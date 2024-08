10 beste Schichtmanagement-Software im Jahr 2024

Manager, ich kenne Ihren Kampf. ­čĹÇ

Ein globales Team zu leiten, das aus der Ferne arbeitet, ist keine leichte Aufgabe, ebenso wenig wie die Leitung eines Teams, das vom B├╝ro aus arbeitet und funktions├╝bergreifende Aufgaben hat.

Aber wissen Sie was? Software f├╝r das Schichtmanagement hat mich jedes Mal gerettet. Ich habe verschiedene solcher Tools erforscht und sie f├╝r einen gro├čen Teil meiner Reise verwendet. ­čÖî

Und ich bin hier, um Ihnen bei der Auswahl der besten Software f├╝r die Personaleinsatzplanung auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anforderungen zu helfen. Lassen Sie uns beginnen!

Worauf sollten Sie bei einer Software f├╝r die Schichtverwaltung achten?

Um ehrlich zu sein, habe ich bei der Suche nach der besten Software f├╝r die Schichtverwaltung zu Beginn meiner Karriere als Manager viele Fehler gemacht. Um sicherzustellen, dass Sie nicht die gleichen Fehler machen, sollten Sie sich die folgenden kritischen Aspekte ansehen, bevor Sie sich f├╝r Ihre Wunschsoftware entscheiden:

Benutzerfreundlichkeit: Sie wollen Ihr Leben mit der Schichtplanung vereinfachen, daher ist dies mein wichtigstes Kriterium, bevor Sie sich f├╝r eine Software zur Mitarbeiterplanung entscheiden. Die Software muss benutzerfreundlich sein und ├╝ber eine intuitive Schnittstelle verf├╝gen, die die Lernkurve f├╝r alle Teammitglieder minimiert. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter unterwegs verwalten, muss Ihre Planungssoftware au├čerdem mit Mobiltelefonen kompatibel sein Planung: Die automatische Planung ist eine weitere Funktion, die Ihnen Zeit spart. Sie sollten sich f├╝r eineapp f├╝r die Mitarbeiterplanung die automatisch Schichten auf der Grundlage vordefinierter Regeln, der Verf├╝gbarkeit der Mitarbeiter und ihrer Pr├Ąferenzen planen kann Zeiterfassung: Ein Zeiterfassungstool ist notwendig, wenn Ihr Projekt Stundens├Ątze vorsieht. Die von Ihnen bevorzugte Schichtplanungssoftware muss ├╝ber integrierte Zeiterfassungsfunktionen verf├╝gen, damit die Teammitglieder ihre Arbeitszeiten schnell erfassen k├Ânnen. Automatische ├ťberstundenwarnungen bei der Erfassung und Berechnung von ├ťberstunden w├Ąren eine gro├čartige Erg├Ąnzung Einhaltung von Vorschriften: Die Wahl eines Tools, das die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Unternehmensrichtlinien gew├Ąhrleistet, erspart Ihnen eine Menge Zeit und unn├Âtige rechtliche Probleme Kommunikation: Vergewissern Sie sich, dass Ihr bevorzugtes Tool ├╝ber automatische Benachrichtigungen bei ├änderungen, anstehenden Schichten und anderen Aktualisierungen verf├╝gt. Es sollte auch ├╝ber integrierte Nachrichtenfunktionen f├╝r die nahtlose Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Managern verf├╝gen Integration: Eine nahtlose Integration mit Gehaltsabrechnungssystemen und Kompatibilit├Ąt mit bestehenden HR-Systemen zur Datensynchronisation und -verwaltung ist ein Muss, um den Integrationsaufwand zu minimieren Kosten: Zu guter Letzt sollten Sie die Preisgestaltung ├╝berpr├╝fen und eine vern├╝nftige, transparente, individuelle Preisgestaltung auf der Grundlage Ihrer Teamgr├Â├če ohne versteckte Kosten erhalten

Die 10 besten Softwarel├Âsungen f├╝r das Schichtmanagement im Jahr 2024

Als jemand, der im Laufe der Jahre mehrere Schichtmanagement- und Mitarbeiterplanungssoftware ausprobiert hat, m├Âchte ich Ihnen die 10 besten Schichtplanungssoftwares vorstellen, die Ihre Teamzusammenarbeit und Planungsprozesse erleichtern.

1. ClickUp: Am besten f├╝r Schichtplanung und Personalverwaltung

mit ClickUp k├Ânnen Sie Projektabl├Ąufe klar visualisieren und Ihr Gantt-Diagramm farblich kennzeichnen, um die Priorit├Ąten effizient zu identifizieren

ClickUp kann Ihr One-Stop-Shop f├╝r das Schichtmanagement sein. Es l├Âst das dringendste Problem im Zusammenhang mit dem Schichtmanagement: Beseitigung der visuellen Unordnung in Ihrem Ressourcenplanungskalender.

Die vorgefertigten Vorlagen des Tools erm├Âglichen es Ihnen, Personalpl├Ąne zu visualisieren, Aufgaben bestimmten Schichten zuzuordnen und Freizeitantr├Ąge einfach zu verfolgen - alles an einem Ort. So bleiben alle Beteiligten auf dem gleichen Stand und sorgen f├╝r reibungslose Abl├Ąufe.

Mit der eingebauten Zeiterfassungsfunktion k├Ânnen die Mitarbeiter ihre Stunden einfach erfassen, was die Lohnabrechnung und Zeiterfassung vereinfacht. Sie k├Ânnen auch Benachrichtigungen und Erinnerungen einrichten, um alle ├╝ber anstehende Schichten oder Plan├Ąnderungen zu informieren.

ClickUp bietet au├čerdem f├Ârdert die Zusammenarbeit mit Kommentar- und Erw├Ąhnungsfunktionen, wie Chat-Ansicht damit ist es ein Leichtes, ├╝ber Schichtwechsel oder andere wichtige Informationen zu kommunizieren. Dar├╝ber hinaus l├Ąsst sich ClickUp mit verschiedenen anderen Tools integrieren, sodass Sie Ihre Schichtpl├Ąne mit Kalendern und anderen Managementsystemen synchronisieren k├Ânnen, um ein wirklich einheitliches Erlebnis zu schaffen. Vorlagen f├╝r Arbeitspl├Ąne vereinen wirklich das Beste von ClickUp, um Ihnen das Schichtmanagement zu erleichtern. Zum Beispiel, mit der ClickUp-Schichtplan-Vorlage k├Ânnen Sie:

Schichten und Aufgaben ├╝ber eine ansprechende visuelle Oberfl├Ąche organisieren

├änderungen an den Schichtpl├Ąnen mit der Drag-and-Drop-Funktion vornehmen

Statuten und Felder in der Vorlage nach Ihren Bed├╝rfnissen anpassen

Rationalisieren Sie die Schichtplanung mit der ClickUp-Schichtplanvorlage

Diese Vorlage herunterladen ClickUp ist auch eine robuste all-in-One HR-Management-Plattform die zahlreiche Funktionen bietet, die auf die Anforderungen bei der Einstellung, dem Onboarding, der Talententwicklung und der Mitarbeiterverwaltung zugeschnitten sind. Und das Beste daran? Sie k├Ânnen Ihr HR-System an Ihre Bed├╝rfnisse anpassen, und zwar mit Funktionen wie Benutzerdefinierte Zust├Ąnde und Benutzerdefinierte Ansichten Wenn Sie wenig Zeit haben, verwenden Sie fertige HR-Vorlagen und passen Sie diese nach Ihren W├╝nschen an. ClickUp hat eine bibliothek mit HR-Vorlagen f├╝r Onboarding, Leistungsbeurteilung, Einstellung, Teamanfragen, Mitarbeiterhandb├╝cher, Unternehmensprozesse und mehr.

ClickUp-Vorlagen zur Optimierung Ihrer Schichtplanung

Zeitmanagement: Steigern Sie die Produktivit├Ąt Ihres Teams mit zeitmanagement-Vorlagen wie die ClickUp-Vorlage f├╝r den Zeitplan der Mitarbeiter . Mit dieser Vorlage k├Ânnen Sie die w├Âchentlichen Schichten Ihrer Mitarbeiter visuell planen und Stunden und Arbeitskosten berechnen. Mit der Vorlage k├Ânnen Sie auch Aufgaben priorisieren und die Urlaubsantr├Ąge Ihrer Mitarbeiter verfolgen.

Planen Sie die Woche Ihres Teams im Voraus, um Ihr Unternehmen effizient zu f├╝hren - mit der ClickUp-Vorlage f├╝r Mitarbeiterpl├Ąne

Diese Vorlage herunterladen Teamanfragen: Teilen Sie Anfragen, Feedback und Ideen an einem Ort mit ClickUp Team Requests Vorlage . Sie k├Ânnen Zeit sparen, indem Sie eine klare Struktur f├╝r die Anforderung von Ressourcen und Dienstleistungen schaffen. Dies hilft Ihrem Team, effektiver zu kommunizieren und Projektverz├Âgerungen zu reduzieren.

Verwalten Sie die Anfragen, Ideen und R├╝ckmeldungen Ihres Remote-Teams ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage f├╝r Teamanfragen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Eigenschaften

Kalender-Ansicht _mit hei├čen Tipps aus dem B├╝ro unseres PMOs!

4. Zoho People: Das Beste f├╝r die Mitarbeiterverwaltung

via Zoho Menschen

Zoho People ist eine robuste Mitarbeiterverwaltungssoftware, die Probleme l├Âst, die von der Rekrutierung und dem Onboarding bis hin zur Anwesenheitsverwaltung und Mitarbeiterleistung reichen.

Sie k├Ânnen es einfach als arbeitsplan-App zur Planung von Mitarbeiterschichten, zur Zeiterfassung und zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben f├╝r Angestellte und Auftragnehmer auf Basis ihrer Schichtzeiten.

Sie bietet einen vollst├Ąndigen ├ťberblick ├╝ber die Verf├╝gbarkeit der Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Dar├╝ber hinaus k├Ânnen Ihre Mitarbeiter mit der Zoho-App ganz einfach Schichten tauschen und sich freiwillig f├╝r Schichten melden.

Die besten Funktionen von Zoho People

Planen Sie Schichten ganz einfach mit der Drag-and-Drop-Funktion und kopieren Sie fr├╝here Schichtpl├Ąne, um Zeit zu sparen

Verfolgen Sie das Einchecken der Mitarbeiter von den Arbeitspl├Ątzen aus der Ferne mit GPS-Tagging und Geo-Fencing

Erhalten Sie Updates ├╝ber die t├Ągliche Anwesenheit und Arbeitszeiten in der Zoho People App

Kommunizieren Sie effizient mit Ihren Teammitgliedern ├╝ber den integrierten Messenger und den Ank├╝ndigungskanal

Einschr├Ąnkungen von Zoho People

Das Widerrufen falscher Anfragen kann m├╝hsam sein

Der Kundenservice ben├Âtigt m├Âglicherweise zus├Ątzliche Zeit, um auch die kleinste Anfrage zu l├Âsen

Preise f├╝r Zoho People

Kostenlos: 30-t├Ągige kostenlose Testversion

30-t├Ągige kostenlose Testversion Essential HR: 0,83 $ pro Mitarbeiter pro Monat, j├Ąhrliche Abrechnung

0,83 $ pro Mitarbeiter pro Monat, j├Ąhrliche Abrechnung Professional: 1,66 $ pro Mitarbeiter pro Monat, j├Ąhrliche Abrechnung

1,66 $ pro Mitarbeiter pro Monat, j├Ąhrliche Abrechnung Premium: $2,5 pro Mitarbeiter und Monat, j├Ąhrliche Abrechnung

$2,5 pro Mitarbeiter und Monat, j├Ąhrliche Abrechnung Enterprise: 4,16 $ pro Mitarbeiter und Monat, j├Ąhrliche Abrechnung

Zoho People Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

5. Gusto: Beste Gehaltsabrechnungs-Software

{vom} Gusto Gusto ist eine umfassende Personalverwaltungssoftware. Sie verf├╝gt jedoch nicht ├╝ber ein integriertes System zur Personaleinsatzplanung.

Sie k├Ânnen Einsatzplanungssoftware wie Workforce und 7Shifts in Gusto integrieren und mit der effizienten Gehaltsabrechnungsl├Âsung synchronisieren. Dies hilft Ihnen, Ihren Personalbedarf zu verwalten und ├ťberstunden und Unterbesetzung zu vermeiden.

Die Zeiterfassungs- und Arbeitskostensch├Ątzungsfunktionen von Gusto sind auch bei der Berechnung der Arbeitsstunden pro Schicht hilfreich. Diese Daten werden automatisch mit Gusto synchronisiert, was die Gehaltsabrechnung vereinfacht.

Gusto beste Eigenschaften

Automatisieren und Durchsetzen von Regeln und Richtlinien f├╝r das Schichtmanagement

Erm├Âglichen Sie Mitarbeitern, Schichten zu tauschen und Freizeit in Echtzeit zu beantragen

Einfache Integration von Gusto mit anderen Anwendungen zur Personaleinsatzplanung, wie Workforce, 7Shifts, Upserve und Workyard

Einfache Erfassung und ├ťberpr├╝fung der Arbeitszeiten von Mitarbeitern und Synchronisierung mit der Gehaltsabrechnung, um die Einhaltung des Fair Labor Standards Act (FLSA) zu gew├Ąhrleisten

Einschr├Ąnkungen von Gusto

Die Zeiterfassungsfunktion k├Ânnte detaillierter sein

Es gibt nur begrenzte Optionen zur Anpassung der Berichte

Gusto Preise

Einfach: $40 pro Monat plus $6 pro Monat pro Person

$40 pro Monat plus $6 pro Monat pro Person Plus: $60 pro Monat plus $9 pro Monat pro Person

$60 pro Monat plus $9 pro Monat pro Person Premium: Benutzerdefinierte Preise

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

4.5/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4./56 (3,500+ Bewertungen)

6. Shiftboard: Das Beste f├╝r die Verwaltung von Stundenkr├Ąften

/via_ Umschalttafel Shiftboard ist eine visuelle Software zur Personaleinsatzplanung, die Ihnen hilft, einen fairen, transparenten und flexiblen Zeitplan f├╝r alle Mitarbeiter zu erstellen. Sie k├Ânnen die Ver├Âffentlichung von Schichtpl├Ąnen, die Verfolgung der Verf├╝gbarkeit von Mitarbeitern und die Kommunikation von Schichtwechseln automatisieren.

Die Software nutzt fortschrittliche Algorithmen zur Optimierung der Pl├Ąne auf der Grundlage von Faktoren wie Mitarbeiterverf├╝gbarkeit, F├Ąhigkeiten, Compliance-Anforderungen und Arbeitskosten und gew├Ąhrleistet so ein effizientes und faires Personalmanagement.

Shiftboard beste Eigenschaften

Erhalten Sie wichtige Einblicke, um L├╝cken zu erkennen und eine optimale Schichtabdeckung zu gew├Ąhrleisten

Erlauben Sie Mitarbeitern, Schichten untereinander zu tauschen, indem Sie das integrierte Tradeboard nutzen

Verwalten Sie Last-Minute-Schichtabf├Ąlle oder einen Anstieg des Personalbedarfs in Echtzeit

Einschr├Ąnkungen des Shiftboards

Es k├Ânnte schwierig sein, sich in der Software f├╝r die Personaleinsatzplanung zurechtzufinden

Die Zeitplan├╝bersicht bietet kaum Einblicke in den Zeitplan des Teams

Shiftboard Preise

Shiftboard hat zwei Tarife, Enterprise und Enterprise Plus, mit individuellen Preisen.

Shiftboard Bewertungen und Rezensionen:

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Schlinge: Am besten f├╝r die Optimierung der Arbeitskosten

/%img/ Schleuder Ziehen Sie Sling in Betracht, wenn Sie die Arbeitskosten kontrollieren wollen, w├Ąhrend Sie Mitarbeiter einstellen und Schichten planen. Sling verf├╝gt ├╝ber einige beeindruckende Tools wie Arbeitskostenrechner und ├ťberstundenrechner zur Verwaltung der Personalkosten. Sie erhalten auch Warnungen, wenn Ihr Plan Ihr Arbeitsbudget ├╝berschreitet, damit Sie genau die richtige Menge an Arbeitskr├Ąften einplanen.

Das integrierte Kommunikationstool hat mich besonders beeindruckt. Es erm├Âglicht Managern und Mitarbeitern, sich zu koordinieren, zu chatten und Updates direkt in der Planungsplattform auszutauschen, sodass keine separaten Messaging-Apps erforderlich sind.

Sling beste Eigenschaften

Koordinieren Sie sich effektiv mit Ihrem Team mit einem integrierten Kommunikationstool

Kontrollieren Sie die Arbeitskosten mithilfe des Kostenrechners, w├Ąhrend Sie Ihren Mitarbeitern Arbeit zuweisen

Verfolgen Sie den Umsatz im Vergleich zu Ihren Arbeitskosten und sehen Sie sich die historischen und prognostizierten Ums├Ątze an

Sling Einschr├Ąnkungen

Die Anpassungsm├Âglichkeiten sind begrenzt

Sling-Preise

Kostenlos mit eingeschr├Ąnkten Funktionen

Premium: $1,70 pro Benutzer und Monat

$1,70 pro Benutzer und Monat Gesch├Ąftskunden: 3,40 $ pro Nutzer pro Monat

Sling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (88 Bewertungen)

4.4/5 (88 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (150 Bewertungen)

8. Workfeed: Beste App zur automatischen Terminplanung

via Arbeitsvorschub Mit der automatischen Zuweisungsfunktion von Workfeed k├Ânnen Sie viel Zeit bei der Zuweisung von Aufgaben an Ihre Teammitglieder sparen. Nutzen Sie die KI, um Ihr Team auf der Grundlage von Verf├╝gbarkeit, Stunden, F├Ąhigkeiten und Vorschriften einer offenen Schicht zuzuweisen.

Sie k├Ânnen auch einen Blick auf die w├Âchentlichen Arbeitsstunden jedes Teammitglieds werfen, indem Sie die Workfeed Planungs-App verwenden, um zu sehen, wie viele Stunden jede Person arbeiten muss. Das Tool verf├╝gt ├╝ber eine Echtzeit-Schichttauschfunktion, die es den Mitarbeitern erm├Âglicht, direkt in der App Schichten zu tauschen, abzugeben oder zu ├╝bernehmen die Flexibilit├Ąt am Arbeitsplatz erh├Âht und reduziert Termin├╝berschneidungen.

Workfeed beste Eigenschaften

Weisen Sie den Teammitgliedern Aufgaben entsprechend ihrer Jobrollen, Verf├╝gbarkeit, Arbeitszeiten und Vorschriften mit nur einem Klick zu, indem Sie die automatische Planungsfunktion nutzen

Verfolgen Sie die Erf├╝llung des Wochenplans eines jeden Teammitglieds

Speichern Sie Zeitpl├Ąne als Vorlagen, um sie wiederzuverwenden

Hinterlassen Sie Notizen f├╝r bestimmte Schichten, um Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten

Workfeed-Einschr├Ąnkungen

Einige Benutzer m├Âgen die Nachrichtenfunktion nicht, da es sehr kompliziert ist, einen Chat zu beenden

Workfeed Preise

14 Tage kostenlos testen

Basic: $2 pro Benutzer pro Monat

$2 pro Benutzer pro Monat Pro: $3 pro Benutzer pro Monat

$3 pro Benutzer pro Monat Pro +: $5 pro Benutzer pro Monat

Workfeed Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (28 Bewertungen)

4.8/5 (28 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (8 Bewertungen)

9. Planday: Am besten f├╝r schichtbasierte Unternehmen

/via_ Planday Planday kann f├╝r die Personalverwaltung, Zeiterfassung und Terminplanung in verschiedenen Branchen und Unternehmensgr├Â├čen eingesetzt werden. Mit den Tools k├Ânnen Sie schnell ROTA ├╝berpr├╝fen und Zeit sparen, indem Sie unn├Âtige Aufgaben entfernen und den Zugriff auf den Zeitplan verbessern.

Sie k├Ânnen das Tool nutzen, um nicht zugewiesene Schichten zu erstellen und Mitarbeitern die M├Âglichkeit zu geben, sich freiwillig f├╝r bestimmte Zeitr├Ąume zu melden, je nach ihren Pr├Ąferenzen. Dies erm├Âglicht mehr Flexibilit├Ąt bei der Zuteilung von Schichten und gibt Ihren Mitarbeitern mehr Autonomie.

Die Funktion Personalkostenprognose gibt Ihnen in Echtzeit Einblicke in die Arbeitskosten im Verh├Ąltnis zum Umsatz. Sie k├Ânnen den Personalbestand optimieren und datengest├╝tzte Entscheidungen zur Verbesserung der Rentabilit├Ąt treffen.

Planday beste Eigenschaften

Weisen Sie Ihren Mitarbeitern bestimmte F├Ąhigkeiten zu und lassen Sie sie die Aufgaben ├╝bernehmen, die sie am besten k├Ânnen

Passen Sie Planday an Ihre Unternehmensrichtlinien an und stellen Sie die Einhaltung der Richtlinien sicher, w├Ąhrend Sie Aufgaben zuweisen oder Urlaub genehmigen

Sch├╝tzen Sie die Daten Ihrer Mitarbeiter, indem Sie ihnen begrenzten Zugang gew├Ąhren

Verwalten Sie die angesammelten Urlaubs-, Schulungs- und Krankheitstage Ihrer Mitarbeiter an einem Ort

Einschr├Ąnkungen von Planday

Am Anfang mag es zu kompliziert erscheinen

Planday Preise

30 Tage kostenlose Testversion

Starter: $2.99 pro Benutzer pro Monat

$2.99 pro Benutzer pro Monat Plus: $4.99 pro Benutzer pro Monat (mindestens 10 Benutzer)

$4.99 pro Benutzer pro Monat (mindestens 10 Benutzer) Pro: Benutzerdefinierte Preise

Planday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (86 Bewertungen)

4.5/5 (86 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (55 Bewertungen)

10. Homebase: Das Beste f├╝r kleine Unternehmen

via Homebase Homebase ist eine App zur Mitarbeiterplanung, die Ihr Team auf dem Laufenden h├Ąlt und es ├╝ber anstehende Aufgaben informiert. Sie ist ideal f├╝r kleine und mittlere Unternehmen mit stundenweise besch├Ąftigten Mitarbeitern, wie Restaurants oder Einzelhandelsgesch├Ąfte.

Mit HomeBase k├Ânnen Sie auch die Verf├╝gbarkeit und die Freizeitw├╝nsche Ihres Teams leicht verfolgen, Schichten tauschen und Konflikte vermeiden, w├Ąhrend Sie ├╝ber optimale Ressourcen verf├╝gen. Sie k├Ânnen auch Notizen oder Erinnerungen hinzuf├╝gen, um wichtige Hinweise f├╝r eine Aufgabe zu ├╝bermitteln.

Was mir an Homebase am besten gef├Ąllt, ist, dass es Benachrichtigungen sendet, wenn ein Mitarbeiter zu sp├Ąt zu seiner Schicht kommt oder ├ťberstunden macht. Das hilft mir, die Arbeitskosten entsprechend zu verwalten.

Homebase beste Eigenschaften

Aktualisieren Sie Zeitpl├Ąne und benachrichtigen Sie Ihr Team sofort per Text, E-Mail und ├╝ber die Homebase-App, bei Bedarf mit personalisierten Anweisungen

Senden Sie automatische SMS-Erinnerungen an Ihr Team ├╝ber anstehende Schichten

Verfolgen, Optimieren und Anpassen von Pl├Ąnen in ├ťbereinstimmung mit Umsatzprognosen oder Arbeitszielen

Informieren Sie ├╝ber offene Schichten, damit verf├╝gbare Mitarbeiter diese abdecken k├Ânnen

Homebase Einschr├Ąnkungen

Es fehlt eine Kalenderansicht, um einen ├ťberblick ├╝ber das gesamte Unternehmen zu erhalten

Die App unterst├╝tzt keine reibungslose Integration mit anderen Lohn- und Zeitplanungs-Apps

Homebase Preise

Kostenlos: F├╝r einen Standort f├╝r bis zu 20 Mitarbeiter

F├╝r einen Standort f├╝r bis zu 20 Mitarbeiter Essentials: $20 pro Standort pro Monat (unbegrenzte Mitarbeiter)

$20 pro Standort pro Monat (unbegrenzte Mitarbeiter) Plus: $48 pro Standort pro Monat (unbegrenzte Mitarbeiter)

$48 pro Standort pro Monat (unbegrenzte Mitarbeiter) All-in-One: $80 pro Standort und Monat (unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern)

Homebase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

Beste Personaleinsatzplanung mit ClickUp

Damit sind meine Erfahrungen mit Apps zur Mitarbeiterplanung abgeschlossen. Mit so vielen Empfehlungen und ihren spezifischen Anwendungsf├Ąllen k├Ânnen Sie jetzt ein Tool ausw├Ąhlen, das Ihnen hilft, Ihre Schichtpl├Ąne besser zu verwalten.

Das Ziel der Verwendung eines Planungswerkzeugs ist es, Ihnen das Leben zu erleichtern. Je mehr Automatisierungs-, Vorlagen- und Anpassungsfunktionen, desto besser f├╝r Sie. ClickUp kann Ihnen bei all diesen Dingen und noch mehr helfen, um sicherzustellen, dass Sie eine ausreichende Abdeckung aufrechterhalten und Budget├╝berschreitungen oder Terminkonflikte vermeiden. Registrieren Sie sich bei ClickUp kostenlos an, um Ihre Mitarbeiterplanung zu optimieren!