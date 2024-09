11 kostenlose Vorlagen für das Budget von Ereignissen

**Die Erstellung von Budgets für Ereignisse kann eine wilde Fahrt sein. Sie vergleichen Angebote von Anbietern, verwalten endlose Tabellen und versuchen, die Genehmigungen der Clients einzuholen - und das alles, während Sie versuchen, sich an ein Budget zu halten, das einen eigenen Willen zu haben scheint.

Und gerade wenn Sie denken, dass Sie alles unter Kontrolle haben, verschieben sich die Zeitleisten, und Ihre Ressourcenplanung fliegt aus dem Fenster.

Zum Glück können Vorlagen für das Budget eines Ereignisses den gesamten Prozess vereinfachen. Mit ihnen können Sie alles - Ausgaben, Kategorien, Elemente und geschätzte Kosten - übersichtlich und einfach nachverfolgen, ohne den Verstand zu verlieren.

In diesem Blogbeitrag haben wir 11 kostenlose Vorlagen für das Budget eines Ereignisses zusammengestellt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Finden Sie die perfekte Vorlage, um Ihre Budgetplanung zu einem Kinderspiel zu machen!

Was sind Vorlagen für das Budget von Ereignissen?

Vorlagen für Veranstaltungsbudgets sind strukturierte Tabellen oder Dokumente, die Veranstaltungsplanern und -koordinatoren bei der Erstellung eines Veranstaltungsbudgets und der Nachverfolgung der Finanzen von Veranstaltungen helfen. Diese Vorlagen enthalten mehrere anpassbare Kategorien und integrierte Formeln zur Schätzung von Ausgaben und Einnahmen für ein Ereignis.

Einige Vorlagen für Veranstaltungsbudgets ermöglichen es Ihnen, die geschätzten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen. Sie enthalten Diagramme, die Ihnen helfen, Aufgaben, Ausgaben und den prognostizierten gegenüber dem tatsächlichen Gewinn oder Verlust zu visualisieren.

Mit Vorlagen für Veranstaltungsbudgets können Sie auch die Ressourcen effektiv planen. Sie ermitteln den Ressourcenbedarf anhand der Prioritäten der Aufgaben und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Veranstaltungsbudget aus?

Vorlagen für Veranstaltungsbudgets berücksichtigen alle Kosten, die mit einem Ereignis verbunden sind. Von Veranstaltungsort und Catering bis hin zu Marketing, Unterhaltung, Rednerhonoraren, Übernachtungs- und Transportkosten helfen sie Ihnen, die Gesamtkosten genau zu berechnen.

Hier sind einige Features, auf die Sie bei der Auswahl einer Vorlage für das Budget einer Veranstaltung achten sollten:

Einfache Handhabung : Wählen Sie eine Vorlage, die über ein intuitives Layout verfügt. Die Anpassung der Vorlage, die Eingabe von Daten und die Erstellung von Diagrammen sollten einfach sein

: Wählen Sie eine Vorlage, die über ein intuitives Layout verfügt. Die Anpassung der Vorlage, die Eingabe von Daten und die Erstellung von Diagrammen sollten einfach sein Umfassende Kategorien für Ereignisse : Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorlage für verschiedene Ereignisse verwenden können. Achten Sie auf Ausgaben, Einnahmen, Gewinnberechnungen und andere Kategorien, die Ihren Bedürfnissen entsprechen

: Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorlage für verschiedene Ereignisse verwenden können. Achten Sie auf Ausgaben, Einnahmen, Gewinnberechnungen und andere Kategorien, die Ihren Bedürfnissen entsprechen Automatisierte Berechnungen : Wählen Sie Vorlagen mit integrierten Formeln zur Berechnung der tatsächlichen Kosten, der geschätzten Kosten, der Einnahmen und der Differenz zwischen geschätzten und tatsächlichen Ausgaben

: Wählen Sie Vorlagen mit integrierten Formeln zur Berechnung der tatsächlichen Kosten, der geschätzten Kosten, der Einnahmen und der Differenz zwischen geschätzten und tatsächlichen Ausgaben Datenvisualisierung : Suchen Sie nach Vorlagen, die umfassende Dashboards zur visuellen Darstellung der Kosten und Einnahmen Ihrer Ereignisse in Diagrammen oder Kreisdiagrammen bieten

: Suchen Sie nach Vorlagen, die umfassende Dashboards zur visuellen Darstellung der Kosten und Einnahmen Ihrer Ereignisse in Diagrammen oder Kreisdiagrammen bieten Anpassung : Suchen Sie nach Vorlagen, die nützliche benutzerdefinierte Anpassungen bieten. Sie müssen es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, Kostenkategorien zu ändern und die Phasen des Ereignisses Ihren Anforderungen entsprechend zu optimieren

: Suchen Sie nach Vorlagen, die nützliche benutzerdefinierte Anpassungen bieten. Sie müssen es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, Kostenkategorien zu ändern und die Phasen des Ereignisses Ihren Anforderungen entsprechend zu optimieren Zusammenarbeit und Freigeben: Ein gutes Ereignis odervorlage für ein Projektbudget sollte auch Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit bieten, damit Ihr Team Budgetdetails aktualisieren kann

Ein gutes Ereignis odervorlage für ein Projektbudget sollte auch Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit bieten, damit Ihr Team Budgetdetails aktualisieren kann Lieferantenverwaltung: Wählen Sie eine Budgettabelle für Ereignisse, die Funktionen zur Verwaltung der Ausgaben von Lieferanten und zur Nachverfolgung von Rechnungen bietet, damit Sie alle Ausgaben überwachen und Zahlungen rechtzeitig vornehmen können

11 Vorlagen für Veranstaltungsbudgets

Wir haben eine Liste mit intelligenten Vorlagen für Ereignisse zusammengestellt budgetvorlagen die kostenlos zu verwenden sind!

Werfen Sie einen Blick darauf und laden Sie die kostenlose Vorlage für das Budget eines Ereignisses herunter, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt! ⚡

1. ClickUp Event Budget Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Event Budget Vorlage

Was die Budgets für Ereignisse betrifft, so ist es eine gute Faustregel, die Mittel auf die Schlüsselkategorien aufzuteilen und 10-20 % des Budgets für unvorhergesehene Ausgaben aufzubewahren. ClickUp's Event Budget Vorlage ist das perfekte Tool, das Ihnen hilft, diese Regel zu befolgen und Ihr Budget einzuhalten, indem Sie die Ressourcen optimal einsetzen.

Mit dieser einfachen Vorlage für das Event-Budget können Sie Ziele und Budgets für Ihr Ereignis einstellen, alle Ausgaben an einem Ort nachverfolgen , Ressourcen zuweisen und Kosten analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Vorlage für das Veranstaltungsbudget von ClickUp ist alles, was Sie dazu brauchen:

Die Finanzen für Ihr Ereignis von Grund auf zu planen

Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu identifizieren

Ihren Aufwand für das Marketing Ihrer Ereignisse zu bewerten

Verbessern Sie die finanzielle Verantwortlichkeit

Beginnen Sie mit der Berechnung der Kosten für Ihr Ereignis, und lassen Sie die Vorlage den Rest erledigen.

Diese Vorlage herunterladen

💡Pro Tip: Sie können ClickUp Dokumente um gemeinsam mit Ihrem Team Ideen für Ereignisse zu sammeln, Kostenvoranschläge zu erstellen und hilfreiche Notizen hinzuzufügen.

2. ClickUp Vorlage für einen Budgetvorschlag

clickUp Vorlage für Budgetvorschläge

Stellen Sie sich vor, Sie planen den jährlichen Betriebsausflug Ihres Unternehmens. Sie haben mit der Planung begonnen - Sie kontaktieren Anbieter, stellen Caterer ein und bestellen Firmenartikel. Doch als Sie den Beteiligten die Kostenübersicht vorlegen, sagen diese, dass die Kosten das geplante Budget für das Ereignis übersteigen.

Nun müssen Sie die Verträge neu aushandeln und neue Anbieter finden, was Zeit und Aufwand kostet.

Ein schwerwiegender Fehler, oder? Ereignis vorlagen für Budgetvorschläge helfen Ihnen, solche Situationen zu vermeiden.

Mit ClickUp's Vorlage für einen Budgetvorschlag können Sie die Kosten Ihres Ereignisses bereits im Voraus aufschlüsseln und den Beteiligten einen Überblick über die gesamten Ausgaben für das Ereignis zur Genehmigung vorlegen. Es hilft Ihnen auch, die Kosten zu visualisieren, damit alle Beteiligten den Plan für das Ereignis verstehen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Diese Vorlage bietet:

Eine Momentaufnahme der detaillierten Kosten des Projekts

Einen detaillierten Fahrplan zur Nachverfolgung der Ausgaben für ein Ereignis

Anschauungsmaterial zur einfachen Kommunikation Ihres Budgetvorschlags für ein Ereignis

Die Vorlage für den Budgetvorschlag ermöglicht Ihnen eine genaue und konsistente Dokumentation der Kosten für ein Ereignis. Sie reduziert Fehler und verbessert Ihre Fähigkeit, Ihren Vorschlag den Beteiligten zu vermitteln.

💡Pro Tip: Sie können verwenden ClickUp Gehirn um einen detaillierten Budgetvorschlag zu erstellen. Geben Sie einfach Ihre Anforderungen, Kostenschätzungen und das gewünschte Format ein, und dieser KI-Assistent erledigt den Rest.

detaillierte Budgetvorschläge mit ClickUp Brain generieren

3. ClickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Vorlage für die Planung von Ereignissen

Wenn Sie noch unschlüssig sind, ob Sie kaufen sollen software zur Planung von Ereignissen , können Sie versuchen ClickUp's Vorlage für die Planung von Ereignissen .

Diese gebrauchsfertige Vorlage hilft Ihnen die Planung von Ereignissen zu rationalisieren -von der Planung der Veranstaltungsortmiete über die Zahlung von Lieferanten bis hin zur Erstellung von Gästelisten. Es verfügt über vorgespeicherte Listen für Veranstaltungsaktivitäten, Einrichtungen und Rechnungen für eine reibungslose Organisation von Ereignissen.

Sie können die Vorlage für die Planung von Ereignissen verwenden, um:

Planen Sie Buchungen von Speicherorten und Kostenvoranschlägen von Anbietern

Ihr Team und Ihre Ressourcen für eine effiziente Planung von Ereignissen abzustimmen

Nachverfolgung des Budgets für ein Ereignis

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Event Marketing Plan Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Event Marketing Plan Vorlage

Natürlich wollen Sie, dass das Marketing-Ereignis Ihres Unternehmens das nächste große Ereignis ist, damit Ihre Marke heraussticht. Die Planung solch großer Ereignisse mit zahlreichen externen Teilnehmern kann jedoch entmutigend sein. Sie müssen checklisten für die Planung von Ereignissen erstellen , legen Sie Budgets fest, stellen Sie Teams und Ressourcen zusammen und koordinieren Sie sich mit den Anbietern, um die Veranstaltung durchzuführen.

Dafür brauchen Sie ClickUp's Event Marketing Plan Vorlage .

Diese Vorlage enthält Aufgaben, Budgets und Zeitleisten, mit deren Hilfe Sie nachverfolgen können, wer für was verantwortlich ist und wie gut die Planung des Ereignisses voranschreitet. Sie verfügt über ein Phase Board, um Ihre Elemente nach den Phasen des Ereignisses - Planung, Durchführung und Bewertung - zu organisieren. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Phasen für Marktforschung, Marketingbudgets, die Messung von KPIs und mehr hinzufügen.

Diese Vorlage herunterladen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards zum Brainstorming von Ideen für Marketing-Ereignisse. Sie können mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Ideen hinzufügen, Flussdiagramme zeichnen und nahtlos Notizen schreiben.

brainstorming für Marketing-Ereignisse mit ClickUp Whiteboards

5. ClickUp Event Aktion Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Aktion Vorlage

Die Promotion von Veranstaltungen ist ein integraler Bestandteil des Veranstaltungsmanagements. Sie müssen den effizientesten und effektivsten Weg finden, um die Aufmerksamkeit auf Ihr Ereignis zu lenken, damit es ein voller Erfolg wird. ClickUp's Vorlage für Aktionen fasst alle Aufgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der Promotion an einem Ort zusammen - von der Einstellung von Social-Media-Kampagnen über die Buchung von Fotografen bis zur Kontaktaufnahme mit Influencern.

Sie können eine separate Liste für die Ausgaben für die Promotion von Ereignissen erstellen und Unteraufgaben für Promotion-Kanäle hinzufügen, z. B. Werbung, Social Media Marketing, Influencer Marketing, E-Mail-Kampagnen, digitale Anzeigen, Printanzeigen und mehr. Sobald Sie die Elemente der Aktion erstellt haben, geben Sie die Kosten in das Feld Betrag ein, um die Gesamtkosten für eine bestimmte Aufgabe zur Promotion eines Ereignisses zu erfassen.

Diese Vorlage herunterladen

💡Pro Tip: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen um Werbe-E-Mails an Gäste zu senden und Erinnerungen für Ihr Team einzustellen, um sicherzustellen, dass alle Fristen eingehalten werden.

versenden Sie automatisierte E-Mails für Ereignisse mit ClickUp Automations

6. ClickUp Dokumentvorlage für die Planung von Ereignissen

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Dokumentvorlage für die Planung von Ereignissen

Planung eines Ereignisses für eine virtuelle Konferenz ? Großartig! Virtuelle Konferenzen sind eine großartige Möglichkeit, mehr Menschen an verschiedenen Orten zu erreichen und die Kosten für ein Ereignis niedrig zu halten. Aber wie erledigt man ein erfolgreiches Ereignis mit einem knappen Budget?

Hier ist ClickUp's Dokumentvorlage für die Planung von Ereignissen ! Sie bietet einen umfassenden Rahmen für die Verwaltung aller Details eines Ereignisses und gewährleistet eine reibungslose Finanzplanung. Sie können diese Vorlage verwenden, um Budgets für virtuelle Ereignisse zu erstellen und Ausgaben nachzuverfolgen.

Um eine Tabelle zur Verwaltung des Budgets für ein Ereignis zu erstellen, geben Sie einfach **Tabelle ein und drücken die Eingabetaste

Hier ist eine Beispieltabelle, die Sie verwenden können:

Kategorie Zugewiesenes Budget Ist-Kosten Abweichung Prozentsatz der Ausgaben Notizen/Bemerkungen Veranstaltungsort $10.000 $9.500 -$500 95% Frühbucherrabatt Marketing $3000 $3300 +$300 110% Zusätzliche Kosten für Social Media-Anzeigen Catering $8.000 $8.200 +$200 102% Leichter Anstieg der Teilnehmerzahl

Die Vorlage für die Planung von Ereignissen hilft Ihnen:

Nachverfolgung von Kostenvoranschlägen und Terminen

Sicherstellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Ausgaben und die Budgetierung

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Event Management Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Event Management Vorlage

Haben Sie große Pläne für Ihr nächstes großes Ereignis? ClickUp's Event Management Vorlage kann Ihnen helfen, sie in die Realität umzusetzen.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei allen Arten von ereignis Projekt-Management egal, ob es sich um Firmenfeiern oder eine Webinarreihe handelt. **Sie können die Budgets für Ereignisse effizient verwalten, indem Sie benutzerdefinierte Felder wie "Budget", "Ausgegebenes Budget", "Verbleibendes Budget" und "Status der Zahlung" ausfüllen

Die Vorlage für die Verwaltung von Ereignissen hilft Ihnen außerdem, Zeit und Ressourcen effektiv zu verwalten. Sie verringert das Risiko, Details zu übersehen, und verbessert das Erlebnis der Gäste bei einem Ereignis.

das Beste daran: Die Vorlage verfügt über eine Kartenansicht, die Ihnen hilft, den Veranstaltungsort zu visualisieren und Ihre Logistik zu planen.

Diese Vorlage herunterladen

💡Pro-Tipp: Planen Sie Ereignisse effizient mit ClickUp Zeitmanagement tools. Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der für die einzelnen Aktivitäten aufgewendeten Zeit und bei der Abschätzung, wie lange es dauern wird, die Aufgabe abzuschließen.

8. ClickUp Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Diese Vorlage herunterladen

clickUp Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Sie möchten alle Ihre Gäste begeistern, einen schicken Veranstaltungsort mieten und Gourmetgerichte auf die Speisekarte setzen, aber es kann schwierig sein, Ihr Budget einzuhalten. ClickUp's Vorlage für budgetiertes Projektmanagement hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben. Planen Sie damit die Ressourcen, Prioritäten und Zeitleisten Ihrer Ereignisse und bleiben Sie im Rahmen Ihres Budgets. Sie können die Aufgaben in aufeinanderfolgende Phasen einteilen und Prioritäten setzen, während Sie gleichzeitig die Budgetvorgaben berücksichtigen.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Kosten des Projekts und stellen Sie genaue Budgetprognosen sicher

Potenzielle Probleme zu identifizieren

Vergleich von tatsächlichen und geplanten Kosten

Diese Vorlage herunterladen

9. Hochzeitsbudget Vorlage von Microsoft 365

via Microsoft "Das Hochzeitsbudget einzuhalten ist unmöglich. Seien Sie darauf vorbereitet, dass Sie Ihre voraussichtlichen Ausgaben überschreiten werden." Das ist es, was die meisten Leute sagen.

Wie auch immer, Microsofts Vorlage für das Hochzeitsbudget hilft Ihnen, Ihre Hochzeitsausgaben im Griff zu behalten. Mit dem Diagramm können Sie genau nachverfolgen, wohin Ihr Geld fließt - an den Floristen, den Caterer, den Fotografen oder das Hochzeitskleid. Anhand der Pfeile für jedes Element können Sie sehen, ob es über oder unter dem Budget liegt.

Sie können die Hochzeitsvorlage in Excel, Word und PowerPoint bearbeiten. Außerdem können Sie sie auf OneDrive hochladen und mit Ihrem Partner, Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen.

10. Corporate Event Budget Vorlage by Fliplet

via DaumenkinoFliplet's Vorlage für das Budget von Veranstaltungen ist eine unkomplizierte Excel-Vorlage für das Budget eines Ereignisses mit der Sie Ihre Ausgaben auflisten, die geschätzten mit den tatsächlichen Kosten vergleichen und die erwarteten Gewinnspannen berechnen können.

Sie hat ein einfaches und übersichtliches Format mit verschiedenen Ausgabenkategorien für Veranstaltungen von Unternehmen. Sie müssen nur die Details für die voraussichtliche Zwischensumme und die tatsächliche Zwischensumme eingeben, und das Programm berechnet automatisch die voraussichtlichen Gesamtkosten und die tatsächlichen Kosten.

11. Event Planner Budget Vorlage by GooDocs

via GooDocsGooDocs Budget-Vorlage für Event-Planer hilft Ihnen bei der Visualisierung von Budgets und Aufgaben für Ereignisse. Mithilfe von Diagrammen und Kreisdiagrammen können Sie die Mittelverwendung in den einzelnen Kategorien nachverfolgen. Dies hilft Ihnen, die Bereiche zu identifizieren, die am meisten Geld verbrauchen, sodass Sie die Ressourcen umverteilen können, um die Gesamtausgaben zu senken und die Organisation zu optimieren budgetverwaltung .

Durch die Visualisierung der Daten können Sie auch Kostenüberschreitungen frühzeitig nachverfolgen und Korrekturmaßnahmen ergreifen. Die Vorlage automatisiert die Budgetberechnung und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben, um zu sehen, wie viel von Ihrem Budget bereits ausgeschöpft ist. So erhalten Sie einen klaren finanziellen Fahrplan für Ihr Ereignis.

Ace Event Management mit anpassbaren Vorlagen für das Event-Budget

Bei der Planung von Ereignissen das Budget einzuhalten, kann schwierig sein. Deshalb müssen Sie der Planung und Nachverfolgung der Ausgaben viel Aufmerksamkeit widmen.

Unsere Liste kostenloser Vorlagen für das Veranstaltungsbudget unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit. Sie enthalten alles, was Sie für die Erstellung eines Veranstaltungsbudgets benötigen, einschließlich Möglichkeiten zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Veranstaltung, zur Priorisierung von Ausgaben, zur Verwaltung von Anbietern, zur Einhaltung von Zeitleisten und zum Erkennen potenzieller Risiken von Mehrausgaben und Verzögerungen.

Die Vorlagen von ClickUp fügen sich nahtlos in Ihren Workflow ein, so dass Sie bei der Budgetierung und Durchführung Ihres Ereignisses alles im Griff haben und nichts durch die Maschen fällt.

Unabhängig davon, ob es sich um ein privates, professionelles, großes oder intimes Ereignis handelt, ClickUp hat eine Vorlage, die Ihnen hilft, Ihr Ereignis von Anfang bis Ende zu planen. Für ClickUp anmelden um diese einfach zu verwendenden Vorlagen jetzt herunterzuladen! 🏃‍♀️‍➡