10 beste Workforce-Analytics-Software für datengestützte Entscheidungen

In dieser datengesteuerten Welt ist "Wissen ist Macht" nicht nur ein Sprichwort - es ist das Geheimnis eines hervorragenden Workforce Managements. Wenn Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter verbessern, Ihre Personalplanung optimieren und bessere Geschäftsergebnisse erzielen möchten, ist die Implementierung einer Software zur Personalanalyse Ihr strategisches Ass.

Dieses Tool, eine Untergruppe der HR-Analysesoftware, hilft Ihnen, interne und externe Mitarbeiterdaten zu sichten und komplexe Metriken in Dateneinblicke zu verwandeln. Mit der besten Workforce-Analytics-Software können Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter optimieren, die Mitarbeiterbindung verbessern und wirkungsvolle Geschäftsentscheidungen treffen.

Sehen wir uns an, wie Sie mit Workforce Analytics-Tools die Zukunft Ihres Unternehmens vorhersagen und gestalten können.

Worauf sollten Sie bei Workforce-Analytics-Software achten?

Bei der Suche nach der besten Workforce-Analytics-Software sollten Sie sich auf Features konzentrieren, die nicht nur die Nachverfolgung, sondern auch eine echte Verbesserung der Mitarbeiterleistung und der Geschäftsergebnisse ermöglichen. Hier sind die Schlüssel-Funktionen, die Sie berücksichtigen sollten:

Umfassendes Leistungsmanagement: Entscheiden Sie sich für eine Analysesoftware, die über einetool zur Nachverfolgung der Produktivität der Mitarbeiter damit Sie leistungsstarke Mitarbeiter identifizieren und verbesserungsbedürftige Bereiche aufzeigen können

Entscheiden Sie sich für eine Analysesoftware, die über einetool zur Nachverfolgung der Produktivität der Mitarbeiter damit Sie leistungsstarke Mitarbeiter identifizieren und verbesserungsbedürftige Bereiche aufzeigen können Prädiktive Analytik: Wählen Sie Softwarelösungen, dieden zukünftigen Personalbedarf vorhersagen können basierend auf aktuellen Trends bei den Mitarbeiterdaten. Diese Vorhersagefunktion hilft Ihnen, immer einen Schritt voraus zu sein und stellt sicher, dass Sie nie unter- oder überbesetzt sind

Wählen Sie Softwarelösungen, dieden zukünftigen Personalbedarf vorhersagen können basierend auf aktuellen Trends bei den Mitarbeiterdaten. Diese Vorhersagefunktion hilft Ihnen, immer einen Schritt voraus zu sein und stellt sicher, dass Sie nie unter- oder überbesetzt sind Anpassbare Berichterstellung: Mit der Workforce Suite können Sie sicherstellen, dassanpassbare tägliche Berichterstellungen zu erstellen. Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie sich auf die Personaldaten konzentrieren können, die für bessere Geschäftsergebnisse am wichtigsten sind, und dass es einfacher ist, umsetzbare Informationen für Stakeholder freizugeben und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen

Mit der Workforce Suite können Sie sicherstellen, dassanpassbare tägliche Berichterstellungen zu erstellen. Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie sich auf die Personaldaten konzentrieren können, die für bessere Geschäftsergebnisse am wichtigsten sind, und dass es einfacher ist, umsetzbare Informationen für Stakeholder freizugeben und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen Nachverfolgung des Lebenszyklus von Mitarbeitern: Optimieren Sie Strategien zur Mitarbeiterbindung und Programme zur Mitarbeiterbindung mit einem Feature, das die gesamte Reise eines Mitarbeiters verfolgt - vom Onboarding bis zum Austritt - und so Muster erkennt. Dies bietet HR Teams unschätzbare Einblicke in die Erfahrung der Mitarbeiter

Optimieren Sie Strategien zur Mitarbeiterbindung und Programme zur Mitarbeiterbindung mit einem Feature, das die gesamte Reise eines Mitarbeiters verfolgt - vom Onboarding bis zum Austritt - und so Muster erkennt. Dies bietet HR Teams unschätzbare Einblicke in die Erfahrung der Mitarbeiter Segmentierungsfunktionen: Segmentieren Sie Personaldaten nach demografischen Merkmalen, beruflichen Rollen oder Abteilungen. Auf diese Weise können HR-Manager und Business-Führungskräfte eine tiefer gehende diagnostische Analyse durchführen und Strategien auf die verschiedenen Gruppen innerhalb Ihres Unternehmens zuschneiden. Dies wiederum verbessert das Mitarbeitererlebnis und trägt zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit bei

Segmentieren Sie Personaldaten nach demografischen Merkmalen, beruflichen Rollen oder Abteilungen. Auf diese Weise können HR-Manager und Business-Führungskräfte eine tiefer gehende diagnostische Analyse durchführen und Strategien auf die verschiedenen Gruppen innerhalb Ihres Unternehmens zuschneiden. Dies wiederum verbessert das Mitarbeitererlebnis und trägt zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit bei Benchmarking-Tools: Wählen Sie eine Software, die robuste Benchmarking-Tools bietet. Diese ermöglichen es Ihnen, die Schlüssel-Leistungsindikatoren und Metriken Ihres Unternehmens mit Branchenstandards oder anderen Unternehmen zu vergleichen. Benchmarking ist wichtig, um zu verstehen, wo Ihr Unternehmen in Bezug auf die Leistung steht und wo Verbesserungen vorgenommen werden können

Wählen Sie eine Software, die robuste Benchmarking-Tools bietet. Diese ermöglichen es Ihnen, die Schlüssel-Leistungsindikatoren und Metriken Ihres Unternehmens mit Branchenstandards oder anderen Unternehmen zu vergleichen. Benchmarking ist wichtig, um zu verstehen, wo Ihr Unternehmen in Bezug auf die Leistung steht und wo Verbesserungen vorgenommen werden können Analyse des Mitarbeiterengagements: Stellen Sie sicher, dass die Software das Engagement der Mitarbeiter messen und analysieren kann. Dieses Feature sollte Aufschluss darüber geben, was Ihre Mitarbeiter motiviert, was ihre Schmerzpunkte sind und wie engagiert sie sich bei der Arbeit fühlen

Stellen Sie sicher, dass die Software das Engagement der Mitarbeiter messen und analysieren kann. Dieses Feature sollte Aufschluss darüber geben, was Ihre Mitarbeiter motiviert, was ihre Schmerzpunkte sind und wie engagiert sie sich bei der Arbeit fühlen Analyse des Fluktuationsrisikos: Achten Sie auf Features, mit denen sich die Fluktuation vorhersagen und gefährdete Mitarbeiter identifizieren lassen. Tools zur Analyse des Risikos der Mitarbeiterbindung nutzen HR-Daten wie Mitarbeiterleistung, Zufriedenheitswerte, Mitarbeiteraktivitäten und persönliche Umstände, um Trends zu erkennen und potenzielle Austritte vorherzusagen

Die 10 besten Softwarelösungen für die Personalanalyse im Jahr 2024

Entdecken Sie die besten Tools zur Umwandlung von Personaldaten in verwertbare Erkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, den Erfolg im Geschäft zu steigern.

1. ClickUp

Vereinfachen Sie HR-bezogene Prozesse mit der ClickUp HR-Management-Plattform

ClickUp ist ein vielseitiges Workforce-Analytics-Tool, das zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen und zur Steigerung der Produktivität entwickelt wurde. Die ClickUp Dashboards feature fungiert als zentraler hub, der Sie bei der Nachverfolgung und Rationalisierung Ihrer Abläufe und der schnellen Anpassung von Ressourcen an sich ändernde Geschäftsanforderungen unterstützt. Sie hilft Ihnen, einen umfassenden Überblick über Ressourcen und Workloads zu erhalten. ClickUp Brain , der integrierte KI-Assistent, beschleunigt die Entscheidungsfindung und schärft Ihren strategischen Blick, indem er Trends und Chancen in den Personaldaten identifiziert. Außerdem bietet der ClickUp Projekt Zeiterfassung app stellt sicher, dass Ihre Projekte im Zeitplan bleiben und dass alle Ressourcen effizient genutzt werden. ClickUp's Features für die Einstellung von Zielen helfen Ihnen dabei, Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen und Ziele bei Bedarf anzupassen, um die Dynamik zu erhalten und den Erfolg zu fördern.

Mit ClickUp's HR Management Features können Sie auf einfache Weise Mitarbeiterdaten, Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse verwalten. Dies sorgt für einen reibungsloseren Workflow und eine bessere Einhaltung der Unternehmensrichtlinien. Nutzen Sie den vielfältigen Bereich der ClickUp's vordefinierten Vorlagen können Sie Ihre Arbeitsabläufe beschleunigen, indem Sie sie benutzerdefiniert an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen, die Produktivität steigern und mit Ihren Geschäftszielen in Einklang bringen.

Erkennen Sie Produktivitätslücken und verschaffen Sie sich Sichtbarkeit mit der Vorlage für den ClickUp Employee Daily Activity Report

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter um die täglichen Aktivitäten effizient zu überwachen und eine detaillierte Ansicht darüber zu erhalten, wie die Mitarbeiter ihre Zeit während der Arbeit einteilen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Nachverfolgung von Leistung, Anwesenheit und Terminen, um Bereiche zu identifizieren, in denen Mitarbeiter wachsen können

Arbeitsabläufe überwachen, um die Effektivität des Teams und die individuelle Entwicklung zu optimieren

Die Qualität der Arbeit und die Einhaltung von Zeitplänen analysieren, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen

ClickUp beste Features

KI-gestütztes Wissensmanagement: Erleichtern Sie mit ClickUp Brain sofortige, kontextbezogene Antworten auf Anfragen zu Aufgaben, Dokumenten und Teammitgliedern

mit dem ClickUp Brain KI WissensmanagerTM erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Ihre Fragen zu Arbeit, Aufgaben, Dokumenten und mehr_

Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit: Bleiben Sie mit anpassbaren Metriken über die Leistung Ihres Unternehmens auf dem Laufendenexecutive Dashboards

verwalten von Team Zielen mit ClickUp Dashboard_s

Vielfältige Vorlagen: Optimieren Sie Ihr Projektmanagement und Ihre Personalplanung mit den vorgefertigten ClickUp-Frameworks, die an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen benutzerdefiniert angepasst werden können

Optimieren Sie Ihr Projektmanagement und Ihre Personalplanung mit den vorgefertigten ClickUp-Frameworks, die an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen benutzerdefiniert angepasst werden können Aufschlussreiche Zeiterfassung für Projekte: Gewinnen Sie Einblicke in den Zeitverbrauch der einzelnen Projektphasen, um die Produktivität des Teams zu optimieren und sicherzustellen, dass Projekte im Zeitplan bleiben

verfolgen Sie Ihre Zeitleiste des Projekts mit der ClickUp Aufgabenansicht

Zielsetzung und -anpassung: Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und passen Sie die Ziele nach Bedarf an, um die Dynamik zu erhalten und den Erfolg zu fördern

ziele setzen und nachverfolgen mit ClickUp Goals_

Umfassendes HR-Management: Verwalten Sie Mitarbeiterdaten, Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse, um einen reibungsloseren Workflow und eine bessere Einhaltung der Unternehmensrichtlinien zu gewährleisten

ClickUp Limits

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve bei der ersten Implementierung der Software

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Acendre (HireRoad)

via _ Acendre, das kürzlich in HireRoad umbenannt wurde, ist ein Anbieter einer umfassenden Plattform für die Talentakquise, die optimierte Lösungen für die Rekrutierung, das Onboarding und die Analyse bietet. Das Rebranding betrifft vor allem Benutzer außerhalb Australiens, wo das Produkt weiterhin Acendre heißt.

Acendre/HireRoad beste Features

Halten Sie Kandidaten mit konsistenten, markengerechten und zeitnahen Nachrichten auf dem Laufenden. Das mobilfreundliche Dashboard ermöglicht es Recruitern, die Pipeline von überall aus zu überwachen und sich schnell auf Änderungen einzustellen

Sparen Sie Zeit und Geld durch die Automatisierung von wiederholbaren Prozessen. Geplante Benachrichtigungen helfen dabei, Kandidaten im richtigen Moment anzusprechen und sorgen für reibungslose Workflows

Gewinnen Sie Einblicke mit klaren, umsetzbaren Metriken, die kalkulierte Entscheidungen und einfaches Freigeben von Daten ermöglichen

Sie erhalten sichere und umfassende Lösungen für Behörden, die die Rekrutierung und das Onboarding für regulierte Branchen rationalisieren und damit ideal für öffentliche Einrichtungen sind

Einschränkungen von Acendre/HireRoad

Rezensionen weisen darauf hin, dass die Antworten des Kundensupports langsamer als nötig ausfallen können, was dringende Vorgänge behindert

Preise von Acendre/HireRoad

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Acendre/HireRoad

G2: Nicht genug Bewertungen

Capterra: 4.6/5 (46 Bewertungen)

3. Aufschlussreich

via {\an8}Ich weiß, dass es nicht einfach ist Insightful wurde entwickelt, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern, indem es eine Reihe von Features anbietet, die eine informiertere und effizientere Arbeitsumgebung fördern, egal ob im Büro, an einem entfernten Standort oder in einem hybriden System. Nutzen Sie Produktivitätstrends, Aktivitäten/Zeitleisten usw., um tiefe Einblicke in die Arbeitsabläufe Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Insightful beste Features

Erhalten Sie detaillierte Produktivitätsanalysen, um zu verstehen, wie Ihr Team täglich arbeitet. Nutzen Sie diese Daten, um die Konzentrationszeit zu verbessern, Produktivitätsmuster zu erkennen, Burnout zu verhindern und die Leistung Ihres Teams dynamisch zu unterstützen

Vereinheitlichen Sie Ihre Belegschaft unabhängig vom Speicherort mit Tools, die die Auswirkungen verschiedener Arbeitsumgebungen auf die Leistung messen. Gewinnen Sie Sichtbarkeit für die Dynamik der Remote-Arbeit und verwalten Sie Zeit und Anwesenheit nahtlos

Optimieren Sie die Zeiterfassung und Schichtplanung, um eine klare Sichtbarkeit darüber zu erhalten, wann und wie Ihr Team arbeitet. Diese Automatisierung spart Verwaltungszeit und lässt sich nahtlos in Gehaltsabrechnungssysteme integrieren

Nutzen Sie die Features zur Aufgaben- und Prozessanalyse, um Engpässe zu erkennen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Diese Einblicke helfen Ihnen, Ressourcen effektiver zu verwalten und die betriebliche Flexibilität zu steigern

Einsichtige Limits

Die Reaktionszeiten auf Kundenabfragen sind länger als für dringende Geschäftsanforderungen erforderlich

Die siebentägige Wartezeit von Insightful für die Reaktivierung deaktivierter Konten behindert den Betrieb, insbesondere bei hoher Mitarbeiterfluktuation

Aufschlussreiche Preisgestaltung

Produktivitätsmanagement: $6,40/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$6,40/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Zeiterfassung: 8 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

8 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Prozessverbesserung: $12/Monat pro Platz für Teams über 50 Benutzer (jährliche Abrechnung)

$12/Monat pro Platz für Teams über 50 Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise-Lösung: Benutzerdefinierte Preise für Teams mit mehr als 100 Benutzern

Einschlägige Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (183 Bewertungen)

4.7/5 (183 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (96 Bewertungen)

4. ActivTrak

via ActivTrack ActivTrak bietet eine moderne Lösung für die sofortige Sichtbarkeit von Produktivität und Engagement der Mitarbeiter. Mit Features zum Vergleich der Produktivität im Büro und im Außendienst, zur schnellen Erkennung von Burnout und Disengagement sowie zur Optimierung von Prozessen und Technologienutzung liefert ActivTrak die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um sichere Entscheidungen zu treffen.

Ob Sie eine Kapazitätsplanung durchführen activTrak gibt Ihnen die Tools an die Hand, mit denen Sie fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen können, wenn Sie Ihre Workloads ausbalancieren oder einfach nur versuchen, die Feinheiten der Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu verstehen.

ActivTrak beste Features

Überwachen undverwaltung Ihrer Arbeitskräfte effektiv, indem Sie Produktivitätsschwankungen nach Speicherort und Arbeitsmustern der Mitarbeiter verstehen

Implementieren Sie Produktivitätsmetriken, um die Arbeit Ihres Teams zu unterstützen und zu verbessern. So können Sie die Produktivität messen und steigern, Trends erkennen und Burnout verhindern

Gewinnen Sie detaillierte Einblicke in den Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter, die Ihnen helfen, Prozesse zu optimieren und die Gesamteffizienz zu steigern

Nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse für eine solide Personalplanung und stellen Sie sicher, dass Sie auf der Grundlage aktueller Daten zur Produktivität und zum Engagement Ihrer Mitarbeiter gut auf den künftigen Personalbedarf vorbereitet sind

Nachverfolgung und Analyse von Anzeichen für Desengagement und Burnout bei Mitarbeitern, damit Sie frühzeitig eingreifen und ein gesundes Arbeitsumfeld erhalten können

ActivTrak Limits

Die Interpretation der ActivTrak-Daten muss sorgfältig geprüft werden, um voreingenommene Annahmen über die Produktivität der Mitarbeiter zu vermeiden

Tools können produktive Aktivitäten fälschlicherweise als "unproduktiv" einstufen, was die Datengenauigkeit verzerrt

ActivTrak Preise

Free

Essentials: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Professional: $17/Monat pro Benutzer

$17/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ActivTrak-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (246 Bewertungen)

4.4/5 (246 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (547 Bewertungen)

5. Paylocity

via JobScore Paylocity kombiniert zentrale Funktionen des Personalwesens mit moderner Technologie und bietet eine einheitliche Software-Suite, die Ihre Personal- und Gehaltsabrechnungsprozesse vereinfacht. Diese Plattform wurde nicht nur für die betriebliche Effizienz entwickelt, sondern auch mit einem starken Fokus auf die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung.

Paylocity beste Features

Konsolidieren Sie Ihre HR-Aktivitäten mit der integrierten Suite von Paylocity, die u.a. Lohnabrechnung, Leistungsverwaltung, HR-Analysen und Talentmanagement umfasst

Verbessern Sie die Interaktion Ihrer Mitarbeiter mit der Plattform durch intuitives Design und benutzerfreundliche Features, die das Engagement und die Zufriedenheit fördern

Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Spitzentalenten mit Tools, die jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus unterstützen, von der Einstellung bis zur Pensionierung

Vereinfachung der Verwaltung von Mitarbeiterleistungen durch eine optimierte Benutzeroberfläche, die Anmeldungen und Aktualisierungen sowohl für Administratoren als auch für Mitarbeiter einfach macht

Paylocity Einschränkungen

Einige Benutzer haben gelegentliche Verzögerungen bei der Datensynchronisation notiert undberichterstellung während der Hauptnutzungszeiten

Sie kann keine Zahlungen an unabhängige Auftragnehmer leisten

Paylocity-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Paylocity-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,537 Bewertungen)

4.4/5 (2,537 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (832 Bewertungen)

6. Arbeitstag

über Arbeitstag Workday kombiniert erstklassige Anwendungen für das Finanz- und Personalmanagement mit fortschrittlichen Technologien wie KI, um die Effizienz und das Wachstum von Unternehmen zu steigern. Die "Enterprise Management Cloud"-Plattform ist darauf zugeschnitten, Ihr Unternehmen bei der raschen Anpassung an sich ändernde Geschäftsanforderungen zu unterstützen und die Zusammenarbeit und kontinuierliche Planung zu erleichtern.

Workday beste Features

Bringen Sie Ihr Geschäft mit einer Plattform voran, die eine kontinuierliche, kollaborative Planung unterstützt und es Ihnen ermöglicht, sich schnell an Veränderungen im Geschäftsumfeld anzupassen

Integrieren Sie Ihre Finanz- und Personalplanung mit eingebetteter KI, die die Leistung steigert und Einblicke in Echtzeit bietet

Nutzen Sie KI, um die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu kartieren und zu entwickeln, damit Ihr Team für die Aufgaben von morgen gerüstet ist

Treffen Sie sichere Entscheidungen mit einer einheitlichen Quelle für Finanz-, Personal- und Betriebsdaten, die allen Beteiligten Zugang zu Echtzeit-Einblicken bietet

Workday-Einschränkungen

Die benutzerdefinierte Anpassung und Integration in bestehende Systeme kann komplex sein und erfordert möglicherweise zusätzliche Unterstützung

Für kleine Geschäfte möglicherweise nicht erschwinglich

Workday-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Arbeitstag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (1514 Bewertungen)

4.0/5 (1514 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,349 Bewertungen)

7. Paycor

via Paycor Paycor verändert die Art und Weise, wie Sie Ihre Belegschaft verwalten, indem es alle Facetten der Personal- und Gehaltsabrechnung in eine effiziente Plattform integriert. Dieser umfassende Ansatz vereinfacht Prozesse und steigert die Produktivität, indem er Routineaufgaben automatisiert und strategische Analysen bietet.

Paycor beste Features

Erhalten Sie ein abgeschlossenes Set von Tools zur Verwaltung aller Aspekte des Personalwesens, von der Gehaltsabrechnung und dem Talentmanagement bis hin zur Einhaltung von Vorschriften und der Verwaltung von Sozialleistungen.

Optimieren Sie Ihren Rekrutierungsprozess mit einer automatisierten Software für die Talentsuche und das Onboarding und stellen Sie so sicher, dass Sie die besten Talente gewinnen und halten können

Kontrollieren Sie die Arbeitskosten und steigern Sie die Produktivität mit einer Software für die Zeiterfassung und dynamischen Planungsfunktionen

Nutzen Sie die Lernmanagementsysteme und die Karrieremanagement-Software von Paycor, um das kontinuierliche Wachstum und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu fördern

Paycor Beschränkungen

Die Integration mit externen Systemen kann manchmal zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungen erfordern, die zusätzliche Kosten oder Unterstützung verursachen können

Benutzer haben berichtet, dass sie mit dem Kundensupport unzufrieden sind

Preise von Paycor

Benutzerdefinierte Preise

Paycor Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (720 Bewertungen)

3.9/5 (720 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2776 Bewertungen)

8. SAP SuccessFactors

via SAP Community SAP SuccessFactors verbessert das Human Capital Management durch eine umfassende Suite von KI-fähigen Tools, die zentrale HR-Bereiche wie Gehaltsabrechnung, Recruiting, Onboarding, Lernen und Entwicklung und vieles mehr abdecken. Entwickelt, um datengesteuerte Einblicke und die Personalplanung zu verbessern sAP SuccessFactors unterstützt Unternehmen dabei, optimale Mitarbeitererfahrungen zu schaffen und die organisatorische Agilität auf globaler Ebene zu steigern.

SAP SuccessFactors beste Features

Erhalten Sie einen Bereich von Modulen, die jeden Aspekt des Personalwesens abdecken, von der Gehaltsabrechnung bis zum Leistungsmanagement

Nutzen Sie die leistungsstarkenanalytische tools um Personaldaten zu untersuchen, Trends aufzudecken und Erkenntnisse für strategische Entscheidungen zu nutzen

Einbindung von KI in die gesamte Suite zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und Effizienz sowie zur Gewinnung von prädiktiven Erkenntnissen zur Förderung proaktiver HR-Strategien

Abstimmung individueller Talente auf die Anforderungen des Unternehmens mithilfe von KI-gesteuerten Empfehlungen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und der internen Mobilität

SAP SuccessFactors Limit

Benachrichtigungen sind mit jeder Phase in der Talent-Pipeline verknüpft und werden ausgelöst, wenn ein Kandidat eine neue Phase erreicht

Es gibt keine kostenlose Testversion, und die Preisgestaltung ist für Kunden nicht transparent genug

Bietet nicht viel Spielraum für benutzerdefinierte Anpassungen

SAP SuccessFactors-Preise

Benutzerdefinierte Preise

SAP SuccessFactors Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (664 Bewertungen)

3.9/5 (664 Bewertungen) Capterra: 4/5 (274 Bewertungen)

9. Gitternetz

via Gitter Lattice revolutioniert die Personalarbeit mit seiner KI-gestützten Plattform, die den Leistungsmanagementprozess verbessert und das Mitarbeiterwachstum beschleunigt. Durch die Integration von Leistungsbeurteilungen, Vergütungsmanagement und Mitarbeiterengagement in einer nahtlosen Schnittstelle unterstützt Lattice Sie bei der Identifizierung von Spitzentalenten und der Ausrichtung Ihrer Teams auf wichtige Geschäftsziele.

Lattice beste Features

Systematische Nachverfolgung und Bewertung der Mitarbeiterleistung, um Leistungsträger zu identifizieren und leistungsschwache Mitarbeiter strategisch zu unterstützen

Bringen Sie Ihre Unternehmensziele mit den Zielen der einzelnen Mitarbeiter in Einklang und stellen Sie so sicher, dass sich jeder auf das konzentriert, was für den Erfolg Ihres Geschäfts am wichtigsten ist

Nutzen Sie KI-gesteuerte Erkenntnisse, um effektiv auf Mitarbeiterfeedback zu reagieren und eine Kultur zu fördern, die Leistung und Zufriedenheit in den Vordergrund stellt

Treffen Sie faire und wirkungsvolle Vergütungsentscheidungen, indem Sie die Vergütung direkt mit den Leistungsergebnissen verknüpfen und so Transparenz und Motivation in Ihrem Team fördern

Verwandeln Sie Manager in Karriere-Coaches mit Tools, die die Entwicklung von Mitarbeitern unterstützen und nachverfolgen, um das berufliche Wachstum und die Mitarbeiterbindung zu beschleunigen

Gittereinschränkungen

Die Berichterstellung für Umfragen und Jahresendbeurteilungen ist umständlich und schwer zu interpretieren

Vor dem Freigeben der Daten sind oft zusätzliche Bereinigungen und Vorbereitungen erforderlich

Verbandspreise

Leistungsmanagement + OKRs & Ziele: $11/Monat pro Benutzer

Engagement: Zusätzliche $4/Monat pro Benutzer

Wachsen: Zusätzliche $4/Monat pro Benutzer

Kompensation: Zusätzliche $6/Monat pro Benutzer

Gitter-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,823 Bewertungen)

4.7/5 (3,823 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (121 Bewertungen)

10. Visier

via Visier Visier zeichnet sich durch seine leistungsstarken Personalanalyselösungen aus, die denjenigen, die sie am dringendsten benötigen - von Personalfachleuten bis hin zu Führungskräften - wichtige Erkenntnisse liefern. Durch die Integration von Daten in Ihrem gesamten Unternehmen ermöglicht Visier eine fundierte Entscheidungsfindung, die sich positiv auf Ihr Geschäft auswirkt.

Visier beste Features

Nutzen Sie Vee, den KI-gesteuerten digitalen Assistenten, der komplexe Datenanalysen für jeden in Ihrem Unternehmen zugänglich macht und sicherstellt, dass Erkenntnisse nur eine Unterhaltung entfernt sind

Kombinieren Sie Ihre Personaldaten mit Geschäftsdaten, um eine ganzheitliche Ansicht Ihres Unternehmens zu erhalten, die es Führungskräften ermöglicht, fundierte und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen

Nutzen Sie die umfangreiche Visier-Datenbank mit über 15 Millionen Mitarbeiterdaten, um die Leistung Ihres Unternehmens mit Branchen-Benchmarks zu vergleichen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren

Integrieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen in ein einheitliches System, um umfassende Analysen zu erstellen, die wichtige Erkenntnisse für Ihre Personalstrategien liefern

Visier-Einschränkungen

Möglicherweise sind zusätzliche Schulungen erforderlich, um die Datenkompetenz der Benutzer zu verbessern und ein besseres Verständnis der Analysen zu ermöglichen

Einige Benutzer haben über Verzögerungen bei der Implementierung berichtet

Preise für Visier

Benutzerdefinierte Preise

Visier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (126 Bewertungen)

4.6/5 (126 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Bei der Erkundung dieser Top-Tools für die Personalanalyse ist es wichtig zu berücksichtigen, wie jedes Tool auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kann. Die richtige Software rationalisiert die Personalprozesse, verbessert die Entscheidungsfindung und steigert die allgemeine Effizienz der Belegschaft. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun: Bewerten Sie diese Tools auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anforderungen, um die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

Sind Sie bereit, Ihr Workforce Management mit umsetzbaren Erkenntnissen zu revolutionieren? Testen Sie ClickUp noch heute! Mit seinen vielseitigen Features für das Projektmanagement und robusten Analysetools hilft ClickUp Ihnen, Ihre Produktivität zu optimieren und Ihr Team effektiver zu führen. Anmeldung bei ClickUp heute!