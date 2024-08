die 10 besten Webhosting-Dienste zur Verwaltung Ihrer Websites

Ihr Webhosting-Service wirkt sich auf die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Website aus. Leistungsstarke Websites werden in der Regel in Suchmaschinen besser eingestuft und bieten ein besseres Benutzererlebnis, was zu einer höheren Besucherbindung führt.

Es gibt viele Hosting-Optionen, und die Wahl zwischen so vielen Möglichkeiten kann entmutigend wirken. Welches Webhosting-Angebot für Sie am besten geeignet ist, hängt letztlich von den Anforderungen Ihrer Website, dem Verkehrsaufkommen, dem Budget und Ihren zukünftigen Wachstumsplänen ab.

In dieser Übersicht über die besten Webhosting-Dienste finden Sie Tipps, worauf Sie bei einem Hosting-Anbieter achten sollten, und erhalten einen Überblick über das Angebot der beliebtesten Webhosting-Dienste. Wir werden auch untersuchen, wie der richtige open-Source-Projektmanagement-Tools machen die Erstellung einer großartigen Website noch einfacher.

Was sollten Sie bei einem Webhosting-Dienst beachten?

Die Wahl des richtigen Webhosting-Dienstes für Ihre neue Website ist eine wichtige Entscheidung. Mit der richtigen Entscheidung stellen Sie sicher, dass Ihre Website für Benutzer weltweit schnell zugänglich ist. Die falschen Webhosting-Dienste können Besucher frustrieren und dem Ruf Ihres Unternehmens schaden. Unabhängig davon, welche Art von Website Sie betreiben, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Webhosting-Dienst Folgendes bietet:

Wenn Sie von einem anderen Hoster umziehen, ersparen kostenlose Website-Migrationsdienste Zeit und Frustration Backend-Tools für E-Commerce-Bedürfnisse: Wenn Sie Ihr Geschäft über Ihre Website abwickeln, benötigt diese geschäftskritische Funktionen wieapp-Entwicklungstools undtools für das Product Backlog Management. Wenn er sie nicht direkt anbietet, muss der Webhoster eine einfache Integration mit Ihren bevorzugten Plattformen bieten (einschließlich Ihrerkundendatenbank-Software)

Wenn Sie Ihr Geschäft über Ihre Website abwickeln, benötigt diese geschäftskritische Funktionen wieapp-Entwicklungstools undtools für das Product Backlog Management. Wenn er sie nicht direkt anbietet, muss der Webhoster eine einfache Integration mit Ihren bevorzugten Plattformen bieten (einschließlich Ihrerkundendatenbank-Software) E-Mail-Hosting: Für eine professionelle E-Mail-Adresse suchen Sie nach einem Web-Hosting-Service, der E-Mail-Hosting beinhaltet

Für eine professionelle E-Mail-Adresse suchen Sie nach einem Web-Hosting-Service, der E-Mail-Hosting beinhaltet Website-Builder: Für diejenigen, die keine technischen Kenntnisse haben, kann ein Website-Builder die Erstellung einer Website erleichtern, insbesondere wenn er Folgendes bietetno-Code-Tools für Produktmanager und andere Teams

Die 10 besten Webhosting-Dienste

Wir haben eine Liste der besten verfügbaren Webhosting-Dienste zusammengestellt, einschließlich der Vor- und Nachteile jedes Webhosts und der aktuellen Bewertungen auf vertrauenswürdigen Bewertungswebsites Dritter.

1. Hostinger

Über Hostinger Hostinger ist dafür bekannt, eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Webhosting-Markt zu haben. Dieses preisgünstige, leistungsstarke Angebot ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die mehrere Websites hosten müssen. Sie bieten einen kostenlosen Domainnamen für das erste Jahr und eine einfache Einrichtung für eine WordPress-Website.

Hostinger beste Eigenschaften

Bietet eine Vielzahl von Hosting-Plänen, die den Anforderungen von Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen entsprechen

Bietet ein benutzerfreundliches Kontrollpanel, um die Webverwaltung für Personen mit begrenzten technischen Kenntnissen zu erleichtern

Sicherstellung der Zuverlässigkeit mit einer 99,9%igen Betriebszeitgarantie, damit Ihre Website für Besucher zugänglich bleibt

Beinhaltet kostenlose SSL-Zertifikate mit Hosting-Plänen für mehr Sicherheit und Vertrauen der Besucher

Ermöglicht Skalierbarkeit mit Hosting-Plänen, die einfach aufgerüstet werden können, wenn Ihre Anforderungen wachsen

Hostinger Einschränkungen

Das Unternehmen bietet kein dediziertes Hosting an

Einige Nutzer wünschten sich die Möglichkeit, den Kundendienst per Telefon zu erreichen

Um die besten Preise zu erhalten, müssen Sie sich für einen langfristigen Plan entscheiden

Preise von Hostinger

Verwaltetes WordPress-Hosting: Ab $2.99/Monat

Ab $2.99/Monat Website-Builder: Ab $2.99/Monat

Ab $2.99/Monat Website-Hosting: Ab $2.99/Monat

Ab $2.99/Monat VPS-Hosting: Ab $7,99/Monat

Ab $7,99/Monat Cloud-Hosting: Ab $9,99/Monat

Hostinger Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

4.4/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

2. HostGator

VIa HostGator HostGator bietet ein umfassendes Angebot an Webhosting-Diensten. Ihre Hosting-Optionen umfassen Shared Webhosting, VPS-Hosting und dedizierte Server.

Das Unternehmen bietet eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie, so dass Kunden sich getrost für sie entscheiden können.

HostGator beste Eigenschaften

Bietet einen reaktionsschnellen 24/7-Kundensupport für Benutzer aller Tarife

Bietet eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie, die länger ist als bei den meisten Webhosting-Diensten

Bietet eine Vielzahl von Hosting-Plänen, einschließlich Shared Hosting, VPS-Hosting, Dedicated Server Hosting und Managed WordPress Hosting

Beinhaltet einen kostenlosen Website-Builder mit Tausenden von Vorlagen, mit dem Sie auch ohne technische Kenntnisse Ihre eigene Website erstellen können

Kostenlose Domainregistrierung für das erste Jahr senkt die Startkosten

Bietet eine Betriebszeitgarantie von 99,9 %, die sicherstellt, dass Websites für Besucher mit minimalen Ausfallzeiten zugänglich sind

HostGator Einschränkungen

Viele kostenpflichtige Add-ons können die Kosten für das Hosting schnell in die Höhe treiben

Einige höherwertige Konkurrenten bieten eine bessere Betriebszeitgarantie

Einige Nutzer haben langsame Ladezeiten bei Websites festgestellt, die von diesem Unternehmen gehostet werden

HostGator Preise

WordPress-Hosting: Ab $5,95/Monat

Ab $5,95/Monat VPS-Hosting: Ab $29,95/Monat

Ab $29,95/Monat Dediziertes Hosting: Ab $119/Monat

HostGator Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (150+ Bewertungen)

3.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (54 Bewertungen)

3. Wix

Über Wix Wix ist in erster Linie für seinen hochwertigen visuellen Website-Builder bekannt, bietet aber auch Hosting-Dienste als Teil dieses Pakets an.

Der einfache Drag-and-Drop-Charakter des Website-Builders macht ihn für diejenigen attraktiv, die eine persönliche Website erstellen möchten. Außerdem vereinfacht die Plattform die Einrichtung eines Online-Shops oder einer anderen geschäftlichen Website.

Wix beste Eigenschaften

Website-Builder mit einem Drag-and-Drop-Editor für die einfache Erstellung von Websites

Bietet mehr als 900 kostenlose, anpassbare Website-Vorlagen für eine Vielzahl von Branchen

Eine kostenlose Webhosting-Stufe macht den Einstieg noch erschwinglicher

Umfassende SEO-Tools und -Funktionen für eine bessere organische Suchleistung

Bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich DDoS-Schutz und automatische SSL-Zertifikate, um die Sicherheit Ihrer Website und der Daten Ihrer Besucher zu gewährleisten

In die Plattform integrierte E-Commerce-Lösungen für die einfache Erstellung eines Online-Shops

Einschränkungen von Wix

Einige Nutzer äußerten ihre Frustration darüber, wie schwierig es ist, eine Vorlage zu ändern

Der kostenlose Plan platziert Wix-Branding und Werbung auf Ihrer Website

Einige Nutzer finden die Preise im Vergleich zur Konkurrenz etwas zu hoch

Wix-Preise

Combo: $16/Monat

$16/Monat Unbegrenzt: $22/Monat

$22/Monat Pro: $27/Monat

$27/Monat VIP: $45/Monat

$45/Monat Business Basic: $27/Monat

$27/Monat Business Unlimited: $32/Monat

$32/Monat Business VIP: $59/Monat

Wix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1500+ Bewertungen)

4.2/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,000+ Bewertungen)

4. Namecheap

Über Namecheap Wie der Name schon sagt, ist dieser Webhosting-Anbieter für seine Erschwinglichkeit bekannt. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Hosting-Diensten an, die den Bedürfnissen der meisten Unternehmen entsprechen. Egal, ob Sie sich für Shared Hosting, Reseller-Hosting oder VPS-Webhosting entscheiden, Namecheap bietet 24/7-Kundensupport.

Namecheap beste Eigenschaften

Günstige Domainregistrierung mit einer großen Auswahl an Top-Level-Domains (TLDS)

Die Domainregistrierung umfasst kostenlosen Domainschutz ohne zusätzliche Kosten

Das Unternehmen sagt, dass Sie eine 100%ige Betriebszeit erwarten können

Ein kostenloser Website-Builder und eine Vorlagenbibliothek sind in jedem Hosting-Angebot enthalten

Schnelles und erschwingliches verwaltetes WordPress-Hosting

24/7-Kundensupport für alle Probleme und Fragen, die auftreten können

Namecheap Einschränkungen

SSL-Zertifikate sind nur im ersten Jahr kostenlos, was die Lebenszeitkosten des Hostings in die Höhe treibt

Einige Benutzer haben über langsamere Ladezeiten und gelegentliche Ausfälle berichtet

Der Funktionsumfang ist nicht so umfangreich, wie es einige Benutzer für spezielle Hosting-Anforderungen benötigen

Namecheap-Preise

Stellar: Beginnend bei $4.48/Monat

Beginnend bei $4.48/Monat Stellar Business: Ab $9.48/Monat

Ab $9.48/Monat EasyWP Starter: Ab $6,88/Monat

Ab $6,88/Monat Quasar: $15,88/Monat

$15,88/Monat Magnetar: 28,88 €/Monat

28,88 €/Monat Xeon E-2234: 69,88 €/Monat

Namecheap Bewertungen und Rezensionen

b 4.3/5 (90 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen

5. Flüssiges Web

Über Flüssiges Web Liquid Web ist auf verwaltetes Hosting spezialisiert. Das Unternehmen bietet dedizierte Hosting-Optionen, VPS-Hosting und Cloud-Hosting. Jedes ihrer Angebote wird vollständig verwaltet, was den Nutzern die Mühe erspart, ihre Systeme zu aktualisieren und zu sichern. Das Unternehmen legt großen Wert auf das Angebot von Hochleistungs-Hostingdiensten.

Liquid Web beste Eigenschaften

Vollständig verwaltetes Hosting, für das keine Kenntnisse der Webadministration erforderlich sind

59-Sekunden-Antwortgarantie für den Kundensupport per Telefon oder Chat

Anpassbare Server, die leicht auf spezifische Infrastrukturanforderungen zugeschnitten werden können

Cloud-Hosting-Lösungen sind auf hohe Leistung ausgelegt, um anspruchsvolle Anwendungen zu bewältigen

Verwaltete WordPress-Hosting-Angebote für eine einfachere Verwaltung von WordPress-Sites

Liquid Web Einschränkungen

Die Preise sind höher als bei einigen Mitbewerbern

Einige Nutzer beschweren sich, dass die Benutzeroberfläche verwirrend zu navigieren ist

Da das Unternehmen auf Managed Hosting spezialisiert ist, sind keine Shared Hosting-Optionen verfügbar

Preise von Liquid Web

Managed VPS-Hosting: Ab $59/Monat

Ab $59/Monat Dedizierte Cloud-Server: Ab $149/Monat

Ab $149/Monat Verwaltetes dediziertes Server-Hosting: Ab $199/Monat

Ab $199/Monat HIPAA-konformes Hosting: Ab 384 $/Monat

Ab 384 $/Monat Private Cloud: Ab $510/Monat

Liquid Web Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (99 Bewertungen)

4.4/5 (99 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

6. InterServer

Über InterServer InterServer ist ein Hosting-Anbieter, der seinen Kunden eine Preisgarantie gibt. Während andere Webhosting-Anbieter die Preise nach dem ersten Jahr oder im normalen Geschäftsverlauf erhöhen können, hält InterServer die Preise auf das fest, was Sie bei der Anmeldung vereinbart haben. Es gibt eine Reihe von Hosting-Plänen, die sowohl Shared Hosting als auch Dedicated Hosting umfassen.

InterServer beste Eigenschaften

Eine Vielzahl von Webhosting-Diensten, wie z.B. Shared Hosting, VPS-Hosting und Dedicated Server Hosting

24/7-Kundensupport für alle Pakete für sofortige Hilfe bei allen Hosting-Problemen

Kostenlose Website-Migration verfügbar, was den Wechsel von anderen Anbietern erleichtert

Beinhaltet kostenlose SSL-Zertifikate für verbesserte Sicherheit zu geringeren Kosten

Preisgarantie für alle Hosting-Angebote, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Gebühren bei einer Erneuerung nicht steigen

Unbegrenzter Speicherplatz und unbegrenzte Bandbreite bei den Standard-Webhosting-Angeboten

InterServer-Beschränkungen

Einige Benutzer hatten Probleme während des Anmeldeprozesses, was die Erstellung eines Kontos erschwerte

Die Preise waren für den Geschmack einiger Nutzer etwas zu teuer

Die Benutzeroberfläche kann für diejenigen verwirrend sein, die neu in der Verwaltung eines Webhosting-Kontos sind

InterServer Preise

VPS Spezial: $6/Monat

$6/Monat Dedicated: $59/Monat

$59/Monat WordPress: $8/Monat

InterServer Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (29 Bewertungen)

3.9/5 (29 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

7. SiteGround

Über SiteGround Dieser Webhosting-Anbieter ist in der Webhosting-Branche für seine WordPress-Hostingdienste bekannt. SiteGround bietet verwaltete WordPress-Hosting-Pläne mit vielen benutzerdefinierten Tools und zusätzlichen Diensten, um eine verbesserte Sicherheit und Geschwindigkeit über eine Standard-WordPress-Installation hinaus zu gewährleisten.

SiteGround beste Eigenschaften

Webhosting-Dienste mit Schwerpunkt auf hoher Leistung und Zuverlässigkeit unter Verwendung von Google Cloud Premium

Bietet ultraschnelle Server-Setups mit benutzerdefinierten PHP- und MySQL-Implementierungen für eine verbesserte Website-Leistung

WordPress-Hosting wird mit statischem und dynamischem Caching und einem vorinstallierten Speed Optimizer Plugin optimiert

Übernimmt schnell neue Technologien, wie z. B. die neuesten PHP-Versionen oder innovative Protokolle wie Brotli und HTTP/2

Der Kundensupport ist 24/7 verfügbar und rühmt sich einer 98%igen Kundenzufriedenheitsrate

Priorisiert die Sicherheit der Website mit einem 24-Stunden-Verwaltungssystem, verteilten Backups und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen

SiteGround Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Speicher- und Bandbreitenbeschränkungen als zu restriktiv

Es gibt zwar Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Hosting-Optionen, aber keine Zwischenoptionen

Einige Funktionen, die nach Meinung der Nutzer im Preis inbegriffen sein sollten, sind zusätzliche kostenpflichtige Add-ons

SiteGround Preise

StartUp: $3.99/Monat

$3.99/Monat GoGeek: $7.99/Monat

$7.99/Monat GrowBig: $4.99/Monat

SiteGround Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (66 Bewertungen)

8. IONOS

Über IONOS IONOS bietet verschiedene Webhostingdienste an, darunter dediziertes Hosting, VPS-Hosting und Cloud-Hosting. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, dass es skalierbare Hosting-Pläne anbietet, die Unternehmen aller Größen in jeder Wachstumsphase problemlos unterstützen können. Wie viele andere Webhoster bietet auch IONOS eine kostenlose Domainregistrierung im ersten Jahr des Hostings an.

IONOS beste Eigenschaften

Shared Hosting, VPS-Hosting, dediziertes Hosting und Cloud-Hosting verfügbar

Die große Auswahl an Angeboten bietet eine skalierbare Lösung für das Hosting von Websites

Managed WordPress-Hosting-Option für Benutzer, die WordPress-Websites erstellen möchten

Kostenloser Domainname für das erste Jahr bei den meisten Hosting-Paketen verfügbar

Die meisten Pakete enthalten einen Website-Builder, mit dem Nutzer ihre eigene Website einfach erstellen können

Legt großen Wert auf Sicherheit und bietet kostenlose SSL-Zertifikate und dedizierte Rechenzentren

IONOS Einschränkungen

Die Antwortzeiten der Server sind langsamer als der Branchendurchschnitt

Die Option für telefonischen Support ist auf 14 Länder beschränkt

Die Kontoregistrierung ist auf bestimmte Länder beschränkt

IONOS-Preise

Essential: $5/Monat

Starter: $7/Monat

Plus: $6,50/Monat

Ultimate: $13/Monat

IONOS Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 3.5/5 (52+ Bewertungen)

9. GoDaddy

Über GoDaddy GoDaddy ist einer der bekanntesten Namen im Bereich Webhosting und Domainregistrierung. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen an, vom einfachen Shared Hosting bis hin zu dedizierten Hosting-Plänen für anspruchsvolle Geschäftsanforderungen. Sie finden hier auch Website-Builder, E-Mail-Hosting und andere Funktionen, die Unternehmen für die Entwicklung einer Webpräsenz benötigen.

GoDaddy beste Eigenschaften

Bekannt für seine umfassenden Domainregistrierungs- und Webhosting-Optionen

Bietet eine Vielzahl von Hosting-Plänen, einschließlich der Option für verwaltetes WordPress-Hosting

Bietet einen 24/7-Kundensupport für Probleme im Zusammenhang mit dem Hosting-Service

Beinhaltet eine benutzerfreundliche Website-Erstellung, damit Benutzer ihre eigene Website erstellen können

Viele Hosting-Angebote beinhalten die kostenlose Registrierung eines Domainnamens für das erste Jahr

GoDaddy Einschränkungen

Die günstigsten Shared-Hosting-Angebote bieten kein kostenloses SSL-Zertifikat

Viele Kunden hatten den Eindruck, dass vor dem Abschluss einer Bestellung zu viel Upselling betrieben wird

Es gibt keine Live-Chat-Option für den Kundensupport

GoDaddy Preise

Basic: $6,99/Monat

$6,99/Monat Deluxe: $9.99/Monat

$9.99/Monat Ultimate: $12.99/Monat

$12.99/Monat E-Commerce: $15.99/Monat

GoDaddy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (150+ Bewertungen)

4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1200+ Bewertungen)

10. Hostwinds

Über Hostwinds Hostwinds bietet auch mehrere Arten von Webhosting-Optionen an. Zu den Angeboten gehören Shared Hosting, Cloud Hosting und dedizierte Serverlösungen. Das Unternehmen hat den Ruf, leistungsstarke Hosting-Dienste mit wettbewerbsfähigen Preisen und einem starken Fokus auf den Kundensupport anzubieten.

Hostwinds beste Eigenschaften

Bietet eine komplette Palette von Webhosting-Diensten, von Shared Hosting bis zu dedizierten Servern

Betont die persönliche Unterstützung mit ihren Lösungen auf Unternehmensebene

VPS-Hosting bietet eine Reihe dedizierter Ressourcen für eine bessere Leistung des virtuellen privaten Servers

Cloud-Server sind leicht anpassbar mit einer Sammlung von 1-Klick-Installationsoptionen

Das Unternehmen besitzt seine gesamte Infrastruktur selbst, was eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung ermöglicht

Sie bieten eine 99,9999%ige Betriebszeit aufgrund ihres hochredundanten Netzwerks

Hostwinds Einschränkungen

Der mitgelieferte Website-Builder ist einfacher, als manche Benutzer es sich wünschen würden

Es gibt einige Beschwerden über defekte Links und fehlende Ressourcen in der Wissensdatenbank

Der Prozess der Kontoeinrichtung war für einige Benutzer frustrierend

Hostwinds Preise

Windows VPS: Beginnend bei $12.74/Monat

Beginnend bei $12.74/Monat Linux VPS: Ab $8.24/Monat

Ab $8.24/Monat Shared Hosting: Ab $5.24/Monat

Ab $5.24/Monat Business-Hosting: Ab $8.99/Monat

Hostwinds Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3 Bewertungen)

