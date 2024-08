Wir haben die 10 besten Fernüberwachungssysteme im Jahr 2024 getestet

Arbeiten Ihre externen Mitarbeiter effizient?

Die Überwachung der Leistung und Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter kann in einer Fernarbeitsumgebung eine Herausforderung sein. Das habe ich auch schon erlebt. Deshalb bin ich auf Fernanwesenheitssysteme umgestiegen, um die Produktivität meiner Mitarbeiter zu verfolgen und zu maximieren.

Diese Tools sind zu wichtigen Bestandteilen eines effizienten Personalmanagements geworden, da sie Managern wie mir helfen, Schichtpläne im Auge zu behalten und die Log-in-Stunden der Mitarbeiter ohne direkte Aufsicht zu überprüfen.

Hier sind Sie richtig, wenn auch Sie Ihre Verwaltungsaufgaben vereinfachen und die Effizienz Ihrer Mitarbeiter verbessern möchten. In diesem Blog haben wir die 10 besten Systeme für die Fernwartung anhand ihrer Funktionen, Preise und Kundenrezensionen sorgfältig verglichen und ausgewählt.

Worauf sollten Sie bei Fernwartungssystemen achten?

Als Führungskraft kann man in die Falle des Mikromanagements von Mitarbeitern tappen, was letztendlich deren Produktivität, Motivation und Engagement verringert. Selbst ich bin in diese Falle getappt, als ich Strategien zur Leistungsverbesserung ausprobiert habe, aber jetzt nicht mehr.

Als ich Tools zur Fernüberwachung einsetzte, halfen sie mir dabei, die Arbeitszeiten meiner Mitarbeiter zu überwachen, ohne aufdringlich oder kontrollierend zu wirken.

Wenn Sie gerade dabei sind, die beste Fernanwesenheitssoftware auszuwählen, sollten Sie zunächst Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele ermitteln. Sie sollten immer die Kompatibilität der Software mit Ihren bestehenden Systemen und ihre Benutzerfreundlichkeit prüfen, damit die Bedienung keine umfangreiche Schulung erfordert.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige wesentliche Merkmale werfen, die Sie bei der Auswahl eines Fernanwesenheitssystems für Ihr Unternehmen berücksichtigen sollten:

1. Automatisierung der Anwesenheit

Moderne Fernanwesenheitssysteme können die Anwesenheitskennzeichnung der Mitarbeiter automatisieren. Wenn Sie sich für ein automatisiertes Anwesenheitsmanagementsystem entscheiden, können Sie pünktliche Mitarbeiter, die ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen und den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, besser erkennen.

Diese Tools bringen auch zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B. Genauigkeit, Produktivität und Einhaltung der Vorschriften, da sie keinen Spielraum für absichtliche oder unabsichtliche Fehler bei den Anwesenheitsmarkierungen der Mitarbeiter lassen.

2. Benachrichtigungen und Erinnerungen

Das von Ihnen für Ihr Unternehmen gewählte System zur Fernüberwachung der Anwesenheit sollte mit digitalen Kalendern wie Microsoft Outlook, Calendly Mobile und Google Calendars integriert werden. Wenn Sie sich für dieses Softwarepaket entscheiden, wird Ihr gesamtes Team über die Fähigkeit einer Person informiert und kann die Anwesenheit über den gemeinsamen Kalender verfolgen.

3. Berichte und Analysen

Eine ideale Software zur Verwaltung der Fernanwesenheit verfügt über Berichtsfunktionen, die einen umfassenden Überblick über die Abläufe in Ihrem Unternehmen bieten. Dazu gehört die Erstellung aufschlussreicher Berichte über Anwesenheitstrends, -muster und die Einhaltung von Arbeitsgesetzen.

4. Urlaubsverwaltung

Ein effektives Anwesenheitssystem bietet Funktionen zur Urlaubsverwaltung, wie z. B. die Konfiguration von Urlaubsrichtlinien auf der Grundlage geltender Gesetze, das Stellen von Anträgen, die Unterstützung von Mitarbeitern bei der Überprüfung von Urlaubssalden, die Überprüfung von Urlaubsplänen usw.

5. Zeiterfassungsbögen

Die stundenzettel-Verwaltung diese Funktion ist von größter Bedeutung für Fernanwesenheitssysteme und sollte nicht übersehen werden, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Sie ermöglicht Ihnen die Verfolgung von geplanten Arbeitsstunden, Urlaub, Abgrenzungen und Anpassungen für die Bearbeitung von Gehaltsabrechnungen.

Pro-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihre Software für die Fernanwesenheit Ihren Mitarbeitern Flexibilität bietet und ihnen einen gewissen Spielraum bei der Erledigung ihrer Aufgaben lässt. Wenn Sie dies sicherstellen, fühlen sich Ihre Mitarbeiter bei der Nutzung dieser Tools wohler und steigern die Produktivität.

Die 10 besten Fernwartungssysteme für das Jahr 2024

1. ClickUp: Am besten geeignet für die Erfassung von Mitarbeiterleistung und Produktivität

ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement-Tool, mit dem Sie die Zeiterfassung an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Mit ClickUp's Projektzeiterfassung können Sie die geleisteten Arbeitsstunden von jedem beliebigen Standort aus überwachen, bei Bedarf Anpassungen vornehmen und Notizen hinzufügen, um den Überblick über abrechenbare Stunden und projektspezifische Zeit zu behalten.

Mit dem Tool können Ihre Mitarbeiter beispielsweise einen Timer direkt in der App starten und stoppen, auf dem Desktop mit einer Chrome-Erweiterung oder sogar manuell Zeiteinträge für vergangene Arbeiten hinzufügen, um die Zeit geräteübergreifend zu erfassen. Die umfangreichen Kategorisierungsfunktionen von ClickUp ermöglichen es den Mitarbeitern auch, die erfassten Zeiteinträge über Benutzerdefinierte Felder und ClickUp-Tags .

vereinfachen Sie Ihre Zeiterfassungsprozesse mit der Zeiterfassung von ClickUp

Sie können Ihr Team auch bitten, Notizen zu den Zeiteinträgen hinzuzufügen und sie nach verschiedenen Kriterien zu filtern, um Einblicke in wo und wie die Zeit im Unternehmen verbracht wird zu erhalten.

Über die Funktionen hinaus erleichtern die gebrauchsfertigen, anpassbaren Vorlagen von ClickUp die Konzeption und Implementierung von Zeiterfassungssystemen, ohne dass Sie etwas verpassen. Mit der ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten können Sie die An- und Abwesenheit Ihrer Mitarbeiter verfolgen, sehen, wann sie aus dem Urlaub zurückkommen, und flexible Erinnerungen für Mitarbeiter über ihre Fernarbeitszeiten erstellen.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten, um die Anwesenheit zu verfolgen und Aufgaben für maximale Produktivität zu analysieren

Diese Vorlage herunterladen Außerdem, ClickUp's HR Ansichten sind nützlich für die Überwachung des Onboarding von Mitarbeitern, der Terminplanung und anderer wichtiger Aspekte. Richten Sie einen zentralen Ort für Mitarbeiterdaten und private Korrespondenz zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten ein. Sie können diesen zentralen Ort nutzen, um Fortschritte zu überwachen, Umfragen zum Mitarbeiterengagement durchzuführen und anstehende Leistungsbeurteilungen vorzubereiten.

ClickUp beste Eigenschaften

Zeiterfassung: ClickUp Zeiterfassung verwenden können Sie Zeiterfassungsbögen erstellen und anpassen und detaillierte Berichte über die Zeit Ihrer Mitarbeiter nach Tag, Woche, Monat oder einem beliebigen Bereich anzeigen

ClickUp Zeiterfassung verwenden können Sie Zeiterfassungsbögen erstellen und anpassen und detaillierte Berichte über die Zeit Ihrer Mitarbeiter nach Tag, Woche, Monat oder einem beliebigen Bereich anzeigen Nahtlose Zusammenarbeit: Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Projekte aus der Ferne, überwachen Sie Sprints und Backlogs mit agilen Diagrammen, undarbeiten Sie in Echtzeit mit Clickup Docs und Whiteboards zusammen *PTO-Kalender: Optimieren Sie die Verfolgung von Urlaubs- und Krankheitstagen Ihrer Mitarbeiter mitClickUp PTO-Kalender-Vorlage *Automatisierung von Aufgaben: Verwenden SieClickUp Automatisierungdie Ihnen mehr als 100 vorgefertigte Automatisierungen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, Projektübergaben und Routineaufgaben bietet

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Projekte aus der Ferne, überwachen Sie Sprints und Backlogs mit agilen Diagrammen, undarbeiten Sie in Echtzeit mit Clickup Docs und Whiteboards zusammen *PTO-Kalender: Optimieren Sie die Verfolgung von Urlaubs- und Krankheitstagen Ihrer Mitarbeiter mitClickUp PTO-Kalender-Vorlage *Automatisierung von Aufgaben: Verwenden SieClickUp Automatisierungdie Ihnen mehr als 100 vorgefertigte Automatisierungen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, Projektübergaben und Routineaufgaben bietet Datenverschlüsselung: Gewährleisten Sie die Sicherheit sensibler Daten mit AES-256-Verschlüsselung, die den unbefugten Zugriff durch Dritte verhindert

Nutzen Sie ClickUp PTO Calendar Template, um Ihre Time-Off-Prozesse zu erstellen und zu optimieren

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Einschränkungen

Die steile Lernkurve kann es für neue Benutzer schwierig machen, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden

ClickUp Preise

Kostenlos: Für immer

Für immer Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4100+ Bewertungen)

2. ClockShark: Am besten für die Überwachung von Mitarbeitern auf dem Spielfeld

/via *[_UhrHai](https://www.clockshark.com/)* ClockShark ist ein weiteres leistungsstarkes Tool, das GPS-Tracking bietet, um den Standort der Mitarbeiter und ihre Arbeitszeiten in Echtzeit zu verfolgen. Die Plattform bietet Ihnen 100 % genaue Stundenzettel und reduziert die Lohnkosten mit seiner zeiterfassungssoftware .

Diese Plattform sorgt auch dafür, dass Ihre Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, da sie wissen, dass ihre Zeit erfasst wird. Mir gefallen die zusätzlichen Funktionen wie Integration der Buchhaltung, Aktivitätsverfolgung, Zeitplanung für Mitarbeiter, anpassbare Berichte und vieles mehr.

ClockShark beste Eigenschaften

Integrierte Lohnbuchhaltungs- und Buchhaltungssoftwarelösungen wie QuickBooks und QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® und ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero und mehr als 1000 Apps mit Zapier

Führen Sie unterwegs genaue Zeiterfassungen aller Ihrer Mitarbeiter und vermeiden Sie mit der virtuellen Anwesenheitsuhr Probleme mit der Anwesenheit

Nutzen Sie die erweiterten Projektmanagementfunktionen, um Aufgaben zuzuweisen, den Arbeitsfortschritt zu verfolgen und Fristen einzuhalten

Eliminieren Sie Rundungen auf dem Stundenzettel, indem Sie Ihre Arbeitskosten genau verfolgen können

ClockShark Einschränkungen

Es fehlt die Möglichkeit der Rechnungsstellung

Es funktioniert nicht gut mit dem GPS-Tracking und der Synchronisierung von Daten in der mobilen App

ClockShark Preise

Gratis: 14-Tage-Testversion

14-Tage-Testversion Standard: $40 pro Monat

$40 pro Monat Pro: $60 pro Monat

ClockShark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1800+ Bewertungen)

3. Gusto: Am besten für die Verfolgung der Mitarbeiterproduktivität

{vom} {\an8}Das ist eine gute Idee Suchen Sie nach einem effizienten Tool zur Erstellung von Finanzdatenberichten und zur Verfolgung von Fernanwesenheit in Echtzeit? Suchen Sie nicht weiter als Gusto. Diese Plattform integriert mit AttendanceBot, um die Stundenzettel der Mitarbeiter zu synchronisieren und die Lohnabrechnung für Mitarbeiter und Auftragnehmer zu erleichtern.

Mit Gusto können Sie auch die Produktivität Ihrer Mitarbeiter verfolgen und die besten Teile der Leistung Ihres Teams fördern.

Ich fand die Zeit- und Anwesenheitstools von Gusto hilfreich bei der Handhabung komplexer Urlaubspläne und bezahlter Abwesenheit. Das Tool erleichtert die Genehmigung von Urlaubsanträgen und die Synchronisierung der genehmigten Urlaubszeiten mit der Gehaltsabrechnung und den Firmenkalendern.

Gusto beste Eigenschaften

Arbeitszeiten der Mitarbeiter verfolgen Replicon ist eine der besten werkzeuge für die Fernarbeit für die Zeiterfassung, die Einhaltung von Arbeitsgesetzen, den Zeitplan und die Bezahlung.

Es ist mein persönlicher Favorit, da es die manuelle Zeiterfassung durch die Nutzung von KI-Funktionen komplett überflüssig macht. Replicon erfasst automatisch die Zeit, die Ihre Mitarbeiter in mehr als 100+ Arbeits-Apps, wie Slack, Jira, Asana, Zoom und mehr, verbringen.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen auch, Abgrenzungsrichtlinien und Rücksetzungen auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen festzulegen und zu verwalten.

Funktionen wie Enterprise zeiterfassung und Workforce Management machen Replicon zu einem idealen Werkzeug für große Unternehmen, da es Zeiterfassung, Schichtmanagement und Personaleinsatzplanung auf einer Plattform vereint.

Replicon beste Eigenschaften

Rationalisieren Sie die Erstellung von Stundenzetteln mit dynamischen Genehmigungs-Workflows auf der Basis von Echtzeit-Validierungen der Anwesenheitsdaten

Identifizierung der idealen Mitarbeiter auf Basis von Kosten oder Fähigkeiten mit dem KI-gestützten SmartSchedule

Intuitive Zeiterfassung, Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Verfolgung von regulären und Überstunden für Angestellte und Arbeiter

Zusammengestellte, genaue und vollständige vorausgefüllte Stundenzettel, die Ihre Mitarbeiter überprüfen und einreichen können

Einschränkungen von Replicon

Potenziell schwierig einzurichten, da es so viele Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten gibt

Die Erstellung von Berichten mit benutzerdefinierten Strukturen kann eine Herausforderung sein

Preise für Replicon

Individuelle Preisgestaltung je nach Unternehmensgröße und Branche

Replicon Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

5. TimeClock Plus: Das Beste für die automatische Personaleinsatzplanung

via TimeClock Plus TimeClock Plus ist eine flexible Lösung für die Zeiterfassung, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud eingesetzt werden kann. Sie ermöglicht Zugang zu Live-Zeitplänen und erlaubt die Erfassung von Mitarbeitern über mobile Geräte.

Die Plattform lässt sich gut mit Hunderten von Lohn- und Gehaltsabrechnungs-, Enterprise Resource Planning (ERP)- und Human Capital Management (HCM)-Systemen integrieren, sodass Sie sich keine Sorgen um IT-Probleme machen müssen.

Was die einzigartigen Funktionen betrifft, so fand ich die Mobile Anwesenheits-App sehr benutzerfreundlich. Die Mitarbeiter können damit bequem vom Handy aus ein- und ausstempeln, Zeiterfassungsbögen einsehen und Zeitpläne verwalten.

Wenn Sie unterwegs sind und einen Fernarbeitsplatz haben, kann eine gut funktionierende mobile App wie diese dazu beitragen, Stunden der manuellen Zeiterfassung und Gegenkontrolle von Zeiteinträgen zu sparen.

TimeClock Plus beste Eigenschaften

Ermöglicht es Mitarbeitern, von jedem Ort mit einer Internetverbindung aus zu stempeln und die Zeiterfassung über die Cloud zu nutzen

Konfigurieren Sie die Gehaltsabrechnungs-Engine mit verschiedenen Lohnsätzen, Schichtdifferenzen und Überstundenkriterien

Verwaltung von Fehlzeiten mit einem einzigen Klick über die Abwesenheitsmanagement-Funktion

Ermöglichen Sie eine nahtlose Personaleinsatzplanung mit Schichtplänen rund um die Uhr, die auf Ihre individuellen Rotationen und integrierten Regeln abgestimmt sind

TimeClock Plus Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist weniger intuitiv als bei anderen Fernanwesenheitssystemen

Es lässt sich möglicherweise nicht nahtlos mit allen Anwendungen oder Websites von Drittanbietern verbinden

TimeClock Plus Preise

Individuelle Preisgestaltung je nach Unternehmensgröße und Branche

TimeClock Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

6. Connecteam: Am besten für die Überwachung der Anwesenheit in Echtzeit

via Connecteam Connecteam ist eine exzellente Plattform, die eine intelligente Zeiterfassung mit automatisierten Stundenzetteln ermöglicht. Mit dieser Plattform können Sie ganz einfach alle täglichen Vorgänge verwalten, wie z. B. die Delegation von Aufgaben in Echtzeit, die effiziente Planung von Mitarbeitern, die Überwachung der Anwesenheit in Echtzeit, sofortige Berichte mit Live-Ergebnissen und vieles mehr.

Als Manager erhalten Sie einen klaren Überblick über die Verfügbarkeit, die Qualifikationen und die Präferenzen des Teams, was Ihnen hilft, Ihren Planungsprozess zu meistern.

Was mir an diesem Tool am besten gefällt, ist seine umfassende Funktionspalette. Connecteam vereint HR-Funktionen, Kommunikation, Aufgabenmanagement und Terminplanung in einer einzigen Plattform und macht es Ihnen leicht, einen umfassenden Überblick zu behalten.

Connecteam wurde speziell für Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz entwickelt und bietet eine einzige Lösung, um Ihre Mitarbeiter über alles, was mit ihrer Arbeit zu tun hat, auf dem Laufenden zu halten - von ihrem individuellen Zeitplan bis hin zu Aktualisierungen der Wissensdatenbank und des Unternehmens.

Connecteam beste Eigenschaften

Ermöglicht die Festlegung von Pausen- und Überstundenregelungen für Mitarbeiter gemäß den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Arbeitsgesetzen

Umfassen Sie Ihrehybridarbeitsrichtlinien durch die Erfassung von Log-in-Stunden mit der In-App-Zeiterfassung oder der Kiosk-App vor Ort

Nutzen Sie den In-App-Chat, um direkt mit Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren

Integrierte Berichts- und Analysetools zur Verfolgung und Optimierung wichtiger Managementfunktionen im Tagesgeschäft und im Personalwesen

Connecteam Einschränkungen

Es kann gelegentlich zu Verzögerungen und zum Einfrieren der App kommen

Es sind viele Upgrades erforderlich, um mehr Funktionen zu erhalten

Preise für Connecteam

Kostenlos: Für immer

Für immer Basic: $35/Monat

$35/Monat Erweitert: $59/Monat

$59/Monat Experte: $119/Monat

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

7. TimeCamp: Das Beste für die Zeiterfassung

via TimeCamp TimeCamp ist eines der besten Zeiterfassungssysteme, das die Anwesenheit von Mitarbeitern verwaltet, Arbeitszeiten protokolliert und Gehaltsabrechnungen erstellt - alles mit einer einzigen App. Es bietet Schlüsselwort-basierte Zeiterfassung, was bedeutet, dass Sie Schlüsselwörter festlegen können, um die Zeiterfassung automatisch durchzuführen.

Ich habe das System zur Zeiterfassung ausprobiert, und es ist hilfreich, wenn man Arbeitszeiten, Urlaub und Krankheitsurlaub an einem Ort erfasst und so die Fehlerquote reduziert.

Außerdem lässt es sich mit Tools wie Airtable, Asana, Gitlab und anderen integrieren, was es Ihnen erleichtert, Projektzeitpläne effizienter zu verfolgen und zu verwalten.

TimeCamp beste Eigenschaften

Bietet eine Geofencing-Funktion, die perfekt für die Verfolgung von Außendienstmitarbeitern ist, die ständig unterwegs sind

Erstellung detaillierter Berichte über die Zeitverwendung, den Projektfortschritt und die Leistung von Remote-Teams mithilfe der Berichtsfunktion

Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Zeiteinträgen mit grafischen Stundenzetteln und Wechsel der Ansicht zwischen Tages- und Wochenansicht mit nur wenigen Klicks.

TimeCamp Einschränkungen

Sie können die Aufgabennamen und die Oberfläche nicht anpassen

Es bietet nur eingeschränkte Berichts- und Exportfunktionalitäten

TimeCamp Preise

Kostenlos: 14-Tage-Testversion

14-Tage-Testversion Starter: $3.99/Monat

$3.99/Monat Premium: $6.99/Monat

$6.99/Monat Ultimate: $10.99/Monat

$10.99/Monat Enterprise: $14.99/Monat

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

8. ADP Workforce Now: Am besten geeignet für die Rationalisierung des Fernanwesenheitssystems

über ADP Workforce Now ADP Workforce Now ist eine umfassende Personalverwaltungssoftware, die Ihnen dabei hilft, die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, damit Sie diese Zeit wieder in Ihr Unternehmen investieren können.

Seine einzigartige Funktion bietet biometrische Anmeldeoptionen, wie Gesichtserkennung und Fingerscan, die eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten. Ich persönlich ziehe diese Optionen den klobigen passwortgeschützten Schnittstellen vor.

Die automatisierten Zeit- und Anwesenheitslösungen der Plattform erfassen die Anträge auf Freistellung, die Genehmigungen und den Urlaub der Mitarbeiter und ermöglichen es allen Mitarbeitern, sich über mehrere Geräte hinweg an- und abzumelden.

ADP Workforce Now beste Eigenschaften

Ermöglicht es Mitarbeitern, sich ein- und auszustempeln, ihre Essenspause hinzuzufügen und ihre Zeit zwischen Abteilungen, Standorten oder Arbeitsplätzen zu übertragen

Ermöglicht es Managern, Anwesenheitsmuster zu verfolgen und zu überwachen, Berichte über Mitarbeiterstunden zu erstellen und Anträge auf Freistellung zu genehmigen

Bereitstellung von Werkzeugen für Schulung und Entwicklung zur Unterstützung des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus, von der Einstellung bis zur Nachfolgeplanung

Gute Integration mit Tools wie Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks und Greenhouse

ADP Workforce Now Einschränkungen

Es kann zu Problemen kommen, wenn Sie Berichte anpassen möchten.

Die Integration mit bestehenden Systemen und einiger Software von Drittanbietern kann manchmal komplex sein.

Preise für ADP Workforce Now

Individuelle Preise je nach Unternehmensgröße und Branche.

ADP Workforce Now Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3300+ Bewertungen)

4.1/5 (3300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6400+ Bewertungen)

9. ExakTime: Am besten für die Verfolgung von Außendienstmitarbeitern

via ExakTime ExakTime wurde speziell für Teams und Mitarbeiter entwickelt, die außerhalb ihres Büros arbeiten. Es bietet eine einfache App mit einfachen Funktionen zum Ein- und Ausstempeln. Sie bietet auch eine GPS-Funktion, mit der Sie den Standort des Mitarbeiters in Echtzeit verfolgen können, auf die von jedem mobilen Gerät aus zugegriffen werden kann.

Mit ExakTime erhalten Sie über 40 vorgefertigte Berichtsvorlagen, um die Anwesenheit und die Zeit der Mitarbeiter zu erfassen. Diese Berichte bieten Echtzeittransparenz und verwertbare Einblicke, die erforderlich sind, um Entscheidungen zu treffen, die für das Wohlergehen ihres Unternehmens entscheidend sind.

Ich finde das Benachrichtigungssystem sehr nützlich. Es hilft mir, automatische Warnungen für Mitarbeiter einzurichten. Als Manager stellen diese Warnungen sicher, dass sowohl ich als auch meine Mitarbeiter keine kritischen Maßnahmen wie das Einreichen von Urlaub, die Genehmigung oder die Überwachung der Überstundengrenze verpassen.

ExakTime beste Eigenschaften

Verfolgen Sie die Arbeitszeiten der Mitarbeiter, verspätete Einsätze, frühe Ausfälle und Abwesenheiten

Mit der Foto-ID-Erfassungsfunktion werden Probleme im Zusammenhang mit Zeitbetrug und unbefugter Verwendung von Zeitkarten oder PINs vermieden

Bieten Sie robuste Stechuhren an, die bei der Arbeit außerhalb des Unternehmens als Anwesenheitszentrale dienen; diese Anwesenheits- und Zeitdaten können gespeichert und mit der Cloud synchronisiert werden, so dass Manager im Büro darauf zugreifen können

ExakTime Einschränkungen

Es kann zu Problemen bei der Erstellung von Berichten auf der Grundlage der Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter kommen

Ihre Mitarbeiter können nicht sehen, wie viele Stunden sie für jeden Lohnzeitraum angesammelt haben.

Preise für ExakTime

Erweitert: $9/Monat

$9/Monat Premium: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam

Kontaktieren Sie das Verkaufsteam Elite: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam

ExakTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50 + Bewertungen)

4.2/5 (50 + Bewertungen) Capterra: 4/5 (150+ Bewertungen)

10. Quickbooks Time: Am besten für die Überwachung der Leistung der Mitarbeiter

via Quickbooks Time Quickbooks Time bietet ein intuitives Web-Dashboard, eine mobile App und einen Zeitkiosk, der die Überwachung der Mitarbeiter in Echtzeit ermöglicht. Mit dieser Plattform können Sie alle Aktionen Ihrer Mitarbeiter unterwegs verfolgen und sicherstellen, dass sie die Fristen durch Projektzusammenarbeit und Zeiterfassung einhalten.

Diese Plattform integriert Mitarbeiterplanung und Zeiterfassung an einem Ort.

Sie ermöglicht es mir, Zeitpläne zu erstellen, sie mit den Mitarbeitern zu teilen und Aufgaben und Schichten zuzuweisen. Die Software bietet außerdem Funktionen wie PTO-Verfolgung , Unterschriften auf Stundenzetteln und Verfolgung des Kilometerstandes.

Quickbooks Time beste Eigenschaften

Erfassen Sie Stunden mit präzisen, automatisierten und benutzerfreundlichen Lösungen für die Gehaltsabrechnung

Verwenden Sie die Geofencing-Technologie zur Verwaltung von Projekten, Zeitplänen und Auftragskosten und verfolgen Sie die Aufenthaltsorte der Mitarbeiter während der Arbeitszeit.

Hilft Auftragnehmern beim Erstellen und Versenden von Rechnungen mithilfe von Vorlagen

Quickbooks Zeitbeschränkungen

Mangel an benutzerdefinierten Berichten

Beschränkungen bei der Dateigröße und den Daten sowie bei der Anzahl der Benutzer

Preise für Quickbooks Time

Gratis: 30-Tage-Testversion

30-Tage-Testversion Premium: $6/Monat

$6/Monat Elite: $12/Monat

Quickbooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1400+ Bewertungen)

4.5/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6700+ Bewertungen)

Verwalten Sie die Anwesenheit Ihres Remote-Teams mit ClickUp

Sie können sich nicht auf manuelle Berechnungen für die Anwesenheit verlassen und unzählige Stunden mit der Entschlüsselung von Daten verbringen vorlagen für Anwesenheitslisten für Büroangestellte oder Außendienstmitarbeiter. Wenn Sie immer noch so verfahren, kennen Sie sicher nur zu gut die Probleme, die sich aus der Überprüfung von Ungenauigkeiten und der Manipulation von Stundenzetteln ergeben. Sie müssen ein System zur Erfassung der Anwesenheit einführen, um die Zeiterfassung zu vereinfachen und sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. ClickUp hilft bei der Verwaltung eines Remote-Teams zu managen, sich auf gemeinsame Ziele auszurichten, Fortschritte zu verfolgen und nahtlos zusammenzuarbeiten. Mit seiner projektzeiterfassung und die klare Visualisierung von Mitarbeiterplänen und -schichten sorgt für eine genaue Lohnabrechnung.

Registrieren Sie sich für eine kostenloses ClickUp-Konto und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihre externen Mitarbeiter verwalten!