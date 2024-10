Wie man die Beziehungen von Teams in der Phase der Normierung stärkt

Als Teamleiter müssen Sie sicherstellen, dass Sie ein geschlossenes und leistungsfähiges Team aufbauen.

Wie in der Harry-Potter-Reihe müssen Sie die Mitglieder der Gryffindor-Gruppe überzeugen und motivieren, dafür sorgen, dass sie der Situation gewachsen sind, und darauf bestehen, die Leiste für die Teamleistung anzuheben (jedes Mal, wenn die Slytherin-Leute Chaos anrichten).

Natürlich ist das leichter gesagt als erledigt.

Sobald dein Team die ' phase der Erstürmung ' - wo es ständig zu Meinungsverschiedenheiten und Zusammenstößen kommt - sind sie dem "Dream Team" einen Schritt näher gekommen Ihre Aufgabe ist es, wie bei Harry Potter, Strategien zur Zusammenführung des Teams umzusetzen und Konflikte bis zum Ende des Projekts zu lösen (oder bis Sie alle Horkruxe gefunden und zerstört haben).

Sind Sie bereit, einige umsetzbare Strategien zu erlernen, die die Beziehungen des Teams in der Normierungsphase stärken können? Im weiteren Verlauf werden wir auch Best Practices und Beispiele freigeben. Los geht's! 🚦

Zuvor aber noch ein kurzer Einblick in Tuckmans Modell der Teamentwicklung.

Tuckmans Phasen der Gruppenentwicklung verstehen

Der Psychologe Bruce Tuckman veröffentlichte 1965 die Vier Phasen der Gruppenentwicklung - Forming, Storming, Norming und Performing. Später, in den 1970er Jahren, fügte er eine fünfte Phase hinzu, die Aufenthaltsphase

Hier ist ein kurzer Einblick in die entwicklungsphasen mit fünf Teams :

Phase 1: Formgebung

In der Phase der Bildung lernen sich die Mitglieder des Teams kennen. Sie interagieren miteinander, sind sich aber nicht sicher, wie sie sich einfügen werden, da sie noch keine team-Dynamik . In dieser Phase besprechen die Mitglieder den Zweck, die Ziele und den Auftrag des Teams und überlegen, wie sie ihre Aufgaben organisieren wollen.

Welche Strategien können Ihnen in der Phase der Bildung helfen?

Einführungen moderieren : Führen Sie Übungen durch, um das Eis zu brechen, und stellen Sie jedes Mitglied des Teams vor, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen

: Führen Sie Übungen durch, um das Eis zu brechen, und stellen Sie jedes Mitglied des Teams vor, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen Ziele und Rollen festlegen: Sprechen Sie über die Ziele des Projekts, um alle auf dieselbe Seite zu bringen, und strukturieren Sie das Team, indem Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams klären

💡Pro-Tipp: Sie können die ClickUp Meet the Team Vorlage und andere vorlagen für Eisbrecher um übersichtliche Profile aller Mitglieder des Teams zu erstellen, sie einander vorzustellen und ihnen zu helfen, die Gefühle der anderen zu verstehen, damit sie sich wohl fühlen.

Phase 2: Stürmen

In der Phase des "Storming" beginnt das Team, sich aus seiner Komfortzone zu entfernen. Es werden Ideen freigegeben, Meinungen geäußert und die Gelegenheit genutzt, sich von den Kollegen abzuheben. Da die einzelnen Persönlichkeiten zum Vorschein kommen, kommt es in der Storming-Phase häufig zu Konflikten.

Welche Strategien können Ihnen in der Storming Phase helfen?

Stellen Sie sich den Konflikten : Verwandeln Sie Konflikte in Chancen, indem Sie sie ansprechen und die Mitglieder des Teams ermutigen, sich mehr auf Lösungen als auf Probleme zu konzentrieren

: Verwandeln Sie Konflikte in Chancen, indem Sie sie ansprechen und die Mitglieder des Teams ermutigen, sich mehr auf Lösungen als auf Probleme zu konzentrieren Grundregeln aufstellen: Stellen Sie Regeln auf, um den gegenseitigen Respekt ungeachtet des Konflikts aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder des Teams ihre Sichtweise zum Ausdruck bringen können

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um ein Wiki mit allen Ressourcen des Projekts zu erstellen. Schreiben Sie die Grundregeln, fügen Sie eine Tabelle mit den Rollen und Zuständigkeiten der Mitglieder, eine Liste mit tools und Links und vieles mehr hinzu.

Phase 3: Normierung

Die Phase der Normierung des Teams ist die Utopie, nach der Sie gesucht haben. 🌈 In dieser Phase wird die team zusammenarbeitet auf das Ziel hin. Jedes Mitglied arbeitet effizienter, wenn es lernt, Ideen freizugeben und Feedback zu erhalten, um seine Fähigkeiten zu verbessern.

Welche Strategien können Ihnen in der Phase der Normierung helfen?

Unterstützen Sie die Mitglieder des Teams : Sorgen Sie für regelmäßigekommunikation im Team durch Einzel- und Gruppensitzungen und Coaching von Personen, die sich nicht wohl dabei fühlen, ihre Herausforderungen in einer Gruppe zu besprechen

: Sorgen Sie für regelmäßigekommunikation im Team durch Einzel- und Gruppensitzungen und Coaching von Personen, die sich nicht wohl dabei fühlen, ihre Herausforderungen in einer Gruppe zu besprechen Förderung von Feedback: Fördern Sie konstruktives Feedback und bieten Sie Gelegenheiten, den Fortschritt des Einzelnen und des Teams zu bewerten

Verwendung von ClickUp Whiteboards ist eine großartige Idee, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Ihr Team kann Brainstorming betreiben, Ideen und Strategien kartieren und Workflows erstellen, um einen reibungsloseren Ablauf im Team zu gewährleisten - und das alles in Echtzeit.

brainstorming mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards_

Phase 4: Durchführung

In der Performing Phase arbeiten die Teams zusammen, um die Ziele des Teams zu erreichen, indem sie die festgelegten Prozesse befolgen. Sie konzentrieren sich auf die kollektive Arbeit, um als Team Ergebnisse zu erzielen, und nicht auf den individuellen Erfolg. Das Ergebnis sind kollektive Produktivität und team-Synergie sind in dieser Phase hoch.

Welche Strategien können Ihnen in der Phase der Leistung helfen?

Fördern Sie die gemeinsame Führung: Ermutigen Sie die Mitglieder der Gruppe, eine Führungsrolle zu übernehmen

Ermutigen Sie die Mitglieder der Gruppe, eine Führungsrolle zu übernehmen Balance zwischen Arbeit und Privatleben fördern: Da die Produktivität in dieser Phase am höchsten ist, sollten Sie die Work-Life-Balance fördern, um Stress und Burnout zu vermeiden

Phase 5: Verabschiedung

Die letzte der fünf Phasen der Teamentwicklung ist die Vertagung, mit der das Projekt endet. Die Mitglieder erleben ein bittersüßes Gefühl von Zufriedenheit und Trauer, wenn sie sich trennen. Sie konzentrieren sich auf die Leistung des Teams, auf kommende Projekte und auf ihre zukünftigen Teams.

Welche Strategien können Ihnen in der Phase der Vertagung helfen?

Prüfen Sie die Ergebnisse: Stellen Sie sicher, dass alles fertiggestellt ist. Besprechen Sie den Status der Ergebnisse mit den Mitgliedern und bereiten Sie alle zusätzlichen Infos vor, die die Beteiligten benötigen

Stellen Sie sicher, dass alles fertiggestellt ist. Besprechen Sie den Status der Ergebnisse mit den Mitgliedern und bereiten Sie alle zusätzlichen Infos vor, die die Beteiligten benötigen Sprechen Sie über die Unsicherheit: Helfen Sie den Mitgliedern des Teams, die Angst vor der Zukunft zu überwinden. Unterstützen Sie sie und bieten Sie Ressourcen an, um den Übergang zu meistern

Wenn Sie die Norming Phase der Teamentwicklung erreichen, nachdem Sie die Storming Phase erfolgreich gemeistert haben, haben Sie bereits ein solides Teamfundament aufgebaut. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, sich auf die Bewältigung der Herausforderungen der Norming Phase zu konzentrieren, um eine hohe Produktivität und zusammenhalt im Team .

Herausforderungen in der Phase der Normierung

Hier sind die üblichen Herausforderungen der Normierungsphase, die Sie bewältigen müssen, um die perfekte Harmonie im Team zu erhalten👇

Einhaltung von Normen

Normen setzen die Standards für den Anstand im Team. Doch wenn sie nicht korrekt befolgt werden, rutschen Teams wieder in die Storming-Phase. Der schlimmste Fall? Ihr Team könnte ganz zusammenbrechen.

Als die Regeln des Teams zusammenbrachen, zerfiel das Team selbst, der Sinn brach zusammen, und die Katastrophe nahm ihren Lauf. In dieser Ansicht sind Regeln wichtig, um kollektives Handeln zu schützen.

Karl Weick, amerikanischer Organisationstheoretiker

Was sind nun die Herausforderungen bei der Einhaltung von Team-Regeln?

Mangel an Klarheit : Die Mitglieder des Teams verstehen nicht, was von ihnen erwartet wird

: Die Mitglieder des Teams verstehen nicht, was von ihnen erwartet wird Interne Konflikte : Persönlichkeitskonflikte und Konflikte aufgrund konkurrierender individueller Ziele können den Workflow des Teams stören

: Persönlichkeitskonflikte und Konflikte aufgrund konkurrierender individueller Ziele können den Workflow des Teams stören Vergessen der Regeln: Teams können Schwierigkeiten haben, die Normen in der Praxis effektiv umzusetzen

Wie können Sie diese Herausforderungen bei der Einhaltung von Team-Normen bewältigen?

Schriftliche Grundregeln : Das Niederschreiben von Team-Normen auf einer zentralen, leicht zugänglichen Plattform verdeutlicht die Erwartungen des Teams und hilft den Mitgliedern, sie einzuhalten

: Das Niederschreiben von Team-Normen auf einer zentralen, leicht zugänglichen Plattform verdeutlicht die Erwartungen des Teams und hilft den Mitgliedern, sie einzuhalten Vertrauen aufbauen : Erinnern Sie die Mitglieder des Teams an ihren Zweck und ihre Ziele. Das hilft, diegefühl des Vertrauenswas wiederum die Arbeitszufriedenheit erhöht

: Erinnern Sie die Mitglieder des Teams an ihren Zweck und ihre Ziele. Das hilft, diegefühl des Vertrauenswas wiederum die Arbeitszufriedenheit erhöht Fortschritte evaluieren: Nehmen Sie sich jeden Monat 30 Minuten oder wöchentlich 15 Minuten Zeit, um zu besprechen, wie gut sich Ihr Team an die Normen hält. Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Erstellung einer einfachen Scorecard mitClickUp Brainzu erledigen, einem KI-Assistenten, der Ihnen dabei hilft. Dann können Sie Ihr Team bitten, sich selbst zu bewerten, wie gut sie die Regeln befolgen

erstellen Sie Team-Regeln, Scorecards und mehr mit ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp's Projektmanagement tool um Team-Regeln aufzustellen. Sie können mit ClickUp Docs ein Team-Regelbuch erstellen und den Fortschritt Ihres Teams mit ClickUp Dashboards .

Individuelle Ziele und Ziele des Teams in Einklang bringen

Teammitglieder haben individuelle Ziele und Prioritäten, die mit den Zielen des Teams kollidieren können, was zu unerwarteten Konflikten führt.

Außerdem kann die Arbeit in Teams anstrengend und erschöpfend sein, vor allem wenn der Workload unausgewogen ist. Mit der Zeit kann dies zu einem Gefühl der Demotivation führen.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Herausforderung in der Phase der Normierung der Gruppenentwicklung meistern können:

Einzelne Ziele mit den Zielen des Teams abstimmen : Erstellen Sie individuelle Ziele, die mit dem Auftrag und den strategischen Zielen des Teams übereinstimmen. Sie können verwendenClickUp-Ziele können Sie SMART-Ziele für Einzelpersonen und Teams einstellen, Zeitleisten für Projekte und Aufgaben im Team verfolgen und den Fortschritt bei den Einzelzielen nachverfolgen🎯

: Erstellen Sie individuelle Ziele, die mit dem Auftrag und den strategischen Zielen des Teams übereinstimmen. Sie können verwendenClickUp-Ziele können Sie SMART-Ziele für Einzelpersonen und Teams einstellen, Zeitleisten für Projekte und Aufgaben im Team verfolgen und den Fortschritt bei den Einzelzielen nachverfolgen🎯 Fördern Sie eine offene Kommunikation : Erlauben Sie Ihrem Team, über seine individuellen Ziele zu sprechen. Nutzen Sie apps für die Kommunikation im Team um einen zentralen Space zu schaffen, in dem Mitglieder des Teams in Echtzeit diskutieren, zusammenarbeiten und kommunizieren können

: Erlauben Sie Ihrem Team, über seine individuellen Ziele zu sprechen. Nutzen Sie apps für die Kommunikation im Team um einen zentralen Space zu schaffen, in dem Mitglieder des Teams in Echtzeit diskutieren, zusammenarbeiten und kommunizieren können Workloads ausgleichen: Achten Sie auf die individuellen Workloads. Stellen Sie sicher, dass niemand vor einem Burnout steht. Ermutigen Sie außerdem die Mitglieder des Teams, sich gegenseitig zu unterstützen, um neben den Zielen des Teams auch individuelle Ziele zu erreichen

mit ClickUp Goals Ziele für Teams festlegen und nachverfolgen

💡 Profi-Tipp: Hebelwirkung ClickUp's Ressourcen-Management um Ressourcen auf einen Blick zu visualisieren. In der Workload-Ansicht können Sie Kapazitäten planen und verwalten.

Motivation aufrechterhalten

In der Normierungsphase der Teamentwicklung können Teams zu bequem werden und den Fokus auf das Erreichen des Ziels verlieren. Teams können auch stagnieren, wenn sie zwar Ziele erreichen, diese aber nicht übertreffen. Daher kann es schwierig sein, Teams in der Phase der Normierung zu motivieren.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihr Team motivieren können:

Siege feiern : Erkennen Sie den Aufwand und die Leistungen des Teams an, um die Mitglieder zu motivieren. Nach Angaben von Gallup,mitarbeiter, die Anerkennung erhalten mit 20-fach höherer Wahrscheinlichkeit engagiert als Mitarbeiter, die keine Anerkennung erhalten

: Erkennen Sie den Aufwand und die Leistungen des Teams an, um die Mitglieder zu motivieren. Nach Angaben von Gallup,mitarbeiter, die Anerkennung erhalten mit 20-fach höherer Wahrscheinlichkeit engagiert als Mitarbeiter, die keine Anerkennung erhalten Tägliches Einchecken : Schauen Sie täglich bei Ihren Teammitgliedern vorbei, um ihre Fortschritte zu beurteilen. Besprechen Sie ihre Herausforderungen und Karriereziele und leiten Sie sie zu besseren Leistungen an

: Schauen Sie täglich bei Ihren Teammitgliedern vorbei, um ihre Fortschritte zu beurteilen. Besprechen Sie ihre Herausforderungen und Karriereziele und leiten Sie sie zu besseren Leistungen an Konflikte frühzeitig ansprechen: Sprechen Sie mit Ihren Teammitgliedern, sobald Konflikte auftreten, damit Sie das Problem erkennen und unverzüglich lösen können

Sie können verwenden ClickUp Chat um mit Ihrem Team in Echtzeit zu kommunizieren. Es hilft Ihnen, Ressourcen und Projekt-Updates freizugeben, Konflikte zu lösen und bei Bedarf Elemente zu besprechen.

kommunizieren und lösen Sie Konflikte in Echtzeit mit ClickUp Chat

Best Practices zur Stärkung der Beziehungen zwischen Teams in der Normierungsphase

Nun, da Sie die Herausforderungen der Normierungsphase kennen, lassen Sie uns einige Best Practices besprechen, die Sie umsetzen können, um starke Beziehungen im Team zu gewährleisten.

Offene Kommunikation fördern

Einstellen kommunikationsziele gleich zu Beginn des Teamentwicklungsprozesses. Sorgen Sie für Transparenz, indem Sie einen soliden Kommunikationsplan erstellen, in dem Sie die Kommunikationsarten, die Ziele, die Beteiligten, die Häufigkeit der Kommunikation, die Tools und mehr erwähnen.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für Team-Kommunikation und Meeting-Matrix um Ihre regelmäßigen Team Meetings zu planen. Sie können die Rollen und Zuständigkeiten der Mitglieder definieren, Richtlinien für Check-Ins festlegen und Zeitleisten für das Projekt erstellen, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft.

Vorlage für Kommunikations- und Meeting-Matrix

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie auch vorlagen für Kommunikationspläne um festzulegen, wie und wann die Mitglieder des Teams kommunizieren müssen. Sie können die ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan um Ihre externe und interne Kommunikation zu verbessern. Diese Vorlage hilft Ihnen, Kommunikationsstrategien einzustellen und den Erfolg Ihrer Kommunikationsaufwendungen zu messen.

Führen Sie teambildende Maßnahmen durch

Wer zusammen lachen kann, kann auch zusammen arbeiten.

Robert Orben, amerikanischer Schriftsteller und Komödiant

Lustige Teambuilding-Aktivitäten können dazu beitragen, dass sich die Mitglieder eines Teams zusammenfinden.

Hier sind ein paar Aktivitäten und Spiele, die Sie ausprobieren können:

Virtuelle Partys : Wenn Sie ein dezentrales Team haben, können Sie Online-Partys veranstalten, um die Leistungen der Mitglieder zu würdigen. Sie können Quizspiele spielen, chatten, über die Hobbys der Mitglieder, ihre bevorzugten Reiseziele und Speisen sprechen und vieles mehr

: Wenn Sie ein dezentrales Team haben, können Sie Online-Partys veranstalten, um die Leistungen der Mitglieder zu würdigen. Sie können Quizspiele spielen, chatten, über die Hobbys der Mitglieder, ihre bevorzugten Reiseziele und Speisen sprechen und vieles mehr Wettbewerbe : Regen Sie Teams an, indem Sie Wettbewerbe veranstalten, die ihre Kreativität und Problemlösungskompetenz fördern. Sie können Mitglieder zu Paaren zusammenstellen und sie auffordern, innerhalb einer bestimmten Zeit projektbezogene Ziele oder Regeln zu erstellen. Das Paar, das früher fertig ist, gewinnt🥇

: Regen Sie Teams an, indem Sie Wettbewerbe veranstalten, die ihre Kreativität und Problemlösungskompetenz fördern. Sie können Mitglieder zu Paaren zusammenstellen und sie auffordern, innerhalb einer bestimmten Zeit projektbezogene Ziele oder Regeln zu erstellen. Das Paar, das früher fertig ist, gewinnt🥇 Was haben wir gemeinsam zu erledigen: Dieses Spiel eignet sich am besten für größere Teams. Veranstalten Sie es virtuell oder persönlich, bilden Sie kleine Gruppen und bitten Sie die Mitglieder des Teams, herauszufinden, was die Mitglieder der einzelnen Gruppen gemeinsam haben - Bücher, Musik, Eissorten und mehr

Normen und Standards stärken

Wie bereits erwähnt, können die Mitglieder eines Teams schnell die Normen des Teams vergessen.

Was können Sie also zu erledigen, um sie in der Phase der Normierung zu verstärken?

Machen Sie die Regeln sichtbar : Schreiben Sie die Regeln nicht nur in einem zentralen Space auf, sondern heben Sie sie in Meetings hervor. Instanz, wenn Sie ein Zoom Meeting veranstalten, heben Sie die Regeln auf den Bildschirmen der einzelnen Mitglieder hervor. Sie können auch Symbole erstellen, die die Normen darstellen, und diese auf den Bildschirmen der Mitglieder aufblinken lassen

: Schreiben Sie die Regeln nicht nur in einem zentralen Space auf, sondern heben Sie sie in Meetings hervor. Instanz, wenn Sie ein Zoom Meeting veranstalten, heben Sie die Regeln auf den Bildschirmen der einzelnen Mitglieder hervor. Sie können auch Symbole erstellen, die die Normen darstellen, und diese auf den Bildschirmen der Mitglieder aufblinken lassen Lesen Sie die Normen : Lesen Sie zu Beginn jedes Meetings die Team-Normen vor, damit sich die Mitglieder daran erinnern, woran sie sich halten sollten. Dadurch werden Engagement, Vertrauen und Zielsetzung wiederhergestellt

: Lesen Sie zu Beginn jedes Meetings die Team-Normen vor, damit sich die Mitglieder daran erinnern, woran sie sich halten sollten. Dadurch werden Engagement, Vertrauen und Zielsetzung wiederhergestellt Hervorhebung der Normen im Kontext von Feedback: Erwähnen Sie beim Feedback die Normen als Erinnerung. Instanz, wenn "offene Kommunikation" eine Norm ist, erwähnen Sie sie, wenn Sie bestimmte Mitglieder auffordern, in Meetings das Wort zu ergreifen

Durch die Stärkung von Normen bauen Sie nicht nur eine hochleistungsfähiges Team sondern auch eine hohe Produktivität in allen Phasen aufrechterhalten.

