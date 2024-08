Der ultimative Leitfaden für die Verwaltung von Timesheets

Wo bleibt die Zeit während eines Arbeitstages? Diese Frage stellen sich viele von uns, während wir unsere Aufgaben erledigen. Aber es gibt eine Möglichkeit, Ihre Zeit nachzuverfolgen und sie für maximale Produktivität zu nutzen.

Das nennt man Timesheet-Management.

Sie hilft bei der Nachverfolgung der Zeit, die Sie und Ihr Team mit der Arbeit an Projekten und Aufgaben verbracht haben. Sie ermöglicht die Nachverfolgung von Ausgaben und Anwesenheit, erlaubt die Definition von fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden und steigert die Produktivität.

In diesem Leitfaden werden die Grundlagen der Timesheet-Verwaltung, ihre Vorteile, die häufigsten Herausforderungen, die besten Anwendungsfälle im Projektmanagement und Strategien für die Implementierung in Ihrem Unternehmen erläutert.

Was ist Timesheet Management?

Timesheet Management ist der Prozess der Nachverfolgung und Verwaltung der für verschiedene Aufgaben, Projekte oder Aktivitäten aufgewendeten Zeit. Timesheets sind Dokumente oder digitale Tools, die zur Erfassung der von den Mitarbeitern geleisteten Arbeit verwendet werden.

Abhängig von den Timesheets oder software zur Zeiterfassung wenn Sie eine Zeiterfassungssoftware verwenden, werden auf dem Timesheet neben den Einträgen auch Details wie Projektcodes, Projektbudgets, Aufgabenbeschreibungen, Mitarbeiterabrechnungen und andere relevante Informationen erfasst.

Früher wurden manuelle Timesheets zur Nachverfolgung der Zeit verwendet. Mit dem technologischen Fortschritt gibt es jetzt jedoch fertige timesheet-Vorlagen tabellenkalkulationen und Timesheet-Software sind weit verbreitet. Häufig enthält Projektmanagement-Software auch eine Timesheet App.

Timesheet-Software bietet eine Menge Vorteile. Sie ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung und Genehmigung der Zeiterfassung für Ihre Mitglieder, helfen bei der Verwaltung der Gehaltsabrechnung und bieten sogar Einblicke zur Verbesserung der Produktivität.

Vorteile der Verwendung von Timesheets zur Verwaltung von Mitarbeitern

Wie bereits erwähnt, bietet die Verwendung von Timesheets für die Verwaltung Ihrer Mitarbeiter viele Vorteile. Schauen wir uns das mal an.

Genaue Zeiterfassung

Im Gegensatz zu manuellen Zeiterfassungsmethoden, die sehr fehleranfällig sind, ermöglichen digitale Timesheets eine genaue Zeiterfassung. Sie bieten eine systematische Möglichkeit, die für verschiedene Aufgaben oder Projekte aufgewendete Zeit zu **erfassen.

Wenn Sie eine kleine Organisation oder ein Freiberufler sind, software zur Zeiterfassung für kleine Geschäfte stellt sicher, dass die Zeit Ihres Teams genau nachverfolgt wird. Dies hilft auch dabei, fleißige Mitarbeiter zu belohnen, diejenigen zu unterstützen, die ihre Arbeit nicht abschließen können, und sicherzustellen, dass Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, ihre Ziele zu erreichen.

Projektmanagement

Tägliche Timesheets haben auch einen großen Nutzen für projekt-Zeitmanagement . Sie helfen Ihnen, Ihre Projektstunden nachzuverfolgen und die damit verbundenen Kosten vollständig zu ermitteln. Anhand dieser Informationen können Sie Entscheidungen über Zeitleisten für Projekte, die Zuweisung von Ressourcen und die Priorisierung von Aufgaben treffen.

Darüber hinaus helfen sie, die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu ermitteln, Bereiche zu identifizieren, in denen sie Anleitung und Schulung benötigen, die Gesamteffizienz des Projekts zu messen und den Workload richtig auf die Teams zu verteilen.

Mit den erforderlichen Informationen über die für Projekte aufgewendete Zeit können Sie auch den Fortschritt überwachen, Verzögerungen vorhersagen, Prozesse verbessern und die zu erwartenden Kosten abschätzen.

Reduzierte Kosten

Einer der wichtigsten Vorteile eines Tools zur Verwaltung von Timesheets besteht darin, dass Sie die Anforderungen des Projekts, einschließlich der Kosten und des Budgets, vorhersagen können. Sie können Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktivität und zur Senkung der Überstundenkosten erkennen.

Außerdem können Sie die Lohnkosten kontrollieren, Überstunden verwalten und den Personalbestand auf der Grundlage des tatsächlichen Workloads optimieren.

Genaue und automatisierte Client-Abrechnung

Wenn Sie ein Berater oder ein Geschäft sind, das seine Kunden nach Zeitaufwand abrechnet, software zur Zeitabrechnung hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer abrechenbaren Stunden und der genauen Abrechnung mit Ihren Clients.

Sie helfen Ihnen auch, Ihr Projekt effizient zu verwalten. Darüber hinaus automatisiert die Zeiterfassung auch die Abrechnung und Rechnungsstellung an den Client, so dass Sie sich nicht mehr um die manuelle Nachverfolgung der Ausgaben kümmern müssen. Das übernimmt die Software für Sie.

Ressourcenzuweisung

Die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihres Teams ist auch bei der Zuweisung von Ressourcen für neue Projekte oder Aufgaben sehr nützlich. Sie können überprüfen, wie die Mitarbeiter ihre Zeit für verschiedene Projekte aufwenden, und feststellen, welche Mitarbeiter unter- oder überlastet sind.

Sie können dann die Auslastung der Mitarbeiter optimieren, indem Sie die Aufgaben umverteilen, die Zuweisung von Projekten anpassen und den Workload ausbalancieren. Außerdem können Sie anhand von Verlaufsdaten und Trends den Ressourcenbedarf vorhersagen. Diese Daten helfen Ihnen bei der Planung von Zeiträumen mit hohem Workload und bei der Vorhersage des künftigen Ressourcenbedarfs.

Verbesserte Produktivität

Der größte Vorteil von Timesheets für Mitarbeiter ist ihre Fähigkeit, die Produktivität zu steigern. Aber wie genau wird dies zu erledigen sein? Die meisten Zeiterfassungssoftwares bieten eine Nachverfolgung und Überwachung der Mitarbeiter in Echtzeit. So erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Ihre Mitarbeiter ihre Zeit verbringen.

Timesheet-Daten können Muster der Zeitverschwendung aufdecken, wie übermäßige Meetings, unwichtige Aufgaben oder Ablenkungen. Sie können diese Zeitverschwendung reduzieren, langsame und ineffiziente Prozesse rationalisieren und vieles mehr.

Darüber hinaus macht die Nachverfolgung der Zeit Ihren Mitarbeitern bewusst, wo sie ihr Zeitmanagement verbessern und Aufgaben effektiv priorisieren können.

Gängige Timesheet-Herausforderungen

Angesichts der vielen Vorteile von Timesheets mag es so aussehen, als gäbe es keine Nachteile des Verfahrens. Timesheets bringen jedoch auch einige Herausforderungen mit sich, die es zu bewältigen gilt. Sehen wir uns diese Herausforderungen an und erfahren Sie, wie Sie sie bewältigen können.

Ungenaue Dateneinträge

Die erste und vielleicht offensichtlichste Herausforderung bei Timesheets ist die ungenaue Dateneingabe. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit einer langen Liste zu erledigender Aufgaben zur Arbeit, nur um festzustellen, dass Sie nun die zusätzliche Aufgabe haben, jede Aufgabe, jedes Projekt und die damit verbundenen Stunden akribisch in das Timesheet-System einzutragen.

Dies kann für die Mitarbeiter schnell zu einer Quelle der Frustration werden. Von einfacher Vergesslichkeit bis hin zu unbeabsichtigten Fehlern bei der Zeiterfassung - es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Ungenauigkeiten in die Timesheet-Daten einschleichen können. Dies kann zu ungenauen Gehaltsabrechnungen, verminderter Produktivität, mangelnder Rechenschaftspflicht und in einigen Fällen sogar zu Problemen mit der Einhaltung von Vorschriften führen.

Wie geht man mit dieser Herausforderung um?

Verwenden Sie intuitive vorlagen für die Protokollierung der Zeit oder Software, die es Ihnen ermöglicht, Regeln festzulegen, leicht zugängliche Timesheets anzubieten oder eine automatische Nachverfolgung der Stunden zu ermöglichen. Viele Tools senden auch automatische Benachrichtigungen, um die Mitarbeiter an das Ausfüllen ihrer Timesheets zu erinnern.

Einfache Nachverfolgung der Zeit, Einstellung von Schätzungen und Hinzufügen von Notizen mit ClickUp Project Time Tracking

Widerstand gegen Veränderungen

Veränderungen sind von Natur aus beängstigend, da sie uns aus unserer Komfortzone stoßen.

Daher kann die Einführung eines Timesheet-Systems auf den Widerstand von Mitarbeitern stoßen, die an die bestehenden Methoden gewöhnt sind. Die Angst vor dem Unbekannten, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und die Furcht vor Mikromanagement können die Gründe für diesen Widerstand sein.

Wenn Sie zum Beispiel von manuellen Timesheets auf Excel Zeiterfassung oder einer Software zur Nachverfolgung der Zeiterfassung, kann es zu einem gewissen Widerstand seitens des Teams kommen.

Wie kann man diese Herausforderung angehen?

Kommunizieren Sie Ihrem Team klar die Vorteile dieser Änderung und geben Sie ihm ausreichend Zeit, sie zu akzeptieren. Bieten Sie Schulungen an und gehen Sie auf alle Fragen ein, die im Laufe des Prozesses auftreten können.

Komplexe Anforderungen an die Zeiterfassung

Projekte mit mehreren Aufgaben, Phasen oder Codes für die Abrechnung mit dem Client erschweren auch die Verwaltung der Timesheets. Und wenn Ihre Mitarbeiter an mehreren Aufgaben arbeiten, wird die Nachverfolgung ihrer Stunden noch schwieriger. Für jede Aufgabe gelten möglicherweise unterschiedliche Lohnsätze oder getrennte Richtlinien

Das ist eine Herausforderung für die Mitarbeiter, und auch die Manager haben Schwierigkeiten, jeden Eintrag zu überprüfen. Ein weiteres entscheidendes Problem ist, dass Sie möglicherweise nicht einmal einen Überblick über die Timesheets aller Mitarbeiter haben.

Wie kann man diese Herausforderung bewältigen?

Der beste Weg, diese Herausforderung zu bewältigen, ist die Verwendung einer Software, die Sichtbarkeit in Echtzeit bietet und es Ihnen ermöglicht, jedem Mitarbeiter mehrere Jobs und Aufgaben zuzuweisen. ClickUp Dashboards ist die perfekte Lösung - sie bietet Sichtbarkeit des Fortschritts eines Projekts in Echtzeit, so dass Sie sehen können, welche Aufgaben wem zugewiesen sind und welchen Status sie haben. Benutzerdefinierte Dashboards zeigen die für Sie wichtigsten Informationen an und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen.

sichtbarkeit und aktueller Status aller zugewiesenen Aufgaben in Echtzeit

Darüber hinaus können Sie die Features zur automatischen Zeitzuweisung, Berechnung und Berichterstellung nutzen, um Ihren Workload zu reduzieren und genaue Berichte zu erstellen.

Flexible und Remote-Arbeit

Wenn Sie eine globale Belegschaft mit unterschiedlichen Arbeitszeiten und Richtlinien, Remote-Arbeitern und flexiblen Zeitplänen haben, wird die Nachverfolgung der Zeit schwierig. Die Verwaltung mehrerer Schichten, Speicherorte und Richtlinien kann Ihre Zeiterfassung erschweren.

Wie können Sie diese Herausforderung bewältigen?

Verwenden Sie Cloud-basierte software zur Zeiterfassung die ein hohes Maß an benutzerdefinierter Anpassung und Flexibilität bietet. Suchen Sie nach Software, die anpassbare Arbeitspläne, automatische Erinnerungen, Geofencing und GPS-Nachverfolgung bietet.

Wann sollten Sie Timesheet Management einsetzen

Timesheet Management ist am nützlichsten, wenn es unter den richtigen Umständen und in den richtigen Situationen eingesetzt wird. Hier sind einige Szenarien, in denen Timesheets nützlich sind.

Projektmanagement

Timesheets sind besonders nützlich für Unternehmen, die auf Zeitbasis abrechnen. Da Sie Ihren Clients die von Ihren Mitarbeitern geleistete Zeit in Rechnung stellen, können Sie Timesheets für eine genaue Zeiterfassung verwenden.

Wenn Sie sich überlegen, warum Sie nicht einfach die Dinge vereinfachen und ein tabellenkalkulation für das Projektmanagement stattdessen? Das ist ein guter Gedanke. Allerdings hat die Verwendung von Tabellenkalkulationen mehrere Nachteile.

Der größte Nachteil ist die manuelle Nacherfassung. Sicher, Sie können einige Formeln einführen, aber sie reichen immer noch nicht an das heran, was ein Tool zur Zeiterfassung wie ClickUp bieten kann.

erfassen Sie Ihre Zeit anhand von Projekten und Aufgaben mit ClickUp

ClickUp ist eine Projektmanagement-Software mit einer Reihe von Features, die Sie für eine effiziente Zeiterfassung nutzen können. ClickUp's Projekt Zeiterfassung features sorgen dafür, dass Sie Folgendes zu erledigen haben:

Nachverfolgung der Zeit von jedem Gerät aus, einschließlich Desktop, Mobiltelefon und Webbrowser

Verknüpfen Sie die erfasste Zeit mit den Aufgaben, an denen Sie gerade arbeiten

Springen Sie zwischen den Aufgaben mit dem globalen Timer von ClickUp

Fügen Sie Notizen zu Ihren Zeiteinträgen hinzu, um den Kontext Ihrer Arbeit zu verdeutlichen

Markieren Sie Zeit als abrechenbare Stunden, um festzulegen, welche Einträge in die Rechnung aufgenommen werden sollen

Filtern Sie die Nachverfolgung nach Datum, Priorität, Status, etc.

Manuelle Korrektur der Nachverfolgung im Falle von Fehlern

Fügen Sie Beschreibungen hinzu, um Ihre Zeit besser zu kategorisieren

Erkennen Sie Engpässe, indem Sie Ihre Aufgaben nach Zeitaufwand sortieren

Anzeige der Gesamtzeit, die Sie für Aufgaben aufgewendet haben

Verteilen Sie die Arbeit auf Ihre Teams, indem Sie Zeitleisten einstellen und Zeitschätzungen mit ClickUp Time Estimates aufschlüsseln

Fügen Sie Zeitschätzungen für jede Aufgabe hinzu

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Zeiterfassung Ihres Teams und überprüfen Sie, ob Sie Ihre Ziele für die geschätzte Zeit erreicht haben

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Timesheets nach Ihren Bedürfnissen

Nutzen Sie kostenlose vorgefertigtevorlagen für Projektzeitpläne um alle Aspekte Ihrer Projekte zu planen

Vorhersage und Zuweisung von Ressourcen

Was eignet sich besser als Verlaufsdaten, um den Ressourcenbedarf zu erledigen, wenn Sie Prognosen erstellen wollen? Sie können Timesheet-Daten analysieren, um Muster, Trends und Schwankungen in der Ressourcennutzung im Laufe der Zeit zu erkennen.

Analysieren Sie Daten ähnlicher Projekte aus der Vergangenheit, um Zeiträume mit hohem Workload und saisonale Schwankungen zu ermitteln und festzustellen, welche Fähigkeiten oder Fachkenntnisse besonders gefragt sind. Auf dieser Grundlage können Sie den Ressourcenbedarf für anstehende Projekte prognostizieren und den Personalbedarf sowie die erforderlichen Fähigkeiten bestimmen.

Timesheet-Daten helfen Ihnen auch dabei, Aufgaben zu identifizieren, die spezielles Fachwissen erfordern, und festzustellen, ob Sie über die notwendigen Talente verfügen, um diese Anforderungen zu erfüllen. So können Sie daran arbeiten, die Qualifikationslücke zu schließen, indem Sie neue Mitarbeiter einstellen oder ausbilden.

Profi-Tipp: Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei der Ressourcenzuweisung mit dem vollständig anpassbaren ClickUp Vorlage für die Ressourcenzuweisung .

Verwenden Sie die Vorlage für die Ressourcenzuweisung von ClickUp, um die Nachverfolgung der Materialien, Arbeitskräfte usw. der Organisation für jedes Projekt zu gewährleisten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Die Verfügbarkeit von Ressourcen in Echtzeit visualisieren

Den Einsatz von Personal und Material optimieren

Ressourcen effizient zu Projekten und Aufgaben zuordnen

Die Vorlage trägt dazu bei, Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung zu verbessern und die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung zu erhöhen. Sie können eine Vielzahl von Ansichten verwenden, um die Informationen nach Projekt, Client usw. zu gliedern.

Verbesserung der Produktivität und Einsparungen

Haben Sie Probleme mit der Produktivität in Ihrem Unternehmen? Timesheets könnten die Lösung sein.

Bei Timesheets geht es nicht nur um die Nachverfolgung von Stunden, sondern auch darum, jede Minute der Zeit Ihres Teams optimal zu nutzen. Und so geht's:

Timesheets bieten Sichtbarkeit für die Zeit der Mitarbeiter und helfen zu erkennen, wo Verbesserungen erledigt werden können

Mit Tags versehene Zeiteinträge helfen Ihnen zu analysieren, wie viel Zeit Ihres Teams in nicht fakturierbare Arbeiten und Aktivitäten fließt

Sie können feststellen, welche Aktivitäten länger dauern als erwartet oder wo Ressourcen nicht ausreichend genutzt werden

Auf der Grundlage dieser Informationen können Sie Schritte zur Zeiteinsparung unternehmen. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass Ihr Team viel Zeit in Meetings verbringt, kann das ein Hinweis darauf sein, dass Sie Ihre Meeting-Strategien überdenken müssen. Prüfen Sie, welche Meetings wirklich notwendig sind und welche sich leicht in eine E-Mail verwandeln lassen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn fasst lange Dokumente, Meeting-Notizen oder Chats in wenigen Minuten zusammen - sparen Sie Zeit und seien Sie produktiver!

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Notizen in Sekundenschnelle zusammenzufassen

Wie implementiert man ein Timesheet Management System?

Sind Sie davon überzeugt, dass Ihr Unternehmen ein eigenes Timesheet Management System benötigt? Dann sind Sie auf dem richtigen Weg!

Hier erfahren Sie, wie Sie ein robustes Timesheet-Management-Tool einführen und Ihre Produktivität auf die nächste Stufe heben können:

Anforderungen einschätzen

Was prüfen Sie als Erstes, wenn Sie einen neuen Prozess oder ein neues System einführen? Ihre Anforderungen! So ist es auch mit dem Timesheet-Management-System. Der erste Schritt besteht darin, Ihre Anforderungen zu ermitteln.

Berücksichtigen Sie Faktoren wie:

Anzahl der Mitarbeiter, Art der Projekte, Abrechnungsmethoden, Compliance-Anforderungen und Integration mit anderen Systemen.

Das Ausmaß, in dem Sie Ihre Zeit nachverfolgen wollen. Sie wollen nicht den Eindruck erwecken, dass Sie Ihre Mitarbeiter mikromanagen, aber Sie wollen auch nicht, dass die Ergebnisse zu vage sind.

Wenn Sie also nur Informationen darüber benötigen, wie viel Zeit Sie für bestimmte Projekte aufwenden, sollten Sie eine Zeiterfassung auf Projektebene in Betracht ziehen. Wenn Sie jedoch wissen möchten, wie viel Zeit für die einzelnen Leistungen oder Aufgaben aufgewendet wurde, sollten Sie die Zeiterfassung auf Aufgabenebene in Betracht ziehen.

Wählen Sie ein System

Nun, da Sie Ihre Anforderungen kennen, ist es an der Zeit, ein System auszuwählen. Recherchieren und bewerten Sie die Optionen für Timesheet-Software, die zu Ihrem Budget und Ihren Anforderungen passen. Es gibt jedoch einige Features, die Ihre Software haben muss. Dazu gehören anpassbare Timesheets, Funktionen zur Berichterstellung, mobiler Zugriff und die Integration mit anderen erforderlichen Systemen. ClickUp Timesheets verfügen über all diese Features und mehr. Sie ermöglichen Ihnen die Ansicht, Nachverfolgung und Überprüfung von zeitlich erfassten Aufgaben.

anzeigen, Nachverfolgen und Überprüfen von Zeiten mit ClickUp Timesheets_

ClickUp bietet auch einige coole Features für einzelne Mitglieder des Teams. Sie können Ihre Timesheets an der Seitenleiste anheften, um schnell darauf zugreifen zu können. Sie können Ihre tägliche und wöchentliche Kapazität für die Arbeit hinzufügen.

Außerdem können Sie das Timesheet nach Tags, Rechnungsstellung und Nachverfolgung filtern. Sie können sogar die über Ihre Kapazität hinausgehende Nachverfolgung für einen bestimmten Tag sehen.

Manager können die Registerkarte "Alle Timesheets" verwenden, um die Zeit für alle Mitglieder ihres Teams anzuzeigen und sie nach Abrechnung und Tags zu filtern. Sie können auch die Timesheets bestimmter Mitglieder des Teams einsehen.

Pro-Tipp:_ Wenn Sie gerade erst mit Timesheets anfangen, empfehlen wir Ihnen, die Registerkarte Vorlage für Timesheets für Dienstleistungen .

Verwenden Sie die Vorlage für Timesheets für Dienstleistungen zur Nachverfolgung von Arbeitsstunden

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Arbeit wöchentlich nachverfolgen. Sie können die Ressourcennutzung in verschiedenen Projekten messen und Diagramme verwenden, um Ihren Fortschritt zu visualisieren. Sie können damit sogar die Kosten nachverfolgen und Zahlungen eintreiben!

Die Vorlage wird mit benutzerdefinierten Feldern und Status geliefert, so dass Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie wollen noch mehr? Verwenden Sie die Vorlage, um mit ClickUp Automatisierung automatisch Rechnungen für Clients zu erstellen.

Kommunikation mit Mitarbeitern

Die Mitglieder Ihres Teams auf dem Laufenden zu halten, ist für den Erfolg des neuen Timesheet-Managementsystems unerlässlich. Die Zeiterfassung kann schnell den Eindruck erwecken, dass Sie versuchen, Ihre Mitarbeiter zu kontrollieren. Daher sollten Sie das Ziel der Einführung von Timesheets klar kommunizieren. Es ist wichtig, alle Zweifel und Bedenken auszuräumen, bevor sie zu Missverständnissen führen.

Erklären Sie ihnen die zahlreichen Vorteile von Timesheets. Erläutern Sie, wie sie zur Nachverfolgung von Kosten, zur Bedarfsermittlung, zum Ausgleich von Workloads und zur besseren Lohnabrechnung beitragen können.

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in der effektiven Nutzung des Systems. Definieren Sie klare Richtlinien für die Übermittlung, den Genehmigungsworkflow, die Zeiterfassung und die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.

Überwachen und auswerten

Sobald Ihr System eingerichtet ist und funktioniert, sollten Sie dessen Nutzung und Effektivität kontinuierlich überwachen. Sie können Metriken wie die Übermittlung von Timesheets, die Genauigkeit der Zeiterfassung, die Einhaltung der Richtlinien und die allgemeine Zufriedenheit der Benutzer verfolgen.

Anhand dieser Daten können Sie Optimierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. Sie können auch Feedback von Ihren Mitarbeitern einholen und Ihre sich ändernden Anforderungen und Bedürfnisse überprüfen, um das System zu optimieren.

Die Leistung von Timesheets für den Erfolg nutzen

Von der Nachverfolgung der Arbeitsstunden bis hin zur Optimierung der Arbeitsabläufe - Timesheets spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität und der Zeitersparnis. Die richtige timesheet-Vorlagen und Tools zur Zeiterfassung sind mehr als nur ein Mittel zur Zeiterfassung; sie helfen bei der Abschätzung von Kosten und Ressourcenbedarf, automatisieren Abrechnungsprozesse und ermöglichen ein reibungsloseres Projektmanagement.

Dank der Sichtbarkeit der Zeiteinteilung, der Verantwortlichkeit für die Produktivität und der Einblicke in die kontinuierliche Verbesserung ermöglichen Timesheets eine intelligentere und nicht eine härtere Arbeit.

ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool mit hervorragenden Funktionen zur Zeiterfassung, das Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Zeit gibt und Sie und Ihr Team in die Lage versetzt, produktiver und effizienter zu arbeiten. Kostenlos anmelden heute!