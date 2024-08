die 10 besten PMO tools von 2024 für effektives Projektmanagement

Zum normalen Alltag von Projektmanagern gehört es, Teams zu leiten, Termine zu jonglieren, Budgets und Ressourcen zuzuteilen und dafür zu sorgen, dass die Projekte auf Kurs bleiben.

Der Versuch, so viele Aufgaben zu bewältigen, ohne das richtige PMO-Tool zu verwenden, kann jedoch leicht dazu führen, dass Projekte aus dem Ruder laufen. Nicht eingehaltene Termine, aufgeblähte Budgets und unzufriedene Clients sind ein Rezept für eine Katastrophe, und das will niemand!

Ein zuverlässiges PMO tool kann hier Abhilfe schaffen und einen klaren Überblick über den Fortschritt des Projekts ermöglichen. Darüber hinaus verbessert es die Zusammenarbeit, optimiert die Ressourcenzuweisung, fördert eine fundierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Daten und führt zu einem reibungsloseren Projektablauf mit besseren Ergebnissen.

In diesem Artikel haben wir eine Liste mit 10 PMO-Tools zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe im Projektmanagement optimieren können. Schauen wir sie uns an! 🎢

Die Wahl des richtigen projektmanagement tool kann eine Herausforderung sein. Bei den unzähligen Optionen, die zur Verfügung stehen, ist man schnell überfordert. Um Ihnen dabei zu helfen, die perfekte Lösung für Ihr Team zu finden, konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Zentrales Dashboard: Entscheiden Sie sich fürprojektmanagement-Software die eine zentrale Übersicht über alle Ihre Projekte, Ziele, Zeitpläne, Aufgaben und Fristen bietet, damit Sie sofort auf alle Informationen zugreifen können

Entscheiden Sie sich fürprojektmanagement-Software die eine zentrale Übersicht über alle Ihre Projekte, Ziele, Zeitpläne, Aufgaben und Fristen bietet, damit Sie sofort auf alle Informationen zugreifen können Integrationsfunktionen: Wählen Sie PMO-Tools, die sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete Software und Plattformen integrieren lassen, um das Freigeben von Daten zu verbessern und die Produktivität zu steigern

Wählen Sie PMO-Tools, die sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete Software und Plattformen integrieren lassen, um das Freigeben von Daten zu verbessern und die Produktivität zu steigern Funktionen für das Aufgabenmanagement: Suchen Sie nach Projektmanagement-Software, mit der Sie Aufgaben effizient erstellen, organisieren, zuweisen und nachverfolgen können

Suchen Sie nach Projektmanagement-Software, mit der Sie Aufgaben effizient erstellen, organisieren, zuweisen und nachverfolgen können Planungstools: Wählen Sie eine PMO-Software mit fortschrittlichen Tools zur Planung und Verwaltung von Zeitleisten für Projekte, damit Ihr Team nicht aus der Bahn geworfen wird

Wählen Sie eine PMO-Software mit fortschrittlichen Tools zur Planung und Verwaltung von Zeitleisten für Projekte, damit Ihr Team nicht aus der Bahn geworfen wird Funktionen zur Kalenderverwaltung: Suchen Sie nach Tools für das Projektmanagement, die nahtlos Kalender für Ihr Projekt erstellen könnenzeitleisten für Projekte und sogar mit anderen Kalendern integriert werden können, um Aufgaben und Fristen zu synchronisieren

Suchen Sie nach Tools für das Projektmanagement, die nahtlos Kalender für Ihr Projekt erstellen könnenzeitleisten für Projekte und sogar mit anderen Kalendern integriert werden können, um Aufgaben und Fristen zu synchronisieren Kommunikations- und Kollaborationstools: Wählen Sie Tools für das Projektmanagement, die Features wie das Freigeben von Dateien, Chats, Kommentare, @mentioning und Whiteboards bieten, um Projektideen und -pläne gemeinsam zu konzipieren und zu visualisieren

Wählen Sie Tools für das Projektmanagement, die Features wie das Freigeben von Dateien, Chats, Kommentare, @mentioning und Whiteboards bieten, um Projektideen und -pläne gemeinsam zu konzipieren und zu visualisieren Schreib- und Dokumentationsfunktionen: Entscheiden Sie sich für ein PMO-Tool, mit dem Sie mühelos Dokumente erstellen, Notizen machen, To-Do-Listen erstellen, Inhalte bearbeiten und Dokumente für Teams freigeben können

Entscheiden Sie sich für ein PMO-Tool, mit dem Sie mühelos Dokumente erstellen, Notizen machen, To-Do-Listen erstellen, Inhalte bearbeiten und Dokumente für Teams freigeben können Generative KI: Suchen Sie nach einem Projektmanagement-Tool mit einem eingebauten KI-Feature, das Projektberichte und -zusammenfassungen generieren und Antworten aus Ihren Aufgaben und Dokumenten innerhalb des Tools sofort abrufen kann

Die 10 besten PMO tools für 2024

Hier sind die 10 besten PMO tools des Jahres 2024, die wir nach sorgfältiger Prüfung in unsere Liste aufgenommen haben:

1. ClickUp (Das Beste für All-in-One Projektmanagement) ClickUp ist ein brillantes Projektmanagement tool, das schnell zu einem Favoriten in verschiedenen Branchen wurde.

Es bietet eine All-in-One-Plattform, die Teams durch die Integration von Workflows, Dokumentation und Echtzeit-Dashboards zusammenbringt, priorisierung von Projekten und mehr.

ClickUp ist vor allem für sein umfassendes Angebot an Projektmanagement-Funktionen bekannt. Die ClickUp Project Management tool ermöglicht Teams die Verwaltung von Aufgaben, Zeitleisten, Ressourcen und Kommunikation in einem zentralen Hub.

Die Plattform steigert die Effizienz durch Automatisierung und Berichterstellung und stellt sicher, dass Aufgaben pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden, optimierung des Lebenszyklus von Projekten .

verwalten Sie jede Aufgabe und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp's Projektmanagement-Lösungen für Teams_

ClickUp bietet auch einige andere fortgeschrittene Features, wie zum Beispiel die KI-Fähigkeit im Projektmanagement , genannt ClickUp Gehirn . Es kann Ihr ganz persönlicher KI-Projektmanager sein, der Routineaufgaben automatisiert und Einblicke zur Optimierung der Projektausführung bietet.

zusammenfassen von Diskussionsthreads mit ClickUp Brain

ClickUp Brain kann auch Unteraufgaben auf der Grundlage von Aufgabenbeschreibungen generieren, Kommentar-Threads zusammenfassen und den Status von Projekten selbstständig aktualisieren. Sie können es sogar veranlassen, Sie zu erinnern, wenn eine Aufgabe überfällig ist.

Ein wichtiger Teil des Projektmanagements ist die Einstellung realistischer Ziele und deren Nachverfolgung. Mit ClickUp Ziele können Teams Einzelziele für Projekte einstellen und nachverfolgen und so die Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen sicherstellen.

einzelziele für Projekte mit ClickUp Goals festlegen und nachverfolgen ClickUp Aufgaben ist ein zentrales PMO tool, das robuste Features für die Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben bietet. Durch die Integration von KI-Unterstützung erhalten Sie intelligente Vorschläge und automatisieren sich wiederholende Aktionen, um sicherzustellen, dass die Aufgaben genau und rechtzeitig abgeschlossen werden.

erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie sie Teams zu und verfolgen Sie sie mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Tasks können Sie sogar Ihre täglichen Abläufe schnell nachverfolgen ClickUp Automatisierung . Diese PMO-Funktion ist eine große Hilfe, die Prozesse wie Statusänderungen, Projektübergaben und Genehmigungen rationalisiert.

automatisieren Sie tägliche Abläufe und sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp

Es weist automatisch Aufgaben zu, wenn Projekte fortschreiten, und sendet Benachrichtigungen bei herannahenden Fristen, so dass sich Teams auf wichtigere Arbeiten statt auf langweilige Aufgaben konzentrieren können.

Ein weiteres leistungsstarkes Feature der Plattform für das Projektmanagement ist ClickUp Dokumente . Es ermöglicht Teams, Inhalte zu erstellen, sie zu bearbeiten und Dokumente untereinander und sogar mit externen Beteiligten freizugeben.

clickUp Docs /%img/ ermöglicht die Erstellung von Projektplänen, Chartas, täglichen To-Do-Listen und KI-generierten Inhalten in ClickUp Docs_

Sie können umfangreiche Bearbeitungen in Dokumenten vornehmen, Kommentare hinzufügen und Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, um Informationen einfach freizugeben. Außerdem unterstützt Sie die KI in Docs beim Verfassen, Zusammenfassen und Organisieren von Inhalten.

ClickUp bietet auch andere Features für die Zusammenarbeit, wie zum Beispiel ClickUp Chat und ClickUp Posteingang, um Updates freizugeben, Ideen zu diskutieren und den Fortschritt des Projekts zu verfolgen.

mit ClickUp Chat können Sie ganz einfach Updates austauschen und Aufgaben nachverfolgen

Mit ClickUp Chat können Sie im Team chatten, während der ClickUp Posteingang alle auf der gleichen Seite hält, indem er Benachrichtigungen und Nachrichten zentralisiert, um eine einheitliche Kommunikation zu ermöglichen.

mit ClickUp Inbox alle Nachrichten und Benachrichtigungen in einem einzigen Space bündeln

Haben Sie Angst, dass Sie Ihre bevorzugten Tools nicht mehr nutzen können? Kein Problem! ClickUp-Integrationen stellt eine nahtlose Verbindung zu einem breiten Bereich beliebter Anwendungen wie Slack, Google Drive und Dropbox sowie zu verschiedenen Apps für Cloud-Speicher her und sorgt so für einen reibungslosen und vernetzten Workflow.

zugriff auf einen Bereich von Tools und problemlose Integration von ClickUp in diese Tools

Zusätzlich zu diesen ClickUp Features können Sie gebrauchsfertige Vorlagen wie die ClickUp Vorlage für das Projektmanagement um einen Plan für ein Projekt schneller zu erstellen. Es bietet erweiterte Funktionen für das Projektmanagement, mit denen Sie große, komplexe, funktionsübergreifende Projekte von der Planung bis zum Abschluss effizient verwalten können.

ClickUp Vorlage für Projektmanagement

Die Vorlage enthält verschiedene Ansichten, wie Dokumente, Kanban, Formulare und Listen, und unterstützt verschiedene Status und benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung aller Aspekte des Projekts. Sie optimiert die Arbeitsabläufe , verbessert die Kommunikation im Team und sorgt dafür, dass alle Details eines Projekts übersichtlich und zugänglich bleiben.

ClickUp beste Features

Visualisieren Sie Ihre Projekte und verfolgen und verwalten Sie Aufgaben mit über15 ClickUp Ansichteneinschließlich Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Kalendern, Listen und mehr

Beschleunigen Sie die Einleitung von Projekten und rationalisieren Sie alle Aufgaben mit vorgefertigtenvorlagen für das Projektmanagement* Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Workflows, um mit ClickUp Automatisierungen Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Gelöscht einstellenprojektmanagement Zielenachverfolgung des Fortschritts und Ausrichtung des Aufwands des Teams auf freigegebene Ziele mit ClickUp Goals

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihren Workload, die Leistung Ihres Projekt Teams und anstehende Termine mitClickUp Dashboards* Überwachen Sie den Zeitaufwand für Aufgaben und Projekte genau mitClickUp Projekt Zeiterfassung zur Verbesserung von Effizienz und Budgetierung

Erstellen, Bearbeiten und Freigeben von Dokumenten direkt in ClickUp, um Projektinformationen mit dem KI-gestützten ClickUp Docs zu zentralisieren und zu organisieren

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um Ideen zu diskutieren, Projekt-Updates freizugeben und Teammitgliedern in der ClickUp Chat-Ansicht direkt Kommentare zuzuweisen

ClickUp Limitierungen

Das umfangreiche Feature-Set des Tools könnte anfangs eine Lernkurve darstellen, die einige Zeit zum Erfassen erfordert

Die mobile App ist zwar bequem, bietet aber möglicherweise nicht den vollen Bereich der Funktionen der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Asana (Am besten für die Zusammenarbeit im Team)

/via_ Asana Der Einstieg in Asana ist dank der vorgefertigten Vorlagen und des benutzerfreundlichen Workflow-Builders einfach. Dank des einfachen Layouts des Tools können Sie direkt mit der Verwaltung Ihrer Projekte beginnen, ohne sich ablenken zu lassen.

Mit Features wie Aufgabenzuweisung, Nachverfolgung des Fortschritts, Fälligkeitsdaten, Zeitleisten für Projekte und Freigeben von Dateien behalten Sie bei Ihren Projekten stets den Überblick. Darüber hinaus sorgt die Zusammenarbeit bei Team-Aufgaben und in den Kommentarbereichen für einen reibungslosen Informationsfluss.

Asana umfasst auch Projektpläne, Speicher für Dateien und personalisierte Dashboards, alles in einem einzigen digitalen Workspace für Teams, um zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass alle an den Zielen und Aufgaben ausgerichtet sind.

Asana beste Features

Organisieren und Nachverfolgen von Projekten in mehreren Ansichten (Liste, Board, Kalender, Zeitleiste)

Kommentieren, Freigeben von Dateien und Zuweisen von Aufgaben an Mitglieder des Teams für eine effektive Zusammenarbeit

Erstellen, Zuweisen und Priorisieren von Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten

Asana-Einschränkungen

Der kostenlose Plan hat Limits für Benutzer, Speicher und Features

Die integrierte Zeiterfassung ist limitiert und erfordert Integrationen für ein umfassendes Zeitmanagement

Asana Preise

Personal: Free

Free Starter: $13.49/Monat

$13.49/Monat Fortgeschrittene : $30.49/Monat

: $30.49/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10000+ Bewertungen)

4.3/5 (10000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12500+ Bewertungen)

3. Wrike (am besten geeignet für die Planung und Durchführung komplexer Projekte)

via Wrike Wrike ist für Teams aller Größen konzipiert und verfügt über einen Bereich von Tools für die strategische Planung, Organisation und Zusammenarbeit bei Projekten. Es bietet erweiterte Features wie Aufgabenmanagement, Gantt-Diagramme und einen Echtzeit-Newsfeed. Sie können Aufgaben priorisieren, um die wichtigsten Aufgaben schnell zu verfolgen und sicherzustellen, dass Sie Ihre Projekttermine effektiv einhalten.

Sie werden feststellen, dass Wrike eine zuverlässige Projektmanagement-Software für die Zusammenarbeit mit internen Teams oder externen Clients ist. Auch ohne ein Wrike Konto können die Beteiligten durch freigegebene Dashboards und Updates auf dem Laufenden bleiben. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Clients, die es vorziehen, keine zusätzlichen Konten zu erstellen.

Sie können mit Wrike interaktive Dashboards erstellen und sogar maßgeschneiderte Berichte generieren und mehrere Ansichten des Projekts genießen, um verschiedenen Präferenzen gerecht zu werden.

Wrike beste Features

Nachverfolgung der Projektleistung mit anpassbaren Berichten und Dashboards

Ansicht der Workload-Verteilung zum Ausgleich der Arbeitsbelastung zwischen den Mitgliedern des Teams

Verwalten Sie Projekte mit mehreren Ansichten (Kanban, Gantt, Liste usw.) und legen Sie Meilensteine fest

Wrike Beschränkungen

Die höherwertigen Pläne von Wrike können für kleinere Teams oder einzelne Benutzer kostspielig sein

Die benutzerdefinierten Optionen sind zwar flexibel, können aber im Vergleich zu einigen Konkurrenten wie ClickUp limitiert sein

Wrike-Preise

Free Forever

Team: 9,80 $/Monat pro Benutzer

9,80 $/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5.0 (3.700+ Bewertungen)

: 4.2/5.0 (3.700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (2,600+ Bewertungen)

4. Trello (am besten für Kanban-basierte Workflows)

{Via_} {\an8}Das ist eine gute Idee Trello ist eines der ersten Tools für Projektmanagement, das Kanban Boards zur Verwaltung von Projekten und zur einfachen Visualisierung von Arbeitsabläufen verwendet

Mit dem interaktiven Kanban Board können Sie den Status von Projekten und Aufgaben ganz einfach aktualisieren, indem Sie Karten durch Phasen wie "Zu erledigen", "In Arbeit", "Erledigt" und "Überfällig" bewegen Auf diese Weise haben Sie einen klaren Überblick über Fortschritte, Probleme und Ressourcenbeschränkungen auf einen Blick.

Außerdem können Sie das Trello Board mit Power-Ups erweitern, um fortschrittliche Features für das Projektmanagement hinzuzufügen, ohne dass die Oberfläche unübersichtlich wird.

Trello beste Features

Organisieren Sie Aufgaben in verschiedenen Phasen (Zu erledigen, Erledigt, Erledigt, Überfällig) zur einfachen Klassifizierung

Erstellen Sie individuelle Aufgaben mit Details, Fälligkeitsdaten, Links, Anhängen und Checklisten

Zusammenarbeit durch Hinzufügen von Kommentaren und Diskussionen zu den Trello-Karten

Trello-Einschränkungen

Das Tool im Kanban-Stil ist nicht für große, komplexe Projekte mit umfangreichen Abhängigkeiten geeignet

Bietet im Vergleich zu anderen Tools nur begrenzte Funktionen für die Automatisierung

Trello Preise

Free Forever

Standard: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Premium: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer für 50 Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (13.500+ Bewertungen)

4.4/5.0 (13.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (23,100+ Bewertungen)

5. monday.com (am besten geeignet für die Automatisierung von Projekt-Workflows)

via monday.com monday.com hebt Projektmanagement mit umfassender Flexibilität auf eine neue Ebene. Vergessen Sie starre Vorlagen - hier können Sie benutzerdefinierte "Boards" erstellen, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen

Sie können damit Vorlagen mit verschiedenen Blöcken wie Spalten, Elementen und Gruppen erstellen. Diese Boards stellen Arbeitsabläufe und Projektdaten visuell dar und ermöglichen so eine bessere Zusammenarbeit im Team.

Ganz gleich, ob Sie ein komplexes Projekt minutiös aufschlüsseln oder eine einfache Liste zu erledigen haben, monday.com passt sich an Ihre unterschiedlichen Anforderungen an. Wenn Sie zum Beispiel einen Überblick auf höchster Ebene benötigen, wechseln Sie zur Ansicht eines Gantt-Diagramms oder sehen Sie sich den Fortschritt bei anstehenden Terminen mit Kanban-Boards an.

Monday.com beste Features

Zugriff auf über 200 Integrationen mit gängigen Tools wie Slack, Dropbox und Google Drive für nahtlose Workflows

Wechseln Sie zwischen Kanban-Boards, Zeitleisten, Kalendern, Diagrammen und mehr, um die Datenvisualisierung zu optimieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

monday.com Einschränkungen

Für große Teams können sich die Kosten für monday.com schnell summieren, insbesondere bei höheren Stufen

Benutzer haben über häufige Probleme mit der Leistung berichtet, wie z. B. die Verzögerung der Schnittstelle

monday.com Preise

Free Forever

Basic: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Standard: $14/Monat pro Platz

$14/Monat pro Platz Pro: $24/Monat pro Platz

$24/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (12.000+ Bewertungen)

4.7/5.0 (12.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4,800+ Bewertungen)

via Smartsheet Smartsheet ist eines der besten visuellen PMO-Tools, das dem traditionellen Tabellenkalkulationsmodell folgt. Seine Features, wie automatisierte Workflows und Aufgabenmanagement, machen es für viele zur idealen Wahl.

Einige Benutzer wünschen sich jedoch oft benutzerfreundlichere Tools für das Projektmanagement, da Smartsheet bei der Bearbeitung zu vieler Projekte zu kurz kommt und die Oberfläche leicht unübersichtlich wird.

Das heißt, wenn Sie sich mit Daten und technischen Systemen auskennen, kann Smartsheet ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung Ihrer Projekte sein. Aber für diejenigen, die eine intuitivere und visuellere Erfahrung suchen, könnten andere Optionen besser geeignet sein.

Smartsheet beste Features

Zugriff auf einen anpassbaren, rasterbasierten Workspace für die Dateneingabe und -verwaltung

Freigeben und Bearbeiten von Arbeitsblättern mit Mitgliedern des Teams und Hinzufügen von Kommentaren für eine effektive Zusammenarbeit

Integration mit anderen Tools wie Microsoft 365, Google Workspace und Salesforce zur Optimierung von Workflows

Smartsheet Einschränkungen

Der kostenlose Plan bietet den Benutzern nur begrenzte Möglichkeiten für das Projektmanagement

Benutzer haben über Verlangsamungen bei großen Datensätzen oder komplexen Tabellen berichtet

Smartsheet Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Business : $32/Monat pro Benutzer

: $32/Monat pro Benutzer Enterprise: benutzerdefinierte Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (15.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5.0 (3000+ Bewertungen)

7. Basecamp (Am besten für einfaches Projektmanagement)

via Basecamp Basecamp ist eine Projektmanagement-Software, die sich ideal für kleine Teams eignet, die Funktionen wie die Verwaltung und Planung von Aufgaben, die Zusammenarbeit mit Teams und die Überwachung des Projektfortschritts benötigen. Die einfache Benutzeroberfläche und das benutzerfreundliche Design sorgen für eine kurze Lernkurve, so dass es einfach ist, sich in dem PMO-Tool zurechtzufinden.

Ein Pluspunkt von Basecamp sind die flexiblen Preisoptionen, die auf den Projektanforderungen und nicht auf der Anzahl der Benutzer basieren, was es zu einer attraktiven Option für Start-ups und wachsende Geschäfte macht.

Mit zunehmender Größe der Teams und Komplexität der Projekte kann Basecamp jedoch nicht mehr die fortschrittlichen Tools für die Zusammenarbeit bieten, die für größere, funktionsübergreifende Teams erforderlich sind.

Basecamp beste Features

Erstellen Sie Zu erledigen-Listen für verschiedene Projekte, zusammen mit wichtigen Notizen und Dateianhängen

Besprechen Sie Projektdetails und arbeiten Sie mühelos mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen

Festlegen von Fälligkeitsdaten, Überwachen des Fortschritts, Erkennen von Hindernissen und Integration mit Kalendern, um auf dem Laufenden zu bleiben

Basecamp-Einschränkungen

Fehlen mehrere Projekt-Ansichten, wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Tabellen-Ansichten

Basecamp verfügt nur über ein einfaches Feature zur Berichterstellung und im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auch nicht über die Möglichkeit der Zeiterfassung

Basecamp Preise

Basecamp: 15 $ pro Benutzer/Monat

15 $ pro Benutzer/Monat Basecamp Pro Unlimited: $349 pro Monat (unbegrenzt viele Benutzer)

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5.0 (5.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5.0 (14,000+ Bewertungen)

8. Jira (am besten für DevOps und IT-Betrieb)

via {\an8}Jira_ Jira ist eine beliebte Office-Software für das Projektmanagement, die sich hervorragend für das agile Projektmanagement von Teams in der IT-Branche eignet. Es enthält Scrum-Features, die für Sprints entwickelt wurden, und bietet die Ansicht des Entwicklungsstatus

Mit Jira können Sie unbegrenzte Aufgaben und Projekte erstellen und verwalten und dabei auf mehrere Ansichten wie Zeitleisten, Kalender, Listen und Boards zur einfachen Visualisierung zugreifen. Außerdem bietet es eine Vielzahl von Vorlagen, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern.

Jira eignet sich zwar hervorragend für die Nachverfolgung von Fehlern, aber die Verwendung für andere Anwendungsfälle oder Projektmanagement-Aufgaben kann eine Herausforderung sein. Außerdem können die Kosten für das Tool schnell in die Höhe schnellen, wenn Sie Plugins zur Erweiterung der Funktionen hinzufügen müssen.

Jira beste Features

Planen und Ausführen von Projekten mit verschiedenen Methoden (Agile, Scrum, Kanban)

Nahtlose Integration mit Atlassian und anderen Tools für Entwicklung und Zusammenarbeit wie Github, Confluence und Slack

Richten Sie die Automatisierung mühelos mit dem intuitiven Drag-and-Drop Feature ein

Jira-Einschränkungen

Das Tool ist möglicherweise nicht ideal für nicht-technische Projekte

Limitierter Fokus auf Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit im Vergleich zu anderen Tools

Jira Preise

Free Forever

Standard: $8,15/Monat pro Benutzer

$8,15/Monat pro Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5.0 (5,900+ Bewertungen)

4.3/5.0 (5,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (14,000+ Bewertungen)

9. Workfront (am besten für Workload- und Ressourcenmanagement)

via Workfront Adobe Workfront ist ein Projektmanagement-System mit vielen Features, das besonders von großen Organisationen und Marketing-Teams, die eine umfassende Projektüberwachung benötigen, bevorzugt wird. Diese PMO-Software ist für komplexe Arbeitsprozesse ausgelegt und bietet eine zentrale Plattform für die Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Ressourcen.

Neben den Standard-Tools für das Projektmanagement, wie Gantt-Diagramme, Berichterstellung und Dashboards, bietet Workfront auch Funktionen für das Korrekturlesen und das Asset-Management. Es lässt sich sogar nahtlos mit anderen Adobe-Produkten und Anwendungen von Drittanbietern integrieren und hilft, nahtlose Workflows aufrechtzuerhalten.

Workfront beste Features

Planen, Ausführen und Bereitstellen mehrerer Projekte mit verschiedenen Methoden (Agile, Waterfall usw.)

Überwachen Sie den Fortschritt des Projekts und die für Aufgaben aufgewendete Zeit für die Budgetierung und Ressourcenzuweisung

Gute Zusammenarbeit durch Freigeben von Dateien, Kommentaren und Feedback innerhalb der Plattform und Optimierung der Aufgabenverwaltung

Einschränkungen der Workfront

Der kostenlose Plan bietet grundlegende Features mit erheblichen Einschränkungen

Die komplexen Features des Projektmanagement Office Tools können für neue Benutzer überwältigend sein

Workfront-Preise

Select: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Prime: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Workfront Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5.0 (900+ Bewertungen)

4.1/5.0 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (1,400+ Bewertungen)

10. Nifty (Am besten für zentralisierte Projektzusammenarbeit und Kommunikation)

{vom} {\an8}Das ist eine gute Idee Nifty ist eine umfassende Projektmanagement-Software, die Projektteams hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einem skalierbaren Layout zielt sie darauf ab, eine benutzerfreundliche Erfahrung für das Management von Projekten unterschiedlicher Größe und Komplexität zu bieten.

Mit einer zentralen Plattform für die Verwaltung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Zielen und die interne Kommunikation müssen Sie nicht mehr zwischen mehreren Tools jonglieren.

Nifty bietet sogar Features wie Kanban-Boards und integrierte Kalender, die Teams dabei helfen, organisiert und auf Kurs zu bleiben. Es priorisiert Zusammenarbeit im Team durch die Einbeziehung von Features wie das Freigeben von Dateien, Kommentaren und Team-Messaging.

Schöne beste Features

Integration mit Whiteboard-Tools von Drittanbietern zum Brainstorming von Projektplänen und Freigeben von Feedback innerhalb der Plattform

Automatisieren Sie das Setup neuer Softwareentwicklungsprojekte mit der KI-Funktionalität von Nifty

Organisieren und Nachverfolgen von Projekten mit Kanban-Boards, -Listen und -Kalendern

Nifty Beschränkungen

Es fehlen spezielle Features für die Verwaltung von Workloads und die Ressourcenzuweisung

Die Berichterstellung des Tools kann für den Zugriff auf tiefgreifende Analysen limitiert sein

Günstige Preise

Free Forever

Starter: $49/Monat

$49/Monat Pro: $99/Monat

$99/Monat Business: $149/Monat

$149/Monat Unlimited: $499/Monat

Feine Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (400+ Bewertungen)

4.7/5.0 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (400+ Bewertungen)

Streamline Projekt-Management-Prozesse mit ClickUp!

Wir haben die 10 besten Projektmanagement-Software-Optionen des Jahres 2024 kritisch verglichen und jede einzelne detailliert beschrieben, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihre Projektmanagement-Bedürfnisse zu finden. Wir haben ihre wichtigsten Funktionen untersucht und ihre Grenzen aufgezeigt, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Wenn Sie noch unschlüssig sind, empfehlen wir Ihnen ClickUp: die ideale Wahl für alle Ihre Anforderungen an das Projektmanagement.

ClickUp erfüllt Projektmanagement-Standards mit fortschrittlichen Funktionen für Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit, Zielverfolgung und Automatisierung. Das bedeutet, dass Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen und Effizienz, Produktivität und Erfolg in Ihren Projekten sicherstellen können.

Also, worauf warten Sie noch? Anmelden für ClickUp kostenlos an und bringen Sie Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe!