Zoho Workplace vs. Google Workspace: Wie Sie die beste Lösung finden

Sie starren auf zwei Registerkarten im Browser und bewerten den Inhalt jeder einzelnen sorgfältig - eine für Zoho Workplace und eine für Google Workspace - und fragen sich, warum es so schwer ist, eine zu schließen.

Woher genau wissen Sie, welche remote-Arbeit tool um den Stift anzubringen?

Sie müssen nur E-Mails versenden, Dokumente freigeben und eine unterbrechungsfreie, klare Kommunikation mit Ihrem Team sicherstellen. Willkommen im modernen Dilemma der Wahl zwischen zwei gleich guten Tools für die Produktivität.

Die Wahl des richtigen Tools für Ihr Geschäft ist wie die Entscheidung zwischen Kaffee und Tee - Sie möchten wahrscheinlich beides, können sich aber erst einmal nur für eines entscheiden. Wie sollen Sie sich also entscheiden? Schauen wir uns das mal an.

Was ist Zoho Workplace?

über Zoho Zoho Workplace ist eine integrierte Suite von Office-Tools, die Unternehmen dabei helfen soll, ihre täglichen Aufgaben effizienter zu bewältigen. Von e-Mail-Verwaltung bis hin zu Textverarbeitung, Speicher und Zusammenarbeit im Team - Zoho Workplace kombiniert mehrere Anwendungen, um eine nahtlose Arbeit zu ermöglichen.

Zoho Workplace ist beliebt wegen seiner Flexibilität, Erschwinglichkeit und Integrationsfähigkeit mit anderen Apps von Zoho, was es zu einem starken Anwärter für kleine bis mittlere Geschäfte macht, die nach einer All-in-One-Lösung suchen.

Zoho Workplace Features

Zoho Workplace bietet eine Vielzahl von Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten, kommunizieren und Aufgaben effizient abschließen können. Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über einige der wichtigsten Features.

Feature #1: Zoho Mail

Dies ist ein sicherer und kostenloser E-Mail-Hosting-Service. Das Beste daran? Er bietet benutzerdefiniertes E-Mail-Hosting für Domains, damit Ihr Team professionelle E-Mail-Adressen nutzen kann.

Er verfügt über Features wie E-Mail-Rückruf, Offline-Zugriff und integrierten Chat für Diskussionen im Team.

Feature #2: Zoho Writer

Zoho Writer ist die App für Textverarbeitung von Zoho, die die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit ermöglicht

Egal, ob Sie Berichte verfassen, Vorschläge erstellen oder Ideen sammeln, mit Zoho Writer können Sie Dokumente ganz einfach freigeben, Änderungen nachverfolgen und Kommentare für Teammitglieder hinterlassen - und das alles über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Feature #3: Zoho WorkDrive

Betrachten Sie Zoho WorkDrive als den digitalen Aktenschrank für Ihr Team. Es handelt sich um einen Cloud-Speicher, der Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Dateiverwaltung bietet. Sie können Dateien in Ordnern organisieren, Zugriffsebenen für verschiedene Mitglieder Ihres Teams festlegen und sogar offline arbeiten.

Zoho Workplace Preise

Standard: $3/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$3/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Professional: $6/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Was ist Google Workspace?

über Google Workspace Google Workspace (früher bekannt als G Suite) ist Googles Suite von Cloud-basierten Tools für Produktivität und Zusammenarbeit. Sie umfasst alle bekannten Apps von Google Workspace wie Google Mail, Google Kalender, Google Docs, Drive, Google Slides und Google Tabellen und wurde entwickelt, um Teams bei der Zusammenarbeit in Echtzeit von jedem Gerät aus zu unterstützen.

Google Workspace ist bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche, die Integration aller Apps und die Cloud-Speicherfunktionen.

Google Workspace Features

Ähnlich wie Zoho Workplace verfügen die Google-Dienste über Tools für Zusammenarbeit und Produktivität.

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über einige der wichtigsten Features:

Feature #1: Gmail for Business

über Google Mit Google Workspace erhalten Sie professionelles E-Mail-Hosting mit Ihrem Domainnamen. Die robusten Spam-Filter, die Offline-Funktionen und die nahtlose Integration in andere Google Apps machen Google Mail zu einem unverzichtbaren Tool für Ihr Geschäft.

Feature #2: Google Docs

über Google Support Mit Google Docs können Teams Dokumente erstellen, freigeben und bearbeiten und in Echtzeit zusammenarbeiten . Die intuitiven Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. Kommentare und Nachverfolgung von Änderungen, machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Geschäfte, die Wert auf Teamarbeit und Transparenz legen.

Feature #3: Google Drive

über Google Workspace Google Drive ist ein Cloud-Speicherdienst, mit dem Sie Dateien speichern, organisieren und freigeben können. Mit robusten Suchfunktionen (dank der KI von Google), Berechtigungen zum Freigeben und umfangreichen Speicheroptionen ist Google Drive gut für Unternehmen, die Wert auf Zusammenarbeit und einfachen Dateizugriff legen.

Google Workspace Preise

Business Starter: $7.Benutzer pro Monat

$7.Benutzer pro Monat Business Standard: 14 $/Benutzer pro Monat

14 $/Benutzer pro Monat Business Plus: $22/Benutzer pro Monat

Zoho Workplace vs. Google Workspace: Features im Vergleich

Wenn es um Produktivität geht, bieten sowohl Zoho Workplace als auch Google Workspace eine Reihe von erweiterten Features. Doch wie lassen sie sich miteinander vergleichen?

Features Zoho Workplace Google Workspace E-Mail-Hosting Benutzerdefinierte Domäne, Spamfilter, Offline-Funktionen Benutzerdefinierte Domäne, branchenführende Spamfilter, bessere Offline-Funktionen, breitere Akzeptanz Zusammenarbeit mit Dokumenten Zusammenarbeit in Echtzeit, integrierte elektronische Signatur Zusammenarbeit in Echtzeit, intuitivere Oberfläche, breitere Nutzung Cloud-Speicher Features für Zusammenarbeit und Verwaltung Starke Suchfunktionen, Integration mit anderen Google Apps, großer Speicher

Lassen Sie uns dies nun im Detail besprechen:

Feature #1: E-Mail-Hosting

Sowohl Zoho Mail als auch Gmail for Business bieten benutzerdefiniertes E-Mail-Hosting für Domänen an. Allerdings ist Gmail hier im Vorteil, vor allem wegen der marktführenden Spam-Filter, der besseren Offline-Funktionen und des insgesamt besseren technischen Supports. Außerdem ist Gmail bereits weit verbreitet, so dass die Mitarbeiter wahrscheinlich nicht viel Schulung benötigen, um sich zurechtzufinden.

🏆Gewinner: Google

Feature #2: Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit

Zoho Writer und Google Docs bieten beide hervorragende Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Allerdings ist Google Docs aufgrund seiner intuitiveren Benutzeroberfläche und seiner weiten Verbreitung im Vorteil. Google Docs lässt sich oft leichter freigeben, da mehr Benutzer damit vertraut sind. Dennoch bietet Zoho Writer leistungsstarke Tools wie ein integriertes Feature für elektronische Signaturen, das ihm in bestimmten Anwendungsfällen einen leichten Vorteil verschafft.

🏆Gewinner: Gleichstand zwischen Zoho Writer und Google Docs

Feature #3: Cloud-Speicher

Dank der KI von Google sind die Suchfunktionen von Google Drive unübertroffen. Während Zoho WorkDrive leistungsstarke Funktionen für die Zusammenarbeit und Verwaltung bietet, ist Google Drive aufgrund seiner Integration in andere Google Apps und seiner enormen Speicherkapazitäten für Geschäfte mit umfangreichen Anforderungen an das Freigeben von Dateien attraktiver

🏆Gewinner: Google

Zoho Workplace vs. Google Workspace Preisvergleich

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Features, die diese beiden Work Suites in den verschiedenen Preiskategorien bieten:

Preisplan-Features Zoho Workplace Standard (Jahresabrechnung) Zoho Workplace Professional (Jahresabrechnung) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Kosten 3 $/Benutzer pro Monat 6 $/Benutzer pro Monat 7,20 $/Benutzer pro Monat 14,40 $/Benutzer pro Monat 21,60 $/Benutzer pro Monat E-Mail-Speicher 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Cloud-Speicher 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB pro Benutzer 5 TB pro Benutzer Videokonferenzen 100 Teilnehmer 250 Teilnehmer 100 Teilnehmer 150 Teilnehmer 500 Teilnehmer Benutzerdefinierte Domänen Ja Ja Ja Ja Ja Gemeinsame Team-Laufwerke Ja Ja Nein Ja Ja Mobile Apps Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tools für die Zusammenarbeit Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc. Google Docs, Tabellen, Folien, Chat Google Docs, Tabellen, Folien, Chat Google Docs, Tabellen, Folien, Chat Administrator-Kontrolle Grundlegend Erweitert (mit Prüfprotokollen, erweiterten Einstellungen) Grundlegend Erweitert Erweitert Sicherheit 2FA, Datenverschlüsselung 2FA, Datenverschlüsselung, erweiterte Administratorkontrollen 2FA, Datenverschlüsselung 2FA, Vault, Datenverschlüsselung 2FA, Vault, Datenverschlüsselung Support Basic Prioritäts-Support Standard-Support Erweiterter Support Premium-Support

Zoho Workplace vs. Google Workspace auf Reddit

Wenn es um Meinungen aus der realen Welt geht, ist Reddit die erste Adresse für nüchternes Feedback.

Wir haben die Plattform genutzt, um zu sehen, wo die Leute in der Debatte Zoho Workplace vs. Google Workspace landen; ein anonymer Benutzer schien zu sagen gemischte Gefühle gegenüber beiden Plattformen :

Mein Vorschlag wäre, dass Sie sich überlegen, was für Ihr Geschäft wichtig ist... _Beide Plattformen sind relativ einfach zu bedienen. Die Features, die Sie brauchen, bestimmen, welche Plattform sie bietet und welchen Preis Sie zu zahlen bereit sind. Außerdem sollten Sie prüfen, welche Integrationen von Drittanbietern für Sie wichtig sind und ob sie unterstützt werden Ein anderer Benutzer zeigt auf, wie sich Anwendungsfälle und individuelle Anforderungen auf die Plattform auswirken, die für Sie am besten geeignet ist:

_Ich verwende Google Workspace für alle meine Geschäfte. Es gibt eine ganze Reihe von Integrationen. Letztendlich hängt es aber von Ihren Anwendungsfällen ab. Ich verwalte eine Menge Daten in Google Tabellen und habe sie mit AppSheet problemlos in eine mobile App für den Zugriff verwandelt (z. B. CRM, Reihenfolge usw.) > Auf der anderen Seite verwende ich viele No-Code-Tools und -Systeme (für die Website-Entwicklung, Client-Portale usw.). Die meisten von ihnen haben Integrationen mit Google Tabellen _aber nicht Excel.

Meet ClickUp-die beste Alternative zu Zoho Workplace und Google Workspace

Wenn Zoho Workplace und Google Workspace nicht alle Boxen für Sie erfüllen, ist es vielleicht an der Zeit, Folgendes in Betracht zu ziehen eine vielseitige Alternative : präsentiert ClickUp .

_Ich verwalte viele Projekte intern und extern, sowie mein Privatleben. ClickUp ermöglicht es mir, all diese Bereiche mit unterschiedlichen Verwendungszwecken und Bedürfnissen isoliert und über den gesamten Workspace hinweg zu verwalten, je nachdem, worauf ich mich konzentriere. Es bietet enorme Flexibilität

Dylan Halliday, Leiter der Beratungsabteilung bei Big Leap Real Estate Services

ClickUp, das in erster Linie als Projektmanagement-Tool bekannt ist, ist eine Komplettlösung für Teams, die ihre Kommunikation kombinieren möchten, aufgabenmanagement und das Freigeben von Wissen in einer leistungsstarken Plattform.

ClickUp's One Up #1: Chatten, E-Mail, und Meetings

Mit ClickUp können Teams in Echtzeit chatten, Kommentare direkt zu Aufgaben zuweisen, E-Mails versenden und sogar Besprechungen abhalten online Meetings -alles ohne die Plattform zu verlassen. Dieses Maß an Integration spart Zeit und steigert die Produktivität.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Chat ClickUp Chat bietet ein stärker integriertes Kommunikationssystem als Google Workspace oder Zoho Workspace, indem es Chat und Aufgabenverwaltung in einer Plattform vereint.

Mit einem einzigen Klick können Sie Nachrichten in Aufgaben umwandeln und sicherstellen, dass der Kontext über Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen hinweg verbunden bleibt. Diese nahtlose Integration von Messaging und Arbeit steigert die Produktivität, da alles an einem Ort bleibt und Sie nicht mehr zwischen mehreren Tools wechseln müssen.

Sie können die teamübergreifende Zusammenarbeit weiter verbessern, indem Sie E-Mail in ClickUp. Damit können Teams E-Mails direkt innerhalb von Aufgaben versenden und nachverfolgen, so dass die gesamte Korrespondenz an einem Ort organisiert ist.

Organisieren Sie Meetings von Ihrem Workspace aus mit ClickUp Meetings

Inzwischen, ClickUp Meetings integriert Diskussionen mit Aufgaben, Dokumenten und Projektmanagement, so dass Teams während Meetings zusammenarbeiten und sofort umsetzbare Schritte unternehmen können.

Verwendung von ClickUp Clips innerhalb der Plattform bietet auch eine integrierte und vielseitige alternative zu Zoho Workplace und Google Workspace. ClickUp ermöglicht es Benutzern, Bildschirmclips aufzuzeichnen, sie mit ClickUp Brain zu transkribieren und sie einfach freizugeben oder einzubetten.

ClickUp's One Up #2: Projektmanagement und Aufgabenverwaltung

Ob Sie nun ein komplexes Projekt oder tägliche Aufgaben verwalten, ClickUp Aufgaben ermöglicht Ihnen die Einstellung von Prioritäten, die Nachverfolgung der Zeit und die Visualisierung des Fortschritts.

Benutzerdefinierte Prioritäten für Aufgaben mit ClickUp Aufgaben festlegen

So kann es helfen:

Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Verknüpfungen, Beziehungen, Dateien und vieles mehr zu Aufgaben hinzu und stellen Sie so den notwendigen Kontext an einem Ort bereit

Fügen Sie Verknüpfungen, Beziehungen, Dateien und vieles mehr zu Aufgaben hinzu und stellen Sie so den notwendigen Kontext an einem Ort bereit Abhängigkeiten von Aufgaben: Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, um zu verstehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und um Engpässe zu vermeiden

Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, um zu verstehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und um Engpässe zu vermeiden Prioritätsstufen: Stellen Sie Prioritätsstufen von niedrig bis dringend ein, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Stellen Sie Prioritätsstufen von niedrig bis dringend ein, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können Benutzerdefinierte Status: Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status, die zu Ihrem Workflow passen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status, die zu Ihrem Workflow passen Mehrere Listen: Fügen Sie Aufgaben zu mehreren Listen hinzu, um Ihre Arbeit besser zu organisieren und funktionsübergreifend zu verwalten

Fügen Sie Aufgaben zu mehreren Listen hinzu, um Ihre Arbeit besser zu organisieren und funktionsübergreifend zu verwalten Aufgabentypen: Verwalten Sie verschiedene Arten von Arbeit mit Aufgabentypen, die für Ihr Team sinnvoll sind

Das ist noch nicht alles. ClickUp's Projektmanagement feature bietet ein höheres Maß an benutzerdefinierter Anpassung als Google Projektmanagement oder Zoho.

ClickUp Projektmanagement

Verwalten Sie Ihre Projekte mit mehreren Features an einem Ort mit ClickUp Project Management

Hier sind einige der Features, die es bietet:

Mehrere Ansichten: Organisieren Sie Projekte in verschiedenen Ansichten wie Listen, Boards, Kalendern und Gantt-Diagrammen, um Fortschritte zu visualisieren und Engpässe zu erkennen

Organisieren Sie Projekte in verschiedenen Ansichten wie Listen, Boards, Kalendern und Gantt-Diagrammen, um Fortschritte zu visualisieren und Engpässe zu erkennen Collaboration tools: Erleichtern Sie die Teamarbeit mit Features wie Kommentaren,ClickUp @mentions, Dateifreigabe und Zusammenarbeit in Echtzeit

Erleichtern Sie die Teamarbeit mit Features wie Kommentaren,ClickUp @mentions, Dateifreigabe und Zusammenarbeit in Echtzeit Anpassbare Workspaces: Erstellen Sie benutzerdefinierte Workspaces, die den spezifischen Anforderungen und Vorlieben Ihres Teams entsprechen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workspaces, die den spezifischen Anforderungen und Vorlieben Ihres Teams entsprechen Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit anderen beliebten Tools wie Google Drive , Slack und Zoom für eine nahtlose Integration des Workflows

Verbinden Sie ClickUp mit anderen beliebten Tools wie Google Drive , Slack und Zoom für eine nahtlose Integration des Workflows Berichterstellung und Analysen: Generieren Sie detaillierte Berichte und Analysen, um die Nachverfolgung der Projektleistung zu ermöglichen, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Zusätzlich, ClickUp Kalender ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit und Ressourcen effizient zu planen, zu terminieren und zu verwalten.

Visualisieren Sie Projekte und Aufgaben und bleiben Sie pünktlich mit ClickUp Kalendern

Hier sind einige Schlüssel-Features:

Projektzeitpläne visualisieren: Projektzeitleisten, Fristen und Abhängigkeiten in einer Kalender-Ansicht übersichtlich darstellen

Projektzeitleisten, Fristen und Abhängigkeiten in einer Kalender-Ansicht übersichtlich darstellen Planen Sie Meetings: Koordinieren Sie Meetings und Ereignisse direkt im Kalender, so dass Sie keine externen Tools zur Terminplanung benötigen

Koordinieren Sie Meetings und Ereignisse direkt im Kalender, so dass Sie keine externen Tools zur Terminplanung benötigen Zeitzonenmanagement: Berücksichtigung unterschiedlicher Zeitzonen bei der Planung von Meetings und Ereignissen

Berücksichtigung unterschiedlicher Zeitzonen bei der Planung von Meetings und Ereignissen Erinnerungen und Benachrichtigungen: Erhalten Sie rechtzeitig Erinnerungen für anstehende Termine und Ereignisse

ClickUp's One Up #3: Effizientes Wissensmanagement

ClickUp bietet einen strukturierten und effizienten Ansatz für das Wissensmanagement durch sein Dokumenten- und Hierarchiesystem, das es Benutzern ermöglicht, Dokumente einfach zu organisieren, freizugeben und in Teams zu aktualisieren. ClickUp Dokumente bietet anpassbare Layouts, Zusammenarbeit in Echtzeit und nahtlose Integration in Aufgaben, wodurch die Verbindung von Dokumenten mit Workflows erleichtert wird.

Organisieren Sie alle Ihre Dokumente und Wikis an einem Ort mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs können Sie:

Erstellen und Organisieren von Dokumenten: Einfaches Erstellen und Verwalten verschiedener Arten von Dokumenten, einschließlich Notizen, Artikel und Berichterstellungen

Einfaches Erstellen und Verwalten verschiedener Arten von Dokumenten, einschließlich Notizen, Artikel und Berichterstellungen Features zur Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams an Dokumenten zusammen und geben Sie Kommentare, Vorschläge und Änderungen frei

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams an Dokumenten zusammen und geben Sie Kommentare, Vorschläge und Änderungen frei Versionskontrolle: Nachverfolgung von Änderungen an Dokumenten und Rückgriff auf frühere Versionen, falls erforderlich

Nachverfolgung von Änderungen an Dokumenten und Rückgriff auf frühere Versionen, falls erforderlich Verknüpfung von Dokumenten: Verknüpfen von Dokumenten mit Aufgaben oder Projekten zur einfachen Referenz und Organisation

Verknüpfen von Dokumenten mit Aufgaben oder Projekten zur einfachen Referenz und Organisation Suchen und Filtern: Schnelles Auffinden bestimmter Dokumente mithilfe von Such- und Filtermöglichkeiten

Die ClickUp Projekt Hierarchie sorgt mit seinen flexiblen Ebenen aus Spaces, Ordnern und Listen für eine vereinfachte Kategorisierung des Wissens und macht das Auffinden von Informationen intuitiver.

Informationen systematisch kategorisieren mit ClickUp Project Hierarchy

Der Leitfaden ist ein strukturiertes System, das Ihnen helfen soll, Arbeit in Teams und Projekten effizient zu organisieren und zu verwalten. Es besteht aus fünf Schlüssel-Ebenen: Workspace, Spaces, Ordner, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben.

Diese Hierarchie stellt sicher, dass die Arbeit übersichtlich kategorisiert ist und erleichtert die Navigation, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben. Sie trägt dazu bei, den Überblick über verschiedene Projekte zu behalten und die Zusammenarbeit und Produktivität im Team zu verbessern.

Zusätzlich, ClickUp Gehirn , der KI-Assistent von ClickUp, verbessert das Wissensmanagement durch die Automatisierung der Erstellung von Inhalten, Zusammenfassungen und Erkenntnissen und spart Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Diese KI-Zusammenarbeit verschafft ClickUp einen Vorteil gegenüber Google und Zoho, die sich auf einfache Automatisierungstools ohne die gleiche Tiefe der aufgabenbasierten KI verlassen.

Auswahl der besten Cloud-basierten Produktivitätssuite

Welches Tool eignet sich also am besten für die Produktivität im Büro - Zoho Workplace oder Google Workspace? Die Antwort hängt weitgehend von den Anforderungen Ihres Geschäfts ab. Wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind und auf der Suche nach erschwinglichen Preisen und robusten Integrationen sind, ist Zoho Workplace möglicherweise die bessere Wahl.

Wenn Ihr Team Wert auf nahtlose Zusammenarbeit, vertraute Benutzeroberflächen und umfangreichen Cloud-Speicher legt, könnte Google Workspace die perfekte Lösung für Sie sein.

Wenn Sie jedoch das Beste aus beiden Welten wollen, ist ClickUp vielleicht die bessere Wahl. Die Plattform geht über das einfache Freigeben von Dokumenten und die Kommunikation hinaus.

Mit ClickUp erhalten Sie eine unübertroffene Flexibilität, die Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und leistungsstarke Kommunikationsfeatures in einem einzigen Space vereint. Ganz gleich, ob Sie Kommentare zuweisen, komplexe Projekte verwalten oder an gemeinsamen Dokumenten arbeiten, ClickUp integriert alles nahtlos. Testen Sie ClickUp selbst aus und entdecken Sie, was es für Sie erledigen kann!