10 beste Software für die Personaleinsatzplanung im Jahr 2024

Die Verwaltung von Mitarbeiterplänen kann schnell chaotisch werden, was zu Missverständnissen, verpassten Schichten und Fehlern bei der Gehaltsabrechnung führt.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe das auch schon erlebt.

Glücklicherweise vereinfacht Software für die Dienstplanung den Prozess durch Automatisierung der Dienstpläne, Nachverfolgung der Anwesenheit und Einsparung wertvoller Zeit.

aber wie wählt man bei so vielen Möglichkeiten die beste aus?

In diesem Blog stelle ich Ihnen die 10 besten Tools für Dienstpläne vor, die mein Team und ich getestet haben, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung zu finden.

Worauf sollten Sie bei einer Dienstplan-Software achten?

Die Wahl der richtigen Software für die Dienstplanung hat die Art und Weise, wie ich die Dienstpläne meiner Mitarbeiter verwalte, verändert und spart Zeit und vermeidet Planungskonflikte.

Nachdem ich verschiedene Tools getestet habe, sind hier die wichtigsten Features, die ich für unverzichtbar halte:

Nachverfolgung der Verfügbarkeit der Mitarbeiter : Wählen Sie eine Softwarelösung für die Personaleinsatzplanung, die die Verfügbarkeit der Mitarbeiter genau erfasst, um Planungskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Schichten korrekt zugewiesen werden

: Wählen Sie eine Softwarelösung für die Personaleinsatzplanung, die die Verfügbarkeit der Mitarbeiter genau erfasst, um Planungskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Schichten korrekt zugewiesen werden Schichttauschfunktionen: Suchen Sie nachscheduling Apps die es Ihnen ermöglichen, flexible Zeitpläne zu erstellen und den Mitarbeitern einen einfachen Schichttausch innerhalb der Plattform zu ermöglichen, um Störungen zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten

Suchen Sie nachscheduling Apps die es Ihnen ermöglichen, flexible Zeitpläne zu erstellen und den Mitarbeitern einen einfachen Schichttausch innerhalb der Plattform zu ermöglichen, um Störungen zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten Integration der Gehaltsabrechnung : Wählen Sie eine Gehaltsabrechnungssoftware, die sich nahtlos in Ihr Gehaltsabrechnungssystem integrieren lässt, um genaue Lohnberechnungen zu ermöglichen. Dies hilft, die administrative Arbeit zu reduzieren

: Wählen Sie eine Gehaltsabrechnungssoftware, die sich nahtlos in Ihr Gehaltsabrechnungssystem integrieren lässt, um genaue Lohnberechnungen zu ermöglichen. Dies hilft, die administrative Arbeit zu reduzieren Anwesenheitsverfolgung : Entscheiden Sie sich für eine Software zur Erfassung der Anwesenheit von Mitarbeitern, diefernanwesenheit in Echtzeit aufzeichnet, um Unstimmigkeiten zu vermeiden

: Entscheiden Sie sich für eine Software zur Erfassung der Anwesenheit von Mitarbeitern, diefernanwesenheit in Echtzeit aufzeichnet, um Unstimmigkeiten zu vermeiden Tools für die Kommunikation im Team : Finden Sie eine Online-Software für Dienstpläne, die eine schnelle Kommunikation zwischen Managern und Mitarbeitern ermöglicht und alle über Terminänderungen und die Verfügbarkeit von Teams auf dem Laufenden hält

: Finden Sie eine Online-Software für Dienstpläne, die eine schnelle Kommunikation zwischen Managern und Mitarbeitern ermöglicht und alle über Terminänderungen und die Verfügbarkeit von Teams auf dem Laufenden hält Mehrere Teams verwalten: Entscheiden Sie sich für eine Dienstplanverwaltungssoftware, die die Planung von Mitarbeitern in mehreren Teams oder Abteilungen unterstützt, ohne Verwirrung zu stiften

Mit diesen unverzichtbaren Features im Hinterkopf, lassen Sie uns die beste Planungssoftware entdecken, die alle diese Boxen abdeckt!

Lesen Sie auch: Um Ihre Zeit besser zu verwalten, finden Sie hier der ultimative Leitfaden für die Verwaltung von Timesheets Die 10 besten Softwareprogramme für die Zeiterfassung

Nach umfangreichen Recherchen haben mein Team und ich diese 10 besten Softwarelösungen für die Dienstplanverwaltung sorgfältig ausgewählt. Mit diesen Tools können Sie Ihre komplexen Planungsanforderungen rationalisieren und die Produktivität Ihres Teams optimieren.

1. ClickUp (am besten geeignet für Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung und Personalverwaltung)

nahtloses Anordnen von Aufgaben in der ClickUp Kalender-Ansicht mit Hilfe der Drag-and-Drop-Funktionalität_

ClickUp hat meinen Workflow erheblich optimiert. Es hat das Teammanagement verändert, indem es die Planung, Nachverfolgung und Zuweisung von Aufgaben in einer einzigen, leistungsstarken Plattform rationalisiert hat.

Mit der ClickUp Kalender Ansicht tool kann ich Aufgaben per Drag & Drop verschieben, Fristen festlegen und eine Ansicht aller Ereignisse der kommenden Woche oder des kommenden Monats aus der Vogelperspektive erhalten.

Sie können das tool auch mit dem Google Kalender synchronisieren, um alles plattformübergreifend abzustimmen.

aufgaben farblich codieren, um unterschiedliche Prioritäten hervorzuheben und effizient mit dem ClickUp Kalender zu arbeiten

Eine weitere Funktion, auf die ich häufig zurückgreife, ist die Farbcodierung verschiedener Aufgaben auf der Grundlage ihrer Priorität. Das ist perfekt, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig verwalten möchte.

So kann ich zum Beispiel sehen, wenn ein Projekttermin mit der geplanten Freizeit eines Mitglieds kollidiert, und dessen Aufgaben schnell anpassen.

zuweisung von Kommentaren an bestimmte Mitglieder des Teams und Straffung der Kommunikation

Mit dem ClickUp Zeiterfassung feature können Sie die Zeiterfassung direkt in den Aufgaben durchführen, egal ob Sie im Browser oder in der mobilen App arbeiten.

So kann ich zum Beispiel meine Zeit für Schulungen oder Meetings mit einem einzigen Klick protokollieren. Die Berichterstellung ist nützlich, wenn ich überprüfen muss, wie viel Zeit mein Team für bestimmte Projekte aufwendet.

arbeitszeiten erfassen und effizient nachverfolgen mit ClickUp Time Tracking_

Sie können die Daten der Zeiterfassung auch für die Gehaltsabrechnung exportieren, um den Prozess zu vereinfachen und manuelle Fehler zu vermeiden. Darüber hinaus können Sie die Zeit als fakturierbar markieren und so die Nachverfolgung von Arbeit, die in Rechnung gestellt werden muss, erleichtern.

Bonus: 10 kostenlose Vorlagen für Timesheets für Mitarbeiter in Excel, Word und ClickUp Ein herausragendes Feature, das die Verwaltung von Mitarbeitern vereinfacht, ist die Möglichkeit, Prozesse zu rationalisieren, indem man ClickUp's Human Resources tool . Mit Features wie benutzerdefinierten Feldern, Status, Erinnerungen und Checklisten kann ich alles von der Rekrutierung bis zum Onboarding effizient nachverfolgen.

beschleunigen Sie den Einstellungsprozess mit dem ClickUp HR-Tool

Mit dem tool kann ich Aufgaben für jede Phase des Einstellungsprozesses einstellen, z. B. Screening und Vorstellungsgespräche, und den Fortschritt mit Status wie "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen" kennzeichnen Das Hinzufügen von Erinnerungen und Checklisten stellt sicher, dass während des Onboardings nichts vergessen wird.

Ich verwende auch Kommunikations-Features wie ClickUp Kommentare und ClickUp Chat Ansicht für die Echtzeit-Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Teams. Mit diesen Features bleiben mein Team und ich rund um die Uhr auf dem Laufenden, sodass nichts mehr schiefgehen kann.

Darüber hinaus sind die HR-Vorlagen von ClickUp eine enorme Zeitersparnis. Sie helfen mir, nicht bei Null anzufangen und schnell Workflows für Aufgaben wie die Einstellung von Mitarbeitern, das Onboarding und die Leistungsbeurteilung zu erstellen.

ClickUp Vorlage für den Mitarbeiterplan

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Staff Roster Vorlage

Die ClickUp Staff Roster Vorlage machte die Verwaltung von Schichten und Aufgaben viel effizienter als die Verwendung von Tabellenkalkulationen. Ich konnte die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter nachverfolgen, Rollen zuweisen und sogar Anträge auf Freistellung verwalten - alles an einem Ort. Mit dieser Vorlage können Sie:

Verbesserung der Kommunikation und Koordination

Eine genaue Nachverfolgung der Zeiterfassung zu gewährleisten

Optimierung der Aufgabenzuweisung für maximale Produktivität

Benutzerdefinierte Felder wie "Überstunden" und "Abteilung" ermöglichen es mir, schnell nach bestimmten Mitarbeiterdetails zu filtern, so dass es ein Kinderspiel ist, zu verfolgen, wer wann gearbeitet hat. Und da alles in einem Workspace verknüpft ist, muss mir niemand nach Updates hinterherlaufen - er kann alles in Echtzeit sehen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für Schichtplan

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Arbeit Schichtplan Vorlage

Ich finde auch die ClickUp-Schichtplan-Vorlage super hilfreich für die Verwaltung der täglichen Abläufe. Die Planung von Schichten war früher eine mühsame Angelegenheit, aber mit ClickUp kann ich jetzt den Zeitplan für die gesamte Woche einstellen schnell.

Sie können Schichten per Drag & Drop verschieben, sie anpassen und sogar Abwesenheiten mit benutzerdefinierten Feldern wie "Grund für die Abwesenheit" nachverfolgen Mit dieser Vorlage kann ich:

Eine klare Übersicht über die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu haben

Sicherstellung einer angemessenen Abdeckung in Spitzenzeiten

Den Prozess der Planung und Anpassung von Mitarbeiterschichten zu rationalisieren

Die finanziellen Auswirkungen von Terminkonflikten und Änderungen in letzter Minute zu minimieren

Diese Vorlage herunterladen

Ich finde es toll, dass die Aufgaben automatisch aktualisiert werden, und es ist einfach, Änderungen mit dem Team zu kommunizieren. Keine E-Mails oder Texte mehr, in denen nach Schichtwechseln gefragt wird - mit dieser Vorlage wird alles rationalisiert.

Bonus: Zugriff auf diese 10 Kostenlose Vorlagen für Arbeitspläne in Excel & ClickUp

Beste Features von ClickUp

Nachverfolgung von Arbeitszeiten, Überstunden und Pausen mit ClickUp Time Tracking

Visualisieren Sie Zeitpläne, Schichtmuster und Freistellungsanträge mit dem ClickUp Kalender

Senden Sie automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen für anstehende Schichten, Fristen und Freistellungsanträge mitClickUp-Erinnerungen undClickUp Benachrichtigungen Zuweisung von Mitarbeitern zu bestimmten Schichten oder Aufgaben auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Verfügbarkeit mitClickUp Aufgaben Überwachen Sie die Workload Ihrer Mitarbeiter, um eine gerechte Verteilung zu gewährleisten und Burnout zu verhindern mitClickUp Workload-Ansichten Freigabe von Zeitplänen, Richtlinien und anderen relevanten Dokumenten für die Mitarbeiter mitClickUp Dokumente Integrieren Sie ClickUp mit HR-Systemen, Gehaltsabrechnungssoftware und anderen relevanten Tools unter Nutzung vonClickUp Integrationen ClickUp Beschränkungen

Die mobile App von ClickUp bietet nicht alle Features und Funktionen, die die Desktop-Version bietet

Aufgrund der großen Zahl von Features und benutzerdefinierten Optionen notieren einige neue Benutzer eine Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,200+ Bewertungen)

2. Stellvertreter (am besten für die Verwaltung von Zeitplänen und Zeiten der Mitarbeiter)

via {\an8}Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll Deputy ist ein hilfreiches Tool zur Erstellung und Verwaltung von Dienstplänen, zur Zuweisung von Aufgaben und zur Überprüfung, wer für die Arbeit verfügbar ist. Es ist auch effektiv für die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und die Verwaltung von Überstunden.

Ein weiteres nützliches Feature ist die Nachverfolgung der Anwesenheit von Mitarbeitern. Sie können leicht sehen, wann die Mitarbeiter ein- und ausgehen, und alle Abwesenheiten oder Verspätungen feststellen.

Bonus: Sehen Sie sich diese 10 kostenlose Vorlagen für Zeitmanagement (Kalender & Zeitpläne)

Die besten Features von Deputy

Senden Sie Ankündigungen, Nachrichten und Erinnerungen direkt an Ihr Team

Rationalisierung von Prozessen wie Freistellungsgenehmigungen und Gehaltsberechnungen

Gewinnen Sie Einblicke in die Leistung und Produktivität Ihres Teams durch detaillierte analysen der Belegschaft berichterstellung

Einschränkungen für Stellvertreter

Der kostenlose Free-Plan enthält kein Management Dashboard

Das tool verfügt nicht über eine Gehaltsabrechnungslösung

Preise von Deputy

Planung: $4.50/Monat pro Benutzer

$4.50/Monat pro Benutzer Zeiterfassung: $4,50/Monat pro Benutzer

$4,50/Monat pro Benutzer Premium: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Deputy HR: $2/Monat pro Benutzer

$2/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Deputy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

3. Connecteam (Am besten für die Nachverfolgung von Zeit, Anwesenheit und abgeschlossenen Aufgaben)

via Connecteam Connecteam ist ziemlich intuitiv zu bedienen, selbst für jemanden, der nicht sehr technikaffin ist. Es ist anpassbar, so dass Sie Dienstpläne für Mitarbeiter und unterschiedliche Zeitpläne für verschiedene Teams erstellen, Mitarbeitern bestimmte Aufgaben zuweisen und sogar ihren Fortschritt verfolgen können.

Jeder, der Connecteam nutzt, kann seine Schichten und alle Änderungen in Echtzeit sehen. Die App für Online-Dienstpläne eignet sich auch hervorragend für die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und die Verwaltung der Kommunikation im Team.

Connecteam beste Features

Einfache Erstellung und Verwaltung von Dienstplänen, einschließlich Schichten, Pausen und Freistellungen, mit Drag-and-Drop-Funktion

Überwachen Sie Zeit, Anwesenheit und Speicherort Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit

Integrieren Sie Connecteam in andere Tools wie Gehaltsabrechnungssysteme und HR-Software

Connecteam Einschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass sich die Benutzeroberfläche unübersichtlich anfühlt und dass das Planungssystem manchmal ein wenig fehlerhaft ist

Es mangelt an fortgeschrittener Berichterstellung und finanzieller Nachverfolgung

Connecteam Preise

free Forever : kostenlos

kostenlos Betrieb Basic : $29/Monat

: $29/Monat Betrieb Advanced : $49/Monat

: $49/Monat Betriebsexperte : $99/Monat

: $99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Connecteam-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

4. 7shifts (Am besten für die Vereinfachung von Urlaubsanträgen und -genehmigungen)

via 7schichten 7shifts ist eine weitere großartige Dienstplan-Software, die Ihnen hilft, die Zeitpläne Ihres Teams effizienter zu verwalten. Dank des Drag-and-Drop-Features können Sie Mitarbeiter einfach in den Kalender verschieben und ihnen schnell bestimmte Schichten zuweisen.

7shifts verfügt über ein Feature, das für Teams in der Gastronomie sehr nützlich ist: automatische Urlaubsanträge. Die Mitarbeiter können ihre Anträge direkt über die App einreichen, und Sie können sie mit nur einem Klick genehmigen oder ablehnen. Dies vereinfacht die Planung und hilft, Konflikte bei der Dienstplanung zu vermeiden. Diese Software wurde speziell für das Geschäft in der Gastronomie entwickelt.

7shifts beste Features

Nahtlose Einreichung und Verwaltung von Anträgen auf Freizeitausgleich

Zugriff auf Echtzeitdaten und Ansicht der wichtigsten Metriken, z. B. Arbeitskosten und Mitarbeiterleistung

Nutzen Sie die integrierte Funktion der Stechuhr zur Überwachung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter

Beschränkung auf 7 Schichten

Die Pläne von 7shifts können für kleinere Geschäfte teuer sein

Einige Benutzer haben von gelegentlichen Störungen und Fehlern berichtet, die laufende Arbeitsabläufe unterbrechen

7shifts Preise

Komp: Free Forever

Einstieg : $34.99/Monat

: $34.99/Monat Das Werk : $76.99/Monat

: $76.99/Monat Gourmet : $150/Monat

: $150/Monat 7-Schichten-Gehaltsabrechnung: $39,99/zu jedem Plan hinzufügen

$39,99/zu jedem Plan hinzufügen Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

7shifts Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1100+ Bewertungen)

5. Calendly (Am besten für die Rationalisierung der Terminbuchung)

via {\an8}Kalendarium_ Die bekannte Kalender App Calendly hilft, den Prozess der Terminbuchung zu rationalisieren. Mit der Lösung zur automatisierten Terminplanung können Sie Ihre Verfügbarkeit einstellen und einen Link für potenzielle Clients freigeben. Diese können dann ein passendes Zeitfenster wählen, das für Sie beide passt.

Calendly kann automatisch mit dem Google Kalender synchronisiert werden, um Doppelbuchungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass Sie immer eine klare Übersicht über die Termine Ihres Teams haben. Mit dieser Funktion können Sie viel Zeit sparen und Ihre Produktivität steigern.

Beste Features von Calendly

Geben Sie einen eindeutigen Terminplanungslink frei und lassen Sie andere ihre bevorzugten Zeitfenster wählen

Versenden Sie automatische E-Mail- und SMS-Erinnerungen und halten Sie die Teilnehmer auf dem Laufenden

Synchronisierung von Calendly mit Google Kalender, Outlook oder anderen Kalendersystemen

Calendly Beschränkungen

Der kostenlose Plan von Calendly erlaubt nur eine Kalender-Integration

Es bietet keine umfassenden Planungstools, die von größeren Teams benötigt werden

Calendly Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Standard : $12/Monat

: $12/Monat Teams : $20/Monat

: $20/Monat Unternehmen: Beginnt bei $15K/Jahr

Calendly-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

4.7/5 (2200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3500+ Bewertungen)

6. QuickBooks Time (Am besten für die Optimierung des Prozesses der Integration der Gehaltsabrechnung)

via QuickBooks Time QuickBooks Time, eine Software zur Zeiterfassung und Personalverwaltung, hilft bei der Rationalisierung von Geschäftsabläufen. Mit der automatischen Zeiterfassung können Mitarbeiter ganz einfach über ihr Smartphone oder ihren Computer ein- und ausstempeln.

Ein weiteres nützliches Feature von QuickBooks Time ist die Integration mit QuickBooks Payroll. Sie ermöglicht Benutzern die nahtlose Übertragung von Zeiterfassungsdaten in Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme, wodurch das Risiko von Fehlern verringert und Zeit gespart wird.

QuickBooks Time beste Features

Einblick in die Produktivität der Mitarbeiter und Überstunden, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Erhalten Sie Benachrichtigungen über verpasste Stempelungen oder Überstunden

Verwalten Sie die Zeitplanung Ihrer Mitarbeiter durch Erstellung, Bearbeitung und Ansicht von Zeitplänen auf einer zentralen Plattform

QuickBooks Zeitlimits

Die Preispläne der Software können für kleinere Geschäfte teuer sein

Der Schwerpunkt liegt auf der Nachverfolgung der Zeiterfassung und der Integration der Gehaltsabrechnung und weniger auf der Planung der Mitarbeiter (ressourcenplanung)

QuickBooks Zeitpreise

Zeit Premium + Lohnabrechnung Premium : $14/Monat + $6.80/Monat pro Mitarbeiter

: $14/Monat + $6.80/Monat pro Mitarbeiter Time Elite + Lohnabrechnung Elite: $28/Monat + $8,50/Monat pro Mitarbeiter

QuickBooks Time Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1400+ Bewertungen)

4.5/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6800+ Bewertungen)

7. Homebase (Am besten für die Planung und Nachverfolgung von Mitarbeitern)

via Homebase Homebase ist ein zuverlässiges, einfach zu bedienendes app für Arbeitszeiten die Ihnen bei der Verwaltung der Arbeitspläne Ihres Teams helfen kann. Auf einen Blick sehen Sie, wer wann arbeitet und ob es Personalengpässe gibt.

Mit Homebase können Sie auch verschiedene Schichttypen einstellen. Sie können zum Beispiel einen Schichttyp für "Überstunden" oder "Bereitschaftsdienst" erstellen und Mitarbeiter per Drag & Drop verschiedenen Schichten zuordnen. Auf diese Weise können Sie die Arbeitszeiten Ihres Teams nachverfolgen und sicherstellen, dass jeder korrekt bezahlt wird.

Homebase beste Features

Rationalisierung der Gehaltsabrechnung durch Integration mit einer Gehaltsabrechnungssoftware

Greifen Sie mit der mobilen App von überall auf die Informationen Ihres Teams zu

Verwenden Sie die integrierte Stechuhr, um die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter zu überwachen und Arbeitsausfälle zu vermeiden

Homebase Beschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Benutzeroberfläche klobig, verwirrend und schwer zu navigieren ist

Andere Benutzer berichten von mangelnder Reaktion und mangelndem Verständnis des Kundensupports

Preise von Homebase

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Essentials : $24.95/Monat

: $24.95/Monat Plus : $59.95/Monat

: $59.95/Monat All-in-One: $99,95/Monat

Homebase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

8. Findmyshift (Am besten für die Verwaltung von Schichten und die Nachverfolgung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter)

via Findmyshift Mit Findmyshift können Sie Arbeitszeiten erstellen, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern einstellen und sogar die Verwaltung von Auszeiten rationalisieren. Es ist eine zuverlässige software zur Schichtverwaltung mit der Sie sehen können, wer an einem bestimmten Tag arbeitet, so dass Sie sich leicht mit Ihren Kollegen abstimmen und Ihre Schichten planen können.

Findmyshift aktualisiert die Dienstpläne automatisch je nach Verfügbarkeit. Wenn sich also in letzter Minute etwas ändert, können Sie Ihre Verfügbarkeit aktualisieren, und das Tool passt Ihren Plan sofort an.

Findmyshift beste Features

Erstellen und Verwalten von Zeitplänen durch Einstellung von Schichtmustern und deren Anpassung nach Bedarf

Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, untereinander Schichten zu tauschen, um die Flexibilität zu fördern

Genaue Überwachung der geleisteten Arbeitsstunden und Abwesenheiten der Mitarbeiter

Einschränkungen bei der Schichtarbeit finden

Die Integration von Findmyshift in Ihre Arbeitsabläufe kann viel Zeit und Aufwand erfordern

Benutzer haben von gelegentlichen Störungen berichtet, die zu Ausfallzeiten während der Arbeit führten

Preise für Findmyshift

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $25/Monat

: $25/Monat Business : $40/Monat

: $40/Monat Enterprise: $80/Monat

Findmyshift Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

9. Wenn ich Arbeit habe (am besten für Schichtplanung und Zeiterfassung)

via Wenn ich arbeite When I Work ist ein benutzerfreundliches tool, das die Zeitplanung erheblich erleichtert. Sie können einfach die anstehenden Schichten sehen, Freizeit beantragen und sogar Schichten mit Kollegen tauschen.

When I Work bietet noch ein weiteres hilfreiches Feature: die automatische Stechuhr. Die Benutzer können sich direkt von ihrem Telefon aus ein- und ausstempeln lassen, was sehr praktisch ist. Wenn Sie Änderungen an Ihrem Zeitplan vornehmen müssen, können Sie dies ebenfalls über die App erledigen.

Die besten Features von When I Work

Senden Sie Benachrichtigungen und Nachrichten über Planänderungen direkt an Ihre Mitarbeiter

Verwalten Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter und sehen Sie die Anträge auf Freistellung von Ihrem Mobilgerät aus an

Einrichten von Schichtmustern und Überwachen der geleisteten Arbeitsstunden und Abwesenheiten von Mitarbeitern

Einschränkungen bei der Arbeit

Abwesenheitsanträge können nur gelöscht und wieder hinzugefügt werden, sie können nicht geändert werden

Es bietet keine detaillierten Features zur Nachverfolgung von Jobs oder Aufgaben

Preise von When I Work

Essential : $1.50/Monat

: $1.50/Monat Essential + Zeiterfassung & Anwesenheit : $3/Monat

: $3/Monat Pro : $3/Monat

: $3/Monat Pro + Zeiterfassung & Anwesenheit : $5/Monat

: $5/Monat Premium : $5/Monat

: $5/Monat Premium + Zeiterfassung & Anwesenheit : $7/Monat

: $7/Monat Meine Arbeit Gehaltsabrechnung (zu jedem Plan hinzufügen): $39/Monat + $6 pro aktivem Benutzer/Monat

When I Work Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (250+ Bewertungen)

4.3/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1100+ Bewertungen)

Bonus: Wollen Sie bessere Optionen? Schauen Sie sich diese 10 beste When I Work Alternativen !

10. Sling (am besten geeignet für die Verwaltung von Schichten und die Kommunikation mit Mitarbeitern)

via {\an8}Sling_ Mit Sling können Sie schnell Schichten erstellen, sie den Mitarbeitern zuweisen und bei Bedarf anpassen. Die Drag-and-Drop Funktion macht es einfach, Schichten zu verschieben und sicherzustellen, dass jeder eine faire Workload hat.

Sling verfügt außerdem über ein integriertes Feature für Nachrichten, das für die Kommunikation mit Teams äußerst nützlich ist. Sie können Nachrichten direkt an Einzelpersonen oder Gruppen senden, um wichtige Informationen freizugeben oder Schichten zu koordinieren.

Sling beste Features

Freigeben von Dateien, Zuweisen von Aufgaben und effektive Kommunikation mit Teammitgliedern

Überwachen Sie die Zuweisung von Zeit und Ressourcen, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten

Nachverfolgung von Aufgaben, Terminen und Fortschritten in verschiedenen Projekten

Einschränkungen

Benutzer haben bemerkt, dass die mobile Version des Tools nicht so benutzerfreundlich ist wie die Desktop Version

Nur Benutzer, die den Business-Plan verwenden, können Berichte erstellen

Preise von Sling

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Premium : $2/Monat

: $2/Monat Business: $4/Monat

Sling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

Bonus: Um die Arbeit und das Schichtmanagement zu verbessern, lernen Sie wie man eine 2-2-3 Arbeit einführt zeitplan.

Streamline der Mitarbeiter Planung Prozess mit ClickUp

Die Verwaltung von Mitarbeiterplänen kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Eine effektive Dienstplanungssoftware vereinfacht den Prozess, indem sie es Ihnen ermöglicht, Zeitpläne zu erstellen, Schichten schnell zuzuweisen und die Verfügbarkeit Ihres Teams zu verwalten.

Der Einsatz einer zuverlässigen Dienstplanungssoftware hilft Ihnen außerdem, nahtlos auf Gehaltsabrechnungssysteme zuzugreifen und die Kosten zu kontrollieren, um eine optimale Personalausstattung zu gewährleisten und eine Über- oder Unterbesetzung zu vermeiden. ClickUp ist die ideale Software für die Personaleinsatzplanung. Sie ermöglicht die Zuweisung von Schichten auf der Grundlage der Verfügbarkeit der Mitarbeiter, die Nachverfolgung der geleisteten Arbeit und die Erstellung genauer Berichte für die Gehaltsabrechnung. Es rationalisiert Ihren Workflow und reduziert die manuelle Dateneingabe. Anmeldung für ClickUp und erleben Sie die Vorteile eines optimierten Workflows für die Mitarbeiterplanung!