10 beste Zeiterfassungssoftware im Jahr 2024

Suche nach Möglichkeiten zur zeit zu sparen bei der Zeiterfassung? Es klingt, als bräuchten Sie eine Software zur Zeiterfassung und Nachverfolgung!

Die gute Nachricht ist, dass es eine Vielzahl von Optionen gibt, die Teams und Organisationen jeder Größe unterstützen. Einige bieten grundlegende Funktionen zur Zeiterfassung, während andere vollständige Plattformen sind, die Zeiterfassung mit Projektmanagement, Gehaltsabrechnungssystemen, Verwaltung von Sozialleistungen und vielem mehr kombinieren.

In dieser Liste erfahren Sie, worauf Sie bei Zeiterfassungssoftware achten sollten, und finden das perfekte Tool für Ihr Unternehmen.

Was ist Zeiterfassungssoftware?

Zeiterfassungssoftware kann eine Vielzahl von Rollen ausfüllen. Auf der grundlegenden Ebene ermöglicht sie die Nachverfolgung der von den Mitarbeitern geleisteten Arbeitsstunden.

Die meisten Programme können jedoch noch viel mehr, wie z. B. Tools zur Aufteilung des Arbeitstages in Stunden für bestimmte Aufgaben oder Projekte oder Features zur Nachverfolgung abrechenbarer Stunden und zur Erstellung von Rechnungen. Manche Software bietet Ihnen sogar eine ganze Reihe von projektmanagement tools , abgeschlossen mit Board- und Karten-Ansichten, damit Sie Projekte abbilden, Aufgaben nachverfolgen und mit Team-Mitgliedern zusammenarbeiten können.

Worauf sollten Sie bei einer Zeiterfassungssoftware achten?

Bei dem großen Angebot kann es verwirrend sein, die richtige Lösung für Ihr Team zu finden. Halten Sie Ausschau nach einer Software, die über die folgenden wesentlichen Features verfügt.

Einfachheit: Anstatt noch eine weitere App zu Ihrem App-Stapel hinzuzufügen, suchen Sie nach einer Software, die die Zahl der von Ihnen verwendeten Apps minimiert, z. B. eine Software zur Zeiterfassung, die auch Tools für das Projektmanagement bietet,tägliche Protokolleoder andere nützliche Features bietet

Anstatt noch eine weitere App zu Ihrem App-Stapel hinzuzufügen, suchen Sie nach einer Software, die die Zahl der von Ihnen verwendeten Apps minimiert, z. B. eine Software zur Zeiterfassung, die auch Tools für das Projektmanagement bietet,tägliche Protokolleoder andere nützliche Features bietet Intuitive Benutzeroberfläche: Vermeiden Sie schlechte Akzeptanzraten, indem Sie sich für eine Software entscheiden, die das Stempeln, die Nachverfolgung von Arbeitsstunden, das Einreichen von Anträgen auf Freistellung und vieles mehr erleichtert

Vermeiden Sie schlechte Akzeptanzraten, indem Sie sich für eine Software entscheiden, die das Stempeln, die Nachverfolgung von Arbeitsstunden, das Einreichen von Anträgen auf Freistellung und vieles mehr erleichtert Die richtigen Features für Ihr Unternehmen: Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen sollten Sie sich nicht mit einer Software zufrieden geben, die keine Nachverfolgung von abrechenbaren Stunden, Urlaubszeiten oder anderen wichtigen Tools bietet, die Ihr Unternehmen benötigt

Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen sollten Sie sich nicht mit einer Software zufrieden geben, die keine Nachverfolgung von abrechenbaren Stunden, Urlaubszeiten oder anderen wichtigen Tools bietet, die Ihr Unternehmen benötigt Konfigurierbare Oberfläche: Die Software zur Zeiterfassung sollte anpassbar sein, damit Sie ein Dashboard erstellen können, das Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Informationen anzeigt

Die Software zur Zeiterfassung sollte anpassbar sein, damit Sie ein Dashboard erstellen können, das Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Informationen anzeigt Einfache Zeiterfassung: Nicht jede Software zur Zeiterfassung erleichtert die manuelle Änderung von Stunden oder Ein- und Ausstempelungszeiten, aber menschliche Fehler kommen vor, und Sie sollten in der Lage sein, bei Bedarf problemlos Anpassungen vorzunehmen

Die 10 besten Zeiterfassungssoftwares für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, die beste Zeiterfassungssoftware auf dem Markt zu finden? Die Optionen in der folgenden Liste bieten alle eine Vielzahl großartiger Features: Tools für die Schichtplanung, Lohnabrechnungssysteme, Cloud-basierte Zeiterfassung und vieles mehr.

Erstellen Sie Timesheets und überwachen Sie die Nachverfolgung der Zeit in ClickUp

ClickUp gibt Ihnen die Flexibilität, die Zeiterfassung nach Ihren Wünschen zu gestalten. Zum Beispiel können Sie die ClickUp-Anwesenheitsblatt um nachzuverfolgen, wer arbeitet oder wer an Meetings teilnimmt. Mit ClickUp's Features zur Nachverfolgung der Projekt-Zeiten können Sie die geleisteten Arbeitsstunden von überall aus nachverfolgen, bei Bedarf rückwirkende Änderungen vornehmen und Notizen zur geleisteten Arbeit aufbewahren, so dass Sie zwischen den abrechenbaren Stunden und den Stunden für bestimmte Projekte unterscheiden können. Die ClickUp Services Timesheet-Vorlage geht sogar noch weiter und bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, nicht nur die abrechenbaren Stunden nachzuverfolgen, sondern auch die Kosten und Ressourcen für die von Ihnen erbrachten Dienstleistungen zu verfolgen und zu verwalten.

Zusätzlich zur Zeiterfassung bietet ClickUp ein umfassendes Set an tools zur überwachung der Mitarbeiteraktivitäten , Aufgaben nachverfolgen und Projekte organisieren. Verwenden Sie dashboards für Projekte um Teams bei ihren Aufgaben zu unterstützen, oder verwenden Sie die Workload-Ansicht, um zu sehen, wie viel Arbeit auf die einzelnen Mitglieder des Teams zukommt. In der Aktivitätsansicht können Sie auch die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen.

Auf der Seite der Personalabteilung können Sie folgende Funktionen nutzen ClickUp's HR Ansichten zur Verwaltung mitarbeiter-Onboarding , Terminplanung und andere wichtige Details. Erstellen Sie einen zentralen Hub, der Mitarbeiterinformationen und vertrauliche Mitteilungen zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten enthält. Über diesen Hub können Sie die Entwicklung nachverfolgen, umfragen zum Mitarbeiterengagement verwalten und bereiten Sie sich auf kommende leistungsüberprüfungen .

ClickUp beste Features:

Verwendung von Timern, Aufgaben- und Zeiterfassung, Features zur Nachverfolgung von Projekten und anderetools und Techniken für das Zeitmanagement zur Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter

Nutzen Sie die Vorteile vonClickUp's Timesheet Vorlagen für Mitarbeiter um die Zeiterfassung schnell und einfach zu starten

Verwenden SieClickUp's tools für die Berichterstellung um Berichte über Produktivität, Arbeitsstunden in Projekten oder pro Person und mehr zu erstellen

Schaffen Sie einen digitalen Arbeitsplatz mit Funktionen zur Zeiterfassung, zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten und Dateien sowie zur Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben

Ersetzen Sie eigenständigeHR-Software mit ClickUp's HR Ansichten, die es Ihrem Unternehmen ermöglicht, neue Mitarbeiter auf einer einzigen Plattform einzubinden und zu planen

ClickUp Limits:

Wenn Sie nach einer einfachen Zeiterfassung suchen, bietet ClickUp möglicherweise mehr Tools, als Sie benötigen

Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie Zeit brauchen, um alle Tools und Features von ClickUp kennenzulernen

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Clockify

über Clockify Als einer der top-Apps zur Zeiterfassung clockify bietet viele Features für einen relativ geringen Preis. Sie können die Stunden auf verschiedene Arten nachverfolgen: auf Timesheets für die Gehaltsabrechnung, nach Projekten und nach abrechenbaren Stunden. Die Mitarbeiter können sich über mobile Geräte anmelden, und Sie können ein Tablet mit dem Kiosk von Clockify einrichten, auf dem sich jeder mit einer PIN schnell anmelden kann.

Clockify beste Features:

Verwenden Sie die Timer des Time Trackers, um Projektstunden, abrechenbare Stunden und mehr zu erfassen

Erstellen Sie Timesheets für Ihre Lohnbuchhaltung in weniger als einer Minute

Richten Sie den Clockify Kiosk ein, um ein einfaches Stempelsystem für persönliche Mitarbeiter zu schaffen

Integrieren Sie mit beliebtenproduktivität Apps einschließlich Asana, Trello, Jira und anderen

Clockify Beschränkungen:

Benutzerfehler wie das Vergessen, Timer zu starten oder zu stoppen, können zu einer ungenauen Zeiterfassung führen

Cloud-basierte Software eignet sich möglicherweise nicht für Baustellen ohne Internetzugang

Clockify Preise:

Free Forever für begrenzte Features

für begrenzte Features Basic: $3.99 pro Benutzer/Monat

$3.99 pro Benutzer/Monat Standard: $5.49 pro Benutzer/Monat

$5.49 pro Benutzer/Monat Pro: 7,99 $ pro Benutzer/Monat

7,99 $ pro Benutzer/Monat Enterprise: $11.99 pro Benutzer/Monat

Clockify Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,600+ Bewertungen)

3. QuickBooks Zeit

über QuickBooks Bei QuickBooks denken die meisten Menschen an Buchhaltungssoftware - aber mit QuickBooks Time erhalten Sie auch ein robustes Set von Tools zur Zeiterfassung. QuickBooks Time ist sowohl auf mobilen als auch auf Desktop-Plattformen verfügbar, so dass die Nachverfolgung der Zeit ganz einfach ist, egal, wo Sie arbeiten. Sie verwenden Timesheets zur Zeiterfassung, und diese App bietet Managern auch eine einfache Möglichkeit, zu sehen, wer arbeitet und woran er arbeitet.

QuickBooks beste Features:

Einrichten von Timesheets zur Nachverfolgung nicht nur der geleisteten Arbeitsstunden, sondern auch von Kilometern, Speicherortdaten und mehr

Sichtbarkeit der Mitarbeiter, der Projekte, an denen sie arbeiten, und anderer wichtiger Details

Erstellen Sie anpassbare Berichterstellungen, um Einblicke in Auftragskosten, Lohn- und Gehaltsplanung und Rentabilität zu erhalten

Integration in gängige Personal- und Gehaltsabrechnungssoftware wie ADP, Square und JazzHR

QuickBooks Einschränkungen:

Das Setup kann schwierig sein, und es ist für neue Benutzer nicht so intuitiv wie andere Optionen

Die Optionen für die Protokollierung von Zeiten auf der Grundlage verschiedener Projekte oder Aufgaben sind limitiert

Die Bearbeitung von Ein- und Ausstiegszeiten kann eine Herausforderung darstellen

QuickBooks Preise:

Einfacher Start: $15/Monat

$15/Monat Essentials: $30/Monat

$30/Monat Plus: $45/Monat

$45/Monat Erweitert: $100/Monat

QuickBooks Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

4.5/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,500+ Bewertungen)

4. ZeitKlick

über TimeClick Viele Apps für die Zeiterfassung basieren auf einem Abonnement, aber TimeClick ist ein einmaliger Kauf, der eine Software für die Zeiterfassung, Timesheets, einen Tracker für bezahlte Freistellungen und alles andere bietet, was Sie für die Nachverfolgung von Gehältern und geleisteten Stunden benötigen. Darüber hinaus können Sie mit dieser Software die Nachverfolgung der Zeit auf einer detaillierten Ebene vornehmen. Verwenden Sie Job Codes, um die in verschiedenen Teams und Projekten geleisteten Arbeitsstunden einfach zu verwalten.

TimeClick beste Features:

Ein- und Ausstempeln über einen Arbeitsplatzkiosk oder über eine mobile App von überall

Automatisieren Sie die Verwaltung der bezahlten Arbeitszeit mit demzeiterfassung für bezahlte Abwesenheit (PTO)* Automatisieren Sie die Gehaltsabrechnung mit schnellen und einfachen automatischen Zeitberechnungen

Erstellen Sie vollständig anpassbare Berichte, die als PDF-, Excel- oder CSV-Dateien exportiert werden können

TimeClick Beschränkungen:

Unterstützt nicht mehr als einen Lohnsatz pro Mitarbeiter für Mitarbeiter, die in mehreren Positionen arbeiten

Benutzer berichten, dass die Schnittstelle etwas benutzerfreundlicher sein könnte

TimeClick-Preise:

Prime: $249 plus $99/Jahr für den optionalen Support Plan

$249 plus $99/Jahr für den optionalen Support Plan Premium: $499 plus $169/Jahr für den optionalen Support Plan

$499 plus $169/Jahr für den optionalen Support Plan Plus: $699 plus $219/Jahr für den optionalen Support Plan

$699 plus $219/Jahr für den optionalen Support Plan Platin: $999 plus $289/Jahr für den optionalen Support Plan

TimeClick Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

4.3/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

5. Buddy Punch

über Buddy Punch Die Buddy Punch-Plattform wurde entwickelt, um die gesamte Zeiterfassung und Gehaltsabrechnung zu automatisieren, so dass Sie sich die Tabellenkalkulationen und zeitaufwändigen Berechnungen sparen können. Neben der Nachverfolgung der geleisteten Arbeitsstunden werden auch die aufgelaufenen Krankheits- und Urlaubszeiten sowie Überstunden automatisch berechnet. Buddy Punch bietet auch eine nachverfolgung der Anwesenheit system, damit Sie Sichtbarkeit darüber erhalten, wer arbeitet und woran er arbeitet.

Buddy Punch beste Features:

Nachverfolgung von entfernten Mitarbeitern durch Geofencing und IP-Adressensperre

Integration mit gängiger Gehaltsabrechnungssoftware wie QuickBooks und ADP

Mit Bild- und GPS-Nachverfolgung die Mitarbeiter zur Rechenschaft ziehen

Automatische Lohnabrechnung ohne Tabellenkalkulationen oder Berechnungen

Buddy Punch Beschränkungen:

Berichterstattungen von Benutzern zeigen, dass es schwierig sein kann, die Zeitkarten der Mitarbeiter bei Bedarf anzupassen

Videokonferenzen mit Zoom oder anderen Apps sind nicht möglich, während Buddy Punch auch die Kamera des Geräts nutzt, es sei denn, Sie schalten Buddy Punch aus, wodurch auch die Features zur Nachverfolgung der Zeiterfassung gestoppt werden

Buddy Punch Preise:

Standard: $2,99 pro Benutzer/Monat, plus $19 pauschale Grundgebühr

$2,99 pro Benutzer/Monat, plus $19 pauschale Grundgebühr Pro: $3,99 pro Benutzer/Monat, plus $19 pauschale Grundgebühr

$3,99 pro Benutzer/Monat, plus $19 pauschale Grundgebühr Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Buddy Punch Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (900+ Bewertungen)

6. Time Doctor

über Time Doctor Time Doctor ist eine Software zur Zeiterfassung und eine Analyseplattform. Es bietet Ihnen alle Funktionen zur Zeiterfassung, die Sie erwarten - wie Timesheets, die Möglichkeit der Nachverfolgung der Zeit von Remote-Mitarbeitern und vieles mehr. Time Doctor kombiniert dies mit zuverlässigen Analysefunktionen, so dass Sie die für Projekte geleisteten Arbeitsstunden nachverfolgen und sogar feststellen können, wer Ihre Spitzenkräfte sind.

Time Doctor beste Features:

Minutengenaue Nachverfolgung für eine optimierte Abrechnung und Gehaltsabrechnung

Nachverfolgung der Arbeitszeit, auch wenn die Mitarbeiter auf der Baustelle offline sind

Nachverfolgung der Websites und Apps, die von den Mitarbeitern am häufigsten genutzt werden

Analysieren Sie individuelle Workflows, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu finden

Time Doctor Limits:

Einige Benutzer berichten, dass die Zeit nicht immer genau synchronisiert wird, wenn zwischen Computern oder Geräten gewechselt wird

Benutzer sagen, dass die mobile App viele Funktionen der Desktop-Version vermissen lässt

Time Doctor Preise:

Basic: $5,90 pro Benutzer/Monat

$5,90 pro Benutzer/Monat Standard: 8,40 $ pro Benutzer/Monat

8,40 $ pro Benutzer/Monat Premium: 16,70 $ pro Benutzer/Monat

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (360+ Bewertungen)

4.4/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

7. Wenn ich arbeite

über Wenn ich arbeite Diese App bietet ein einfaches und intuitives System zur Verwaltung von Zeitplänen. Mit ihr können Sie in wenigen Minuten einen Arbeitsplan erstellen und für Ihr Team freigeben. Dank der Messaging-Funktionen können die Mitglieder Ihres Teams problemlos miteinander kommunizieren, selbst wenn sie in verschiedenen Abteilungen oder Schichten arbeiten, und Sie können die Zeitpläne mit den Features der Stechuhr integrieren, sodass die Mitarbeiter mühelos ein- und ausstempeln und die geleisteten Stunden nachverfolgen können.

Wenn ich arbeite beste Features:

Erstellung von Zeitplänen mithilfe von Farbcodierung, Kalenderansichten und anderen Tools

Nutzen Sie Chat-Features zur Kommunikation mit Teammitgliedern

Bieten Sie Teammitgliedern einen organisierten Ort, um Schichten zu tauschen oder Urlaub zu beantragen

Veröffentlichen und Freigeben von Zeitplänen, um Mitarbeiter sofort über ihre Schichten zu informieren

Wenn ich arbeite - Limits:

Berichterstattungen von Benutzern weisen darauf hin, dass der Kundendienst manchmal nur langsam reagiert

Es fehlen Features für das Hinzufügen von Pausen zu den Zeitplänen der Mitarbeiter

Wenn ich arbeite Preise:

Essential: $2.50/Benutzer

$2.50/Benutzer Pro: $5/Benutzer

$5/Benutzer Premium: $8/Benutzer

Wenn ich arbeite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (270+ Bewertungen)

4.3/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

8. Everhour

über Everhour Everhour ist eine beliebte Software für die Zeiterfassung - und das liegt daran, dass sie eine einfache Zeiterfassung bietet, mit der Sie die geleisteten Arbeitsstunden, die Pausen der Mitarbeiter, die für Aufgaben aufgewendete Zeit usw. nachverfolgen können. Sie können Everhour auch verwenden, um Registerkarten für Ihr Budget zu führen und Rechnungen für Clients zu erstellen.

Everhour beste Features:

Erstellen Sie Karten für Projekte und Mitarbeiterpläne mit einer intuitiven visuellen Schnittstelle

Nachverfolgung von Zeit und Kosten, um das Budget Ihres Projekts im Blick zu behalten

Erstellen und versenden Sie Rechnungen an Clients mit nur wenigen Klicks

Integration in gängige Projektmanagement-Software wie Asana, Jira, ClickUp und Trello

Everhour Limits:

Kostenpflichtige Pläne erfordern ein Minimum von zwei bis fünf Benutzern - nicht ideal für Einzelpersonen oder kleine Teams, die mehr Features benötigen

Den Bewertungen zufolge könnten einige Features hinzugefügt werden, wie z. B. die Möglichkeit, Aufgaben mit Farben zu codieren

Everhour Preise:

Free: bis zu fünf Benutzer

bis zu fünf Benutzer Lite: 5 $ pro Benutzer/Monat

5 $ pro Benutzer/Monat Team: $8,50 pro Benutzer/Monat

Everhour Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

4.7/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

9. TCP Software

über TCP-Software TCP Software bietet drei verschiedene Produkte an: das Original TimeClock Plus, TCP Humanity und TCP Aladtec. TimeClock Plus ist eine Personalverwaltungslösung mit Features zur Zeiterfassung, mit der Sie auf einfache Weise Arbeitszeiten und Gehaltsabrechnungen verwalten und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten können. TCP Humanity bietet eine dynamische Personaleinsatzplanung, mit der Sie die Erstellung von Zeitplänen durch eine automatische Konfliktprüfung vereinfachen können. Aladtech ist ideal für die Arbeit im öffentlichen Sektor, wie z. B. in der Notfallmedizin, bei Feuerwehr und Rettungsdiensten und bei der Strafverfolgung, wo Sie die Funktionen zur Unterstützung von Wechselschichten benötigen.

TCP Software beste Features:

Nachverfolgung von Anwesenheit, Zeit, Überstunden und mehr in einer einfachen Benutzeroberfläche

Nachverfolgung der geleisteten Arbeitsstunden pro Job oder Aufgabe mit Job Codes

Benutzerdefinierte Dashboards, um die benötigten Zeitdaten auf einen Blick zu sehen

Verwenden Sie Zeiterfassungsgeräte, die auf die Arbeit mit TCP Software-Produkten abgestimmt sind

TCP Software Einschränkungen:

Die Preisgestaltung ist für keinen der Pläne oder Produkte transparent

Benutzer berichten, dass es schwierig sein kann, dieses System einzustellen und zu installieren

Einige Bewertungen besagen, dass der Kundendienst nur langsam reagieren kann

TCP Software Preise:

Essentials: Kontakt zum Vertrieb

Kontakt zum Vertrieb Professionell: Kontakt zum Vertrieb

Kontakt zum Vertrieb Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

TCP Software Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (390 Bewertungen)

4.3/5 (390 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

10. Rippling

über Kräuseln Rippling ist eine einzigartige Zeiterfassungslösung, mit der Sie Ihre eigene Plattform aus einer Auswahl von Modulen zusammenstellen können. Die Rippling Unified Workforce Management Platform geht über die Zeiterfassung hinaus und bietet Ihnen Tools für das Onboarding und die Verwaltung von Personalressourcen. Sie können sie mit der Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud oder Rippling Unity kombinieren, um eine Vielzahl von erweiterten Features für Aufgaben wie die Nachverfolgung von Ausgaben, die Verwaltung von Leistungen, die Sicherheit von Apps und Geräten oder die Automatisierung von Workflows zu erhalten.

Rippling beste Features:

Erstellen Sie ein zentrales System zur Nachverfolgung von Mitarbeiterstunden, Arbeitskosten und Ausgaben

Self-Service-Zugriff auf Gehaltsabrechnungsinformationen, Leistungspakete und Unternehmensrichtlinien

Nutzen Sie Analysefunktionen, um Einblicke in Produktivität und Rentabilität zu erhalten

Nutzen Sie die IT Cloud, um nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die von ihnen verwendeten Geräte zu verwalten

Rippling Limits:

Die Preisgestaltung ist unklar - Sie müssen Ihre Add-Ons auswählen und sich dann an das Vertriebsteam von Rippling wenden, um weitere Informationen zu erhalten

Die Implementierung kann ein langwieriger Prozess sein

Aufgrund der vielen Add-Ons ist es für Benutzer schwierig, genau das Produkt zu finden, das sie benötigen

Rippling Preise:

Ab $8 pro Benutzer und Monat - für Preise, die über die grundlegenden Features hinausgehen, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb

Rippling Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (2,100+ Bewertungen)

4.8/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/4 (2,900+ Bewertungen)

Streamline Zeiterfassung und Projektmanagement mit ClickUp

Bei dem großen Angebot an Zeiterfassungssoftware ist es einfach, eine App oder Plattform zu finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht - aber mit ClickUp erhalten Sie alle Features, die Sie für die Zeiterfassung benötigen und noch viel mehr. Nutzen Sie die Features und Vorlagen von ClickUp, um Timesheets zu erstellen, abrechenbare Stunden zu verfolgen und Rechnungen für Ihre Clients zu erstellen. In der Zwischenzeit können Sie sich auf die Projektmanagement-Features von ClickUp verlassen, um Projekte zu kartieren und Ihr Team auf Kurs zu halten.

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Registrieren Sie sich hier kostenlos an und erfahren Sie, wie Sie sowohl die Zeiterfassung als auch das Projektmanagement optimieren können.