Wie man eine Checkliste für den Start einer Website erstellt (+Vorlagen)

Als digitaler Vermarkter haben Sie wochen- und monatelang Aufwand in die Gestaltung der perfekten Website gesteckt. Und jetzt warten Sie mit angehaltenem Atem auf den Tag der Veröffentlichung. Ihre neue Website wird das Gesicht Ihres Geschäfts sein. Je näher der Starttermin rückt, desto nervöser werden Sie:

"Was ist, wenn meine neue Website abstürzt?"

"Was ist, wenn die Grafiken nicht funktionieren?"

"Was ist, wenn die Seiten nicht schnell genug geladen werden?"

zu erledigen: "Woher weiß ich, woher meine Besucher kommen?"

Damit eine Website das tut, was sie tun soll - nämlich das virtuelle Aushängeschild Ihrer Marke -, müssen mehrere Dinge perfekt funktionieren: vom UX-Design über die Backend-Sicherheit bis hin zur Suchmaschinenoptimierung. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein, wenn es um die Planung und Pflege einer Website geht.

Hier kommt eine Checkliste für den Website-Start ins Spiel. Sie stellt sicher, dass wichtige Informationen nicht unter den Tisch fallen. Wenn Sie jedes Element abhaken, ist Ihnen ein erfolgreicher Start garantiert.

In diesem Beitrag helfen wir Ihnen, Ihre Website publikationsreif zu machen. Wir werden auch darauf eingehen, wie ClickUp Sie mit seiner Vorlage für die Checkliste und seinen Features für das Projektmanagement auf diesem Weg unterstützt.

Sind Sie bereit? Los geht's! 🚀

Checkliste vor dem Start: Inhalt, SEO, Design und technisches Setup

1. Überprüfung des Inhalts der Website

Eine Website umfasst in der Regel:

Produktangebote und Vorteile

Einen Abschnitt "Über uns

Seiten mit Richtlinien (in der Fußzeile)

Multimedia (z. B. Bilder, Videos, GIFs)

Navigationsmenüs (einschließlich Brotkrumen)

Call-to-Action-Schaltflächen (CTA) und Kontaktformulare

Überprüfen Sie jeden Inhalt auf jeder Seite Ihrer neuen Website mit einem feinzahnigen Kamm, um sicherzustellen, dass er frei von Tipp- und Rechtschreibfehlern ist und sich gut liest. Bitten Sie die Mitglieder Ihres Teams, den Inhalt ein zweites und drittes Mal zu lesen, bevor Sie ihn in das Content-Management-System hochladen, um sicherzustellen, dass nichts unkontrolliert bleibt.

Ein fehlerfreier Inhalt ist wichtig, um Professionalität und Authentifizierung zu demonstrieren, daher sollten Sie diesen Schritt nicht auslassen.

Achten Sie besonders auf Seiten mit Details wie Kontaktinformationen - Sie möchten, dass Ihre Website-Besucher Sie erreichen können. Und wenn ein Text nicht ganz mit Ihrer Markenidentität und Ihren Angeboten übereinstimmt, sollten Sie ihn bei Bedarf überarbeiten.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre CTA-Schaltflächen den richtigen Text haben und ansprechend genug sind, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie angeklickt werden.

Um Besucher auf Ihre Website zu leiten, verwenden Sie ClickUp als Content-Marketing-Software .

Sie können jede Seite einer Website oder eine Gruppe von Seiten in ClickUp Aufgaben und ihren Status leicht überwachen, indem Sie benutzerdefinierte Felder wie "Entwurf", "In Prüfung", "Abgeschlossen" und "Genehmigt" erstellen So können Sie sicherstellen, dass Sie oder Ihr Team keine einzige Verbesserungsmöglichkeit verpassen.

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass Elemente nicht verloren gehen, unabhängig davon, wo sie erstellt werden

2. Eingehender SEO-Check für Suchmaschinen

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Grundlagen der On-Page-SEO abdecken, bevor Sie Ihre neue Website veröffentlichen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen als Teil der Checkliste vor der Veröffentlichung:

Haben Sie die Schlüsselwörter auf natürliche Weise in Ihren Inhalt integriert?

Enthalten Ihre Seitentitel die Schlüsselwörter, für die Sie ranken möchten?

Haben Sie Alt-Texte für Ihre Bilder eingefügt?

Sind Ihre Meta-Beschreibungen für die Seiten optimiert?

Mithilfe von Schlüsselwörtern können Suchmaschinen wie Google und Bing feststellen, ob der Inhalt Ihrer Website relevant ist. Sie können eine Keyword-Recherche mit einem Tool wie Ahrefs oder SEMrush oder dem Keyword-Planer von Google durchführen.

3. Überprüfen Sie Ihr Website-Design

Arbeiten Sie eng mit Ihrem UX-Designer zusammen, um sicherzustellen, dass das allgemeine Designthema und die Struktur gut passen. Sie können dies systematisch erledigen, indem Sie eine Vielzahl von strategien zur Verwaltung von Design-Projekten .

Machen Sie vor dem Start einen kurzen Pulse-Check mit verschiedenen Mitgliedern des Teams, um zu sehen, ob die Website ein kohärentes Layout und Thema hat, das zu Ihrem Geschäft passt. Vergewissern Sie sich auch, dass alle Inhalte (Text und Bild) darauf ausgerichtet sind. Der UX-Designer stellt sicher, dass auf jeder Seite die gleichen Hintergrundfarben, Textfarben und Schriftarten, Leerräume, Formate für Bildunterschriften usw. verwendet werden.

Um die Konversionsrate zu erhöhen und eine größere Wirkung zu erzielen, sollten Sie auf Stockfotos verzichten und stattdessen hochwertige Bilder verwenden, die von einem professionellen Fotografen speziell für Ihre Marke aufgenommen wurden, oder benutzerdefinierte Grafiken. Um sicherzustellen, dass die Bilder auf allen Geräten schnell geladen werden, verwenden Sie ein Tool wie TinyPNG, um die Größe der Bilder zu komprimieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Die meisten Besucher mögen eine übersichtliche Website, also achten Sie darauf, dass Ihre Seiten nicht mit Inhalten überladen sind. Entwerfen Sie jede Seite als eine vernünftige Mischung aus Text, Bildern und leerem Space und fügen Sie CTAs ein, wo immer sie relevant sind.

Außerdem sollten Sie eine hochauflösende Version Ihres Website-Logos in der Kopfzeile, in der Fußzeile und in anderen wichtigen Bereichen einfügen, um die Marke bekannt zu machen.

Integrieren Sie Ihre Design-Assets mit web design tools Figma und InVision in ClickUp um alle Ihre Entwurfsdateien direkt innerhalb der Plattform zugänglich zu machen. So kann Ihr Team Entwürfe einfach überprüfen, kommentieren und gemeinsam bearbeiten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

💡Pro-Tipp: Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp-Integrationen zur Verbindung von ClickUp mit Ihrem Content-Management-System, Website-Builder, Website-Analyse-Tools, Design-Plattform und allen anderen Tools in Ihrem Tech-Stack.

4. Bewerten Sie Ihr Content-Management-System

Wählen Sie ein geeignetes CMS für Ihre Website aus. KI-Website-Baukästen wie WordPress, Joomla und Drupal bieten robuste Plattformen mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und benutzerfreundlichen Schnittstellen.

Sie verfügen über eine Drag-and-Drop-Funktion, mit der Sie einen großen Bereich von Plugins und Themes einrichten können, so dass es einfach ist, eine professionell aussehende Website zu erstellen, selbst wenn Sie kein ausgebildeter Designer oder Entwickler sind.

Vor dem Start der Website:

Validieren Sie den Prozess der Integration von Inhalten

Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionen des CMS gründlich testen

Überprüfen Sie, ob es die Anforderungen an die Leistung und Sicherheit Ihrer Website erfüllt

Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre Business-Website starten, ist der Kauf einer Domain unverzichtbar. Die meisten CMS-Plattformen und Website-Baukästen enthalten Pläne für webhosting-Dienste kaufen Sie also Ihren Domänennamen, verbinden Sie ihn mit Ihrer Website, und schon sind Sie fertig.

5. Bewerten Sie UX und Zugänglichkeit der Website

Unabhängig von der Branche muss Ihr Webdesign eine gute Balance zwischen Ästhetik und allgemeiner Funktion aufweisen. Testen Sie Ihre Website auf verschiedenen Geräten, Browsern und Betriebssystemen, um sicherzustellen, dass sie überall reibungslos funktioniert.

Achten Sie auf die Navigation und optimieren Sie die Menüs und die Platzierung der Schaltflächen, um das Surfen intuitiver zu gestalten. Binden Sie zum Beispiel Ihr Logo in die Kopfzeile Ihrer Website ein, das mit Ihrer Homepage verknüpft ist, damit die Besucher leicht dorthin zurückkehren können.

Die UX Ihrer Website wirkt sich auch auf die Platzierung in Suchmaschinen aus und führt zu niedrigeren Absprungraten, höheren Klickraten, längerer Verweildauer und höherem Engagement. All diese Metriken zeigen, dass die Benutzer Ihre Website nützlich finden.

Testen Sie auch Ihre Features für die Barrierefreiheit, damit Ihre Website auch von Personen genutzt werden kann, die Text-to-Speech-Lesegeräte oder andere Hilfsmittel verwenden. Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bieten eine Reihe von Standards, die Ihnen dabei helfen.

💡Pro-Tipp: Legen Sie spezifische, messbare Ziele für diesen Schritt fest, indem Sie die ClickUp's Ziele feature. Um beispielsweise die Barrierefreiheit Ihrer E-Commerce-Website zu verbessern, können Sie Unterziele erstellen, die Aufgaben wie die Sicherstellung, dass alle Bilder über einen beschreibenden Text verfügen, die Verbesserung der Tastaturnavigation oder die Optimierung des Kontrastverhältnisses der Farben umfassen.

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

6. Konfigurieren Sie die Permalink-Struktur Ihrer Website

Wir alle haben schon einmal auf URLs zugegriffen, die aus einer scheinbar endlosen Zeichenfolge von Buchstaben und Nummern bestehen. Um jedoch optimal durchsuchbar zu sein, sollten Sie die URLs für Ihre Seiten so umstrukturieren, dass sie eindeutig und beschreibend sind.

Zunächst einmal müssen Sie das Hauptschlagwort in jede URL der Seite aufnehmen. Wenn sich beispielsweise eine Ihrer Seiten mit gesunden Rezepten befasst, sollte die URL das gewählte Schlüsselwort "Gesunde Rezepte für Thanksgiving" anstelle von zufälligen Zeichenfolgen wie "pageid=12345" oder "post=abcde123" enthalten

Korrekte URL: www.yourwebsite.com/healthy-recipes-for-thanksgiving

Falsche URL: www.yourwebsite.com/pageid=12345

7. Erzeugen einer XML-Sitemap

Eine XML-Sitemap ist eine Datei mit allen URLs auf Ihrer Website, die von Suchmaschinen indiziert werden sollen. Mehrere Tools, wie XML Sitemaps Generator und SEOptimer, stehen online zur Verfügung, um Ihnen dabei zu helfen.

Alle XML vorlagen für die Karte zeigen eindeutig alle URLs an, also korrigieren Sie Rechtschreibfehler, wenn Sie welche finden.

Sie sollten auch eine robots.txt-Datei erstellen, um anzugeben, wie Website-Crawler externe Links behandeln oder bestimmte Agenten blockieren sollen. Dadurch wird Ihre Website suchmaschinenfreundlicher und es wird sichergestellt, dass nur die entsprechenden Seiten in den Index aufgenommen werden.

Eine weitere Möglichkeit, Daten für Suchmaschinen freizugeben, ist ein Schema-Markup. Dadurch werden Ihre Seiten als Rich Snippets angezeigt, was Ihre Click-through-Rate (CTR) erheblich verbessern kann, insbesondere wenn Ihre Seite als Featured Snippet bei Google angezeigt wird.

Entgegen der landläufigen Meinung kann Ihr Website-Entwickler die XML-Sitemap, die robots.txt-Datei und das Schema-Markup bereits während der Staging-Phase vorbereiten. Sie werden voll funktionsfähig sein, sobald die Website live ist.

ClickUp ist ideal für jede Agentur, die Projekte mit mehreren Mitgliedern eines Teams verwalten möchte. Wir verwenden es für die Verwaltung von kreativen Designprojekten, Inhalten, sozialen Medien, Website-Projekten und einer Vielzahl anderer Projekte. Jeder Kunde hat sein eigenes Board, und wir können Projekte pro Client oder unternehmensweit betrachten.

Nancy Hamlet, Eigentümerin, Kokua Creative Group

8. Geeignete Weiterleitungen vornehmen

Es besteht immer die Möglichkeit, dass ein Besucher eine URL falsch eingibt. Sie können die folgenden Schritte unternehmen, um die Erfahrung des Besuchers zu verbessern und ihn zum richtigen Inhalt zu führen:

Benutzen Sie eine benutzerdefinierte 404-Seite in einfacher Sprache - idealerweise in der gleichen Tonalität wie der Rest Ihres Inhalts. Sie sollte Folgendes enthalten:

Eine Leiste, um den Besuchern zu helfen, das Gesuchte zu finden Eine freundliche Nachricht, dass die Seite nicht gefunden werden konnte Einen Link zur Homepage und anderen wichtigen Bereichen Ihrer Website

Richten Sie 303 Weiterleitungen für häufige Rechtschreibfehler oder veraltete URLs ein, um sie auf die richtige Seite zu leiten

9. Integrieren Sie Analytics und richten Sie Google Search Console ein

Zu Ihrer Checkliste für den Start einer Website gehört es, die Leistung der Website zu überwachen und zu verstehen, wie Besucher mit ihr interagieren.

Beginnen Sie mit der Installation eines Online-Tools wie Google Analytics, um Einblicke in die Besucherdaten zu erhalten, z. B. in die Nummer der Besucher, die Ansichten der Seiten und die Absprungrate.

Dann können Sie Google Search Console einstellen, um die Suchleistung Ihrer Website im Auge zu behalten und mögliche SEO-Probleme zu erkennen. Hotjar oder Crazy Egg können Heatmaps und Sitzungsaufzeichnungen für Ihre Website erstellen. So Beispiele für Usability-Tests ein klares Bild vom Verhalten der Benutzer vermitteln

Definieren und Einrichten SEO-Ziele und Zielsetzungen in Google Analytics, um wichtige Aktionen wie Übermittlungen von Formularen oder Käufe nachzuverfolgen. Auf diese Weise erhalten Sie wertvolle Daten, die Ihnen helfen, Ihre Website nach dem Start kontinuierlich zu verbessern.

10. Überprüfen Sie Ihre Domain- und Hosting-Konfiguration

Um Ausfallzeiten und Erreichbarkeitsprobleme nach dem Start der Website zu vermeiden, sollten Sie Ihre Domain- und Hosting-Konfiguration überprüfen. Ihr Domain-Name sollte bei einer zuverlässigen Domain-Registrierungsstelle registriert sein. Wählen Sie eine Domain, die Ihr Geschäft widerspiegelt und für Besucher leicht zu merken ist.

Konfigurieren Sie dann Ihre DNS-Einstellungen so, dass Ihre Domain auf den richtigen Hosting Server verweist. Dazu gehört normalerweise die Einstellung von A-, CNAME- und MX-Einträgen für E-Mails.

Überprüfen Sie die Details Ihres Hosting Plans - er sollte Ihren Anforderungen an Bandbreite und Speicher gerecht werden. Überprüfen Sie auch die Betriebszeitgarantie des Servers und die Support-Optionen Ihres Anbieters.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Ansicht der Zeitleiste können Sie alle Aufgaben, die mit diesem Schritt verbunden sind, in chronologischer Reihenfolge darstellen. Sie können zum Beispiel damit beginnen, die Aufgabe der Registrierung Ihrer Domain, der Einstellung von DNS-Einträgen, der Konfiguration Ihrer Hosting-Umgebung und der Verknüpfung der Domain mit dem Hosting-Server auf einer Karte darzustellen.

Visualisierung von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp Zeitleiste-Ansicht

11. Sicherheitsprotokolle einrichten

Luftdichte Sicherheit ist heutzutage ein absolutes Minimum für Websites, insbesondere angesichts der zunehmenden Internetkriminalität. Sie müssen sichere Tresore zum Speichern von Anmeldedaten und zur Durchsetzung von Passwortrichtlinien einrichten, vorzugsweise mit zweistufiger Authentifizierung (2FA). Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Sie den Benutzern in Ihrem CMS Zugriffsrechte zuweisen.

12. Prüfen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Jedes Land und jede Branche hat ihre eigenen Gesetze zur Datensicherheit. Im Vereinigten Königreich und in Europa gibt es beispielsweise die General Data Protection Regulation (GDPR), und das Gesundheitswesen in den USA folgt dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Website mit den einschlägigen Vorschriften übereinstimmt. Wir empfehlen die Zusammenarbeit mit einem Internet-Anwalt, der Sie dabei unterstützt.

Zu den Grundlagen gehören eine Seite mit Nutzungsbedingungen auf Ihrer Website, klare Informationen über Cookies und die Sicherstellung, dass Sie über eine Lizenz für die Nutzung aller auf Ihrer Website präsentierten Inhalte verfügen.

13. Stellen Sie sicher, dass Ihr SSL-Zertifikat funktioniert

Vergessen Sie nicht, ein SSL-Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) zu erwerben oder sich für eine kostenlose Option wie Let's Encrypt zu entscheiden. Installieren Sie das SSL-Zertifikat auf Ihrem Server, indem Sie die spezifischen Anweisungen Ihres Anbieters befolgen.

Aktualisieren Sie Ihre Website, um den gesamten HTTP-Datenverkehr auf HTTPS umzuleiten, indem Sie die .htaccess-Datei für Apache-Server oder die Konfigurationsdateien für Nginx-Server ändern. Stellen Sie sicher, dass Ihre Webinhalte über HTTPS bereitgestellt werden, um die Achtung vor gemischten Inhalten in Browsern zu vermeiden.

Auf diese Weise wird die Datenübertragung zwischen Ihrer Website und den Besuchern gesichert, so dass deren Informationen geschützt sind.

14. Aktualisieren Sie Ihre Backend-Komponenten

Die meisten CMS-Anbieter schicken Ihnen Benachrichtigungen, wenn die Software aktualisiert wird. Diese Updates enthalten in der Regel neue Features, Verbesserungen und kritische Sicherheits-Patches.

**Aktualisieren Sie daher alle Plugins, Themes und Erweiterungen auf die neueste Version Ihres CMS, um Kompatibilitätsprobleme und Sicherheitsschwachstellen zu vermeiden. Testen Sie anschließend Ihre Website gründlich, um sicherzustellen, dass diese Komponenten kompatibel sind und korrekt funktionieren

Deaktivieren und entfernen Sie alle Plugins, die nicht mehr verwendet werden. Ungenutzte Plugins können ein Sicherheitsrisiko darstellen und Ihre Website verlangsamen.

Angesichts des Umfangs der Aktivitäten vor dem Start der Website ist es am besten, die ClickUp Website Projekt Plan Vorlage um das gesamte Projekt vom Beginn bis zum Start zu verwalten.

ClickUp Website Projekt Plan Vorlage

Betrachten Sie diese Vorlage als eine perfekte Checkliste für den Start einer SEO-Website mit folgenden Vorteilen:

Eine Zeitleiste für das Projekt, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind

Aufgabenlisten, um sicherzustellen, dass jedes Detail abgedeckt ist

Bequemesvorlagen für Checklisten zum Abschließen und Abzeichnen

15. Testen Sie die Ladegeschwindigkeit Ihrer Website

Die Kunden von heute erwarten, dass eine Website in weniger als ein paar Sekunden geladen ist, unabhängig davon, welches Gerät sie benutzen oder welches Betriebssystem sie verwenden.

Eine gute Möglichkeit, die Ladegeschwindigkeit zu testen, besteht darin, die Staging-URL Ihrer Website an Google PageSpeed Insights zu senden. Das Unternehmen wird Ihre Website untersuchen und einen umfassenden Bericht über ihre Leistung freigeben.

Achten Sie darauf, dass Sie auch Tests für mobile Geräte priorisieren - denn Inhalte, die normalerweise auf einem Desktop geladen werden, können auf mobilen Geräten langsamer sein.

Nun zu den Dingen, die Sie am Tag der Website-Einführung beachten sollten. Tauchen wir ein.

Checkliste für den Tag der Markteinführung

1. Überprüfen Sie die Funktionalitäten

Beginnen Sie damit, alle interaktiven Elemente auf Ihrer Website zu testen. Klicken Sie auf jede Schaltfläche, füllen Sie jedes Formular aus und senden Sie es ab, und folgen Sie allen internen Links und Menüs, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren

Vergewissern Sie sich, dass jede Interaktion zum richtigen Ergebnis führt und dass es keine fehlerhaften Verknüpfungen oder Schaltflächen gibt, die nicht funktionieren. Mehrerewebsite-Optimierungstools helfen Ihnen dabei, dies zu erledigen, wie z.B. Broken Link Checker, Screaming Frog, und Ahrefs

Andererseits müssen die in den Formularen ausgefüllten Informationen korrekt ins Backend gelangen und/oder an die angegebene E-Mail Adresse gesendet werden

Als Nächstes sollten Sie sich auf Ihrer Website umsehen, als wären Sie ein neuer Besucher. Die Navigation muss intuitiv und benutzerfreundlich sein, und der gesamte Flow der Website muss Sinn machen

Testen Sie alle Features des Benutzerkontos, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren. Dazu gehören Anmelde- und Registrierungsprozesse, das Zurücksetzen von Passwörtern und Funktionen zur Verwaltung von Konten

Schließlich sollten Sie die Suchfunktion Ihrer Website bewerten. Geben Sie verschiedene Suchbegriffe ein, um sich zu vergewissern, dass die Suchergebnisse korrekt und relevant sind

Verwenden Sie die ClickUp Website Produktionsplan Vorlage um die Produktionsphase der Website effizient zu verwalten. Er dient der Nachverfolgung von Designänderungen, Multimedia-Integration und abschließenden Prüfungen, bevor die Website live geht.

ClickUp Vorlage für einen Website-Produktionsplan

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Aufgaben zu identifizieren, die für eine erfolgreiche Website-Produktion erforderlich sind

Eine Zeitleiste für jede Aufgabe zu erstellen und deren Fortschritt nachzuverfolgen

Im Voraus zu planen, um unerwartete Probleme zu vermeiden

Für den Fall, dass Ihnen ein Missgeschick passiert, sollten Sie immer ein aktuelles Backup Ihrer Website über automatisierte Backup-Dienste wie Dropbox oder BackupBuddy speichern. Bewahren Sie Kopien von allem - von Inhalten, Benutzerdaten und Konfigurationen in verschiedenen Formularen wie HTML, CSS und JavaScript -, die Ihre Website ausmachen, an einem sicheren Speicherort auf.

Wenn die Website schließlich live ist, sollten Sie sie genau überwachen. Dazu gehört nicht nur die Behebung von Bugs oder inhaltlichen Fehlern, sondern auch die regelmäßige Überprüfung der Website-Analysen, um festzustellen, ob Sie die definierten Metriken im Hinblick auf Ihre Ziele richtig verfolgen können.

Die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Die Überwachung der Website ist eine fortlaufende Tätigkeit. Nach dem Start müssen Sie die Metriken für die Zeit nach dem Start überprüfen, die Wartung der Website sicherstellen und vieles mehr. Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen.

Checkliste für die Website nach dem Start

1. Erstellen Sie einen Plan für die Wartung

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Website unabhängig vom Verkehrsaufkommen immer optimal läuft. Erstellen Sie zu diesem Zweck einen Zeitplan für Wartungsaktivitäten wie die Überarbeitung von Inhalten, die Überprüfung von Schlüsselwörtern, Plugin-Updates, Sicherheitschecks und web-Design-Workflow aktualisierungen.

Außerdem sollten Sie Tools zur Überwachung der Betriebszeit wie UptimeRobot oder Pingdom einsetzen, um Ihre Website zu alarmieren, wenn es zu Ausfallzeiten kommt. Sie können diese Probleme dann schnell und in Echtzeit beheben.

2. Bereiten Sie sich auf das Feedback nach dem Start vor

In den nächsten Wochen sollten Sie einen Plan für die Sammlung und Analyse von Benutzer-Feedback zu Ihrer Website aufstellen. Werden Sie Umfragen durchführen? Bitten Sie Ihre Anhänger, online Bewertungen zu hinterlassen?

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um ein Formular auf Ihrer Website einzurichten. Damit können Sie Ihre Besucher einladen, sich für E-Mail-Updates anzumelden, und Sie haben die Möglichkeit, direktes Feedback einzuholen.

Erstellen und Implementieren einer Checkliste für den Website-Start mit ClickUp

Der Start einer Website ist ein gewaltiges Unterfangen, das auf der harten Arbeit vieler Spezialisten, Abteilungen und Interessengruppen beruht. Deshalb ist es wichtig, eine projekt-Management für die Website tool, das alles (und jeden) organisiert und im Zeitplan hält. Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp Website-Verwaltungssoftware ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, Ihre Standardarbeitsanweisungen (SOPs) zu dokumentieren:

Überprüfung von Webinhalten und Design

Beschaffung und Installation von SSL-Zertifikaten

Einstellung von Google Analytics, Search Console und anderen Monitoring-Tools

Behebung unerwarteter Probleme während oder nach dem Start

ClickUp bietet auch einige coole Features und Vorlagen, um Ihre Website-Einführung zu verbessern.

Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden.

ClickUp Vorlage für Website-Entwicklung

Erstellen und verwalten Sie Ihre verschiedenen Websites mit ClickUp's Website Management Platform

Zum Beispiel, die ClickUp Website-Entwicklungsvorlage ist eine vorgefertigte Lösung, die so benutzerdefiniert werden kann, dass sie die oben erwähnten Schlüssel-Aufgaben (und mehr) enthält und einen strukturierten Ansatz für den Start Ihrer Website gewährleistet.

ClickUp Vorlage für Website-Entwicklung

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Sparen Sie Zeit und Entwicklungskosten, indem Sie vorhandenen Code nutzen

Den Fortschritt von Aufgaben zu visualisieren und mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten

Erstellen und Nachverfolgen des Fortschritts von Aufgaben in Bezug auf Inhalte, Grafiken, Code, Tests usw.

ClickUp Dokumente

Sie können verwenden ClickUp Dokumente um gründliche Unterlagen zu allen Aufgaben zu erstellen, sie für die betreffenden Mitglieder des Teams freizugeben, damit alle auf die für die Erledigung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zugreifen können, und Fristen festzulegen, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit im Zusammenhang zu halten

ClickUp Ansichten

Darüber hinaus können Sie die Übersicht über Ihre Website-Projekte ganz nach Ihren Wünschen gestalten mit ClickUp Ansichten . Organisieren Sie bestimmte Aufgaben in Listen, überwachen Sie die Aufgaben des Teams auf einem Kanban Board oder planen Sie Zeitleisten mit einem Gantt Diagramm - alles in einem praktischen Dashboard, auf das Sie von allen Ihren Geräten aus zugreifen können.

Nutzen Sie das ClickUp Goal Tracking Feature, um mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu bleiben und Ihre Ziele zu erreichen

ClickUp Kommentare zuweisen

Arbeiten Sie nahtlos zusammen mit Features zur Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit, wie z. B. Farbcodierung, Einbettung von Links und Code-Formatierung. Verwenden Sie die ClickUp Kommentare zuweisen feature, um Anmerkungen zu Aufgaben zu machen, Zuständigkeiten zu delegieren und für Folgemaßnahmen zu sorgen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern Kommentare direkt in Aufgaben zuweisen und eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste erhalten

Sie können auch Chat-Kanäle einrichten, um das Projekt der Website-Einführung asynchron zu diskutieren und Ideen schneller umzusetzen. Aber wenn Sie glauben, dass die Vorteile von ClickUp Marketing Projekt Management Software wenn Sie hier enden, können Sie sich auf etwas freuen.

Brainstorming und Umsetzung Ihrer Marketingziele mit ClickUp's Marketing Projekt Management Software

Bringen Sie alles auf die gleiche Seite mit ClickUp Aufgabe Checklisten . Verwenden Sie sie, um alle Aufgaben in überschaubare Schritte zu unterteilen und sicherzustellen, dass jede Teilaufgabe des Starts berücksichtigt wird.

Egal, ob es sich um eine Liste der letzten Überprüfungen vor der Inbetriebnahme der Website oder um eine detaillierte Aufschlüsselung der Aktivitäten am Tag der Einführung handelt, Sie können alles leicht nachverfolgen. So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass alles rechtzeitig fertiggestellt wird.

Stellen Sie sicher, dass kein Detail übersehen wird mit ClickUp Aufgaben Checklisten

*Weiterlesen: Wie man mehrere Websites erfolgreich verwaltet

Auf, auf und davon mit ClickUp

Eine umfassende Checkliste für den Start einer Website kann die Dinge stressfrei machen, indem sie Ihnen ein Gefühl der Kontrolle über alle beweglichen Teile gibt.

Sobald Sie diese Elemente unter Kontrolle haben, können Sie sich auf zusätzliche Aktivitäten konzentrieren, z. B. die Ankündigung Ihrer neuen Website in den sozialen Medien, die Erstellung von Inhalten hinter den Kulissen in den Tagen vor dem Start oder die Durchführung von Aktionen für Ihre ersten Besucher, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass der Start einer Website mit einer kollaborativen Softwarelösung wie ClickUp einfacher wird. Sie behält den Überblick über die kleinsten Aufgaben, verbessert die Zusammenarbeit und sorgt für ein hohes Maß an Organisation.

Vergessen Sie bei all dem nicht, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, weil Sie Ihre Website in die Welt hinausgeschickt haben.

Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und machen Sie sich bereit, diese fantastische Website zu starten. Und viel Glück!