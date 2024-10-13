Wenn Zoom’s Free-Plan Isn’t Cutting It: Ist es Zeit für ein Upgrade?

Kennen Sie den Moment, wenn nach der Hälfte eines Zoom Meetings zu den Quartalsergebnissen die gefürchtete Nachricht "Sie haben noch 10 Minuten Zeit" erscheint?

Sie fangen hektisch an zu rechnen - können Sie die verbleibende Tagesordnung in ein paar eilige Sätze packen, oder ist es an der Zeit, über ein Upgrade nachzudenken? Wenn Ihnen das nur allzu bekannt vorkommt, sind Sie nicht allein.

Viele Fachleute sind verwirrt über das Angebot der Pläne von Zoom. Ist ein kostenpflichtiger Zoom Plan für Sie sinnvoll? Wenn ja, welches?

In diesem Leitfaden zu den Zoom-Preisen können Sie die kostenlosen und kostenpflichtigen Pläne von Zoom vergleichen und die Antwort finden. 💻

Was ist Zoom?

Zoom Workplace-Startbildschirm

Zoom ist eine Plattform für Videokonferenzen, die es Benutzern ermöglicht, sich virtuell zu verbinden, live zu chatten und vieles mehr. Sie ist für Plattformen wie Windows, Mac, Linux, Web, iOS und Android verfügbar.

Egal, ob Sie sich mit Ihrem Team treffen oder ein Webinar veranstalten, Zoom hilft Ihnen, sich mit Menschen überall auf der Welt zu verbinden. Hier sind einige der wichtigsten Features von Zoom:

Videokonferenzen: Zoom bietet Ihnen High-Definition-Video und -Audio, so dass Sie mit bis zu 1.000 Teilnehmern in Verbindung treten und 49 Videos gleichzeitig auf Ihrem Bildschirm sehen können

Zoom bietet Ihnen High-Definition-Video und -Audio, so dass Sie mit bis zu 1.000 Teilnehmern in Verbindung treten und 49 Videos gleichzeitig auf Ihrem Bildschirm sehen können Bildschirmfreigabe: Sie können ganz einfach Ihren gesamten Desktop oder nur bestimmte Anwendungen freigeben, damit alle auf der gleichen Seite sind, egal ob Sie präsentieren oder in Echtzeit zusammenarbeiten

Sie können ganz einfach Ihren gesamten Desktop oder nur bestimmte Anwendungen freigeben, damit alle auf der gleichen Seite sind, egal ob Sie präsentieren oder in Echtzeit zusammenarbeiten Aufzeichnung und Abschrift: Sie möchten ein Meeting noch einmal ansehen? Mit Zoom können Sie es aufzeichnen und lokal oder in der Cloud speichern, abgeschlossen mit automatischen Abschriften

Sie möchten ein Meeting noch einmal ansehen? Mit Zoom können Sie es aufzeichnen und lokal oder in der Cloud speichern, abgeschlossen mit automatischen Abschriften Virtuelle Hintergründe: Mit den virtuellen Hintergründen von Zoom können Sie Ihren realen Hintergrund durch ein Bild oder ein Video ersetzen, damit alles professionell und privat bleibt

Die Benutzerfreundlichkeit von Zoom, die solide Videoqualität und praktische Features wie das Freigeben von Bildschirmen und Breakout-Rooms machen es zu einem Favoriten für verschiedene arten von Meetings . Werfen wir nun einen Blick auf alle Pläne von Zoom. 👇

Fun Fact: Dienstag ist der geschäftigste Tag auf Zoom mit der größten Zahl an Meetings, Konferenzraumnutzung und hybriden Ereignissen. Es überrascht nicht, dass der Freitag der ruhigste Arbeitstag für Meetings, Telefonate und Chats auf Zoom ist.

Features des kostenlosen Free-Plans von Zoom

Der Zoom Free Plan oder Zoom Workplace Basic ist eine solide Option für kleinere, weniger häufig stattfindende Meetings.

Feature #1: 40-minütige Video-Konferenz

Sie können unbegrenzte persönliche Zoom Meetings abhalten und ungestörte Gruppenmeetings von jeweils bis zu 40 Minuten Dauer genießen. Diese Flexibilität ermöglicht produktive Diskussionen, ohne dass Sie sich Gedanken über Zeitbeschränkungen machen müssen.

Außerdem erhalten Sie Zugang zu HD-Video- und Audiokonferenzen, die die Gesamtqualität Ihrer Meetings verbessern und eine klare Kommunikation mit den Teilnehmern gewährleisten.

Feature #2: Bis zu 100 Meeting-Teilnehmer

Mit Zoom Workplace Basic können Sie Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern veranstalten, wodurch es sich für einen breiten Bereich von Szenarien eignet.

Für viele kleine Teams bietet diese Kapazität reichlich Raum für die Zusammenarbeit, sei es beim Brainstorming von Ideen, bei der Durchführung von Check-Ins im Team oder bei der Durchführung von Diskussionen mit Kunden. Die Lösung eignet sich auch für persönliche Zwecke, z. B. für virtuelle Treffen mit Freunden oder der Familie, bei denen Sie ohne Kostenbarrieren eine Verbindung herstellen können.

Selbst im kostenlosen Basic Plan bietet Zoomprovides Funktionen zum Freigeben des Bildschirms und des virtuellen Hintergrunds, die für die Zusammenarbeit und die Aufrechterhaltung eines professionellen Erscheinungsbildes im Rahmen von knigge für virtuelle Meetings .

Das Whiteboard Feature von Zoom unterstützt die Zusammenarbeit und erleichtert das Brainstorming in Echtzeit. Sie können Ideen skizzieren, Dokumente mit Anmerkungen versehen oder Strategien kartografieren, während das Team engagiert und konzentriert bleibt.

Feature #4: Sicherheit

Zoom Basic enthält robuste Sicherheits-Features wie Warteräume, die es Gastgebern ermöglichen, den Eintrag von Teilnehmern zu kontrollieren, und Meeting-Passwörter, die sicherstellen, dass nur autorisierte Benutzer teilnehmen können. Gastgeber können Meetings sperren und Teilnehmerkontrollen verwenden, um das Verhalten zu steuern, z. B. durch Stummschalten oder Entfernen störender Teilnehmer.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt sensible Inhalte von Meetings, während Berichterstellungsmechanismen es den Veranstaltern ermöglichen, Probleme umgehend zu beheben.

Feature #5: In-Meeting-Chat

Der In-Meeting-Chat ermöglicht es den Teilnehmern, Textnachrichten an alle oder an bestimmte Personen zu senden. Dies ist besonders nützlich, um kurze Gedanken freizugeben, Fragen zu stellen oder Ressourcen bereitzustellen, ohne den Redner zu unterbrechen. Er verfügt auch über ein Feature zum Freigeben von Dateien. Er fördert das Engagement, da die Teilnehmer während der Diskussion freier interagieren können.

Zoom erlaubt Reaktionen und Emojis im Chat, um den Spaß und das Engagement zu steigern. Die Teilnehmer können Zustimmung, Aufregung oder andere Emotionen ausdrücken, ohne das Meeting verbal zu unterbrechen.

Wussten Sie schon? Wenn Sie eine flexible Kommunikationslösung bevorzugen, ohne eine vollständige Videokonferenz zu erledigen, können Sie Zoom Phone für Sprachanrufe wählen und trotzdem von der Infrastruktur von Zoom profitieren.

Bezahlte Zoom Features

Sie können die kostenpflichtigen Pläne von Zoom aufrüsten, wenn Sie mehr als 100 Personen empfangen und automatische 40-minütige Meetings vermeiden möchten.

Schauen wir uns an, was die kostenpflichtigen Pläne bieten. 👇

Feature #1: Verlängerte Dauer von Meetings

Erinnern Sie sich noch daran, als Zoom Ihr wichtiges Client-Gespräch bei der 40-Minuten-Marke abbrach? Das ist ein klassisches Free Zoom-Problem. Mit einem kostenpflichtigen Plan gehören diese abrupten Beendigungen der Vergangenheit an.

Kostenpflichtige Tarife wie Zoom Pro und Business ermöglichen Meetings mit einer Dauer von bis zu 30 Stunden - perfekt für lange Sitzungen oder ganztägige Schulungsworkshops.

Feature #2: Mehr Teilnehmer

Je nach Plan können kostenpflichtige Abonnements deutlich mehr Teilnehmer aufnehmen als der Basic Plan.

Zum Beispiel erlaubt der Pro-Plan bis zu 100 Teilnehmer, während höherwertige Pläne (wie Zoom Workplace Business und Zoom Workplace Enterprise) 300 bis 1.000 Teilnehmer unterstützen können. Diese Skalierbarkeit ist für größere Unternehmen oder Ereignisse unerlässlich.

Feature #3: Meeting-Aufnahmen und Speicher

Die Cloud-Aufzeichnung, die in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar ist, ermöglicht es Ihnen, Ihre Meetings direkt in der Cloud von Zoom zu speichern. Mit 5 GB Speicher pro Lizenz für Zoom Pro und Business und 10 GB für Business+ können Sie Ihre Sitzungen ganz einfach freigeben und wieder aufrufen. Sie können auch sie ohne Wasserzeichen aufzeichnen um sie auf YouTube hochzuladen.

Zu erledigen? Der Enterprise-Plan von Zoom bietet unbegrenzten Cloud-Speicher, so dass Sie alle Ihre Meeting-Aufnahmen und Dateien speichern können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihnen der Space ausgeht.

Feature #4: Benutzerdefiniertes Branding

Bei kostenpflichtigen Plänen können Unternehmen ihre Zoom App mit Branding-Optionen benutzerdefiniert gestalten. Dazu gehören das Hinzufügen von Logos zu Meeting-Einladungen, die benutzerdefinierte Gestaltung von Warteraum-Bildschirmen und die Verwendung von personalisierten URLs für Meetings, was zur Wahrung der Markenkonsistenz beiträgt.

Diese Features verbessern das professionelle Erscheinungsbild von Meetings und schaffen eine kohärente Unternehmensidentität. Darüber hinaus können die mit der Marke versehenen Materialien einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Partnern hinterlassen und so zu einer stärkeren Beziehung im Geschäft beitragen.

Feature #5: Verwaltung von Pausenräumen

Während Basic-Benutzer Breakout-Räume nutzen können, bieten kostenpflichtige Pläne erweiterte Management-Features, wie z. B. die Zuweisung von Teilnehmern zu Breakout-Räumen vor Beginn des Meetings. So bleiben Meetings und Schulungen auch bei großen Gruppen gut organisiert.

Moderatoren können die Zuweisung von Nebenräumen anhand bestimmter Kriterien benutzerdefinieren und so gezielte Diskussionen für unterschiedliche Zinsen oder Einzelziele führen.

Zoom kostenpflichtige Pläne

Pro Plan: $14.99/Monat/Benutzer

$14.99/Monat/Benutzer Business-Plan: $21.99/Monat/Benutzer

$21.99/Monat/Benutzer Business Plus-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Wussten Sie schon? Zoom Rooms verwandelt physische Meeting Spaces in professionelle Videokonferenzumgebungen. Für diese speziellen Setups ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich (unabhängig von den oben aufgeführten Zoom-Preisen) und es wird Hardware von Partnern wie Logitech, Poly und Crestron verwendet.

Die Investition in Zoom Rooms-Lizenzen ermöglicht es Unternehmen, nahtlose Videokonferenzerlebnisse zu schaffen, die es Teams erleichtern, sich zu verbinden und zu engagieren.

Zoom Free vs. Paid: Ein direkter Vergleich

Der Wechsel von einem kostenlosen Zoom Konto zu einer kostenpflichtigen Version bietet Zugang zu Features, die Ihr Meeting-Erlebnis deutlich verbessern können.

Schauen wir uns die Unterschiede zwischen den kostenlosen und den kostenpflichtigen Plänen von Zoom einmal genauer an.

Feature Zoom Free-Plan Zoom Paid Plans Ideal für kleine Teams und gelegentliche Benutzer Geeignet für größere Organisationen und häufige Benutzer Meeting-Dauer 40-Minuten Limit für Gruppen-Meetings Erweiterte Meeting-Dauer von bis zu 30 Stunden Teilnehmer Kann bis zu 100 Meeting-Teilnehmer aufnehmen Skalierbare Optionen mit Plänen, die 100 bis 1.000 Teilnehmer unterstützen Zusammenarbeitstools Enthält das Freigeben von Bildschirmen und virtuellen Hintergründen Erweiterte Tools wie die Verwaltung von Besprechungsräumen Meeting-Aufzeichnungen Lokale Aufzeichnung verfügbar, kein Cloud-Speicher Cloud-Aufzeichnung mit Speicheroptionen (5 GB bis 10 GB) Sicherheit Grundlegende Sicherheits-Features wie Warteräume und Passwörter Erweiterte Sicherheit mit erweiterten Kontrollen Benutzerdefiniertes Branding Nicht verfügbar Benutzerdefinierte Branding-Optionen, einschließlich Logos und personalisierte URLs In-Meeting-Chat Grundlegende Chat-Funktionen mit Reaktionen und Emojis Verbesserte Chat-Optionen mit robusteren Features

Feature #1: Meeting-Dauer

Die Dauer der Meetings ist das offensichtlichste Unterscheidungsmerkmal. Das 40-minütige Limit des kostenlosen Plans für Gruppen-Meetings mag für gelegentliche Zusammenkünfte oder kurze Team-Besprechungen ausreichen, wird aber schnell zum Hindernis für ausführlichere Diskussionen.

Die kostenpflichtigen Pläne, die bis zu 30 Stunden ununterbrochene Meeting-Zeit bieten, sind eine leistungsstarke Lösung für alle, die einen reibungslosen Ablauf virtueller Ereignisse gewährleisten müssen.

*Gewinner:🏆 Zoom Paid

Feature #2: Kapazität der Teilnehmer

Der kostenlose Plan mit seiner Obergrenze von 100 Teilnehmern ist vollkommen angemessen für kleine Teams oder informelle Zusammenkünfte. Sobald Sie sich jedoch an größere Webinare, Meetings in Unternehmen oder Ereignisse in der Gemeinschaft wagen, fühlt sich dieses Limit schnell einschränkend an.

Wenn Sie den Betrieb skalieren oder größere Ereignisse veranstalten möchten, lohnen sich die kostenpflichtigen Pläne. Für jeden, der ein wachsendes Publikum verwaltet oder größere Interaktionen ermöglicht, geht es nicht nur um mehr Plätze, sondern darum, dass jeder teilnehmen kann und sich einbezogen fühlt.

*Gewinner:🏆 Zoom Free

Feature #3: Cloud-Aufnahme

Der kostenlose Free-Plan beschränkt Sie auf lokale Aufzeichnungen, was bedeutet, dass alle Meetings, die Sie aufzeichnen, direkt auf Ihrem Gerät gespeichert werden, anstatt in der Cloud gespeichert zu werden. Dies kann umständlich sein, wenn Sie auf die Aufzeichnungen zugreifen oder dateien freigeben aus der Ferne.

In den kostenpflichtigen Plänen wird die Cloud-Aufnahme eingeführt, wobei Zoom Pro mit 5 GB Cloud-Speicher beginnt. Dieses Feature ist von unschätzbarem Wert für Profis, die auf asynchrone Video-Kommunikation damit können sie Aufzeichnungen an Teams verteilen, Sitzungen zur Einhaltung von Vorschriften archivieren oder jederzeit und überall bequem auf Inhalte von Meetings zugreifen.

Gewinner: Zoom Paid

Feature #4: Kundensupport

Technische Probleme während eines Meetings können frustrierend sein, besonders wenn Sie den kostenlosen Plan mit limitierten Support-Optionen nutzen.

Die kostenpflichtigen Pläne bieten einen besseren technischen Support, einschließlich 24/7-Telefonsupport und Live-Chat-Support mit schnelleren Antworten. Wenn Sie Probleme haben, erhalten Sie sofortige Hilfe, damit Ihre Meetings nicht entgleisen.

Gewinner: Zoom Paid

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie software für Meeting-Protokolle um die Dokumentation Ihrer Meetings zu vereinfachen und alle wichtigen Diskussionen, Entscheidungen und Elemente zu erfassen. Mit dieser Software können Sie Ihre Notizen in einem übersichtlichen Format organisieren, so dass Sie später leicht darauf zurückgreifen und sie für Ihre Teammitglieder freigeben können.

Zoom Free vs. Paid on Reddit

Reddit-Benutzer haben viel über die kostenlosen und kostenpflichtigen Angebote von Zoom zu sagen - manchmal mit überraschender Einigkeit und manchmal nicht so sehr.

Viele Benutzer, wie die in der r/Zoom gemeinschaft, geben zu, dass sie Meetings nach Ablauf des Limits einfach neu starten und sehen dies als eine eher eine kleine Unannehmlichkeit als ein Hindernis .

Reddit-Benutzer auf der Seite ' Wie/warum ist Zoom so beliebt? threads erwähnen oft, dass Zoom "einfach funktioniert" und für jeden leicht zu bedienen ist, auch wenn man nicht technisch versiert ist.

Es spielt keine Rolle, ob es sich um Ihren ungeschicktesten Mitarbeiter, Ihre Oma oder einen Erstklässler handelt, sie alle haben es geschafft, durch einen Klick auf einen Link an einem Zoom Meeting teilzunehmen

Reddit Benutzer

Die kostenlose Version wird sehr gelobt, weil sie leicht zugänglich und gut genug für gelegentliche Meetings ist, aber die Leute weisen schnell auf ihre Limits hin, wie z. B. die Obergrenze von 40 Minuten für Gruppenmeetings.

Wenn es darum geht, zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von Zoom zu entscheiden, sind viele Benutzer der Meinung, dass sich die kostenpflichtige Version lohnt, wenn Sie mehr als nur die Grundfunktionen benötigen.

Für fortgeschrittene Webinare, Konferenzen usw. ist es ein sehr solides Produkt, das obendrein sehr einfach zu bedienen ist.

Reddit-Benutzer

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Zoom Free Vs. Zoom Paid

Zoom eignet sich hervorragend für Videoanrufe, aber sobald Sie mehr brauchen, z. B. die Nachverfolgung der besprochenen Themen oder die Integration der Ergebnisse von Meetings in Ihre täglichen Aufgaben, werden Sie die Herausforderungen spüren. ClickUp kommt hier ins Spiel und bietet eine Lösung, die Meetings direkt in Ihren Workflow einbindet.

Sie müssen keine Unterhaltungen aus verschiedenen Apps mehr zusammenstellen; mit ClickUp ist alles, was Sie brauchen, miteinander verbunden. Es ist eine intelligentere, kohärentere Art zu arbeiten, besonders wenn Sie die Limitierungen von Zoom oder die Unordnung von Microsoft Teams zu spüren bekommen haben. Lassen Sie uns herausfinden, wie:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Meetings mit integriertem Kontext

Verwalten von Elementen der Meeting-Agenda und Notizen mit ClickUp Meetings

Die Nachverfolgung von Meetings mit Zoom kann unübersichtlich sein; ClickUp Meetings vereinfacht dies. Sie starten Ihr Meeting innerhalb einer Aufgabe, und jedes Detail - Teilnehmer, Notizen, Aufnahmen - bleibt automatisch verknüpft.

Nach dem Meeting? Alles ist direkt in der Aufgabe enthalten.

Sie müssen nicht erst mühsam zusammensuchen, was beschlossen wurde oder wer was als Nächstes zu erledigen hat. Alles wird im Kontext erfasst, ohne dass Sie dafür Aufwand betreiben müssen. Allein dieses Feature kann Ihnen Stunden sparen, wenn Sie komplexe Projekte verwalten, bei denen jede Information entscheidend ist.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Clips für klare Kommunikation

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie das Video mit ClickUp Clips für Mitarbeiter frei, die mit der Aufgabe betraut sind

Haben Sie schon einmal damit gekämpft, einen Schlüsselort in einer Zoom-Aufnahme zu finden? Das kann zeitraubend und frustrierend sein. ClickUp Clips verfolgt einen anderen Ansatz. Mit Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, einen Sprachkommentar hinzufügen und ihn sofort für Ihr Team freigeben.

Aber jetzt wird es interessant: Clips sind nicht einfach nur Videos. Sie sind in Ihren Workflow integriert. Sie können Clips in Aufgaben verwandeln und sie zuweisen, ohne ClickUp zu verlassen.

Dies ist ideal für Teams, die komplexe Ideen kommunizieren müssen, ohne ein weiteres Meeting zu planen. Und anders als bei Zoom, wo eine Aufnahme nur eine Datei ist, werden Clips zu Aufgaben, die Ihr Projekt voranbringen.

Ich habe zweiwöchentliche Meetings mit meinem Vorgesetzten, und wir verwenden ClickUp für unsere Agenda. Ich habe das Gefühl, den Überblick zu behalten, weil alle meine Anfragen für Ereignisse und Präsentationen hier zu finden sind, zusammen mit einem aktuellen Status-Indikator, den sie abrufen kann.

Michael Turner, stellvertretender Direktor, Career Communities auf ClickUp

ClickUp's One-Up #3: Chatten, das mehr ist als nur reden

Verlieren Sie mit ClickUp Chat nie den Überblick über das Wesentliche

In den meisten Tools verliert die Arbeit beim Chatten den Kontext - wir neigen dazu, in endlosen Threads wichtige Details zu übersehen. Nicht bei ClickUp Chat . ClickUp Chat lässt sich direkt in Ihre Aufgaben integrieren. Sie möchten eine Nachricht in eine Aufgabe umwandeln? Ein Klick, und schon ist es erledigt.

Jede Unterhaltung bleibt mit den entsprechenden Aufgaben verknüpft, damit Sie sich immer auf das Wesentliche konzentrieren können. Sind Sie bereit, dem Kontextwechsel Adieu zu sagen?

ClickUp Brain

Ansicht ClickUp Kommentare in Aufgaben zuweisen und @mentions verwenden, um Teammitglieder über ihre Verantwortlichkeiten zu informieren

Noch besser, ClickUp Gehirn kann Diskussionsthreads zusammenfassen und automatisch Aufgaben aus Ihren Unterhaltungen erstellen, die Sie dann in Ihre Website integrieren können vorlagen für One-on-One Meetings für eine rationelle Planung.

ClickUp Brain auffordern, Team-Diskussionen zusammenzufassen, um den Rückstand schneller aufzuholen

ClickUp Brain kann auch Meetings transkribieren und strukturierte Dokumente aus Ihren Unterhaltungen erstellen.

ClickUp's One-Up #4: Vorlagen und Integrationen

ClickUp verfügt über eine Bibliothek mit Vorlagen für alles - vom Projektmanagement bis hin zu Meeting-Agenden und Notizen -, sodass der Einstieg leicht fällt. Mit Integrationen wie Google Drive, Outlook und sogar Zoom können Sie ClickUp so benutzerdefinieren, dass es sich nahtlos in Ihre bestehenden Prozesse einfügt.

Nehmen Sie an Meetings auf Zoom teil und planen Sie diese direkt von ClickUp aus

ClickUp Vorlage für Meetings

Verwenden Sie die ClickUp Meeting-Vorlage, um Meetings zu organisieren und den Überblick zu behalten

Die ClickUp Meetings Vorlage vereinfacht die Verwaltung von Meetings. Sie hilft Ihnen, die Elemente der Tagesordnung zu organisieren, Notizen zu machen und Nachverfolgungen innerhalb des Meeting-Protokolls festzuhalten, wodurch der Prozess effizienter und organisierter wird.

Mit dieser Vorlage haben Sie alle wichtigen Informationen an einem Ort, so dass bei Besprechungen nichts übersehen werden kann. Sie können die Vorlage benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen, sei es für Meetings im Team, Anrufe beim Client oder Aktualisierungen von Projekten.

Die Möglichkeit, wiederkehrende Meetings zu erstellen und Erinnerungen festzulegen, erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Vorlage und erleichtert es, Ihr Team bei laufenden Projekten auf Kurs zu halten.

💡 Profi-Tipp: Machen Sie Ihre vorlagen für Meeting-Notizen arbeit für Sie, indem Sie Abschnitte für Themen hinzufügen, die für Ihre spezifischen Meetings relevant sind, wie z. B. Projektaktualisierungen oder Feedback des Teams.

Auf diese Weise weiß jeder, was ihn erwartet, und kann sich entsprechend vorbereiten. Halten Sie die Vorlage zum Nachschlagen griffbereit, und vergessen Sie nicht, die Notizen anschließend für die Teilnehmer freizugeben, um die Verantwortlichkeit zu stärken und alle auf die nächsten Schritte einzustimmen.

Kurz gesagt: Wenn Sie sich durch Zoom und Microsoft Teams eingeengt fühlen, eröffnet Ihnen ClickUp neue Möglichkeiten. Es ist nicht nur ein Tool für die Verwaltung von Meetings, sondern eine Plattform für die Verwaltung von Arbeit - besser, intelligenter und effektiver.

Während der kostenlose Plan von Zoom die grundlegenden Bedürfnisse effektiv erfüllt, sind die Limits frustrierend.

Wenn Sie jemals mitten in einer Unterhaltung unterbrochen wurden oder mit der Verwaltung der Aufzeichnung zu kämpfen hatten, ist es vielleicht an der Zeit, ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan in Betracht zu ziehen.

Wenn die kostenpflichtigen Pläne von Zoom Ihre Probleme nicht vollständig lösen, ist ClickUp Ihre Lösung. Es verwaltet Meetings und bündelt alles - Aufgaben, Notizen, Aufnahmen - an einem Ort. Sie müssen nicht mehr mit mehreren Tools jonglieren oder den Überblick über Details verlieren. ClickUp hilft Ihnen, alles zu organisieren und miteinander zu verbinden.

Sind Sie bereit für eine bessere Art, Ihre Arbeit zu verwalten? Melden Sie sich jetzt für ClickUp an .