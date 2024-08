Wie Sie eine leistungsorientierte Führung am Arbeitsplatz fördern können

Der amerikanische Sänger und Songschreiber Dennis DeYoung schrieb: "Gewinner sind Verlierer, die aufgestanden sind und es noch einmal versucht haben" Im Grunde genommen ist Gewinnen oder das Erreichen eines Ziels keine einmalige Sache. Es ist eine Art der Arbeit, eine Denkweise und ständige Übung.

Die Aufgabe einer Führungskraft ist es, das Team auf seine Ziele hin zu lenken, klar. Aber es geht um viel mehr als das. Die Verantwortung einer Führungskraft besteht darin, eine Kultur der Konzentration, der Tatkraft und der hohen Leistung zu schaffen. Genau das ermöglicht die leistungsorientierte Führung.

In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, was es bedeutet, eine leistungsorientierte Führungskraft zu sein, und warum und wie man eine solche wird.

Was ist leistungsorientierte Führung?

Wie der Name schon sagt, geht es bei der leistungsorientierten Führung darum, ein Team zu motivieren, ehrgeizige Ziele zu setzen, zu verfolgen und zu erfüllen.

Ursprünge der leistungsorientierten Führung

Das in den 1970er Jahren von den Forschern Martin Evans und Robert House entwickelte Konzept der leistungsorientierten Führung ist eine der vier Verhaltensweisen von Führungskräften gemäß der Pfad-Ziel-Theorie.

Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen.

Die Weg-Ziel-Theorie ist eine führungsphilosophie die untersucht, wie Führungskräfte ihre Gefolgsleute/Teammitglieder motivieren, Ziele zu erreichen. In diesem Prozess identifizieren die Forscher vier Arten von Führungsverhalten.

Direktiv : Direktive Führung leitet Teammitglieder an, was zu erledigen ist, wie es zu erledigen ist und wann es abgeschlossen werden soll

: Direktive Führung leitet Teammitglieder an, was zu erledigen ist, wie es zu erledigen ist und wann es abgeschlossen werden soll Unterstützend : Eine unterstützende Führungskraft behandelt ihre Teammitglieder als Gleichberechtigte, geht auf ihre Bedürfnisse ein und unterstützt sie

: Eine unterstützende Führungskraft behandelt ihre Teammitglieder als Gleichberechtigte, geht auf ihre Bedürfnisse ein und unterstützt sie Partizipativ : Partizipative Führung ist kooperativ und bezieht jedes Mitglied des Teams auf dem Weg zu seinen Zielen mit ein

: Partizipative Führung ist kooperativ und bezieht jedes Mitglied des Teams auf dem Weg zu seinen Zielen mit ein Leistungsorientiert: Eine leistungsorientierte Führungskraft strebt nach Spitzenleistungen, sucht nach kontinuierlicher Verbesserung und lenkt das Team auf seine Ziele hin

Um fair zu sein, gibt es Dutzende von Führungsstilen und -theorien. Laissez-faire management-Stil , führung ändern , ENTP-Führung , die Theorie der dienenden Führungskraft usw. sind in der modernen Arbeitswelt sehr beliebt. Was bietet die leistungsorientierte Führung, was all die vorherigen Konzepte nicht bieten?

Wie leistungsorientierte Führung zu Höchstleistungen verhilft

Der größte Beitrag des leistungsorientierten Führungsstils zum Erfolg im Business ist die Klarheit der Richtung. Leistungsorientierte Führung ermöglicht:

Klarheit: Die Definition von "Leistung" ist glasklar. Das bedeutet, dass jedes Mitglied eines Teams weiß, welche Ziele es für sich selbst, sein Team und die Organisation hat - und dass es ihnen hilft, diese Ziele effektiv zu erreichen.

Richtung: Im Gegensatz zur dienenden Führung ermöglicht ein leistungsorientierter Ansatz den Führungskräften, Anweisungen zu geben, die Mitglieder des Teams zu unterrichten und sich auf die Ziele zu konzentrieren. Das Ergebnis ist, dass die Mitglieder des Teams ohne Hindernisse arbeiten können.

Motivation: Ein entscheidender Faktor bei diesem Führungsansatz ist die Motivation des Teams und die Bereitstellung von Tools und Ressourcen, damit es seine Ziele erreichen kann. Die Führungskräfte übernehmen die Verantwortung dafür, ihre Teams auf Trab zu halten.

Struktur: Leistungsorientierte Führung bietet eine Struktur, die von der aktuellen Situation, den Fähigkeiten und den Plänen für die Ziele ausgeht. So müssen die Mitglieder des Teams nicht mehr durch Reifen springen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Herausforderung: Führungskräfte glauben an eine kontinuierliche Verbesserung und drängen die Mitglieder des Teams, immer etwas Besseres zu erledigen. Sie stellen während des gesamten Projekts immer wieder herausfordernde Ziele ein.

Wir wissen, dass leistungsorientierte Führung in vielen Wettbewerbssituationen funktioniert. Wenn Sie zum Beispiel im Vertrieb tätig sind, ist Ihre Arbeit darauf ausgerichtet, spezifische und wiederkehrende Einzelziele zu treffen. Eine leistungsorientierte Führungskraft eignet sich hervorragend für dieses Szenario.

Dieser Führungsstil funktioniert auch, wenn Sie wenig Zeit oder Budget haben, eine Krise bewältigen müssen oder kurzfristige Projekte abschließen, wie den Bau eines Hauses oder die Einstellung eines Ingenieurs.

Aber wie sieht eine leistungsorientierte Führungskraft aus? Finden wir es heraus.

Schlüsselmerkmale leistungsorientierter Führungskräfte

Eine leistungsorientierte Führungskraft ist kein Außerirdischer aus einer anderen Welt, sondern ein normaler Mensch mit bestimmten Eigenschaften, Merkmalen und Verhaltensweisen. Schauen wir uns einige davon an.

Zielorientiertheit

Leistungsorientierte Führungskräfte konzentrieren sich auf, nun ja, Leistung. Sie legen ihre Ziele klar fest, machen sie sichtbar und verfolgen sie zielstrebig. Sie bieten dem Team die Unterstützung, Anleitung und Motivation, die es braucht, um seine Ziele zu erreichen.

Hohe Standards

Leistungsorientierte Führungskräfte haben strenge Maßstäbe für sich selbst und andere. Sie sind leistungsstark und erwarten von ihrem Team ähnliche Leistungen. Sie legen Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit und streben kontinuierlich nach Verbesserung.

Kommunikation

Eine leistungsorientierte Führungskraft muss Ablenkungen beseitigen. Deshalb kommunizieren sie offen und transparent. Sie kommen gleich zur Sache und besprechen Probleme praktisch. Sie sind in der Lage, Feedback zu geben und ihre Mitarbeiter regelmäßig zu coachen.

Verantwortlichkeit

Leistungsorientierte Führungskräfte haben einen ausgeprägten Sinn für Verantwortlichkeit. Sie übernehmen die Verantwortung für ihre Arbeit, machen sich selbst dafür verantwortlich, den Weg für ihre Mitglieder frei zu machen und erkennen die Beiträge ihres Teams offen an.

Vision

Um leistungsorientiert zu sein, muss eine Führungskraft eine Vision für die Zukunft haben. Eine gute leistungsorientierte Führungskraft ist in der Regel ein Visionär, der für alle Herausforderungen, die auf dem Weg zu seinen Zielen auftreten können, einen Plan hat.

Bonus: Wie man Führungsqualitäten entwickelt Während Sie sich um die Entwicklung und Einübung dieser Eigenschaften bemühen, wollen wir sehen, wie Sie sie in Ihrer Organisation umsetzen können.

Wie Sie eine leistungsorientierte Führung fördern

Auch wenn Führung oft verhaltensorientiert ist, kann sie mit einem Plan und einem robusten Projektmanagement tool wie ClickUp organisiert werden. Lassen Sie uns sehen wie.

Werden Sie leistungsorientiert, indem Sie Ziele einstellen

Die Einstellung der richtigen Ziele ist der erste Schritt bei der Umsetzung eines leistungsorientierten Führungsstils. Dies ist der Nordstern, auf den Sie das Team ausrichten werden. Die richtigen Ziele einstellen:

Bringen Sie zusammenfunktionsübergreifende Teamführung um Schlüssel-Ergebnisbereiche und Leistungsindikatoren zu ermitteln

Einstellung ziele für Manager und Teammitglieder

Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele SMART sind, d. h. spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt

Machen Sie die Ziele und Ihre Fortschritte auf dem Weg zu ihnen sichtbar

setzen Sie Ziele, organisieren Sie sie und geben Sie sie mit Ihrem Team frei - alles mit ClickUp ClickUp Ziele ist eine großartige Möglichkeit zur Einstellung und Nachverfolgung von Einzelzielen für eine leistungsorientierte Führung. Mit ClickUp Goals können Sie Ihre Ziele nach Dringlichkeit, Priorität und Auswirkung in Einzelziele aufgliedern. Organisieren Sie sie in Ordnern und machen Sie sie für alle relevanten Stakeholder sichtbar.

Wenn Sie mit der Einstellung von Zielen noch nicht vertraut sind, probieren Sie einige dieser Methoden aus vorlagen für die Einstellung von Zielen als Ausgangspunkt.

Klar und effektiv kommunizieren

Der nächste Schritt ist die Kommunikation. Schaffen Sie Strategien und Möglichkeiten, um Ihr Team über alles zu informieren, was es wissen muss.

Organisieren: Schaffen Sie eine klare und verständliche Struktur für die Arbeit Ihrer Teams. Verwenden Sie zum Beispiel ein software zur Verwaltung von Aufgaben wie ClickUp Aufgaben um komplexe Projekte in umsetzbare Aufgaben zu zerlegen und sie den richtigen Personen zuzuweisen.

Delegieren: Lernen Sie wie man delegiert arbeit. Schreiben Sie detaillierte Beschreibungen und Abnahmekriterien für jede Aufgabe. Definieren Sie in diesem Schritt, was "Leistung" ist.

Verwenden Sie Checklisten, um einen einfachen Zugriff zu gewährleisten. Für projektweite Erwartungen oder Standardarbeitsanweisungen (SOPs) verwenden Sie längere Dokumente mit einem tool wie ClickUp Docs .

Zusammenarbeiten: Eine leistungsorientierte Führung muss die Mitglieder eines Teams bei jedem Schritt auf dem Weg zu ihren Zielen unterstützen und motivieren. Dies erfordert, dass ein Teamleiter die Zusammenarbeit fördert, um befähigung des Teams .

Besprechen Sie die Arbeit mit verschachtelten Kommentaren in Aufgaben. Verwenden Sie die ClickUp Chat-Ansicht um alle Ihre Nachrichten an einem Ort zu sehen und im Kontext zu antworten.

Verwalten Sie Ihren Weg zur Zielerreichung

Im Verlauf Ihres Projekts sind Sie auch ein Manager. Führen Sie also Ihr Team auf Ihre Ziele hin.

Workload managen: Geben Sie Ihren Mitgliedern ein Workload-Management-Tool wie ClickUp an die Hand und ermutigen Sie sie, ihre Verfügbarkeit einzustellen. Verwenden Sie die ClickUp Workload-Ansicht um sicherzustellen, dass niemand über- oder unterbeschäftigt ist.

Team verwalten: Bringen Sie alle Mitglieder eines funktionsübergreifenden Teams mit ClickUp auf dieselbe Seite. Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan um einen virtuellen Workspace zu schaffen, Aufgaben zuzuweisen, zusammenzuarbeiten und Ziele zu erreichen.

ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

Risiken managen: Überwachen Sie die Leistung genau, um Risiken und Herausforderungen zu erkennen. Versuchen Sie software zur Nachverfolgung von Meilensteinen für wichtige Erkenntnisse.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards um den Fortschritt bei wichtigen Metriken zu messen. Wenn Sie bei einer dieser Kennzahlen keine Fortschritte machen, sollten Sie Retrospektiven einberufen und Ihre Pläne für das Projekt neu kalibrieren.

Erstellen Sie Einzelziele und verfolgen Sie den Fortschritt auf dem ClickUp Dashboard

Zeitmanagement: Leistungsorientierte Führung bedeutet auch, Einzelziele pünktlich zu treffen. Verwenden Sie ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht oder die Ansicht des Kalenders, um Ihren Zeitplan zu verwalten. Markieren Sie Abhängigkeiten und planen Sie für Überschneidungen.

liefern Sie Projekte pünktlich und bringen Sie Ihr Team auf die gleiche Seite mit ClickUp_

Bonus: Planen Sie Ihre Projekte schnell und effektiv mit diesen meilenstein-Vorlagen .

Denken Sie bei der Umsetzung der leistungsorientierten Führung daran, dass Sie auch vor Herausforderungen stehen können. Bevor wir schließen, lassen Sie uns die Vorteile und Herausforderungen dieser führungsstrategie .

Vorteile und Herausforderungen der leistungsorientierten Führung

Leistungsorientierte Führung konzentriert sich auf Spitzenleistungen. Dieser Ansatz für die Teamleistung ermöglicht es den Führungskräften, das Erfolgspotenzial ihrer Teams voll auszuschöpfen, was außerordentliche Vorteile mit sich bringt.

Leistung: Klarheit, Orientierung und hohe Erwartungen ermutigen Teams zu besseren Leistungen. Das steigert die Produktivität und die Ergebnisse.

Mitarbeiterzufriedenheit: Die Zusammenarbeit mit einer leistungsorientierten Führungskraft gibt Teams eine klare Richtung und einen klaren Fokus. Das Fehlen von Unklarheiten macht das Leben für Teams einfacher, was zu ihrer Zufriedenheit beiträgt.

Wachstum: Leistungsorientierte Führungskräfte ermutigen ihre Teams, sich ständig zu verbessern. Es ist fast unvermeidlich, dass sich jedes Mitglied des Teams in seiner Karriere weiterentwickelt.

Dies bringt auch Herausforderungen mit sich, wie z. B.:

Burnout-Risiko: Das Meeting von hohen Erwartungen und hochgesteckten Zielen kann sich wie ein Hamsterrad anfühlen, was zu Burnout führen kann.

Mangelnde Wertschätzung: Die Konzentration auf kontinuierliche Verbesserung kann manchmal dazu führen, dass Führungskräfte kleine Erfolge nicht zu schätzen wissen, was kontraproduktiv und demotivierend sein kann.

Unflexibilität: Wenn man leistungsorientiert ist, kann die team-Führung neigt dazu, strenge Strukturen und starre Leitplanken dafür einzustellen, wie die Arbeit zu erledigen ist. Dies kann Innovationen und Experimente behindern, selbst wenn sie organisatorische Erfolge erzielen.

Führen Sie Ihre Teams mit ClickUp zur Zielerreichung

Das primäre Ziel eines jeden Business ist es, Geld zu verdienen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen verschiedene Einzelziele in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, Kundendienst usw. erfüllt werden. Um wie ein Uhrwerk zu laufen und die Erwartungen zu übertreffen, brauchen Businesses leistungsorientierte Führungskräfte.

Manchmal muss man Ziele einstellen, Systeme schaffen, Ratschläge geben, Probleme lösen, die Leistung überwachen, den Arbeitsplatz optimieren und vieles mehr. Um dies zu erledigen, benötigen Sie ein robustes, vielseitig einsetzbares Tool wie ClickUp.

Nutzen Sie ClickUp, um die immateriellen Dinge greifbar zu machen. Machen Sie Ziele sichtbar. Prozesse automatisieren. Systeme schaffen. Erkenntnisse gewinnen. Alles an einem Ort mit ClickUp. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .