Wie man Konflikte in der Storming Phase effektiv bewältigt

Der Aufbau eines leistungsstarken Teams ist nicht unmöglich. Aber ein Team aufzubauen, das gerne zusammenarbeitet, Konflikte gut meistert und gesundes Feedback gibt - das klingt wie ein Traum. Oder etwa nicht?

Doch bevor sich ein Team als "Dream Team" etablieren kann, muss es eine Reihe von Hindernissen und Herausforderungen überwinden. Die Storming-Phase der Teamentwicklung ist ein Schritt auf dem Weg zu einem gut funktionierenden Team.

Natürlich wollen alle Teamleiter ein fantastisches Team aufbauen, aber es ist schwierig, mit Konflikten umzugehen, vor allem in der Storming Phase der Teamentwicklung.

In diesem Blog werden die Herausforderungen der Storming-Phase und die Best Practices zu deren Bewältigung erörtert.

Lassen Sie uns Ihrem Team helfen, gestärkt und effizienter aus dem "Sturm" hervorzugehen. zuvor jedoch ein kurzer Blick auf das Gruppenentwicklungsmodell von Tuckman und seine fünf Phasen der Teamentwicklung.

Tuckmans Phasen der Gruppenentwicklung verstehen

Dr. Bruce Wayne Tuckman, ein psychologischer Forscher auf dem Gebiet der Gruppendynamik, veröffentlichte das Modell der vier Phasen der Gruppenentwicklung für neu formierte Teams -Forming, Storming, Norming und Performing - in seinem Artikel ' Entwicklungssequenz in Kleingruppen ' im Jahr 1965.

Später, in den 1970er Jahren, fügte er dem Modell eine weitere Phase hinzu - das "Adjourning".

Das Modell von Tuckman erklärt team-Dynamik . Sie zeigt, wie sich Gruppen entwickeln und effektiver werden. Lassen Sie uns kurz die fünf phasen der Teamentwicklung :

Phase #1: Formierung

In der Phase der Formierung beginnen die Mitglieder der Gruppe, sich gegenseitig kennen zu lernen. Sie konzentrieren sich auf die Aufgabe des Teams, bauen eine klare Struktur auf und legen Ziele fest.

Da es sich um die erste Phase handelt, ist das Team noch nicht sehr produktiv, da es noch herausfinden muss, wie die Aufgaben bearbeitet werden und wer welche Rolle spielt. Normalerweise verlassen sie sich auf einen aufstrebenden Anführer um die Tagesordnungen für die ersten Meetings der Gruppe festzulegen.

Wenn Ihre Teammitglieder Zeit brauchen, um sich zu öffnen, können Sie ClickUp's Emotions Wheel Icebreaker Vorlage um sie zum Reden zu bringen.

Diese Vorlage hilft den Mitgliedern eines Teams, sich schnell gegenseitig vorzustellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie bietet Einblicke in die eigenen Gefühle und wie diese die Leistung beeinflussen.

Mit der Vorlage "Emotions Wheel Icebreaker Template" von ClickUp können Sie Kommunikationsbarrieren abbauen, Teammitglieder zum aktiven Zuhören ermutigen und eine Umgebung schaffen, die von Empathie und Verständnis geprägt ist.

clickUp Emotionsrad-Eisbrecher-Vorlage

Phase #2: Erstürmung

Die Storming-Phase der Teamentwicklung ist die Phase, in der es ein wenig "stürmisch " wird zusammenarbeit im Team und Konflikte.

In dieser Phase interagieren die Mitglieder des Teams und bringen ihre Meinung über den Fortschritt des Projekts zum Ausdruck. Sie diskutieren ihre Rollen und Verantwortlichkeiten und handeln mehr als Einzelpersonen denn als geschlossene Gruppe. Daraus folgt, projektkonflikte sind in der Storming-Phase keine Seltenheit.

Phase #3: Normierung

In dieser Phase der Teamentwicklung beginnen die Dinge sich zu beruhigen, und die Mitglieder des Teams bereiten sich auf die Arbeit am Ziel vor. Sie fühlen sich bequemer, wenn sie als Gruppe arbeiten, und suchen den Beitrag der anderen zu den Aufgaben. In der Phase der Normierung betreiben die Mitglieder einen bewussten Aufwand, um konflikte zu lösen und sich auf eine höhere Produktivität zu konzentrieren.

Als Teamleiter ist es Ihr Ziel, Ihrem Team zu helfen, die Storming-Phase schnell zu überwinden und die Norming-Phase zu erreichen, um harmonisch arbeiten zu können.

Phase #4: Performing

Die Performing Phase ist die ideale Phase, in der die Produktivität am höchsten ist. Die team arbeitet kohärent und folgt dabei festgelegten Prozessen, Team-Normen und Workflows. In dieser Phase, in der sich Teams entwickeln, fühlen sich die Mitglieder verbunden, verpflichtet und zufrieden, da sie zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Sie feiern kleine Erfolge und erkennen das Potenzial der anderen an.

Phase #5: Verabschiedung

Die fünfte Phase der Teamentwicklung, die auch als Trauerphase bezeichnet wird, steht im Zeichen des Abschlusses und der Trennung. In dieser Phase ist das Projekt beendet, und die Mitglieder des Teams fühlen sich zufrieden, aber auch traurig. Sie konzentrieren sich auf den Übergang und zukünftige Projekte und haben oft Schwierigkeiten, sich an andere Gruppen anzupassen. In dieser Phase wird auch das Erreichte gefeiert und über Bereiche mit Verbesserungsbedarf nachgedacht.

Während alle Teams die fünf Phasen der Teamentwicklung durchlaufen, hängt die Leistung des Teams von einer kritischen Phase ab - der Storming-Phase. Die Art und Weise, wie Sie mit der Storming-Phase umgehen, entscheidet darüber, ob Ihr Team das Ziel erfolgreich erreicht oder nicht.

Lassen Sie uns also in die Feinheiten der Storming-Phase der Gruppenentwicklung eintauchen.

Herausforderungen in der Storming Phase

In der Storming-Phase der Teamentwicklung kommen die individuellen Persönlichkeiten (die manchmal miteinander in Konflikt stehen) zum Vorschein. Die Mitglieder des Teams sind sich uneinig, und es herrscht Verwirrung und mangelndes Vertrauen, was die Storming Phase zu einer Herausforderung macht.

Hier sind einige Herausforderungen der Storming Phase:

Konflikte und Unstimmigkeiten

Margaret Heffernan, eine Unternehmerin und ehemalige Geschäftsführerin von fünf Unternehmen, sprach über umarmung von Konflikten in einem TED-Vortrag. Sie hebt die Vorteile von Konflikten hervor.

"Für gute Ideen und echte Innovation braucht man menschliche Interaktion, Konflikte, Argumente, Debatten."

Margaret Heffernan

**Obwohl Konflikte eine Herausforderung sind, gibt es keinen anderen Weg zu führen, als durch sie hindurch zu arbeiten ('durch' ist hier das Schlüsselwort)

Da jedes Mitglied des Teams eine eigene Sichtweise einbringt, sind Meinungsverschiedenheiten vorprogrammiert. Konflikte können auch durch überlappende Rollen in späteren Phasen eines Projekts, persönliche Überzeugungen, begrenzte Ressourcen, Verdrängungswettbewerb, strukturelle Veränderungen und mehr verursacht werden.

Als Teamleiter müssen Sie jedoch eingreifen, allen beteiligten Mitgliedern des Teams zuhören und eine Lösung erarbeiten.

Es gibt verschiedene konfliktmanagement-Stile die Sie zur Lösung von Konflikten einsetzen können. Bevor Sie sich für einen Stil entscheiden, ist es wichtig, die Phase des Konflikts richtig zu bestimmen. **Welche der 5 Phasen - latent, wahrgenommen, gefühlt, manifest oder nachwirkend - ist die Phase?

👉Lesen Sie mehr über Konfliktphasen in Die 5 Phasen des Organisationskonflikts .

**Wie kann man diese Herausforderung meistern?

Um Konflikte zu lösen, müssen Sie zunächst das Problem identifizieren.

Versuchen Sie, keine Urteile zu fällen und stattdessen eine bessere Perspektive auf die Ursache des Problems zu gewinnen. Setzen Sie dann geeignete Kommunikations- und Meditationsstrategien ein.

Sie können die Ursache und mögliche Lösungen mit den beteiligten Parteien besprechen, indem Sie interne Kommunikationssoftware wie ClickUp. ClickUp Chatten ermöglicht Teams die gemeinsame Arbeit und Interaktion in Echtzeit. Sie können Updates austauschen, Probleme lösen und so das Wachstum Ihres Teams fördern. Sie können auch andere Personen mit @mentions in die Unterhaltung einbeziehen, um Ratschläge zu Situationen einzuholen oder den Fortschritt bei Elementen zu beschleunigen.

teilen Sie Updates, Ressourcen und Links über ClickUp Chat

Mehrdeutigkeit von Rollen

Rollenunklarheit entsteht, wenn Teammitglieder nicht wissen, was von ihnen erwartet wird. Es fehlt ihnen an Klarheit über ihre Verantwortlichkeiten, was schließlich zu Rollenkonflikten führt.

Untersuchungen haben ergeben, wirkt sich die Mehrdeutigkeit von Rollen auf die Leistung von Teams aus negativ aus. Sie führt zu unnötigen Spannungen innerhalb des Teams und verwirrt die Mitglieder hinsichtlich des Abschlusses von Aufgaben.

**Wie kann man diese Herausforderung meistern?

Die Einstellung klarer Rollen und Erwartungen des Teams zu Beginn ist entscheidend. Sie müssen dies als den grundlegendsten Schritt betrachten, bevor Sie das Team in die Arbeit einbeziehen.

Um die Unklarheit der Rollen zu überwinden, sollten Sie die Rollen für jedes Mitglied des Teams definieren.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um eine detaillierte Team-Charta zu erstellen. Definieren Sie die Ziele, Aufgaben und Zuständigkeiten Ihres Teams und helfen Sie allen, auf derselben Seite zu bleiben. Sie können auch bestimmte Mitglieder des Teams taggen und ihre Profile hinzufügen, um Verwechslungen zu vermeiden.

erstellen einer abgeschlossenen Team-Charta mit ClickUp Docs_

Außerdem können Sie Kommunikationskanäle einstellen und klare Regeln für die Zusammenarbeit aufstellen, damit Sie eventuelle Rollenkonflikte sofort lösen können.

Niedrige Moral im Team

Eine niedrige Moral im Team ist in der Storming-Phase der Teamentwicklung aufgrund von Konflikten, Meinungsverschiedenheiten und Frustrationen üblich. Da sich die Mitglieder des Teams mehr auf Meinungen und zwischenmenschliche Konflikte konzentrieren, sinken ihre Produktivität und Moral.

In der Tat, Zipdo's Bildungsbericht 2024 deutet darauf hin, dass Konflikte am Arbeitsplatz zu einem Rückgang der Arbeitsmoral um 30 % und der Leistung um 50 % führen können.

**Wie kann man diese Herausforderung meistern?

Um die niedrige Moral eines Teams in der Storming Phase in den Griff zu bekommen, sollten Sie mit den Mitgliedern des Teams konsequent und transparent kommunizieren.

Hier sind einige Tipps zum Umgang mit einer niedrigen Moral im Team:

Hören Sie den Mitgliedern des Teams und ihren Problemen aufmerksam zu

Achten Sie auf Anzeichen wie Burnout oder Müdigkeit

Bieten Sie den Mitarbeitern einen sicheren und vertraulichen Space, in dem sie ihre Sorgen mitteilen können

Wenn es hilfreich ist, organisieren Sie eine informelle Aktivität zur Stärkung des Teams

Erkennen Sie gute Ideen an und schätzen Sie den Aufwand der Mitglieder.

Außerdem können Sie die ClickUp Projektmanagement tool zur Förderung der Zusammenarbeit und Transparenz in Echtzeit.

Instanzen wie ClickUp Docs und Chat helfen Ihnen, zusammenzuarbeiten und Aufgaben zu besprechen. Sie können verwenden ClickUp Dashboards um die Zeitleiste des Projekts im Auge zu behalten und Einblicke in den Fortschritt Ihres Teams zu erhalten.

verfolgen Sie den Fortschritt und die Produktivität Ihres Teams mit ClickUp Dashboards_

Nun, da Sie die Herausforderungen der Storming Phase kennen, lassen Sie uns einige Best Practices besprechen, die Sie implementieren können, um die Storming Phase zu bewältigen dysfunktionen eines Teams .

Best Practices zur Stärkung der Team-Dynamik in der Storming Phase

Jedes Musikinstrument hat seinen eigenen Klang und seine eigene Brillanz, aber nur zusammen können sie Beethovens Symphonie erschaffen. 🎵

Ebenso hat jedes Mitglied eines Teams seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Blickwinkel, aber nur wenn sie zusammenkommen, können sie einen Erfolg erzielen.

Es liegt also an Ihnen (als Manager oder Führungskraft), diese Best Practices umzusetzen, um die Dynamik Ihres Teams in der Sturm-Phase der Teamentwicklung zu stärken.

Erleichtern Sie konstruktives Feedback

Konstruktives Feedback ist positiv und zeigt Bereiche auf, in denen Verbesserungen möglich sind. Es bedeutet, dass Sie die Stärken Ihrer Mitarbeiter schätzen und sie dazu anregen, ihre Schwächen zu verbessern.

Hier ein Beispiel:

Hey Alex, ich finde es toll, dass du mehrere Aufgaben selbstständig erledigst. Und mir ist auch aufgefallen, dass du zögerst, aktiv mit deinem Team zu kommunizieren. Ich denke, das Team würde sehr davon profitieren, wenn du deine Erkenntnisse und Erfahrungen öfters freigibst.

Ein ständiger Austausch von konstruktivem Feedback zeigt auf, woran man arbeiten muss, aber mit Respekt und Einfühlungsvermögen. Und wenn das Feedback positiv, spezifisch und umsetzbar ist, hilft es dem Mitarbeiter langfristig zu wachsen.

Weiterlesen: 10 Tipps für schwierige Gespräche bei der Arbeit

Strategien zur Konfliktlösung umsetzen

Die Anwendung von Konfliktlösungsstrategien ist in der Storming Phase der Gruppenentwicklung entscheidend. Sie helfen, einen Mittelweg zu finden, um den Konflikt zwischen den beteiligten Parteien zu lösen.

Hier sind ein paar Konfliktlösungsstrategien, die Sie anwenden können:

Kollaborationsstrategie : Nutzen Sie sie, um eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung des Konflikts zu erarbeiten. Diese Strategie funktioniert am besten während einer Verhandlung

: Nutzen Sie sie, um eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung des Konflikts zu erarbeiten. Diese Strategie funktioniert am besten während einer Verhandlung Glättungsstrategie : Verwenden Sie diese Strategie, wenn ein Mitglied eine stärkere Meinung hat als das andere. Es geht darum, Bereiche der Übereinstimmung und des gegenseitigen Nutzens zu finden, in denen beide Parteien übereinstimmen, während beide Meinungen subtil anerkannt werden.

: Verwenden Sie diese Strategie, wenn ein Mitglied eine stärkere Meinung hat als das andere. Es geht darum, Bereiche der Übereinstimmung und des gegenseitigen Nutzens zu finden, in denen beide Parteien übereinstimmen, während beide Meinungen subtil anerkannt werden. Vermeidungsstrategie: Bei dieser Strategie geht es darum, Konfrontationen zu vermeiden, um nicht in einen Konflikt zu geraten. Wenden Sie diese Strategie an, wenn Sie denken, dass ein Konflikt nur den Stress eskalieren lässt, ohne zu einer vorteilhaften Lösung zu führen

Verstärken Sie die Ziele des Teams

Die Verstärkung von Teamzielen hilft Ihnen, wieder eine solide Basis zu schaffen und Ihr Team wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Auch wenn man sich in der Storming-Phase leicht verzettelt, hilft es den Mitgliedern des Teams, sich wieder auf das große Ganze zu konzentrieren, wenn sie die Ziele des Teams, den Zweck des Teams und die Zielsetzungen bekräftigen. Kommunikation ist der Schlüssel zur Stärkung der Ziele des Teams. Sie löst Konflikte und hilft den Mitgliedern des Teams, sich auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren.

Sie können einen Kommunikationsplan erstellen mit ClickUp's Whiteboard-Vorlage für Kommunikationspläne .

Mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Botschaft an die richtigen Personen übermitteln. Die ClickUp Vorlage für den Kommunikationsplan enthält Felder wie Stakeholder, Ziele, Inhalt der Nachricht, Übermittlungsmethode usw., die Ihnen helfen, Kommunikationsregeln festzulegen und zu klären.

clickUp Kommunikationsplan Whiteboard-Vorlage

Mit ClickUp die Storming Phase gewinnen

Starke Teamleiter bilden leistungsstarke Teams. Wenn Sie also darauf vorbereitet sind, die Herausforderungen der Sturm-Phase zu meistern, wird Ihr Team den "Sturm" mit Ihnen als leitendem Anker problemlos meistern.

Indem Sie sich potenzieller Probleme bewusst sind, Führungsqualitäten entwickeln und Best Practices anwenden, können Sie Ihren Mitgliedern helfen, in allen Phasen der Teamentwicklung ihr Bestes zu geben. ClickUp kann Ihnen helfen, die Reise Ihres Teams zu ebnen.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Kommunikation und Zusammenarbeit, das alles unter einem Dach vereint: Teammitglieder, Zeitleisten und Ressourcen. Es hilft Ihnen, einfach zu kommunizieren, Rollen zu definieren, in Echtzeit zu chatten und den Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen.

Möchten Sie ClickUp ausprobieren, um in Zukunft stärkere Teams zu bilden? Melden Sie sich kostenlos an !