es während der Schulung irgendwelche technischen Herausforderungen? Ist die Audio-/Videoqualität der Online-Schulung zufriedenstellend? Waren Sie in der Lage, alle relevanten Ressourcen online zu finden? Wie beurteilen Sie die Benutzeroberfläche der Schulungsplattform? Haben Sie sich in der Online-Schulungsumgebung wohl gefühlt?

Fragen zur Zugänglichkeit

Hatten Sie Schwierigkeiten, auf die Schulungsunterlagen zuzugreifen? Waren die Schriftarten und Grafiken, die in der Schulung verwendet wurden, leicht zu lesen? War der Ton klar und konnte er an Ihre Bedürfnisse angepasst werden? Wurde die Schulung Ihren speziellen Anforderungen gerecht? Gab es Probleme mit der Zugänglichkeit, die Ihre Lernerfahrung beeinträchtigt haben?

Fragen zur Wirksamkeit der Schulung

Fühlen Sie sich sicherer bei der Umsetzung des Wissens, das Sie während der Schulung erworben haben? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die erlernten Fähigkeiten in Ihrer täglichen Arbeit anwenden werden? Hat die Schulung dazu beigetragen, dass Sie Ihre Lernziele erreichen konnten? Würden Sie diese Schulung einem Kollegen empfehlen? Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dieser Sitzung? Glauben Sie, dass diese Schulung eine weitere Sitzung erfordert, um mehr zu lernen?

Offene Fragen zum Feedback

Was hat Ihnen an dieser Schulung am besten gefallen? Was könnte an diesem Trainingsprogramm verbessert werden? Haben Sie sonstiges Feedback oder Empfehlungen für den Ausbilder? Gibt es noch etwas, das Sie uns über Ihre Erfahrungen mit der Schulung mitteilen möchten?

Sie können diese Fragen benutzerdefiniert auf die Ziele Ihres Schulungsprogramms abstimmen und so ein klares Bild von der Effektivität und den verbesserungswürdigen Bereichen erhalten. Das ist so, als würden Sie bei einer Dinnerparty zu jedem Gang ein Feedback einholen, damit Sie wissen, wo Sie gut abgeschnitten haben und wo noch etwas mehr Würze nötig ist!

Lesen Sie auch: 12 Beispiele für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Schlüsselbereiche für Umfragen nach der Schulung

Bei der Erstellung von Umfragen nach der Schulung vorlagen für Fragebögen wenn Sie den Fragebogen ausfüllen, priorisieren Sie die Fragen, die Ihnen das meiste umsetzbare Feedback liefern. So können Sie Ihre Schulungsprogramme verfeinern und sicherstellen, dass Sie Ihre Schulungsziele effektiv erreichen.

effektivität der Ausbildung ###: Bewertung und Verbesserung

Es ist wichtig, die Wirksamkeit der Schulung zu verstehen. Stellen Sie Umfragen, um festzustellen, ob die Schulung ihre Ziele erreicht hat. Sie müssen herausfinden:

hat die Schulung die Fähigkeiten der Umfrageteilnehmer verbessert?

waren sie in der Lage, das Gelernte anzuwenden?

Wenn Sie sich auf diese Bereiche konzentrieren, können Ihre Schulungsexperten wichtige Erkenntnisse gewinnen. Diese Überprüfung trägt dazu bei, künftige Sitzungen zu verbessern und sie effektiver zu gestalten.

*Weiterlesen: Selbstevaluation Leistungsbeurteilungen: Leitfaden, Tipps und Beispiele

Bewertung von Ausbildern: Sicherstellung der Qualität der Schulungsdurchführung

Die Bewertung der Ausbilder trägt dazu bei, die Qualität der von ihnen durchgeführten Schulungen zu gewährleisten. Sie sollten die Leistung der Dozenten regelmäßig bewerten, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer eine effektive Schulung sowie relevante und ansprechende Lernerfahrungen erhalten.

Bewertung der Lernerfahrung: Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit

Der Lernprozess sollte mühelos sein. Stellen Sie fest, wie benutzerfreundlich und zugänglich der Unterricht war, indem Sie versuchen, dies zu ermitteln:

waren die Umfrageteilnehmer in der Lage, sich auf der Schulungs- und Lernplattform zurechtzufinden?

war der Inhalt für alle Lernenden zugänglich?

Die Untersuchung dieser Aspekte garantiert, dass Ihre Schulung integrativ und benutzerfreundlich ist.

Auch gelesen: 10 Software-Tools für Mitarbeiterbefragungen für HR Teams

Bewertung von Schulungsinhalten: Relevanz und Anwendung

Stellen Sie fest, wie relevant der Inhalt der Schulung für die Rollen der Umfrageteilnehmer war, indem Sie fragen:

fanden sie den Inhalt für ihre Arbeit relevant?

wurden Beispiele aus der Praxis verwendet, um wichtige Konzepte zu demonstrieren?

Indem Sie sich auf die Relevanz und den Nutzen der Inhalte konzentrieren, können Sie sicherstellen, dass Ihr Schulungs- und Kursmaterial sowohl lehrreich als auch nützlich ist.

Wenn Sie diese wesentlichen Aspekte in Ihre Umfrage nach der Schulung einbeziehen, erhalten Sie eine umfassende Bewertung der Wirksamkeit der Schulung und können so Fortschritte und Erfolg sicherstellen.

Lesen Sie auch: 10 beste 360-Feedback-Software für Mitarbeiter-Feedback

Entwurf einer effektiven Umfrage zum Schulungsfeedback und Best Practices

Erstellen einer erfolgreichen Schulungsumfrage zur Erfassung mitarbeiter-Feedback erfordert eine Kombination aus strategischem Design und praktischen Tools. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Fragen zur Schulungsbewertung über vertrauenswürdige und benutzerfreundliche Plattformen verschicken. Wenn Sie auf der Suche nach einer End-to-End-Lösung für Ihr Feedback-Management sind, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp .

ClickUp, eine umfassende Projektmanagement-Plattform, verfügt über mehrere Features, die die Entwicklung und Nachverfolgung von Umfragen vereinfachen.

Erstellung durchdachter Umfragen mit ClickUp

Erstellen Sie Ihre Post-Training-Umfragefragen im Handumdrehen mit ClickUp Dokumente . Sie können Lesezeichen, Bilder und Videos einbetten und Tabellen hinzufügen, um Dokumente nach Ihren Wünschen zu formatieren.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs reichhaltig formatierte Umfragen mit eingebetteten Bildern

Mit Multiple-Choice-Umfragen können Sie schnell quantitative Daten sammeln, die für die Gewinnung von Erkenntnissen über die Mitarbeiter nützlich sind. Verwenden Sie Umfragen mit Likert-Skala, um umfassende Informationen über die Einstellung der Mitarbeiter zu sammeln. Offene Umfragefragen sind ideal für qualitatives Feedback, da sie den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern.

Sie wissen nicht, welche Fragen Sie stellen sollen? Kein Problem, ClickUp Gehirn kann helfen. Bitten Sie den Anbieter einfach, Ihnen eine Liste möglicher Umfragefragen zur Verfügung zu stellen, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht!

ClickUp hat auch viele Vorlagen, die sich ideal für die Regelung der gesamten Feedbackschleife eignen. Erwägen Sie ClickUp's Trainings Matrix Vorlage eignet sich perfekt für die Bewertung der Fähigkeiten und des Schulungsbedarfs eines Teams. Sie hilft Ihnen, die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter zu organisieren und nachzuverfolgen, Wachstumsbereiche zu identifizieren und Ihre Schulungsprogramme erfolgreich zu verwalten.

Evaluieren Sie Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme mit der ClickUp Vorlage für eine Trainingsmatrix

Mit dieser Vorlage können Sie die Effektivität Ihres Schulungsprogramms schnell bewerten und sicherstellen, dass jeder in seiner Rolle lernt.

Mithilfe dieser Vorlage können Sie:

Schulungsprogramme für Mitarbeiter organisieren und auswerten

Nachverfolgung des Fortschritts der einzelnen Mitarbeiter in jedem Schulungsprogramm

Verbesserungspotenziale für zukünftige Lerninitiativen identifizieren

Sie können sogar benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten hinzufügen, um Informationen über die Entwicklung von Fähigkeiten zu verfolgen und Mitarbeiterdaten einfach zu visualisieren.

Verteilung und Nachverfolgung von Umfragen mit ClickUp

Verteilen Sie Ihre Umfrage mit ClickUp Formulare , mit denen Sie mühelos Umfrageantworten erfassen können. Anschließend können Sie diese in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um Ihre Prozesse und Effizienz zu verbessern.

Verwenden Sie ClickUp Formulare zum Erstellen und Verteilen von Umfragen und zum reibungslosen Sammeln von Antworten

Mit den Formularen können Sie einzigartige Umfragen erstellen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie können die Umfragefragen sogar direkt in die Formulare einbetten, sodass die Mitarbeiter ganz einfach ihr Feedback abgeben können.

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback um Kommentare zu Management, Kultur und Arbeitsumfeld zu sammeln und zu bewerten. Dieses Tool hilft Ihnen dabei, wertvolles Feedback zu sammeln und gleichzeitig eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre am Arbeitsplatz zu schaffen.

Sammeln Sie wichtiges Mitarbeiter-Feedback mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

Mit dieser Vorlage können Sie:

Schnelles Sammeln von aussagekräftigem Feedback von Mitarbeitern

Nachverfolgung der Mitarbeiterstimmung im Laufe der Zeit mit leistungsstarken Visualisierungen

Aufbau einer Kultur der Transparenz und des Vertrauens zwischen Mitarbeitern und Management

Best Practices für Umfragen

Beachten Sie diese Tipps bei der Gestaltung und Durchführung von Umfragen, um bessere Ergebnisse zu erzielen:

Es ist eine gute Praxis, alle Umfragen kurz zu halten. Kürzere Umfragen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit von den Befragten abgeschlossen, streben Sie also eine angemessene Länge von fünf bis 10 Minuten an.

werden mit größerer Wahrscheinlichkeit von den Befragten abgeschlossen, streben Sie also eine angemessene Länge von fünf bis 10 Minuten an. Um möglichst ehrliche Antworten zu erhalten, können Sie auch anonyme Umfragen erledigen und die ethischen Richtlinien für die Verwaltung von Umfragen beachten.

erledigen und die ethischen Richtlinien für die Verwaltung von Umfragen beachten. Der Einsatz von Anreizen oder Erinnerungen kann die Quote der fertiggestellten Umfragen verbessern. Personalisierte Nachrichten und kleine Belohnungen können das Engagement und die Qualität der Antworten erheblich steigern. Mit ein wenig Motivation lässt sich jeder dazu bringen, seine Gedanken freizugeben!

Verarbeitung und Umsetzung des Feedbacks aus Mitarbeiterbefragungen zum Wohlbefinden

Der eigentliche Wandel beginnt, sobald Sie das Feedback der Mitarbeiter aus Wellness-Umfragen gesammelt haben. Dazu müssen Sie Folgendes erledigen.

Analysieren und interpretieren Sie zunächst die Ergebnisse und suchen Sie nach Trends und Mustern. Was funktioniert? Was sollte geändert werden?

Nutzen Sie die Stärken eines guten Personalverwaltungssystems (HRMS) zur Nachverfolgung und Anordnung der Eingaben, damit Sie einfach auf die Erkenntnisse reagieren können. Sie können sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, und Ihre Prozesse mit dem entsprechenden System rationalisieren

Nutzen Sie den Net Promoter Score (NPS), um Loyalität und allgemeine Zufriedenheit zu messen. Hohe Bewertungen deuten auf zufriedene Mitarbeiter hin, während niedrige Werte auf Bereiche hinweisen, die Arbeit erfordern

Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse, um zu entscheiden, wie Sie Schulung und Entwicklung verbessern können

Und schließlich und vor allem sollten Sie daran denken, dass die Umfrageergebnisse nicht statisch sind. Nutzen Sie sie zur effektiven Nachverfolgung Ihres Fortschritts in Bezug auf Ihre Lern- und Wachstumsziele

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Ziele im Auge behalten und Wachstum und Entwicklung in allen Ihren Teams fördern.

Feedback-Analyse und -Optimierung mit ClickUp

Analysieren Sie Umfragedaten und treffen Sie auf dieser Grundlage Entscheidungen mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards können sich als sehr nützlich erweisen, wenn es darum geht, das aus Umfragen erhaltene Feedback zu analysieren. Mit ihnen können Sie Feedback-Trends visuell darstellen und Antwortquoten nachverfolgen. Die Analyse des gesammelten Feedbacks ermöglicht bessere Entscheidungen und die Verbesserung Ihrer Schulungsprogramme.

Integrieren Sie Ihr Lernen in ClickUp's Vorlage für den Rollout-Plan für Schulungen die sich ideal für die Einführung neuer Schulungsprogramme eignet.

Verfolgen Sie alle Ihre Mitarbeiterschulungen mit der ClickUp Vorlage für den Rollout-Plan

Vorlagen für Trainingspläne wie diese helfen Ihnen bei der Planung, Budgetierung und Nachverfolgung jeder Phase des Trainingsprozesses. ClickUp's Training Rollout Plan Template hilft Ihnen, Ziele für einen erfolgreichen Start des Trainingsprogramms zu definieren und nachzuverfolgen, Ressourcen für eine optimale Zusammenarbeit im Team zu organisieren und zu verwalten und für jede Phase Ihres Rollout-Prozesses zu planen und zu budgetieren.

Mithilfe dieser Vorlage können Sie Aufgaben mit Status wie "Beurteilung", "Abgebrochen", "Abgeschlossen", "Nicht begonnen" und "Schulung" hinzufügen, um die verschiedenen Phasen Ihres Plans zu verfolgen. Sie können auch benutzerdefinierte Felder und Ansichten markieren, um Ihren Plan zu visualisieren und Ihre Informationen leicht zugänglich und übersichtlich zu halten.

ClickUp's Trainingsliste Vorlage ist eine weitere gute Wahl, wenn Sie eine einfachere Planung und Überwachung Ihrer neuen mitarbeiterschulung programme während des Onboardings. Es stellt sicher, dass alle Onboarding-Aktivitäten abgeschlossen sind und der Fortschritt überwacht wird, wodurch der Onboarding-Prozess reibungsloser abläuft.

Visualisieren Sie Ihren Onboarding-Prozess mit der ClickUp Vorlage für Trainingslisten

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Onboarding-Prozess so umfassend zu organisieren und zu visualisieren wie die anspruchsvollsten onboarding-Software .

Nutzen Sie Features wie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, um den Fortschritt jeder Schulungsaufgabe zu überwachen und wichtige Mitarbeiterinformationen zu speichern

Erstellen Sie Aufgaben mit verschiedenen benutzerdefinierten Status, um den Fortschritt der einzelnen Schulungsaufgaben zu verfolgen

Fügen Sie 12 verschiedene benutzerdefinierte Attribute hinzu, z. B. Rolle, Notizzettel, ClickUp-Profil des Mitarbeiters, Moderator und Zeitnehmer, um wichtige Informationen über jeden Mitarbeiter zu speichern und den Fortschritt beim Onboarding einfach zu visualisieren

Und wenn Sie etwas suchen, das alle Aspekte der Ausbildung und des Personalmanagements für Sie verwaltet, halten Sie ClickUp's All-in-One HR Management Plattform im Sinn.

Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung und -entwicklung mit der ClickUp HR-Management-Plattform

Auf dieser Plattform können Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter durch anpassbare ClickUp Ansichten . Darüber hinaus können Sie einen zentralen hub für Mitarbeiterinformationen erstellen mit ClickUp Dokumente ermöglichen eine vertrauliche Kommunikation zwischen Managern und ihren direkten Berichterstattern und machen objektive Leistungsgespräche durch die HR-Vorlagen von ClickUp möglich.

Darüber hinaus ist die Echtzeit-Kommunikation mit ClickUp Chat und Kollaborationstools wie ClickUp Whiteboards helfen, Teams zusammenzubringen.

Auch gelesen: 360 Evaluierungsfragen und Beispiele für Manager

Mitarbeiterschulung mit effektivem Feedback bereichern

Umfragen nach der Schulung sind Ihr Tool, um eine kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung zu gewährleisten. Sie liefern Ihnen wertvolle Erkenntnisse, die Sie zu besseren Schulungsmethoden und -entwicklungen inspirieren.

Indem Sie die Teilnahme und das Feedback der Mitglieder Ihres Teams fördern, stellen Sie nicht nur einen kontinuierlichen Erfolg sicher, sondern erhöhen auch die Gesamtzufriedenheit, so dass Sie Ihre Programme an die sich ändernden Bedürfnisse anpassen können.

Hier kommt ClickUp ins Spiel - es rationalisiert den gesamten Prozess und erleichtert die Erstellung von Umfragen, die Datenanalyse und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte. Starten Sie mit ClickUp noch heute und revolutionieren Sie Ihre Trainingsprogramme.