die 10 besten ChatGPT-Alternativen für Marketing für 2024

"Die KI holt sich unsere Jobs!" Aussagen wie diese sorgen immer noch für Schlagzeilen, und das schon, seit ChatGPT auf der Bildfläche erschienen ist.

Aber als Vermarkter kann ich nicht verstehen, warum uns ständig gesagt wird, dass die Technologie den Menschen abschließend ersetzen wird. War es nicht genauso, als die Computer in die Arbeitswelt eingeführt wurden? Schauen Sie, wo sie uns jetzt hingebracht haben!

Ob man künstliche Intelligenz (KI) liebt oder hasst, eines ist sicher: Man kann sie nicht ignorieren. Vermarkter müssen sich KI-Assistenten oder ChatGPT in der einen oder anderen Form zu eigen machen. Und je schneller wir uns darauf einlassen, desto besser können wir sie nutzen.

Aber ist ChatGPT die Antwort auf alles, was mit Marketing zu tun hat? Wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Blick auf einige der besten ChatGPT-Alternativen, von denen viele eine viel fortschrittlichere natürliche Sprachverarbeitung und Datenanalyse bieten als ChatGPT. Los geht's.

Worauf sollten Sie bei ChatGPT-Alternativen für das Marketing achten?

Noch bevor ChatGPT auf den Plan trat, benutzten wir täglich mehrere Marketing-Tools.

Mit der KI haben Automatisierung und Unterstützung jedoch ein anderes Niveau erreicht. KI-Tools helfen uns oft bei der Erstellung von Inhalten, bei der Optimierung oder sogar bei der Automatisierung einiger unserer Marketing-Aufwände (z. B. KI-Chatbot-Tools), sodass wir uns auf die kreativen und strategischen Aufgaben konzentrieren können.

Meiner Erfahrung nach bietet ChatGPT einige leistungsstarke Features aber das bedeutet nicht, dass es tatsächlich die erste Wahl ist KI marketing tool . Ich habe mehrere Alternativen kennengelernt, die solide Ergebnisse liefern.

Wenn Sie also Folgendes auswerten ChatGPT-Alternativen für das Marketing, achten Sie auf Faktoren wie:

Features für die Erstellung von Inhalten : Geeignet für die Erstellung von Blogbeiträgen, das Schreiben von E-Mails,verwaltung von Marketingkampagnenund mehr

: Geeignet für die Erstellung von Blogbeiträgen, das Schreiben von E-Mails,verwaltung von Marketingkampagnenund mehr KI-Bilderzeugung : Bietet leistungsstarke Features für die Bilderstellung, die sich leicht anpassen und verbessern lassen. Da wir jetzt in der Lage sind, Bilder mit nur wenigen Zeichen zu erstellenKI-Eingabeaufforderungenzu erstellen, ist dies ein entscheidendes Kriterium für Vermarkter.

: Bietet leistungsstarke Features für die Bilderstellung, die sich leicht anpassen und verbessern lassen. Da wir jetzt in der Lage sind, Bilder mit nur wenigen Zeichen zu erstellenKI-Eingabeaufforderungenzu erstellen, ist dies ein entscheidendes Kriterium für Vermarkter. Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) Fähigkeiten : Versteht die menschliche Sprache und reagiert auf sie in einer natürlichen und unterhaltsamen Weise

: Versteht die menschliche Sprache und reagiert auf sie in einer natürlichen und unterhaltsamen Weise Echtzeitinformationen: Verarbeitet Inhalte in Echtzeit mit aktuellen Informationen

Verarbeitet Inhalte in Echtzeit mit aktuellen Informationen Integration mit anderen Tools: Fügt sich nahtlos in bestehende Marketing-Tools und -Plattformen ein und vereinfacht den gesamten Marketing-Workflow

Die 10 besten ChatGPT-Alternativen für das Marketing

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, diese Tools selbst zu testen und mit Teams zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, welche KI-Plattformen wirklich einen Unterschied machen. Nach der Erkundung mehrerer anwendungsfälle habe ich einige ausgezeichnete Alternativen zu ChatGPT gefunden. Wenn Sie also auf der Suche nach den besten ChatGPT-Alternativen für das Marketing sind, sind Sie hier richtig.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit 10 KI-gestützten Tools für Ihre Marketingprozesse, von der Erstellung von Social-Media-Posts bis zum Projektmanagement und der Optimierung von Inhalten.

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestütztes Marketing-Projektmanagement und Zusammenarbeit)

erstellen Sie mit ClickUp Brain detaillierte Marketing-Assets wie E-Mails, Fallstudien, Kampagnen, Briefs, Blogs und mehr

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Projektmanagement und hat leistungsstarke KI-Modelle entwickelt, die all Ihre Wikis, Aufgaben und Marketinginformationen in einer nahtlosen Plattform zusammenführen ClickUp Gehirn .

Brain ist ein leistungsstarker KI-Chatbot, der über die einfache Erstellung von Inhalten hinausgeht. Sie können damit Workflows automatisieren, kontextbezogene Marketinginhalte erstellen und ihre Werbekampagnen rationalisieren an einer Stelle.

Ob Sie nun einen schnellen Beitrag für soziale Medien verfassen , e-Mails schreiben clickUp bietet eine Reihe von Tools, mit denen Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, um lange Formulare zu erstellen. Das Beste an ClickUp ist sein spezielles Angebot für Vermarkter. Sein All-in-One ClickUp Marketing plattform bündelt alle Ihre Marketingaktivitäten in einem zentralen Hub. Dies ermöglicht Ihren Teams, Kampagnen zu erstellen, zu strategien und verwenden KI für Ihr Content Marketing aufwand.

erstellen und Verwalten von auslöser- oder aktionsbasierten Automatisierungen mit ClickUp Automations_

Nutzen Sie neben der Generierung von Inhalten auch die KI-Tools von ClickUp, um Ihren Marketing-Workflow zu automatisieren. ClickUp Automatisierungen unterstützt Sie mit dem KI-Automatisierungs-Builder bei der Erstellung von Auslösern oder aktionsbasierten Workflows mit mehr als 100 Vorlagen. So können Ihre Teams den Fortschritt nachverfolgen, Arbeit delegieren und den Zeitplan einhalten - und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung manueller Prozesse.

💡Pro-Tipp: Für weitere Details über die Verwendung von Marketing-Automatisierung mit ClickUp's robusten Tools, schauen Sie sich wie man KI für die Automatisierung des Marketings nutzt für Einblicke.

ClickUp Marketing-Kampagnen-Kurzvorlage

mit der ClickUp Briefvorlage für Marketingkampagnen können Sie jede Marketingkampagne einfach starten

Es enthält auch gebrauchsfertige Vorlagen wie die Vorlage für eine Marketingkampagne , die ein klares Briefing über die Kampagne oder die Marke liefert. Als Ergebnis können Sie einfach Markenziele, Richtlinien und Ergebnisse für jede Phase des Projekts definieren.

Gleichzeitig können Sie ClickUp Brain innerhalb von Docs verwenden und Inhalte generieren oder relevante Informationen erstellen, indem Sie das Kampagnenbriefing und die Richtlinien im Blick behalten. So können Sie in einer kopf-an-Kopf-Vergleich clickUp ist mit seinen zahlreichen Tools für das Marketing und die Bearbeitung von Inhalten eine robustere Alternative zu ChatGPT, insbesondere für Vermarkter.

ClickUp beste Features

Copyediting: Markieren Sie einen beliebigen Teil Ihres Textes in ClickUp Docs, um ihn mit dem KI-gestützten Bearbeitungstool sofort zu verbessern. Es hilft Ihnen, den Inhalt zu optimieren, die Länge anzupassen oder Ihre Botschaft zu vereinfachen - alles mit nur wenigen Klicks

Markieren Sie einen beliebigen Teil Ihres Textes in ClickUp Docs, um ihn mit dem KI-gestützten Bearbeitungstool sofort zu verbessern. Es hilft Ihnen, den Inhalt zu optimieren, die Länge anzupassen oder Ihre Botschaft zu vereinfachen - alles mit nur wenigen Klicks Inhalte schreiben : Entwerfen Sie E-Mails, Inhalte für soziale Medien oder Blog-Gliederungen in Sekundenschnelle mit dem KI-Schreibassistenten von ClickUp

: Entwerfen Sie E-Mails, Inhalte für soziale Medien oder Blog-Gliederungen in Sekundenschnelle mit dem KI-Schreibassistenten von ClickUp Texte zusammenfassen: Fassen Sie lange E-Mails oder Dokumente zusammen, indem Sie mit ClickUp's KI-Zusammenfassungstool die wichtigsten Erkenntnisse gewinnen. Es generiert prägnante Übersichten und umsetzbare nächste Schritte, die Ihrem Team helfen, den Fortschritt der Kampagne und anstehende Meilensteine im Blick zu behalten

Fassen Sie lange E-Mails oder Dokumente zusammen, indem Sie mit ClickUp's KI-Zusammenfassungstool die wichtigsten Erkenntnisse gewinnen. Es generiert prägnante Übersichten und umsetzbare nächste Schritte, die Ihrem Team helfen, den Fortschritt der Kampagne und anstehende Meilensteine im Blick zu behalten Aufforderungen : Nutzen Sie generative KI-Features für verschiedene Marketingaktivitäten, wie z. B. das Vorschlagen von Taglines, Umfragefragen, das Erstellen von Strategien für Marketingkampagnen und vieles mehr. DieChatGPT Prompts für Marketing-Vorlagemit mehr als 600 Marketing-Prompts können Sie Ihre Kampagnen optimieren und gezielte Inhalte für Ihre Zielgruppen erstellen

: Nutzen Sie generative KI-Features für verschiedene Marketingaktivitäten, wie z. B. das Vorschlagen von Taglines, Umfragefragen, das Erstellen von Strategien für Marketingkampagnen und vieles mehr. DieChatGPT Prompts für Marketing-Vorlagemit mehr als 600 Marketing-Prompts können Sie Ihre Kampagnen optimieren und gezielte Inhalte für Ihre Zielgruppen erstellen Integration mit anderen Tools: Verbinden Sie ClickUp mit Tausenden von Marketing-Tools, die Sie bereits nutzen, von Social-Media-Plattformen bis hin zu Content-Management-Systemen. Auf diese Weise können Sie Ihre Inhalte für mehrere Kanäle erstellen, bearbeiten und planen, indem Sie Ihren vorhandenen Technologie-Stack nutzen

ClickUp Beschränkungen

Es braucht Zeit, um alle Features zu erkunden, aber Sie können dieClickUp Hilfecenter um die Lernkurve zu erleichtern

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

Weiter lesen: Marketing-Kalender , kampagnenmanagement und entwurf eines Marketing Plans sind als zusätzliche Marketingvorlagen für Ihr Team in ClickUp enthalten.

2. Copilot (Beste kostenlose ChatGPT-Alternative für Content Marketing)

generieren Sie Bilder, Inhalte und Marketingstrategien mit_ Copilot Unter den besten ChatGPT Alternativen, Microsofts Copilot (früher bekannt als Bing KI) liefert relevante und aktuelle Ergebnisse. Er ist einfach zugänglich und nutzbar und steht innerhalb der Microsoft Bing-Suchmaschine zur Verfügung.

Viele Vermarkter und Social-Media-Manager nutzen dieses hervorragende kostenlose KI-Tool, weil es hilft, Bilder und Inhalte mit nur wenigen Eingaben zu generieren.

Das Besondere an Copilot ist, dass es die einzige kostenlose ChatGPT-Alternative mit Internetzugang ist, die Echtzeitdaten direkt aus dem Internet abrufen kann. Dies ist hilfreich, wenn Sie genaue Informationen oder Statistiken für Ihren Inhalt benötigen.

Copilot beste Features

Es ist in das Microsoft-Ökosystem integriert und eignet sich daher hervorragend für den Microsoft Edge Browser und Microsoft Office tools als eine der besten kostenlosen ChatGPT-Alternativen

Enthält die DALLE-3-Engine für die Bilderzeugung

Nützlich für die Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten, von Content-Marketing-Blogs bis zu Beiträgen in sozialen Medien

Copilot-Einschränkungen

Die Ausgabequalität variiert je nach Komplexität der Aufgabe

Erfordert ein Microsoft Konto für die volle Funktion

Wenn Sie möchten, dass das Tool zur Bilderzeugung Text in das Bild einfügt, enthält das erzeugte Bild möglicherweise nicht den genauen Text oder ist häufig falsch geschrieben

Preise für Kopiloten

Kostenlose Version im Lieferumfang von Microsoft

Copilot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Kapitelra: NA

3. HubSpot Breeze KI (Beste für Marketing Automatisierung)

machen Sie die Automatisierung von Inhalten mühelos mit *[_HubSpot's Breeze AI]( https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence)* Für Vermarkter, die bereits den HubSpot Sales oder Marketing Hub für ihre Prozesse nutzen, HubSpot's Breeze KI ist ein leistungsstarker KI-Assistent, der die Automatisierung einen Schritt weiter bringt.

Mit diesem KI-Assistententool automatisieren Sie alles, vom Schreiben von Inhalten für E-Mails und Blogs bis zur Analyse von Kundeninteraktionen. Es arbeitet effizient mit Ihrem HubSpot CRM und Ihren Tools zur Marketing-Automatisierung zusammen, da sich die KI in bestehende Arbeitsabläufe integriert.

Das Beste daran ist, dass es Kundendaten und -verhalten analysiert und Marketern hilft, Einzelziele für bessere Ergebnisse zu erstellen.

Beste Features von HubSpot Breeze AI

Hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten für bestimmte Abschnitte auf Ihren Seiten, beim Schreiben von Blogs oder beim Umformulieren vorhandener Inhalte

Nutzen Sie KI für bessere Einblicke in Ihre Kunden und generieren Sie Leads über automatisierte Marketingkampagnen

KI-gestützte Features im Sales Hub werden für prädiktive Verkaufsprognosen, Lead-Generierung und Guided Selling verwendet

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Hubspot Breeze KI-Einschränkungen

Beschränkt auf das HubSpot-Ökosystem, d. h. Sie müssen es für Ihr Marketing verwenden, um das Hubspot Breeze KI-Feature nutzen zu können

Ziemlich teuer im Vergleich zu anderen Alternativen zu ChatGPT

Preise für HubSpot Breeze AI

Free-Plan

Professionelle Kundenplattform : $1170/Monat

: $1170/Monat Enterprise Kundenplattform: $4300/Monat

HubSpot Breeze KI Bewertungen und Rezensionen:

G2: NA

NA Capterra: NA

4. Perplexität (am besten für die Suche mit Hilfe der KI)

nutzen Sie Schlüssel-Features wie Quellenangaben auf Perplexity AI's Suchmaschine zur Erstellung detaillierter Inhalte

Wird von vielen als die beste ChatGPT-Alternative für die Recherche angesehen, Perplexitäts-KI ist in seinen wichtigsten Features einzigartig.

Diese von Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho und Andy Konwinski entwickelte KI-Suchmaschine kann auf GPT-4, Claude 3, Mistral Large und das experimentelle hauseigene LLM-Modell zugreifen, um Ihnen zu genaueren und kohärenteren Antworten zu verhelfen.

Für Marketingexperten bedeutet dies, dass sie schnell Ideen für Inhalte erhalten, relevante Statistiken abrufen oder sogar kurze Formulare wie Beiträge für soziale Medien und Produktbeschreibungen erstellen können. Die NLP-Funktionen (Natural Language Processing) von Perplexity AI sorgen dafür, dass die Inhalte klar und leicht verständlich sind - ideal, um Inhalte zu verfassen, die Ihr Publikum ansprechen.

Perplexity beste Features

Ausgezeichnetes KI-Tool für Datenanalyse, Suche und tiefere Recherche

Fortgeschrittene natürliche Sprachverarbeitung für die präzise Erstellung von Inhalten

Entdeckt tiefer gehende Themen und Unterthemen, mit Zitaten für die generierten Informationen, was es von den Alternativen zu ChatGPT abhebt

Perplexitätseinschränkungen

Im Vergleich zu anderen ChatGPT-Alternativen ist es nicht so gut für lange Formulare geeignet

Es ist nicht multinodal wie Gemini, Copilot oder ChatGPT, d. h. es eignet sich hervorragend zum Durchsuchen von Inhalten, aber nicht zum Lösen von Problemen

Perplexitätspreise

Free Plan

Pro: $20/Monat

$20/Monat Enterprise Pro: $40/Monat (bis zu 250 Mitarbeiter)

Perplexity Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Kapitelra: NA

5. Google Gemini (Beste kompakte ChatGPT-Alternative)

erhalten Sie SEO-freundliche Marketingstrategien von Google GeminiZwillinge ist Googles KI-gestützter Assistent, der die Leistung der natürlichen Sprachverarbeitung und der generativen KI für verschiedene Anwendungsfälle nutzen soll.

Zunächst als Google Bard eingeführt, bietet Gemini jetzt als Teil des Google KI-Ökosystems eine integrierte Lösung für die Erstellung personalisierter und SEO-freundlicher Inhalte, die auf die Stimme Ihrer Marke abgestimmt sind.

Das Tool ist ideal für Marketer, die sich auf die Tools von Google verlassen, wie Google Analytics, Ads und Search Console. Gemini arbeitet auch nahtlos mit Google Tabellen und anderen Bearbeitungstools zusammen und erleichtert so die Verwaltung von Kampagnen, die Datenanalyse und die Anpassung von Strategien.

Google Gemini - die besten Features

Ausgestattet mit fortschrittlichen Sprachmodellen, die Ihnen helfen, mehrere Aktivitäten wie die Erstellung von Text, Code, Bildern und Audio durchzuführen

Verfügt über solide Bilderzeugungsfunktionen zur Erstellung von KI-basierten Bildern mit ein paar einfachen Eingabeaufforderungen

Passen Sie die KI-Modelle von Gemini an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben an, damit Sie Ihre eigenen KI-basierten Plattformen und Tools entwickeln können, die dieses Framework als Basismodell verwenden

Es hat Zugang zum Internet, liefert aktuelle Antworten und generiert Inhalte, die die neuesten online verfügbaren Informationen berücksichtigen

Google Gemini Limitierungen

In erster Linie nützlich, wenn Sie bereits Google-Dienste für Ihre Marketinganforderungen nutzen

Obwohl es im Vergleich zu ChatGPT bessere, kontextbezogenere Antworten bietet, ist es anfällig für Fehlinformationen oder logische Fehler, insbesondere im kostenlosen Plan

Google Gemini Preise

Free Version : $0

: $0 Gemini Business: $24/Benutzer, monatliche Abrechnung

$24/Benutzer, monatliche Abrechnung Gemini Enterprise: $36/Benutzer, monatliche Abrechnung

Google Gemini Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: NA

6. Jasper KI (am besten für die schnelle und genaue Erstellung von Inhalten)

verbessern Sie Ihre Content-Marketing-Strategie, indem Sie schnell und präzise Inhalte schreiben mit Jasper AI Der KI-Schreibassistent für Marketer, Social Media Manager und Ersteller von Inhalten, Jaspis ist eine leistungsstarke Plattform zur Erstellung von Inhalten, die hochwertige Inhalte für Ihre Marketingkampagnen generiert.

Jasper ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche und Vielseitigkeit bekannt und verfügt über fortschrittliche Funktionen für maschinelles Lernen, die Vermarktern bei allem helfen - vom Schreiben von Inhalten, Blogbeiträgen und Artikeln bis hin zu Beiträgen für soziale Medien und Anzeigentexten - und dabei den Kontext wahren.

Die besten Features von Jasper KI

Nutzen Sie Jaspers KI-gestütztes integriertes Marketing Feature, um Ihre Marketingkampagnen zu optimieren

Nutzen Sie das leistungsstarke KI-Modell zur Erstellung von Inhalten, einschließlich Copywriting, Blogschreiben, SEO-freundlichen Inhalten und mehr

Binden Sie Ihr Publikum ein und bauen Sie eine solide KI-gestützte Content-Strategie auf, indem Sie bestehende Inhalte wiederverwenden, optimieren und in verschiedene Formate konvertieren

Integrieren Sie Jasper sicher in Ihr bestehendes technisches System mit integrierten Sicherheits-Features, um Ihre Daten zu schützen

Jasper KI Limitierungen

Jasper hat eine leichte Lernkurve, besonders für jemanden, der neu in der generativen KI ist

Sie benötigen die Pro oder Business Version, um erweiterte Features wie KI-Bilderzeugung und -Bearbeitung zu erhalten

Für Agenturen ist es kostspielig, da Sie mit den Paketen Creator und Pro nur eine begrenzte Anzahl von Markenstimmen und Wissensbeständen haben

Preise für Jasper KI

Creator : $49/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $49/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Pro: $69/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$69/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1800+ Bewertungen)

7. Claude (Am besten für hochwertige und kontextbezogene Inhalte)

Nutzen Sie die Vorteile Claude's contextual understanding feature to craft high-quality blogs and briefs Claude ist eine großartige ChatGPT-Alternative für diejenigen, die ein fortschrittliches großes Sprachmodell (LLM) mit mehreren Anwendungsfällen suchen. Dieses fortschrittliche KI-Tool, das von Anthropic entwickelt wurde, ist darauf ausgelegt, nuancierte und kontextbezogene Inhalte zu liefern.

Was mir an diesem Tool am besten gefällt, ist seine Fähigkeit, sprachliche Feinheiten zu verstehen, was es zum idealen Tool für Marketer macht, die gut ausgearbeitete Texte erstellen möchten, die bei ihrem Publikum auf große Resonanz stoßen. Außerdem können Sie Dokumente, PDFs und andere Materialien anhängen, die es analysiert, um Marketinginhalte zu erstellen, darunter Markenrichtlinien, lange Formulare, Beiträge für soziale Medien und mehr.

Claude beste Features

Erstellung hochwertiger Inhalte, einschließlich Artikeln, E-Mails und Beiträgen für soziale Medien, anhand einfacher Eingabeaufforderungen

Dank seiner fortschrittlichen Sprachmodelle zeichnet es sich durch eine nuancierte Schreibweise und ein kontextbezogenes Verständnis aus und eignet sich daher ideal für die Erstellung von Marketinginhalten, die die Stimme und den Tonfall Ihrer Marke in allen Werbematerialien effektiv widerspiegeln

Eines der besten Tools zur Code-Generierung, das Sie beim Schreiben von HTML- oder CSS-Code, beim Umwandeln von Bildern in JSON-Daten oder beim Debuggen von komplexem Code ohne große technische Kenntnisse unterstützt

Claude Einschränkungen

Im Gegensatz zu ChatGPT und einigen der anderen Alternativen ist es anfangs etwas schwierig, die richtigen Eingabeaufforderungen zu finden

Im Vergleich zu etablierten Tools sind möglicherweise mehr Benutzereingaben erforderlich, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen

Claude Preise

Free: $0

Pro: $20/Monat pro Person

Teams: $25/Monat pro Person

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Claude Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Kapitelra: NA

8. Frase (Am besten für detaillierte Einblicke in das Content Marketing)

entwerfen und erstellen Sie forschungsbasierte Briefs und Artikel mit Frase's AI _tools

Es gibt viele KI-Tools für die SEO-Optimierung, aber nichts erledigt die Aufgabe so gut wie dieses einfache Tool namens Frase . Es ist ein KI-gesteuertes Schreib-Tool, das Sie für die Erstellung von langen Formularen, Keyword-Recherche und SEO-Optimierung verwenden können.

Mithilfe seiner fortschrittlichen Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache untersucht Frase leistungsstarke Inhalte in Ihrer Nische und liefert Erkenntnisse, die Ihnen bei der Erstellung informativer und SEO-freundlicher Artikel helfen.

Frase beste Features

Analysieren Sie Suchanfragen und erstellen Sie forschungsbasierte KI-Inhalte mit den KI-Tools

Speichern und Wiederverwenden von Vorlagen zur Erstellung von Briefs, KI-Anweisungen oder anderen sich wiederholenden Workflows

Erstellung umfassender Inhalte auf der Grundlage von Schlüsselwortanalysen und Optimierung für Suchmaschinen

Integration mit Google Docs und WordPress

Einschränkungen begrenzen

Frase kann in seiner Fähigkeit limitiert sein, sehr kreative oder originelle Inhalte zu erstellen

Limitierte Suchabfragen selbst für die kostenpflichtigen Pläne, wobei nur der Teams-Plan unbegrenzte Suchabfragen erhält

Frase Preise

Kostenlose Testversion: $0

$0 Solo : $15/Monat

: $15/Monat Basic : $45/Monat

: $45/Monat Team: $115/Monat (bis zu 3 Benutzer)

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (290+ Bewertungen)

4.8/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

9. Descript (Am besten für Audio- und Video-Marketing)

erzeugen und bearbeiten Sie Audio und Videos sofort auf Descript Wenn Sie denken ChatGPT arbeitet fantastisch für alle Anwendungsfälle, denken Sie noch einmal nach! Hilft es Ihnen bei der Erstellung und Bearbeitung von Audio- und Video-Inhalten? Nun ja, Beschreibung wird es sicherlich!

Descript ist eine der besten ChatGPT-Alternativen für die Erstellung von Video- und Audio-Inhalten und wird für Podcasts, Webinare oder Video-Marketing-Kampagnen verwendet. Eines der herausragenden Features ist die Möglichkeit, Audio und Video durch einfache Bearbeitung der Texttranskription zu bearbeiten, was es unglaublich benutzerfreundlich macht.

Descript beste Features

Benutzerfreundliche Plattform zur Videobearbeitung, mit der Sie Clips erstellen, Untertitel hinzufügen, Audio verbessern, Clips bearbeiten und vieles mehr erledigen können

Erstellen Sie einen realistischen, menschlich klingenden Sprecher oder eine Stimme mit dem KI-Sprachfeature

Transkribieren von Text in Audio, der für Podcasts, Videos oder andere Formate verwendet werden kann

Diese ChatGPT-Alternative bietet Features für die Zusammenarbeit bei Projekten im Team, z. B. die Möglichkeit, mithilfe von Inline-Kommentaren Bearbeitungen vorzuschlagen, Clips hinzuzufügen oder zu bearbeiten und vieles mehr

Einschränkungen der Beschreibung

Der kostenlose Plan verfügt über grundlegende Features mit begrenzten Exporten. Für die fortgeschrittene Erstellung von KI-Inhalten müssen Sie einen kostenpflichtigen Plan wählen

Für eine optimale Leistung ist ein guter Computer erforderlich

Deskriptive Preisgestaltung

Free : $0

: $0 Hobbyist : $19/Monat pro Person, monatliche Abrechnung

: $19/Monat pro Person, monatliche Abrechnung Ersteller : $35/Monat pro Person, monatliche Abrechnung

: $35/Monat pro Person, monatliche Abrechnung Geschäft : $50/Monat pro Person, monatliche Abrechnung

: $50/Monat pro Person, monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefiniert

Deskriptive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (170 Bewertungen)

10. Surfer SEO (Beste für SEO und Keywords)

nutzen Sie die Vorteile von Surfer's SEO freundliche Erstellung von Inhalten und Ranking Ihrer Inhalte

Es gibt zwar mehrere ChatGPT-Hacks und Prompts, die Ihnen beim kreativen Schreiben oder bei der Suchmaschinenplatzierung helfen, Surfer-SEO ist das beste Tool, das ich zur Vereinfachung der Erstellung von Inhalten gefunden habe.

Dieses KI-gesteuerte ChatGPT-Alternativ-Tool hilft Marketern bei der Erstellung einzigartiger keyword- und SEO-gesteuerter Inhalte und Blogs, die für Suchmaschinen optimiert sind.

Eines der herausragenden Features von Surfer ist sein Editor für Inhalte, der Echtzeit-Feedback und Empfehlungen auf der Grundlage von Artikeln liefert, die für Ihre Einzelziele am besten geeignet sind. So können Sie erkennen, welche Elemente für ein gutes Ranking entscheidend sind, und sicherstellen, dass Sie Inhalte mit den richtigen Schlüsselwörtern, Überschriften und Phrasen verfassen.

Surfer SEO beste Features

Optimiertes Keyword-Recherche-Tool, das Ihnen hilft, die besten Keywords zu finden, einschließlich Long-Tail-Keywords und verwandte Keywords, die Ihrer Absicht entsprechen

Erstellt Blog-Gliederungen und -Vorschläge, die Ihnen helfen, hochwertige Inhalte zu schreiben, die für das Suchmaschinen-Ranking optimiert sind

Integrierte Plagiatsprüfungen und unbegrenzte KI-Prüfungen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt original ist

Surfer SEO Einschränkungen

Während jeder Plan Ihnen unbegrenzte KI-Erkennung bietet, erlauben nur die Scale AI und höhere Pläne Ihnen, den KI-Writer zu verwenden, um KI-Artikel mit einem Limit von bis zu 10 zu generieren

Selbst die Premium-Pläne haben ein Limit bei der Auto-Optimierung und den Team-Mitgliedern (Scale KI gibt Ihnen die Möglichkeit, nur 5 Team-Mitglieder einzuladen)

Surfer SEO Preise

Essential: $89/Monat (bis zu 30 Artikel), monatliche Abrechnung

$89/Monat (bis zu 30 Artikel), monatliche Abrechnung Scale: $129/Monat (bis zu 100 Artikel), monatliche Abrechnung

$129/Monat (bis zu 100 Artikel), monatliche Abrechnung KI: 219 $/Monat (bis zu 100 Artikel, mit bis zu 10 KI-generierten Artikeln), monatliche Abrechnung

219 $/Monat (bis zu 100 Artikel, mit bis zu 10 KI-generierten Artikeln), monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (390+ Bewertungen)

Die Zukunft des Marketings ist da: Befähigen Sie Ihr Team mit ClickUp AI

Was hält die Zukunft für Marketing und KI bereit? Die Möglichkeiten sind endlos! Schon bald wird KI viel mehr tun als heute und Ihrem Team die Möglichkeit geben, seine Kreativität zu entfalten, während es die anspruchsvollen, weniger strategischen, sich wiederholenden Aufgaben erledigt.

Zum Beispiel im Fall von partnermarketing mit Hilfe von KI werden die richtigen Partner identifiziert, während Menschen die Partner überprüfen und erreichen, um ein solides Partnerprogramm aufzubauen. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden!

Meine Wahl für die ChatGPT-Alternative wäre ClickUp wegen der umfassenden Unterstützung, die es bei der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien bietet. Mit vorgefertigten marketing-Vorlagen und spezifischen Aufforderungen hilft das KI-Assistententool von ClickUp Ihrem Team, Marketingprojekte zu verwalten und Dokumente wie Fallstudien oder Marketingpläne schnell zu erstellen.

Es automatisiert sogar Aufgaben wie die Zusammenfassung von Blog-Inhalten in Social-Media-Posts oder die Vereinfachung der Erstellung von Inhalten mithilfe des leistungsstarken KI-Schreibassistenten. Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion und entdecken Sie, wie ClickUp AI Ihren Marketing-Aufwand steigern kann!