Wie man ein People Analytics Dashboard erstellt (mit Beispielen)

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Baseball-Generalmanager. Traditionell würden Sie Spieler auf der Grundlage ihrer physischen Eigenschaften, ihrer bisherigen Leistungen und ihres Bauchgefühls scouten. Sie könnten Spieler bevorzugen, die Homeruns schlagen oder viele Strikeouts erzielen.

Billy Beane, der General Manager der Oakland Athletics in den frühen 2000er Jahren, stellte diesen traditionellen Ansatz in Frage. Er wandte sich der Sabermetrie zu, einer statistischen Analyse von Baseballdaten. Anstatt sich auf auffällige Statistiken wie Home Runs zu konzentrieren, betrachtete er Metriken, die den Gesamtbeitrag eines Spielers zum Sieg genauer messen, wie z. B. die On-Base-Prozentzahl.

Durch den Einsatz von Sabermetrics konnte Beane unterbewertete Spieler identifizieren, um ein wettbewerbsfähiges Team mit einem knappen Budget aufzubauen.

In ähnlicher Weise können Sie mit einem Dashboard für die Mitarbeiteranalyse Ihr Team mit Daten und nicht nur mit Intuition verwalten. Es bietet klare Einblicke in kritische Bereiche wie das Engagement des Teams, Fluktuationsrisiken und Wachstumschancen - alles an einem Ort. 71% der HR-Führungskräfte die People Analytics einsetzen, geben an, dass dies für die Personalstrategie ihres Unternehmens von wesentlicher Bedeutung ist.

Die Erstellung dieses Dashboards mag komplex erscheinen, aber mit den richtigen Tools und einem datengesteuerten Ansatz wird es zu einer leistungsstarken Ressource, um fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Artikel führen wir Sie durch die Erstellung eines People Analytics Dashboards und geben Ihnen Beispiele für die ersten Schritte.

Was ist ein People Analytics Dashboard?

Bei der Personalanalyse werden Daten und statistische Methoden verwendet, um zu verstehen und zu verbessern, wie Organisationen mitarbeiter verwalten . Es hilft Personalverantwortlichen, datengestützte Entscheidungen über Einstellung, Leistung und Mitarbeiterzufriedenheit zu treffen.

Ein People Analytics Dashboard ist ein visuelles Tool, das wichtige Metriken und Daten der Personalabteilung zusammenfasst und anzeigt. Sein Zweck ist es, eine klare Ansicht von mitarbeiterbezogenen Daten in Echtzeit zu bieten, die schnelle und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage des Workforce Dashboards ermöglicht.

Die Personalanalyse ist für die Personalabteilung von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen bei der Optimierung ihres Personalbestands unterstützt. Sie bietet Einblicke in:

die Leistung der Mitarbeiter,

mitarbeiterengagement und

mitarbeiterfluktuation

Es befähigt Personalverantwortliche, Probleme proaktiv anzugehen und die Effektivität des Unternehmens insgesamt zu verbessern.

Eine häufige Frage ist, wie sich People Analytics Dashboards von herkömmlichen Berichterstellungen unterscheiden.

Berichte liefern in der Regel detaillierte, statische Datenschnappschüsse, die die vergangene Leistung mit umfassenden Analysen zusammenfassen. Ein jährlicher HR-Bericht kann beispielsweise detaillierte Daten zur Mitarbeiterfluktuation, zur Vergütung und zum Mitarbeiterengagement enthalten, in der Regel in einem festen Format wie einem PDF oder einem gedruckten Dokument.

Im Gegensatz dazu liefern People Analytics Dashboards dynamische Echtzeit-Visualisierungen der wichtigsten Metriken. Sie ermöglichen eine interaktive Datenexploration, so dass Sie Trends sofort erkennen und schnell fundierte Entscheidungen treffen können.

Ein Dashboard für die Personalabteilung kann beispielsweise Live-Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit, zur Fluktuationsrate und zu Metriken der Personalbeschaffung anzeigen, mit Features, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte Details oder Zeiträume zu untersuchen.

Aufbau eines effektiven People Analytics Dashboards

Die Erstellung eines effektiven People Analytics Dashboards beginnt damit, dass Sie Ihre Daten verstehen und wissen, wie Sie sie sinnvoll präsentieren können. Rohdaten können überwältigend sein, vor allem, wenn es um komplexe HR-Metriken geht.

Hier erfahren Sie, wie Sie es schaffen:

Datenvisualisierung ist wichtig: Die Umwandlung von Daten in visuelle Formate erleichtert das Interpretieren und Handeln. Verwenden Sie Grafiken, Diagramme und Heatmaps, um wichtige Trends und Muster hervorzuheben

Die Umwandlung von Daten in visuelle Formate erleichtert das Interpretieren und Handeln. Verwenden Sie Grafiken, Diagramme und Heatmaps, um wichtige Trends und Muster hervorzuheben Aufschlussreiche Grafiken verbessern die Analyse: Ein Liniendiagramm zur Nachverfolgung der Mitarbeiterfluktuation im Laufe der Zeit kann beispielsweise Trends aufzeigen, die in einer Tabellenkalkulation nicht erkennbar sind. Eine Heatmap kann Bereiche mit niedrigem oder hohem Engagement aufzeigen

Trotz der Bedeutung der Personalanalyse, nur 22% der Personalverantwortlichen sind der Meinung, dass ihre Organisationen sie effektiv nutzen. Dies unterstreicht die große Chance, Datenvisualisierungstools zu nutzen, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Durch die übersichtliche Darstellung von Daten und die Konzentration auf die wichtigsten Metriken können Sie fundierte Entscheidungen treffen, die zu besseren Ergebnissen im Personalwesen führen, ohne sich in Details zu verlieren.

Auswahl wichtiger HR-Metriken für das Dashboard

Die Auswahl der richtigen HR-Metriken ist entscheidend für den Aufbau eines Dashboards für die Personalabteilung, das einen echten Wert darstellt. Überlegen Sie zunächst, welche Business-Fragen Sie beantworten müssen:

Möchten Sie die Fluktuation verringern?

Möchten Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter verbessern?

Können Sie Mitarbeiter mit hohem Potenzial identifizieren?

Jedes Ziel erfordert eine andere Reihe von Metriken.

Wenn Sie sich beispielsweise auf die Mitarbeiterbindung konzentrieren, sollten Sie Metriken wie Fluktuationsraten, Bewertungen der Mitarbeiterzufriedenheit und Betriebszugehörigkeit verfolgen. Für das Dashboard für den Talent Flow sind Metriken wie die Zeit bis zur Einstellung, die Beförderungsraten und die Leistungsbewertungen vielleicht relevanter.

Der Schlüssel liegt in der Auswahl von Metriken, die mit den strategischen Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmen, um sicherzustellen, dass das Dashboard nicht nur eine Datensammlung ist, sondern ein Tool für Geschäftsentscheidungen.

Sobald Sie die wichtigsten Metriken ausgewählt haben, besteht der nächste Schritt darin, das HR Dashboard so zu gestalten, dass es einen optimalen Einblick in die Daten gewährt.

Ein gut gestaltetes Dashboard für die Personalanalyse sollte intuitiv sein, damit die Benutzer sich leicht zurechtfinden und die dargestellten Informationen verstehen können. Fassen Sie verwandte Metriken zusammen, heben Sie wichtige Daten durch farbliche Codes hervor und sorgen Sie dafür, dass die wichtigsten Informationen an prominenter Stelle angezeigt werden.

Sie sollten eine Mischung von Visualisierungen verwenden, um verschiedene Datentypen zu berücksichtigen. Mit Balkendiagrammen lassen sich verschiedene Gruppen oder Zeiträume effektiv vergleichen, während Kreisdiagramme Proportionen aufzeigen.

Das Design sollte auch interaktive Dashboards zulassen, die es den Benutzern ermöglichen, bestimmte Datenpunkte zu untersuchen, um tiefere Einblicke zu erhalten. Ziel ist es, das Dashboard nicht nur informativ, sondern auch umsetzbar zu machen.

Verknüpfung der Personalanalysestrategie mit den Zielen und Ergebnissen des Geschäfts

Um Ihre HR Analytics Dashboards effektiv zu gestalten, sollten Sie die Metriken der Personalabteilung direkt mit den Geschäftszielen Ihres Unternehmens verbinden. Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um die wichtigsten HR-Metriken den relevanten Geschäftsergebnissen zuzuordnen und sicherzustellen, dass jeder Einblick zur Erreichung dieser Ziele beiträgt.

Ein Beispiel:

Produktivität der Mitarbeiter: Führt zu höherem Umsatz

Bindungsrate: Reduziert die Einstellungskosten

Metriken zur Diversität: Fördert Innovation und Kreativität

Die Verknüpfung dieser Metriken mit den Zielen des Business verdeutlicht ihre Wirkung und trägt dazu bei, die Zustimmung der Führungskräfte zu gewinnen, indem gezeigt wird, wie die Personalanalytik greifbare Ergebnisse hervorbringt.

Die Implementierung einer datengesteuerten Personalabteilung mag nach einer großen Aufgabe klingen, aber sie ist entscheidend, um klügere Entscheidungen zu treffen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Hier finden Sie einen einfachen Ansatz für den Anfang:

Definieren Sie Ihre Vision: Beginnen Sie damit, Ihre Ziele in Bezug auf die Personalanalytik zu klären. Diese Vision sollte mit den umfassenderen Geschäftszielen Ihres Unternehmens übereinstimmen. Instanz könnten Sie beispielsweise das Einzelziel festlegen, die Fluktuation innerhalb eines Jahres um 10 % zu senken, um das Ziel des Unternehmens zu unterstützen, ein gefragter Arbeitgeber zu werden Wählen Sie die richtigen Tools: Statten Sie Ihr Team mit den Tools zur Erfassung, Analyse und Visualisierung von HR-Daten aus. Denken Sie an Dashboards und Analysesoftware zur Nachverfolgung von Metriken in Echtzeit, z. B. zur Bewertung des Mitarbeiterengagements Aufbau analytischer Fähigkeiten: Stellen Sie sicher, dass Ihr HR Team die Fähigkeit besitzt, Daten zu interpretieren und sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen. Dies kann eine Schulung in Tools wie SPSS oder anderer Statistiksoftware beinhalten Implementierung von Data Governance: Richten Sie Richtlinien zur Wahrung der Datengenauigkeit, des Datenschutzes und der Sicherheit ein. Regelmäßige Audits Ihrer Datenquellen sind unerlässlich, um die Einhaltung von Vorschriften wie GDPR zu gewährleisten Fördern Sie eine datengesteuerte Kultur: Fördern Sie eine Verlagerung hin zu Entscheidungen, die auf Daten und nicht auf Intuition oder Tradition basieren. Nutzen Sie zum Beispiel prädiktive Analysen, um Ihre Einstellungsstrategien zu formen, anstatt sich auf Ihr Bauchgefühl zu verlassen

HR Teams verlassen sich oft auf mehrere HR-Software -HRMS für die Datenverwaltung, BI-Software für Analysen und Excel für die Berichterstellung im Personalwesen. Diese Tools sind zwar praktisch, können aber umständlich zu verwalten sein. ClickUp integriert mehrere Funktionen des Personalwesens in einer Plattform und erleichtert so die Verwaltung und Analyse der Daten Ihres Teams. Es ist eine personalmanagement-Software die über das Projektmanagement hinausgeht und Ihnen hilft, effektive Dashboards zur Personalanalyse zu erstellen und zu pflegen. ClickUp's Human Resource Team Management Plattform kann Ihnen dabei helfen, das ultimative System zur Rationalisierung von Einstellung, Onboarding und Mitarbeiterentwicklung aufzubauen.

Nutzen Sie ClickUp's HR Management Plattform für alles, was Sie für die Personalarbeit brauchen, alles an einem Ort

Sie können diese Plattform nutzen, um:

Automatisierung des Bewerbermanagements mit Vorlagen und benutzerdefinierten Workflows

Nachverfolgung von Aufgaben, Dokumenten und Feedback für ein nahtloses Onboarding

Zentralisierung der Nachverfolgung von Mitarbeiterleistung und -engagement mit anpassbaren Ansichten

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihre Personalanalysefunktionen zu verbessern:

Sie können damit Metriken in Echtzeit überwachen und automatische Warnmeldungen für kritische Schwellenwerte einstellen, um sicherzustellen, dass Sie schnell auf wichtige Veränderungen in der Dynamik Ihrer Belegschaft reagieren können.

Zum Beispiel können Sie ClickUp Dashboards verwenden, um Projektdaten in Diagrammen und HR Schlüssel Leistungsindikatoren (KPIs) ), wie z. B. Rekrutierungspipeline und Zeit bis zur Einstellung, Mitarbeiterzufriedenheit, Abschlussquoten bei Schulungen sowie Metriken zu Vielfalt und Integration.

Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Projekten mit den anpassbaren Dashboards von ClickUp für die Echtzeitüberwachung

Sie können sie verwenden, um

den Fortschritt der Aufgaben und die Zyklen der Leistungsüberprüfung zu überwachen

nachverfolgung von Budgets und Ausgaben für verschiedene HR-Initiativen

fluktuationstrends nach Abteilung, Rolle oder Speicherort analysieren

analysen von Qualifikationslücken sowie Lern- und Entwicklungsfortschritte visualisieren

nachverfolgung von Anerkennungsprogrammen für Mitarbeiter und Verteilung von Belohnungen.

die Wirksamkeit von Wellness-Initiativen und Hilfsprogrammen für Mitarbeiter zu analysieren

2. ClickUp Gehirn

Hebelwirkung ClickUp Gehirn um Trends zu analysieren und umsetzbare personal-Analysen . Dieses KI-gestützte Tool kann Ihnen helfen muster in der Mitarbeiterleistung zu erkennen vorhersagen, Fluktuationstrends erkennen und Verbesserungsstrategien vorschlagen.

Sie können einen steigenden Fluktuationstrend erkennen und die Abteilungen oder Rollen hervorheben, die am meisten gefährdet sind. Mit ClickUp Brain, das in Ihr HR Dashboard integriert ist, erhalten Sie personalisierte Berichte, die diese Trends aufzeigen und es Ihrem Team ermöglichen, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, bevor Probleme eskalieren.

Sparen Sie Zeit mit ClickUp Brain's KI-gesteuerten Updates und Berichterstellungen für Aufgaben, Dokumente und Teams in ClickUp

3. HR Dashboards und Vorlagen

Die Verwaltung von HR-Aufgaben kann überwältigend sein, aber die Vorlagen von ClickUp machen es einfacher, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen. ClickUp's HR SOP Template hilft Ihnen zum Beispiel bei der Dokumentation von Standardarbeitsanweisungen und sorgt für Konsistenz und Klarheit in allen Funktionen Ihrer Personalabteilung.

Standardisieren Sie Ihre HR-Prozesse mit der ClickUp HR SOP-Vorlage

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Aufgaben benutzerdefinierte Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" zuzuweisen, um den Fortschritt der einzelnen Schritte in Ihrem Prozess zu überwachen

Organisieren und attribuieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, um die Verwaltung und Visualisierung verschiedener HR-Prozesse zu erleichtern

Nutzen Sie bis zu sechs Ansichten in ClickUp, darunter Konfigurationen für Offboarding, Rekrutierung, Leistungsbeurteilung, Training und einen Getting Started Guide, um Ihre Prozesse von Anfang an zu rationalisieren

Verbessern Sie die Nachverfolgung von HR-Prozessen mit Features wie Tagging, geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Beschreibungen der Priorität

Als nächstes können Sie verwenden ClickUp's Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis um eine organisierte und umfassende Aufzeichnung Ihrer Belegschaft zu führen. Sie hilft Ihnen bei der Verwaltung von Mitarbeiterinformationen, der Nachverfolgung von Rollen und der Sicherstellung eines einfachen Zugriffs auf Kontaktdaten.

Verwalten Sie Ihre Belegschaft effizient mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterverzeichnisse

Verwenden Sie diese Vorlage um:

Nachverfolgung aktiver Mitarbeiter durch Markierung von Status wie Auftragnehmer, Urlaub, Krankheit, Kündigung, Reise und mehr innerhalb des HR-Systems des Unternehmens

Speichern Sie wichtige Mitarbeiterinformationen und visualisieren Sie die Daten einfach mit 21 benutzerdefinierten Attributen wie Bonus, Arbeitsschicht, Status, Geburtstag und Speicherort

Zugriff auf sieben Ansichten in ClickUp-Konfigurationen, wie z. B. Mitarbeiterübersicht, Derzeitige Arbeit, Arbeitsstatus, Abteilungen und Kalender für die Zuweisung von Auftragnehmern, um sicherzustellen, dass alle Informationen übersichtlich und schnell verfügbar sind

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Mitarbeitern mit Features wie Zeiterfassung, Tags, Achtung vor Abhängigkeiten, E-Mails und mehr

Beispiele für wichtige Metriken für das People Dashboard

Ein gut strukturiertes People Analytics Dashboard verwandelt Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse und hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Metriken, die einbezogen werden sollten:

1. Mitarbeiterfluktuation und prädiktive Analytik

Die Mitarbeiterfluktuation ist ein Indikator für die Gesundheit des Unternehmens. Eine hohe Fluktuation kann auf zugrundeliegende Probleme wie schlechtes Management oder eine schlechte Arbeitsplatzkultur hinweisen. Die Nachverfolgung der Fluktuation ist jedoch nur der Anfang. Mit Predictive Analytics können Sie die potenzielle Fluktuation vorhersagen und gefährdete Mitarbeiter identifizieren, um proaktive Strategien zur Mitarbeiterbindung zu ermöglichen.

2. Nachverfolgung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration (DEI)

DEI ist nicht nur ein Kästchen zum Ankreuzen - es ist entscheidend für die Förderung eines fairen und integrativen Arbeitsplatzes. Zu den wichtigsten Metriken, die es zu verfolgen gilt, gehören die Geschlechtervielfalt, die Vertretung von Minderheitengruppen und die Lohngleichheit.

Durch die regelmäßige Überwachung der DEI-Metriken in einem Dashboard für Vielfalt können Sie die Wirksamkeit Ihrer Eingliederungsinitiativen bewerten und die Strategien bei Bedarf anpassen, um ein gerechteres Arbeitsumfeld zu fördern.

über CrossCountry Beratung

3. Metriken zur Produktivität der Belegschaft

Produktivitätsmetriken wie der Output pro Mitarbeiter, die Abschlussrate von Projekten und die Zeit bis zur Produktivität bei Neueinstellungen geben Aufschluss über die Effizienz und Leistung des Teams.

Diese Schlüsselindikatoren helfen Ihnen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, Arbeitsabläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass Ressourcen effektiv genutzt werden, um die Produktivität insgesamt zu steigern.

Überwachen Sie die Workloads und Abschlussraten von Teams auf einen Blick über ClickUp Dashboards

💡Pro-Tipp: Sie können die tools zur Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern um die Leistung zu überwachen, Ziele einzustellen und Arbeitsabläufe zu optimieren, damit Ihr Team auf Kurs bleibt und seine Ziele effizient erreicht.

4. Metriken für das Talentmanagement

Ein effektives Personalmanagement ist der Schlüssel zum Unternehmenswachstum. Metriken wie die Zeit bis zur Einstellung, Fortschritte bei der Mitarbeiterentwicklung und interne Mobilitätsraten zeigen deutlich, wie gut Sie Ihre Talente verwalten und fördern.

Die Nachverfolgung dieser wichtigen Metriken hilft Ihnen, Qualifikationsdefizite zu erkennen, Schulungsprogramme zu verbessern und robuste Karrierepfade zu schaffen, um sicherzustellen, dass Ihre Top-Talente engagiert bleiben und Fortschritte machen.

über Netsuite

5. Metriken zur Mitarbeiterbindung

Die Bindung von Spitzenkräften ist entscheidend für die Stabilität eines Unternehmens, insbesondere für Start-ups in der frühen Phase. Metriken wie Bewertungen des Mitarbeiterengagements, abteilungsspezifische Verbleibsquoten und Gründe für den Austritt bieten tiefe Einblicke in die Effektivität Ihrer Bindungsstrategien.

Ein umfassendes Verständnis dieser Metriken ermöglicht gezielte Bindungsstrategien - verbesserte Sozialleistungen, bessere Work-Life-Balance oder ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl -, um Ihre Mitarbeiter zufriedenzustellen und zu binden.

Überwachung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration in Dashboards zur Personalanalyse

Wenn es um Diversity, Equity und Inclusion (DEI) in der Personalanalyse geht, geht es um mehr als nur um Tokenismus. DEI-Monitoring hilft Unternehmen, die wahre Zusammensetzung ihrer Belegschaft und die Dynamik, die dabei im Spiel ist, zu verstehen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr HR Dashboard nutzen können, um Ihren DEI-Aufwand zu erhöhen:

Überwachen Sie die Repräsentation verschiedener Gruppen auf den verschiedenen Organisationsebenen, um Aufstiegshindernisse wie geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede und gläserne Decken zu erkennen und zu beseitigen

Analysieren Sie die Lohngleichheit, um faire und unparteiische Vergütungspraktiken sicherzustellen

Nutzen Sie Daten zum Mitarbeiterengagement, um zu überprüfen, ob sich alle Mitarbeiter unabhängig von ihrem Hintergrund wertgeschätzt und einbezogen fühlen

Überwindung von Herausforderungen bei der Implementierung von People Analytics Dashboards

Die Implementierung eines People Analytics Dashboards ist mit der Gewährleistung des Datenschutzes und dem Umgang mit ungenauen Daten verbunden. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Probleme effektiv angehen können:

Wenn sensible Mitarbeiterdaten nicht geschützt werden, kann dies zu Datenschutzverletzungen führen, das Vertrauen der Mitarbeiter untergraben und Ihr Unternehmen rechtlichen Sanktionen aussetzen. Die Auswirkungen gehen über unmittelbare rechtliche Probleme hinaus; sie können den Ruf Ihres Unternehmens schädigen und die Moral der Mitarbeiter untergraben.

Lösung

Implementieren Sie eine starke Verschlüsselung für Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung

Durchsetzung strenger Zugangskontrollen, um sicherzustellen, dass nur autorisiertes Personal Ansichten von sensiblen Informationen einsehen kann

Führen Sie regelmäßig Sicherheitsbewertungen durch, um Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen

Festlegung klarer Datenverwendungsrichtlinien und Gewährleistung der Einhaltung von GDPR, CCPA und anderen Vorschriften

Ungenaue oder inkonsistente Daten können zu falschen Entscheidungen, verzerrten Erkenntnissen und unwirksamen Strategien führen. Sie führen zu betrieblichen Ineffizienzen und falsch ausgerichteten Zielen im Geschäft, was die Gesamtleistung beeinträchtigt.

Lösung

Führen Sie eine Datenprüfung durch, um Fehlerquellen zu identifizieren und zu beseitigen

Implementierung von Validierungsprüfungen, um Fehler frühzeitig zu erkennen

Standardisierung von Datenformaten und Beschreibungen in allen Systemen

Regelmäßige Aktualisierung und Bereinigung der Daten zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit

Beauftragen Sie spezielle Datenverantwortliche mit der Überwachung der Datenqualität und der Sicherstellung der kontinuierlichen Zuverlässigkeit

Mit einem People Dashboard sammeln Sie nicht nur Daten, sondern geben Ihrem Team auch die Tools an die Hand, die es braucht, um Personalstrategien zu optimieren, die Mitarbeiterbindung zu verbessern und bessere Ergebnisse im Geschäft zu erzielen.

Echtzeit-Einblicke in wichtige Metriken wie Mitarbeiterfluktuation, Produktivität und Diversität ermöglichen es Personalabteilungen, Herausforderungen proaktiv anzugehen, Trends vorherzusagen und Entscheidungen zu treffen, die zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen.

Sind Sie bereit, Ihre Personalabteilung mit datengesteuerten Erkenntnissen zu verändern? Anmeldung für ClickUp und machen Sie sich die Daten Ihrer Mitarbeiter noch heute zunutze!