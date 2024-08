die 10 besten Software-Tools zur Website-Optimierung im Jahr 2024

Die Optimierung einer Website erfordert ständigen Aufwand. Man muss kreativ und anpassungsfähig sein und ständig neue Dinge ausprobieren, um der Konkurrenz voraus zu sein. Darüber hinaus müssen Sie bereit sein, wenn Suchmaschinen ihre Algorithmen ändern.

Tools zur Website-Optimierung machen den Prozess einfacher und intuitiver. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, darunter spezialisierte Tools und All-in-One-Software.

Hier geben wir 10 der besten Tools zur Website-Optimierung für Marketing-Teams und Solopreneure frei. Von Tools, die bei der Identifizierung von Schlüsselwörtern helfen, bis hin zu Software, die sich mit der Benutzererfahrung befasst, gibt es viele Möglichkeiten, um den Website-Verkehr zu steigern, Konversionen zu fördern und das Engagement zu verbessern. 🙌

Die schiere Nummer von Website-Optimierungstools kann es schwierig machen, die richtigen auszuwählen. Einige sind besser für komplexere Marketinginitiativen geeignet, während andere für einzelne Benutzer einfach genug sind. 🌻

Benutzerdefinierte Felder helfen Ihrem SEO-Team, den Überblick über alle Blog-Updates und Aufgaben in ClickUp zu behalten

Worauf Sie bei der Auswahl von Tools zur Website-Optimierung achten sollten, erfahren Sie hier:

Zusammenarbeit: Marketing-Teams arbeiten ständig an mehreren Initiativen gleichzeitig. Suchen Sie nach einem Tool, das Funktionen für die Teamarbeit bietet, damit jeder seine Aufgaben kennt und weiß, was als Nächstes in der Pipeline ist

Marketing-Teams arbeiten ständig an mehreren Initiativen gleichzeitig. Suchen Sie nach einem Tool, das Funktionen für die Teamarbeit bietet, damit jeder seine Aufgaben kennt und weiß, was als Nächstes in der Pipeline ist Analytik: Daten sind der Eckpfeiler eines jeden Projekts zur Website-Optimierung. Wählen Sie ein Tool, das detaillierte Analysefunktionen bietet, um die Registerkarten für Nummern, Konversionsraten und andere Metriken im Auge zu behalten

Daten sind der Eckpfeiler eines jeden Projekts zur Website-Optimierung. Wählen Sie ein Tool, das detaillierte Analysefunktionen bietet, um die Registerkarten für Nummern, Konversionsraten und andere Metriken im Auge zu behalten Einblicke: Um bessere Content-Marketing-Pläne zu erstellen, müssen Sie verstehen, wie Leser und Verbraucher mit Ihren Inhalten interagieren. Ihr Website-Optimierungstool sollte Einblicke in das Verhalten der Benutzer und die Art und Weise bieten, wie verschiedene Browser Ihre Website crawlen, und Hindernisse oder Frustrationen identifizieren

Um bessere Content-Marketing-Pläne zu erstellen, müssen Sie verstehen, wie Leser und Verbraucher mit Ihren Inhalten interagieren. Ihr Website-Optimierungstool sollte Einblicke in das Verhalten der Benutzer und die Art und Weise bieten, wie verschiedene Browser Ihre Website crawlen, und Hindernisse oder Frustrationen identifizieren Integrationen: Während einige Website-Optimierungstools vieles auf einmal erledigen, werden Sie in den meisten Fällen mehrere verschiedene Tools für bestimmte Optimierungsprozesse verwenden. Wählen Sie Tools, die Integrationen anbieten, damit alles nahtlos zusammenpasst

Von web design tools zu Analysedatenbanken und marketing Plan Software wenn es um Optimierungssoftware geht, gibt es unzählige Möglichkeiten. Hier haben wir die 10 besten kostenlosen und kostenpflichtigen Tools zur Website-Optimierung zusammengestellt, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten. 👀

1. ClickUp #### Bestes Projektmanagement für die Optimierung von Websites

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden

ClickUp ist ein marketing-Projektmanagement unerlässlich für verschiedene Aufgaben der Website-Optimierung. Die App ist als All-in-One-Hub für Ihre Prozesse konzipiert. Ganz gleich, ob Sie die Nachverfolgung von Inhaltskalendern und Blogpost-Aktionen oder von CSS- und HTML-Projekten im Auge behalten wollen, mit diesem Tool behalten Sie den Überblick. 💪

Als website Projekt Projekt Management Software verwenden Sie ClickUp, um einen hub für Ihre inhaltliche Arbeit einzurichten. Erstellen Sie Workflows, um sich abteilungsübergreifend mit Mitgliedern Ihres Teams abzustimmen, und hinterlassen Sie Kommentare zu Aufgaben, um die Kommunikation im Team zu verbessern.

Zerlegen Sie Website-Projekte dank der Automatisierung von Aufgaben in leicht zu verwaltende Schritte. Legen Sie Start- und Fälligkeitsdaten fest, und nutzen Sie die vier verschiedenen Priorisierungskennzeichen, um Ihr Team wissen zu lassen, woran es zuerst arbeiten soll.

Nutzen Sie außerdem Vorlagen, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen. Mit ClickUp's Vorlage für Website-Entwicklung legen Sie die Ziele des Projekts fest und skizzieren den Optimierungsprozess. Weisen Sie sofort Aufgaben zu, überwachen Sie den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen, und erstellen Sie Tests, um zu sehen, wie gut Ihre Änderungen funktionieren.

ClickUp beste Features

Integrationen mit Dutzenden von Marketing-Tools, darunter HubSpot, Grammarly und Jira, bieten Ihnen eine nahtlose Arbeitsumgebung

Mit mehr als 1.000 Vorlagen - einschließlich derVorlage für SEO-Projektmanagement-können Sie Landing Pages, Plugins, Pop-ups und vieles mehr in kürzerer Zeit optimieren

Zusammenarbeit in Echtzeit bedeutet, dass Sie direkt in der App an inhaltlichen Änderungen arbeiten können

ClickUp AI macht das Schreiben von Produktbeschreibungen, Webseitentexten und Blogartikeln so einfach wie nie zuvor

Sie können eine inhaltsdatenbank mit der Ansicht "Tabelle" und benutzerdefinierten Feldern wie Artikel-URL, Themencluster, CTA, Verfasser und Inhaltsbewertung

Auslöser für die Automatisierung von Aufgaben, wie z. B. das Markieren eines Managers, wenn eine Aufgabe überfällig ist, helfen, das Projekt im Zeitplan zu halten

Durch das Freigeben von Gästen können Sie den Zugriff auf bestimmte Aufgaben limitieren, wenn Sie mit Freiberuflern zusammenarbeiten, während Sie Ihren Kunden in öffentlichen Ansichten einen Überblick über Ihre Arbeit geben können

ClickUp Beschränkungen

Die schiere Nummer der Features bedeutet, dass Sie einige Zeit damit verbringen müssen, sich umzusehen und zu lernen, wie Sie die Features nutzen können, die für Ihr Geschäft am besten geeignet sind

Die neuen KI-Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar, was für kleinere Teams eine Einschränkung darstellen kann

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Schreiender Frosch

Das Beste für Website-Audits

über Schreiender Frosch Eingereiht in unserem Beitrag über den beste SEO-Agentur-Software screaming Frog ist ein Top tool für On-Page SEO und technische SEO. Verwenden Sie es für Website-Audits, um defekte Links zu finden, XML-Sitemaps zu bewerten und die Website-Leistung zu untersuchen.

Nutzen Sie dieses kostenlose tool, um doppelte Inhalte zu markieren und sofortige Weiterleitungen zu erstellen, um Benutzer auf die richtigen Seiten zu leiten. Teilen Sie die Erkenntnisse mit Ihrem Team als Teil Ihres website-Projekt-Management prozess.

Geschwindigkeitstests zeigen Ihnen Schwachstellen in Ihrem CSS und Website-Design auf, die die Absprungrate erhöhen und die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen können. Nutzen Sie die Tools zum Testen, um die Ladegeschwindigkeit Ihrer Website zu messen, und geben Sie das Feedback an Ihr Entwicklungsteam weiter, um sofort Änderungen vorzunehmen.

Screaming Frog beste Features

Das Spider SEO tool prüft die technischen Aspekte Ihrer Website, damit Browser die Seiten effektiv crawlen können

Das All-in-One-Optimierungstool bietet Pay-per-Click (PPC)-Services sowie Link-Building-Kampagnen und Conversion-Rate-Optimierung (CRO) -Analysen

Die kostenlose Version umfasst bis zu 500 URLs und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Startups, Influencer und Solo-Blogger

Screaming Frog Limitierungen

Das Crawling großer Websites kann zeitaufwendig sein, daher müssen Sie für diese Aufgaben zusätzliche Zeit in Ihrem Zeitplan planen

Die technische Natur des Tools bedeutet, dass es eine steilere Lernkurve für neue Benutzer gibt

Screaming Frog Preise

Free: $0 mit Limiten

$0 mit Limiten Bezahlt: $259/Jahr

Screaming Frog Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (80+ Bewertungen)

: 4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

3. Surfer

Am besten für Website-Audits

über Surfer Surfer ist eines der wichtigsten SEO-Tools, das Vermarktern bei der Identifizierung von Schlüsselwörtern und der Verbesserung der On-Page-Optimierung hilft. Nutzen Sie Surfer, um Ihre Inhaltsstrategie zu planen und Verbesserungsmöglichkeiten auf Ihren Seiten zu identifizieren. 🛠️

Der integrierte Editor für Inhalte macht es einfach, alte Inhalte zu bereinigen oder neue Beiträge zu verbessern, damit sie die besten Chancen auf ein gutes Ranking haben. Erstellen Sie eine schnelle Gliederung, die Sie Ihren Mitarbeitern oder freiberuflichen Autoren freigeben können, um sie bei der Erstellung neuer Inhalte auf den richtigen Weg zu bringen.

Zur schnelleren Optimierung von Inhalten können Sie mit dem Add-On Surfer KI ganze Artikel in weniger als 20 Minuten erstellen. Außerdem können Sie relevante Schlüsselwörter finden, neue Themen identifizieren und Ihre Autorität ausbauen. Sie können eine Verbindung zu neuen Zielgruppen herstellen oder Fragen finden, die für bestimmte Kundensegmente von Interesse sein könnten.

Surfer beste Features

Surfer Akademie bietet Webinare, Schulungen und Wissensdatenbanken an, damit Sie mehr über Suchmaschinenoptimierung und Features zur Erreichung Ihrer Ziele erfahren

Grow Flow KI-generierte Aufgabenzeit sparen für die Arbeit und informiert Sie über die nächsten Schritte

Integrationen mit WordPress, Jasper und SEMRush sorgen für eine nahtlose Erstellung von Inhalten

Surfer Beschränkungen

Das Tool konzentriert sich mehr auf inhaltliche Möglichkeiten und weniger auf technische Aspekte, so dass Sie ein anderes Tool verwenden müssen, um tiefere Einblicke zu erhalten

Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Keyword Research Tool nicht so robust ist wie die Alternativen

Preise für Surfer

Essential: $69/Monat

$69/Monat Erweitert: $149/Monat

$149/Monat Max: $249/Monat

$249/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Surfer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

4. SE-Ranking

Das Beste für Keyword-Recherche

über SE-Ranking Mit SE Ranking erhalten Sie verwertbare Einblicke in Ihre Inhalte und die Leistung Ihrer Website. Verwenden Sie dieses Tool, um das Ranking Ihrer Seite zu überwachen, damit Sie Änderungen vornehmen können, wenn Sie einen Rückgang der Besucherzahlen feststellen. Die Tools Backlink-Monitor und On-Site-SEO-Checker bieten Sichtbarkeit für technische Aspekte Ihrer Website-Performance.

Verwenden Sie das integrierte SEO-Recherche-Tool, um neue Keyword-Möglichkeiten zu finden und den Wettbewerb zu bewerten. Sie können auch den Schwierigkeitsgrad eines Keywords, das Suchvolumen und den durchschnittlichen Preis pro Klick analysieren.

Wenn Sie eine Agentur betreiben, können Sie sofort eine benutzerdefinierte SEO-Optimierung erstellen berichterstellungen für Ihre Clients mit dem datenintensiven Generator. Sie können sogar automatisch an die Posteingänge Ihrer Clients geliefert werden.

SE Ranking beste Features

Der Keyword Rank Tracker bietet Sichtbarkeit, welche Beiträge gut abschneiden und welche verbessert werden müssen

DieCompetitor Analysis Tool identifiziert Dinge, die Wettbewerber gut erledigen, so dass Sie sich bei Bedarf anpassen können

Die SE Ranking API bietet Agenturen erweiterte Möglichkeiten

SE Ranking Einschränkungen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Einblicke im Vergleich zu Konkurrenten wie Ahrefs und Moz weniger detailliert waren

Es gibt nicht viele Features für die PPC-Optimierung

SE Ranking Preise

Essential: $44/Monat

$44/Monat Pro: $87.20/Monat

$87.20/Monat Business: $191.20/Monat

SE Ranking Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

5. Ahrefs

Das Beste für die Keyword-Recherche

über Ahrefs Ahrefs ist ein wichtiges tool für verschiedene Optimierungsstrategien. Mit dem Ahrefs Keyword Explorer können Sie Ihre kalender für Inhalte mit Themen, die Sie bisher vielleicht verpasst haben. Sie können auch den Schwierigkeitsgrad, das Suchvolumen und die geschätzte Zahl der Klicks eines Keywords analysieren.

Bei bereits veröffentlichten Inhalten können Sie Ihr Ranking auf den Seiten der Suchmaschinenergebnisse (SERPs) nachverfolgen, um den Überblick zu behalten, wenn Beiträge nach oben oder unten gehen.

Mit dem Tool Site Explorer können Sie die URL eines Konkurrenten eingeben, um zu sehen, für welche Schlüsselwörter dieser rangiert und welche Beiträge für ihn am besten abschneiden. Mit diesem Feature können Sie sogar die Qualität ihrer Backlinks sehen und ob sie die bezahlte Suche nutzen.

Sie können auch einen Website-Audit durchführen, um die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website zu bewerten. Nach dem Scan erhalten Sie Erkenntnisse darüber, wie Sie Ihren Inhalt für Website-Besucher und Suchmaschinen-Crawls verbessern können. 🤩

Ahrefs beste Features

Ein All-in-One Dashboard bietet einen soliden Überblick über die Leistung des Inhalts

Nutzen Sie den Keyword Explorer, um die Erstellung neuer Inhalte und die Optimierung alter Artikel zu unterstützen

Mit dem Rank Tracker können Sie die Leistung nahtlos überwachen

KI-gestützte Tools für die Keyword-Recherche in den Keyword Explorer integriert

Ahrefs Beschränkungen

Es gibt keine kostenlose Testversion, so dass Sie bezahlen müssen, auch wenn Sie es nur ausprobieren möchten

Dieses tool bietet keine Informationen zur Suchabsicht, was bedeutet, dass Sie Zeit damit verbringen müssen, Berichte zu durchforsten und Ihre eigene Bewertung zu erledigen

Ahrefs Preise

Lite: $99/Monat

$99/Monat Standard: $199/Monat

$199/Monat Erweitert: $399/Monat Enterprise: $999/Monat

Ahrefs-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

6. Semrush

Das Beste für die Keyword-Recherche

über Semrush Semrush ist eines der besten Website-Optimierungstools für die Durchführung von Website-Audits und Keyword-Recherchen. Mit dem Audit-Feature können Sie mehr als 130 Checks durchführen, um Probleme bei der Suchmaschinenoptimierung zu entdecken, Webvitalitäten zu bewerten und die Geschwindigkeitsoptimierung zu verbessern.

Mit den Tools zur Keyword-Recherche können Sie Trends im organischen Suchverkehr analysieren, um herauszufinden, für welche Begriffe Ihre Konkurrenten ranken, und um neue Ideen für Inhalte zu finden. Mit dem Keyword Magic tool erhalten Sie neue Ideen für ein einziges Schlüsselwort, und mit dem Keyword Gap tool sehen Sie, in welchen Bereichen Sie möglicherweise Inhalte in der organischen Suche vermissen.

Semrush beste Features

Steigern Sie den Website-Traffic mit den On-Page-SEO-Audits und Tools zur Konkurrenzanalyse von Semrush

Erstellen Sie einecontent-Marketing-Strategie mit Themenrecherche und Verwaltung des Fortschritts mithilfe des integrierten Kalenders für Inhalte

Führen Sie ein Backlink-Audit und eine Analyse durch, um Ihre Linkbuilding-Strategie zu verbessern

Semrush Beschränkungen

Die Traffic-Daten basieren auf Schätzungen und sind daher nicht so genau wie einige andere Alternativen

SemRush-Daten sind auf Google limitiert, so dass Sie keine Einblicke von anderen Suchmaschinen wie Bing erhalten

Semrush Preise

Pro: $129,95/Monat

$129,95/Monat Guru: $249.95/Monat

$249.95/Monat Business: $499.95/Monat

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

4.5/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

7. PageSpeed-Insights

Das Beste für die Website-Optimierung

über PageSpeed-Einblicke Google PageSpeed Insights ist ein Tool für die Geschwindigkeit von Webseiten, das Informationen über projektentwicklung strategien, indem es Bereiche hervorhebt, in denen die Leistung der Website mangelhaft ist. Geben Sie eine URL in das kostenlose Tool ein, und Sie erhalten sofortiges Feedback zur Ladegeschwindigkeit, zur Geschwindigkeit der Seite und zu technischen Erkenntnissen.

Das Tool macht Vorschläge zur Verbesserung der Ladezeiten und der allgemeinen Website-Geschwindigkeit. Dazu gehören technische Änderungen wie die Reduzierung von ungenutztem Javascript, die Verwendung von Bildern in angemessener Größe und die Nutzung von Textkomprimierung. 👨🏽‍💻

PageSpeed beste Features

Die Schnittstelle ist einfach und leicht zu bedienen, ohne viele ablenkende Features

Es ist anpassungsfähig, so dass Sie es auf Landing Pages, E-Commerce-Sites und Blog-Seiten verwenden können

Es enthält Labor- und Felddaten, was sowohl für die Fehlersuche als auch für die Bewertung der realen Benutzererfahrung nützlich ist

PageSpeed-Einschränkungen:

Es gibt keine monatliche Berichterstellung, so dass Sie die Tests erneut durchführen müssen, wenn Sie die Website-Daten im Laufe der Zeit nachverfolgen möchten

Das Tool wurde für technische Mitarbeiter entwickelt und kann daher für unerfahrene Benutzer verwirrend sein

PageSpeed-Preise

Free

PageSpeed-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. GTmetrix

Das Beste für die Website-Optimierung

über GTmetrix Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Website-Optimierungsstrategie auszubauen? Wenden Sie sich an GTmetrix, ein Tool, das Ihnen hilft, die Leistung Ihrer Website zu bewerten und zu verbessern. Um loszulegen, geben Sie eine URL ein und klicken Sie auf "Testen Sie Ihre Website"

In Sekundenschnelle erhalten Sie ein Feedback zur Geschwindigkeit, Struktur und Ladezeit Ihrer Website. Anhand dieser Informationen können Sie Änderungen vornehmen, um die Crawlability und den Index in den Suchmaschinen zu verbessern.

GTmetrix beste Features

Farbcodierte Ergebnisse erleichtern die schnelle Identifizierung von verbesserungswürdigen Bereichen

Bei der Erstellung von Tests können Sie auf die Registerkarte "Verlauf" klicken, um zu sehen, wie sich die Leistung im Laufe der Zeit verbessert oder verringert hat

Die Oberfläche ist benutzerfreundlich, ohne zu viel Schnickschnack

GTmetrix Beschränkungen

Die Ergebnisse sind recht technisch, so dass sie für Benutzer ohne Entwicklungshintergrund möglicherweise nicht so aufschlussreich sind

Es gibt kein Ranking dafür, welche Metriken einen größeren Einfluss auf die SERPs haben, was eine Priorisierung erschweren kann

GTmetrix Preise

Basic: Free

Free Solo: $13/Monat

$13/Monat Starter: $25/Monat

$25/Monat Wachstum: $50/Monat

GTmetrix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

9. Hotjar

Das Beste für die Website-Optimierung

über Hotjar Hotjar ist ein Optimierungstool, mit dem Sie projekte überwachen und erhalten Sie tiefe Einblicke in die Benutzererfahrung auf Ihrer Website. Das Tool wurde für A/B-Tests und multivariate Tests entwickelt und erstellt Aufzeichnungen, um zu sehen, wie reale Benutzer auf Ihrer Website navigieren.

Nutzen Sie die Heatmaps für die Optimierung der Konversionsrate, um zu erfahren, worauf die Benutzer klicken und wo sie Frustrationen erleben. Nehmen Sie nach der Durchführung von Tests Änderungen an Ihrer Website vor oder starten Sie neue Initiativen auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse. 📚

Erhalten Sie Feedback und erfahren Sie weitere Informationen über Ihre Customer Journey dank Formularen und Umfragen Ihrer eigenen Benutzer. Sie können das Kundenerlebnis dokumentieren, neue Produkte anfordern und Ideen zur Verbesserung Ihrer Website für die Leser freigeben.

Hotjar beste Features

Nutzen Sie Heatmaps, um Ihren Marketingtrichter zu visualisieren und zu sehen, wo Benutzer abspringen, damit Sie wissen, wo Ihr Entwicklungsteam Änderungen vornehmen muss

Steigern Sie Konversionen, indem Sie Frustrationen in der Darstellung Ihrer Website erkennen und korrigieren

Führen Sie Tests durch, um festzustellen, welche Kanäle und Marketinginitiativen am besten funktionieren

Vergleichen Sie die Leistung und verfolgen Sie das Verhalten der Benutzer von Desktop- und mobilen Apps

Hotjar-Einschränkungen

Sie müssen Heatmaps auf jeder Website einzeln einstellen

Die Hotjar tools - Observe für Heatmaps und Aufzeichnungen, Ask für Umfragen und Feedback und Engage für Benutzer-Interviews - erfordern separate Abonnements

Hotjar-Preise

Observe Basic: $0 für immer

$0 für immer Observe Plus: $32/Monat

$32/Monat Observe Business: $80/Monat

$80/Monat Observe Scale: $171/Monat

$171/Monat Ask Basic: $0 für immer

$0 für immer Ask Plus: $48/Monat

$48/Monat Ask Business: $64/Monat

$64/Monat Ask Scale: $128/Monat

$128/Monat Engage Basic: $0 für immer

$0 für immer Engage Plus: $280/Monat

$280/Monat Engage Business: $440/Monat

$440/Monat Engage Scale: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Benutzerdefiniertes Paket: Kombinieren Sie die kostenpflichtigen Pläne Observe und Ask zu einem Rabatt

Hotjar-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

10. NitroPack

Das Beste für die Website-Optimierung

über NitroPack NitroPack ist eine All-in-One-Plattform zur Weboptimierung. Sie lässt sich mit Hosting-Sites, Plugins und Website-Managern wie WordPress und WooCommerce integrieren. Es ist ideal für Anfänger, da Sie keine Kenntnisse von Code-Sprachen benötigen, um es effektiv zu nutzen.

Mit diesem Tool können Sie Bilder optimieren und komprimieren und Ihren Cache automatisch aktualisieren, damit die Benutzer immer auf die neuesten und besten Informationen zugreifen können. CSS- und HTML-Optimierungstools sorgen dafür, dass Ihr Code sauber ist und die Website schnell lädt. ✅

NitroPack beste Features

Integrierte CDN-Tools verbessern automatisch die Ladezeit und senken gleichzeitig die Entwicklungskosten

JavaScript-Optimierung bereinigt Ihren Code und verkleinert ihn, um die Geschwindigkeit Ihrer Website zu erhöhen

NitroPack adressiert alle zentralen Webvitalien, um sicherzustellen, dass Ihre Website für Suchmaschinen optimiert ist

NitroPack Beschränkungen

Es lässt sich nicht mit allen Content-Management-Systemen integrieren

Einige Benutzer hatten Probleme mit JavaScript-Code-Änderungen, aber diese können in Ihren Einstellungen angepasst werden

Preise für NitroPack

Geschäft: 17,50 $/Monat

17,50 $/Monat Wachstum: 42,50 $/Monat

42,50 $/Monat Skala: $146.67/Monat

$146.67/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

NitroPack Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: N/A

Optimieren Sie Ihre Website mit ClickUp

Mit diesen verschiedenen Tools zur Website-Optimierung finden Sie neue Wege, um Ihre Inhalte zu verbessern, die Geschwindigkeit Ihrer Website zu erhöhen und die Interaktion der Benutzer mit Ihrer Website zu verbessern. Von All-in-One-Tools bis hin zu eigenständigen Optionen, die sich in die von Ihnen regelmäßig genutzte Software integrieren lassen, ist für jeden etwas dabei.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und optimieren Sie Ihre Prozesse zur Erstellung von Websites und Inhalten. Nutzen Sie den ClickUp hub für das Projektmanagement, um die Erstellung von Inhalten zu planen, dem Entwicklungsteam Aufgaben zur Verbesserung der Website zuzuweisen und die Suchrankings im Laufe der Zeit zu überwachen. Nutzen Sie Integrationen und Vorlagen, um Ihre Arbeitsabläufe reibungsloser und effektiver zu gestalten. ✨