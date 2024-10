Die 20 besten Tools für Leistungstests zur Optimierung Ihrer Systeme

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, Probleme mit der Leistung zu lösen und herauszufinden, was ein System verlangsamt oder warum eine Anwendung unter Last plötzlich abstürzt.

Es ist frustrierend, sich in diesem Moment zu befinden, nicht wahr? Aber ich habe gelernt, dass die richtigen Tools für Leistungstests den Unterschied ausmachen.

In diesem Blog gebe ich die 20 besten Tools für Leistungstests frei, die sich meiner Meinung nach als unglaublich effektiv erwiesen haben.

Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfangen, diese beliebten Tools für Leistungstests können Ihnen helfen, Engpässe zu erkennen, eine optimale Systemreaktion zu gewährleisten und hochwertige Benutzererlebnisse zu liefern.

Lassen Sie uns eintauchen! 👇

Bei der Auswahl der richtigen Tools für Leistungstests gibt es einige wichtige Schlüssel zu beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie ein Tool, das intuitiv und benutzerfreundlich ist, auch für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Leistungstests haben. Bevorzugen Sie Tools mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer klaren Dokumentation

Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass das Tool mit Ihrer Testumgebung zurechtkommt, egal ob Sie mit einer kleinen Website oder einer umfangreichen Anwendung arbeiten. Es sollte nach Bedarf skalierbar sein, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in Ihre bestehenden Entwicklungs- und Test-Workflows einfügt, wie z. B. kontinuierliche Integration (CI) und kontinuierliche Bereitstellung (CD)

Features zur Berichterstellung: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das umfassende, anpassbare Berichte liefert, mit denen Sie Testergebnisse analysieren und Engpässe effektiv identifizieren können

Preisgestaltung: Wägen Sie die Kosten mit Ihrem Budget ab, da es sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Optionen gibt. Wählen Sie ein Tool, das Ihren Anforderungen entspricht, ohne Ihr Budget zu strapazieren

Ich habe die Arbeit erledigt und eine Liste mit 20 beliebten Tools zum Testen der Systemleistung zusammengestellt, mit denen Sie Probleme direkt angehen können. Los geht's!

1. ClickUp (am besten geeignet für integriertes Projektmanagement und Leistungstests)

Rationalisieren Sie Ihre Software-Entwicklung mit der ClickUp Software Team Management Suite

Sie kennen vielleicht ClickUp Software Team Management zu erledigen ist eines der beliebtesten Tools für das Leistungsmanagement, aber wussten Sie, dass es auch Ihr Verbündeter bei Leistungstests sein kann?

ClickUp ist nicht nur ein Aufgabenmanager, sondern eine umfassende Plattform, die jeden Aspekt der Softwareentwicklung rationalisiert. Von der Planung von Projekten und der Verwaltung von Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit und Berichterstellung - ClickUp erledigt das alles mit Leichtigkeit. Es ist auch eine der besten agile testing tools .

Mit seinen vielseitigen Features und Integrationen kann ClickUp Ihren Testprozess rationalisieren und Ihnen helfen, Leistungsengpässe zu erkennen. Das ist aber noch nicht alles. Es bietet auch vorgefertigte Vorlagen, um Ihren Aufwand für Leistungstests zu erhöhen. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden.

ClickUp Testmanagement-Vorlage

ClickUp's Vorlage für das Testmanagement wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung des gesamten Testprozesses zu helfen.

Die ClickUp Test Management Vorlage bietet einen vorgefertigten Rahmen, um Ihren Aufwand für Leistungstests zu rationalisieren. Es organisiert Ihre Testfälle, verfolgt den Fortschritt und stellt sicher, dass Ihr Testprozess reibungslos abläuft.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Testfälle zentralisieren: Alle Ihre Testfälle an einem Ort aufbewahren, so dass sie leicht zugänglich und verwaltbar sind

Alle Ihre Testfälle an einem Ort aufbewahren, so dass sie leicht zugänglich und verwaltbar sind Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie den Fortschritt der einzelnen Testfälle mit anpassbaren Status wie 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung' und 'Bestanden/Nicht bestanden'

Überwachen Sie den Fortschritt der einzelnen Testfälle mit anpassbaren Status wie 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung' und 'Bestanden/Nicht bestanden' Tester zuweisen: Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Testfälle zur effizienten Durchführung zu

Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Testfälle zur effizienten Durchführung zu Effektive Zusammenarbeit: Erleichtern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Testern, indem Sie Kommentare hinzufügen und Dokumente direkt in den Testfällen freigeben

ClickUp Vorlage zur Fehler- und Problemverfolgung

Effektive Nachverfolgung, Berichterstellung und Behebung von Problemen mit der ClickUp Vorlage für die Bug- und Problemverfolgung

Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen macht es einfacher denn je, Fehler in Ihren Projekten zu erkennen, zu verwalten und zu beheben. Es bringt Support-, Engineering- und Produkt-Teams zusammen, damit alle bei der Nachverfolgung von Code-Fehlern synchronisiert bleiben.

Diese Vorlage bietet einen zentralen Hub für die Verwaltung aller Bugs und Probleme. Sie ermöglicht es Ihnen:

Erfassung von Fehlerberichten von jedem Mitglied des Teams an einem einzigen Speicherort

Nachverfolgung des Fortschritts jedes Bugs durch anpassbare Status und Listenorganisation

Erstellung umfassender Berichte mit relevanten Informationen wie Screenshots, Videos und Prioritätsstufen, um eine effiziente Lösung zu gewährleisten

Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen Fehlerberichterstattern und Entwicklern durch Kommentare und Erwähnungen in Fehlerberichten

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierte Dashboards: ErstellenClickUp Dashboards um Leistungsdaten zu visualisieren und den Fortschritt in Richtung Ihrer Ziele nachzuverfolgen. Dies kann wertvolle Einblicke in die Leistung Ihrer Anwendungen liefern und Ihnen helfen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren

Verwandeln Sie Ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse mit ClickUp Dashboards

Benutzerdefinierte Felder: HinzufügenClickUp Benutzerdefinierte Felder um spezifische Metriken wie Antwortzeiten, Fehlerraten und Ladezeiten zu erfassen. Dies ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung und Analyse von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), die auf Ihre Testanforderungen zugeschnitten sind

Passen Sie Ihre Metriken mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp an und erfassen Sie so die Besonderheiten, die für Ihren Testprozess am wichtigsten sind

Abhängigkeiten von Aufgaben: Definieren SieClickUp Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um sicherzustellen, dass die Testaktivitäten in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. Sie können zum Beispiel eine Abhängigkeit einrichten, so dass ein Leistungstest nicht ausgeführt werden kann, bevor der entsprechende Funktionstest abgeschlossen ist

Mit ClickUp Abhängigkeiten sicherstellen, dass jeder Schritt zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt wird

Zeiterfassung: Verfolgen Sie die für jede Testaktivität aufgewendete Zeit, um die Effizienz Ihres Teams zu bewerten mitClickUp Projekt Zeiterfassung. Dies kann dazu beitragen, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen vorgenommen werden können, und Ihre Testprozesse zu optimieren

Gewinnen Sie Sichtbarkeit für die Produktivität Ihres Teams mit ClickUp Project Time Tracking

Kommentare und Diskussionen: Verwenden SieClickUp Kommentare zuweisen und Diskussionen, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, Erkenntnisse freizugeben und Probleme zu besprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle auf derselben Seite stehen und die Testaktivitäten effektiv durchgeführt werden

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit ClickUp Assign Comments, um einen reibungslosen Ablauf der Testaktivitäten zu gewährleisten

Automatisierung von Aufgaben: Richten Sie Auslöser ein, um Aufgaben im Zusammenhang mit Leistungsproblemen automatisch den richtigen Mitgliedern des Teams zuzuweisen, sobald sie mitClickUp Automatisierungen. So wird sichergestellt, dass jeder Fehler umgehend behoben wird

Rationalisieren Sie Ihren Workflow mit ClickUp Automatisierungen, die schnelle und effektive Lösungen ermöglichen

ClickUp Limitierungen

Für Unternehmen mit komplexen Anforderungen an Leistungstests ist ein spezielles Tool möglicherweise besser geeignet

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. BrowserStack (am besten geeignet für Tests in verschiedenen Browsern, Betriebssystemen und Geräten)

Über: BrowserStack BrowserStack ist eine der modernen QA testing tools . Es bietet eine beeindruckende Reihe von Features, die speziell für Leistungstests entwickelt wurden. Damit können Sie die Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Skalierbarkeit Ihrer Webanwendungen messen und optimieren.

Dank der umfassenden Abdeckung von Geräten und Browsern können Sie verschiedene Konfigurationen testen, um Leistungsengpässe zu identifizieren und ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

BrowserStack beste Features

Überprüfen Sie die Leistung Ihrer Anwendung auf verschiedenen Hardware- und Softwarekonfigurationen

Führen Sie Tests auf mehreren Geräten und Browsern gleichzeitig durch, um Ihren Zyklus zu beschleunigen

Überwachen Sie KPIs wie Seitenladezeiten, Antwortzeiten und CPU-Auslastung, um Leistungsengpässe zu identifizieren

Zeichnen Sie Ihre Testsitzungen auf, um Probleme bei der Leistung zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

BrowserStack-Einschränkungen

Es kann teuer werden, besonders bei großen Testprojekten

BrowserStack bietet zwar einen großen Bereich von Features, ist aber nicht so anpassbar wie andere Tools für Last- und Leistungstests

BrowserStack-Preise

Benutzerdefinierte Preise (basierend auf Gerät, Nutzung und APIs)

BrowserStack-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1700+ Bewertungen)

4.5/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

3. Apache JMeter (am besten für Lasttests von Webanwendungen und APIs)

Über: Apache JMeter Apache JMeter ist ein Open-Source-Tool für Leistungstests. Es wird häufig verwendet, um die Leistung von Webanwendungen und APIs unter hoher Last zu messen.

Durch die Simulation einer großen Zahl gleichzeitiger Benutzer bewertet JMeter, wie Ihre Anwendung mit Belastungen umgeht und identifiziert Leistungsengpässe. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen effektiv arbeitet.

Die besten Features von Apache JMeter

Erstellen Sie komplexe Testszenarien und analysieren Sie Leistungsdaten, um das Tool an Ihre spezifischen Testanforderungen anzupassen

Testen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit Support für mehrere Protokolle, einschließlich HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP und JMS

Simulieren Sie eine große Zahl gleichzeitiger Benutzer, indem Sie die Tests auf mehrere Rechner verteilen

Verbessern Sie die Funktionen mit einer Vielzahl von Plugins und Erweiterungen, die die Integration mit anderen Tools und die Erweiterung der Testmöglichkeiten erleichtern

Einschränkungen von Apache JMeter

Es erfordert eine steile Lernkurve für Benutzer, die neu im Bereich Performance-Tests sind

Es ist nicht für extreme, groß angelegte Leistungstestszenarien geeignet, da es bei der Handhabung einer großen Zahl gleichzeitiger Benutzer an seine Grenzen stößt

Preise für Apache JMeter

Free Forever

Apache JMeter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

4.3/5 (150+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. PFLB (am besten für Last- und Stresstests von Webanwendungen)

Über: PFLB PFLB (Performance Functional Load Balancer) ist ein Tool für Lasttests, mit dem die Leistung von Webanwendungen unter hoher Last gemessen werden kann. Es ist besonders effektiv bei der Identifizierung von Engpässen und der Optimierung der Leistung in komplexen Web-Architekturen.

Die besten Features von PFLB

Überwachen Sie KPIs wie Antwortzeiten, Durchsatz und Fehlerraten in Echtzeit, um die Leistung Ihrer Anwendung im Blick zu behalten

Verteilen Sie die Last auf mehrere Server, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Engpässe beim Testen zu vermeiden

Nutzen Sie fortschrittliche Analysefunktionen, einschließlich Korrelationsanalyse und Identifizierung von Engpässen, um Performance-Probleme effektiv zu identifizieren

Skalieren Sie mühelos umfangreiche Lasttestszenarien und stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen gut funktioniert

PFLB-Beschränkungen

Limitierte Zugänglichkeit und Flexibilität im Vergleich zu Open-Source-Alternativen

Teure Option, insbesondere für Skalierbarkeitstests

PFLB-Preise

Free Forever für immer

Standard: $50/Monat

$50/Monat Pro: $400/Monat

$400/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

PFLB-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. SOAPUI (am besten für API-Tests von SOAP- und REST-Diensten)

Über: SOAPUI SOAPUI ist ein beliebtes API-Testing-Tool, mit dem auch die Leistung von SOAP- und REST-Diensten getestet werden kann. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen großen Bereich von Features für die Erstellung und Ausführung von Leistungstests.

SOAPUI beste Features

Erstellen Sie Last- und Stresstests, um die Leistung Ihrer APIs unter verschiedenen Bedingungen zu messen

Verwenden Sie datengesteuerte Tests, um denselben Test mit verschiedenen Datensätzen auszuführen und so reale Nutzungsszenarien zu simulieren

Zugriff auf eine Vielzahl von Assertion-Typen, um die Korrektheit von API-Antworten zu überprüfen und Probleme bei der Leistung schnell zu erkennen

SOAPUI-Einschränkungen

Gewöhnungsbedürftig, insbesondere für Benutzer, die neu im Bereich API-Tests sind

SOAPUI-Preise

Free Forever

SOAPUI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

4.5/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

6. LoadView (Am besten für Cloud-basierte Leistungstests)

Über: LoadView LoadView ist eine Cloud-basierte Plattform für Leistungstests, mit der Sie den realen Benutzerverkehr simulieren und die Leistung Ihrer Webanwendungen und APIs messen können. Sie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und einen großen Bereich von Features für die Erstellung und Ausführung von Leistungstests.

LoadView beste Features

Simulieren Sie Datenverkehr von mehreren Speicherorten, um die Leistung Ihrer Anwendung unter verschiedenen Bedingungen zu testen

Erstellen Sie komplexe Testszenarien und reproduzieren Sie das Verhalten realer Benutzer mit dynamischen Skripting-Funktionen

Zugriff auf detaillierte Leistungsanalysen, einschließlich Antwortzeiten, Durchsatz und Fehlerquoten

LoadView-Einschränkungen

Limitierte Zugänglichkeit und Flexibilität im Vergleich zu Open-Source-Alternativen

LoadView Preise

Abruf: $0/Monat

$0/Monat Abonnement: Starter: $129/Monat Professionell: $454/Monat Erweitert: $899/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LoadView Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (25+ Bewertungen)

7. Keysight Eggplant (Am besten für automatisierte Funktions- und Leistungstests)

Über: Keysight Aubergine Keysight Eggplant ist ein Tool für funktionale Tests, das auch für Leistungstests verwendet werden kann. Es eignet sich besonders gut für das Testen komplexer Webanwendungen und APIs, wobei der Schwerpunkt auf der Automatisierung liegt.

Keysight Eggplant beste Features

Erstellen Sie Lasttests und Stresstests, um die Leistung Ihrer Webanwendungen und APIs zu messen

Nutzen Sie Automatisierungsfunktionen, um wiederverwendbare Testskripte zu erstellen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und so die Gesamteffizienz zu steigern

Nutzen Sie bildbasierte Tests, um Anwendungen mit dynamischen Schnittstellen zu bewerten, und sorgen Sie für genaue Ergebnisse

Integrieren Sie Eggplant in andere Tools, wie CI/CD-Pipelines und Überwachungssysteme, um die Tests zu optimieren

Einschränkungen von Keysight Eggplant

Features sind im Vergleich zu den Kosten zu gering

Keysight Eggplant Preise

Schnellstart: $9.999 für drei Monate

$9.999 für drei Monate Andere Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Keysight Eggplant Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. OpenText LoadRunner Cloud (Beste Lösung für Cloud-basierte Leistungstests für Unternehmen)

Über: OpenText OpenText LoadRunner Cloud ist eine leistungsstarke Cloud-basierte Plattform für Performance-Tests. Sie bietet einen umfangreichen Bereich an Features für die Messung der Leistung von Webanwendungen und APIs unter hoher Last.

OpenText LoadRunner Cloud wurde speziell für umfangreiche Testszenarien entwickelt und liefert zuverlässige Ergebnisse, denen Benutzer vertrauen können.

OpenText LoadRunner Cloud beste Features

Verwalten Sie mehrere Projekte in einem einzigen Tenant, um die Ressourcenzuweisung und -verwaltung für verschiedene Performance-Testing-Initiativen zu organisieren

Fügen Sie während eines Testlaufs virtuelle Benutzer hinzu, um die Last auf der Grundlage von Echtzeitbeobachtungen anzupassen, ohne den Test neu zu starten, um eine genaue Leistungsbewertung zu gewährleisten

Einhaltung von Industriestandards für Sicherheitspraktiken, um den Schutz von Benutzerdaten während der Testszenarien zu gewährleisten

Nahtlose Integration mit verschiedenen CI/CD-Pipelines und Überwachungstools, einschließlich Jenkins, Azure DevOps und New Relic

OpenText LoadRunner Cloud Limitierungen

Das UI/UX kann nicht mit dem anderer Performance Testing Tools mithalten

Preise für OpenText LoadRunner Cloud

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

OpenText LoadRunner Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Gatling - (Am besten geeignet für Hochleistungs-Lasttests, insbesondere für Entwickler, die mit Scala vertraut sind)

Über: Gatling Gatling ist ein leistungsstarkes Open-Source-Tool, das speziell für Hochleistungs-Lasttests entwickelt wurde. Es eignet sich hervorragend zur Simulation von starkem Benutzerverkehr und zur Identifizierung von Leistungsengpässen in Webanwendungen und APIs.

Die Scala-basierte Architektur und die asynchronen E/A-Funktionen des Tools machen es zur ersten Wahl für Entwickler, die effiziente und skalierbare Lösungen für Leistungstests suchen.

Gatling beste Features

Schreiben Sie Leistungstests als Quellcode, um die Versionskontrolle und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams zu ermöglichen

Nutzen Sie die protokollunabhängige Natur von Gatling, um verschiedene Protokolle zu unterstützen, einschließlich HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT und mehr

Verwenden Sie den integrierten Rekorder, um die Interaktionen von Benutzern mit Webanwendungen aufzuzeichnen und in Skripte für Lasttests umzuwandeln

Gatling-Einschränkungen

Entwickler, die neu in Scala oder Performance-Tests sind, müssen möglicherweise eine steilere Lernkurve durchlaufen

Die grafische Benutzeroberfläche von Gatling ist nicht so umfangreich wie die einiger anderer Tools für Leistungstests

Preise für Gatling

Basisversion: 110,46 $

110,46 $ Team: 441,85 Euro

441,85 Euro Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Gatling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (55+ Bewertungen)

4.3/5 (55+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. mabl (am besten für kontinuierliche Tests, einschließlich Leistungstests)

Über: mabl Mabl ist eine Cloud-basierte Plattform für kontinuierliche Tests, die einen Bereich von Testmöglichkeiten bietet, einschließlich Leistungstests.

Obwohl mabl in erster Linie für seine funktionalen Funktionen bekannt ist, kann es auch für die Bewertung der Leistung von Webanwendungen und APIs verwendet werden. Dank des No-Code-Ansatzes ist es für einen breiten Bereich von Benutzern zugänglich, auch für solche ohne umfassende technische Kenntnisse.

mabl beste Features

Optimieren Sie die Testausführung mit intelligentem Warten, das historische Verlaufsdaten der Anwendungsleistung nutzt, um die Zeitplanung dynamisch anzupassen

Zugriff auf robuste Features für API-Tests, einschließlich Support für Anmeldeinformationen für sichere Umgebungen und flexible Setups, die einen schnellen Start der Tests ermöglichen

Nutzen Sie Verbesserungen im Bereich des maschinellen Lernens, um neue Testabdeckungsbereiche zu identifizieren und sicherzustellen, dass Tests nur dann ausgeführt werden, wenn sich die Anwendungen im richtigen Zustand befinden

mabl-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Tests

Unterstützt traditionelle Schleifenkonstrukte nicht vollständig

mabl-preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

mabl-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (35+ Bewertungen)

4.5/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (65+ Bewertungen)

11. Loadmill (Am besten für Cloud-basierte Leistungstests mit echten Browser-Tests und dynamischem Scripting)

Über: Lastmühle Loadmill ist eine Cloud-basierte Plattform für Leistungstests, die einen breiten Bereich an Features für die Messung der Leistung von Webanwendungen und APIs unter hoher Last bietet. Sie eignet sich besonders gut für das Testen von Anwendungen, die sich auf das reale Verhalten von Benutzern stützen, wie z. B. E-Commerce-Sites und Spieleplattformen.

Loadmill beste Features

Automatische Generierung von Testszenarien auf der Grundlage des realen Verhaltens der Benutzer mit KI-gestützter Testgenerierung

Gewinnen Sie Einblicke durch eine gründliche Analyse der Ergebnisse, identifizieren Sie die Ursachen und schlagen Sie Verbesserungen vor, um die Leistung zu steigern

Nahtlose Integration in Ihren Entwicklungs-Workflow für kontinuierliche Tests, um Probleme schnell zu identifizieren und zu lösen, sobald sie auftreten

Loadmill-Einschränkungen

Einige erweiterte Funktionen sind kompliziert zu bedienen

Ladewerk Preise

Team: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Lademühlen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. BlazeMeter - (Am besten für Leistungstests auf Unternehmensebene)

Über: BlazeMeter BlazeMeter ist eine kontinuierliche Testplattform, die Test- und Entwicklungsteams bei der Durchführung von Last- und Leistungstests für Web- und Mobilanwendungen unterstützt. Es ermöglicht Benutzern, den Datenverkehr zu replizieren und die Anwendungsleistung effizient zu analysieren.

BlazeMeter beste Features

Kombinieren Sie Cloud-basierte Tests mit einer lokalen Infrastruktur, indem Sie die hybriden Testfunktionen von BlazeMeter nutzen, um optimale Leistung und Skalierbarkeit zu erzielen

Nutzen Sie erweiterte Analysefunktionen, einschließlich Drill-Down und Ursachenanalyse, um Leistungsengpässe zu identifizieren

Überwachen Sie KPIs in Echtzeit, einschließlich Antwortzeiten, Durchsatz und Fehlerraten, um über die Anwendungsleistung informiert zu bleiben

BlazeMeter-Einschränkungen

Bei einigen Benutzern treten Probleme beim Herunterladen der aufgezeichneten Aktion in der JMX-Datei auf

Preise für BlazeMeter

Basic: $149/Monat

$149/Monat Pro: $649/Monat

$649/Monat Unleashed: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise AWS: Benutzerdefinierte Preise

BlazeMeter-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (20+ Bewertungen)

3.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. NeoLoad (Am besten für Leistungstests von komplexen Webanwendungen und APIs)

Über: Tricentis NeoLoad NeoLoad ist eine Plattform für automatisierte Leistungstests, die für Unternehmen entwickelt wurde, um die Leistung von Web- und mobilen Anwendungen zu bewerten.

Sie ermöglicht kontinuierliche Leistungstests von APIs bis hin zu vollständigen Anwendungen und bietet Features, die Lasttests, Stresstests und Leistungsüberwachung unterstützen.

NeoLoad beste Features

Automatische Verwaltung von dynamischen Inhalten und Sitzungen mit NeoLoad's fortschrittlicher Korrelations-Engine

Sparen Sie Zeit und Aufwand durch die automatische Generierung von Testszenarien auf der Grundlage des realen Verhaltens der Benutzer

Mühelose Integration in gängige Tools zur Vereinfachung des Prozesses der Einbindung von NeoLoad in Ihre CI/CD-Pipeline

Bewältigen Sie mühelos umfangreiche Testszenarien und simulieren Sie eine große Zahl gleichzeitiger Benutzer, um die Leistung Ihrer Anwendung zu bewerten

NeoLoad Limitierungen

NeoLoad kann bei großen Testprojekten teuer sein

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die von NeoLoad Web erstellten Berichte einige wichtige Details und Metriken vermissen lassen

NeoLoad Preise

Benutzerdefinierte Preise

NeoLoad-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

14. WebLOAD (am besten geeignet für Leistungstests in Unternehmen)

Über: RadView WebLOAD ist ein von RadView entwickeltes Tool für Lasttests zur Bewertung der Leistung und Skalierbarkeit von Webanwendungen. Es ermöglicht Organisationen, den realen Datenverkehr zu simulieren und zu bewerten, wie sich ihre Systeme unter verschiedenen Bedingungen verhalten, wodurch es für kleine und große Unternehmen geeignet ist.

WebLOAD beste Features

Wählen Sie zwischen SaaS- oder Vor-Ort-Installationsoptionen, um Ihre Infrastrukturanforderungen zu erfüllen

Nutzen Sie intelligentes Scripting mit nativem JavaScript für erweiterte Korrelation, Parametrisierung und Validierung

Definieren Sie Leistungsziele und lassen Sie WebLOAD die Nummer der virtuellen Benutzer anpassen, um diese Ziele zu erfüllen

Analysieren Sie Leistungsmetriken im Detail mit über 80 konfigurierbaren Berichten, einschließlich Echtzeit-Dashboards und Sitzungsvergleichen, um die Testlaufleistung zu bewerten

WebLOAD-Einschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass ein besseres Tutorial und Wissensbasis-Material benötigt wird

WebLOAD-Preise

Starter: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Professional: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

WebLOAD-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

15. HeadSpin (Am besten für mobile Leistungstests, Tests mit echten Geräten und globale Abdeckung)

Über: Headspin HeadSpin ist eine Testplattform für digitale Erlebnisse, die sich auf die Leistungsoptimierung von mobilen und Webanwendungen konzentriert. Sie stellt Unternehmen eine umfassende Suite von Tools zur Verfügung, die eine optimale Anwendungsleistung durch Echtzeittests, Überwachung und Analysen gewährleisten.

Hauptmerkmale von HeadSpin

Rationalisierung von Testprozessen mit automatisierten Testskripten, die für konsistente Ergebnisse auf verschiedenen Geräten ausgeführt werden

Gewinnen Sie mit den umfassenden Metriken von HeadSpin Einblicke in die Ladezeiten, Reaktionsfähigkeit und Ressourcennutzung von Anwendungen

Aufzeichnung und Wiedergabe von Benutzer-Sitzungen zur Analyse von Benutzer-Interaktionen und zur effektiveren Identifizierung von Performance-Problemen

HeadSpin Limitierungen

Benutzer sind der Meinung, dass ein Dashboard zur Berichterstellung für Testfälle fehlt

Preise für HeadSpin

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

HeadSpin-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (25+ Bewertungen)

4.8/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

16. Locust (am besten für einfache, Python-basierte Lasttests)

Über: Heuschrecke Locust ist ein leichtgewichtiges, in Python geschriebenes Open-Source-Tool für Lasttests. Es ist benutzerfreundlich und hoch skalierbar, was es zu einer beliebten Wahl für Entwickler und Unternehmen jeder Größe macht.

Locusts beste Features

Schreiben und pflegen Sie Leistungstests direkt in Python, wodurch sie flexibler und einfacher zu verwalten sind als UI-basierte Tools

Führen Sie mit dem skalierbaren Design von Locust umfangreiche, verteilte Tests auf mehreren Rechnern aus

Integrieren Sie Ihre Tests mit anderen Python-Bibliotheken, um einen großen Bereich von Protokollen und Systemen abzudecken

Nachverfolgung von Metriken in Echtzeit und Anpassung der Last über die webbasierte Benutzeroberfläche von Locust

Locust-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche von Locust ist im Vergleich zu anderen Tools für Leistungstests relativ einfach

Erfordert Kenntnisse in der Python-Programmierung, um Testszenarien zu erstellen und zu benutzerdefinieren

Locust-Preise

Free Forever

Locust-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

17. Tricentis Tosca (Beste Lösung für die Automatisierung von Tests und Leistungstests auf Unternehmensebene)

Über: Tricentis Tosca Tricentis Tosca ist ein umfassendes Tool für Leistungstests, das von Tricentis entwickelt wurde. Es wurde entwickelt, um das End-to-End-Testen von Softwareanwendungen zu automatisieren. Das Tool verwendet einen modellbasierten Testansatz, der es Testern ermöglicht, Tests zu erstellen und auszuführen, ohne dass umfangreiche Skripte erforderlich sind.

Tricentis Tosca beste Features

Priorisierung von Testfällen auf der Grundlage potenzieller Leistungsauswirkungen mit dem risikobasierten Testansatz von Tosca

Ausführen von Tests mit realistischen Daten durch das intelligente Testdatenmanagement von Tosca, das die Genauigkeit der Ergebnisse erhöht

Reduzieren Sie Zeit und Aufwand bei der Erstellung und Pflege von Testskripten mit den KI-gestützten Automatisierungsfunktionen von Tosca

Tricentis Tosca Limitierungen

Erweiterte Features haben eine Lernkurve

Einige Benutzer empfanden die Leistung des Tools als langsam

Tricentis Tosca Preise

Benutzerdefinierte Preise

Tricentis Tosca Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

18. LoadNinja (Am besten für echte Browser-Lasttests)

Über: LoadNinja LoadNinja ist eine Cloud-basierte Plattform für Lasttests und Leistungstests für Webanwendungen und Webdienste. Es ermöglicht Ihnen, sowohl UI-basierte Tests (die Benutzeraktionen auf der getesteten Webanwendung replizieren) als auch API-Tests (die ähnlich funktionieren wie ein Client, der den Server über API erreicht) zu erstellen.

LoadNinja beste Features

Führen Sie plattformunabhängige Lasttests von jedem Computer mit Internetzugang aus, was die Erstellung und Ausführung von Tests vereinfacht

Erstellen Sie Tests, indem Sie UI-Aktionen im eingebauten Browser aufzeichnen und API-Tests mit dem eingebauten Request Editor generieren, ohne Code zu schreiben oder Plugins zu installieren

Skalieren Sie Ihre Lasttests durch Auswahl der Nummer der virtuellen Benutzer, die simuliert werden sollen

Zeichnen Sie Tests auf gängigen Bildschirmauflösungen auf, um die Erfahrungen der Benutzer auf Laptops, iPads und Mobiltelefonen zu reproduzieren

LoadNinja-Einschränkungen

Teuer für den Wert, den es bietet

Einige Benutzer stießen auf Probleme mit Funktionen und Integration

LoadNinja Preise

Bedarfsabhängig Starter: $301 Pro: $881 Premium: $1.133

Abonnement Starter: $250/Monat Pro: $735/Monat Premium: $945/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LoadNinja Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

19. Artillery (Am besten für Befehlszeilen-basierte Lasttests)

Über: Artillerie Artillery ist ein leichtgewichtiges, quelloffenes Tool für Leistungstests, das für Entwickler entwickelt wurde, die eine Befehlszeilenschnittstelle bevorzugen. Es eignet sich besonders gut für einfache Lasttestszenarien und kann leicht in CI/CD-Pipelines integriert werden.

Artillery beste Features

Testen Sie verschiedene Backend-Services effektiv mit dem breiten Protokoll-Support von Artillery, einschließlich HTTP, WebSocket, Socket.IO und AWS Kinesis

Einfache Erstellung komplexer Testszenarien mit mehreren Phasen und Bedingungen zur Simulation verschiedener Benutzerverhaltensweisen und Lastmuster für unterschiedliche Testanforderungen

Erweitern Sie die Funktionen durch das Schreiben benutzerdefinierter Skripte oder die Verwendung von Plugins aus dem npm-Dienstprogramm, um maßgeschneiderte Testszenarien zu ermöglichen, die spezifischen Projektanforderungen entsprechen

Beschränkungen der Artillerie

Artillery verfügt nicht über eine grafische Benutzeroberfläche, was es weniger benutzerfreundlich für diejenigen macht, die eine visuelle Schnittstelle bevorzugen

Für Benutzer, die mit Befehlszeilentools oder Leistungstests nicht vertraut sind, kann Artillery eine steile Lernkurve aufweisen

Preise für Artillery

Free Forever

Artillery Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

20. TestComplete (am besten geeignet für automatisierte UI-Tests über mehrere Plattformen hinweg)

Über: TestComplete TestComplete ist eine leistungsstarke Lösung für Teams, die automatisierte Leistungstests durchführen möchten, und bietet vielseitige Tools für Lasttests, mit denen sich die Leistung von Anwendungen bei unterschiedlichem Verkehrsaufkommen bewerten lässt.

Die besten Features von TestComplete

Einfache Erfassung von automatisierten Tests durch Aufzeichnung und Wiedergabe, ohne dass Code erforderlich ist

Reduzieren Sie den Wartungsaufwand für Tests, indem Sie KI-gestützte Selbstheilung nutzen, um Änderungen an der Benutzeroberfläche zu erkennen und automatisch Alternativen vorzuschlagen

Effizientes Organisieren und Verwalten von über 500 Steuerelementen mit einem intelligenten Objekt Repository für skalierbare und wartbare Tests

Vereinfachte Erstellung von Tests durch schlagwortgesteuerte Tests mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche für nicht-technische Benutzer

TestComplete Einschränkungen

Es arbeitet ausschließlich auf der Windows-Plattform, so dass Organisationen, die macOS- oder Linux-Umgebungen verwenden, es nicht nutzen können

Einschränkungen beim Multithreading, insbesondere bei der Protokollierung und der Ausgabe von Schlüsseln aus sekundären Threads

TestComplete-Preise

TestComplete Basislizenz

Feststehend: $1.940

$1.940 Fließend: $3.875

TestComplete Pro Lizenz

Feststehend: $3,015

$3,015 Fließend: $6.029

TestComplete Advanced Lizenz: Benutzerdefinierte Preise

TestComplete Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Wählen Sie das richtige Performance Testing Tool für Ihren Workflow

Die Auswahl des idealen Tools für Leistungstests erfordert die sorgfältige Berücksichtigung mehrerer Faktoren.

Die Komplexität Ihrer Anwendung, Ihre spezifischen Testziele, das technische Know-how Ihres Teams und Ihr Budget spielen eine wichtige Rolle. Sie sollten nach einem Tool suchen, das sich nahtlos in Ihre vorhandenen Tools integrieren lässt und Ihre Testanforderungen in großem Umfang erfüllen kann.

Ziehen Sie eine vielseitige Plattform wie ClickUp in Betracht, um Ihren Testprozess zu rationalisieren und Leistungsengpässe zu identifizieren.

ClickUp ist zwar in erster Linie für Projektmanagement bekannt, bietet aber auch robuste Features für Performance-Tests, einschließlich Bug-Tracking, Projektverfolgung und Automatisierung von Aufgaben. Testen Sie ClickUp kostenlos heute!